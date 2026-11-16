Mersin elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım listesi duyuruldu. Toroslar EDAŞ tarafından paylaşılan kesinti programına göre Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde farklı mahalle, cadde ve sokaklarda elektrik verilemeyecek. Vatandaşlar ''Mersin'de elektrikler ne zaman gelecek?'' araştırılmaya başlandı.

Kaydet a- | +A

Mersin elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım programı Toroslar Elektrik tarafından açıklandı. Çalışmalar kapsamında bazı bölgelerde kesintiler sabah saat 09.00 itibarıyla başlayacak. Elektrik kesintilerinin büyük bölümünün 17.00-17.30 saatlerinde sona ermesi planlanırken bazı noktalarda daha kısa süreli kesintiler uygulanacak. İşte, Mersin planlı kesinti programı...

MERSİN ELEKTRİK KESİNTİSİ 16-17-18 KASIM

Mersin elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Erdemli, Gülnar, Tarsus, Toroslar, Mezitli, Silifke, Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Mut)

AKDENİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERSİN, AKDENİZ, İlçesi'nde planlanan 7 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

16.11.2026 14:15 - 15:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak PARMAKKURDU

Bakım Çalışması

16.11.2026 11:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ESENLİ

Bakım Çalışması

16.11.2026 15:45 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, KARACADAĞ

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5808, 5839, 5840, 5842, 5844, 5846, 5848, 5855, 5865, 5867, 5874, 5850

Bakım Çalışması

16.11.2026 13:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 64128, 64130, 64132, 64134, 64136, 64138, 64140, 64142, 6497, 6499, ABDİ İPEKCİ

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 662019, 662020, 662022, 662023, 662037, 662038, 662041, AVCI, BATI, BEYAZIT, ERSİN, GÜLLÜ, IŞIK, SARMAŞIK, TÜMER, ULUSU, ÖZDEN, 662004, 662013, 662018, 662014, 662016, 662021, 662032, 662039, 662043, CELASUN, IŞIK BULVARI DEVAMI, ŞAHİNKAYA, 662002, 662009, 662012, ADNAN KAHVECİ, SMS GIDA GÜNEYİ, 662036, 662040, 662029, 662031, 662035, BAHAR, FATİH, 70201, 70203, 70200, GÜNEY, KAZIM KARABEKİR, M.AKİF ERSOY, MEYDAN, SEÇKİN-1, YÖRÜKOĞLU, YÜKSEL, ÜNLÜ, İMREN, 70204, 70205, SAKİN, 70320, 70329, 70326

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KURTULUŞ, TEPE-1, 215, 225, 230, 311020, 31105, 31120, 31130, 31140, 31145, 31150, 31165, 31170, 31175, 31180, 31185, 31190, 31195, 31200, 31205, 31210, 31250, 31255, 31270, 31275, 31280, 31355, 31360, 31370, 31380, 31385, 31390, 31395, 31805, 31855, 31885, 31890, 31895, 31900, 31905, 31910, 31915, 31920, 31925, 31926, 31930, 31945, 31950, 31955, 31975, 50.YIL, 75.YIL, AHMET TANER KIŞLALI, ATATÜRK_12, ATATÜRK-7, CUMHURİYET-1, 33235, 33540, 33620, 33685, 33720, 33735, 33745, 33770, İSTİKLAL-4, SAHİL, 32001, 32285, 32290, 32295, 32300, 32335, 32435, 32985, 32995, 495, CUMHURİYET-3, MERSİN_1, UĞUR MUMCU

Mersin elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Erdemli, Gülnar, Tarsus, Toroslar, Mezitli, Silifke, Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Mut)

ANAMUR ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERSİN, ANAMUR, İlçesi'nde planlanan 7 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KORUCUK

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KOCABÜK, ÖTKÜNLER, KARATAŞ, MERKEZ_5, MERKEZ_15

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1702, 1715, 1720, TURGUT REİS, 1716, 1723, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, 1717, 1728

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:45 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARATAŞ

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KORUCUK

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT PİYADE TEĞMEN AHMET TOR

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1425, 1431, 1429, 1430, 1427, 1428, RAUF DENKTAŞ, PİRİ REİS

Mersin elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Erdemli, Gülnar, Tarsus, Toroslar, Mezitli, Silifke, Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Mut)

AYDINCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERSİN, AYDINCIK, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAYA, BUCAK, MERKEZ_3

Mersin elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Erdemli, Gülnar, Tarsus, Toroslar, Mezitli, Silifke, Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Mut)

BOZYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERSİN, BOZYAZI, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 411, 410, KATİP SÜLEYMAN ERARSLAN, 204, 321, HAMDİ MERT, 306, 313, 301, 307, 314, 316, BALLILAR, 328-, 311, 322, 327, 319, 318, 308, 309, 304, 312, NEBİ KİYA, 303, 302, 305, AHMET CEYLANİ TUĞRUL, 317

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KIRLILAR, TEKELİ MEHMET PAŞA, GAZİ, MEVLANA, EVREN, SİLİFKE-ANTALYA

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 411, 410

Mersin elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Erdemli, Gülnar, Tarsus, Toroslar, Mezitli, Silifke, Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Mut)



ÇAMLIYAYLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERSİN, ÇAMLIYAYLA, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İZMİR, BAHTİYAR, ÇAKIR, BÜLBÜL, BİLGE, CUMAYAKASI, DEMET, ELMALI, ERENLER, ESKİ LİSE, GÖL, HEREKLİ, KALEÖNÜ, KANARYA, KATRANLI, KAVAKLI, ÇATALOLUK, ÇUVALGI, İKİZ, KİRAZLI, LEVENT, LİMONLU, PAŞALAR, STAD, SÜMBÜL, TALIÇ, UZUN, VATAN, VOLKAN, ŞEHİT J.KOM.ÇVŞ. AZİZ AKKOCA, ZEVZEK, ADANALILAR, ARMUTLU, DİK, HAPKAPAN, KANUNİ, SÜRMELİ, TARLA, KIZILOLUK, ELMALI/2, ÇUVALGI/4, ÇUVALGI/3, ADANALILAR/4, ÇUVALGI/2, ÇUVALGI /5, UZUN/1, ÇATALOLUK/1, KAVAKLI/1, TARIM, TORAÇÇIK, YEŞİL, ÇAYIR EKİNLİĞİ, GÜL, KOCAOLUK/FAKILAR, BAŞAK, CUMA, DEMİRTAŞ, ERGENİ, GÜNEŞLİ, HARAP, KEMAL EROĞLU, NARİN, SEDA, SEKİLİ, SERAP, TELLİ, UCARI, YAĞLI, DÜZALAN, EĞRİCE OLUK, POYRAZ, TAHTALI KÖPRÜ, TEPENSESİ, YILDIZ, ŞEHİT ÜSTEĞMEN İSMET AKIN, ERENLER TEPESİ, ÇAVUŞOĞLU, SEDA/1, TEPENSESİ1, SEDA/2, UCARI/1, UÇARI, 231

Bakım Çalışması

16.11.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak PAMUKLUK, UÇARI

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İSTEMİHAN TALAY, İZMİR, ŞARLAK, BEYAZEVLER, BOĞAZLAYAN, BİLGE, DEMET, ELVAN, ERENLER, FIRIN, HEKİM OĞLU, KAMIŞLI, ÇALILI, KOCAOLUK/CUMAYAKASI, KÖROĞLU, LEVENT, OKUL, SARMAŞIK, SEBİL, STAD, TALIÇ, TARSUS, TOPAK OLUK, VATAN, VOLKAN, ZEVZEK, EĞRİ, ÜST, KISA, KÜÇÜK, MADEN, TOPAKLI, YOĞURTCU, ALİ SEKİTMEZ, SALAH GÖKMEN, TOPAK OLUK/1, TOPAKLI/3, EĞRİ/1, İZMİR/1, CUMAYAKASI/1, MADEN/1, ERENLER/1, BULADAN, CUMA, DERE, YENİ, DEĞİRMEN, SAYBAŞI, 505, 507, 483, 487, 491, 493, 495, 450, 458, 428, 447, 422, 448, 410, 467, 468, 469, 470, 406, 515, ÇEŞME, 521, 523, 481/1

