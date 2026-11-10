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Zehir tacirlerine 76 ilde darbe: Son iki haftada 2 bin kişi yakalandı, 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

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İçişleri Bakanlığı zehir tacirlerine yönelik son iki haftada gerçekleştirilen operasyonların detaylarını paylaştı. Bakanlık, 76 ilde düzenlenen operasyonlarda 2152 kişinin gözaltına alındığını, 1204'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda 2 tondan fazla uyuşturucu madde ile 5 milyon 36 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 2 haftada düzenlenen operasyonların detayları belli oldu.

İçişleri Bakanlığı, 76 ilde düzenlenen operasyonlarda 2152 kişinin gözaltına alındığını, 1204'ünün tutuklandığını bildirdi.

Zehir tacirlerine 76 ilde darbe: Son iki haftada 2 bin kişi yakalandı, 2 ton uyuşturucu ele geçirildi
Başlık ResmiZehir tacirlerine 76 ilde darbe: Son iki haftada 2 bin kişi yakalandı, 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

TONLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlığın açıklamasına göre; operasyonlarda 2 tondan fazla uyuşturucu madde ile 5 milyon 36 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zehir tacirlerine 76 ilde darbe: Son iki haftada 2 bin kişi yakalandı, 2 ton uyuşturucu ele geçirildi
Başlık ResmiZehir tacirlerine 76 ilde darbe: Son iki haftada 2 bin kişi yakalandı, 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu sözlere yer verildi:

"76 ilde “Uyuşturucu madde satıcılarına” yönelik polisimiz tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda; 2 ton 19 kg 652 gram uyuşturucu madde ile 5 milyon 36 bin 460 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

2 bin 152 şüpheli yakalandı. 1.204'ü tutuklandı. 364'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 76 ilde; 2 bin 820 ekip, 4 bin 785 personel, 14 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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