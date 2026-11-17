Emekliye Ocak 2027'de enflasyon zammının yanı sıra ek artış da gündemde. Bakan Şimşek'in yaş ve prim gün sayısına işaret eden açıklaması, kademeli zam beklentisini artırdı. Peki, 3 bin 600 gün prim ödeyenle 7 bin 600 gün prim ödeyen emeklinin zammı farklı mı olacak? İşte detaylar...

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Emeklinin gözü Ocak 2027'de yapılacak maaş artışına çevrildi. Zam oranının belirlenmesinde enflasyon kritik öneme sahip. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre zam alacak. Ancak bu yıl enflasyon artışının yanında ek zam da gündemde. Ekonomi yönetimi, emeklilerin alım gücünün iyileştirilmesi için yeni bir çalışma yürütüyor. Ek zammın nasıl yapılacağı ise merak konusu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN YAŞ VE PRİM AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli zammıyla ilgili yaptığı açıklamada yaş ve prim ödeme gün sayısına dikkat çekti. Şimşek, "Yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu daha adaletli bir yaklaşım olur. Seyyanen olsa da bu husus gözetilecek" dedi.

Bakan Şimşek, düzenlemenin henüz tamamlanmadığını, nihai çalışmanın büyük ihtimalle aralık ayında sonuçlandırılarak bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'e sunulmasının beklendiğini de ifade etti.

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EMEKLİYE KADEMELİ ZAM

Bakan Şimşek'in açıklaması, emeklilere yapılacak ek zamda kademeli bir modelin gündemde olduğunu ortaya koydu. Buna göre düzenlemenin tüm emeklileri kapsaması, ancak yapılacak artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşması bekleniyor. Böylece herkese aynı tutarda zam yapılması yerine, emeklilerin çalışma süreleri ve yaşları dikkate alınarak farklı tutarlarda artış yapılması üzerinde duruluyor. Ancak bu modelin ayrıntıları teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından netleşecek.

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YAŞ VE PRİM GÜNÜ DETAYI NASIL OLACAK?

Meclis'e sunulması beklenen düzenlemede en çok merak edilen konulardan biri, yaş ve prim gün sayısının zam hesabına nasıl yansıtılacağı. Örneğin 3 bin 600 prim günüyle emekli olmuş 75 yaşındaki bir kişi ile 7 bin 600 gün prim ödemiş 68 yaşındaki bir emeklinin alacağı ek zam nasıl belirlenecek? Daha fazla prim ödeyen mi, yoksa daha ileri yaşta olan mı daha yüksek artış alacak?

Aynı şekilde prim gün sayısı ve yaş için hangi aralıkların esas alınacağı da önem taşıyor. İki kriterin hangi ağırlıkla hesaplamaya katılacağı ve emekliler arasında nasıl bir farklılık oluşturacağı henüz netlik kazanmış değil. Bu nedenle ek zamda uygulanacak oranların ve hesaplama yönteminin teknik çalışma sonrasında açıklanması bekleniyor.

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MAAŞI DÜŞÜK OLANA GELİR DESTEĞİ

Ek zam çalışmasının yanı sıra emekli aylığı düşük olanlara yönelik gelir desteği de gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. Kök maaşı en düşük emekli aylığının altında kalan yaklaşık 5,5 milyon emekli bulunuyor. Bu kesimin alım gücünün korunması ve geçim şartlarının iyileştirilmesi için gelir desteği seçeneği üzerinde de duruluyor. Söz konusu desteğin yaş ve prim gününe göre yapılması planlanan artışla nasıl ilişkilendirileceği ise henüz netleşmedi.

Emeklilere yönelik düzenlemenin nihai şeklinin aralık ayında yapılacak teknik çalışmaların ardından belli olması bekleniyor.

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