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAKIR, BANDIRMA TEPESİ, CEVİZLİ, CUMAYAKASI, CİNCİ OLUĞU, ESKİ LİSE, FIRIN, HAN, KATRANLI, ÇATALOLUK, KÖROĞLU, SEBİL, TALIÇ, TOPAK OLUK, ZEVZEK, KANUNİ, ZAFER, KATRANLI/3, KATRANLI/5, KATRANLI/1, ARDIÇ, KARADENİZ, ATATÜRK_1, 142, 398, 110, 116, 355, 238, 244, 250, 252, 59, 60, 51, 67, 11, 53, 66, 223, GÜZLE (TAŞLIEKİNLİK), 302, 303, ATATÜRK (CAMİİ)-, GÜREŞLER, 42, EĞRİCEVİZ, UÇARI, ATATÜRK (TAŞLIEKİNLİK)-, 61, 16, 20, 26, 45, 47, 14, 13, 40, 379-, 228, 15, 33, 37, 70, 72, 76, ATATÜRK, PAMUKLUK, 65, 68, 71, 4, 39, 27, 123 (ORTA)-, 50, 56, 124, 128, 119, 3, 41, 7, 121, 126, 117, 1, 99, 109, GÜZLE, 133, 158, 174, 181, 186, 134, 136, 183, 151, 157, 207, 226, 233, 161, 171, 202, 132, 231, 152, 247, 159, 177, 135, 162, 210, 163, 160, 190, 224, 150, 164, 178, 172, 203, 147, 170, 180, 191, 201, 153, 155, 196, 138, 182, 237, 144, 194, 129 (BOZALİ)-, 263, 294, 266, 276, 254, 258, 261, 253, 264, 257, 267, 281, 255, 299, 265, 259, 248, 291, 256, 290, 292, 275, 287, 262, 314, 335, 311, 307, 329, 341, 317, 313, 315-, 324, 363, 365, 400, 475, 403, 424, 458, 460, 408, 442, 447, 455, 446, 452, 453, 410, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 406, 241, KARA HASAN CAYIRLIĞI, 227, 218, 239, 509, 519, 222, 213, ÇEŞME, HACI YERİ, 521, 523, 129, 139, 123, 187, 317/1, 140, SEBİL 3, 317/2

Bakım Çalışması

18.11.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak PAMUKLUK, UÇARI

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İSTEMİHAN TALAY, BANDIRMA TEPESİ, BÜYÜK, CEVİZLİ, CEYHAN, CUMAYAKASI, ERENLER, ESKİ LİSE, ÇALILI, ÇATALOLUK, İNCİ, OKUL, SARMAŞIK, SEBİL, STAD, ZEVZEK, DEDETAŞ, DİK, GAZİ, KÜÇÜK, GAZİ/1, BÜYÜK/1, ESKİ LİSE/1, HAPKAPAN/1, DEDETAŞ/1

Mersin elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Erdemli, Gülnar, Tarsus, Toroslar, Mezitli, Silifke, Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Mut)

ERDEMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERSİN, ERDEMLİ, İlçesi'nde planlanan 17 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKPINAR, OHUT, GÖKTEPE, MERKEZ_9, KAYAKYAYLA, GÜNEYLİ, GÜZELOLUK B.M, AKÇEŞME_1, BAHÇE_1, KARA TESPİH, MERKEZ_4, HARFİLLİ, SULTAN ALANI, MOLLA AHMETLİ

