Toroslar Elektrik tarafından paylaşılan planlamaya göre Adana elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım tarihlerinde birçok ilçede çalışmalar yapılacak. Yüreğir, Ceyhan, Seyhan, Çukurova, Kozan, Sarıçam, Feke, Karaisalı, İmamoğlu, Karataş, Aladağ ve Pozantı ilçelerinde yapılacak elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlar ''Adana'da elektrikler ne zaman , saat kaçta gelecek?'' sorusunu gündeme taşıdı.

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Adana elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım programı Toroslar Elektrik tarafından duyuruldu. Aladağ, Ceyhan, Çukurova, İmamoğlu, Karaisalı, Kozan, Pozantı, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir'de farklı saatlerde başlayacak çalışmalar nedeniyle bazı bölgelerde enerji akışı geçici olarak durdurulacak. Peki, Adana'da elektrikler ne zaman , saat kaçta gelecek?

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 16-17-18 KASIM

Adana elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Yüreğir, Ceyhan, Seyhan, Çukurova, Kozan, Sarıçam, Feke, Karaisalı, İmamoğlu, Karataş, Aladağ, Pozantı)

ALADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, ALADAĞ, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAL ARMUT, KALEDAĞ MERKEZ, ZEYNEPOĞLU, MADENLİ

Adana elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Yüreğir, Ceyhan, Seyhan, Çukurova, Kozan, Sarıçam, Feke, Karaisalı, İmamoğlu, Karataş, Aladağ, Pozantı)

CEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, CEYHAN, İlçesi'nde planlanan 13 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:00 - 10:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 674

Bakım Çalışması

16.11.2026 10:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 26, KIBRIS, LEFKOŞA, OSMAN BATURALP, ŞEHİT AHMET KARAÇOR, ŞEHİT AHMET YEFREK, YURT, ZİYA GÖKALP, 10, 11, 12, 17, 19, 4, 4.MURAT, 9, AYDIZLAR, BOZCALAR, BÜYÜK SELÇUKLU, SELÇUKBEY

Bakım Çalışması

16.11.2026 12:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 45, 88, 89, 90, AHMET URAL, AŞIK SEFAİ, BAKÜ, CAHİT IŞIKOĞLU, DAĞISTAN, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU, NUR SULTAN NAZARBAYEV, SEVER, SEYİT AHMET ARVASİ, ŞEHİTLER, TÜRKMENİSTAN, UĞUR MUMCU

Bakım Çalışması

16.11.2026 14:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 612, GÜN SAZAK, H.ÖKKEŞ BULUT, İNÖNÜ, M.KOCA DURMUŞ, M.MEHMET EFENDİ, M.ŞERİF YİĞİT, ÖĞRETMEN ABDULKADİR ÜNLÜ, ŞEHİT PİLOT TEĞMEN KAYA KÖKER

Bakım Çalışması

16.11.2026 15:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CEVHER DUDAYEV, İBRAHİM METE, TİMUÇİN, YASİN MANGA, YUNUS EMRE, 218

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BASÖREN, BAŞÖREN KÖYÜ MEVKİİ, SAKIZDERESİ MEVKİ, 10552, ÇELİKLER, GÜMÜRDÜLÜ, GÜMÜŞDERE, GÖKBUKET, KOZAN, VELİEFENDİ ÇİFLİĞİ, YENİYERLEŞİM, HAKKIBEYLİ, KAŞOBASI, KADİRİN ÇİFTLİĞİ, SARIÇAM, YAĞIZLAR

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 8301, 8303, 8304, 8305, YILANKALE

Bakım Çalışması

18.11.2026 15:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 8001, 8002, 8003, 8007, 8010, 8011, 8012, BUCAK MEVKİİ, TOKTAMIŞ

Bakım Çalışması

16.11.2026 14:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 5020, 5021, 5022, 5023, 5027, ÇEVRETEPE, 1 (YÜCE), 3502, 3503, 3504, 3505, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, ATATÜRK (YEŞİLYURT), DORUK ALPARSLAN TÜRKEŞ, FEVZİ ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK (YEŞİLYURT), İNCİRLİ PINAR, İNÖNÜ (YÜCE), KÜME 1, KÜME 2 SALİBALİ, ŞEHİT ADEM UYAR, 5601, 5603, 5605, 5606, 5608, DURHASANDEDE, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605, 6606, 6608, 6609, 6611, 6612, İSALI, TUTLUBURUN, 6701, 6702, 6703, KILIÇKAYA, 7001, 7003, 7004, 7005, 7007, 7008, 7010, 7011, 7012, KÖRKUYU, YUMURTALIK, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417, 7419, 7421, 7423, KALEMZADE TAŞ MEVKİİ, NARLIK, 8100, 8101, 8102, 8120, YELLİBEL

