İzmir elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım (Menemen, Bergama, Bornova, Seferihisar, Urla, Bayraklı, Karşıyaka, Buca, Konak, Kiraz, Ödemiş, Aliağa, Dikili, Foça, Çeşme)
İzmir elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım tarihleri için GDZ Elektrik tarafından paylaşılan çalışma programına göre kentin farklı ilçelerinde şebeke bakımı, yenileme ve kapasite artırımı çalışmaları gerçekleştirilecek. Bazı bölgelerde kesintiler sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar devam ederken bazı mahallelerde daha kısa süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Gediz Elektrik Menemen, Bergama, Bornova, Seferihisar, Urla, Bayraklı, Karşıyaka, Buca, Konak, Kiraz, Ödemiş, Aliağa, Dikili, Foça, Çeşme, Kemalpaşa, Kınık, Çiğli, Menderes, Tire, Karaburun ilçelerinde planlı kesintiler yapılacağını bildirdi.
İzmir elektrik kesintisi 18-19-20 Kasım programı Gediz Elektrik tarafından duyuruldu. Yapılacak planlı kesinti çalışmaları kapsamında Menemen, Bergama, Bornova, Seferihisar, Urla, Bayraklı, Karşıyaka, Buca, Konak, Kiraz, Ödemiş, Aliağa, Dikili, Foça, Çeşme, Kemalpaşa, Kınık, Çiğli, Menderes, Tire ve Karaburun ilçelerinde farklı saatlerde bölgelere enerji verilemeyecek. İşte, GDZ elektrik planlı kesinti listesi...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18-19-20 KASIM GEDİZ ELEKTRİK
ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
19.11.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3867367
Atatürk (İnönü Blv.), Siteler (İnönü Blv.)
Planlandı
19.11.2026
10:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3867389
Yalı
Planlandı
19.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3869635
Horozgediği
BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
18.11.2026
09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3864326
Fevzipaşa (1000. Sk.)
Planlandı
18.11.2026
12:30 - 13:50
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3864331
Atatürk (1016. Sk., Beyler Sk., Değirmen Yolu Sk.), Fatih, Fevzipaşa (1000. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., 1009/2. Sk., 1011. Sk., 1014. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., Bayatlı Cd., Çatal Çınar 3 Küme Evleri, Değirmen Yolu Sk., Kadife Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Nilüfer Sk., Yeni Cd.), İslamsaray, Sindel
Çalışmalar Devam Ediyor
17.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3866227
Çamavlu (Çamavlu Küme Evleri)
Planlandı
18.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3866234
Çamavlu (Çamavlu Küme Evleri)
Planlandı
19.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3866238
Terzihaliller (Terzihaliller Küme Evleri)
Planlandı
20.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3866253
Aşağıcuma (Aşağıcuma Köyü İç Yolu)
Çalışmalar Devam Ediyor
17.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3866270
Ahmetbeyler, Avunduruk (Avunduruk Köyü İç Yolu), Çitköy (Ahmetbeyler Köyü İç Yolu), Gökçeyurt (Gökçeyurt Köyü İç Yolu), Hamzalısüleymaniye (HAMZALISÜLEYMANİYE SK., Hamzalısüleymaniye Köyü İç Yolu), Kaleardı (Kaleardı Köyü İç Yolu, Kaleardı Yolu), Mahmudiye (Mahmudiye Köyü İç Yolu), Üçtepe (Üçtepe Köyü İç Yolu, Üçtepe Küme Evleri), Yukarıkırıklar (Yukarıkırıklar Köyü İç Yolu)
Planlandı
17.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3866301
Ahmetbeyler (Ahmetbeyler Köyü İç Yolu), Çitköy (Ahmetbeyler Köyü İç Yolu)
Çalışmalar Devam Ediyor
17.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3866330
Avunduk (Avunduk Köyü İç Yolu, Avunduk Yolu), Balaban (Balaban Köyü), Maruflar (Maruflar Köyü İç Yolu)
Planlandı
18.11.2026
11:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3866990
Tavukçukuru (Tavukçukuru Merkez Küme Evleri)
Planlandı
19.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3866993
Tavukçukuru (Tavukçukuru Merkez Küme Evleri)
Planlandı
20.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3866995
Tavukçukuru (Tavukçukuru Merkez Küme Evleri)
Planlandı
20.11.2026
01:00 - 04:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3867474
Dağıstan, Kaşıkçı (Kaşıkçı Köyü İç Yolu)
Planlandı
19.11.2026 - 20.11.2026
22:00 - 01:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3870005
Fatih (307. Sk., 332. Sk., 333. Sk., 333/1. Sk., 335. Sk., 339. Sk., 339/1. Sk., 340. Sk., 341. Sk., 342. Sk., 343. Sk., 345. Sk., 348. Sk., Akşemsettin Cd., Atatürk Blv., Başak Sk., Bengü Sk., Bergama Çevreyolu, Çamlık Sk., Çetin Emeç Cd., Fuzuli Cd., Güvercin Sk., Hanımeli Sk., İpek Sk., Karaçam Sk., Manolya Sk., Meltem Sk., Özgürlük Cd., Özlem Sk., Poyraz Sk., Şehit Yaşar Özsürücü Sk., Yeşim Sk., Zerrin Sk.)
Planlandı
19.11.2026 - 20.11.2026
22:00 - 01:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3870008
Fatih (345. Sk., Çamlık Sk., Özgürlük Cd., Zerrin Sk.)
Planlandı
19.11.2026 - 20.11.2026
22:00 - 01:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3870024
İslamsaray
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çalışmalar Devam Ediyor
17.11.2026
10:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Manevra
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3866901
Barbaros (5301/2. Sk., 5307. Sk., 5308. Sk., 5309. Sk., Refik Tulga Cd.), Gazi Osman Paşa (5404. Sk., 5405. Sk., 5406. Sk., 5407. Sk., 5409. Sk., 5410. Sk., Refik Tulga Cd.), Tuna (Fatih Cd.)
Planlandı
18.11.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3867534
Rafet Paşa (5369. Sk., 5370. Sk., 5372/1. Sk., Abdi İpekçi Cd.), Yeşilova (Abdi İpekçi Cd.)
Planlandı
18.11.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3867537
Yeşilova (4033. Sk., 4033/1. Sk., 4033/3. Sk., 4066/1. Sk., 4074/1. Sk., Abdi İpekçi Cd.)
Planlandı
18.11.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3867539
Yeşilova (4033/2. Sk.)
Planlandı
18.11.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3867543
Rafet Paşa (5173. Sk., 5366. Sk., 5367. Sk., 5368. Sk., Abdi İpekçi Cd., Park İçi Yolu), Yeşilova (4027/1. Sk., 5366. Sk.)
Planlandı
19.11.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3869548
Mevlana (1701/3. Sk., 1701/4. Sk., 1701/5. Sk., 1701/6. Sk., 1701/8. Sk., 1707/2. Sk.)
Planlandı
19.11.2026
10:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3869637
Naldöken (1213. Sk., 1214. Sk., Atatürk Cd., İnönü Cd.)
Planlandı
19.11.2026
13:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3869644
Kazımdirik (202. Sk., 203. Sk., 204. Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd.)
Planlandı
19.11.2026
14:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3869649
Yeşilova (4088. Sk., 4111. Sk., 4113. Sk., 4115. Sk., 4117. Sk., 4119. Sk., 4119/1. Sk., 4150. Sk., 4154. Sk., 4156. Sk., 4158. Sk., 4160. Sk., 4160/1. Sk., 4162. Sk., 4172. Sk., Abdi İpekçi Cd.)
ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çalışmalar Devam Ediyor
17.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3867467
Germiyan
Planlandı
19.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3867475
Germiyan
Planlandı
17.11.2026
10:00 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3867500
Reisdere (6001. Sk., 6004. Sk., 6154. Sk., 6156. Sk., 6157. Sk., 6157/2. Sk.), Yalı (6001. Sk., 6157/2. Sk., 6157/4. Sk., 6157/5 SK., 6157/6. Sk.)
Planlandı
18.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3867521
Celal Bayar (6471/1. Sk.), Şifne (6000. Sk., 6429. Sk., 6430. Sk., 6433. Sk., 6433/1. Sk., 6434. Sk., 6435. Sk., 6436. Sk., 6437. Sk., 6438. Sk., 6439. Sk., 6440. Sk., 6446. Sk., 6448. Sk., 6454. Sk., 6455. Sk., 6456. Sk., 6457. Sk., 6458. Sk., 6459. Sk., 6467. Sk., 6468. Sk., 6469. Sk., 6470. Sk., 6471. Sk., 6472. Sk., 6473. Sk., 6474. Sk., 6474/1. Sk., 6475. Sk., 6476. Sk., 6477. Sk., 6478. Sk., 6479. Sk., 6480. Sk., 6482. Sk., 6483. Sk., 6484. Sk., 6485. Sk., 6489. Sk., 6489/1. Sk., 6491. Sk., 6491/1. Sk.)
DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çalışmalar Devam Ediyor
17.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3865459
İslamlar (Çömlekçi Sk., İslamlar 1. Sk., İslamlar 2. Sk., İslamlar 3. Sk., İslamlar 4. Sk., İslamlar 5. Sk., İslamlar 6. Sk., İslamlar 7. Sk., İslamlar 8. Sk., İslamlar Atatürk Cd., İslamlar Cumhuriyet Cd., İslamlar Köyü İç Yolu), Kabakum (Çömlekçi Sk., Özbek Sk.)
Planlandı
17.11.2026
13:30 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3865461
Cumhuriyet (Türkeli Sk.), Kızılçukur (Kızıl Çukur 3. Sk., Kızılçukur 1. Sk., Kızılçukur 2. Sk., Kızılçukur 4. Sk., Kızılçukur 5. Sk., Kızılçukur 6. Sk., Kızılçukur 7. Sk., Kızılçukur 8. Sk., Kızılçukur Atatürk Cd., Kızılçukur Cumhuriyet Cd., Kızılçukur Köyü İç Yolu, Kızılçukur Vatan Cd.)
Planlandı
18.11.2026
10:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Role Akü Redresor Arızası
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3866839
Çandarlı (1001. Sk., 1002. Sk., 1003. Sk., 1004. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., 1007. Sk., 1011. Sk., 1030. Sk., 1030/5 Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1034/1. Sk., 1034/2. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., 1036/1. Sk., 1037. Sk., 1039. Sk., 1045. Sk., 1046. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053. Sk., 1054. Sk., 1058. Sk., 1060. Sk., 1085. Sk., 163. Sk., 163/1. Sk., 163/2. Sk., 163/3. Sk., 163/4. Sk., 163/5. Sk., 163/6. Sk., 163/7. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 166. Sk., 167. Sk., 168. Sk., 169. Sk., 171. Sk., 171/1. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 173/1. Sk., 173/2. Sk., 173/3. Sk., 173/4 Sk., 174. Sk., 181. Sk., 181/1. Sk., 183. Sk., 183/1. Sk., 184. Sk., 184/1. Sk., 185. Sk., 185/1. Sk., 186. Sk., 203. Sk., 204/1. Sk., 206. Sk., 206/4. Sk., 206/5. Sk., 209. Sk., 211. Sk., 219. Sk., 220. Sk., 221. Sk., 223. Sk., 225. Sk., 227. Sk., Alkor 1. Sk., Alkor 2. Sk., Alkor Sk., Altın Kent 1. Sk., Altın Kent 3. Sk., Altın Kent Sk., Altınkent 2. Sk., Burak Reis Cd., Denizköy Çandarlı Yolu Sk., Dumlupınar Cd., Eyko 1. Sk., Eyko 10. Sk., Eyko 100. Sk., Eyko 105. Sk., Eyko 109. Sk., EYKO 11, Eyko 111. Sk., Eyko 113. Sk., Eyko 114. Sk., Eyko 115. Sk., Eyko 116. Sk., Eyko 118. Sk., Eyko 119. Sk., Eyko 12. Sk., Eyko 126. Sk., Eyko 13. Sk., Eyko 14. Sk., Eyko 15. Sk., Eyko 16. Sk., Eyko 17. Sk., Eyko 18. Sk., Eyko 2. Sk., Eyko 20. Sk., Eyko 21. Sk., Eyko 21/1. Sk., Eyko 22. Sk., Eyko 24. Sk., Eyko 25. Sk., Eyko 26. Sk., Eyko 27. Sk., Eyko 28. Sk., Eyko 29. Sk., Eyko 3. Sk., Eyko 30. Sk., Eyko 31. Sk., Eyko 32. Sk., Eyko 33. Sk., EYKO 34. Sk., Eyko 36. Sk., Eyko 37. Sk., Eyko 38. Sk., Eyko 39. Sk., Eyko 4. Sk., Eyko 41. Sk., Eyko 46. Sk., Eyko 47. Sk., Eyko 48. Sk., Eyko 5. Sk., Eyko 6. Sk., Eyko 7. Sk., Eyko 76. Sk., Eyko 79. Sk., Eyko 8. Sk., Eyko 81. Sk., Eyko 83. Sk., Piri Reis Cd., Sarıevler Sitesi, Turgut Reis Cd.)