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:45 - 17:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKPINAR_1, AŞILIK, SOĞUCAK, ÜTÜK, AKÇEŞME, YASTIPINAR, MESİRE YERİ, KARAKIZ DERESİ GÖLET, YASSIDAŞ, ÇAMURLU, CAVUR UÇTUĞU, KAYRAK, ÜST KÖY_1, MALUPINAR GÖKKAYRAK, KOÇAKPINARI CACIK, ILDIRIM, EŞKİ ELMA, ZİNDAN, YUKARI CEVİZLİ, TAVUZ ÇAYIRI, KÖYMERKEZİ YOL ALTI, ÇAMLIBEL, CABBARLI, MERKEZ_13, TAŞHARMAN, İSKEN, DEĞİRMEN BAŞI, HALİL KİYA, GÜNEY_2, KÜÇÜK PINAR, MEZARLIK, ORTA DEĞİRMEN, NURİ KANTER, PELİTPINARI, NURİ KATER, MERKEZ_12

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KIZILSEKİ, DAYAKLI, ESKİ ÖREN, BOYALI ÇEŞME, SANCILILAR, TEPELLİ, FETELLİ, DELİ ALİ

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AVGADI, MERKEZ_10, ERDEMLİ, MELLAŞLAR, MELLAŞLAR 1.ÇIKMAZI, MUSA YILMAZ, ÖĞRETMENLER_1

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2. BATI KANAL, AVŞAR, BAYRAMOĞLU, ÇATIRIK, ÇAY, DOKTOR, ESEN, GÜL, GÜLTEPE, HAYRAT-, HİSAR, HÜRRİYET_1, KAMİL CIRIK, KARAAHMETLİ, KERİM KİYA, KIRIŞLI, MEHMET AKİF, MENEKŞE_1, NAZ, OĞUZ, PORTAKAL, RANA, SERİNLER_1, SEVİNDİK, TEPE_2, TİPİ ALİ, TUZLA, ULAK, ÜSTÜL, VADİ, YAMAÇ, YAPISIGÜZEL, YASEMİN, YAYLA_2, YÜCELER, YÜCELER (MERKEZ), BAHÇELİEVLER, ŞAVKLAR, YARENLER

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 204_1, 211, 207_1, 205_1, 203 (YENİ), 212_1, 202_2, 213, 208, 206_1, 203, KALE, 212, 203_1, 413_1, 407

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖKÜZLÜ, ÇAMLI GÖK

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ASENA, ALPARSLAN TÜRKEŞ, TALAT GÖKTEPE, MİLLİ EGEMENLİK_1

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKPINAR, GÖKTEPE, MERKEZ_9, GÜNEYLİ, GÜZELOLUK B.M, MERKEZ_4, AKÇEŞME_1, BAHÇE_1, HARFİLLİ, SULTAN ALANI, MOLLA AHMETLİ

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:15 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DAYAKLI

Bakım Çalışması

17.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NALÇALAR

Bakım Çalışması

17.11.2026 13:45 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YENİ_2

Bakım Çalışması

17.11.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YENİ_2, BABAKLAR

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:15 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YENİ_2, TOPRAK TEPE

Bakım Çalışması

18.11.2026 13:45 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BABAKLAR

Bakım Çalışması

18.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BABAKLAR

Bakım Çalışması

18.11.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BABAKLAR, NALÇALAR

Mersin elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Erdemli, Gülnar, Tarsus, Toroslar, Mezitli, Silifke, Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Mut)

GÜLNAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERSİN, GÜLNAR, İlçesi'nde planlanan 13 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEĞİRMENDERESİ, KARAYER, ÖRENLİ, ÜÇ KULAK, PAMBUCAK

Bakım Çalışması

16.11.2026 11:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak EMİRHACI

Bakım Çalışması

16.11.2026 14:15 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ARDIÇPINARI

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ARDIÇPINARI

Bakım Çalışması

18.11.2026 15:15 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAOLUCAK KÜMESİ

Bakım Çalışması

17.11.2026 11:00 - 12:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞHT.ER.MUSA GÜDÜK, ÖZGE, TOROS, KARYAĞDI, KUSKAN YAYLA OĞUZ. CAD. ENTEGRE, CENGİZ TOPEL (OĞUZKAN), ŞEYH ŞAMİL, ŞHT.ER MUSA GÖK, AKDENİZ/6, FARABİ, ÇAĞLAYAN-

Bakım Çalışması

17.11.2026 15:15 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKGEDİK/2, TÜRKMENİSTAN

