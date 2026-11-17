Geçen hafta 96 doların üzerine çıkan Brent petrol, yeni haftanın başında yüzde 4,7 değer kaybederek 91,75 dolara geriledi. Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların toparlanması ve Uluslararası Enerji Ajansının yılın son çeyreğinde günlük 1,7 milyon varili aşan arz fazlası beklentisi fiyatları baskıladı. Goldman Sachs da gemiden gemiye transferlere ve boru hattı kapasitesinin gelişmesine dikkat çekerek, 2027 için 78 dolar hedef fiyat öngördü.

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Küresel petrol piyasalarında geçen hafta yaşanan yükseliş, yerini yeniden düşüşe bıraktı. Brent petrolün varil fiyatı pazartesi günü, cuma kapanışına göre yaklaşık yüzde 4,7 gerileyerek 91,75 dolardan günü tamamladı.

Bugünkü işlemlerde de 91,70 dolar civarında hareket eden Brent, böylece geçen haftanın ikinci yarısında 96 doların üzerine çıkan yükselişin önemli bölümünü geri verdi.

HÜRMÜZ’DE SEVKİYAT ARTIYOR

Fiyatlardaki düşüşte ilk olarak Ortadoğu kaynaklı arz endişelerinin hafiflemesi etkili oldu. Dünya petrol ticaretinin önemli geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatların yeniden toparlanması, piyasadaki arz sıkışıklığına ilişkin kaygıları azalttı. İran ile ABD arasındaki gerilimin yeni bir çatışma dalgasına dönüşmemesi de petrol üzerindeki jeopolitik risk primini sınırladı.

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ARZ FAZLASI BEKLENTİSİ

Petrol piyasasında aşağı yönlü beklentileri güçlendiren bir diğer gelişme Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) son tahminleri oldu. Kurum, daha önce öngördüğü arz açığı beklentisini değiştirerek, 2026'nın son çeyreğinde küresel petrol arzının, talebi, günlük bazda 1,7 milyon varilden fazla aşmasını beklediğini açıkladı. Orta Doğu ihracatındaki toparlanmanın talep artışından hızlı gerçekleşmesi, bu değişimde belirleyici oldu.

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STOKLAR DA YÜKSELİYOR

IEA verilerine göre küresel petrol arzı ekim ayında günlük 105,4 milyon varile yükselirken, dünya genelindeki petrol stokları da 52 milyon varil arttı.

Rusya'nın da ham petrol üretiminin günlük 8,73 milyon varile çıkması, eylüle göre 210 bin varillik artış anlamına geldi. Böylece Orta Doğu'daki toparlanmaya Rusya'dan gelen ilave üretim de eşlik etti.

GOLDMAN SACHS'TAN TAHMİN

Orta vadeli beklentilerde de “arz fazlası” faktörü öne çıkıyor. Goldman Sachs, Brent petrolün 2027 yılında ortalama 88 dolardan işlem göreceğini, aralık ayına kadar ise 78 dolara gerileyebileceğini öngördü. Banka, üreticilerin gemiden gemiye transferleri artırması ve boru hattı kapasitesini geliştirmesiyle, Orta Doğu arzının, 2025 ortalamasının üzerine çıkmasını bekliyor.

Analistler, belirsizliklerin devam ettiğini hatırlatarak, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek yeni aksaklıklar ve enerji altyapısına yönelik saldırıların, arz endişelerini yeniden gündeme taşıyabileceği uyarısında bulunuyor. Bu sebeple jeopolitik gelişmeler petrol fiyatlarının yönü açısından önemini koruyor.