Planlandı
18.11.2026
13:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Role Akü Redresor Arızası
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3866846
Gazipaşa (55/1. Sk., 57. Sk., 61. Sk., 61/1. Sk., 61/2. Sk., 61/3. Sk., 63. Sk., 65. Sk., 65/1. Sk., 65/2. Sk., 65/3. Sk., 67. Sk., 67/1. Sk., 67/2. Sk., 69. Sk., 69/1. Sk., 71. Sk., 71/1. Sk., 71/2. Sk., 71/3. Sk., 71/4. Sk., 73. Sk., 75. Sk., 75. Yıl Cd., 77. Sk., 79. Sk., Begonya Sk., Çiğdem Sk., Manolya Sk., Mor Salkım Sk., Şakayık Sk., Sarmaşık Sk., Yakamoz Cd., Zeyrek Sk., Zeytin Çiçeği Sk.), İsmetpaşa, Salimbey (112. Sk., 114. Sk., 116. Sk., 116/1. Sk., 59. Sk., 77/1. Sk., 77/15. Sk., 77/2. Sk., 77/6 Sk., Adalet Sk., Papatya Sk., Site İç Yol, Yakamoz Cd., Yamaç Sk.), Uzunburun
FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
18.11.2026
01:00 - 08:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3866054
Atatürk (1. Sk., 100. Sk., 100/2. Sk., 101. Sk., 102. Sk., 103. Sk., 104. Sk., 105. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 109. Sk., 11. Sk., 110. Sk., 111. Sk., 113. Sk., 115. Sk., 116. Sk., 117. Sk., 118. Sk., 119. Sk., 12. Sk., 121. Sk., 122. Sk., 124. Sk., 125. Sk., 126. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 129. Sk., 13. Sk., 130. Sk., 14. Sk., 140. Sk., 142. Sk., 150. Sk., 152. Sk., 154. Sk., 16. Sk., 160. Sk., 164. Sk., 166. Sk., 168. Sk., 17. Sk., 170. Sk., 170/1. Sk., 172. Sk., 174. Sk., 176. Sk., 178. Sk., 18. Sk., 182. Sk., 184. Sk., 186. Sk., 188. Sk., 19. Sk., 190. Sk., 192. Sk., 194. Sk., 196. Sk., 2. Sk., 21. Sk., 22. Sk., 26. Sk., 27. Sk., 28. Sk., 29. Sk., 33. Sk., 34. Sk., 36. Sk., 37. Sk., 38. Sk., 39. Sk., 4. Sk., 42. Sk., 46. Sk., 5. Sk., 50. Sk., 52. Sk., 53. Sk., 54. Sk., 56. Sk., 61. Sk., 67. Sk., 7. Sk., 73. Sk., 74. Sk., 77/7. Sk., 79. Sk., 8. Sk., 80. Sk., 800. Sk., 801. Sk., 803. Sk., 805. Sk., 806. Sk., 809. Sk., 812. Sk., 813. Sk., 82. Sk., 83. Sk., 84. Sk., 89. Sk., 9. Sk., 90. Sk., 92. Sk., 94. Sk., 95. Sk., 96. Sk., 97. Sk., 98. Sk., 99. Sk., Akasya Cd., Ardıç Sk., Aşıklar Cd., Avni Arbaş Sk., Barış Cd., Büyük Deniz Sahil Cd., Çandede Cd., Cemil Midilli Cd., Değirmenlik Cd., Ferit Oğuzbayır Cd., Foça Limanı, Gürgen Sk., İmbat Cd., Mustafa Konuk Cd., Orkide Sk., Poyraz Cd., Reha Midilli Cd., Selçuk Dirim Cd., Sevgi Cd., Site İç Yolu, Zakkum Sk., Zeytin Sk.), Fatih (Beyaz Sk., Gökçen Sk., GÖKÇEN SK., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.), Fevzi Çakmak, Fevzipaşa (102. Sk., 108. Sk., 175. Sk., 177. Sk., 179. Sk., 180. Sk., 181. Sk., 183. Sk., 185. Sk., 187. Sk., 189. Sk., 189/1. Sk., 191. Sk., 193. Sk., 197. Sk., 199. Sk., 201. Sk., 203. Sk., 205. Sk., 207. Sk., 209. Sk., 210. Sk., 211. Sk., 212. Sk., 213. Sk., 214. Sk., 216. Sk., 218. Sk., 220. Sk., 222. Sk., 226. Sk., 228. Sk., 236. Sk., 238. Sk., 264. Sk., 99. Sk., Barış Cd., Boztepe Mevkii Küme Evleri, Değirmenlik Cd., Mersinaki Cd., Reha Midilli Cd., Şehit Ali Yarba Sk.), İsmetpaşa (131. Sk., 133. Sk., 135. Sk., 137. Sk., 139. Sk., 141. Sk., 143. Sk., 145. Sk., 147. Sk., 149. Sk., 151. Sk., 153. Sk., 155. Sk., 157. Sk., 159. Sk., 161. Sk., 163. Sk., 165. Sk., 167. Sk., 169. Sk., 171. Sk., 173. Sk., 175. Sk., 193. Sk., 198. Sk., 200. Sk., 202. Sk., 204. Sk., 206. Sk., 216. Sk., 218. Sk., 220. Sk., 237. Sk., 239. Sk., 243. Sk., 245. Sk., 247. Sk., 248. Sk., 249. Sk., 250. Sk., 251. Sk., 257. Sk., 257/1. Sk., 259. Sk., 261. Sk., 263. Sk., 265. Sk., 267. Sk., 272. Sk., 273. Sk., 274. Sk., 275. Sk., 276. Sk., 278. Sk., 280. Sk., 281. Sk., 282. Sk., 283. Sk., 284. Sk., 286. Sk., 287. Sk., 288. Sk., 289. Sk., 290. Sk., 291. Sk., 292. Sk., 297. Sk., 298, 298. Sk., 300. Sk., 304. Sk., 306. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 309. Sk., 311. Sk., 312/1. Sk., 313. Sk., 315. Sk., 317. Sk., 318. Sk., 319. Sk., 320. Sk., 326. Sk., 328. Sk., 329. Sk., 331. Sk., 332. Sk., 333. Sk., 335. Sk., 336. Sk., 338. Sk., 340. Sk., 342. Sk., 348. Sk., 350. Sk., 352. Sk., 354. Sk., 356. Sk., 366. Sk., 368. Sk., 370. Sk., 372. Sk., 374. Sk., 376. Sk., 378. Sk., 382. Sk., 384. Sk., 385. Sk., 390. Sk., 392. Sk., 394. Sk., Ferruh Başağa Sk., Mersinaki Cd., Reha Midilli Cd.)
Planlandı
18.11.2026
01:00 - 08:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3866058
Atatürk, Fevzipaşa (264. Sk.), İsmetpaşa
Planlandı
18.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3867701
Mareşal Fevzi Çakmak
KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çalışmalar Devam Ediyor
17.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3867467
Mordoğan (154. Sk., 156. Sk., 160. Sk., 161. Sk., 162. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 166. Sk., 167. Sk., 168. Sk., 169. Sk., 171. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 174. Sk., 175. Sk., 176. Sk., 177. Sk., 178. Sk., 179. Sk., 180. Sk., 181. Sk., 183. Sk., 184. Sk., 185. Sk., 186. Sk., 188. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 193. Sk., 194. Sk., 195. Sk., 196. Sk., 197. Sk., 198. Sk., 199. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 210. Sk., 212. Sk., 213. Sk., 214. Sk., 216. Sk., 217. Sk., 220. Sk., 221. Sk., 222. Sk., 223. Sk., 224. Sk., 226. Sk., 227. Sk., 228. Sk., 229. Sk., 230. Sk., 231. Sk., 232. Sk., 273. Sk., 278. Sk., 280. Sk., 282. Sk., 283. Sk., 284. Sk., 285. Sk., 286. Sk., 289. Sk., 293. Sk., 294. Sk., 295. Sk., 297. Sk., 298. Sk., 300. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 308. Sk., 309. Sk., 311. Sk., 312. Sk., 313. Sk., 314. Sk., 315. Sk., 318. Sk., 319. Sk., 320. Sk., 321. Sk., 322. Sk., 323. Sk., 324. Sk., 325. Sk., 326. Sk., 327. Sk., 328. Sk., 329. Sk., 330. Sk., 331. Sk., 332. Sk., 333. Sk., 334. Sk., 335. Sk., 336. Sk., 337. Sk., 340. Sk., 341. Sk., 342. Sk., 343. Sk., 344. Sk., 345. Sk., 346. Sk., 347. Sk., 348. Sk., 350. Sk., 352. Sk., 353. Sk., 354. Sk., 355. Sk., 356. Sk., 357. Sk., 358. Sk., 359. Sk., 360. Sk., 361. Sk., 362. Sk., 363. Sk., 364. Sk., 366. Sk., 367. Sk., 368. Sk., 369. Sk., 370. Sk., 371. Sk., 372. Sk., 373. Sk., 374. Sk., 375. Sk., 376. Sk., 378. Sk., 379. Sk., 380. Sk., 381. Sk., 382. Sk., 383. Sk., 384. Sk., 385. Sk., 386. Sk., 387. Sk., 388. Sk., 389. Sk., 394. Sk., 395. Sk., 398. Sk., 399. Sk., 400. Sk., 402. Sk., 404. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 412. Sk., 414. Sk., 415. Sk., 416. Sk., 418. Sk., 419. Sk., 420. Sk., 421. Sk., 422. Sk., 424. Sk., 426. Sk., 427. Sk., 428. Sk., 432. Sk., 435. Sk., 436. Sk., 438. Sk., 439. Sk., 440. Sk., 441. Sk., 443. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 448. Sk., 449. Sk., 450. Sk., 451. Sk., 452. Sk., 453. Sk., 456. Sk., 457. Sk., 458. Sk., 461. Sk., 462. Sk., 463. Sk., 464. Sk., 465. Sk., 467. Sk., 468. Sk., 470. Sk., 470/1. Sk., 472. Sk., 473. Sk., 474. Sk., 475. Sk., 476. Sk., 477. Sk., 478. Sk., 479. Sk., 480. Sk., 481. Sk., 482. Sk., 483. Sk., 485. Sk., 486. Sk., 487. Sk., 488. Sk., 491. Sk., 493. Sk., 507. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 515. Sk., 518. Sk., 520. Sk., 521. Sk., 522. Sk., 524. Sk., 526. Sk., 527. Sk., 530. Sk., 531. Sk., 536. Sk., 537. Sk., 538. Sk., 539. Sk., 540. Sk., 543. Sk., 544. Sk., 545. Sk., 546. Sk., 547. Sk., 548. Sk., 550. Sk., 551. Sk., 552. Sk., 553. Sk., 554. Sk., 555. Sk., 556. Sk., 557. Sk., 558. Sk., 563. Sk., 564. Sk., 565. Sk., 566. Sk., 567. Sk., 568. Sk., 569. Sk., 570. Sk., 571. Sk., 572. Sk., 573. Sk., 586. Sk., 588. Sk., 589. Sk., 590. Sk., 591. Sk., 592. Sk., 593. Sk., 594. Sk., 595. Sk., 596. Sk., 597. Sk., 600. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 607. Sk., 608. Sk., 610. Sk., 611. Sk., 612. Sk., 613. Sk., 614. Sk., 615. Sk., 616. Sk., 617. Sk., 618. Sk., 619. Sk., 620. Sk., 621. Sk., 622. Sk., 623. Sk., 624. Sk., 625. Sk., 629. Sk., 630. Sk., 633. Sk., 634. Sk., 635. Sk., 636. Sk., 637. Sk., 638. Sk., 641, Barbaros Cd., Çatalkaya Küme Evleri, Çileklidere Mevkii Küme Evleri, Dereboyu Cd., Fatih Cd., Fevzi Çakmak Cd., İÇ YOL, İnönü Cd., İntur Küme Evleri, isimsiz, İsmail Hakkı Süren Sk., İzmir 5. Sk., İzmir Cd., Kazım Karabekir Cd., Körfez Küme Evleri, Mordoğan Yat Limanı, Namık Kemal Cd., Nihat Şengül Sk., Nurettin Soyer Sk., Ortadoğulular Küme Evleri, Ortadoğulular Sitesi İç Yolu, Şehit Jandarma Komando Onabaşı Süleyman Aşkın Cd., Yalı Cd.)
Planlandı
19.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3867475
Mordoğan (154. Sk., 156. Sk., 160. Sk., 161. Sk., 162. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 166. Sk., 167. Sk., 168. Sk., 169. Sk., 171. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 174. Sk., 175. Sk., 176. Sk., 177. Sk., 178. Sk., 179. Sk., 180. Sk., 181. Sk., 183. Sk., 184. Sk., 185. Sk., 186. Sk., 188. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 193. Sk., 194. Sk., 195. Sk., 196. Sk., 197. Sk., 198. Sk., 199. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 210. Sk., 212. Sk., 213. Sk., 214. Sk., 216. Sk., 217. Sk., 220. Sk., 221. Sk., 222. Sk., 223. Sk., 224. Sk., 226. Sk., 227. Sk., 228. Sk., 229. Sk., 230. Sk., 231. Sk., 232. Sk., 273. Sk., 278. Sk., 280. Sk., 282. Sk., 283. Sk., 284. Sk., 285. Sk., 286. Sk., 289. Sk., 293. Sk., 294. Sk., 295. Sk., 297. Sk., 298. Sk., 300. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 308. Sk., 309. Sk., 311. Sk., 312. Sk., 313. Sk., 314. Sk., 315. Sk., 318. Sk., 319. Sk., 320. Sk., 321. Sk., 322. Sk., 323. Sk., 324. Sk., 325. Sk., 326. Sk., 327. Sk., 328. Sk., 329. Sk., 330. Sk., 331. Sk., 332. Sk., 333. Sk., 334. Sk., 335. Sk., 336. Sk., 337. Sk., 340. Sk., 341. Sk., 342. Sk., 343. Sk., 344. Sk., 345. Sk., 346. Sk., 347. Sk., 348. Sk., 350. Sk., 352. Sk., 353. Sk., 354. Sk., 355. Sk., 356. Sk., 357. Sk., 358. Sk., 359. Sk., 360. Sk., 361. Sk., 362. Sk., 363. Sk., 364. Sk., 366. Sk., 367. Sk., 368. Sk., 369. Sk., 370. Sk., 371. Sk., 372. Sk., 373. Sk., 374. Sk., 375. Sk., 376. Sk., 378. Sk., 379. Sk., 380. Sk., 381. Sk., 382. Sk., 383. Sk., 384. Sk., 385. Sk., 386. Sk., 387. Sk., 388. Sk., 389. Sk., 394. Sk., 395. Sk., 398. Sk., 399. Sk., 400. Sk., 402. Sk., 404. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 412. Sk., 414. Sk., 415. Sk., 416. Sk.,
KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
18.11.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3867351
Aksoy (1747. Sk., 1748. Sk., 1751. Sk., 1752. Sk., 1753. Sk., Halim Erker Sk., Haluk Besen Sk., Hasan Tahsin Abakan Sk.)