Bakım Çalışması

18.11.2026 13:30 - 14:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖRENKUYU KÜMESİ, ERMENEK/22, ERMENEK/3, BARDAT KÜMESİ, MİSKALE KÜMESİ

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MEHMET AKİF ERSOY (YENİ), MEVLANA, STADYUM, HÜRRİYET, GELİNCİK, FATİH SULTAN MEHMET/2, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK/7

Bakım Çalışması

17.11.2026 13:30 - 14:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUSKAN IĞDE MEV. ENTEGRE, CENGİZ TOPEL

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SIRA KÜMESİ

Bakım Çalışması

18.11.2026 11:00 - 12:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ERMENEK/10, AKÇAOLUCAK KÜMESİ, ERMENEK/3, BARDAT KÜMESİ

Mersin elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Erdemli, Gülnar, Tarsus, Toroslar, Mezitli, Silifke, Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Mut)

MEZİTLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERSİN, MEZİTLİ, İlçesi'nde planlanan 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

16.11.2026 11:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2. İSTİKLAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, PALMİYE, 42011, 42012, 42020, 42023, 42025, 42027, ABDURRAHMAN SOYDAN, BARBAROS, FATİH SULTAN MEHMET_1, ŞEHİT ÖZSAN VURAL

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEMIRIŞIK MERKEZ, KOÇ YATAĞI

Bakım Çalışması

18.11.2026 14:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 45118, 45124, GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI, SÖĞÜTLÜPINAR

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇALTANA

Bakım Çalışması

18.11.2026 11:15 - 12:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇALTANA, KARANFİL, YAHYA KEMAL BEYATLI, SEYMENLİ

Bakım Çalışması

18.11.2026 15:45 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 45115, 45119, CENNET, SÖĞÜTLÜPINAR

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BOZÖN, KUYULUK, 37202, 37204, 37215, 37246, ŞAHMURLU, 37208, 37248, 37219, 37230, 37255

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 34339, 34341, 34342, 34343, 34345, 34347, 34348, CENGİZ TOPEL, VİRANŞEHİR, 33150, 33151, 33152, 33153, 33154, 33155, 33156, 33157, 33158, 33159, 33160, 33161, 33162, 33163, BABİL, BAHAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI, GELİNCİK, GÜL, NERGİZ, YONCA

Mersin elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Erdemli, Gülnar, Tarsus, Toroslar, Mezitli, Silifke, Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Mut)

MUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERSİN, MUT, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KATIRARDIÇ, KÜKÜR, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/9, YAĞLI MEVKİİ/9, AKÇEŞME MEVKİ/22, SERTAVUL MEVKİ/4, AKÇEŞME MEVKİ/10, NARLIDERE CAD., YAĞLI MEVKİİ/7, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/5, SERTAVUL MEVKİ/20, HANBOĞAZI MEVKİ/1, GÜLDÜR MEVKİİ, AKÇEŞME MEVKİ/24, YAĞLI MEVKİİ/3, GÜLDÜR MEVKİİ/2, SERTAVUL MEVKİ/3, AKÇEŞME MEVKİ/16, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/13, SERTAVUL MEVKİ/30, NARLIDERE, AKÇEŞME MEVKİ/14, YAĞLI MEVKİİ/1, AKÇEŞME MEVKİ/12, SERTAVUL MEVKİ/8, AKÇEŞME MEVKİ/29, HANBOĞAZI MEVKİİ, AKÇEŞME MEVKİİ, HANBOĞAZI MEVKİ/4, SERTAVUL MEVKİ/6, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/6, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKII/14, AKÇEŞME MEVKİ/30, YAĞLI MEVKİİ/10, SERTAVUL MEVKİ/7, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİİ, AKÇEŞME MEVKİ/18, SERTAVUL MEVKİ/25, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/8, AKÇEŞME MEVKİ/23, SERTAVUL MEVKİ/9, AKÇEŞME MEVKİ/19, SERTAVUL MEVKİİ, AKÇEŞME MEVKİ/25, AKÇEŞME MEVKİ/2, YAĞLI MEVKİİ/8, AKÇEŞME MEVKİ/3, YAĞLI MEVKİİ/2, YAĞLI MEVKİİ/6, AKÇEŞME MEVKİ/6, AKÇEŞME MEVKİ/4, SERTAVUL MEVKİ/27, YAĞLI MEVKİİ/5, YAĞLI MEVKİİ/11, AKÇEŞME MEVKİ/11, SERTAVUL MEVKİ/5, YAĞLI MEVKİİ, ARMUT ALANI MEVKİ/6, AKÇEŞME MEVKİ/27, SERTAVUL MEVKİ/23, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/10, AKÇEŞME MEVKİ/7, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/2, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/1, SERTAVUL MEVKİ/18, AKÇEŞME MEVKII/31, AKÇEŞME MEVKİ/26, GÜLDÜR MEVKİİ/1, SERTAVUL MEVKİ/17, ARMUT ALANI MEVKİİ, SERTAVUL MEVKİ/15, HANBOĞAZI MEVKİ/6, SERTAVUL MEVKİ/24, AKÇEŞME MEVKİ/13, SERTAVUL MEVKİ/26

