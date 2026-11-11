Asgari ücret için net rakam verdi! Gözler o iki orana çevrildi
Milyonlarca çalışan 2027 yılı asgari ücret zammını merakla bekliyor. Gazeteci Melik Yiğitel TGRT Haber ekranlarında tahminini paylaştı.
Zam hesabında yıl sonunda gerçekleşecek enflasyonun esas alınmasını beklediğini belirten Yiğitel, hedef enflasyon üzerinden bir hesaplama yapılması ihtimaline dikkat çekti.
Yiğitel, hedef enflasyonun dikkate alınması durumunda çalışanların beklediği artışın daha düşük kalabileceğini söyledi.
YÜZDE 30'UN ÜZERİNİ BEKLEMİYOR
Gerçekleşen enflasyonun esas alınması gerektiğine işaret eden Yiğitel, yüzde 28 civarında bir artışın altına inilmesini beklemediğini dile getirdi.
İşverenlerin zorlanması halinde artış oranının en fazla yüzde 30 seviyesine ulaşabileceğini belirten Yiğitel, bu oranın üzerine çıkılmasını beklemediğini kaydetti.
36 BİN 500 TL'Yİ İŞARET ETTİ
Yiğitel'in yüzde 30'luk zam senaryosuna göre 2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücretin 36 bin 500 liraya yaklaşması mümkün görünüyor.
Bu hesaplamada net ücret yaklaşık 36 bin 498 liraya yükseliyor.
Yiğitel'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:
"Ben yıl sonu gerçekleşen enflasyon oranında bir zam olacağını düşünüyorum. İnşallah hedef enflasyon demezler. Çünkü o hedef enflasyonu dediğinde önümüzdeki yıl sonu gerçek o zaman yüzde 28'in bile altına düşüyor. Ben o yüzden de 28 aşağı olacağını düşünmüyorum. Yani gerçekleşen enflasyon o da 28. Hadi iki puan daha işvereni zorladınız... Maksimum maksimum olabilecek rakam 30'dur. Yani şöyle söyleyeyim, maksimum olabilecek 30'un üstüne çıkmaz yani. 36.500 maksimum. O da gerçekleşen enflasyonu kabul ederlerse. Onu etmezlerse ya o rakamı bulamıyor o ya yüzde 25'te bile kalabilir."
HEDEF ENFLASYON İLE GERÇEKLEŞEN ENFLASYON ARASINDAKİ FARK
Asgari ücret tartışmalarının merkezinde iki farklı enflasyon oranı bulunuyor. Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklanırken, 2027 yılı için enflasyon hedefi yüzde 21 olarak belirlendi.
Öte yandan TÜİK'in açıkladığı son verilere göre Ekim 2026'da yıllık enflasyon yüzde 29,77 oldu. Böylece gerçekleşen enflasyon ile gelecek yıl için belirlenen hedef arasındaki fark, ücret pazarlığında hangi oranın esas alınacağı tartışmasını daha da önemli hale getirdi.
2027 yılında uygulanacak asgari ücret için gözler aralık ayında başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine çevrildi. Yeni ücretin ne kadar olacağı ise işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yapacağı görüşmelerin ardından belli olacak.