Çalışmalar Devam Ediyor
17.11.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3867491
Aksoy (1750. Sk., 1780. Sk., Halim Erker Sk., Hasan Tahsin Abakan Sk., Samim Kocagöz Parkı İçi Yolu)
Planlandı
17.11.2026
11:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3867581
Atakent (Aşık Veysel Sk.), Bostanlı (6345. Sk., 6347. Sk., 6352. Sk., 6352/1. Sk., 6353. Sk., 6355. Sk., Caher Dudayev Blv., Nazan Öncel Cd.), Yalı (Nazan Öncel Cd.)
Planlandı
19.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3869609
Aksoy (1743. Sk.), Donanmacı (1704. Sk., 1729. Sk., 1730. Sk., 1737. Sk., Attila İlhan Sk., Fazıl Bey Cd.)
Planlandı
19.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3869612
Bahçelievler (1671/4. Sk., 1705. Sk., 1849/5. Sk., 1849/6. Sk., 1849/8. Sk., 1851/1. Sk., 1851/2. Sk., Cahit Atay Sk., Cevdet Bilsay Cd., Şehit Mustafa Tunçbilek Sk., Şehit Polis Kom. Yrd. Zübeyir Durgay Parkı İçi Yol)
Planlandı
19.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3869616
Bahçelievler (1671. Sk., 1671/4. Sk., 1849/6. Sk., 1853. Sk., 1853/2. Sk., 1853/3. Sk., Şehit Mustafa Tunçbilek Sk.)
Planlandı
19.11.2026
13:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3869621
Yalı (6436. Sk., 6498. Sk., 6500/3. Sk., 6502. Sk., 6504. Sk., 6505. Sk., 6506. Sk., 6507. Sk., 6508. Sk., 6509. Sk., 6510. Sk., 6511. Sk., 6511/1. Sk., 6518. Sk., Ahmet Kemal Baysak Blv.)
Planlandı
19.11.2026
13:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3869625
Yalı (1671. Sk., 6501. Sk., 6501/1. Sk., 6502. Sk., 6502/1. Sk., 6502/3. Sk., 6503. Sk., 6503/2. Sk., 6504. Sk., 6505. Sk., 6514. Sk., 6514/1. Sk., 6519. Sk.)
KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
19.11.2026
10:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3869586
Bağyurdu Kazımpaşa (Abdüloğlu Sk., Ali Kurt Sk., Ankaralı Sk., Avcılar Sk., Bağyurdu İzmir Cd., Bakırlı Sk., Bekçi Sabit Sk., Çamdibi Sk., Çolak Ethem Sk., Cumhuriyet Alanı, Dede Güme Sk., Deveci Ömer Sk., Dibektaşı Sk., Ebe Emine Özkan Sk., Fevzi Çakmak Cd., Gürol Sk., Hacı Ethem Sk., Hacı Hasan Sk., Hafız Osman Sk., Hürriyet Cd., İsmail Ulusan Cd., İsmet İnönü Cd., Kasap Ali Sk., Kaymakçı Sk., Kırmızı Sk., Koca Hüseyin Sk., Mehmet Cingöz Sk., Nergis Zambağı Sk., Okul Önü Sk., Oyun Alanı Sk., Özmete Sk., Sadullah Cengiz Sk., Sarıoğlu Sk., Şehitlik Sk., Seymen Sk., Tamtürk Sk., Tireli Sk., Umut Sk., Yangözoğlu Sk., Yaprak Sk., Yeşildere Sk., Yozgatlı Sk.), Bağyurdu Kemal Atatürk (Bayraktar Sk., Bekçi İbrahim Sk., Esen Sk., Hacıoğlu Sk., Kadir Usta Sk., Kahveci Ali Sk., Mustafa Sungur Cd., Osman Atay Sk.), Bağyurdu Yeni (7001. Sk., Bağyurdu İzmir Cd., Vargör Sk.)
KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
17.11.2026
11:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3867464
Poyracık (Aşağı Kırcalar Küme Evleri)
Planlandı
20.11.2026
01:00 - 04:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3867474
Bademalan (Bademalanı Köyü İç Yolu, Bademalanı Yolu, Cami Üstü Sk., Gelin Küme Evleri, Kahveler Sk., Karaduvar Küme Evleri, Şeref Küme Evleri, Söğütalan Küme Evleri, Tepe Küme Evleri), Balaban (Ata Sk., Balaban Köyü İç Yolu, Dutlukuyu Sk., Genler Küme Evleri, Hacıosman Sk., Karayer Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri, Taşlılar Küme Evleri), Çiftlikköy (Aşağı Yol Küme Evleri, Cami Küme Evleri, Çömlek Küme Evleri, Mustafa Kemal Küme Evleri), Dündarlı (5. Çağdaş Sk., 6. Barış Sk., Akhisar Bergama Yolu, Başöğretmen Atatürk Sk., Dündarlı Köyü İç Yolu, Ecevit Sk., Gurur Sk., İğdeler Küme Evleri, İnönü Sk., Menderes Sk., Mimar Sinan Cd., Orman Küme Evleri, Yayakent Cd.), İbrahimağa (Çimen Alan Küme Evleri, İbrahimağa Köyü İç Yolu, Kayalar Küme Evleri, Kayın Sk., Orta Küme Evleri), Işıklar (Çiftçi Küme Evleri, Işıklar Cd., Işıklar Köyü, Kalaycı Düzü Küme Evleri, Köy Yolu, Okulyolu Küme Evleri), Karatekeli (Aşağı Küme Evleri, Yukarı Küme Evleri), Kodukburun (Goduklu Küme Evleri), Köseler (Asar Küme Evleri, Dost Küme Evleri, Kavak Küme Evleri, Köseler Köyü İç Yolu, Mevsim Küme Evleri), Mıstıklar (Alanlar Küme Evleri, Atatürk Küme Evleri, Kemal Atatürk, Kiraz Sk., Kozak Küme Evleri, Kurtuluş Küme Evleri, Mustaklar Köyü, ÖREN, Ulus Küme Evleri, Yeni Küme Evleri), Musacalı (Mimoza Cd., Musacalı Köyü İç Yolu), Örtülü (Çam Sk., Çarşı Sk., Çayırlar Küme Evleri, Dacak Küme Evleri, Debicik Küme
KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çalışmalar Devam Ediyor
17.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3867526
Dokuzlar (Dokuzlar Küme Evleri)
Planlandı
18.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3867532
Çatak, Dokuzlar (Bozoklar Küme Evleri, Dokuzlar Küme Evleri)
Planlandı
19.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3869648
Şemsiler, Suludere (Yukarı Akkavaklar Küme Evleri)
Planlandı
19.11.2026
09:15 - 13:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3869658
Arkacılar (Arkacılar Köyü İç Yolu, Arkacılar Küme Evleri, Değirmenönü Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Okkataşı Küme Evleri, Sasalli Sk.), Çömlekçi (Ova Küme Evleri), Karaburç (Ova Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Yukarı Yıkık Han Küme Evleri), Şemsiler (Akkavaklar Küme Evleri, Değirmen Sk., KEMER, Mandal Küme Evleri, Ova Küme Evleri, ŞEMSİLER, Şemsiler Merkez Sk., Yukarı Akkavaklar Küme Evleri), Suludere (Kocaçınarlar Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri), Umurcalı (Çakaltepe Küme Evleri, Gürova Küme Evleri, HANYIKIĞI, Kemer Küme Evleri, MANDAL, Ova Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Umurcalı Küme Evleri, Umurcalı Yolu, YIKIK HAN), Yeniköy (HANYIKIĞI, Kırlıova Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Yukarı Yıkık Han Küme Evleri)
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çalışmalar Devam Ediyor
17.11.2026
10:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3867423
Ahıhıdır (1608. Sk., Bahçeler Sk., Çevre Sk., Çiçek Sk., Fabrika Sk., Gül Sk., Kesikköy Gç. Sk., Kiremitçi Sk., Mavradin Yolu Sk., Sebahattin Karakaplan Sk., Seyrekköy Cd., Ziya Gökalp Cd.), Camiikebir (1415/1. Sk., Arasta Cd., Bülent Ecevit Blv., Cıkmaz, Demirpençe Sk., Eski Bergama Cd., Fabrika Gç., Gökçe Sk., Hocazade Sk., Kırgız Sk., Şehit Kemal Cd., Seyrekköy Kanal Yolu Sk., Yonca Gç. Sk., Ziya Gökalp Cd.), Kazımpaşa, Mermerli (1400. Sk., 1401. Sk., 1403. Sk., 1404. Sk., 1405. Sk., 1405/1. Sk., 1406. Sk., 1406/2. Sk., 1410. Sk., 1410/1. Sk., 1411. Sk., 1412. Sk., 1413. Sk., 1413/1. Sk., 1415. Sk., 1416. Sk., 1440. Sk., Bergamot Sk., Bülent Ecevit Blv., Çanakkale Asfaltı Cd., Demirpençe Sk., Kumtepe Mevki Yolu Sk., Kumtepe Mevkii 3. Yolu Sk., Menemen 2. Sanayi Sitesi, Park İçi Yolu, Ziya Gökalp Cd.)
Planlandı
17.11.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3867511
Değirmendere (23 Nisan Cd., 2526. Sk., 2703. Sk., 2706. Sk., 2710. Sk., 2715. Sk., 2716. Sk., 2718. Sk., 2720. Sk., 2723. Sk., 2724, 2725. Sk., 2731/1. Sk., 2734, 30 Ağustos Cd., Bahar Çıkmazı Sk., Çınar Sk., Değirmendere Cami Cd., Demirtaş Sk., Emir Çıkmaz Sk., Gediz Sk., Kaşıkçı Sk., Kaygısız Sk., Konak Çıkmazı Sk., Mandıra Gç., Müftüler Sk., Muhittin Sucu Sk., Şehit Er Barış Demir Cd., Şehit Uzman Çavuş Mustafa Hakan Aydoğmuş Cd., Seyit Bey Sk., Sinema Sk.), Emiralem Merkez (2601. Sk., 2602. Sk., 2603. Sk., 2605. Sk., 2606. Sk., 2607. Sk., 2609, 2610. Sk., 2611. Sk., 2612/1. Sk., 2636. Sk., 9 Eylül Kurtuluş Cd., Alşen Sk., Çaylı Sk., Defne Sk., Emek Çıkmazı Sk., Eski Emiralem Yolu, Eski Manisa Yolu Mevkii, Fabrika Önü Sk., Geçit Bir Sk., Geçit İki Sk., Hasan İlhan Cd., Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., İstasyon Sk., Kemal Atatürk Cd., Koçak Çk. Sk., Küçük Çay Sk., Mor Menekşe Sk., Rabia Hızmay Sk., Samancı Hasan Ersoy Sk., Sünbül Sk., Türker Sk., Yeni Cami Sk.), Göktepe (2636, Eski Manisa Yolu Mevkii, Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., Kırmahalle Yolu Sk.), Yayla (2501. Sk., 2502. Sk., 2504. Sk., 2505. Sk., 2506. Sk., 2509. Sk., 2510. Sk., 2511. Sk., 2513. Sk., 2514. Sk., 2518. Sk., 2518/1 Sk, 2518/1. Sk., 2519. Sk., 2520. Sk., 2526. Sk., 2528. Sk., 2533. Sk., 2536. Sk., 2538. Sk., 2539. Sk., 2540. Sk., 2540/1. Sk., 2542. Sk., 2544. Sk., 2546. Sk., 2547. Sk., 2552. Sk., 2715. Sk., 9 Eylül Kurtuluş Cd., Çayıralanı Mevkii Küme Evleri, Çınarlı Kuyu Cd., Faikbey, Gediz Sk., Hacı Hafız Sk., Hasır Sk., Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., İkiz Mezar Sk., Kalenbeden Çıkmazı Sk., Küçük Çay Sk., Manisa Asfaltı Cd., Muhtar Mehmet Özkan Sk., Mustafa Çavuş Sk., Nergiz Sk., Şehit Çağlar Sk., Şehit Ramazan Mancak Sk.)
Planlandı
20.11.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3867528
Uğur Mumcu (1250. Sk., 1250/1. Sk., 1250/3. Sk., 1252. Sk., 1254. Sk., 1254/1. Sk., 1289. Sk., 1291. Sk., 1292. Sk., 1293. Sk., 1294. Sk., 1297. Sk., 1299. Sk., 1304. Sk., Gaffar Okkan Cd., Manisa Asfaltı Cd.)
