Sevdan Bir Ateş çekim yerleri, dizide kullanılan tarihi konaklar, taş sokaklar ve doğal manzaralarla izleyicilerin dikkatini çekiyor. Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın başrollerini paylaştığı yapımda Mirza ile Leyla'nın hikayesine ev sahipliği yapan mekanların hangi şehirlerde bulunduğu merak ediliyor.

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Show TV'nin Sevdan Bir Ateş dizisi, yıllar sonra yeniden karşılaşan Mirza ve Leyla'nın hikayesini farklı şehirlerde geçen sahnelerle ekrana taşıyor. Dizideki konakların bulunduğu bölge, Halep sahnelerinin çekildiği yerler ve yapım ekibinin kullandığı diğer mekanlar izleyiciler tarafından araştırılıyor.

SEVDAN BİR ATEŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Show TV ekranlarında yayınlanan Sevdan Bir Ateş dizisi, Mirza ile Leyla'nın yedi yıl sonra yeniden karşılaşmasıyla başlayan hikayeyi konu alıyor. Murat Ünalmış'ın Mirza, Özge Özacar'ın ise Leyla karakterini canlandırdığı yapımda Anadolu'nun tarihi ve doğal dokusundan yararlanılıyor. Sevdan Bir Ateş dizisinin ana çekimleri Kapadokya'da, özellikle Nevşehir ve Ürgüp çevresinde gerçekleştiriliyor. Bölgenin taş konakları, vadileri ve peribacaları dizinin önemli sahnelerinde kullanılıyor.

Sevdan Bir Ateş nerede çekiliyor? İşte çekim mekanları

SEVDAN BİR ATEŞ ÇEKİM YERLERİ

Dizideki taş konaklar, dar sokaklar ve vadiler, Kapadokya'nın mimari özelliklerini yansıtıyor. Özellikle Mirza'nın ailesiyle yaşadığı olaylar ve Leyla'nın Kapadokya'ya dönüşüyle gelişen hikayede bu mekanlar kullanılıyor.

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