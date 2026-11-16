Çorum elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım listesi YEDAŞ tarafından duyuruldu. Programda şebeke yenileme, hat bakımı, aydınlatma donanımlarının değiştirilmesi, yeni abone bağlantısı ve enerji nakil hattı yapımı sebebiyle kesintiler meydana geleceği belirtildi. Kesintilerin Osmancık, Sungurlu, Çorum Merkez, Kargı, Oğuzlar, Uğurludağ, Alaca, Laçin, Mecitözü ilçelerinde yaşanacağı da programda bildirildi.

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Çorum elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım tarihlerinde meydana gelecek. Osmancık, Sungurlu, Çorum Merkez, Kargı, Oğuzlar, Uğurludağ, Alaca, Laçin, Mecitözü ilçelerinde yaşanacak kesintilerin saatleri ise YEDAŞ tarafından paylaşıldı. Kesintiler bazı noktalarda birkaç saat sürerken bazı mahallelerde sabah başlayıp akşam saatlerine kadar devam edecek.

ÇORUM ELEKTRİK KESİNTİSİ 16-17-18 KASIM YEDAŞ

Çorum elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım YEDAŞ (Osmancık, Sungurlu, Çorum Merkez, Kargı, Oğuzlar, Uğurludağ, Alaca, Laçin, Mecitözü)

ALACA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 3. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (ŞEBEKE YENİLEME) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.

İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

ÇORUM ALACA BÜYÜKHIRKA KY. CUMHURİYET KÜME EVLERİ 17.11.2026 10:00 17.11.2026 17:30

ÇORUM ALACA BÜYÜKHIRKA KY. FATİH KÜME EVLERİ 17.11.2026 10:00 17.11.2026 17:30

Bakım Onarım Çalışmaları

Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 3. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (ŞEBEKE YENİLEME) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.

İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

ÇORUM ALACA BÜYÜKHIRKA KY. CUMHURİYET KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 10:00

ÇORUM ALACA BÜYÜKHIRKA KY. FATİH KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 10:00

ÇORUM ALACA BÜYÜKHIRKA KY. OĞUZHAN KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 10:00

ÇORUM ALACA HAYDAR KY. HAYDAR KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 10:00

ÇORUM ALACA ÇATALBAŞ KY. ÇATALBAŞ KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 10:00

Çorum elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım YEDAŞ (Osmancık, Sungurlu, Çorum Merkez, Kargı, Oğuzlar, Uğurludağ, Alaca, Laçin, Mecitözü)

İSKİLİP ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 3. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (ŞEBEKE YENİLEME) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.

İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

ÇORUM ALACA BÜYÜKHIRKA KY. CUMHURİYET KÜME EVLERİ 17.11.2026 10:00 17.11.2026 17:30

ÇORUM ALACA BÜYÜKHIRKA KY. FATİH KÜME EVLERİ 17.11.2026 10:00 17.11.2026 17:30

Bakım Onarım Çalışmaları

Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 3. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (ŞEBEKE YENİLEME) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.

İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

ÇORUM ALACA BÜYÜKHIRKA KY. CUMHURİYET KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 10:00

ÇORUM ALACA BÜYÜKHIRKA KY. FATİH KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 10:00

ÇORUM ALACA BÜYÜKHIRKA KY. OĞUZHAN KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 10:00

ÇORUM ALACA HAYDAR KY. HAYDAR KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 10:00

ÇORUM ALACA ÇATALBAŞ KY. ÇATALBAŞ KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 10:00

Çorum elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım YEDAŞ (Osmancık, Sungurlu, Çorum Merkez, Kargı, Oğuzlar, Uğurludağ, Alaca, Laçin, Mecitözü)

KARGI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Aydınlatma Çalışmaları

Aydınlatma Çalışmaları kapsamında; ARMATÜR ve İÇ AKSAM DEĞİŞİMİ nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.

İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

ÇORUM KARGI GÖL KY. BAŞPINAR KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 12:00

ÇORUM KARGI GÖL KY. KASIMLAR KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 12:00

ÇORUM KARGI GÖL KY. MERKEZ KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 12:00

ÇORUM KARGI GÖL KY. TEPE KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 12:00

ÇORUM KARGI GÖL KY. YAZIPINAR KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 12:00

ÇORUM KARGI GÖL KY. ÇALARASI KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 12:00

ÇORUM KARGI PELİTÖZÜ KY. KARGI YAYLASI 17.11.2026 09:00 17.11.2026 12:00

ÇORUM KARGI PELİTÖZÜ KY. MERKEZ KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 12:00

ÇORUM KARGI PELİTÖZÜ KY. PELİTÖZÜ KÖYÜ YOLU - 1 17.11.2026 09:00 17.11.2026 12:00

ÇORUM KARGI PELİTÖZÜ KY. PELİTÖZÜ KÜME EVLER 17.11.2026 09:00 17.11.2026 12:00

ÇORUM KARGI PELİTÖZÜ KY. YAZIPINAR KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 12:00

ÇORUM KARGI PELİTÖZÜ KY. ÇORAK KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 12:00

ÇORUM KARGI PELİTÖZÜ KY. ÇİÇEK YAYLASI 17.11.2026 09:00 17.11.2026 12:00

ÇORUM KARGI PELİTÖZÜ KY. ÖTEKÖY KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 12:00

ÇORUM KARGI UZUNYURT KY. AŞAĞI MORA KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 12:00

ÇORUM KARGI UZUNYURT KY. KARGI KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 12:00

ÇORUM KARGI UZUNYURT KY. KAŞ KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 12:00

ÇORUM KARGI UZUNYURT KY. ZEYVE KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 12:00

ÇORUM KARGI UZUNYURT KY. ÇORAK KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 12:00

ÇORUM KARGI UZUNYURT KY. ÇİÇEK YAYLASI KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 12:00

ÇORUM KARGI UZUNYURT KY. ÖTEKÖY KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 12:00

Çorum elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım YEDAŞ (Osmancık, Sungurlu, Çorum Merkez, Kargı, Oğuzlar, Uğurludağ, Alaca, Laçin, Mecitözü)



MECİTÖZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Onarım Çalışmaları

Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 2. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (DM-KÖK-TP BAKIMI) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.

İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

AMASYA MERZİFON MAHMUTLU KY. MAHMUTLU KÖYÜ YOLU - 1 17.11.2026 14:00 17.11.2026 15:30

AMASYA MERZİFON MAHMUTLU KY. MAHMUTLU KÜME EVLER 17.11.2026 14:00 17.11.2026 15:30

ÇORUM MECİTÖZÜ GÖKÇEBEL KY. GÖKÇEBEL KÜME EVLERİ 17.11.2026 14:00 17.11.2026 15:30

Çorum elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım YEDAŞ (Osmancık, Sungurlu, Çorum Merkez, Kargı, Oğuzlar, Uğurludağ, Alaca, Laçin, Mecitözü)

MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Onarım Çalışmaları

Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 3. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (ŞEBEKE YENİLEME) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.

İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

ÇORUM MERKEZ KONAKLI KY. BAHÇELİEVLER KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM MERKEZ KONAKLI KY. BAHÇELİEVLER KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM MERKEZ KONAKLI KY. KARŞIYAKA KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM MERKEZ KONAKLI KY. KARŞIYAKA KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM MERKEZ KONAKLI KY. KONAKLI MÜCAVİR KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM MERKEZ KONAKLI KY. KONAKLI MÜCAVİR KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM MERKEZ KONAKLI KY. ŞENYURT KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM MERKEZ KONAKLI KY. ŞENYURT KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00



Tesis Proje Çalışmaları

Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.

İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

ÇORUM LAÇİN FATİH MH. 16 18.11.2026 13:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM LAÇİN FATİH MH. 6. 18.11.2026 13:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM LAÇİN FATİH MH. GÖZÜBÜYÜK MAH. 18.11.2026 13:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM LAÇİN ÇAMLICA KY. ŞENYURT KÜME EVLERİ 18.11.2026 13:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM MERKEZ KIRKDİLİM KY. GÖZÜBÜYÜK KÜME EVLERİ 18.11.2026 13:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM MERKEZ KIRKDİLİM KY. MERKEZ KÜME EVLERİ 18.11.2026 13:00 18.11.2026 17:00

Tesis Proje Çalışmaları

Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.

İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

ÇORUM MERKEZ DÜDÜKLÜK KY. BEKAROĞLU KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:35 18.11.2026 17:35

ÇORUM MERKEZ DÜDÜKLÜK KY. DÜDÜKLÜK KÖYÜ YOLU - 1 18.11.2026 09:35 18.11.2026 17:35

ÇORUM MERKEZ DÜDÜKLÜK KY. MERKEZ KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:35 18.11.2026 17:35

ÇORUM MERKEZ KADIDERESİ KY. KADIDERESİ KÖYÜ YOLU - 1 18.11.2026 09:35 18.11.2026 17:35

ÇORUM MERKEZ KADIDERESİ KY. KADIDERESİ KÜME EVLER 18.11.2026 09:35 18.11.2026 17:35

ÇORUM MERKEZ KADIDERESİ KY. MERKEZ KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:35 18.11.2026 17:35

ÇORUM MERKEZ ŞANLIOSMAN KY. MERKEZ KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:35 18.11.2026 17:35



Bakım Onarım Çalışmaları

Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 2. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (HAT BAKIMI) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.

İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

ÇORUM MERKEZ ACIPINAR KY. AŞAĞI KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:30 18.11.2026 17:00

ÇORUM MERKEZ ACIPINAR KY. MERKEZ KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:30 18.11.2026 17:00

ÇORUM MERKEZ ACIPINAR KY. ÜÇEVLER KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:30 18.11.2026 17:00

Tesis Proje Çalışmaları

Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; YENİ ABONE BAĞLANTISI ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.

İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

ÇORUM MERKEZ SEYDİM KY. SEYİTMURAT KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

3. Şahıs Çalışmaları

3.⁠ ⁠Şahıs Çalışmaları kapsamında; FİZİKİ İRTİBAT ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.

İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

ÇORUM MERKEZ AKYAZI KY. AKYAZI KÖYÜ YOLU - 1 17.11.2026 13:00 17.11.2026 15:00

ÇORUM MERKEZ AKYAZI KY. AKYAZI KÜME EVLERİ 17.11.2026 13:00 17.11.2026 15:00

ÇORUM MERKEZ AKYAZI KY. MORSÜMBÜL-KAŞKACA MAH. 17.11.2026 13:00 17.11.2026 15:00

ÇORUM MERKEZ ALTINBAŞ KY. ALTINBAŞ MÜCAVİR KÜME EVLERİ 17.11.2026 13:00 17.11.2026 15:00

ÇORUM MERKEZ ALTINBAŞ KY. KENDİSİ KÜME EVLERİ 17.11.2026 13:00 17.11.2026 15:00

ÇORUM MERKEZ ALTINBAŞ KY. MERKEZ KÜME EVLERİ 17.11.2026 13:00 17.11.2026 15:00

ÇORUM MERKEZ AŞAĞISARAYLI KY. DANADERESİ KÜME EVLERİ 17.11.2026 13:00 17.11.2026 15:00

ÇORUM MERKEZ AŞAĞISARAYLI KY. MERKEZ KÜME EVLERİ 17.11.2026 13:00 17.11.2026 15:00

ÇORUM MERKEZ SARAYLI KY. SARAYLI KÜME EVLERİ 17.11.2026 13:00 17.11.2026 15:00

ÇORUM MERKEZ ÇANAKÇI KY. ÇANAKÇI 17.11.2026 13:00 17.11.2026 15:00



Tesis Proje Çalışmaları

Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; YENİ ABONE BAĞLANTISI ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.

İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

ÇORUM MERKEZ AK KENT MH. GİMAT 27 17.11.2026 13:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM MERKEZ AK KENT MH. GİMAT 29 17.11.2026 13:00 17.11.2026 17:00

3. Şahıs Çalışmaları

3.⁠ ⁠Şahıs Çalışmaları kapsamında; ÖZEL TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.

İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

ÇORUM MERKEZ MİMARSİNAN MH. ERZURUM DEDE 17.11.2026 11:00 17.11.2026 14:00

ÇORUM MERKEZ MİMARSİNAN MH. ERZURUMDEDE 38. 17.11.2026 11:00 17.11.2026 14:00

ÇORUM MERKEZ MİMARSİNAN MH. ERZURUMDEDE 5. 17.11.2026 11:00 17.11.2026 14:00

ÇORUM MERKEZ MİMARSİNAN MH. İNÖNÜ 17.11.2026 11:00 17.11.2026 14:00

Bakım Onarım Çalışmaları

Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 2. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (HAT BAKIMI) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.

İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

ÇORUM MERKEZ ACIPINAR KY. AŞAĞI KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:30 17.11.2026 17:00

ÇORUM MERKEZ ACIPINAR KY. MERKEZ KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:30 17.11.2026 17:00

ÇORUM MERKEZ ACIPINAR KY. ÜÇEVLER KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:30 17.11.2026 17:00

Bakım Onarım Çalışmaları

Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 3. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (ŞEBEKE YENİLEME) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.

İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

ÇORUM MERKEZ ESKİEKİN KY. ALİKİ KÜME EVLERİ 16.11.2026 09:00 16.11.2026 17:00

ÇORUM MERKEZ ESKİEKİN KY. ALİKİ KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM MERKEZ ESKİEKİN KY. ESKİEKİN MÜCAVİR KÜME EVLERİ 16.11.2026 09:00 16.11.2026 17:00

ÇORUM MERKEZ ESKİEKİN KY. ESKİEKİN MÜCAVİR KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM MERKEZ ESKİEKİN KY. ŞEHİT BEKİR ÖZAYDIN ALİKİ BAĞLISI KÜME EVLERİ 16.11.2026 09:00 16.11.2026 17:00

ÇORUM MERKEZ ESKİEKİN KY. ŞEHİT BEKİR ÖZAYDIN ALİKİ BAĞLISI KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM MERKEZ TOLAMEHMET KY. ALİKİ BAĞLARI KÜME EVLER 16.11.2026 09:00 16.11.2026 17:00

ÇORUM MERKEZ TOLAMEHMET KY. ALİKİ BAĞLARI KÜME EVLER 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM MERKEZ TOLAMEHMET KY. TOLAMEHMET KÜME EVLERİ 16.11.2026 09:00 16.11.2026 17:00

ÇORUM MERKEZ TOLAMEHMET KY. TOLAMEHMET KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM MERKEZ TOLAMEHMET KY. TOLAMEHMET MÜCAVİR KÜME EVLERİ 16.11.2026 09:00 16.11.2026 17:00

ÇORUM MERKEZ TOLAMEHMET KY. TOLAMEHMET MÜCAVİR KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

Çorum elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım YEDAŞ (Osmancık, Sungurlu, Çorum Merkez, Kargı, Oğuzlar, Uğurludağ, Alaca, Laçin, Mecitözü)



OĞUZLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Tesis Proje Çalışmaları

Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; YENİ ABONE BAĞLANTISI ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.

İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

ÇORUM OĞUZLAR ASARÇAY MH. ASARÇAYI 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OĞUZLAR ASARÇAY MH. ATATÜRK 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OĞUZLAR ASARÇAY MH. AĞAÇÇAMI KÖYÜ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OĞUZLAR BİRTATLI MH. ALTINKOZ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OĞUZLAR BİRTATLI MH. ATATÜRK 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OĞUZLAR BİRTATLI MH. KAVAKLI 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OĞUZLAR BİRTATLI MH. KIZILIRMAK 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OĞUZLAR BİRTATLI MH. ÇOBAN 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OĞUZLAR BİRTATLI MH. ŞEHİTJANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ZEKERİYA ŞAHİN 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OĞUZLAR KIZILCAPELİT MH. KARAGÖZ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OĞUZLAR KIZILCAPELİT MH. ÇAĞLAR 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OĞUZLAR ÇARŞI MH. ARAK MEVKİİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OĞUZLAR ÇARŞI MH. ATATÜRK 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OĞUZLAR ÇARŞI MH. DERE 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OĞUZLAR ÇARŞI MH. ERENCİK 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OĞUZLAR ÇARŞI MH. KAVAKLI 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OĞUZLAR ÇARŞI MH. KIRTINCAK 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OĞUZLAR ÇARŞI MH. KIZILIRMAK 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OĞUZLAR ÇARŞI MH. ÇARKBAŞI 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OĞUZLAR ÇARŞI MH. ŞELBİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

Çorum elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım YEDAŞ (Osmancık, Sungurlu, Çorum Merkez, Kargı, Oğuzlar, Uğurludağ, Alaca, Laçin, Mecitözü)



OSMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Tesis Proje Çalışmaları

Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; ENERJİ NAKİL HATTI YAPIM ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.

İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

ÇORUM OSMANCIK ALİBEY KY. ALİBEY KÖYÜ YOLU - 1 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK ALİBEY KY. ALİBEY KÖYÜ YOLU - 1 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK ALİBEY KY. ALİBEY KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK ALİBEY KY. ALİBEY KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK ALİBEY KY. ALİBEY KÜMEEVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK ALİBEY KY. ALİBEY KÜMEEVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK AVLAĞI KY. ARAPLI KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK AVLAĞI KY. ARAPLI KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK AVLAĞI KY. MERKEZ KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK AVLAĞI KY. MERKEZ KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK AŞIKBÜKÜ KY. ESENLİ KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK AŞIKBÜKÜ KY. ESENLİ KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK AŞIKBÜKÜ KY. MERKEZ KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK AŞIKBÜKÜ KY. MERKEZ KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK AŞIKBÜKÜ KY. İSAKLI KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK AŞIKBÜKÜ KY. İSAKLI KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK HANEFİ KY. GÖKÇELİ KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK HANEFİ KY. GÖKÇELİ KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK HANEFİ KY. MERKEZ KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK HANEFİ KY. MERKEZ KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK HANEFİ KY. MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK HANEFİ KY. MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KAMİL KY. MERKEZ KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KAMİL KY. MERKEZ KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KAMİL KY. ÇAYLI KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KAMİL KY. ÇAYLI KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KARALARGÜNEY KY. AHATLI KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KARALARGÜNEY KY. AHATLI KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KARALARGÜNEY KY. GÜNEY KÜME EVLER 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KARALARGÜNEY KY. GÜNEY KÜME EVLER 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KARALARGÜNEY KY. GÜNEY MAH. 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KARALARGÜNEY KY. GÜNEY MAH. 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KARALARGÜNEY KY. KARACAKAYA 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KARALARGÜNEY KY. KARACAKAYA 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KARALARGÜNEY KY. KARACAKAYA 1 KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KARALARGÜNEY KY. KARACAKAYA 1 KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KARALARGÜNEY KY. KARACAKAYA KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KARALARGÜNEY KY. KARACAKAYA KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KARALARGÜNEY KY. KUZ KÖYÜ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KARALARGÜNEY KY. KUZ KÖYÜ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KONACA KY. KIYIKÖY KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KONACA KY. KIYIKÖY KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KONACA KY. KONACA 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KONACA KY. KONACA 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KONACA KY. MERKEZ KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KONACA KY. MERKEZ KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KONACA KY. POYDORLI KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KONACA KY. POYDORLI KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KONACA KY. SAVAŞTEPE KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KONACA KY. SAVAŞTEPE KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KONACA KY. YER ALÇAĞI KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KONACA KY. YER ALÇAĞI KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KONACA KY. YILDIZ KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KONACA KY. YILDIZ KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KONACA KY. ÇERÇİLİ KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KONACA KY. ÇERÇİLİ KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KUZ KY. ELMACIK KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KUZ KY. ELMACIK KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KUZ KY. KUZ KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KUZ KY. KUZ KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KUZ KY. MERKEZ KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KUZ KY. MERKEZ KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KUZHAYAT KY. KUZHAYAT KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KUZHAYAT KY. KUZHAYAT KÜME EVLERİ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAHTAKÖPRÜ MH. ISIRGAN ÇAYI 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAHTAKÖPRÜ MH. ISIRGAN ÇAYI 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAHTAKÖPRÜ MH. KARABOYALIK 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAHTAKÖPRÜ MH. KARABOYALIK 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAHTAKÖPRÜ MH. MERKEZ 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAHTAKÖPRÜ MH. MERKEZ 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00

SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAHTAKÖPRÜ MH. TAHTAKÖPRÜ MH. - 1 18.11.2026 09:00 18.11.2026 17:00

SAMSUN VEZIRKÖPRÜ TAHTAKÖPRÜ MH. TAHTAKÖPRÜ MH. - 1 19.11.2026 09:00 19.11.2026 17:00



Bakım Onarım Çalışmaları

Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 2. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (HAT BAKIMI) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.

İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

ÇORUM OSMANCIK YUKARIZEYTİN KY. AŞAĞIZEYTİN KÖYÜ YOLU - 1 18.11.2026 09:30 18.11.2026 17:30

ÇORUM OSMANCIK YUKARIZEYTİN KY. AŞAĞIZEYTİN KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:30 18.11.2026 17:30

ÇORUM OSMANCIK YUKARIZEYTİN KY. FINDIKLI KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:30 18.11.2026 17:30

ÇORUM OSMANCIK YUKARIZEYTİN KY. MERKEZ KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:30 18.11.2026 17:30

ÇORUM OSMANCIK YUKARIZEYTİN KY. YUKARIZEYTİN 18.11.2026 09:30 18.11.2026 17:30

Bakım Onarım Çalışmaları

Bakım Onarım Çalışmaları kapsamında; 2. SEVİYE BAKIM ÇALIŞMASI (HAT BAKIMI) nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.

İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

ÇORUM OSMANCIK KOYUNBABA MH. KARAAĞAÇ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KOYUNBABA MH. KUMAN 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KOYUNBABA MH. MELİHA GÖBEL 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KOYUNBABA MH. MELİHŞAH 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KOYUNBABA MH. MİHRİ HATUN 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KOYUNBABA MH. OĞUR 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KOYUNBABA MH. RİFAT GÖBEL 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KOYUNBABA MH. TURGUT REİS 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KOYUNBABA MH. UYSAL 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KOYUNBABA MH. VATAN 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KOYUNBABA MH. ÖMER DERİNDERE 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK KOYUNBABA MH. ŞHT.HAZIM ÇALIŞKAN 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK YEŞİLÇATMA MH. 2.KALE ÇIKMAZI 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK YEŞİLÇATMA MH. DEMİR 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK YEŞİLÇATMA MH. KALE ÇIKMAZI 1 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK YEŞİLÇATMA MH. RİFAT GÖBEL 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK YEŞİLÇATMA MH. TAN 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK YEŞİLÇATMA MH. ÇELTİKCİLER 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK YEŞİLÇATMA MH. ÖMER DERİNDERE 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK YEŞİLÇATMA MH. İKİZLER 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00



Tesis Proje Çalışmaları

Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; YENİ ABONE BAĞLANTISI ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.

İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

ÇORUM OSMANCIK AVLAĞI KY. ARAPLI KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM OSMANCIK AVLAĞI KY. MERKEZ KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:00 17.11.2026 17:00

Çorum elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım YEDAŞ (Osmancık, Sungurlu, Çorum Merkez, Kargı, Oğuzlar, Uğurludağ, Alaca, Laçin, Mecitözü)

SUNGURLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

Tesis Proje Çalışmaları

Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; İLAVE KABİN ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.

İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

ÇORUM SUNGURLU AŞAĞIFINDIKLI KY. - 18.11.2026 09:30 18.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU AŞAĞIFINDIKLI KY. AŞAĞIFINDIKLI KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:30 18.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU AŞAĞIFINDIKLI KY. KERTME KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:30 18.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU CEVHERİ MH. 15100. 18.11.2026 09:30 18.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU CEVHERİ MH. 15104. 18.11.2026 09:30 18.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU CEVHERİ MH. CEVHERİ 18.11.2026 09:30 18.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU CEVHERİ MH. CEVHERİ KÖYÜ YOLU - 1 18.11.2026 09:30 18.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU GÜLDERESİ KY. GÜLDERESİ KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:30 18.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU KALEDERE KY. AYDIN 18.11.2026 09:30 18.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU KALEDERE KY. AYDIN KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:30 18.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU KALEDERE KY. KALEDERE 18.11.2026 09:30 18.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU KALEDERE KY. ZAFER KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:30 18.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU KALEDERE KY. ŞEN KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:30 18.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU KARAKOCALI KY. KARAKOCALI KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:30 18.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU KERTME KY. KERTME KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:30 18.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU ORTAKÖY KY. ORTAKÖY KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:30 18.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU OĞLAKÖZÜ KY. OĞLAKÖZÜ KÜME EVLERİ 18.11.2026 09:30 18.11.2026 17:30

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Tesis Proje Çalışmaları

Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; İLAVE KABİN ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.

İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

ÇORUM SUNGURLU GÖLLER KY. GÖLLER KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:30 17.11.2026 17:45

ÇORUM SUNGURLU KARACABEY KY. KARACABEY KÖYÜ YOLU - 1 17.11.2026 09:30 17.11.2026 17:45

ÇORUM SUNGURLU KARACABEY KY. KARACABEY KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:30 17.11.2026 17:45

ÇORUM SUNGURLU KURBAĞLI KY. KURBAĞLI KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:30 17.11.2026 17:45

ÇORUM SUNGURLU TATLI KY. TATLI KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:30 17.11.2026 17:45

ÇORUM SUNGURLU YARIMSÖĞÜT KY. YARIMSÖĞÜT KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:30 17.11.2026 17:45

ÇORUM SUNGURLU ÇUKURLU KY. ÇUKURLU KÜME EVLERİ 17.11.2026 09:30 17.11.2026 17:45



Tesis Proje Çalışmaları

Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; YENİ AYDINLATMA ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.

İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

ÇORUM SUNGURLU AKPINAR KY. AKPINAR KÜME EVLERİ 16.11.2026 09:30 16.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU AYDOĞAN KY. AYDOĞAN KÜME EVLERİ 16.11.2026 09:30 16.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU AŞAĞI BEŞPINAR KY. AŞAĞI BEŞPINAR KÜME EVLERİ 16.11.2026 09:30 16.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU BAHŞILI KY. BAHŞILI KÜME EVLERİ 16.11.2026 09:30 16.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU BAĞDATLI KY. BAĞDATLI KÜME EVLERİ 16.11.2026 09:30 16.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU BOZYAYLA KY. BOZYAYLA KÜME EVLERİ 16.11.2026 09:30 16.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU DENİZLİ KY. DENİZLİ KÜME EVLERİ 16.11.2026 09:30 16.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU GÜVENDİK KY. GÜVENDİK KÜME EVLERİ 16.11.2026 09:30 16.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU HİLALLI KY. HİLALLI KÜME EVLERİ 16.11.2026 09:30 16.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU KARAÇAY KY. KARAÇAY KÜME EVLERİ 16.11.2026 09:30 16.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU KAVŞUT KY. KAVŞUT KÜME EVLERİ 16.11.2026 09:30 16.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU KUZUCAK KY. KUZUCAK KÜME EVLERİ 16.11.2026 09:30 16.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU KUŞÇALI KY. KUŞÇALI KÜME EVLERİ 16.11.2026 09:30 16.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU TERZİLİ KY. TERZİLİ KÜME EVLERİ 16.11.2026 09:30 16.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU TOKULLU KY. TOKULLU KÜME EVLERİ 16.11.2026 09:30 16.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU TURGUTLU KY. TURGUTLU KÜME EVLERİ 16.11.2026 09:30 16.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU YEŞİLOVA KY. YEŞİLOVA KÜME EVLERİ 16.11.2026 09:30 16.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU YEŞİLYURT KY. YEŞİLYURT KÜME EVLERİ 16.11.2026 09:30 16.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU YORGALI KY. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜME EVLERİ 16.11.2026 09:30 16.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU ÇADIRHÜYÜK KY. ÇADIRHÜYÜK KÜME EVLERİ 16.11.2026 09:30 16.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU ÇAVUŞÇU KY. ÇAVUŞCU 16.11.2026 09:30 16.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU ÇAVUŞÇU KY. ÇAVUŞÇU KÜME EVLER 16.11.2026 09:30 16.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU ÇAVUŞÇU KY. ÇAVUŞÇU KÜME EVLERİ 16.11.2026 09:30 16.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU ÇAYYAKA KY. ÇAYYAKA KÜME EVLERİ 16.11.2026 09:30 16.11.2026 17:30

ÇORUM SUNGURLU İNEGAZİLİ KY. İNEGAZİLİ KÜME EVLERİ 16.11.2026 09:30 16.11.2026 17:30

Çorum elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım YEDAŞ (Osmancık, Sungurlu, Çorum Merkez, Kargı, Oğuzlar, Uğurludağ, Alaca, Laçin, Mecitözü)

UĞURLUDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Tesis Proje Çalışmaları

Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.

İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

ÇORUM UĞURLUDAĞ AMBARCI KY. ANBARCI KÜME EVLERİ 17.11.2026 16:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM UĞURLUDAĞ BELKAVAK KY. BELKAVAK 17.11.2026 16:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM UĞURLUDAĞ BOZTEPE KY. BOZTEPE KÜME EVLERİ 17.11.2026 16:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM UĞURLUDAĞ BÜYÜKERİKLİ KY. BÜYÜKERİKLİ KÜME EVLERİ 17.11.2026 16:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM UĞURLUDAĞ BÜYÜKERİKLİ KY. KÜÇÜKERİKLİ KÖYÜ YOLU - 1 17.11.2026 16:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM UĞURLUDAĞ KARAEVLİYA KY. KARAEVLİYA KÜME EVLERİ 17.11.2026 16:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM UĞURLUDAĞ KÜPEÇ KY. KÖPEÇ KÜME EVLERİ 17.11.2026 16:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM UĞURLUDAĞ KÜÇÜKERİKLİ KY. KÜÇÜKERİKLİ 17.11.2026 16:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM UĞURLUDAĞ KÜÇÜKERİKLİ KY. KÜÇÜKERİKLİ KÜME EVLERİ 17.11.2026 16:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM UĞURLUDAĞ TUTPINAR MH. KÖPEÇ KÖYÜ YOLU - 1 17.11.2026 16:00 17.11.2026 17:00

ÇORUM UĞURLUDAĞ YENİYAPAN KY. YENİYAPAN KÜME EVLERİ 17.11.2026 16:00 17.11.2026 17:00

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Tesis Proje Çalışmaları

Tesis Proje Çalışmaları kapsamında; ŞEBEKE YENİLEME ÇALIŞMASI nedeniyle aşağıda belirtilen il, ilçe ve mahallelerde planlı kesinti yapılacaktır.

İl İlçe Mahalle Cadde/Sokak Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

ÇORUM UĞURLUDAĞ BOZTEPE KY. BOZTEPE KÜME EVLERİ 17.11.2026 10:00 17.11.2026 16:00

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