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 5020, 5021, 5022, 5023, 5027, ÇEVRETEPE, 1 (YÜCE), 3502, 3503, 3504, 3505, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, ATATÜRK (YEŞİLYURT), DORUK ALPARSLAN TÜRKEŞ, FEVZİ ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK (YEŞİLYURT), İNCİRLİ PINAR, İNÖNÜ (YÜCE), KÜME 1, KÜME 2 SALİBALİ, ŞEHİT ADEM UYAR, 5601, 5603, 5605, 5606, 5608, DURHASANDEDE, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605, 6606, 6608, 6609, 6611, 6612, İSALI, TUTLUBURUN, 6701, 6702, 6703, KILIÇKAYA, 7001, 7003, 7004, 7005, 7007, 7008, 7010, 7011, 7012, KÖRKUYU, YUMURTALIK, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7406, 7407, 7408, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417, 7419, 7421, 7423, KALEMZADE TAŞ MEVKİİ, NARLIK, 8100, 8101, 8102, 8120, YELLİBEL

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT UZMAN BİCAN KAPILAY, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3813, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, BOTAŞ, BOTAŞ İSKELE YOLU, İNCİRLİ GİRİŞ, ŞEHİD İBRAHİM ÜNAL

Bakım Çalışması

17.11.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3703, 3704, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3732, ATATÜRK (İSTİKLAL), CUMHURİYET (İSTİKLAL), İNÖNÜ (İSTİKLAL), KARA TEPE MEVKİ, KERVANSARAY, ŞEHİT ÖĞRETMEN ERTAN SEVİM, ŞEHİT UZMAN BİCAN KAPILAY, NARLIK

Bakım Çalışması

17.11.2026 14:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DOKUZTEKNE, 5706, 5705, ÇIĞRALI, 5703, 5701, DUTLUPINAR, 5704, 6101, HAMİDİYE_1, 6103, 6102, 3714, ATATÜRK (İSTİKLAL), CUMHURİYET (İSTİKLAL), 3704, 3711, İNÖNÜ (İSTİKLAL), 3715, KARA TEPE MEVKİ, 3719, 3703, 3732, 3718, 3712, 3706, 3716, 3721, ŞEHİT UZMAN BİCAN KAPILAY, 3720, ŞEHİT ÖĞRETMEN ERTAN SEVİM, 3709, 3717, 3708, 3710, KERVANSARAY, ÜCECEÖREN, 3707, 3713, 3822, 3819, 3813, BOTAŞ İSKELE YOLU, 3808, 3803, İNCİRLİ GİRİŞ, 3821, 3817, 3823, 3801, 3804, 3810, 3806, 3815, 3818, 3805, 3807, 3816, ŞEHİD İBRAHİM ÜNAL, 3802, 3809, 3811, 3820, BOTAŞ, 41093, 41036, 41056, 41055, 41051, 41147, 41211, 41006, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 41139, TEKELİ (HÜRRİYET), ÖĞRETMEN MEHMET ER, 41001, EROL KAHRAMAN (ESENTEPE), 41151, 41215, 41207, MUSTAFA EREN (ESENTEPE), 41009, 41005, 41257, 41083, YILDIRIM BEYAZIT (LEVENTOĞLU), TEKELİ (ESENTEPE), 41193, 41153, 41017, 41142, 41209, 41079, 41170, 41004, 41078, 41008, 41148, 41158, 41076, 41033, 41003, EROL KAHRAMAN (LEVENTOĞLU), 41213, 41069, ÖĞRETMEN MEHMET ER (ESENTEPE), YILDIRIM BEYAZIT, 41184, 41203, GENÇ OSMAN (LEVENTOĞLU), 41057, 41152, ARİF HİKMET AYDIN, 41072, 41080, 41204, FATİH SULTAN MEHMET, OSMAN GAZİ (ESENTEPE), 41240, 41088, 41049, OSMAN GAZİ BULVARI, 41045, 41196, 41054, 41212, 41165, 41186, 41258, EKERLER ÇİFTLİĞİ, 41206, DABIZLILAR, 41053, 41042, 41046, 41086, 41164, 41145, 41089, ALPARSLAN TÜRKEŞ_1, 41166, 41156, 41143, 41052, 41090, ERTUĞRUL GAZİ, 41149, 41021, 41007, PAYAS, 41155, 41044, 41238, 41157, 41027, 41028, 41167, 41002, 41197, 41144, 41220, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, 41012, 41174, 41050, 41169, 41172, 41037, 41146, 41224, 41175, 41171, 41140, 41058, 41013, 41259, 41234, 41010, 41026, 1.MURAD, GENÇ OSMAN, HALİL ÇULHA, 41035, 41135, 41011, 41043, 41071, OSMAN GAZİ, 41040, ORHAN GAZİ, 2.BEYAZIT, 41162, 41150, 41194, 41163, 1, 2., 7701, 7702, 7703, SELİMİYE_1

