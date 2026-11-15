Adana elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Yüreğir, Ceyhan, Seyhan, Çukurova, Kozan, Sarıçam, Feke, Karaisalı, İmamoğlu, Karataş, Aladağ, Pozantı)
Toroslar Elektrik tarafından paylaşılan planlamaya göre Adana elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım tarihlerinde birçok ilçede çalışmalar yapılacak. Yüreğir, Ceyhan, Seyhan, Çukurova, Kozan, Sarıçam, Feke, Karaisalı, İmamoğlu, Karataş, Aladağ ve Pozantı ilçelerinde yapılacak elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlar ''Adana'da elektrikler ne zaman , saat kaçta gelecek?'' sorusunu gündeme taşıdı.
Adana elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım programı Toroslar Elektrik tarafından duyuruldu. Aladağ, Ceyhan, Çukurova, İmamoğlu, Karaisalı, Kozan, Pozantı, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir'de farklı saatlerde başlayacak çalışmalar nedeniyle bazı bölgelerde enerji akışı geçici olarak durdurulacak. Peki, Adana'da elektrikler ne zaman , saat kaçta gelecek?
ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 16-17-18 KASIM
ALADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, ALADAĞ, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
16.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAL ARMUT, KALEDAĞ MERKEZ, ZEYNEPOĞLU, MADENLİ
CEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, CEYHAN, İlçesi'nde planlanan 13 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
16.11.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 674
Bakım Çalışması
16.11.2026 10:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 26, KIBRIS, LEFKOŞA, OSMAN BATURALP, ŞEHİT AHMET KARAÇOR, ŞEHİT AHMET YEFREK, YURT, ZİYA GÖKALP, 10, 11, 12, 17, 19, 4, 4.MURAT, 9, AYDIZLAR, BOZCALAR, BÜYÜK SELÇUKLU, SELÇUKBEY
Bakım Çalışması
16.11.2026 12:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 45, 88, 89, 90, AHMET URAL, AŞIK SEFAİ, BAKÜ, CAHİT IŞIKOĞLU, DAĞISTAN, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU, NUR SULTAN NAZARBAYEV, SEVER, SEYİT AHMET ARVASİ, ŞEHİTLER, TÜRKMENİSTAN, UĞUR MUMCU
Bakım Çalışması
16.11.2026 14:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 612, GÜN SAZAK, H.ÖKKEŞ BULUT, İNÖNÜ, M.KOCA DURMUŞ, M.MEHMET EFENDİ, M.ŞERİF YİĞİT, ÖĞRETMEN ABDULKADİR ÜNLÜ, ŞEHİT PİLOT TEĞMEN KAYA KÖKER
Bakım Çalışması
16.11.2026 15:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CEVHER DUDAYEV, İBRAHİM METE, TİMUÇİN, YASİN MANGA, YUNUS EMRE, 218
Bakım Çalışması
17.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BASÖREN, BAŞÖREN KÖYÜ MEVKİİ, SAKIZDERESİ MEVKİ, 10552, ÇELİKLER, GÜMÜRDÜLÜ, GÜMÜŞDERE, GÖKBUKET, KOZAN, VELİEFENDİ ÇİFLİĞİ, YENİYERLEŞİM, HAKKIBEYLİ, KAŞOBASI, KADİRİN ÇİFTLİĞİ, SARIÇAM, YAĞIZLAR
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 8301, 8303, 8304, 8305, YILANKALE
Bakım Çalışması
18.11.2026 15:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 8001, 8002, 8003, 8007, 8010, 8011, 8012, BUCAK MEVKİİ, TOKTAMIŞ
Bakım Çalışması
16.11.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 5020, 5021, 5022, 5023, 5027, ÇEVRETEPE, 1 (YÜCE), 3502, 3503, 3504, 3505, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, ATATÜRK (YEŞİLYURT), DORUK ALPARSLAN TÜRKEŞ, FEVZİ ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK (YEŞİLYURT), İNCİRLİ PINAR, İNÖNÜ (YÜCE), KÜME 1, KÜME 2 SALİBALİ, ŞEHİT ADEM UYAR, 5601, 5603, 5605, 5606, 5608, DURHASANDEDE, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605, 6606, 6608, 6609, 6611, 6612, İSALI, TUTLUBURUN, 6701, 6702, 6703, KILIÇKAYA, 7001, 7003, 7004, 7005, 7007, 7008, 7010, 7011, 7012, KÖRKUYU, YUMURTALIK, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417, 7419, 7421, 7423, KALEMZADE TAŞ MEVKİİ, NARLIK, 8100, 8101, 8102, 8120, YELLİBEL