Planlandı
20.11.2026
10:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3867538
Ahıhıdır (1602. Sk.), Alaniçi (Alaniçi Küme Evleri), Ayvacık (2900. Sk., 6504. Sk., 6508. Sk., 6509. Sk., 6512. Sk., Ayvacık Küme Evleri), Bağcılar (Bağcılar Küme Evleri, Manisa Asfaltı Cd.), Belen (700. Sk., 702. Sk., 703. Sk., 704. Sk., 705. Sk., 707. Sk., 708. Sk., 709. Sk., 710. Sk., 711. Sk., 712. Sk., 713. Sk., 713/1. Sk., 714. Sk., Atatürk Cd., Belen Cumhuriyet Cd., Yayla Arası Küme Evleri), Bozalan (Bozalan Küme Evleri), Çaltı (ÇALTI), Camiikebir (1610. Sk., 1610/1. Sk., 1611. Sk., 313. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Çavuşyolu 1. Sk., Eski Gediz Mevkii Sk., Menemen Maltepe Yolu Küme Evleri, Ortaköy Mevki Yolu Sk., Uluyol Mevkii Yolu Sk.), Çavuş (213. Sk., 217/2. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Eski Gediz Mevkii Sk.), Çukurköy (Çukurköy Küme Evleri), Değirmendere (2715/1, 2726. Sk., 2727. Sk., 2729. Sk., 2730. Sk., Çınar Sk., Değirmendere Ova Küme Evleri, Emir Alem Kanal Yolu Sk., Gediz Sk., Şehit Er Barış Demir Cd.), Doğa (600. Sk., 601. Sk., 601/1. Sk., 601/2. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 606/1. Sk., 607. Sk., 607/1. Sk., 608. Sk., 609. Sk., 610. Sk., 610/1. Sk., 610/2. Sk., 610/3. Sk., 611. Sk., 612. Sk., 613. Sk., 613/1. Sk., 614. Sk., 615. Sk., 615/1. Sk., 615/2. Sk., 616. Sk., 617. Sk., 618. Sk., 619. Sk., 620. Sk., 713 Sk., Adalar Küme Eveleri Sk., Adalar Küme Evleri, Ahmet Kahraman Cd., Buruncuk Yanık Köy Yolu), Göktepe (930. Sk., 930/1. Sk., 935. Sk., 935/1. Sk., 935/2. Sk., 935/3. Sk., 935/4. Sk., 936. Sk., 937. Sk., 938. Sk., 939. Sk., 940. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 944. Sk., 945. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 947/1. Sk., 950. Sk., 951. Sk., 952. Sk., Göktepe Ova Küme Evleri), Görece (910. Sk., 911. Sk., 912. Sk., 913. Sk., 914. Sk., 915. Sk., 916. Sk., 917. Sk., Görece Köyü, Görece Küme Evleri, Hasanlar Süleymanlı Yolu Sk., İĞNEDERE KÜME EVLER), Hasanlar (900. Sk., 900/1. Sk., 901. Sk., 902. Sk., 903. Sk., 904. Sk., 904/1. Sk., 905. Sk., Eseki Köy Yolu Küme Evleri Sk., Eski Köy Yolu Küme Evleri, Hasanlar Süleymanlı Yolu Sk.), Haykıran (800. Sk., 800/1. Sk., 800/2. Sk., 801. Sk., 802. Sk., 803. Sk., 804. Sk., 805. Sk., 806. Sk., 807. Sk., 808. Sk., 809. Sk., 810. Sk., 811. Sk., 812, 813. Sk., 813/1. Sk., 815. Sk., 817. Sk., 818. Sk., 819. Sk., 821. Sk., Ahmet Kahraman Cd., Dsi Kanal Yolu Küme Evleri, İc Yol, Sarıkaya Mevki Yolu Sk., Yol), İğnedere (912. Sk., Görece Küme Evleri, Hasanlar Süleymanlı Yolu, Hasanlar Süleymanlı Yolu Sk., İğnedere Görece Yolu Sk., İğnedere Küme Evleri), İsmet İnönü (1262. Sk., 1262/1. Sk., 1265. Sk., 1267. Sk., 1269. Sk., 1271. Sk., 1271/1. Sk., 1272. Sk., 1284. Sk., 1284/2. Sk., 1286. Sk.), Karaorman (Karaorman Küme Evleri, Karaorman Yolu), Kır (2820. Sk., Arapdere Mevkii Küme Evleri, Beyköy Küme Evleri, Çakıcı Sk., Değirmendere Ova Küme Evleri, Emir Alem Kanal Yolu Sk., Girgin Sk., Ilıcak Pınar Çıkmazı Sk., Kahraman Sk., Karagöl Mevki Küme Evleri, Kırmahalle Yolu Sk., Kömürcü Sk., Manisa Asfaltı Cd., Şehit Öğretmen Kubilay Cd., Tepecik Sk., Topraksu Sk.), Mermerli (1451. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Eski Haykıran Yolu Sk., Kumtepe Mevki 2. Yolu Sk., Kumtepe Mevki Yolu Sk., Kumtepe Mevkii 1. Bağ Yolu Sk., Kumtepe Mevkii Bağ Yolu Sk., Pekenti Yolu Sk.), Musabey (Eski Gediz Mevkii Sk., Menemen Maltepe Yolu Küme Evleri), Süleymanlı (919. Sk., 919/1. Sk., 920. Sk., 920/1. Sk., 920/3. Sk., 921, 921/2. Sk., 921/3 sK., 921/3 Sk., 922. Sk., 923. Sk., 923/1. Sk., 924. Sk., 925. Sk., 926. Sk., 927. Sk., 928. Sk., 928/1. Sk., 928/2. Sk., 928/3. Sk., 929. Sk., 931. Sk., Hasanlar Süleymanlı Yolu Sk., yayla önü küme evler), Telekler (Telekler Küme Evleri), Turgutlar (Turgutlar Küme Evleri), Uğur Mumcu (1249. Sk., 1265. Sk., 1265/1. Sk., 1271. Sk., 1273. Sk., 1286. Sk., 1286/1. Sk., 1286/2. Sk., 1293. Sk., 1295. Sk., 1295/1. Sk., 1302/1. Sk., 1303. Sk., 1307. Sk., 1309. Sk., 1311. Sk., 1312. Sk., 1313. Sk., 1314. Sk., 1316. Sk., 1316/1. Sk., 1317. Sk., 1318. Sk., 1320. Sk., 1321. Sk., 1322. Sk., 1325. Sk., 1333. Sk., 1337. Sk., 1347. Sk., Mustafa Yücel Özbilgin Blv., Şehit Ali Rıza Sadak Sk.), Yahşelli (1322. Sk., 6306. Sk., 6306/2. Sk., 6307. Sk., 6308. Sk., 6309. Sk., 6310. Sk., 6311. Sk., 6312. Sk., 6321. Sk., 6326. Sk., 6327. Sk., 6328. Sk., 6329. Sk., 6330. Sk., 6331. Sk., 6332. Sk., 6333/1. Sk., 6334. Sk., 6335/1. Sk., 6336. Sk., 6337. Sk., 6338. Sk., 6339. Sk., 6339/1. Sk., 6340. Sk., 6341. Sk., 6342. Sk., 6345. Sk., 6346. Sk., 6348. Sk., 6349. Sk., 6350. Sk., 6351. Sk., 6352. Sk., 6353. Sk., 6354. Sk., 6354/1. Sk., 6355. Sk., 6356. Sk., 6357. Sk., 6358. Sk., 6359. Sk., 6360. Sk., 6362. Sk., 6370. Sk., 6371. Sk., 6372. Sk., 6373. Sk., 6374. Sk., 6374/1 Sk., 6375. Sk., Eski Haykıran Yolu Sk., Kum Ocağı Sk., Manisa Asfaltı Cd., Yahşelli Köyü), Yanıkköy (500. Sk., 500/1. Sk., 502. Sk., 503/2. Sk., 504. Sk., 505. Sk., 506. Sk., 507. Sk., 507/1. Sk., 510. Sk., 512. Sk., 513. Sk., 514. Sk., 515. Sk., 516. Sk., 518. Sk., 518/1 Sk., 518/1. Sk., 520. Sk., 522. Sk., 524. Sk., Atlas Sk., Deniz Sk., Derin Sk., Derya Sk., Irmak Sk., Kanal Yolu Dere, Kumsal Sk., Nehir Sk., Okyanus Sk., Yakamoz Sk., Yosun Sk.), Yayla (2508. Sk., 2508/1. Sk., 2715/1, Değirmendere Ova Küme Evleri, Emir Alem Kanal Yolu Sk., Gediz Sk., Hasır Sk., Manisa Asfaltı Cd., Toprak Yol, Yayla Küme Evleri Sk., Yayla Ova Küme Evleri), Yıldırım (35/5. Küme Evleri)
Planlandı
18.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3867698
29 Ekim (Ova Küme Evleri), 75. Yıl Cumhuriyet, 85. Yıl Cumhuriyet (4101. Sk., 4103. Sk., 4105. Sk., 4107. Sk., 4109. Sk., 4109/1. Sk., 4119. Sk., 4119/1 Sk., 4135. Sk., 4139. Sk., 4139/1. Sk., 4139/2. Sk., 4142. Sk., 4143. Sk., 4144. Sk., 4145/1. Sk., 4147. Sk., 4148. Sk., 4151. Sk., 4152. Sk., Doğu Cad., Menemen Yolu Sk., Selanik Cd., Stadyum Cd., Vatan Cd.), Ahıhıdır (1602. Sk., Eski Kesik Köy Yolu Sk., Seyrekköy Kanal Yolu Sk., Taban Mevkii Yolu Sk.), Atatürk, Camiikebir (313. Sk., Uluyol Mevkii Yolu Sk.), Gazi Mustafa Kemal (4104. Sk., 4104/1. Sk., 4104/2. Sk., 4106. Sk., 4108. Sk., 4110. Sk., 4112. Sk., 4112/1. Sk., 4112/2. Sk., 4114. Sk., 4114/1. Sk., 4114/2. Sk., 4114/3. Sk., 4118. Sk., 4120. Sk., 4120/1. Sk., 4120/3. Sk., 4121. Sk., 4122. Sk., 4123. Sk., 4123/1. Sk., 4125. Sk., 4125/1. Sk., 4126. Sk., 4126/1. Sk., 4126/2. Sk., 4127. Sk., 4127/1. Sk., 4128. Sk., 4128/1. Sk., 4129. Sk., 4130. Sk., 4132. Sk., 4132/1. Sk., Atatürk Meydanı, Kavaklı Cd., Kaynaklar 1. Çıkmaz Sk., Kaynaklar 2. Çıkmaz Sk., Kaynaklar 3. Çıkmaz Sk., Kaynaklar Cd., Selanik Cd., Seyrek Atatürk Sk., Vatan Cd.), Günerli (2001, 2002. Sk., 2003. Sk., 2004. Sk., 2006/1, 2007. Sk., 2008. Sk., 2009. Sk., 2009/1. Sk., 2011 Sk., 2011/1. Sk., 2013/1. Sk., 2021 SK., 2022. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 9 Eylül Cd., Umut Cd.), İnönü (4111. Sk., 4113. Sk., 4113/3, 4113/5, 4115. Sk., 4115/1. Sk., 4115/2. Sk., 4115/3. Sk., 4115/4. Sk., 4115/5. Sk., 4115/6. Sk., 4115/7. Sk., 4115/8. Sk., 4115/9. Sk., 4116. Sk., 4116/1. Sk., 4117. Sk., 4117/1. Sk., 4117/2. Sk., 4131. Sk., 4133/1. Sk., 4133/2. Sk., 4134. Sk., 4134/1. Sk., 4134/2. Sk., 4134/3. Sk., 4135/1. Sk., 4136. Sk., 4137. Sk., 4138. Sk., 9 Eylül Sk., Atatürk Meydanı, Doğu Cad., Kavaklı Cd., Menemen Yolu Sk., Seyrek İzmir Cd., Seyrek Maltepe Yolu Sk.), Kesik (3003. Sk., 3007. Sk., 3011. Sk., 3014 1. Çıkmazı Sk., 3014. Sk., 3016. Sk., 3018. Sk., 3019. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk., 3025. Sk., 3026. Sk., 3034. Sk., 3035. Sk., 3035/1. Çk. Sk., 3036. Sk., 3037. Sk., 3042. Sk., 3045. Sk., 3046. Sk., Harta Düzü Mevkii Küme Evleri, Maltepe Yolu Sk., Seyrek Yolu Sk., Ümit Cd.), Maltepe Serbest Bölgesi, Musabey (300. Sk., 301. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 309. Sk., 310. Sk., 311. Sk., Bıyıklı Kuyu Mevki Yolu), Süzbeyli (5001. Sk., 5003. Sk., 5006. Sk., 5007. Sk., 5008. Sk., 5009. Sk., 5010. Sk., 5011. Sk., Foça Yolu), Tuzçullu (3001. Cd., 3002. Cd., 4001. Sk., 4002. Sk., 4003. Sk., 4004. Sk., 4005. Sk., 4006. Sk., 4008. Sk., 4009. Sk., 4010. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4013. Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4021. Sk., 4023. Sk., 4024. Sk.), Villakent (1124. Sk., 1130. Sk., 1137. Sk., 1139. Sk., 1143. Sk., 1146. Sk., 1147. Sk., 1148. Sk., 1152. Sk., 1153. Sk., 1154. Sk., 1156. Sk., 1159. Sk., 1160. Sk., 1162. Sk., 5101. Sk., 5102. Sk., 5103. Sk., 5104. Sk., 5105. Sk., 5106. Sk., 5107. Sk., 5108. Sk., 5109. Sk., 5110. Sk., 5112. Sk., 5113. Sk., 5114. Sk., 5116. Sk., 5117. Sk., 5118. Sk., 5119. Sk., 5120. Sk., 5121. Sk., 5122. Sk., 5123. Sk., 5125. Sk., 5126. Sk., 5127. Sk., 5128. Sk., 5129. Sk., 5130. Sk., 5131. Sk., 5132. Sk., 5133. Sk., 5134. Sk., 5135. Sk., 5136. Sk., 5137. Sk., 5138. Sk., 5139. Sk., 5140. Sk., 5141. Sk., 5142. Sk., 5143. Sk., 5145. Sk., 5146. Sk., 5147. Sk., 5148. Sk., 5149. Sk., 5150. Sk., 5151. Sk., 5153. Sk., 5155. Sk., 5156. Sk., 5157. Sk., 5158. Sk., 5159. Sk., 5160. Sk., 5161. Sk., 5162. Sk., 5163. Sk., 5164. Sk., 5167. Sk., 5168. Sk., 5172. Sk., 5173. Sk., 5174. Sk., 5177. Sk., 5178. Sk., 5179. Sk., 5180. Sk., 5180/1. Sk., 5183. Sk., 5184. Sk., 5185. Sk., 5186. Sk., 5187. Sk., 5188. Sk., 5189. Sk., 5193. Sk., 5195. Sk., 5197. Sk., 5198. Sk., 5199. Sk., 5200. Sk., 5201. Sk., 5204. Sk., 5205. Sk., 5206. Sk., 5207. Sk., 5208. Sk., 5209. Sk., 5213. Sk., 5214. Sk., 5216. Sk., 5302, 5308, Arıkuşu Cd., Atmaca Cd., Bülbül Cd., Çalıkuşu Cd., Fiyu Cd., Flamingo Cd., Florya Cd., İbibik Cd., Kaynaklar Cd., Kırlangıç Cd., Pelikan Cd., Şahin Cd.)