Adana elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Yüreğir, Ceyhan, Seyhan, Çukurova, Kozan, Sarıçam, Feke, Karaisalı, İmamoğlu, Karataş, Aladağ, Pozantı)

ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, ÇUKUROVA, İlçesi'nde planlanan 9 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 79071, 79072, 79073, 79075, 79079, ŞEHİTLER, 78073, 78074, 78075, 78076, ALİ SEPİCİ

Bakım Çalışması

16.11.2026 10:15 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 84148, 84150, 84152, 84154, 84155, ŞEHİT ALİ ÖZTAŞ, TURGUT ÖZAL

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 84128, 84130, 84131, 84132, 84133, 84135, 84136, 84147, 84148, 84149, 84150, 84152, 84153, ŞEHİT ALİ ÖZTAŞ

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 129035, 129036, 129047, 129048, ARİF NİHAT ASYA, KABASAKAL, KÖY ICI, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN

Bakım Çalışması

17.11.2026 10:15 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ARİF NİHAT ASYA, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AYZEK, KÜTÜKLÜ

Bakım Çalışması

17.11.2026 10:30 - 18:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÜTÜKLÜ, NAİPLER

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 122012, 122013, 122014, 122015, 122016, 122017, 122018, 122019, 122020, 122021, 122022, 122023, 122024, 122025, 122026, 122027, 122028, 122029, 122030, HASTANE, KARAİSALI, 121009, 121010, 121011, 124001, AYZEK, ÇATALAN, KÜTÜKLÜ, NAİPLER, STADYUM, HACI OSMAN, 121001, 121002, 121003, 121004, 121005, 121006, 121007, 121008

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 77231, 77232, 77239, 77240, 77248, KURTTEPE

Adana elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Yüreğir, Ceyhan, Seyhan, Çukurova, Kozan, Sarıçam, Feke, Karaisalı, İmamoğlu, Karataş, Aladağ, Pozantı)



FEKE ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, FEKE, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:45 - 17:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMLIK, KÜLLÜK, ULUS

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMLIK, ESKİ HASTANE, ESKİ HASTANE/1, FATİH TALABE YURDU, IRMAK, İLKOKUL/2, SITKI TOKSOY, GÜNEŞLİ, KAMIŞLI, KEKLİKÇİ

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:20 - 17:20

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMLIK, ESKİ HASTANE, ESKİ HASTANE/1, İLKOKUL, KOZAN YOLU, SITKI TOKSOY, TOPAK TAŞ/3, ULUS

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İMİRÖMER, DERE, TAHTA KÖPRÜ

Adana elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Yüreğir, Ceyhan, Seyhan, Çukurova, Kozan, Sarıçam, Feke, Karaisalı, İmamoğlu, Karataş, Aladağ, Pozantı)

İMAMOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, İMAMOĞLU, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 107, 122, 51, 75, HÜSEYİN SÖZLÜ, HÜSEYİN SÖZLÜ/1, ŞEHİT FIRAT ÇAKIROĞLU

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇUKURÖREN MERKEZ, HACIAHMETLİ, BÖĞRÜDELİK, TUFANLI MERKEZ, UFACIKÖREN BİLİNMEYEN4, UFACIKÖREN-

Adana elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Yüreğir, Ceyhan, Seyhan, Çukurova, Kozan, Sarıçam, Feke, Karaisalı, İmamoğlu, Karataş, Aladağ, Pozantı)

KARAİSALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, KARAİSALI, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KESTEK, NANELİ, ATAKLI, FETTAHLI, KUŞCUSOFULU MERKEZ, AĞDANLI, ÖMERLİ, TATIK, HALCALAR ÖRENİ, KAHYALAR, LEYLİ DERESİ

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAL ARMUT, KALEDAĞ MERKEZ, ZEYNEPOĞLU, MADENLİ

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak EMİRLER, HAYTALI, MAHMUTOĞLU, MARAŞLI MERKEZ.

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇOLAKOĞLU, DAĞLI, KEBEN BAŞI, KÜLTEPE, MEZİT, ANIRTI, ARAPLI, KEVİZLİ, KONURLU, SÜRMELLER, AYVACIK/7, ÇALTILI ÜÇ EVLER, ÇUKUR BİLİNMEYEN/2, ÇUKUR/1, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY/6, KARAHAMZA UŞAĞI, KAYACI, MERKEZ, MERKEZ/1, MERKEZ/11, MERKEZ/3, MERKEZ/4, MERKEZ/5, MERKEZ/7, MERKEZ/9, SARIHACI, SARIHACI/1, SARIHACI/3, SARIHACI/7, CENNETLİ., DOKUZOLUK, İNCELER, KAŞKÖY, MERKEZBOZTAHTA, SOFULAR

Adana elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Yüreğir, Ceyhan, Seyhan, Çukurova, Kozan, Sarıçam, Feke, Karaisalı, İmamoğlu, Karataş, Aladağ, Pozantı)

KARATAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, KARATAŞ, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAVUŞLU, İNNEPLİHÜYÜĞÜ, KAPI, KARAGÖÇER, SARIMSAK, TABUR

Bakım Çalışması

17.11.2026 11:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK

Adana elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Yüreğir, Ceyhan, Seyhan, Çukurova, Kozan, Sarıçam, Feke, Karaisalı, İmamoğlu, Karataş, Aladağ, Pozantı)

KOZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, KOZAN, İlçesi'nde planlanan 9 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, ATATÜRK (HÜRRİYET)-, ATATÜRK/8, ÇAY/5, ÇAY/7, ÇAY/8, ÇIKMAZ, FATİH, FATİH (CUMHURİYET)-, FATİH (YENİ)-, FATİH 1-, FATİH/10, FATİH/12, FATİH/18, FATİH/9, FERAH, FEVZİ ÇAKMAK, GARAJ ARKASI, GÜLTEKİN, GÜLTEKİN (HÜRRİYET)-, GÜVEN/1, HUZUR, HÜSREV SAMİ, HÜSREV SAMİ (YENİ)-, İNCEKARA, KARANFİL/5, MENEKŞE/3, MİTHATPAŞA, MİTHATPAŞA/2, MİTHATPAŞA/3, MÜLAYİM, OKUL, OKUL (HÜRRİYET)-, RUMELİ, RUMELİ (CUMHURİYET)-, RUMELİ/3, ŞİRİN/1, ŞİRİN/3, ZİYA GÖKALP/2, ZÜMRÜT

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4118, 4126, BALIM, BATUHAN, FEHMİ ÖZEL TÜRKAY, KANAl/2, OYLUM, SERİN, 3150, 3150-, İSKENDER, MARAL, ÖMER BAYRAM, SOMAY, ŞEHİT POLİS İBRAHİM YÜCE-, BAĞLAR, KANAL ÜSTÜ, ŞEHİT METE YAVUZ

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:15 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4137, ARISOY, ÇALIŞKAN/1, FEHMİ ÖZEL TÜRKAY, KOCA TÜRK, KUTLU, MEHMETCİK, MİNE, SERİN, TALİH, YADİGAR, ALİ SIRRI, ARSLAN, ASMA, CANOĞLU, COŞKUN, GÜL, KARAOĞLU, LALE, ORÇAN HÜSEYİN, ÖZEN, PİYADE ER İBRAHİM TÜFEKLİ, PİYADE ER İBRAHİM TÜFEKLİ-, SAİMBEYLİ, YUNUS, YÜCE, ZERAFET

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇUKURÖREN MERKEZ, HACIAHMETLİ, BÖĞRÜDELİK, TUFANLI MERKEZ, UFACIKÖREN BİLİNMEYEN4, UFACIKÖREN-

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHMETAĞALAR, ARSLANLI MERKEZ, ARSLANLI TOPALLAR, ÇAVUŞA, DENİZLER, KARAOSMANLAR, ÇUKURÖREN MERKEZ, HACIAHMETLİ, KURTOĞLU, GÖKÇEYOL, ALİAĞALAR, HAMAM MERKEZ, KARAMANLI, TILAN, TORUNLAR, ÇOLAK HASAN, IŞIKLI MERKEZ, KALE ARKASI, TOKLULAR, YENİKÖY

Bakım Çalışması

17.11.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATİK, AVAN, BARBAROS, BARIŞ, BİLLUR, BULUT, İLİKÇİKUYU, MEHMET KÖSE, ORHAN, ÖMER BAYRAM, SAİMBEYLİ, SEDİR, ŞEHİT KUDRET EROĞLU, ŞIH EFENDİ

Bakım Çalışması

18.11.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALİ SIRRI, ARSLAN, GÜL, İMAM HATİP, KARAOĞLU, NERGİZ, ORÇAN HÜSEYİN, ORÇUN, ÖZEN, SAİMBEYLİ, SARICA, SAYGILI, ŞABANATA, ŞEKER, TANRIVERDİ, TUTAR, YILDIRAY, YUNUS, YÜCE, ZARİF

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:00 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3150, 3150-, ALTINSOYLU, CANOĞLU, COŞKUN, ÇELİKLER, ÇİĞDEM, ELÇİN, EMİN, FEHMİ ÖZEL TÜRKAY, FEZA, GAMZE, GİZEM, İLHAN, İMAM HATİP, İSKENDER, KADİFE, KANAl/2, KIZILYAZI, MARAL, ORÇAN HÜSEYİN, SAİMBEYLİ, SAYGILI, SEDEF, SOMAY, TURGUT ÖZAL, UYGUR, YAŞAR SARITAŞ, ZENGİNLER, ZERAFET, ZORLU

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇELİKLER, ÇİĞDEM, FEZA, GAMZE, İMAM HATİP, LADİN, SARICA, SEDEF, TALAT DAĞLI, TURGUT ÖZAL, TUTAR, ÜSTÜN

Adana elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Yüreğir, Ceyhan, Seyhan, Çukurova, Kozan, Sarıçam, Feke, Karaisalı, İmamoğlu, Karataş, Aladağ, Pozantı)