Bakım Çalışması
17.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 5020, 5021, 5022, 5023, 5027, ÇEVRETEPE, 1 (YÜCE), 3502, 3503, 3504, 3505, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, ATATÜRK (YEŞİLYURT), DORUK ALPARSLAN TÜRKEŞ, FEVZİ ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK (YEŞİLYURT), İNCİRLİ PINAR, İNÖNÜ (YÜCE), KÜME 1, KÜME 2 SALİBALİ, ŞEHİT ADEM UYAR, 5601, 5603, 5605, 5606, 5608, DURHASANDEDE, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605, 6606, 6608, 6609, 6611, 6612, İSALI, TUTLUBURUN, 6701, 6702, 6703, KILIÇKAYA, 7001, 7003, 7004, 7005, 7007, 7008, 7010, 7011, 7012, KÖRKUYU, YUMURTALIK, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417, 7419, 7421, 7423, KALEMZADE TAŞ MEVKİİ, NARLIK, 8100, 8101, 8102, 8120, YELLİBEL
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT UZMAN BİCAN KAPILAY, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3813, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, BOTAŞ, BOTAŞ İSKELE YOLU, İNCİRLİ GİRİŞ, ŞEHİD İBRAHİM ÜNAL
Bakım Çalışması
17.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3703, 3704, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3732, ATATÜRK (İSTİKLAL), CUMHURİYET (İSTİKLAL), İNÖNÜ (İSTİKLAL), KARA TEPE MEVKİ, KERVANSARAY, ŞEHİT ÖĞRETMEN ERTAN SEVİM, ŞEHİT UZMAN BİCAN KAPILAY, NARLIK
Bakım Çalışması
17.11.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DOKUZTEKNE, 5706, 5705, ÇIĞRALI, 5703, 5701, DUTLUPINAR, 5704, 6101, HAMİDİYE_1, 6103, 6102, 3714, ATATÜRK (İSTİKLAL), CUMHURİYET (İSTİKLAL), 3704, 3711, İNÖNÜ (İSTİKLAL), 3715, KARA TEPE MEVKİ, 3719, 3703, 3732, 3718, 3712, 3706, 3716, 3721, ŞEHİT UZMAN BİCAN KAPILAY, 3720, ŞEHİT ÖĞRETMEN ERTAN SEVİM, 3709, 3717, 3708, 3710, KERVANSARAY, ÜCECEÖREN, 3707, 3713, 3822, 3819, 3813, BOTAŞ İSKELE YOLU, 3808, 3803, İNCİRLİ GİRİŞ, 3821, 3817, 3823, 3801, 3804, 3810, 3806, 3815, 3818, 3805, 3807, 3816, ŞEHİD İBRAHİM ÜNAL, 3802, 3809, 3811, 3820, BOTAŞ, 41093, 41036, 41056, 41055, 41051, 41147, 41211, 41006, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 41139, TEKELİ (HÜRRİYET), ÖĞRETMEN MEHMET ER, 41001, EROL KAHRAMAN (ESENTEPE), 41151, 41215, 41207, MUSTAFA EREN (ESENTEPE), 41009, 41005, 41257, 41083, YILDIRIM BEYAZIT (LEVENTOĞLU), TEKELİ (ESENTEPE), 41193, 41153, 41017, 41142, 41209, 41079, 41170, 41004, 41078, 41008, 41148, 41158, 41076, 41033, 41003, EROL KAHRAMAN (LEVENTOĞLU), 41213, 41069, ÖĞRETMEN MEHMET ER (ESENTEPE), YILDIRIM BEYAZIT, 41184, 41203, GENÇ OSMAN (LEVENTOĞLU), 41057, 41152, ARİF HİKMET AYDIN, 41072, 41080, 41204, FATİH SULTAN MEHMET, OSMAN GAZİ (ESENTEPE), 41240, 41088, 41049, OSMAN GAZİ BULVARI, 41045, 41196, 41054, 41212, 41165, 41186, 41258, EKERLER ÇİFTLİĞİ, 41206, DABIZLILAR, 41053, 41042, 41046, 41086, 41164, 41145, 41089, ALPARSLAN TÜRKEŞ_1, 41166, 41156, 41143, 41052, 41090, ERTUĞRUL GAZİ, 41149, 41021, 41007, PAYAS, 41155, 41044, 41238, 41157, 41027, 41028, 41167, 41002, 41197, 41144, 41220, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, 41012, 41174, 41050, 41169, 41172, 41037, 41146, 41224, 41175, 41171, 41140, 41058, 41013, 41259, 41234, 41010, 41026, 1.MURAD, GENÇ OSMAN, HALİL ÇULHA, 41035, 41135, 41011, 41043, 41071, OSMAN GAZİ, 41040, ORHAN GAZİ, 2.BEYAZIT, 41162, 41150, 41194, 41163, 1, 2., 7701, 7702, 7703, SELİMİYE_1
ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, ÇUKUROVA, İlçesi'nde planlanan 9 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
16.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 79071, 79072, 79073, 79075, 79079, ŞEHİTLER, 78073, 78074, 78075, 78076, ALİ SEPİCİ
Bakım Çalışması
16.11.2026 10:15 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 84148, 84150, 84152, 84154, 84155, ŞEHİT ALİ ÖZTAŞ, TURGUT ÖZAL
Bakım Çalışması
16.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 84128, 84130, 84131, 84132, 84133, 84135, 84136, 84147, 84148, 84149, 84150, 84152, 84153, ŞEHİT ALİ ÖZTAŞ
Bakım Çalışması
17.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 129035, 129036, 129047, 129048, ARİF NİHAT ASYA, KABASAKAL, KÖY ICI, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN
Bakım Çalışması
17.11.2026 10:15 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ARİF NİHAT ASYA, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN
Bakım Çalışması
17.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYZEK, KÜTÜKLÜ
Bakım Çalışması
17.11.2026 10:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜTÜKLÜ, NAİPLER
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 122012, 122013, 122014, 122015, 122016, 122017, 122018, 122019, 122020, 122021, 122022, 122023, 122024, 122025, 122026, 122027, 122028, 122029, 122030, HASTANE, KARAİSALI, 121009, 121010, 121011, 124001, AYZEK, ÇATALAN, KÜTÜKLÜ, NAİPLER, STADYUM, HACI OSMAN, 121001, 121002, 121003, 121004, 121005, 121006, 121007, 121008
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 77231, 77232, 77239, 77240, 77248, KURTTEPE
FEKE ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, FEKE, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
17.11.2026 09:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMLIK, KÜLLÜK, ULUS
Bakım Çalışması
17.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMLIK, ESKİ HASTANE, ESKİ HASTANE/1, FATİH TALABE YURDU, IRMAK, İLKOKUL/2, SITKI TOKSOY, GÜNEŞLİ, KAMIŞLI, KEKLİKÇİ
Bakım Çalışması
17.11.2026 09:20 - 17:20
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMLIK, ESKİ HASTANE, ESKİ HASTANE/1, İLKOKUL, KOZAN YOLU, SITKI TOKSOY, TOPAK TAŞ/3, ULUS
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İMİRÖMER, DERE, TAHTA KÖPRÜ
İMAMOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, İMAMOĞLU, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
16.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 107, 122, 51, 75, HÜSEYİN SÖZLÜ, HÜSEYİN SÖZLÜ/1, ŞEHİT FIRAT ÇAKIROĞLU
Bakım Çalışması
17.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇUKURÖREN MERKEZ, HACIAHMETLİ, BÖĞRÜDELİK, TUFANLI MERKEZ, UFACIKÖREN BİLİNMEYEN4, UFACIKÖREN-
KARAİSALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, KARAİSALI, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
16.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KESTEK, NANELİ, ATAKLI, FETTAHLI, KUŞCUSOFULU MERKEZ, AĞDANLI, ÖMERLİ, TATIK, HALCALAR ÖRENİ, KAHYALAR, LEYLİ DERESİ
Bakım Çalışması
16.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAL ARMUT, KALEDAĞ MERKEZ, ZEYNEPOĞLU, MADENLİ
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EMİRLER, HAYTALI, MAHMUTOĞLU, MARAŞLI MERKEZ.
