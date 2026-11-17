Enflasyon tahminlerinin yukarı revize edilmesinin ardından TL'nin getirisi yeniden gündeme geldi. TCMB Başkanı Karahan, TL tercihinin güçlü seyrettiğini ve sıkı para politikasının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Katılım bankalarında kâr payı oranları ise son durumda en yüksek %36,87 olarak öne çıkıyor. 1 milyon TL'nin net getirisi 25 bin 833 TL'yi buluyor. Aylık yüzde 2,6 civarındaki getiri, dolardaki primi geride bırakıyor.

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Merkez Bankası tarafından enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesinin ardından dikkatler bir yandan da faiz politikasına ve TL’nin getirisine çevrildi.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, geçen hafta 4. Enflasyon Raporu sunumunda yaptığı konuşmada, Türk lirasına yönelik tercihin son 3 yılda yaşanan çok sayıda şoka rağmen güçlü seyrini koruduğunu belirtti.

Türk lirasına yönelik tercihin yalnızca faiz getirisi veya stopajla açıklanamayacağını ifade eden Karahan; son dönemde net getirilerin gerilediğini, buna karşılık enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki düşüşün yanı sıra Merkez Bankası'na duyulan güvenin de arttığını kaydetti.

TL’de kalmak cazip mi? İşte 1 milyon TL’nin güncel getirisi

BÜTÜN ARAÇLAR DEVREDE

TL'ye yönelik tercihte ilerleyen dönemde muhtemel bir bozulmaya karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Karahan, Merkez Bankası'nın gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Karahan, "Bu olursa, başta politika faizi olmak üzere bütün araçlarımızı, makro ihtiyati ve likidite araçlarımızı kullanmaktan çekinmeyiz" dedi.

TL’de kalmak cazip mi? İşte 1 milyon TL’nin güncel getirisi

TL'nin cazibesini desteklemek amacıyla eş güdüm içerisinde ilave adımların da gündeme gelebileceğini ifade eden Karahan, bu konuda ihtiyatlı yaklaşımın sürdürüleceği mesajını verdi.

‘SIKI POLİTİKA’ VURGUSU

Enflasyon tahminlerindeki güncellemenin para politikasında gevşeme anlamına gelmediğini de vurgulayan Karahan, talep koşullarının dezenflasyonu destekleyici seviyelerde kalmasını beklediklerini söyledi.

TL’de kalmak cazip mi? İşte 1 milyon TL’nin güncel getirisi

Fiyat istikrarı sağlanana kadar mevcut duruşun korunacağının altını çizen Karahan, "Ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

TL’de kalmak cazip mi? İşte 1 milyon TL’nin güncel getirisi

KÂR PAYI ORANLARI

Merkez Bankasının, 2027 yılı için enflasyon tahmini yüzde 21’e çıkarmasının ardından kâr payı getirilerinde ise stabil görünüm devam etti. 16 Kasım 2026 itibarıyla katılım bankaları tarafından ilan edilen katılım hesabı kâr payı oranları şöyle sıralanıyor:

Banka Oran Türkiye Finans 36,87 Hayat Finans 36,42 Dünya Katılım 36,41 Kuveyt Türk 35,27 Albaraka 31,94 Vakıf Katılım 30,93

(Not: İnternet sitelerinde ilan edilen oranlardır.)

1 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 1 milyon TL'nin güncel getiri tablosu ise şu şekilde:

Katılım Hesabı Oran Vade Net Getiri 1 milyon TL %36,87 31 gün 25 bin 833 TL

Türk lirasındaki aylık net getirinin yüzde 2,6 civarında gerçekleştiği görülürken; bu getiri, aynı dönemde yüzde 2’nin altında kalan dolardaki primin üzerinde gerçekleşti.