POZANTI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, POZANTI, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1, 100, 1002, 1003, 1005, 1007, 1009, 101, 1010, 1011, 1014, 1026, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 123/1, 125, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 138/1, 138/2, 139, 14, 140, 143, 143/1, 144, 145, 146, 148, 15, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 16, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 171, 173, 174, 174/2, 175, 18, 180, 181, 183, 185, 187, 188, 19, 192, 193, 195, 197, 198, 199, 2, 20, 200, 201, 202, 203-, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 21, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 217/2, 218, 219, 220, 221, 223, 229, 23, 232, 232/1, 233, 234, 236, 237, 239, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 249/1, 25, 250, 251, 252, 252/1, 255, 257, 259, 26, 26/2, 260, 261, 263, 265, 266, 268, 269, 27, 27/3, 271, 272, 272/1, 273, 276, 276/1, 278, 28, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 29, 290, 293, 294, 295, 295/1, 298, 298/1, 299, 3, 30, 303, 305, 307, 308, 309, 31, 31/2, 313, 314, 315, 317, 319, 32, 320, 323, 325, 327, 329, 33, 336, 336/1, 337, 338-, 339, 341, 342, 343, 346, 348, 348/1, 349, 350, 351, 353, 354, 355, 357, 359-, 360, 362-, 363, 368, 369, 37, 370, 373, 375, 376, 377, 378, 38, 380, 383, 384, 386, 388, 389, 39, 391, 392, 393, 395, 396, 399, 40, 400, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 409, 41, 410, 411, 412, 413, 415, 419, 42, 420, 421, 424, 426, 429, 43, 432, 435, 437, 438, 439, 44, 442, 443, 448, 449, 449/11, 449/4, 449/6, 45, 451, 454, 456, 456/1, 457, 459, 460, 460/1, 460/2, 461, 465, 466, 467, 468, 469, 47, 470, 471, 473, 476, 478, 479, 48, 480, 481, 482, 486, 487, 488, 489, 49, 491, 492, 494-, 496, 5, 50, 501, 501/1, 503, 504, 507, 51, 511-, 513, 516, 517, 518, 519, 52, 521, 521/1, 521/2, 522, 523, 524, 526, 527, 528, 53, 531, 532, 536, 537, 538, 540, 541, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 559, 56, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 566/3, 566/4, 566/5, 570, 572, 573, 574, 576, 577, 578, 579, 580, 582, 584, 585, 587, 588, 589, 590, 591, 591/1, 592, 592/1, 593, 594, 597, 598, 60, 600, 601, 602, 604, 605, 607, 61, 611, 612, 613, 614, 616, 617, 619, 62, 620, 622, 623, 630, 631, 632, 634, 636, 638, 64, 640, 642, 643, 644, 646, 648, 65, 650, 652, 654, 655, 657, 658, 66, 660, 661, 668, 669, 67, 670, 671, 672, 674, 676, 677, 678, 679, 68, 680, 681, 682, 682/1, 684, 685, 686, 69, 697, 699, 7, 70, 700, 700/1, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 71, 710, 711, 713, 719, 72, 723, 725, 726, 727, 728, 729, 732, 734, 735, 736, 737, 74, 740, 742, 743, 744, 745, 746, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 758, 76, 760, 762, 764, 767, 772, 775, 775/1, 777, 778, 78, 781, 782, 783, 785, 787, 788, 789, 79, 790, 790/1, 791, 793, 795, 797, 799-, 8, 8/2, 80, 800, 805, 806, 808, 809, 809/1, 81, 810, 812, 814, 815, 816, 818, 819, 82, 83, 831, 836, 839, 84, 842, 842/1, 845, 845/1, 846, 85, 850, 851, 852, 854, 855, 857, 86, 860, 863, 867, 869, 87, 870, 872, 874, 877, 878, 879, 88, 884, 886, 889, 891, 899, 9, 90, 900, 903, 905, 907, 909, 919, 92, 923, 929, 93, 931, 935, 94, 943, 945, 948, 950, 953, 954, 955, 963, 974, 977, 98, 981, 985, 988, 99, 997, 999, ATATÜRK, BÜRÜCEK, ÇOBAN YURTÇU, GAFFAR OKAN, HACILAR-, HALİL ÇOŞKUN TUNCEL, HALİL ÖZYÖRÜK, HUZUR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK/3, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK/4, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK/6, MEHMET AKİF ERSOY, MUHTAR NECATİ KOÇ, MÜCAHİTLER, MÜCAHİTLER -, MÜCAHİTLER/4, MÜCAHİTLER/5, ŞEHİT VOLKAN YÜKSEL, ŞEHİT VOLKAN YÜKSEL/1, ŞEHİT VOLKAN YÜKSEL/2, ŞIHLI, ŞIHLI BÜYÜKTEKİR, ŞIHLI BÜYÜKTEKİR/1, ŞIHLI/1, ŞIHLI/2, TOROS, TOROS BÜYÜKTEKİR, TOROS BÜYÜKTEKİR/1, TOROS BÜYÜKTEKİR/3, TOROS KÜÇÜKTEKİR, YAVUZ SULTAN SELİM, YÜZBAŞI İSA BÜLBÜL, ZİYA GÖKALP

Adana elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Yüreğir, Ceyhan, Seyhan, Çukurova, Kozan, Sarıçam, Feke, Karaisalı, İmamoğlu, Karataş, Aladağ, Pozantı)

SARIÇAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, SARIÇAM, İlçesi'nde planlanan 9 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4714, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4747, 4749, 4750, 4753, 4756, 4758, 4759, 4760, 4761, 4762, 4764, 4765, 4766, 4768, 4769, 4773, 4775, 4779, 4782, 4783, 4784, 4789, 4790, 4791, 4793, 4795, 4802, 4806, 4811, 4816, 4817, 4823, 4831, 4832, 4834, 4836, 4838, 4844, 4847, 4851, 4853, 4854, 4855, 4856, 4872, 4875, 4883, 4884, 4885, 4908, 4911, AYTAÇ DURAK, M.KEMALPAŞA, MOLLA OMAR

Bakım Çalışması

16.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2938, 2940, 2941, 2942, 2966, 2967, 2969, 2971, 2972

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2739, 2779, 2781, 2782, 2783, 2784, 2791, 2792, 2793, 2796, 2798, 2800, 2806, DİLEK ATLIĞ, GÜL, NİLÜFER

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3602, 3755, 3758, 4105, 4107, 4109, 4110, 4111, 4113, 4115, 4117, 4119, 4120, 4123, 4124, 4125, 4127, 4128, 4129, 4139, 4145, 4149, 4151, 4153, 4156, 4157, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4176, 4178, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4189, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4217, 4218, 4221, BİRİK, BURUK, FATİH, 3701, 3702, 3705, 3706, 3707, 3708, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3756, 3757, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3766, 3767, 3768, 3769, 3782, 3786, 3793, 3795, 3796, 3798, 3798/1, 3802, 3805, 3806, 3808, 3809, 3811, 3812, 3813, 3815, 3822, 3828, 3829, 3831, 3832, 3834, 3835, 3843, 3866, 3881, FATİH SULTAN MEHMET, KOZAN