Bakım Çalışması
17.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇOLAKOĞLU, DAĞLI, KEBEN BAŞI, KÜLTEPE, MEZİT, ANIRTI, ARAPLI, KEVİZLİ, KONURLU, SÜRMELLER, AYVACIK/7, ÇALTILI ÜÇ EVLER, ÇUKUR BİLİNMEYEN/2, ÇUKUR/1, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY/6, KARAHAMZA UŞAĞI, KAYACI, MERKEZ, MERKEZ/1, MERKEZ/11, MERKEZ/3, MERKEZ/4, MERKEZ/5, MERKEZ/7, MERKEZ/9, SARIHACI, SARIHACI/1, SARIHACI/3, SARIHACI/7, CENNETLİ., DOKUZOLUK, İNCELER, KAŞKÖY, MERKEZBOZTAHTA, SOFULAR
KARATAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, KARATAŞ, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAVUŞLU, İNNEPLİHÜYÜĞÜ, KAPI, KARAGÖÇER, SARIMSAK, TABUR
Bakım Çalışması
17.11.2026 11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK
KOZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, KOZAN, İlçesi'nde planlanan 9 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
16.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, ATATÜRK (HÜRRİYET)-, ATATÜRK/8, ÇAY/5, ÇAY/7, ÇAY/8, ÇIKMAZ, FATİH, FATİH (CUMHURİYET)-, FATİH (YENİ)-, FATİH 1-, FATİH/10, FATİH/12, FATİH/18, FATİH/9, FERAH, FEVZİ ÇAKMAK, GARAJ ARKASI, GÜLTEKİN, GÜLTEKİN (HÜRRİYET)-, GÜVEN/1, HUZUR, HÜSREV SAMİ, HÜSREV SAMİ (YENİ)-, İNCEKARA, KARANFİL/5, MENEKŞE/3, MİTHATPAŞA, MİTHATPAŞA/2, MİTHATPAŞA/3, MÜLAYİM, OKUL, OKUL (HÜRRİYET)-, RUMELİ, RUMELİ (CUMHURİYET)-, RUMELİ/3, ŞİRİN/1, ŞİRİN/3, ZİYA GÖKALP/2, ZÜMRÜT
Bakım Çalışması
16.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4118, 4126, BALIM, BATUHAN, FEHMİ ÖZEL TÜRKAY, KANAl/2, OYLUM, SERİN, 3150, 3150-, İSKENDER, MARAL, ÖMER BAYRAM, SOMAY, ŞEHİT POLİS İBRAHİM YÜCE-, BAĞLAR, KANAL ÜSTÜ, ŞEHİT METE YAVUZ
Bakım Çalışması
16.11.2026 09:15 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4137, ARISOY, ÇALIŞKAN/1, FEHMİ ÖZEL TÜRKAY, KOCA TÜRK, KUTLU, MEHMETCİK, MİNE, SERİN, TALİH, YADİGAR, ALİ SIRRI, ARSLAN, ASMA, CANOĞLU, COŞKUN, GÜL, KARAOĞLU, LALE, ORÇAN HÜSEYİN, ÖZEN, PİYADE ER İBRAHİM TÜFEKLİ, PİYADE ER İBRAHİM TÜFEKLİ-, SAİMBEYLİ, YUNUS, YÜCE, ZERAFET
Bakım Çalışması
17.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇUKURÖREN MERKEZ, HACIAHMETLİ, BÖĞRÜDELİK, TUFANLI MERKEZ, UFACIKÖREN BİLİNMEYEN4, UFACIKÖREN-
Bakım Çalışması
17.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETAĞALAR, ARSLANLI MERKEZ, ARSLANLI TOPALLAR, ÇAVUŞA, DENİZLER, KARAOSMANLAR, ÇUKURÖREN MERKEZ, HACIAHMETLİ, KURTOĞLU, GÖKÇEYOL, ALİAĞALAR, HAMAM MERKEZ, KARAMANLI, TILAN, TORUNLAR, ÇOLAK HASAN, IŞIKLI MERKEZ, KALE ARKASI, TOKLULAR, YENİKÖY
Bakım Çalışması
17.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATİK, AVAN, BARBAROS, BARIŞ, BİLLUR, BULUT, İLİKÇİKUYU, MEHMET KÖSE, ORHAN, ÖMER BAYRAM, SAİMBEYLİ, SEDİR, ŞEHİT KUDRET EROĞLU, ŞIH EFENDİ
Bakım Çalışması
18.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALİ SIRRI, ARSLAN, GÜL, İMAM HATİP, KARAOĞLU, NERGİZ, ORÇAN HÜSEYİN, ORÇUN, ÖZEN, SAİMBEYLİ, SARICA, SAYGILI, ŞABANATA, ŞEKER, TANRIVERDİ, TUTAR, YILDIRAY, YUNUS, YÜCE, ZARİF
Bakım Çalışması
17.11.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3150, 3150-, ALTINSOYLU, CANOĞLU, COŞKUN, ÇELİKLER, ÇİĞDEM, ELÇİN, EMİN, FEHMİ ÖZEL TÜRKAY, FEZA, GAMZE, GİZEM, İLHAN, İMAM HATİP, İSKENDER, KADİFE, KANAl/2, KIZILYAZI, MARAL, ORÇAN HÜSEYİN, SAİMBEYLİ, SAYGILI, SEDEF, SOMAY, TURGUT ÖZAL, UYGUR, YAŞAR SARITAŞ, ZENGİNLER, ZERAFET, ZORLU
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇELİKLER, ÇİĞDEM, FEZA, GAMZE, İMAM HATİP, LADİN, SARICA, SEDEF, TALAT DAĞLI, TURGUT ÖZAL, TUTAR, ÜSTÜN
POZANTI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, POZANTI, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
16.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1, 100, 1002, 1003, 1005, 1007, 1009, 101, 1010, 1011, 1014, 1026, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 123/1, 125, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 138/1, 138/2, 139, 14, 140, 143, 143/1, 144, 145, 146, 148, 15, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 16, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 171, 173, 174, 174/2, 175, 18, 180, 181, 183, 185, 187, 188, 19, 192, 193, 195, 197, 198, 199, 2, 20, 200, 201, 202, 203-, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 21, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 217/2, 218, 219, 220, 221, 223, 229, 23, 232, 232/1, 233, 234, 236, 237, 239, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 249/1, 25, 250, 251, 252, 252/1, 255, 257, 259, 26, 26/2, 260, 261, 263, 265, 266, 268, 269, 27, 27/3, 271, 272, 272/1, 273, 276, 276/1, 278, 28, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 29, 290, 293, 294, 295, 295/1, 298, 298/1, 299, 3, 30, 303, 305, 307, 308, 309, 31, 31/2, 313, 314, 315, 317, 319, 32, 320, 323, 325, 327, 329, 33, 336, 336/1, 337, 338-, 339, 341, 342, 343, 346, 348, 348/1, 349, 350, 351, 353, 354, 355, 357, 359-, 360, 362-, 363, 368, 369, 37, 370, 373, 375, 376, 377, 378, 38, 380, 383, 384, 386, 388, 389, 39, 391, 392, 393, 395, 396, 399, 40, 400, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 409, 41, 410, 411, 412, 413, 415, 419, 42, 420, 421, 424, 426, 429, 43, 432, 435, 437, 438, 439, 44, 442, 443, 448, 449, 449/11, 449/4, 449/6, 45, 451, 454, 456, 456/1, 457, 459, 460, 460/1, 460/2, 461, 465, 466, 467, 468, 469, 47, 470, 471, 473, 476, 478, 479, 48, 480, 481, 482, 486, 487, 488, 489, 49, 491, 492, 494-, 496, 5, 50, 501, 501/1, 503, 504, 507, 51, 511-, 513, 516, 517, 518, 519, 52, 521, 521/1, 521/2, 522, 523, 524, 526, 527, 528, 53, 531, 532, 536, 537, 538, 540, 541, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 559, 56, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 566/3, 566/4, 566/5, 570, 572, 573, 574, 576, 577, 578, 579, 580, 582, 584, 585, 587, 588, 589, 590, 591, 591/1, 592, 592/1, 593, 594, 597, 598, 60, 600, 601, 602, 604, 605, 607, 61, 611, 612, 613, 614, 616, 617, 619, 62, 620, 622, 623, 630, 631, 632, 634, 636, 638, 64, 640, 642, 643, 644, 646, 648, 65, 650, 652, 654, 655, 657, 658, 66, 660, 661, 668, 669, 67, 670, 671, 672, 674, 676, 677, 678, 679, 68, 680, 681, 682, 682/1, 684, 685, 686, 69, 697, 699, 7, 70, 700, 700/1, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 71, 710, 711, 713, 719, 72, 723, 725, 726, 727, 728, 729, 732, 734, 735, 736, 737, 74, 740, 742, 743, 744, 745, 746, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 758, 76, 760, 762, 764, 767, 772, 775, 775/1, 777, 778, 78, 781, 782, 783, 785, 787, 788, 789, 79, 790, 790/1, 791, 793, 795, 797, 799-, 8, 8/2, 80, 800, 805, 806, 808, 809, 809/1, 81, 810, 812, 814, 815, 816, 818, 819, 82, 83, 831, 836, 839, 84, 842, 842/1, 845, 845/1, 846, 85, 850, 851, 852, 854, 855, 857, 86, 860, 863, 867, 869, 87, 870, 872, 874, 877, 878, 879, 88, 884, 886, 889, 891, 899, 9, 90, 900, 903, 905, 907, 909, 919, 92, 923, 929, 93, 931, 935, 94, 943, 945, 948, 950, 953, 954, 955, 963, 974, 977, 98, 981, 985, 988, 99, 997, 999, ATATÜRK, BÜRÜCEK, ÇOBAN YURTÇU, GAFFAR OKAN, HACILAR-, HALİL ÇOŞKUN TUNCEL, HALİL ÖZYÖRÜK, HUZUR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK/3, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK/4, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK/6, MEHMET AKİF ERSOY, MUHTAR NECATİ KOÇ, MÜCAHİTLER, MÜCAHİTLER -, MÜCAHİTLER/4, MÜCAHİTLER/5, ŞEHİT VOLKAN YÜKSEL, ŞEHİT VOLKAN YÜKSEL/1, ŞEHİT VOLKAN YÜKSEL/2, ŞIHLI, ŞIHLI BÜYÜKTEKİR, ŞIHLI BÜYÜKTEKİR/1, ŞIHLI/1, ŞIHLI/2, TOROS, TOROS BÜYÜKTEKİR, TOROS BÜYÜKTEKİR/1, TOROS BÜYÜKTEKİR/3, TOROS KÜÇÜKTEKİR, YAVUZ SULTAN SELİM, YÜZBAŞI İSA BÜLBÜL, ZİYA GÖKALP
SARIÇAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, SARIÇAM, İlçesi'nde planlanan 9 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
16.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4714, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4747, 4749, 4750, 4753, 4756, 4758, 4759, 4760, 4761, 4762, 4764, 4765, 4766, 4768, 4769, 4773, 4775, 4779, 4782, 4783, 4784, 4789, 4790, 4791, 4793, 4795, 4802, 4806, 4811, 4816, 4817, 4823, 4831, 4832, 4834, 4836, 4838, 4844, 4847, 4851, 4853, 4854, 4855, 4856, 4872, 4875, 4883, 4884, 4885, 4908, 4911, AYTAÇ DURAK, M.KEMALPAŞA, MOLLA OMAR
Bakım Çalışması
16.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2938, 2940, 2941, 2942, 2966, 2967, 2969, 2971, 2972
Bakım Çalışması
16.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2739, 2779, 2781, 2782, 2783, 2784, 2791, 2792, 2793, 2796, 2798, 2800, 2806, DİLEK ATLIĞ, GÜL, NİLÜFER
Bakım Çalışması
16.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3602, 3755, 3758, 4105, 4107, 4109, 4110, 4111, 4113, 4115, 4117, 4119, 4120, 4123, 4124, 4125, 4127, 4128, 4129, 4139, 4145, 4149, 4151, 4153, 4156, 4157, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4176, 4178, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4189, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4217, 4218, 4221, BİRİK, BURUK, FATİH, 3701, 3702, 3705, 3706, 3707, 3708, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3756, 3757, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3766, 3767, 3768, 3769, 3782, 3786, 3793, 3795, 3796, 3798, 3798/1, 3802, 3805, 3806, 3808, 3809, 3811, 3812, 3813, 3815, 3822, 3828, 3829, 3831, 3832, 3834, 3835, 3843, 3866, 3881, FATİH SULTAN MEHMET, KOZAN
Bakım Çalışması
17.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BASÖREN, BAŞÖREN KÖYÜ MEVKİİ, SAKIZDERESİ MEVKİ, 10552, ÇELİKLER, GÜMÜRDÜLÜ, GÜMÜŞDERE, GÖKBUKET, KOZAN, VELİEFENDİ ÇİFLİĞİ, YENİYERLEŞİM, HAKKIBEYLİ, KAŞOBASI, KADİRİN ÇİFTLİĞİ, SARIÇAM, YAĞIZLAR
Bakım Çalışması
17.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2420, 3708, 3713, 3714, 3720, 3722, 3724, 3725, 3866, 4033, BURUK, KARANFİL, KOZAN, KILIÇLI, MEZRA, MEZRA1ÜST, MEZRA2 ÜST
Bakım Çalışması
17.11.2026 10:15 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 13, 65, 67, 68, 69, 70, 75, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, KOZAN, MUHSİN YAZICIOĞLU
Bakım Çalışması
18.11.2026 13:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1950, 2008, 2018, 2023, 2023-, 2032, 2032/1, 2033, 2035, 2036, 2037, 2041, 2048, 2049, 2053, 2056, PİLOT ÜSTEĞMEN AKİF PALALI
Bakım Çalışması
17.11.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 94, 148, 147, 99, 149, 165
SEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, SEYHAN, İlçesi'nde planlanan 11 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
16.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 70082, 70280, 70282, 70284, 70286, 70290, 70332
Bakım Çalışması
16.11.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 93002, 93025, TURHAN CEMAL BERİKER, ZEYTİN, 2003, 2015, SINIR, 94002, 94004, 94006, 94008, 94016, 94017, 94020, 94022, 94026, 94030, 94041-
Bakım Çalışması
16.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 18028, 18040, 18041, 18042, 18043, 18044, 18046, 18047, 18053, 18054, EMİNAĞA
Bakım Çalışması
16.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 42075, 42076, 42080, 42084, 42085, 42086, 42109, 42114, 42115, 42116, 42121, 42122, 42123, 42124, 42128, 42129, 42130, 42132, 42136, 42137, 42138, 42143, 42152, 42153, 42154, 42155, 42156, 42162, 42163, 42164, 42165, 42166, 42168, 42169, TURHAN CEMAL BERİKER
Bakım Çalışması
16.11.2026 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 42109, 42118, 42119, TURHAN CEMAL BERİKER
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 70457, 70005, 70467, 70469, 70007, 70011, 70155, 70471, 70009, 70003, KARAAFAT
Bakım Çalışması
17.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12030, 12189, 12212, 12214, 12216, 12254, 12256, 12258, 12260, 12262, 12266, 12268, 12270, 12272, 12274, 12276, 12278, 12290, 12292, 12294, 12296, 12298, 12300, 12302, 12304, 12306, 12308, 12310, 12401, 12402, 12403, 12404, 12405, 12406, 12407, 12410, 12411, 12412, 12424, 12425, 12463, 12464, 12466, AHMET CEVDET YAĞ
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 56001, 56005, 56011, 56017, 56019, 56021, 56023, 56025, 56027, 56029, 56031, 56033, 56035, 56037, 56039, 56041, 56043, 56045, 56061, 56063, 56065, 56069, 56071, 56073, 56083, 56085, 56101, 56103, 56105, 56113, 56115, 56117, 56119, 56123, 56133, 56137, 56139, 56141, 56143, ŞEHİT MEHMET ÖZEL, ŞEHİT NASIF NAMLU
Bakım Çalışması
17.11.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 14001, 14005, 14007, 14009, 14011, 14067, AHMET CEVDET YAĞ
Bakım Çalışması
17.11.2026 10:15 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 14014, 14028, 14029, 14030, 14042, 14044
Bakım Çalışması
17.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TURHAN CEMAL BERİKER
YÜREĞİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, YÜREĞİR, İlçesi'nde planlanan 14 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
16.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5076-, 5101, 5104, 5105, 5109, 5113, 5117, 67_1, BEYAZ GELİNCİK, KANAL, SELAHATTİN EYYUBİ
Bakım Çalışması
16.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2265, 2269, 2279, EGE BAĞATUR, YAŞAR DOĞU, 2811, 2812, 2813, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2856, 2869, 2884, 2885, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2901, 2902, 2907, 2909, 2910, 2911, 2913, 2914, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2957, BADEM VE ÇAĞLA, GELİNCİK, 2619, 2620, 2630, 2631, 2632, 2633, 2635, 2636, 2637, 2639, DADALOĞLU, ECZ. HAŞİM DALGIÇ, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2489, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2522, 2525, SARDUNYA, 2734, 2953, 2956, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2748, 2752, 2753, 2755, 2756, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810
Bakım Çalışması
16.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6276, 6335, 6338, 6339, 6344, 2067/2
