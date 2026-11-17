Altın cephesinde satış dalgası dinmiyor! Ons fiyatı 3.832 dolara kadar gerileyerek son 13 ayın dibini görürken, ocak ayındaki rekorundan yüzde 30 uzaklaştı. Dolar endeksinin 103,7 sınırına dayanması, ABD tahvil getirilerinin yüksek seyri, FED'den gelen sıkı politika mesajları ve teknoloji hisselerinin zayıf seyri baskıyı artırıyor. 17 Kasım 2026 gram altın fiyatı 6.272 TL’den güne başlarken; TSİ 06:00 itibarıyla ons 3.870 dolardan fiyatlandı.

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Küresel piyasalarda altın fiyatlarında düşüş yeni haftada da devam ediyor. Geçen haftayı kayıpla tamamlayan ons altın, pazartesi günü 3.832 dolara kadar gerileyerek Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesini test etti.

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Yeni işlem gününde ons altın tepki alımları ile TSİ 06:00 itibarıyla 3.870 dolardan fiyatlanırken; spot piyasada işlem gören 17 Kasım 2026 gram altın fiyatı 6.272 TL seviyelerinden güne başladı.

Altında yeni dip göründü! Fiyatlarda şimdi de Nvidia şoku…

Altın fiyatlarında yaşanan gerilemede ABD dolarındaki yükseliş, tahvil getirilerindeki artış ve FED'in para politikasına ilişkin beklentiler belirleyici oluyor.

Dolar endeksi 103,7 sınırına yaklaşarak Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyelerine yöneldi. Doların diğer para birimleri karşısındaki değer kazanması, dolar üzerinden fiyatlanan altına olan talebi zayıflatıyor.

Altında yeni dip göründü! Fiyatlarda şimdi de Nvidia şoku…

FED'DEN ŞAHİN MESAJLAR

ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinden son günlerde gelen açıklamalar altın yatırımcısını tedirgin ediyor. FED yetkilileri enflasyonla mücadelenin henüz tamamlanmadığına dikkat çekerken, para politikasında gevşeme yerine yeni sıkılaştırma adımlarının gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

Son olarak Kansas City FED Başkanı Jeff Schmid enflasyonun hâlâ yüksek olduğunu ve yapılması gerekenler bulunduğunu belirtirken; San Francisco FED Başkanı Mary Daly de özellikle hizmet sektöründeki kalıcı fiyat baskılarının yeni faiz artışlarını gündeme getirebileceğini söyledi.

Cleveland FED Başkanı Beth Hammack ise enflasyonun yeniden hızlanma riski taşıdığını ve yüzde 2 hedefinden uzaklaşıldığını söyledi. Faizlerin küçük ve ardışık adımlarla artırılmasını savunan Hammack, gerekirse daha büyük artışların da gündeme gelebileceğini belirtti.

Piyasalarda aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 90'ın üzerine çıkarken, bu beklenti, faiz getirisi bulunmayan altının elde tutulmasının maliyetini yükseltiyor.

Altında yeni dip göründü! Fiyatlarda şimdi de Nvidia şoku…

REEL GETİRİLER YÜKSEK

ABD'nin 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 5,13 civarında seyretmesi de altının cazibesini azaltan başlıklardan biri. Enflasyondan arındırılmış reel getirinin yüzde 2,85 civarında bulunması, yatırımcılara altın dışında güçlü bir getiri alternatifi sunuyor.

Dolar endeksindeki yükselişle birlikte değerlendirildiğinde bu tablo, altın üzerinde çift yönlü baskı oluşturuyor.

Altında yeni dip göründü! Fiyatlarda şimdi de Nvidia şoku…

NVIDIA VE BORSA SATIŞLARI

Altındaki düşüşte teknoloji hisselerinde yaşanan satışlar da etkili oluyor. Özellikle yapay zekâ yatırımlarına ilişkin endişelerle Nvidia'nın piyasa değerinin ekim başından itibaren yaklaşık 1,9 trilyon dolar eriyerek 3,9 trilyon dolara gerilemesi dikkat çekiyor.

ABD borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan satışlar, yatırımcıların nakit ihtiyacını artırıyor. Piyasalarda nakde geçiş eğilimi güçlendiğinde altın da satışa konu olabiliyor.

REKORDAN YÜZDE 31,5 UZAKLAŞTI

Ocak ayında yaklaşık 5.600 dolarla tarihî zirvesini gören ons altın, son gerilemeyle birlikte bu seviyenin yüzde 30 altına indi.

Analistler, “3.800 dolar seviyesi kısa vadede önemli psikolojik eşik olarak izleniyor. Dokuz ayda yaklaşık 675 tonluk altın alımı yapan merkez bankalarının iştahı, piyasadaki uzun vadeli talep açısından destekleyici unsur olmayı sürdürüyor” değerlendirmesinde bulunuyor.