Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı, İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı ve Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı sınavlarına ilişkin ilan, adaylar tarafından merakla bekleniyor. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru takvimi ve sınav tarihleri netleşecek. Geçtiğimiz yıl hakimlik ve savcılık sınavıları aralık ayında 3 oturumda yapılmıştı. Peki, Hakimlik Savcılık sınavları ne zaman?

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Yılın son aylarında gözler hakimlik-savcılık sınavlarına çevrildi. Adli ve idari yargıda hâkim veya savcı yardımcısı olmayı hedefleyen adaylar yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. ÖSYM tarafından Adalet Bakanlığı Sınavları takvimi yayınlandığı zaman başvuru tarihleri ilan edilecek.

Hakimlik Savcılık sınavları ne zaman? Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı sınav takvimi

2026 HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, geçen yıl hakim ve savcı yardımcılığı yazılı yarışma sınavlarını 20 ve 21 Aralık 2025’te toplam dört oturumda düzenledi. Bu yıl da benzer şekilde Hâkimlik ve Savcılık Sınavı’nın aralık ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacak.

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