Ocak ayında yapılacak asgari ücret ve emekli maaşı artışları öncesinde satılık ve kiralık konut ile ikinci el otomobil piyasasında ilanlar geri çekilmeye başladı. Satıcılar, zamlı maaşların hesaplara yatacağı dönemde daha yüksek fiyatla yeniden ilana çıkmayı hedefliyor. Gıda sektöründe ise yeni yıl fiyat listeleri bekleniyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Her yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zam öncesinde piyasada hareketlilik başladı. Milyonlarca kişinin gelirinde artış beklendiği ocak-şubat dönemi yaklaşırken, satılık ve kiralık konut ilanları yayından kaldırılmaya başlandı. Mevcut bedeller üzerinden satış veya kiralama yapmak istemeyen mülk ve araç sahipleri, yeni yılda daha yüksek fiyatlarla yeniden piyasaya çıkmayı planlıyor. İkinci el otomobil piyasasında da benzer bir durum yaşanıyor. Satışını şimdilik durduran bazı araç sahipleri, ilanlarını geri çekerek ücret artışlarının netleşmesini bekliyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Asgari ücret için net rakam verdi! Gözler o iki orana çevrildi

GIDADA GÖZLER OCAK AYINDA

Benzer şekilde gıda sektöründe de gözler asgari ücret zamlarına çevrildi. Çarşı, pazar ve marketlerde ocak ayı zamlarının netleşmesiyle birlikte yeni yılın ilk haftalarından itibaren etiketlerin yeniden şekillenmesi bekleniyor. Üretici ve tedarikçilerin artan girdi, enerji, lojistik ve ambalaj maliyetlerini; perakendecilerin ise kira, işletme giderleri ve çalışan ücretlerindeki yükselişi gerekçe göstererek fiyat artışına gitmesi öngörülüyor. Özellikle asgari ücret artışının işletmelerin personel maliyetlerine yansıması, yeni fiyat listeleri için başlıca dayanaklardan biri olarak gösteriliyor. Böylece tüketiciyi yalnızca konut ve otomobilde değil, günlük alışverişte de yeni yıl zamları bekliyor.

Zam pususu! Satıcılar emlak ve otomobil ilanlarını geri çekmeye başladı

FIRSATÇILIĞIN CEZASI 1,8 MİLYON TL

Ancak henüz gerçekleşmemiş maaş zamlarını gerekçe göstererek fiyat artışlarına gidenleri ise ağır yaptırımlar bekliyor. 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 2026 yılında fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin idari para cezası aykırılık başına 180 bin 617 TL ile 1 milyon 806 bin 177 TL arasında uygulanabiliyor. Her fiyat artışı fahiş fiyat sayılmasa da maliyetlerle açıklanamayan ve haksız nitelik taşıyan artışlar yaptırıma konu olabiliyor.

Zam pususu! Satıcılar emlak ve otomobil ilanlarını geri çekmeye başladı

EV SAHİBİNE DE YAPTIRIM VAR

Konut ilanlarında fırsatçılığın önüne geçmek amacıyla 30 Mayıs 2025’te Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te değişikliğe gidildi. Buna göre internet ortamındaki taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışları yasaklandı. Düzenleme yalnızca emlak işletmelerini değil, doğrudan ev sahiplerini de kapsıyor. Bir mülk sahibinin ilanını yayından kaldırıp hiçbir haklı gerekçe olmadan daha yüksek bedelle yeniden yayımlaması da incelemeye ve yaptırıma konu olabiliyor. Dolayısıyla ilanı silerek fiyatı yükseltmenin denetimden kaçış anlamına gelmediği belirtiliyor.

Zam pususu! Satıcılar emlak ve otomobil ilanlarını geri çekmeye başladı

OTOMOBİL İLANLARI DA TAKİPTE

Ticaret Bakanlığının Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile taşınmaz ve taşıt ilanlarında kimlik ve yetki doğrulaması uygulanıyor. İnternet sitelerinin yanı sıra sosyal medya üzerinden verilen ilanlar da denetim kapsamında bulunuyor. Bakanlığın 2026 yılı açıklamalarında, EİDS kurallarına aykırı sosyal medya ilanları nedeniyle emlak ve galeri işletmelerine milyonlarca liralık ceza uygulandığı bildirildi. Ayrıca sıfır araçların tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde ilan yoluyla pazarlanmasını engelleyen düzenleme 1 Ocak 2027’ye kadar uzatıldı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Sosyal medyada yasa dışı ticaret: Günlük kiralık evlerde düzen kontrolden çıktı

9 AYDA 724,7 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Ticaret Bakanlığının 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin denetim bilançosu, yaptırımların boyutunu ortaya koydu. Otomotiv, emlak, kuyum, stokçuluk ve fahiş fiyat başta olmak üzere yürütülen denetimlerde 59 bin 947 gerçek ve tüzel kişi incelendi. Aykırılık tespit edilen 6 bin 72 kişi ve işletmeye toplam 724,7 milyon TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde fahiş fiyat uygulamalarına 399,5 milyon TL, otomotiv sektörüne 145,1 milyon TL, emlak sektörüne 45,6 milyon TL ve kuyum sektörüne 13,7 milyon TL ceza kesildi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala