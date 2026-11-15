İzmir'de 15 Kasım 2026 Pazar günü meydana gelen arızalar nedeniyle bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan arıza programına göre Bayraklı, Dikili, Kemalpaşa, Seferihisar, Torbalı, Urla ve Ödemiş'te farklı sürelerde su kesintileri uygulanacak. Ana boru arızaları ve bağlantı çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilen kesintilerden çok sayıda mahalle etkilenecek. İşte, İZSU su kesintisi 15 Kasım Pazar programı...

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İZSU su kesintisi 15 Kasım listesi vatandaşlar ile paylaşıldı. Bazı bölgelerde su kesintisinin 2 saat, bazı mahallelerde ise 5 saate kadar sürmesi bekleniyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bayraklı, Dikili, Kemalpaşa ve Ödemiş'te su kesintisi saat kaçta bitecek?

İZSU SU KESİNTİSİ 15 KASIM PAZAR

BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Etkilenen mahalleler: Alpaslan, Bayraklı, Çiçek, Fuat Edip Baksı, Muhittin Erener

•⁠ ⁠Kesinti nedeni: Ana boru arızası

•⁠ ⁠Kesinti saati: 11.35-13.35

•⁠ ⁠Tahmini süre: 2 saat



DİKİLİ SU KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Etkilenen mahalle: Cumhuriyet

•⁠ ⁠Kesinti nedeni: Ana boru arızası

•⁠ ⁠Kesinti saati: 12.00-14.00

•⁠ ⁠Tahmini süre: 2 saat



KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Etkilenen mahalleler: Ören Egemen, Ören 75. Yıl Cumhuriyet

•⁠ ⁠Kesinti nedeni: Ana boru arızası

•⁠ ⁠Kesinti saati: 08.00-13.00

•⁠ ⁠Tahmini süre: 5 saat

İZSU su kesintisi 15 Kasım Pazar (Bayraklı, Dikili, Kemalpaşa, Seferihisar, Torbalı, Urla, Ödemiş)



SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Etkilenen mahalle: Orhanlı

•⁠ ⁠Kesinti nedeni: Ana boru arızası

•⁠ ⁠Kesinti saati: 10.24-13.24

•⁠ ⁠Tahmini süre: 3 saat



TORBALI SU KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Etkilenen mahalle: İnönü

•⁠ ⁠Kesinti nedeni: Ana boru arızası

•⁠ ⁠Kesinti saati: 10.43-13.43

•⁠ ⁠Tahmini süre: 3 saat

İZSU su kesintisi 15 Kasım Pazar (Bayraklı, Dikili, Kemalpaşa, Seferihisar, Torbalı, Urla, Ödemiş)



URLA SU KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Etkilenen mahalleler: Altıntaş, İçmeler

•⁠ ⁠Kesinti nedeni: Ana boru bağlantı çalışması

•⁠ ⁠Kesinti saati: 16.56-16.57

•⁠ ⁠Tahmini süre: Yaklaşık 0 saat (İZSU kaydındaki bilgi)



ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

•⁠ ⁠Küçükavulcuk Mahallesi: 12.15-17.15 (5 saat)

•⁠ ⁠Bademli Mahallesi: 12.10-14.10 (2 saat)

•⁠ ⁠Çaylı Mahallesi: 09.00-13.00 (4 saat)

•⁠ ⁠Kesinti nedeni: Ana boru arızaları

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