Planlandı
18.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3867701
75. Yıl Cumhuriyet (3501. Sk., 42. Sk., 43. Sk., 44. Sk., 44/1. Sk., 44/2. Sk., 45. Sk., 46. Sk., 47. Sk., 49. Sk., 50. Sk., 51/1. Sk., 53. Sk., 56. Sk., Anadolu Cd., Mehmet Akif Ersoy Cd., Yusuf Kafalı Cd., Zekeriya Toksuz Cd.), 85. Yıl Cumhuriyet, Ahıhıdır (1501. Sk., 1502. Sk., 1503. Sk., 1603. Sk., 1604. Sk., 1605. Sk., 1606. Sk., 1609. Sk., 3 Eylül Sk., Ağa Çeşme Sk., Cıkmaz, Eski Kesik Köy Yolu Sk., Fabrika Sk., Hacı Hüseyin Sk., Hasan Fikri Sk., Kenar Sk., Kesikköy Gç. Sk., Kiremitçi Sk., Mavradin Yolu Sk., Okkaoğlu Sk., Ortaköy Mevki Yolu Sk., Sabancı Sk., Sebahattin Karakaplan Sk., Şehit Kemal Cd., Seyrekköy Cd., Seyrekköy Geçidi Sk., Seyrekköy Kanal Yolu Sk., Taban Mevkii Yolu Sk., Ulucak Kanal Yolu Sk.), Buruncuk (400. Sk., 401. Sk., 402. Sk., 403. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 412. Sk., 412/1. Sk., 413. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Vakıflar Küme Eveleri Sk.), Camiikebir (1600. Sk., 1601. Sk., Bülent Ecevit Blv., Çanakkale Asfaltı Cd., Cıkmaz, Eski Bergama Cd., Eski Mahkeme Cd., Fabrika Gç., Gökçe Gç. Sk., Gökçe Sk., Güngörmez Sk., Hocazade Sk., Kesikköy Gç. Sk., Kılıçarslan Sk., Ortaköy Mevki Yolu Sk., Seyrekköy Kanal Yolu Sk., Sungur Tekin Sk., Türkmen Sk., Ulucamii Sk., Yonca Sk., Ziya Gökalp Cd.), Çavuş (200. Sk., 201. Sk., 202. Sk., 203. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 209. Sk., 210. Sk., 211. Sk., 212. Sk., 214. Sk., 216. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Çavuşyolu Sk.), Esatpaşa (Abdi İpekçi Cd., Altuğ Karaburun Cd., Atatürk Cd., Atatürk Gç. Sk., Binbaşı Sk., Dutlu Sk., Korkut Sk., MAVİŞ, Niyazi Kaplangi Cd., Şehit Ali İhsan Kalmaz Geçidi Sk.,
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
19.11.2026
10:30 - 16:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3864565
Çamyayla (Çamyayla Küme Evleri, Soğukpınar Küme Evleri, Yeşil Dere Küme Evleri, Yeşil Kır Küme Evleri), Horzum (Çalı Sk., Darıovası Küme Evleri, Dumanlı Sk., Gencer Yaylası Küme Evleri, Horzum Köyü İç Yolu, isimsiz, Taşlı Sk., Yakup Fidan Sk.)
Planlandı
17.11.2026
10:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3867387
Atatürk (Ahrandı Sk., Atatürk Cd., Başoğlu Sk., Kaymakam Yusuf Doğan Cd., Namık Kemal Cd., Şehit Adnan Menderes Blv., Ulus Meydanı, Yarbay Cd., Yeşil Yurt Cd.), Cumhuriyet (Altın Ordu Sk., Atatürk Cd., Bağ Sk., Beşgöz Cd., Garaj İçi Sk., Nizam Sk., Talatpaşa Cd.), Hürriyet (1. Mersin Sk., 1634. Sk., 1636. Sk., 2. Mersin Sk., Atatürk Cd., Beşgöz Cd., Güneş Sk., İlknur Sk., Kırçiçeği Sk.), Zafer (Şehit Adnan Menderes Blv.)
Çalışmalar Devam Ediyor
17.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Manevra
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3867392
Günlüce (Acar Sk., Artıcak Sk., Atlas Sk., Burçak Sk., Çobanlar Sk., Datbey Sk., Ekinci Sk., Eser Sk., Gökçe Sk., Hacı Ahmet Sk., Kartal Sk., Mursallı Küme Evleri, Ödemiş Cd., Sağlık Ocağı Sk., Seher Sk., Şehit Sk., Tepecik Sk., Yukarı Küme Evleri), İnönü (Ödemiş Cd.), Kuvvetli, Mursallı (Ödemiş Cd.), Yeniceköy
Planlandı
18.11.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3867395
Yeniceköy (Yeniceköy Küme Evleri)
Planlandı
19.11.2026
08:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3869515
Yeniceköy (Yeniceköy Küme Evleri)
Planlandı
19.11.2026
13:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3869672
Gölcük (Demirel Sk., İpek Sk., İsmet İnönü Cd., Kurt Cd., Müezzin Muharrem Sk., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Şimşek Sk., Şükrü Saracoğlu Cd., Yamanlar Sk., Yaylalı Sk.)
SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çalışmalar Devam Ediyor
17.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3867451
Akarca (100/10. Sk., 100/8. Sk., 2184. Sk., 2184/1. Sk., 2184/2. Sk., 2184/3. Sk., 2184/5. Sk., 2184/7. Sk., 2184/9. Sk., 2186. Sk., 2186/10. Sk., 2186/2. Sk., 2186/3. Sk., 2186/4. Sk., 2186/5. Sk., 2186/8. Sk., 2199. Sk.), Hıdırlık (100/8. Sk.)
Planlandı
18.11.2026
11:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3867514
Kavakdere (Kavakdere Cd., Kavakdere Yolu Küme Evleri, Orhanlı), Orhanlı (7001. Sk., 7002. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7005. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7009. Sk., 7010. Sk., 7011. Sk., 7012. Sk., 7013. Sk., 7014. Sk., 7015. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7021. Sk., 7023. Sk., 7024. Sk., 7025. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7101. Sk., 7102. Sk., 7104, 7105. Sk., 7106. Sk., 7107. Sk., 7108. Sk., 7109. Sk., 7110. Sk., 7111. Sk., 7112, 7202. Sk., 7203. Sk., 7204. Sk., 7205. Sk., 7206. Sk., 7207. Sk., 7208. Sk., 7209. Sk., 7210. Sk., 7211. Sk., 7212. Sk., 7214. Sk., 7216. Sk., 7217. Sk., 7218. Sk., Avaros Sk., Büyükbahçe Küme Evleri, Çamlık Küme Evleri, Damyanı Sk., Değirmen Boğazı Küme Evleri, Engeçdere Küme Evleri, Gökçam Küme Evleri, Gökçetepe Sk., Hayıtlıçukur Sk., Karabalçık Küme Evleri, Kıryakası Küme Evleri, Kocapınar Cd., Kuyucakyolu Küme Evleri, Meyil Küme Evleri, Orhanlı Cd., Ortamahalle Küme Evleri, Sarnıç Küme Evleri, tarımsal, Temese Küme Evleri, Temesealtı Küme Evleri, Uzundere Küme Evleri)
Çalışmalar Devam Ediyor
17.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3867719
Atatürk (5193. Sk., 5501. Sk., 5502. Sk., 5503. Sk., 5504. Sk., 5505. Sk., 5508. Sk., 5509. Sk., 5510. Sk., 5512. Sk., 5515 SK, 5515. Sk., 5516 SK, 5517. Sk., 5518. Sk., 5520. Sk., 5526. Sk., 5530. Sk., 5532. Sk., 5533. Sk., 5535. Sk., 5536. Sk., 5537. Sk., 5539. Sk., 5540. Sk., 5541. Sk., 5545. Sk., 5547. Sk., 5548. Sk., 5549. Sk., 5551. Sk., 5553. Sk., 5555. Sk., 5557. Sk., 5559. Sk., 5563. Sk., 5565. Sk., 5570, 5572. Sk., 5573. Sk., 5574. Sk., 5574/1. Sk., 5576. Sk., 5578. Sk., 5580. Sk., 5582. Sk., 5583. Sk., 5584. Sk., 5586. Sk., 5587. Sk., 5590. Sk., 5591. Sk., 5592. Sk., 5595. Sk., 5596. Sk., 5597. Sk., 5599. Sk., 5600. Sk., 5601. Sk., 5602. Sk., 5603. Sk., 5604. Sk., 5605. Sk., 5607. Sk., 5608. Sk., 5609. Sk., 5610. Sk., 5611. Sk., 5612. Sk., 5613. Sk., 5614. Sk., 5615. Sk., 5615/1. Sk., 5617. Sk., 5618. Sk., 5619. Sk., 5621. Sk., 5623. Sk., 5630. Sk., 5635. Sk., 5636. Sk., 5640. Sk., 5641. Sk., 5642. Sk., 5644. Sk., 5645. Sk., 5646. Sk., 5647. Sk., 5648. Sk., 5649. Sk., 5652. Sk., 5654. Sk., 5655. Sk., 5656. Sk., 5657. Sk., 5658. Sk., 5661. Sk., 5662. Sk., 5663. Sk., 5665. Sk., 5669. Sk., 5672. Sk., 5673. Sk., 5678. Sk., 5679. Sk., 5681. Sk., 5682. Sk., 5683. Sk., 5685. Sk., 5689. Sk., 5690. Sk., 5691. Sk., 5692. Sk., 5694. Sk., 5695. Sk., 5697. Sk., 5699. Sk., 5700. Sk., 5701. Sk., 5702. Sk., 5704. Sk., 5705. Sk., 5708. Sk., 5709. Sk., 5710. Sk., 5711. Sk., 5712. Sk., 5713. Sk., 5714. Sk., 5716. Sk., 5717. Sk., 5718. Sk., 5721. Sk., 5722. Sk., 5723. Sk., 5724. Sk., 5725. Sk., 5726. Sk., 5728. Sk., 5729. Sk., 5730. Sk., 5731. Sk., 5738. Sk., 5739. Sk., 5741. Sk., 5743. Sk., 5745. Sk., 5746. Sk., 5748. Sk., 5752. Sk., 5760. Sk., 5762. Sk., 5763. Sk., 5764. Sk., 5766. Sk., 5768. Sk., 5769. Sk., 5770. Sk., 5771. Sk., 5772. Sk., 5773. Sk., 5774. Sk., 5775. Sk., 5776. Sk., 5777. Sk., 5778. Sk., 5779. Sk., 5780. Sk., 5781. Sk., 5782. Sk., 5784. Sk., 5786. Sk., 5788. Sk., 5790. Sk., 5792. Sk., Eksenderesi Küme Evleri, Eski Köy Yerleşim Yeri Küme Evleri, Karakoç Cd., Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., Park İçi Yolu), Cumhuriyet (5183. Sk., 5185. Sk., 5187. Sk., 5189. Sk., 5192. Sk., 5193. Sk., 5196. Sk., 5295. Sk., 5334. Sk., 5336. Sk., 5337. Sk., 5338. Sk., 5342. Sk., 5344. Sk., 5346. Sk., 5348. Sk., 5349. Sk., 5350. Sk., 5351. Sk., 5352. Sk., 5353. Sk., 5354. Sk., 5357. Sk., 5358. Sk., 5359. Sk., 5361. Sk., 5363. Sk., 5369. Sk., Karakoç Cd., Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., Ürkmez Orhanlı Yolu Cd.), Kavakdere
Planlandı
18.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3867846
Bengiler (6084. Sk., 6116. Sk., 6203. Sk., 6211. Sk., 6218. Sk., 6259 sk, 6259. Sk., 6261. Sk., 6263. Sk., 6265. Sk., 6267. Sk., 6304. Sk., 6305. Sk., 6306. Sk., 6308. Sk., 6310. Sk., 6312. Sk., Baraj Cd., Cumhuriyet Cd., Vatan Cd.), Mersin Alanı (6011. Sk., 6084. Sk., 6116. Sk.), Payamlı
Planlandı
19.11.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3869734
Camikebir (83/3. Sk., 83/7. Sk., 84/5. Sk., Sığacık Cd.)
Planlandı
19.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3869742
Bengiler (6084. Sk., 6116. Sk., 6203. Sk., 6211. Sk., 6218. Sk., 6259 sk, 6259. Sk., 6261. Sk., 6263. Sk., 6265. Sk., 6267. Sk., 6304. Sk., 6305. Sk., 6306. Sk., 6308. Sk., 6310. Sk., 6312. Sk., Baraj Cd., Cumhuriyet Cd., Vatan Cd.), Mersin Alanı (6011. Sk., 6084. Sk., 6116. Sk.), Payamlı
Planlandı
19.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3869752
Beyler (8001. Sk., 8002. Sk., 8003. Sk., 8004. Sk., 8005. Sk., 8006. Sk., 8007. Sk., 8008. Sk., 8009. Sk., 8010. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8013. Sk., 8014. Sk., 8015. Sk., 8016. Sk., 8017. Sk., 8018. Sk., 8019. Sk., 8020. Sk., 8021. Sk., 8022. Sk., Alanbağ Küme Evleri, Beyler Köyü İç Yolu, Eğridere Cd., Geyikler Küme Evleri, Kavakçayı Cd.), Çolak İbrahim Bey (Eğridere Cd.), Turabiye
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
17.11.2026
18:00 - 23:59
Çalışma Nedeni:
OG Kesici Arızası
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3862125
Hasançavuşlar
Planlandı
19.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3866089
Büyükkömürcü (Büyükkömürcü Yolu, Mezarlık Küme Evleri), Küçükkömürcü (2. Yayla Küme Evleri, Küçükkömürcü Köyü İç Yolu, Küçükkömürcü Yolu)
Planlandı
18.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3866141
Büyükkömürcü (Büyükkömürcü Cumhuriyet Küme Evleri, Büyükkömürcü İstiklal Küme Evleri, Büyükkömürcü Köyü İç Yolu, Göktepe Küme Evleri, Mezarlık Küme Evleri), Küçükkömürcü (Küçükkömürcü Yolu)
Planlandı
17.11.2026
10:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3867422
Alacalı (Alacalı Atatürk Sk., Harmantepe Sk.), Yenioba (Yenioba Alacalı Yolu Küme Evleri)
Planlandı
17.11.2026
10:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3867424
Alacalı
TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
17.11.2026
11:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3867655
İnönü
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çalışmalar Devam Ediyor
17.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3867453
Altıntaş (Çaylak Sk., Dündarlı Küme Evleri), Camiatik (8002/1. Sk., Akik Sk., Dörtyol Sk., Kehribar Sk., Mestan Dayı Sk., Yabangülü Sk.), Gülbahçe, İçmeler (1001. Sk., 1009. Sk., 1032. Sk., 1049. Sk., 1114. Sk., 1116. Sk., 1171. Sk., Dündarlı Küme Evleri, İtokent Cd., Nuri Özbek Cd., Umut 1. Sk., Umut 2. Sk., Umut 3. Sk., Umut 5. Sk.), Kuşçular (8001. Sk., 8002. Sk., 8003. Sk., 8004. Sk., 8005. Sk., 8007. Sk., 8007/1. Sk., 8008. Sk., 8009. Sk., 8009/1. Sk., 8009/2. Sk., 8010. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8012/1. Sk., 8013. Sk., 8014. Sk., 8014/1. Sk., 8015. Sk., 8015/1. Sk., 8016. Sk., 8017. Sk., 8018. Sk., 8018/1. Sk., 8018/2. Sk., 8018/3. Sk., 8019. Sk., 8020. Sk., 8021. Sk., 8021/1. Sk., 8022. Sk., 8023. Sk., 8025. Sk., 8025/1. Sk., 8026. Sk., 8026/1. Sk., 8027. Sk., 8028. Sk., 8028/2. Sk., 8028/3. Sk., 8028/4. Sk., 8029. Sk., 8029/1, 8031. Sk., 8032. Sk., 8032/1. Sk., 8032/2. Sk., 8033. Sk., 8034. Sk., 8034/1. Sk., 8034/2. Sk., 8035. Sk., 8035/1. Sk., 8035/2. Sk., 8036. Sk., 8037. Sk., 8037/1. Sk., 8038. Sk., 8039. Sk., 8039/1. Sk., 8039/2. Sk., 8039/3. Sk., 8039/5. Sk., 8039/6. Sk., 8040. Sk., 8042. Sk., 8043. Sk., 8043/1. Sk., 8044. Sk., 8044/1. Sk., 8044/2. Sk., 8044/3. Sk., 8046. Sk., 8046/1. Sk., 8048. Sk., 8049. Sk., 8056. Sk., 8058/1. Sk., 8076/1. Sk., 8077/1. Sk., 8078. Sk., 8079. Sk., 8083. Sk., 8084. Sk., 8085. Sk., 8088. Sk., 8089. Sk., Ihlamur Sk., Karacasulu Ekolojik Tarım Ürünleri İçi Yolu, Kuşçular Cd., Mestan Dayı Sk.), Naipli, Özbek (6115. Sk.), Sıra (1173. Sk., 8001. Sk., 8001/2. Sk., Biberiye Sk., Hercai Sk., Mestan Dayı Sk., Sardunya Sk., Sıklamen Sk.), Torasan (615/1. Sk., 616. Sk., Pınardere Sk.), Zeytinler
Çalışmalar Devam Ediyor
17.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3867467
Balıklıova (13000. Sk., 13001. Sk., 13002. Sk., 13003. Sk., 13004. Sk., 13004/1. Sk., 13005. Sk., 13006. Sk., 13007. Sk., 13008. Sk., 13009. Sk., 13010. Sk., 13011. Sk., 13011/1. Sk., 13011/2. Sk., 13012. Sk., 13013. Sk., 13013/1. Sk., 13013/2. Sk., 13014. Sk., 13015. Sk., 13016. Sk., 13018. Sk., 13019. Sk., 13020. Sk., 13021. Sk., 13022. Sk., 13023. Sk., 13024. Sk., 13026. Sk., 13053. Sk., 13056. Sk., 13057. Sk., 13058. Sk., 13059, Balıklıova Cd., Tınaztepe Küme Evleri Yolu), Barbaros (7000. Sk., 7001. Sk., 7002. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7005. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7009. Sk., 7010. Sk., 7011. Sk., 7013. Sk., 7015. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7021. Sk., 7021/2. Sk., 7022. Sk., 7023. Sk., 7024. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7028. Sk., 7028/1. Sk., 7029. Sk., 7030. Sk., 7030/2. Sk., 7031/1. Sk., 7032. Sk., 7037. Sk., 7039. Sk., 7041. Sk., Barbaros Cd.), Birgi (7513. Sk.), Gülbahçe (12001. Sk., 12003. Sk., 12004. Sk., 12005. Sk., 12006. Sk., 12006/1. Sk., 12006/2. Sk., 12007. Sk., 12008. Sk., 12009. Sk., 12010. Sk., 12010/1. Sk., 12011. Sk., 12012. Sk., 12013. Sk., 12014. Sk., 12015. Sk., 12016. Sk., 12017. Sk., 12018. Sk., 12018/1. Sk., 12019. Sk., 12020. Sk., 12021. Sk., 12021/1. Sk., 12021/2. Sk., 12021/3. Sk., 12022. Sk., 12022/1. Sk., 12023. Sk., 12023/1. Sk., 12023/2. Sk., 12023/3. Sk., 12024. Sk., 12025. Sk., 12026. Sk., 12026/1. Sk., 12027. Sk., 12028. Sk., 12030. Sk., 12031. Sk., 12032. Sk., 12033. Sk., 12034. Sk., 12035. Sk., 12036. Sk., 12037. Sk., 12038. Sk., 12039. Sk., 12040. Sk., 12041. Sk., 12042. Sk., 12042/1. Sk., 12042/2. Sk., 12042/3. Sk., 12042/4. Sk., 12042/5. Sk., 12043. Sk., 12044. Sk., 12045. Sk., 12045/3. Sk., 12045/4. Sk., 12046. Sk., 12047. Sk., 12048. Sk., 12048/1. Sk., 12049. Sk., 12050. Sk., 12051. Sk., 12052. Sk., 12053. Sk., 12053/1. Sk., 12054. Sk., 12055. Sk., 12056. Sk., 12056/1. Sk., 12057. Sk., 12058. Sk., 12059. Sk., 12060. Sk., 12061. Sk., 12062. Sk., 12063. Sk., 12064. Sk., 12065. Sk., 12066. Sk., 12066/1. Sk., 12066/2. Sk., 12067. Sk., 12068. Sk., 12069. Sk., 12069/1. Sk., 12070. Sk., 12070/1. Sk., 12070/2. Sk., 12071. Sk., 12071/1. Sk., 12072. Sk., 12073. Sk., 12073/1. Sk., 12074. Sk., 12075. Sk., 12075/1. Sk., 12076. Sk., 12076/1. Sk., 12076/2. Sk., 12076/3. Sk., 12076/4. Sk., 12076/5. Sk., 12076/6. Sk., 12077. Sk., 12078. Sk., 12079. Sk., 12080. Sk., 12080/1. Sk., 12081. Sk., 12082. Sk., 12083. Sk., 12083/1. Sk., 12084. Sk., 12085. Sk., 12086. Sk., 12087. Sk., 12087/1. Sk., 12087/10. Sk., 12087/11, 12087/12, 12087/3. Sk., 12087/4. Sk., 12087/5. Sk., 12087/6. Sk., 12088. Sk., 12088/1. Sk., 12088/2. Sk., 12089. Sk., 12089/1. Sk., 12090. Sk., 12091. Sk., 12092. Sk., 12094. Sk., 12094/1. Sk., 12095. Sk., 12096/1. Sk., 12096/2. Sk., 12096/3. Sk., 12097. Sk., 12098. Sk., 12099. Sk., 12100. Sk., 12100/1. Sk., 12101. Sk., 12102. Sk., 12103. Sk., 12104. Sk., 12105. Sk., 12106. Sk., 12107. Sk., 12108. Sk., 12109. Sk., 12109/1. Sk., 12110. Sk., 12110/1. Sk., 12111. Sk., 12112. Sk., 12112/1. Sk., 12112/2. Sk., 12113. Sk., 12114. Sk., 12115. Sk., 12117. Sk., 12120. Sk., 12122. Sk., 12123. Sk., 12124. Sk., 12124/1, 12124/1. Sk., 12127. Sk., 12129. Sk., 12131. Sk., 12132. Sk., Gülbahçe Cd., Karapınar Cd., Site İç Yolu, Yeni Karaburun Yolu), Kadıovacık (9501. Sk., 9507/1. Sk., Çakıroğlu Sk., Eski Çınar Sk., Hurma Sk., Kemal Tuğrul Cd., Leylak Sk., Şebboy Sk., Tepe Sk., Vatan Sk.), Nohutalan (7800. Sk., 7802. Sk., 7803. Sk., Enginar Sk., Eroğlu Sk., Kavun Sk., Nohutalan Köyü İç Yolu, Öğretmen Sk.), Zeytinler (7609. Sk., 7612. Sk., 7613. Sk., Kızılkaya Küme Evleri, Köyaltı Küme Evleri, Tatar Sk.)
Planlandı
19.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3867469
Altıntaş (Çaylak Sk., Dündarlı Küme Evleri), Camiatik (8002/1. Sk., Akik Sk., Dörtyol Sk., Kehribar Sk., Mestan Dayı Sk., Yabangülü Sk.), Demircili (10001. Sk., 10002. Sk., 10003. Sk., 10004. Sk., Ada Küme Evleri, Demircili Ada Mevkii Küme, Demircili Cd.), Gülbahçe, İçmeler (1001. Sk., 1009. Sk., 1011. Sk., 1013. Sk., 1017. Sk., 1019. Sk., 1021. Sk., 1023. Sk., 1025. Sk., 1027. Sk., 1029. Sk., 1029/1. Sk., 1029/2. Sk., 1029/3. Sk., 1032. Sk., 1048. Sk., 1048/1. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1052. Sk., 1056. Sk., 1060. Sk., 1064. Sk., 1091. Sk., 1091/1. Sk., 1093. Sk., 1093/1. Sk., 1093/2. Sk., 1093/3. Sk., 1114. Sk., 1116. Sk., 1146. Sk., 1146/1. Sk., 1146/2. Sk., 1146/3. Sk., 1146/4. Sk., 1146/5. Sk., 1148. Sk., 1152. Sk., 1171. Sk., 1171/2, Dündarlı Küme Evleri, İtokent Cd., Nuri Özbek Cd., Umut 1. Sk., Umut 2. Sk., Umut 3. Sk., Umut 5. Sk., Yağcılar Cd.), Kuşçular (8001. Sk., 8002. Sk., 8003. Sk., 8004. Sk., 8005. Sk., 8007. Sk., 8007/1. Sk., 8008. Sk., 8009. Sk., 8009/1. Sk., 8009/2. Sk., 8010. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8012/1. Sk., 8013. Sk., 8014. Sk., 8014/1. Sk., 8015. Sk., 8015/1. Sk., 8016. Sk., 8017. Sk., 8018. Sk., 8018/1. Sk., 8018/2. Sk., 8018/3. Sk., 8019. Sk., 8020. Sk., 8021. Sk., 8021/1. Sk., 8022. Sk., 8023. Sk., 8025. Sk., 8025/1. Sk., 8026. Sk., 8026/1. Sk., 8027. Sk., 8028. Sk., 8028/2. Sk., 8028/3. Sk., 8028/4. Sk., 8029. Sk., 8029/1, 8031. Sk., 8032. Sk., 8032/1. Sk., 8032/2. Sk., 8033. Sk., 8034. Sk., 8034/1. Sk., 8034/2. Sk., 8035. Sk., 8035/1. Sk., 8035/2. Sk., 8036. Sk., 8037. Sk., 8037/1. Sk., 8038. Sk., 8039. Sk., 8039/1. Sk., 8039/2. Sk., 8039/3. Sk., 8039/5. Sk., 8039/6. Sk., 8040. Sk., 8042. Sk., 8043. Sk., 8043/1. Sk., 8044. Sk., 8044/1. Sk., 8044/2. Sk., 8044/3. Sk., 8046. Sk., 8046/1. Sk., 8048. Sk., 8049. Sk., 8056. Sk., 8058/1. Sk., 8076/1. Sk., 8077/1. Sk., 8078. Sk., 8079. Sk., 8083. Sk., 8084. Sk., 8085. Sk., 8088. Sk., 8089. Sk., Ihlamur Sk., Karacasulu Ekolojik Tarım Ürünleri İçi Yolu, Kuşçular Cd., Mestan Dayı Sk.), Naipli, Özbek (6115. Sk.), Sıra (1173. Sk., 8001. Sk., 8001/2. Sk., Biberiye Sk., Hercai Sk., Mestan Dayı Sk., Sardunya Sk., Sıklamen Sk.), Torasan (615/1. Sk., 616. Sk., Pınardere Sk.), Yağcılar (9000. Sk., 9001. Sk., 9002. Sk., 9003. Sk., 9004. Sk., 9005. Sk., 9006. Sk., 9007. Sk., 9008. Sk., 9012. Sk., 9013. Sk., 9014. Sk., 9015. Sk., 9016. Sk., 9016/1. Sk., 9017. Sk., 9018. Sk., 9019. Sk., 9020. Sk., 9021. Sk., 9022. Sk., 9023. Sk., 9026. Sk., 9029. Sk., Altinköy 2. Sk., Altınköy 10. Sk., Altınköy 11. Sk., Altınköy 12. Sk., Altınköy 13. Sk., Altınköy 14. Sk., Altınköy 15. Sk., Altınköy 16. Sk., Altınköy 17. Sk., Altınköy 18. Sk., Altınköy 19. Sk., Altınköy 3. Sk., Altınköy 4. Sk., Altınköy 5. Sk., Altınköy 6. Sk., Altınköy 7. Sk., Altınköy Küme Evleri, Çesmeyani Küme Evleri, Yağcılar Köyü Cd.), Zeytinler
Planlandı
19.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3867475
Balıklıova (13000. Sk., 13001. Sk., 13002. Sk., 13003. Sk., 13004. Sk., 13004/1. Sk., 13005. Sk., 13006. Sk., 13007. Sk., 13008. Sk., 13009. Sk., 13010. Sk., 13011. Sk., 13011/1. Sk., 13011/2. Sk., 13012. Sk., 13013. Sk., 13013/1. Sk., 13013/2. Sk., 13014. Sk., 13015. Sk., 13016. Sk., 13018. Sk., 13019. Sk., 13020. Sk., 13021. Sk., 13022. Sk., 13023. Sk., 13024. Sk., 13026. Sk., 13053. Sk., 13056. Sk., 13057. Sk., 13058. Sk., 13059, Balıklıova Cd., Tınaztepe Küme Evleri Yolu), Barbaros (7000. Sk., 7001. Sk., 7002. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7005. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7009. Sk., 7010. Sk., 7011. Sk., 7013. Sk., 7015. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7021. Sk., 7021/2. Sk., 7022. Sk., 7023. Sk., 7024. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7028. Sk., 7028/1. Sk., 7029. Sk., 7030. Sk., 7030/2. Sk., 7031/1. Sk., 7032. Sk., 7037. Sk., 7039. Sk., 7041. Sk., Barbaros Cd.), Birgi (7513. Sk.), Gülbahçe (12001. Sk., 12003. Sk., 12004. Sk., 12005. Sk., 12006. Sk., 12006/1. Sk., 12006/2. Sk., 12007. Sk., 12008. Sk., 12009. Sk., 12010. Sk., 12010/1. Sk., 12011. Sk., 12012. Sk., 12013. Sk., 12014. Sk., 12015. Sk., 12016. Sk., 12017. Sk., 12018. Sk., 12018/1. Sk., 12019. Sk., 12020. Sk., 12021. Sk., 12021/1. Sk., 12021/2. Sk., 12021/3. Sk., 12022. Sk., 12022/1. Sk., 12023. Sk., 12023/1. Sk., 12023/2. Sk., 12023/3. Sk., 12024. Sk., 12025. Sk., 12026. Sk., 12026/1. Sk., 12027. Sk., 12028. Sk., 12030. Sk., 12031. Sk., 12032. Sk., 12033. Sk., 12034. Sk., 12035. Sk., 12036. Sk., 12037. Sk., 12038. Sk., 12039. Sk., 12040. Sk., 12041. Sk., 12042. Sk., 12042/1. Sk., 12042/2. Sk., 12042/3. Sk., 12042/4. Sk., 12042/5. Sk., 12043. Sk., 12044. Sk., 12045. Sk., 12045/3. Sk., 12045/4. Sk., 12046. Sk., 12047. Sk., 12048. Sk., 12048/1. Sk., 12049. Sk., 12050. Sk., 12051. Sk., 12052. Sk., 12053. Sk., 12053/1. Sk., 12054. Sk., 12055. Sk., 12056. Sk., 12056/1. Sk., 12057. Sk., 12058. Sk., 12059. Sk., 12060. Sk., 12061. Sk., 12062. Sk., 12063. Sk., 12064. Sk., 12065. Sk., 12066. Sk., 12066/1. Sk., 12066/2. Sk., 12067. Sk., 12068. Sk., 12069. Sk., 12069/1. Sk., 12070. Sk., 12070/1. Sk., 12070/2. Sk., 12071. Sk., 12071/1. Sk., 12072. Sk., 12073. Sk., 12073/1. Sk., 12074. Sk., 12075. Sk., 12075/1. Sk., 12076. Sk., 12076/1. Sk., 12076/2. Sk., 12076/3. Sk., 12076/4. Sk., 12076/5. Sk., 12076/6. Sk., 12077. Sk., 12078. Sk., 12079. Sk., 12080. Sk., 12080/1. Sk., 12081. Sk., 12082. Sk., 12083. Sk., 12083/1. Sk., 12084. Sk., 12085. Sk., 12086. Sk., 12087. Sk., 12087/1. Sk., 12087/10. Sk., 12087/11, 12087/12, 12087/3. Sk., 12087/4. Sk., 12087/5. Sk., 12087/6. Sk., 12088. Sk., 12088/1. Sk., 12088/2. Sk., 12089. Sk., 12089/1. Sk., 12090. Sk., 12091. Sk., 12092. Sk., 12094. Sk., 12094/1. Sk., 12095. Sk., 12096/1. Sk., 12096/2. Sk., 12096/3. Sk., 12097. Sk., 12098. Sk., 12099. Sk., 12100. Sk., 12100/1. Sk., 12101. Sk., 12102. Sk., 12103. Sk., 12104. Sk., 12105. Sk., 12106. Sk., 12107. Sk., 12108. Sk., 12109. Sk., 12109/1. Sk., 12110. Sk., 12110/1. Sk., 12111. Sk., 12112. Sk., 12112/1. Sk., 12112/2. Sk., 12113. Sk., 12114. Sk., 12115. Sk., 12117. Sk., 12120. Sk., 12122. Sk., 12123. Sk., 12124. Sk., 12124/1, 12124/1. Sk., 12127. Sk., 12129. Sk., 12131. Sk., 12132. Sk., Gülbahçe Cd., Karapınar Cd., Site İç Yolu, Yeni Karaburun Yolu), Kadıovacık (9501. Sk., 9507/1. Sk., Çakıroğlu Sk., Eski Çınar Sk., Hurma Sk., Kemal Tuğrul Cd., Leylak Sk., Şebboy Sk., Tepe Sk., Vatan Sk.), Nohutalan (7800. Sk., 7802. Sk., 7803. Sk., Enginar Sk., Eroğlu Sk., Kavun Sk., Nohutalan Köyü İç Yolu, Öğretmen Sk.), Zeytinler (7609. Sk., 7612. Sk., 7613. Sk., Kızılkaya Küme Evleri, Köyaltı Küme Evleri, Tatar Sk.)
Planlandı
19.11.2026
10:00 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3869618
Çamlıçay (5155. Sk., 5155/2. Sk., 5196. Sk., 5196/1. Sk., 5196/3, 5217. Sk., 5219. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.), Zeytinalanı (4155. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.)
Planlandı
19.11.2026
13:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3870012
Yenikent (Emek Sk., Gönenç Sk., Hasan Tümerk Cd., Hüseyin Zeren Cd., İmbat Sk., Kırmızı Sk., Ruhi Gürsoy Cd., Sezen Sk.)
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çalışmalar Devam Ediyor
17.11.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Yük Aktarımı
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3866215
Kuruçeşme (201/4. Sk., 202. Sk., 202/5. Sk., 202/50. Sk.)
Çalışmalar Devam Ediyor
17.11.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3866236
Kuruçeşme (201/1. Sk., 201/3. Sk., 202. Sk., 202/3. Sk., 202/5. Sk., 202/50. Sk., 203/30. Sk., 203/51. Sk., 203/52. Sk., Hacı Bektaş Veli Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd.)
Çalışmalar Devam Ediyor
17.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3866312
Belenbaşı (3002/1. Sk., 3010. Sk., 3011. Sk., 3014. Sk., 3015. Sk., 3016. Sk., 3017. Sk., Belen Cd., Goca Yörük Cd., Hürriyet Cd., Karatekeli Cd.), Kırklar (Karatekeli Cd.)
Planlandı
19.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3866318
Belenbaşı (3002/1. Sk., 3002/2. Sk., 3009. Sk., 3010. Sk., 3013. Sk., Beylik Cd., Hürriyet Cd.)
Planlandı
18.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3866905
Belenbaşı (3001. Sk., 3002. Sk., 3002/1. Sk., 3002/2. Sk., 3003. Sk., 3004. Sk., 3005. Sk., 3006. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3009. Sk., 3010. Sk., 3011. Sk., 3012. Sk., 3013. Sk., 3014. Sk., 3015. Sk., 3015/1. Sk., 3015/2. Sk., 3015/3. Sk., 3016. Sk., 3016/1. Sk., 3017. Sk., 3017/1, 3018. Sk., 3018/1. Sk., 3018/2. Sk., 3018/3. Sk., 3018/4. Sk., 3019. Sk., 3019/1. Sk., 3020, 3020/1. Sk., 3023. Sk., Belen Cd., Beylik Cd., Goca Yörük Cd., Hürriyet Cd., Karatekeli Cd.), Kırklar (Karatekeli Cd.)
Planlandı
18.11.2026
09:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3867674
Adatepe (Doğuş Cd.), Kuruçeşme (203/20. Sk., 203/29. Sk., 203/33. Sk., 203/41. Sk., 203/45. Sk., 203/47. Sk., 203/49. Sk., 205/13. Sk., 205/2. Sk., 205/26. Sk., 205/3. Sk., 205/34. Sk., 205/36. Sk., 205/40. Sk., 205/41. Sk., 205/5. Sk., 205/6. Sk., Ahmet Piriştina Blv., Doğuş Cd.)
Planlandı
19.11.2026
09:00 - 14:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3869511
Zafer (2302. Sk., 2309. Sk., 2316. Sk., 2320. Sk., 2325. Sk., 2326. Sk., 2328. Sk., 2329. Sk., 2331. Sk., 2332. Sk.)
Planlandı
19.11.2026
09:00 - 14:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3869514
Zafer (2316. Sk., 2331. Sk., 2332. Sk., 2333. Sk., 2334. Sk., 2335. Sk., 2336. Sk., 2337. Sk., 2338. Sk., 2339. Sk., 2340. Sk., 2341. Sk., 2342. Sk., 2342/1. Sk., 2360. Sk., 2360/1. Sk., 2361. Sk., 2364. Sk., 2365. Sk., 2369. Sk., 2370. Sk., 2370/1. Sk., 2371. Sk., 2372. Sk., 2373. Sk., 2374. Sk., 2401. Sk., TURGUT ÖZAL)
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çalışmalar Devam Ediyor
17.11.2026
10:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Manevra
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3866901
Çınarlı (1557. Sk., Fatih Cd.), Halkapınar (1204. Sk., 1558. Sk., Mürselpaşa Blv.), Mersinli (2821. Sk., 2822. Sk., 2823. Sk., 2824. Sk., 2825. Sk., 2826. Sk., 2827. Sk., 2828. Sk., 2829. Sk., 2830. Sk., 2831. Sk., 2832. Sk., 2833. Sk., 2834. Sk., 2835. Sk., 2836. Sk., 2837. Sk., 2838. Sk., 2839. Sk., 2840. Sk., 2841. Sk., 2842. Sk., 2843. Sk., Fatih Cd.)
Çalışmalar Devam Ediyor
17.11.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3867629
Atamer (2591. Sk.), Mehmet Akif (2656. Sk., 2723. Sk., 2724. Sk., 2725. Sk., 2726. Sk., 2731. Sk., 2768. Sk., 2769. Sk., Adalet Cd., Toros Cd.), Saygı (2655. Sk., 2656. Sk., 2657. Sk., 2663. Sk., 2685. Sk., 2718. Sk., 2719. Sk., 2720. Sk., 2721. Sk., 2722. Sk., 2722/1. Sk., 2772. Sk., Barış Cd., Toros Cd.)
Planlandı
18.11.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3867630
Atamer (2580. Sk., 2591. Sk., 2610. Sk., 2611. Sk., 2614. Sk., Samsun Cd.), Mehmet Akif (Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu), Millet (2564. Sk., 2565. Sk., 2566. Sk., 2567. Sk., 2568. Sk., 2569. Sk., 2570. Sk., 2571. Sk., 2572. Sk., 2577. Sk., 2578. Sk., 2579. Sk., 2579/1. Sk., 2580. Sk., 2581. Sk., 2582. Sk., 2585. Sk., Samsun Cd.), Saygı (2654. Sk., 2655. Sk., 2656. Sk., 2657. Sk., 2658. Sk., 2659. Sk., 2660. Sk., 2663. Sk., 2665. Sk., 2669. Sk., 2770. Sk., 2772. Sk., 2776. Sk., Barış Cd., Samsun Cd., Toros Cd.)
Planlandı
19.11.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3869688
Atamer (2591. Sk.), Mehmet Akif (2656. Sk., 2723. Sk., 2724. Sk., 2725. Sk., 2726. Sk., 2731. Sk., 2768. Sk., 2769. Sk., Adalet Cd., Toros Cd.), Saygı (2655. Sk., 2656. Sk., 2657. Sk., 2663. Sk., 2685. Sk., 2718. Sk., 2719. Sk., 2720. Sk., 2721. Sk., 2722. Sk., 2722/1. Sk., 2772. Sk., Barış Cd., Toros Cd.)
MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
18.11.2026
11:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3867514
Kuyucak (7754. Sk., Aski Köy Küme Evleri, Menderes Orhanlı Yolu Sk.)
ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
19.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3869521
Maltepe (8090. Sk., 8091. Sk., 8092. Sk., 8093. Sk., 8107. Sk., 8108. Sk., 8314. Sk., 8315. Sk., 8316. Sk., 8515. Sk., Maltepe Cd.), Şirintepe (8121. Sk., 8121/1. Sk., Maltepe Cd.)
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çalışmalar Devam Ediyor
17.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3867510
Emek (7259. Sk., 7260. Sk., 7261. Sk., 7262. Sk., 7265. Sk., 7266. Sk., 7267. Sk., 7268. Sk., 7269. Sk., 7281. Sk., 7283. Sk., 7284. Sk., 7285. Sk., 7286. Sk., 7287. Sk., 7288. Sk., 7289. Sk., 7290. Sk., 7298. Sk., 7299. Sk., Barış Cd.), Soğukkuyu (Barış Cd.)
Çalışmalar Devam Ediyor
17.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3867513
Emek (7065. Sk., 7227/1. Sk., 7228. Sk., 7248. Sk., 7249. Sk., 7256. Sk., 7257. Sk., 7257/1. Sk., 7258. Sk., 7258/1. Sk., 7263. Sk., 7290/1. Sk., Barış Cd.), Yamanlar (7302. Sk., 7304. Sk., 7305. Sk., 7306. Sk., Barış Cd.)
Çalışmalar Devam Ediyor
17.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3867520
Emek (7065. Sk., 7226. Sk., 7226/2. Sk., 7230. Sk., 7230/1. Sk., 7231. Sk., 7232. Sk., 7232/1. Sk., 7233. Sk., 7236. Sk., 7236/2. Sk., 7236/3. Sk., 7240. Sk., 7240/1. Sk., 7241. Sk., 7241/1. Sk., 7241/2. Sk., 7242. Sk., 7243. Sk., 7243/1. Sk., 7244. Sk., 7245. Sk., 7246. Sk., 7247. Sk., 7247/1. Sk., 7248. Sk., 7248/1. Sk., 7249. Sk.)
Çalışmalar Devam Ediyor
17.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Ağaç Kesimi
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3867524
Emek (1844/1. Sk., 1844/2. Sk., 1844/5. Sk., 7290. Sk., Barış Cd.), Soğukkuyu (1846. Sk., 7274. Sk., 7290. Sk., Barış Cd.)
Planlandı
18.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3867554
Emek (1660. Sk., 7002. Sk., 7009. Sk., 7200. Sk., 7201. Sk., 7202. Sk., 7202/1. Sk., 7203. Sk., 7203/1. Sk., 7204. Sk., 7205. Sk., 7233. Sk., 7234. Sk.), Gümüşpala (1660. Sk., 7000. Sk., 7000/1. Sk., 7002. Sk., 7002/1. Sk., 7003. Sk., 7003/1. Sk., 7003/2. Sk., 7007. Sk., 7007/1. Sk., 7009. Sk., 7009/1. Sk., 7010. Sk.)
Planlandı
18.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3867555
Gümüşpala (7019. Sk., 7052/1. Sk., 7068. Sk., 7069. Sk., 7070. Sk., 7075. Sk., 7076. Sk., 7076/1. Sk., 7077. Sk., 7078. Sk., 7078/1. Sk., 7079. Sk., 7080. Sk., 7081. Sk., 7081/1. Sk., 7081/2. Sk., 7081/4. Sk., 7085. Sk., 7086/1. Sk., Şehit Şahin Şimşek Sk.)
Planlandı
18.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3867557
Emek (1660. Sk., 7226. Sk.), Gümüşpala (1660. Sk., 7052/1. Sk., 7065. Sk., 7081/3. Sk., 7081/4. Sk., 7083. Sk., 7083/1. Sk., 7084. Sk., 7084/1. Sk., 7085. Sk., 7086/1. Sk., 7086/2. Sk., 7086/3. Sk., Şehit Şahin Şimşek Sk.), Org. Nafiz Gürman (7061. Sk., 7065. Sk., 7088. Sk., 7088/1. Sk., 7089. Sk., 7089/1. Sk., 7090. Sk., 7093. Sk., Şehit Abdullah Eymur Sk.)
Planlandı
18.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3867559
Gümüşpala (7005. Sk., 7011. Sk., 7013. Sk., 7014. Sk., 7014/1. Sk., 7015. Sk., 7016. Sk., 7018. Sk., 7018/1. Sk., 7018/2. Sk., 7018/3. Sk., 7018/4. Sk., 7018/5. Sk., 7019. Sk., 7077. Sk., 7078. Sk., 7078/1. Sk.)
Planlandı
19.11.2026
01:00 - 01:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3869530
Gümüşpala (7000. Sk., 7005/2. Sk., 7006. Sk., 7006/1. Sk., 7009. Sk., 7013. Sk., 7014. Sk., 7015. Sk., 7015/1. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7018/1. Sk., 7018/3. Sk., 7018/4. Sk., 7019. Sk., 7021. Sk., 7021/1. Sk., 7021/3. Sk., 7022. Sk., 7023. Sk., 7024. Sk., 7024/1. Sk., 7025. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7028. Sk., 7030. Sk., 7032. Sk., 7033. Sk., 7033/1. Sk., 7034. Sk., 7035. Sk., 7036. Sk., 7036/1. Sk., 7037. Sk., 7038. Sk., 7039. Sk., 7040. Sk., 7041. Sk., 7041/1. Sk., 7042. Sk., 7043. Sk., 7044. Sk., 7044/1. Sk., 7045. Sk., 7046. Sk., 7046/1. Sk., 7046/2. Sk., 7048. Sk., 7048/1. Sk., 7049. Sk., 7049/1. Sk., 7050. Sk., 7051. Sk., 7052. Sk., 7052/1. Sk., 7053. Sk., 7054. Sk., 7054/1. Sk., 7063. Sk., 7065. Sk., 7066. Sk., 7066/1. Sk., 7066/2. Sk., 7067. Sk., 7067/1. Sk., 7067/2. Sk., 7068. Sk., 7069. Sk., 7070. Sk., 7071. Sk., 7072. Sk., 7073. Sk., 7074. Sk., 7075. Sk., 7076. Sk., 7076/1. Sk., 7077. Sk., 7078. Sk., 7078/1. Sk., 7079. Sk., 7080. Sk., 7081. Sk., 7081/1. Sk., 7081/2. Sk., 7081/4. Sk., 7083/2. Sk., 7085. Sk., 7086/1. Sk., Anadolu Cd., Atatürk Cd., Şehit Mehmet Balıkçı Sk., Şehit Şahin Şimşek Sk.), Org. Nafiz Gürman (7041. Sk., 7042. Sk., 7054. Sk., 7054/1. Sk., 7054/2. Sk., 7055. Sk., 7058. Sk., 7061. Sk., 7062. Sk., 7063. Sk., 7063/1. Sk., 7064. Sk., 7065. Sk., 7065/1. Sk., 7086. Sk., 7097. Sk., 7098. Sk., 7100. Sk., 7105. Sk., 7111. Sk., 7111/1. Sk., 7112. Sk., 7113. Sk., 7114. Sk., 7115. Sk., 7115/1. Sk., 7116. Sk., 7117. Sk., 7118. Sk., 7119. Sk., 7123. Sk., 7123/1. Sk., 7124. Sk., 7125. Sk., 7126. Sk., 7127. Sk., 7128. Sk., 7129. Sk., 7130. Sk., 7134. Sk., 7151. Sk., 7152. Sk., 7153. Sk., 7154. Sk., 7155. Sk., 7155/1. Sk., 7155/2. Sk., 7163. Sk., Atatürk Cd., Kubilay Cd., Şehit Orhan Bozkurt Sk.), R. Şevket İnce
Planlandı
19.11.2026
18:00 - 18:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3869533
Gümüşpala (7000. Sk., 7005/2. Sk., 7006. Sk., 7006/1. Sk., 7009. Sk., 7013. Sk., 7014. Sk., 7015. Sk., 7015/1. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7018/1. Sk., 7018/3. Sk., 7018/4. Sk., 7019. Sk., 7021. Sk., 7021/1. Sk., 7021/3. Sk., 7022. Sk., 7023. Sk., 7024. Sk., 7024/1. Sk., 7025. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7028. Sk., 7030. Sk., 7032. Sk., 7033. Sk., 7033/1. Sk., 7034. Sk., 7035. Sk., 7036. Sk., 7036/1. Sk., 7037. Sk., 7038. Sk., 7039. Sk., 7040. Sk., 7041. Sk., 7041/1. Sk., 7042. Sk., 7043. Sk., 7044. Sk., 7044/1. Sk., 7045. Sk., 7046. Sk., 7046/1. Sk., 7046/2. Sk., 7048. Sk., 7048/1. Sk., 7049. Sk., 7049/1. Sk., 7050. Sk., 7051. Sk., 7052. Sk., 7052/1. Sk., 7053. Sk., 7054. Sk., 7054/1. Sk., 7063. Sk., 7065. Sk., 7066. Sk., 7066/1. Sk., 7066/2. Sk., 7067. Sk., 7067/1. Sk., 7067/2. Sk., 7068. Sk., 7069. Sk., 7070. Sk., 7071. Sk., 7072. Sk., 7073. Sk., 7074. Sk., 7075. Sk., 7076. Sk., 7076/1. Sk., 7077. Sk., 7078. Sk., 7078/1. Sk., 7079. Sk., 7080. Sk., 7081. Sk., 7081/1. Sk., 7081/2. Sk., 7081/4. Sk., 7083/2. Sk., 7085. Sk., 7086/1. Sk., Anadolu Cd., Atatürk Cd., Şehit Mehmet Balıkçı Sk., Şehit Şahin Şimşek Sk.), Org. Nafiz Gürman (7041. Sk., 7042. Sk., 7054. Sk., 7054/1. Sk., 7054/2. Sk., 7055. Sk., 7058. Sk., 7061. Sk., 7062. Sk., 7063. Sk., 7063/1. Sk., 7064. Sk., 7065. Sk., 7065/1. Sk., 7086. Sk., 7097. Sk., 7098. Sk., 7100. Sk., 7105. Sk., 7111. Sk., 7111/1. Sk., 7112. Sk., 7113. Sk., 7114. Sk., 7115. Sk., 7115/1. Sk., 7116. Sk., 7117. Sk., 7118. Sk., 7119. Sk., 7123. Sk., 7123/1. Sk., 7124. Sk., 7125. Sk., 7126. Sk., 7127. Sk., 7128. Sk., 7129. Sk., 7130. Sk., 7134. Sk., 7151. Sk., 7152. Sk., 7153. Sk., 7154. Sk., 7155. Sk., 7155/1. Sk., 7155/2. Sk., 7163. Sk., Atatürk Cd., Kubilay Cd., Şehit Orhan Bozkurt Sk.), R. Şevket İnce
Planlandı
19.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3869539
Org. Nafiz Gürman (7058. Sk., 7098. Sk., 7123. Sk., 7123/1. Sk., 7124. Sk., 7125. Sk., 7126. Sk., 7127. Sk., 7128. Sk., 7129. Sk., 7130. Sk., 7134. Sk., 7151. Sk., 7163. Sk., Atatürk Cd., Kubilay Cd.)
Planlandı
19.11.2026
13:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3869644
Manavkuyu (202. Sk., 235. Sk., 240. Sk., 250. Sk.)