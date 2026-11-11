Ünlü stratejist kritik eşiği verdi: Altında düşüş fırsat mı?

ABD’de beklentileri aşan enflasyon ve FED yetkililerinden gelen sıkılaşma mesajları altın fiyatlarını baskılarken, ons fiyatı dün yüzde 2,61 gerileyerek 4.032 dolara çekildi. Yeni günde sınırlı tepki alımları takip edilirken; düşüşün ardından gözler 4.000 ve 3.975 dolar desteklerine çevrildi. Saxo Bank Stratejisti Ole Hansen, yükselişin yeniden güç kazanması için 4.200 doların üzerinde kalıcı hareket gerektiğine dikkat çekti.

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Küresel piyasalarda altın fiyatları üzerindeki baskı artarken, ons altın dünkü işlemlerde yüzde 2,61 değer kaybederek 4.032 dolardan kapanış yaptı. Yeni günde sınırlı tepki alımları dikkat çekerken, TSİ 06.00 itibarıyla ons altın 4.045 dolardan işlem gördü. Son düşüşün ardından yatırımcılar, mevcut seviyelerin yeni bir fırsat oluşturup oluşturmadığını sorgulamaya başladı.

Altın fiyatlarında ABD kaynaklı gelişmeler etkili oluyor. Ekim ayı tüketici enflasyonunun beklentileri aşması, ABD Merkez Bankasının (FED) daha sıkı para politikasını sürdürebileceği beklentilerini güçlendirdi. ABD tahvil getirileri yükselirken, dolar endeksi de 102 seviyesinin üzerine çıktı. Hem dolar hem de tahvil faizlerindeki yükseliş, getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturdu.

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ABD ENFLASYONU BEKLENTİYİ AŞTI

ABD'de ekim ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,4 yükseldi. Piyasa beklentisi yüzde 0,3 artış yönündeydi. Böylece enflasyon, eylül ayındaki yüzde 0,6'lık yükselişin altında kalsa da beklentileri aşarak fiyat baskılarının devam ettiğine işaret etti.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE de aylık yüzde 0,3 arttı. Ekonomistler yüzde 0,2'lik yükseliş beklerken, çekirdek enflasyon eylül ayındaki artış hızını korudu. Veriler, FED'in enflasyonla mücadelede “gevşeme konusunda acele etmeyebileceği” beklentisini destekledi.

Enflasyon verilerinin ardından ABD tahvil piyasasında satış baskısı arttı. 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi yüzde 5 seviyesini aştı.

FED'DEN SIKI POLİTİKA MESAJLARI

FED yetkililerinden gelen açıklamalar da piyasalardaki faiz beklentilerini yukarı taşıyor. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda daha sıkı para politikasına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

Logan, enflasyon baskılarının davranışlara yerleşme riskine dikkat çekerek, gevşek para politikasının enflasyonu artırdığını ifade etti. Mevcut görünüm çerçevesinde FED'in en az iki defa daha 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi gerektiğini düşündüğünü belirten Logan, kış aylarında daha hızlı adımların mümkün olabileceğini dile getirdi.

FED yetkilisi Christopher Waller da enflasyonun beklenenden yüksek gelmesi halinde aralık toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Waller, yalnızca 25 baz puanlık artışın FED'in güvenilirliğini riske atabileceği uyarısında bulundu.

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ARALIKTA ARTIŞ İHTİMALİ YÜZDE 90'I AŞTI

Piyasalarda Fed'in aralık ayında faiz artıracağı beklentisi yüzde 90'ın üzerine çıktı. Ocak ayında yeni bir artış ihtimali de yaklaşık yüzde 58 seviyesinde fiyatlanıyor. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon beklentileri açısından destekleyici olmasına rağmen, piyasaların odağında FED'in önümüzdeki iki toplantıda atabileceği sıkılaştırma adımları bulunuyor.

Bu beklentiler, dolar ve tahvil getirilerindeki yükseliş üzerinden altın fiyatlarını baskılamayı sürdürüyor. Özellikle faiz indirimlerinin ötelenmesi ve 2027 yılının başlarında da sıkı para politikasının gündemde kalması, değerli metalin kısa vadeli görünümünü zorlaştırıyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, ons altında 4.000 dolar seviyesini psikolojik, 3.975 doları ise teknik destek olarak gösteriyor. Bu destek bandının korunması, tepki alımlarının güç kazanması açısından önem taşıyor.

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen de ons altında güveni güçlendirebilecek yeni bir yükseliş için 4.200 doların üzerinde kalıcı bir kırılmanın gerekli olduğu görüşünü paylaştı.

Önemli uyarı: Bu içerik, piyasada gerçekleşen fiyatlar ve analist yorumlarına göre derlenmiştir. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.