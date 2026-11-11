Sevdan Bir Ateş dizisindeki Nasim karakteri, hikayede yaşanan gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi. Show TV'de yayınlanan dizide Leyla'yı Halep'te alıkoyan Nasim'in hikayesi ve karakteri canlandıran oyuncunun kariyeri merak ediliyor. Sermet Yeşil'in hayatı, yaşı ve daha önce rol aldığı televizyon dizileri araştırılıyor.

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Sevdan Bir Ateş dizisinde Mirza ve Leyla'nın geçmişine ilişkin sırlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümünde Nasim karakterinin hikayedeki yeri yeniden önem kazanırken karaktere hayat veren Sermet Yeşil de izleyicilerin dikkatini çekti. Tiyatro, sinema ve televizyon alanında uzun yıllardır çalışan oyuncunun geçmiş projeleri gündeme geldi.

SEVDAN BİR ATEŞ NASİM KİMDİR?

Show TV ekranlarında yayınlanan Sevdan Bir Ateş dizisinde Nasim karakterini Sermet Yeşil canlandırıyor. Nasim, Leyla'nın Halep'te alıkoyan ve insan kaçakçılığı yapan bir karakterdir. Mirza ile evleneceği dönemde hayatı değişen Leyla, uzun yıllar boyunca Nasim'in kontrolü altında yaşamak zorunda kalıyor. Bu süreçte Sara adını kullanarak gerçek kimliğini gizleyen Leyla, kızı Hüma ile birlikte yaşadığı yerden kurtulmaya çalışıyor. Mirza'nın kaçırılan Kerem'i bulmak amacıyla Halep'e gitmesi ise Leyla ile yeniden karşılaşmasının yolunu açıyor. Öldüğü düşünülen Nasim'in yeniden ortaya çıkması, Leyla'nın geçmişiyle yüzleşmesini ve Mirza'nın ailesini koruma çabası yeni bölümde ekrana gelecek.

Sevdan Bir Ateş Nasim kimdir, Sermet Yeşil hangi dizilerde oynadı?

SERMET YEŞİL KİMDİR?

Sermet Yeşil, 25 Mayıs 1977 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Yeşil, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarından mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Oyunculuk kariyerine tiyatroda başlayan Yeşil, Ankara Devlet Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Tiyatro Anadolu bünyesinde görev aldı.

Tiyatro kariyerinin yanı sıra televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de rol alan Sermet Yeşil, Leyla ile Mecnun, Şubat, Muhteşem Yüzyıl, Karadayı, Gülümse Yeter, Çukur, Akıncı, Yargı, Kötü Kan ve Prens gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı. Sinemada ise Kosmos, Gişe Memuru, Kapı ve O da Bir Şey mi filmlerinde yer aldı. Farklı türlerdeki yapımlarda çeşitli karakterleri canlandıran oyuncu, son olarak Sevdan Bir Ateş dizisinde Nasim karakterini oynuyor.

Sevdan Bir Ateş Nasim kimdir, Sermet Yeşil hangi dizilerde oynadı?

SERMET YEŞİL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Diziler:

Sevdan Bir Ateş (2026)

Organize İşler: Karun Hazinesi (2026)

Prens (2025)

Kötü Kan (2024)

Yargı (2024)

Aşka Düşman (2024)

Hayatımın Şansı (2022–2023)

Akıncı (2021)

Payitaht Abdülhamid (2019)

Çukur (2018–2020)

8. Gün (2018)

Çember (2017)

Gülümse Yeter (2016–2017)

Karadayı (2014)

Muhteşem Yüzyıl (2014)

Eski Hikaye (2013–2014)

Leyla ile Mecnun (2011, 2013)

Şubat (2012–2013)

Mor Menekşeler (2011)

Gönülçelen (2010)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2010)

Filmler

O da Bir Şey mi (2025)

Dert Bende (2019)

Kapı (2019)

Sûret (2014, kısa film)

Gişe Memuru (2010)

Kosmos (2009)

Hiçbiryerde (2006)

Kaç Para Kaç (1999)

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