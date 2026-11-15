Ankara'da 15 Kasım Pazar günü meydana gelen arızalar nedeniyle bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. ASKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre Altındağ, Mamak ve Yenimahalle'de farklı saatlerde başlayan kesintilerden çok sayıda mahalle etkileniyor. Pompa istasyonlarında yaşanan elektrik ve enerji sorunlarının yanı sıra şebeke hattındaki boru arızası da su temininde aksamalara yol açtı. İşte, Ankara su kesintisi ASKİ 15-16 Kasım programı...

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Ankara su kesintisi ASKİ 15-16 Kasım programı vatandaşlar ile paylaşıldı. ASKİ'nin 15-16 Kasım 2026 tarihli duyurusunda yer alan bilgilere göre Altındağ'daki su kesintisinin 15 Kasım saat 21.00'de, Mamak'taki kesintinin aynı gün 23.30'da sona ermesi planlanıyor. Yenimahalle'de ise boru hattındaki arıza nedeniyle çalışmaların 16 Kasım saat 02.00'ye kadar devam etmesi bekleniyor.

Ankara su kesintisi ASKİ 15-16 Kasım (Yenimahalle, Mamak, Altındağ)

ANKARA SU KESİNTİSİ ASKİ 15-16 KASIM

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 15.11.2026 17:40:00

Tamir Tarihi: 15.11.2026 21:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Altındağ İlçesi Battalgazi Mahallesi içerisinde bulunan PE 11 Pompa İstasyonunda meydana gelen elektirik arızası sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Battalgazi, Feridun Çelik, Solfasol ve Doğantepe, mahallelerinin tamamı.



MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 15.11.2026 18:05:00

Tamir Tarihi: 15.11.2026 23:30:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Mamak İlçesi Bostancık Mahallesi içerisinde bulunan P 11 Pompa İstasyonda enerji kesintisinden dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz. Etkilenen yerler: Bostancık mahallesi, Ekin mahallesi, Başak mahallesi, Karaağaç mahallesi, Altıağaç mahallesi, Harman mahallesi, Hüseyin Gazi Mahalleleri üst kotları

Etkilenen Yerler: : Bostancık mahallesi, Ekin mahallesi, Başak mahallesi, Karaağaç mahallesi, Altıağaç mahallesi, Harman mahallesi, Hüseyin Gazi Mahalleleri üst kotları.



YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 15.11.2026 20:00:00

Tamir Tarihi: 16.11.2026 02:00:00

Detay: Turgut Özal mahallesi 2141 cadde içerisindeki P 110 luk boru arızadan dolayı su kesintisi yapılmıştı.Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Turgut özal 2141 cadde ve civarı.

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