Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi, 6 yıl önce çiftçilere dağıttığı fidanlardan elde edilen zeytinyağları aracısız olarak vatandaşlara satmaya başladı. Hem üreticinin hem de vatandaşın kazandığı proje ile 16 litrelik zeytinyağı 4.250 TL'ye satılıyor. Böylece zeytinyağının litresi 265 liraya vatandaşla buluşuyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Şahinbey Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Şahinbey Belediyesi tarafından 6 yıl önce çiftçilere dağıtılan 750 bin adet zeytin fidanından elde edilen zeytinyağları aracısız olarak doğrudan vatandaşlara satılmaya başlandı. Belediye desteğiyle üretimden aracız olarak direkt satışa sunulan zeytinyağının teneke fiyatı ise 4 bin 250 TL olarak belirlendi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Emekliye kademeli zam formülü! Maaşın ne kadar artacağını 2 detay belirleyecek

"ÜRÜNLERİN ARACISIZ VATANDAŞA ULAŞMASINI SAĞLIYORUZ"

Amaçlarının vatandaşların uygun ve kaliteli ürüne erişmesi olduğunu söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak 10 yıldır çiftçilerimizi destekliyoruz. Tarladan sofraya projemizle de yetiştirilen ürünlerin aracısız vatandaşa ulaştırılmasını sağlıyoruz. Vatandaşa aracısızı güvenilir et ürünleri ile meyve-sebze ürünleri satışımız devam ediyor. Yaklaşık 6 yıl önce çiftçilerimize 750 bin adet zeytin fidanı ve 150 bin adet de Antepfıstığı fidanı dağıtmıştık. O dağıttığımız zeytin fideleri ağaç oldu ve artık çok ciddi ürün veriyorlar." dedi.

Belediyeden ucuza zeytinyağı satışı! Litresi 265 lira

16 LİTRELİK TENEKE 4 BİN 250 TL

Tahmazoğlu, "Zeytin ve zeytinyağı şuan piyasada bol miktarda var. Çiftçilerimizden, 'elimizde bol miktarda zeytinyağı var, bu konuda bize yardımcı olur musunuz?' şeklinde bir talep geldi. Biz de seve seve kabul ettik ve çiftçilerimizin elindeki zeytinyağını doğrudan alıp aracısız bir şekilde et-meyve satış noktalarımızda vatandaşa doğrudan satış yapıyoruz. Geçen yıl 16 litrelik tenekesi 6 bin TL idi. Şu anda burada bizim zeytinyağını 4 bin 250 TL'den doğrudan ve aracısız vatandaşa satmaya başladık. Tüm vatandaşlarımız gelip bu noktalarımızdan uygun fiyatlı zeytinyağı alabilir" ifadelerini kullandı.

Belediyeden ucuza zeytinyağı satışı! Litresi 265 lira

Şahinbey Belediyesi, proje ile yerli üretimi teşvik ederek, fiyat dengesi sağlayarak ve üreticiyi destekleyerek uygun ve kaliteli gıdaya erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala