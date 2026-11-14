Altının ons fiyatı %4,56 kayıpla “hazirandan bu yana en hızlı haftalık düşüşü” yaşadı. Güçlü dolar, yükselen tahvil getirileri, FED’in sıkılaşma beklentisi ve petrol fiyatlarındaki belirsizlikle sarı metal 3.884 dolara geriledi. Böylece ons, son 3 haftanın en düşük seviyelerinin buluştuğu 3.850-3.875 dolar destek bandının hemen üzerinde tutunmaya çalıştı. Gram altın fiyatı da bu hafta yüzde 4’ün üzerinde kayıpla 6.286 TL’ye çekildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Küresel piyasalarda altın fiyatları haftayı sert kayıpla tamamladı. Ons altın bu hafta yüzde 4,56 gerileyerek 3.884 dolardan kapanış yaptı. Böylece haziran ayından bu yana “en hızlı haftalık düşüş” de gerçekleşmiş oldu. Ons fiyatında son olarak 5 Haziran ile sona eren haftada yüzde 4,61 kayıp yaşanmıştı.

Son durumda ons, analistlerin kritik destek olarak gösterdiği ve son 3 haftanın dip noktalarının da buluştuğu 3.850-3.875 dolar destek bölgesinin hemen üzerinde tutundu.

Spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı da haftalık bazda yüzde 4,17 geriledi ve cuma gününü 6.286 TL’den tamamladı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Zam pususu! Satıcılar emlak ve otomobil ilanlarını geri çekmeye başladı

ABD TÜFE VE ‘ŞAHİN’ FED

Değerli metalde satış baskısını artıran gelişmelerin başında; ABD'de enflasyonun yeniden hızlanması ve FED'in para politikasına ilişkin beklentilerde yaşanan değişim geldi. ABD'de ekim ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Çekirdek enflasyonda da aylık artışın yüzde 0,3 olması, fiyat baskılarının henüz istenen ölçüde hafiflemediğine işaret etti.

Verilerin ardından piyasalarda ABD Merkez Bankasının (FED) aralık ayında yeni bir faiz artırımına gidebileceği beklentisi güçlendi. CME FedWatch verilerine göre 25 baz puanlık artırım ihtimali yüzde 95 oldu.

Altın uçurumun kenarında! Fiyatlarda 5 ayın en sert düşüşü

DOLAR 19 AYIN ZİRVESİNDE

Enflasyon verilerinin ardından ABD tahvil getirilerinde de yükseliş yaşandı. Özellikle kısa vadeli tahvillerdeki hareket, FED'in daha sıkı para politikası izleyebileceği beklentisini yansıttı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,14’e yükselirken, 19 ayın zirvesini gören dolar endeksi 103,41 seviyesine yöneldi.

Bu iki gelişme altın üzerinde çifte baskı oluşturdu. Getirisi olmayan altını elde tutma maliyeti yükselirken; doların değer kazanması, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından sarı metali daha pahalı hale getirdi.

PETROLDE BELİRSİZLİK

Küresel enerji piyasalarında ABD-İran hattındaki diplomatik belirsizlik petrol fiyatlarında da sert dalgalanmaya yol açtı. Diplomatik çözüm beklentileri ile brent petrol 90 doların da altını test etti.

Ancak müzakere sürecine ilişkin belirsizliklerin devam etmesi, petrol fiyatlarında yeniden yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi. ABD Başkanı Trump'ın “İran'la anlaşmaya ihtiyaç duymadığını” belirtmesinin yanı sıra Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine ve Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere yönelik devam eden saldırılar, fiyatları destekledi. Brent petrol haftayı 96,13 dolardan tamamladı.

Brent petrolün 95 doların üzerine çıkması, enerji maliyetleri üzerinden enflasyonun yeniden güçlenebileceği endişelerini artırdı.