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BASÖREN, BAŞÖREN KÖYÜ MEVKİİ, SAKIZDERESİ MEVKİ, 10552, ÇELİKLER, GÜMÜRDÜLÜ, GÜMÜŞDERE, GÖKBUKET, KOZAN, VELİEFENDİ ÇİFLİĞİ, YENİYERLEŞİM, HAKKIBEYLİ, KAŞOBASI, KADİRİN ÇİFTLİĞİ, SARIÇAM, YAĞIZLAR

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2420, 3708, 3713, 3714, 3720, 3722, 3724, 3725, 3866, 4033, BURUK, KARANFİL, KOZAN, KILIÇLI, MEZRA, MEZRA1ÜST, MEZRA2 ÜST

Bakım Çalışması

17.11.2026 10:15 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 13, 65, 67, 68, 69, 70, 75, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, KOZAN, MUHSİN YAZICIOĞLU

Bakım Çalışması

18.11.2026 13:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1950, 2008, 2018, 2023, 2023-, 2032, 2032/1, 2033, 2035, 2036, 2037, 2041, 2048, 2049, 2053, 2056, PİLOT ÜSTEĞMEN AKİF PALALI

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:00 - 10:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 94, 148, 147, 99, 149, 165

Adana elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Yüreğir, Ceyhan, Seyhan, Çukurova, Kozan, Sarıçam, Feke, Karaisalı, İmamoğlu, Karataş, Aladağ, Pozantı)

SEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, SEYHAN, İlçesi'nde planlanan 11 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 70082, 70280, 70282, 70284, 70286, 70290, 70332

Bakım Çalışması

16.11.2026 11:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 93002, 93025, TURHAN CEMAL BERİKER, ZEYTİN, 2003, 2015, SINIR, 94002, 94004, 94006, 94008, 94016, 94017, 94020, 94022, 94026, 94030, 94041-

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 18028, 18040, 18041, 18042, 18043, 18044, 18046, 18047, 18053, 18054, EMİNAĞA

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 42075, 42076, 42080, 42084, 42085, 42086, 42109, 42114, 42115, 42116, 42121, 42122, 42123, 42124, 42128, 42129, 42130, 42132, 42136, 42137, 42138, 42143, 42152, 42153, 42154, 42155, 42156, 42162, 42163, 42164, 42165, 42166, 42168, 42169, TURHAN CEMAL BERİKER

Bakım Çalışması

16.11.2026 10:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 42109, 42118, 42119, TURHAN CEMAL BERİKER

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 70457, 70005, 70467, 70469, 70007, 70011, 70155, 70471, 70009, 70003, KARAAFAT

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 12030, 12189, 12212, 12214, 12216, 12254, 12256, 12258, 12260, 12262, 12266, 12268, 12270, 12272, 12274, 12276, 12278, 12290, 12292, 12294, 12296, 12298, 12300, 12302, 12304, 12306, 12308, 12310, 12401, 12402, 12403, 12404, 12405, 12406, 12407, 12410, 12411, 12412, 12424, 12425, 12463, 12464, 12466, AHMET CEVDET YAĞ

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 56001, 56005, 56011, 56017, 56019, 56021, 56023, 56025, 56027, 56029, 56031, 56033, 56035, 56037, 56039, 56041, 56043, 56045, 56061, 56063, 56065, 56069, 56071, 56073, 56083, 56085, 56101, 56103, 56105, 56113, 56115, 56117, 56119, 56123, 56133, 56137, 56139, 56141, 56143, ŞEHİT MEHMET ÖZEL, ŞEHİT NASIF NAMLU

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 14001, 14005, 14007, 14009, 14011, 14067, AHMET CEVDET YAĞ

Bakım Çalışması

17.11.2026 10:15 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 14014, 14028, 14029, 14030, 14042, 14044

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TURHAN CEMAL BERİKER

Adana elektrik kesintisi 16-17-18 Kasım (Yüreğir, Ceyhan, Seyhan, Çukurova, Kozan, Sarıçam, Feke, Karaisalı, İmamoğlu, Karataş, Aladağ, Pozantı)



YÜREĞİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, YÜREĞİR, İlçesi'nde planlanan 14 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5076-, 5101, 5104, 5105, 5109, 5113, 5117, 67_1, BEYAZ GELİNCİK, KANAL, SELAHATTİN EYYUBİ

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2265, 2269, 2279, EGE BAĞATUR, YAŞAR DOĞU, 2811, 2812, 2813, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2856, 2869, 2884, 2885, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2901, 2902, 2907, 2909, 2910, 2911, 2913, 2914, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2957, BADEM VE ÇAĞLA, GELİNCİK, 2619, 2620, 2630, 2631, 2632, 2633, 2635, 2636, 2637, 2639, DADALOĞLU, ECZ. HAŞİM DALGIÇ, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2489, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2522, 2525, SARDUNYA, 2734, 2953, 2956, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2748, 2752, 2753, 2755, 2756, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810

Bakım Çalışması

16.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 6276, 6335, 6338, 6339, 6344, 2067/2

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1759, 1746, 1757

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AYAS, VAYVAYLI

Bakım Çalışması

18.11.2026 11:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAŞLICA, VAYVAYLI

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5339, 5353, 5357, 5358, 5360, 5361, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370, 5371, 5372, ALİ AKDAĞ, ATATÜRK_1, OKUL, 5243, 5244, 5245, 5247, 5251, 5253, 5264, EĞİTİM, KARATAŞ, MİLLİYET, NENE HATUN, PARK, 5265, 5268, 5270, 5272, 5273, 5275, 5278, 5279, 5281, 5285, 5286, 5288, 5289, 5290, 5292, 5298, ADIYAMAN

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1426, 1295, 1428, 1326, 1298, 1411, 1419, 1420

Bakım Çalışması

18.11.2026 13:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1436, 1439, 1339, 1454, 1438, 1437, 1447, 1445, 1452, 1459, 1478

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1047, 1050, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1083, 1084, 1086, 1087, 1090, 1092, 1094, 1095, 1096, 1098, 1099, 1100, 1106, 962, ÇUKUROVA, 852, 853, 855, 856, 858, 859, 860, 861, 880, 882, 883, 884, 892, 905, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 919, 1011, 1014, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 975, 976, 977, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 992, 993, 994, 995, 997, 998, 802, 814, 819, 820, 821, 822, 832, 833, 834, 835, 836, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 936, 958, ŞEHİT POLİS AHMET ORUÇ VE MEHMET ORUÇ

Bakım Çalışması

17.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 161_1, 186_1, 187_1, 188_1, 189_1, 190_1, 191_1, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 4853, 4856, 99_1, ATATÜRK_4, 4953, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4960, 4963, 4964, 4969, KANAL_1, 4971, 4972, 4975, 4976, 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, KANAL 1, 4815, 4821, 4822, 4824, 4825, 4826, KENAN EVREN, TURGUT ÖZAL, YEDİ EVLER, 170_1, 185, 5022, 5023, 5027, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 4856., 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4929, 4930, 4931, 4933, 4934, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4947, 4948, FEVZİ ÇAKMAK_1, 4857, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4893, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4905, 4906, 4907, 4908, İSMET İNÖNÜ_1

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:45 - 17:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 664, 673, 674, 675, 676, 680, 681, 682, 688, 689, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 715, 721, 722, 723, 789, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 820, 822, 823, 824, ÇUKUROVA, GÜLBEY KARATAŞ, SÜLEYMAN VAHİT, 825, 829

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 794, 799, 800, 802, 803, 808, 814, 820, SÜLEYMAN VAHİT, 581, 582, 583

Bakım Çalışması

18.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 6023, 6024, 6026, 6028, 6029, 6030, 6031, 6032, 6033, 6034, 6039, 6040, 6041, 6057, 6058, 6059, 6060, 6063, 6064, 6066, 6068, 6069, 6070, 6071, 6072, 6073, 6074, 6075, 6076, 6077, 6082, 6086, 6088, 6089, 6105, 5970, 6001, 6002_1, 6012_1, 6015-, 6018-, 6103., 6106, 6107, 6108, 6110, 6111, 6113, 6115, 6115., 6116, 6118, 6119, 6120, 6121, 6124, 6126, 6128, 6133, 6136, 6140, 6141, CUMHURIYET_1, 5998, 6002, 6003, 6009, 6014, 6018, 6020, 6021, 6022, 6025, 6027, 6050, 6226

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