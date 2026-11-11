İki küçük kıza uyuşturucu tuzağı! Şüpheli de henüz 17 yaşında
Samsun’un Bafra ilçesinde iki küçük kız çocuğuna uyuşturucu temin ettiği ve kullandırdığı iddia edilen 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.
Samsun’un Bafra ilçesinde rahatsızlanan iki kız çocuğu, Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenelerde çocukların uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.
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17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayın ardından Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda çocuklara uyuşturucu temin ettiği ve kullandırdığı belirlenen 17 yaşındaki M.Y.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Bafra Adliyesi’ne sevk edildi. M.Y.T., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.