Temmuzdan bu yana ilk! ABD'de benzin fiyatları 4 doların altına indi

ABD'de benzinin ortalama galon fiyatı, temmuzdan bu yana ilk kez 4 doların altına geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve İran'la gerilimin azalabileceği beklentisi akaryakıt fiyatlarını aşağı çekti.

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ABD genelinde benzinin ortalama fiyatı, temmuz ayından bu yana ilk kez galon başına 4 doların altına indi. Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülke genelindeki ortalama fiyat 3,98 dolara geriledi.

Benzin fiyatları bir hafta öncesine göre yüzde 4,1, bir ay öncesine göre ise yüzde 8,9 düşüş gösterdi. Ancak fiyatlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,6 daha yüksek seviyede kaldı.

Akaryakıt fiyatlarındaki gerilemede ham petrol fiyatlarının düşmesi ve talebin mevsimsel olarak azalması etkili oldu.

TRUMP'IN SÖZLERİ ETKİLİ OLDU

Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, ABD ile İran arasındaki gerilimin azalabileceği yönündeki beklentilerle kısa süreliğine 90 doların altına indi.

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İran'a yönelik yeni bir askeri harekata şu aşamada gerek görmediğini açıklamıştı. İran'la savaşın sona erme sürecinde olduğunu belirten Trump, çatışmanın bitmesine yönelik ivme gördüklerini ve sürecin oldukça yakında tamamlanabileceğini ifade etmişti.

Trump'ın açıklamaları, Orta Doğu'daki petrol arzına ilişkin endişeleri hafifleterek petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Öte yandan ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı ekim ayı enflasyon verileri, enerji fiyatlarındaki artışın yavaşladığını ortaya koydu. ABD'de TÜFE aylık bazda yüzde 0,4 artarak beklentileri aşarken, enerji endeksi yüzde 0,7 yükseldi. Benzin endeksindeki artış ise eylüldeki yüzde 9,1 seviyesinden ekimde yüzde 1'e geriledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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