Altın fiyatlarında yeni haftanın başında da zayıf görünüm öne çıkıyor. 16 Kasım 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:15 itibarıyla 6.269 TL ve ons fiyatı 3.871 dolardan güne başlıyor. Güçlenen dolar, yükselen tahvil getirileri ve şahin FED beklentileri altın üzerindeki baskıyı artırırken; ons fiyatı 13 ayın dip noktası olan 3.853 dolar desteğine oldukça yakın seyrediyor.

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Küresel piyasalarda altın fiyatları üzerindeki baskı yeni haftada da devam ediyor. Güçlü dolar, yükselen ABD tahvil getirileri ve ABD Merkez Bankasının (FED) yeniden sıkılaşmaya yönelebileceği beklentisi, güvenli liman olarak öne çıkan sarı metalin toparlanmasını zorlaştırıyor.

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Ons altın, geçen haftayı yüzde 4,56 düşüşle 3.884 dolardan tamamlamış ve böylece haziran ayından bu yana en sert haftalık kaybını yaşamıştı. Yeni haftaya da zayıf bir görünümle giren değerli metal, TSİ 06:15 itibarıyla 3.869 dolardan fiyatlandı. Spot piyasada gram altın fiyatı da 6.271 TL’den güne başladı.

Altın korkutuyor! Fiyatlar 1 yılın dibine yakın

SON 13 AYIN EN DÜŞÜK FİYATI

Son üç haftanın en düşük seviyelerinin bulunduğu 3.850-3.875 dolar destek bandına yakın hareket eden ons altında, 3.853 dolar seviyesi ayrıca önem taşıyor. Söz konusu seviye, son 13 ayın en düşük fiyatı olarak öne çıkarken, mevcut fiyatların bu dip seviyeye oldukça yakın seyretmesi dikkat çekiyor.

DOLAR VE TAHVİL

Altın fiyatlarını baskılayan en önemli unsurların başında doların güçlenmesi geliyor. Dolar endeksi (DXY), yeni haftanın ilk işlemlerinde 103,44 seviyesini görerek Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri de yüzde 5,14 ile son haftaların zirvesine yakın seyrini sürdürüyor.

Altın korkutuyor! Fiyatlar 1 yılın dibine yakın

Doların değer kazanması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getiriyor. Tahvil getirilerindeki yükseliş ise faiz getirisi bulunmayan altının elde tutulmasının maliyetini artırıyor. Bu iki gelişme, sarı metalin yukarı yönlü hareketini zorlaştırıyor.

FED BEKLENTİLERİ

FED üyelerinden gelen şahin mesajlar da altın piyasasında temkinli görünümü güçlendiriyor. Özellikle enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerinde kalması nedeniyle ilave sıkılaşma ihtimalinin gündemde tutulması, piyasalarda aralık ayı beklentilerini değiştirdi.

Altın korkutuyor! Fiyatlar 1 yılın dibine yakın

FED Üyesi Christopher Waller, enflasyon görünümüne bağlı olarak aralık ayında 50 baz puanlık artışın bile değerlendirilebileceğini belirtirken, Philadelphia FED Başkanı Anna Paulson “yeni artışlara ihtiyaç duyulabileceği” mesajını vermişti.

CME FedWatch verilerine göre piyasalarda aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 92'ye yaklaşmış durumda. Böylece yatırımcıların büyük bölümü, FED'in yılın son toplantısında sıkılaşmaya devam etmesini bekliyor.

Altın korkutuyor! Fiyatlar 1 yılın dibine yakın

PETROLDEKİ SEYİR

Öte yandan enerji piyasalarındaki belirsizlik de altın açısından önemini koruyor. Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya sınırlı düşüşle 94,75 dolar seviyesinden başladı. Enerji maliyetlerinin yüksek seyretmesi, enflasyonun kalıcılığına ilişkin endişeleri canlı tutarken, bu durum FED'in para politikasında gevşemeye gitmesini zorlaştırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Böyle bir tabloda altın, enflasyona karşı koruma özelliğine rağmen yükselen faiz beklentileri ve güçlenen doların baskısıyla karşı karşıya kalıyor. Piyasalar, ons altında 3.850 dolar bölgesinin korunup korunamayacağını, ABD verilerini ve FED'den gelecek yeni mesajları takip ediyor.

Altın korkutuyor! Fiyatlar 1 yılın dibine yakın

GOLDMAN'DAN YENİ REVİZE

Altın piyasasında dikkat çeken bir diğer gelişme ise Goldman Sachs'ın fiyat tahminlerinde yaptığı yeni aşağı yönlü revizyon oldu. Banka, 2027 yıl sonu ons altın tahminini 4.800 dolardan 4.650 dolara çekti. Böylece Goldman, yaklaşık bir ay içinde ikinci defa tahminini aşağı yönlü güncellemiş oldu.

Goldman'ın revizyonunda, FED'in beklenenden daha uzun süre sıkı para politikası uygulayabileceği öngörüsü etkili oldu. Banka ekonomistleri, FED'in aralık ayının ardından Mart 2027'de de 25 baz puanlık bir artışa gidebileceğini değerlendiriyor.

Buna rağmen Goldman, merkez bankalarının altın talebinin uzun vadede fiyatları desteklemeye devam edeceğini düşünüyor.