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KIŞLAKÖY, KURTSUYU

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÜRKÇÜ

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÖKÇETAŞ

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İŞEMİK, KAYMERİ

Mersin elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Erdemli, Gülnar, Tarsus, Toroslar, Mezitli, Silifke, Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Mut)



SİLİFKE ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERSİN, SİLİFKE, İlçesi'nde planlanan 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak EKŞİLER

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAHÇE_3, KURTULUŞ_1, SÖKÜN_1

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARGICAK

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARAHANLI, TOLAS, BEYBÜKÜ, MERKEZ_1_1, ORTAÖREN

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KEMER, KEMER/12, MAVİÇAM(PİNEPARK), 1_6, 13_2, 17_3, 2_6, 2/7, 3_7, 4_6, 5_7, 6_7, 7_6, 7/7, 8_6, ADALAR, AKDENİZ, AKDENİZ (OVACIK), AKDENİZ (SELÇUKLAR)-, AKDENİZ_5, AKDENİZ_7, AKDENİZ-, AKDENİZ(SELÇUKLAR), ALTIN ORKİDE SİT., ALTINAY SİT., ALTINKUM SİT., ANDIÇ SİT., BEYAZEVLER, CANER, CUMHURİYET_1, ÇAĞLAYAN_1, ÇANKAYA_2, DEMET EVLER, DİBEKLİ, FEVZİ ÇAKMAK_2, GÜNAY SİTESİ ÖZGEN, HACI BEKİR, HACI BEKİR/1, HAKAN, İRFAN TAN-, KIRÇİÇEĞİ, LALEGÜL, LODOS TATİL SİT., MEHMET CURA, MEHMET CURA/1, MENDERES_1, MESA-, OĞUZLAR, OĞUZLAR (SELÇUKLAR)-, OĞUZLAR/1, OĞUZLAR/3, OĞUZLAR/5, OĞUZLAR/6, ÖMER ATICI, ÖZYURT, PROF.DR.FAİK ENDER ERGUN, SAMADIN, SERİNKENT, ŞAHİKA YAPI KOP., ŞEHİT MEHMET GÖNAY, ŞEHİT MEHMET GÖNAY/1, ŞHT. MEHMET GÜNAY, ŞHT. MEHMET GÜNAY/1, ŞHT. MEHMET GÜNAY/2, ŞHT.MEHMET GÜNAY1, ŞHT.MEHMET KALAK, TOLU, TRTCİLER, YAPAL DEDE, YAYLA YOLU, YEŞİLOVACIK (ÇANKAYA)-, YEŞİLOVACIK/1

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜNDÜZLER, IŞIKOLUĞU, YENİSU

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MALIR

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI, YUKARI, ALADAM, ATATÜRK (KIZILİSALI), ATATÜRK_25, ATATÜRK_29, ATATÜRK_4, ATATÜRK/11, ÇOPUR, KAYIK KÖY, MANCINIK, NARLICA, NARLICA/1, ÖZBAĞ, ŞAHPA

Mersin elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Erdemli, Gülnar, Tarsus, Toroslar, Mezitli, Silifke, Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Mut)

TARSUS ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERSİN, TARSUS, İlçesi'nde planlanan 13 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

16.11.2026 11:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ADANA, BÜLENT ECEVİT, 3109., 3111., 3114., 3115., 3105., 3113., 3122.

