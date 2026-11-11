Sivas'ta milyonlarca tonluk altın kaynağı! Toprağın altından adeta servet çıktı

Sivas'ın Kangal ilçesindeki 'Alacahan Altın Projesi'nde güncellenen maden kaynak tahmini açıklandı. Projede, toplam 41,73 milyon ton kaynak içerisinde yaklaşık 893 bin ons altın bulunduğu bildirildi.

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Sivas'ın Kangal ilçesinde yürütülen Alacahan Altın Projesi'ne ilişkin güncellenmiş maden kaynak tahmini tamamlandı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, projede toplam 41,73 milyon ton maden kaynağı içerisinde yaklaşık 893 bin ons altın bulunduğu duyuruldu.

DAMA Mühendislik Proje ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanan raporda, Şubat 2023 tarihli UMREK Kodu'nun ikinci versiyonu esas alındı. Çalışmada, projenin maden kaynak miktarı, tenörü ve güvenilirlik sınıflandırması yeniden değerlendirildi.

4 Kasım 2025'te kamuoyuyla paylaşılan mümkün maden kaynakları beyanının ardından gerçekleştirilen ilave sondaj ve analizlerle yeni veriler elde edildi. Bu çalışmalar sonucunda mineralizasyonun geometrisi ve jeolojik sürekliliğine ilişkin bilgiler geliştirilirken, üç boyutlu jeolojik model ve jeoistatistiksel tahmin yaklaşımı da güncellendi.

BELİRLENMİŞ KAYNAKLARDA 785 BİN ONS ALTIN

Güncellenen tahmine göre projede 33,84 milyon ton kütleye ve ton başına 0,72 gram ortalama altın tenörüne sahip 785 bin ons içerilen altın tespit edildi.

Mümkün maden kaynakları ise 7,89 milyon ton kütle, ton başına 0,43 gram ortalama altın tenörü ve 108 bin ons içerilen altın olarak açıklandı.

Böylece Alacahan Altın Projesi'nde toplam 41,73 milyon ton maden kaynağı içerisinde yaklaşık 893 bin ons altın bulunduğu bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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