Bakım Çalışması
17.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1759, 1746, 1757
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYAS, VAYVAYLI
Bakım Çalışması
18.11.2026 11:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAŞLICA, VAYVAYLI
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5339, 5353, 5357, 5358, 5360, 5361, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370, 5371, 5372, ALİ AKDAĞ, ATATÜRK_1, OKUL, 5243, 5244, 5245, 5247, 5251, 5253, 5264, EĞİTİM, KARATAŞ, MİLLİYET, NENE HATUN, PARK, 5265, 5268, 5270, 5272, 5273, 5275, 5278, 5279, 5281, 5285, 5286, 5288, 5289, 5290, 5292, 5298, ADIYAMAN
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1426, 1295, 1428, 1326, 1298, 1411, 1419, 1420
Bakım Çalışması
18.11.2026 13:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1436, 1439, 1339, 1454, 1438, 1437, 1447, 1445, 1452, 1459, 1478
Bakım Çalışması
17.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1047, 1050, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1083, 1084, 1086, 1087, 1090, 1092, 1094, 1095, 1096, 1098, 1099, 1100, 1106, 962, ÇUKUROVA, 852, 853, 855, 856, 858, 859, 860, 861, 880, 882, 883, 884, 892, 905, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 919, 1011, 1014, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 975, 976, 977, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 992, 993, 994, 995, 997, 998, 802, 814, 819, 820, 821, 822, 832, 833, 834, 835, 836, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 936, 958, ŞEHİT POLİS AHMET ORUÇ VE MEHMET ORUÇ
Bakım Çalışması
17.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 161_1, 186_1, 187_1, 188_1, 189_1, 190_1, 191_1, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 4853, 4856, 99_1, ATATÜRK_4, 4953, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4960, 4963, 4964, 4969, KANAL_1, 4971, 4972, 4975, 4976, 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, KANAL 1, 4815, 4821, 4822, 4824, 4825, 4826, KENAN EVREN, TURGUT ÖZAL, YEDİ EVLER, 170_1, 185, 5022, 5023, 5027, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 4856., 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4929, 4930, 4931, 4933, 4934, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4947, 4948, FEVZİ ÇAKMAK_1, 4857, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4893, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4905, 4906, 4907, 4908, İSMET İNÖNÜ_1
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 664, 673, 674, 675, 676, 680, 681, 682, 688, 689, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 715, 721, 722, 723, 789, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 820, 822, 823, 824, ÇUKUROVA, GÜLBEY KARATAŞ, SÜLEYMAN VAHİT, 825, 829
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 794, 799, 800, 802, 803, 808, 814, 820, SÜLEYMAN VAHİT, 581, 582, 583
Bakım Çalışması
18.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6023, 6024, 6026, 6028, 6029, 6030, 6031, 6032, 6033, 6034, 6039, 6040, 6041, 6057, 6058, 6059, 6060, 6063, 6064, 6066, 6068, 6069, 6070, 6071, 6072, 6073, 6074, 6075, 6076, 6077, 6082, 6086, 6088, 6089, 6105, 5970, 6001, 6002_1, 6012_1, 6015-, 6018-, 6103., 6106, 6107, 6108, 6110, 6111, 6113, 6115, 6115., 6116, 6118, 6119, 6120, 6121, 6124, 6126, 6128, 6133, 6136, 6140, 6141, CUMHURIYET_1, 5998, 6002, 6003, 6009, 6014, 6018, 6020, 6021, 6022, 6025, 6027, 6050, 6226