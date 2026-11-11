Asgari ücret için net rakam verdi! Gözler o iki orana çevrildi

Öte yandan TÜİK'in açıkladığı son verilere göre Ekim 2026'da yıllık enflasyon yüzde 29,77 oldu. Böylece gerçekleşen enflasyon ile gelecek yıl için belirlenen hedef arasındaki fark, ücret pazarlığında hangi oranın esas alınacağı tartışmasını daha da önemli hale getirdi.

2027 yılında uygulanacak asgari ücret için gözler aralık ayında başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine çevrildi. Yeni ücretin ne kadar olacağı ise işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yapacağı görüşmelerin ardından belli olacak.