TMSF, dev şirketi 5.2 milyar liraya satışa çıkardı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mülkiyeti Hazine'de bulunan Form Sünger'i satışa çıkardı. İhalede muhammen bedel 5 milyar 250 milyon lira, katılım teminatı 270 milyon lira, şartname ücreti 300 bin lira olarak belirlendi.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yeni bir satış için daha ilana çıktı. TMSF'nin Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin (Form Sünger) satışına ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Resmi Gazete'deki ilanda, "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF veya Fon), Hazine mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Form Sünger) paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle 'Şartname'de belirtilen kayıt ve koşullarla satışa sunmaktadır." ifadeleri yer aldı.
MUHAMMEN BEDEL 5.2 MİLYAR LİRA
İhalede muhammen bedel 5 milyar 250 milyon lira, katılım teminatı 270 milyon lira, şartname ücreti 300 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti ise 1 milyon lira olarak belirlendi.
SON TEKLİF GÜNÜ 4 OCAK
İhaleye katılabilmek için 4 Ocak 2027 saat 16.30'a kadar kapalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 5 Ocak 2027 saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.