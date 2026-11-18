Naim Süleymanoğlu vefat yıl dönümünde anılıyor! Vefatının üzerinden 9 yıl geçen milli halterci Naim Süleymanoğlu, aktif sporculuk kariyerinde sadece Türk sporuna değil, dünya sporuna da damga vurdu. Peki, Naim Süleymanoğlu ne zaman, neden öldü?

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Dünya ve Türk halter tarihinin efsane sporcularından, üst üste 3 olimpiyat şampiyonluğu, 7'şer kez dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinin Ahatlı köyünde dünyaya geldi. Sadece sporcu olarak değil, Bulgaristan'daki Türklerin gördüğü zulmü dünyaya duyurmasıyla tarihe geçen Naim Süleymanoğlu, 14 yaşında Bulgaristan'da gençler ve yıldızlar şampiyonu oldu. 15 yaşında 1982'de Brezilya'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda ilk dünya şampiyonluğunu elde eden Süleymanoğlu, "En genç dünya rekortmeni" ünvanına erişmişti.

1983'te Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda birinci olan Naim Süleymanoğlu, 1983-1986 yılları arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 rekor kırdı, 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi.

ABD'de 1983'te gerçekleştirilen "Rekortmenlerin Turnuvası"na katılan ve burada dünya rekorunu kıran Naim Süleymanoğlu'na, ABD basını tarafından "Cep Herkülü" lakabı takıldı.

Süleymanoğlu, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın Sovyetler Birliği'nin boykot kararını desteklemesiyle katılamadı.

Öte yandan Naim Süleymanoğlu, 1984 yılında silkme kategorisinde vücut ağırlığının 3 katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.

Naim Süleymanoğlu vefat yıl dönümünde anılıyor! Naim Süleymanoğlu ne zaman, neden öldü?

İSMİNİ DEĞİŞTİRMESİ

Bulgaristan hükümetinin "Soya dönüş operasyonu" kapsamında Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Şalamanov olarak değiştirildi.

Türkiye'ye gelişini, kendi ifadesiyle "Türkiye kaçışını", 1980'li yıllarda Bulgaristan'da yaşayan Türklere yapılan zulümlerin dünyaya duyurulması ve bitirilmesine yönelik bir girişim şeklinde açıklayan Naim Süleymanoğlu, o yıllarda Bulgaristan'da Türklerin asimilasyona maruz kaldığını dünyaya duyurmuştu.

1986'da Avustralya'da Türk Büyükelçiliğine sığınarak iltica eden Naim Süleymanoğlu, başarılı bir operasyonla Avustralya'dan uçakla Londra'ya geçti. Ardından dönemin başbakanı Turgut Özal'ın gönderdiği özel uçakla Türkiye'ye getirilen Naim Süleymanoğlu, Ankara'da coşkulu bir karşılama ve basın toplantısıyla ilk kez Türk halkının karşısına çıktı.

Naim Süleymanoğlu'nun 1988 Seul Olimpiyatları'na Türkiye adına katılabilmesi için Türk hükümetince Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödeme yapıldı.

O tarihten itibaren Naim Süleymanoğlu, şampiyonalarda Türkiye adına mücadele etti. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ödemeyle ilgili, "Naim bize onu kat ve kat ödedi. Dünyada Türklerin reklamını yaptı." ifadesi kayıtlarda yer alıyor.

Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye kaçması ile Bulgaristan'da yaşayan Türklere zulmedildiği, sünnetin yasaklandığı, sünnet yaptıranlara hapis cezası verildiği, mezar taşlarındaki isimler nedeniyle mezarların dahi yıkıldığı dünya kamuoyuna duyuruldu.

Naim Süleymanoğlu vefat yıl dönümünde anılıyor! Naim Süleymanoğlu ne zaman, neden öldü?

ÜST ÜSTE ALDIĞI ŞAMPİYONLUKLAR

Dünyanın efsane sporcuları arasına yerleşen Naim Süleymanoğlu, Güney Kore'de düzenlenen 1988 Seul Olimpiyatları'nda erkekler 60 kiloda mücadele ederken, 6 dünya, 9 olimpiyat rekoru kırarak şampiyon oldu.

Ağırlığının 3 katından 10 kilo fazlasını (190 kilo) kaldırarak "Dünyanın en iyi haltercisi" ödülünü kazanan "Cep Herkülü", bunu dünyada başaran tek sporcu olarak tarihe geçti.

Naim ayrıca, silkmenin yanı sıra koparmada da 152,5 kilo kaldırarak toplamda 342,5 kiloya ulaşıp, dünya ve olimpiyat rekorları kırdı.

"Cep Herkülü", olimpiyatlarda güreş dışında Türkiye'ye ilk altın madalyayı getiren sporcu olarak tarihte yerini aldı.

Naim Süleymanoğlu, 1992'de de Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından dünyanın en iyi sporcusu ilan edildi.

Milli halterci, 1988 Seul, 1992 Barselona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda birinci olarak, üst üste 3 olimpiyat altın madalyasıyla podyuma çıktı. Naim Süleymanoğlu, kariyerinde ayrıca 7'şer kez dünya ve Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, 46 dünya rekoruna imza attı.

1996'da haltere ara veren Naim Süleymanoğlu, sonrasında katıldığı 2000 Sidney Olimpiyatları'nda başarılı olamadı ve aktif spor hayatına veda etti. Efsane sporcu, Sydney'e kadar 24 yıl boyunca halterde bir numara olarak adından söz ettirdi.

TİME DERGİSİNE KAPAK OLAN İLK SPORCU

1988 Seul Olimpiyatları'nda 6 dünya, 9 olimpiyat rekoru kıran ve "Dünyanın en iyi haltercisi" seçilen Naim Süleymanoğlu, 3 Ekim 1988'de "Everybody Wins" başlığıyla Time dergisine kapak oldu.

O yıl Avrupa Halter Şampiyonası'nın ardından dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından Beyaz Saray'a davet edilen Naim Süleymanoğlu, teklif edilen ABD vatandaşlığını ise reddetmişti.

Naim Süleymanoğlu, 2000 yılında Uluslararası Halter Federasyonunda (IWF) dünyanın en genç asbaşkanı oldu. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları kapsamında adı, Londra metrosundaki bir istasyona verildi. 2018 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Çankaya'da bir caddeye de "Naim Süleymanoğlu" adı verildi.

NAİM SÜLEYMANOĞLU NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?

Efsane milli halterci, 18 Kasım 2017'de tedavi gördüğü hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında hayata veda etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: ANADOLU AJANSI

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