Bakım Çalışması

16.11.2026 15:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 0111., 0113., 0117., 0119., 0132., 0136., 0140., 0142., 0144., 0146., 0148., 0134., 0138., YAVUZ SULTAN SELİM

Bakım Çalışması

16.11.2026 13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖMER NAZMİ, 0114., 0116., 0120., 0133., 0135., 0137., 0164., KASIM EKENLER BLV., 0118., 0131., 0152., YAVUZ SULTAN SELİM, 4018., 4094., 4043., 4028.

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BELEN

Bakım Çalışması

17.11.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 6., 9., HACI FERİZOĞLU, 13., 14., 16., ATATÜRK (YENİ CAMİİ), GELGEZ, 28 MAYIS KURTULUŞ, ATATÜRK., ATATÜRK (ÇELİKLİ), FEVZİ ÇAKMAK, 12., 15., 18., 2., 1.

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HACI FERİZOĞLU, 16., 17., ATATÜRK (YENİ CAMİİ), GELGEZ, 28 MAYIS KURTULUŞ, 7., ATATÜRK (ÇELİKLİ), FEVZİ ÇAKMAK, 18.

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 46112, 4694, ATATÜRK, 4697, TAKBAŞ MERKEZ

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, FATİH SULTAN MEHMET, 1202., 1204., 1206., 1873, 1821., 1828., 1833., 1844., 1846., 1875, 1850., 1811., 1813., ŞHT.PİY.AST.BŞÇ FARUK KAYA(1814), 1809., 1852., PROF.DR.AHMET ZEKİ VELİDİ TOGAN (1864), 1842., 1848., 1869, 18124, 1871, 3650., KASIM EKENLER BLV., MÜCAHİTLER, 3604., 3605., 3608., 3612., 3616., 3635., 3639., 3641., 3642., SADIK ELİYEŞİL, 3602., 3606., ŞEH.POLİS LÜTFİ CAN (3610.), 3614., 3620., 3637., 36101, DR.DEVLET BAHÇELİ, ŞHT.MESUT ÇİFTCİ (4035), 40112, 40114, 4001., 4002., 4003., 4004., 4005., 4006., 4007., 4009., 4010., 40100., 40102., 40103., 40104., 40106., 4029., 4031., 4032., 4033., 4036., 4042., 4044., 4045., 4046., 4048., 4049., ŞHT.J.ER YURDAKUL ALCAN(4050), 4052., 4053., 4055., 4056., 4057., 4059., 4060., 40107., 40109., 40111., 40113., 4012., 4013., 4015., 4016., 4018., 4019., 4020., 4022., 4023., 4025., 4026., 4027., 4061., 4062., 4065., 4066., 4068., 4069., 4070., 4072., 4073., 4075., 4076., 4078., 4079., 4080., 4083., 4085., 4086., 4087., 4089., 4091., ŞHT.J.BŞÇVŞ.TAHSİN KURT(4093), 4096., 4097., 4098., 40101., 40105., 4034., 4040., 4047., 4051., 4054., 4058., 4021., 4024., 4028., 4064., 4067., 4071., 4074., 4077., 4081., 4084., 4095., 4099., 4011., 40115., 40121, 4017.

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ARDIÇLI

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARDAMI YAYLA EVLERİ, ESKİ ÇUKURBAĞ, 24., KUZBAĞ, TAŞDİBİ, 14., GELGEZ, KANDİL, İBRAHİM GÜNAY, 12., ARCA SİTESİ, AZİME GÜNAY, ARACA, 2., GÜLTEKİN, SEPETÇİ, AYVALI, SANDAL MERKEZ

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İBRİŞİM

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:15 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARADİRLİK MERKEZ

Bakım Çalışması

18.11.2026 15:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUHAT KÖPRÜSÜ

Mersin elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Erdemli, Gülnar, Tarsus, Toroslar, Mezitli, Silifke, Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Mut)



TOROSLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERSİN, TOROSLAR, İlçesi'nde planlanan 13 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

16.11.2026 14:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 326_1, 336, MİMAR SİNAN, 309, FATİH SULTAN MEHMET, ÇAMLICA_1, 313, 324_1, 316_2, 312_2, MEHMET AKİF ERSOY_2, ÇOCUK İBRAHİM, HAŞİM EL, 334

Bakım Çalışması

16.11.2026 11:15 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 558, KİBAR ALİ, 560, 561, 571

Bakım Çalışması

16.11.2026 15:45 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK (13 EVLER), KÖR CENNET, 101, YILDIZ (13 EVLER), 102_1, ATATÜRK, 125_1, 127_2, 128, 130

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARAÇOBAN

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 97039, 97083, KARAİSALI, 228_1, 99001, 99002, 99003, 99004, 99005, 99006, 99007, 99008, 99009, 99015, 99017, 99019, 99021

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 221_1, 84001, 84002, 84004, 84006, 84008, 84010, 84011, 84012, 84013, 84015, 84018, 84019, 84020, 84022, 84023, 84026, 84076, AKBELEN, KAZIM KARABEKİR, KUVAYİ MİLLİYE, MİLLİ MÜCAHİT RIFAT USLU, TOROSLAR, 225, 88025, 88033, 88037, 88039, 88041, 88060, 88062, 88064, 88066, 88068, 88069, 88070, 88071, 88072, 88073, 88076, 88077, 88079, 88080, 88086, 88088, 88094, 83041, 83042, 83046, 83047, 83048, 83049, 83050, 83051

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 111001, 111005, 111010, 111012, KUTLUBEY, TOROSLAR.

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:00 - 10:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 94038, 94040, 94057, 94061, 94063, MERSİNLİ AHMET, MİMAR SİNAN_1, REFAH

Bakım Çalışması

18.11.2026 11:00 - 12:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 93030, 93033, 93040, 93042, 93047, 93051, 93053, 93057

Bakım Çalışması

17.11.2026 13:00 - 14:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAPAR, ÇAPAR (MERKEZ)

Bakım Çalışması

18.11.2026 13:45 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 93045, 93048, 93052, 93054, 93059, MİMAR SİNAN_1

Bakım Çalışması

17.11.2026 15:00 - 16:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAPAR, ÇAPAR (MERKEZ)

Bakım Çalışması

18.11.2026 15:45 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 232_1, 234, 93068, 93076, 93077, 93078, 93080, 93082

Mersin elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Erdemli, Gülnar, Tarsus, Toroslar, Mezitli, Silifke, Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Mut)



YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERSİN, YENİŞEHİR, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:00 - 10:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2001, 2024, 2028, 2031, 2032, 2034, 2036, 2038, 2040, 2044, 2046, GAZİ MUSTAFA KEMAL

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 16, 18, 19, 3., 4, 4133, 4137, 4142, 4156, 4170, 9_1, ATATÜRK, İSTİKLAL

Bakım Çalışması

17.11.2026 11:00 - 12:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2104, 2106, 2112, 2114, 2161, 2167, HÜSEYİN OKAN MERZECİ

Bakım Çalışması

17.11.2026 15:45 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2153, 2159, 2118, 2120, 2122, 2116, 2124, 2114, 2177, 2157, 2151, BARBAROS

Bakım Çalışması

17.11.2026 13:45 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2117, 2119, 2125, 2130, 2132, 2136, 2148, 2150, 2172, 2179, BARBAROS, GAZİ MUSTAFA KEMAL, ŞEHİT PİYADE ER MUSTAFA DİPLİ

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2701, 2709, 2711, 2717, 2719, 2721, 2723, 2726, 2728, 2730, 2732, 2734, 9.1, İSTEMİHAN TALAY, 2560, 2562, 2569, 2579

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala