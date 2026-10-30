Adana elektrik kesintisi 30-31 Ekim programı Toroslar Elektrik tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. Yapılan duyuruya göre Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Çukurova, Ceyhan, Karataş, Karaisalı, Kozan, İmamoğlu, Pozantı, Yumurtalık, Feke, Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli ilçelerinde planlı kesinti yapılacağı bildirildi.

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Adana elektrik kesintisi 30-31 Ekim listesi açıklandı. Adana'da elektrikler ne zaman gelecek merak edilirken Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Çukurova, Ceyhan, Karataş, Karaisalı, Kozan, İmamoğlu, Pozantı, Yumurtalık, Feke, Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli ilçelerinde bakım çalışmaları yapılacağı ve arıza kaynaklı kesintiler yaşanacağı aktarıldı. İşte, Toroslar Elektrik kesinti programı...

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 30-31 EKİM

Adana elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Çukurova, Ceyhan, Karataş, Karaisalı, Kozan)

ALADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, ALADAĞ, İlçesi'nde şu an 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

30.10.2026 09:30 - 17:30

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAL ARMUT, KALEDAĞ MERKEZ, ZEYNEPOĞLU, MADENLİ

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKÖREN, ÇINARLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 30.10.2026 11:40 'da verilmesi planlanmaktadır.

Adana elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Çukurova, Ceyhan, Karataş, Karaisalı, Kozan)

CEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, CEYHAN, İlçesi'nde planlanan 12 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

30.10.2026 13:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 211, 228, 229, 282, BERENDİ, FEVZİ ÇAKMAK, İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU, 278

Bakım Çalışması

30.10.2026 13:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 228, İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU, HALİDE EDİP ADIVAR

Bakım Çalışması

02.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 312, 313, 314, 316, 318, 319, 320, 322_1, 323, 324, 325, 326, 341, 342, 345, 348, 349, 350, 351, 352, 356, PAMUKELİ, ULUBATLI HASAN

Bakım Çalışması

02.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 321, OKTAR CİRİT, 248, 256, 257, 259, 260, 262, 263, 275, 276, 277, 279, 280, 281

Bakım Çalışması

31.10.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5903, GÜNDOĞAN, VAYVAYLI

Bakım Çalışması

31.10.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5901, 5902, 5903, 5920, DERE CİVARI MEVKİİ, GÜNDOĞAN, KEMENİN KÖPRÜ

Bakım Çalışması

31.10.2026 13:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 613, ADNAN MENDERES, H.ÖKKEŞ BULUT, HACI MEHMET EFENDİ, İNÖNÜ, ŞEHİT GALİP GÜÇLÜOĞLU

Bakım Çalışması

31.10.2026 09:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 612, BURHANLIOĞLU, GÜN SAZAK, M.MEHMET EFENDİ, M.ŞERİF YİĞİT, ÖĞRETMEN ABDULKADİR ÜNLÜ, ŞEHİT PİLOT TEĞMEN KAYA KÖKER, İSTASYON

Bakım Çalışması

31.10.2026 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ADNAN MENDERES, HACI MEHMET EFENDİ, M.KOCA DURMUŞ, M.MEHMET EFENDİ, ŞEHİT GALİP GÜÇLÜOĞLU

Bakım Çalışması

31.10.2026 12:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ADNAN MENDERES, BURHANLIOĞLU, HACI MEHMET EFENDİ, İSTASYON, ÖĞRETMEN ABDULKADİR ÜNLÜ, ŞEHİT GALİP GÜÇLÜOĞLU, ŞEHİT PİLOT TEĞMEN KAYA KÖKER

Bakım Çalışması

31.10.2026 14:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ABDURREZAK EKEN, ADNAN KAHVECİ, İSTASYON, ŞEHİT PİLOT TEĞMEN KAYA KÖKER

Bakım Çalışması

31.10.2026 16:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 656, 658, İSTASYON, MEVLANA, OFİS

Adana elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Çukurova, Ceyhan, Karataş, Karaisalı, Kozan)

ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, ÇUKUROVA, İlçesi'nde şu an 13 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KOCATEPE, 122029 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MAHFESIĞMAZ, DEVLET BAHÇELİ. Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOROS, AYDIN GÜN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOROS, AYDIN GÜN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BELEDİYE EVLERİ, AYDIN GÜN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BELEDİYE EVLERİ, ŞEHİT ALİ ÖZTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BELEDİYE EVLERİ, 84131 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BELEDİYE EVLERİ, 84133 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BELEDİYE EVLERİ, 84149 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BELEDİYE EVLERİ, 84148 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BELEDİYE EVLERİ, 84128 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BELEDİYE EVLERİ, 84130 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BELEDİYE EVLERİ, 84132 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BELEDİYE EVLERİ, 84152 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BELEDİYE EVLERİ, 84150 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YÜZÜNCÜYIL, 85381 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOROS, 85381 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOROS, 78121 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOROS, 78122 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOROS, 78123 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOROS, 78126 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOROS, 78119 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOROS, 78125 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOROS, 78001 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOROS, 78133 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HUZUREVLERİ, 78133 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOROS, ALİ SEPİCİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 30.10.2026 17:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YÜZÜNCÜYIL, 85251 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOROS, 78196 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜZELYALI, ADNAN MENDERES Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 30.10.2026 15:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜZELYALI, 81012 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 30.10.2026 15:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜZELYALI, 81069 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 30.10.2026 15:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOROS, 78039 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TOROS, 78033 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞAMBAYADI, 78033 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞAMBAYADI, 90001 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞAMBAYADI, 90007 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞAMBAYADI, 90015 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞAMBAYADI, 2.ETAP YEŞİLVADİ VİLLALARI- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ŞAMBAYADI, 90131 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAHAN, 1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAHAN, PORTAKAL ÇİÇEĞİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Adana elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Çukurova, Ceyhan, Karataş, Karaisalı, Kozan)

FEKE ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, FEKE, İlçesi'nde şu an 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

30.10.2026 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BELENKÖY, KABAKULAĞIN KÖPRÜSÜ, KIZILYER MERKEZ, KİSE, SÖĞÜT, OLUCAK MERKEZ, YANIKDAM, YAZYURDU

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TORTULU, ÇATALOLUK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIRIKUŞAĞI, KIRIKUŞAĞI MERKEZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIRIKUŞAĞI, SERİN YAYLA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Adana elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Çukurova, Ceyhan, Karataş, Karaisalı, Kozan)

İMAMOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, İMAMOĞLU, İlçesi'nde şu an 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAZITEPE, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AĞZIKARACA, 956 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AĞZIKARACA, 956 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ADALET, 127 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇÖRTEN, 127 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇÖRTEN, ÇÖRTEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇÖRTEN, 1072 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇÖRTEN, 1074 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇÖRTEN, 1075 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇÖRTEN, 1078 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇÖRTEN, 1082 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇÖRTEN, 1070 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇÖRTEN, 1073 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇÖRTEN, 1077 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇÖRTEN, 1080 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇÖRTEN, 1082 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACIHASANLI, 1082 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACIHASANLI, HACIHASANLI- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACIHASANLI, 1118 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACIHASANLI, 1120 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACIHASANLI, 1121 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACIHASANLI, 1124 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACIHASANLI, 1125 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACIHASANLI, 1117/2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MALIHIDIRLI, 1117/2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MALIHIDIRLI, MALIHIDIRLI- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MALIHIDIRLI, 1184 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MALIHIDIRLI, 1184/4 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OTLUK, 1184/4 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OTLUK, OTLUK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OTLUK, CIRRIKLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OTLUK, TEKDAM Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OTLUK, FETTAH ALİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OTLUK, 1185 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OTLUK, 1213 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OTLUK, 1219 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OTLUK, 1187 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OTLUK, 1192 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OTLUK, 1193 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OTLUK, 1196 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OTLUK, 1218 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OTLUK, 1215 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OTLUK, 1217 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

OTLUK, 1216 ÇIRIKLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAYCA, 1216 ÇIRIKLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAYCA, SAYCA- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAYCA, 1225 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAYCA, 1227 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAYCA, 1243 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAYCA, 1245 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAYCA, 1224/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAYCA, 1225 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAYCA, 1227 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAYCA, 1228/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAYCA, 1230 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAYCA, 1233 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAYCA, 1234 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAYCA, 1239 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAYCA, 1240 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAYCA, 1241 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAYCA, 1242 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAYCA, 1245 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAYCA, 1246 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAYCA, 1254 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAYCA, 1257 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAYCA, SAYCA/15 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜÇTEPE, SAYCA/15 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜÇTEPE, MUSULU- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜÇTEPE, SANAKLI- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜÇTEPE, 1361 SANAKLI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜÇTEPE, 1342/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜÇTEPE, 1361 SANAKLI/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

UFACIKÖREN, 1361 SANAKLI/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

UFACIKÖREN, 1284 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜÇTEPE, 1284 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜÇTEPE, MUSULU- Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜÇTEPE, 1327 MUSULU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜÇTEPE, 1328 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Adana elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Çukurova, Ceyhan, Karataş, Karaisalı, Kozan)

KARAİSALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, KARAİSALI, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

31.10.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NANELİ, AĞDANLI

Bakım Çalışması

02.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak EMİRLER, HAYTALI, MAHMUTOĞLU, MARAŞLI MERKEZ.

ADANA, KARAİSALI, İlçesi'nde şu an 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

30.10.2026 09:30 - 17:30

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAL ARMUT, KALEDAĞ MERKEZ, ZEYNEPOĞLU, MADENLİ

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAPINAR, OSMAN TURAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAPINAR, ALİ DURAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAPINAR, ATATÜRK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAPINAR, RIZA TEKELİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAPINAR, ERSİN KOÇAK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAPINAR, KUTLU AKTAŞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAPINAR, ŞEHİT PİYADE ER FATİH YILMAZ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KARAPINAR, ŞEHİT KOMONDO ER BAHATTİN ÇELİK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Adana elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Çukurova, Ceyhan, Karataş, Karaisalı, Kozan)



KARATAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, KARATAŞ, İlçesi'nde şu an 12 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KESİK, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SİRKENLİ, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SİRKENLİ, SİRKENLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SİRKENLİ, SİRKENLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SİRKENLİ, SİRKENLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇE, 01 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TUZLA, 01 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇAĞŞIRLI, 01 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İSAHACILI, 01 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIRHASAN, 01 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YEMİŞLİ, 01 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Adana elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Çukurova, Ceyhan, Karataş, Karaisalı, Kozan)



KOZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, KOZAN, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

31.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMDERE MERKEZ, ÇOBANCIK, DAMYERİ, HORZUM YAYLASI, MENTEŞE, OKÇULAR, AVLUK, BEKTAŞ, ÇELENUŞAĞI MERKEZ, BUĞLEYAN, KANUŞAĞI, KARAÇALILIK, KUŞDERESİ, ARAPUŞAĞ, BAMBALLI, GEDİKLİ, KİNTİKLER, KÖY YERİ, TESBİCEK

Bakım Çalışması

31.10.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKPINAR, AKPINAR-, ARIK, ÇEVİK, DAĞISTANLI, DERMAN, DOÇ. DR. İMRAN AYKUT, ERGEN, ERSOY, FUNDA, HALİL TOPALOĞLU, HAMAM, HULUSİ KURTOĞLU, İLİKÇİKUYU, İSMET ATLI, İSMET ATLI-, İSTİKLAL, KIZILAY, KÖSE, KURAL, LAÇİN, MEMİ KÖYÜ, MEŞE, MEZARLIK, MUSTAFA KEMAL, NARÇİÇEĞİ, ÖMER BAYRAM, PERİ, SEYHAN, SÜMBÜL, SÜMBÜL-, ŞAHİN, ŞEHİT MUSTAFA ERGÜL, URAL, ÜNSAL, YİĞENOĞLU, 14012, 14070-, ALP, AYBORA/1, EZEL, KANAl/2, AY HASAN, KARABUZA, MEMİ, YURDADOĞ, YURDADOĞ-, 15070, 5027, 5030, 5053, 5078, 5079, AKSOY, ASKER ALİLER, AYTEKİN, BADEM KUYU, BAHÇE, BERKAY, BİNGÖL, BOĞAZ, CAMİ KEBİR, ÇAMURDAN, DEDE OCAĞI, DEMİRALP, DENİZ, DEREBOYU, DİLAY, DOĞAN/1, ERDOĞAN, FİDANOĞLU, GİDEN, GİDER, GİRAY, GÜLCAN, GÜLİZ, GÜLLÜBAĞ, GÜRGEN, HALLAÇOĞLU, HAPİS BOĞAZI, HIZIR REİS, KADİRLİ, KARAOĞLAN, KURUDERE, KUYULUK, KUZU, KÜÇÜK CAMİ, MİMAR SİNAN, OĞUZELİ, ÖYKÜ, ÖZCANLI, ÖZDEŞ, ÖZDİL, ÖZEL, ÖZKUL, PARLAK, PINAR, SARAÇ, SEHLİKOĞLU, SILA, SIR, SUR, SÜT KÖŞKÜ, ŞEHİT RAMAZAN SOYKAN, ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MÜMİN HANCIOĞLU, TAMDOĞAN, TAPANLI, TUNA, TURGUT, TURGUT REİS, TUZCULU, TÜRKER, YAĞIZ, YAŞAR, YEKPARE, YERLİ, YURDAER, YUSUF, YÜCEL, HÜMEYRA, HÜSNÜŞAH, KAYA, KILINÇ, MEVLANA, SU, 15002, 15011, 15013, 15014, 15017, 15020, 15035, 15037, 15041, 15074, 15084, 15085, 15086, 15089, 15090, 15095, 15097, 15098, 15099, 15101, 15107, 15109, 15110, 15111, 15112, 15114, 15115, 15126, 15130, 15131, 15132, 15138, 15139, 15140, 15141, 15145, 15155, 15159, 15160, 15164, 15172, 15196, 15201, 15207, 15208, 15211, 15214, 15216, 15217, 15218, 15219, 15220, 15228, 15231, 15233, 15239, 15241, 15242, 15243, 15246, 15247, 15248, 15249, 15250, 15254, 15278/1, 15297, ALAN, ALEV, ATABERK, ATALAY, AYDIN, AYDINLAR, AYHANLAR, AYTEKİN/1, BADEM KUYU 1, BADEM KUYU4, BALKIZ, BATIN, BAYBORA, BAYRAM, BEHİR, BERKAL, BİRSU, BOLAT, BURÇİN, BUSE, CEZAEVİ, COŞKUNOĞLU, COŞMAN, ÇELİK, DEMİRELLİ, DİKMEN, DİLCİOĞLU, DİLMEN, DİNÇER, EFE, ENES, ERDAĞ, ESENLER, ESTERGON, GÖKHÜRÜ, GÖKMEN, GÖKNUR, GÜLPARE, HALİL, HASRET, ILGIT, ISLAH, ISLAHİYELİLER, İÇTEN, İLGİ, İNANÇ, İNCEBEL, İNCİLER, İPEKYOLU, KAÇANKULP, KAMER, KANAL YOLU, KARA GÖMLEK, KELEBEKLER, KERKÜK, KORAY, MADEN, MERCAN, MESLEK, MOĞOL, MÜFTÜ MUSTAFA, NASİP, ÖNAL, ÖZARI, POLEN, POYRAZ, PROF.DR.YUSUF HALLAÇOĞLU, PÜREN, REYHAN, SAKİNLER, SAKLI, SEHLİKZADE HASAN EFENDİ, SELİNAY, SERVET, SEVDİ, SIRÇA, SIRLI, SİS, SÖNMEZ, SÖZER, ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN MUHAMMET KAMİL AKÇALI, ŞEHİT RAMAZAN KURUMEYDAN, ŞEHİT SERDAR YEŞİLYURT, TAÇYILDIZ, TAVŞANTEPE, TOKER, TOPRAK, TOYGAR, ULUHAN, VADİ, VURAL, YAKUTLU, YANAR, YARDİPLER, YÖRÜKLER, ZEYBEK, ZEYTİNBELİ, BARBAROS, BİRCAN-, GÜRKAN, KARAOĞLU, MEHMET KÖSE, ORHAN, ŞIH EFENDİ, TİMURHAN, VURUCU, 7006, 7015, 7017, BERFİN, BESİM, ÇEŞME, ÇINAR, DEMİRALP-, KURU ÇEŞME, OKAY, SAKA, ŞAKİR HOCA, ULU, YÜCEL/4, YÜCEL/5

Bakım Çalışması

31.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AY HASAN, DÖŞEME, KARABUZA, ÜÇLER, BADEM KUYU, DOĞU GEÇİŞ ÇEVRE YOLU, KADİRLİ

Adana elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Çukurova, Ceyhan, Karataş, Karaisalı, Kozan)

POZANTI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, POZANTI, İlçesi'nde şu an 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ALPU, 6004 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ESKİKONACIK, ORMAN İŞLETMESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ZAFER, MERVE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKÇATEKİR, MERVE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AKÇATEKİR, 219 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Adana elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Çukurova, Ceyhan, Karataş, Karaisalı, Kozan)



SAİMBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, SAİMBEYLİ, İlçesi'nde şu an 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DEĞİRMENCİUŞAĞI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇERALAN, PAŞALI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Adana elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Çukurova, Ceyhan, Karataş, Karaisalı, Kozan)

SARIÇAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, SARIÇAM, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

31.10.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HAKKIBEYLİ

Bakım Çalışması

31.10.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HOCALLI, FIRIN YIKIĞI

ADANA, SARIÇAM, İlçesi'nde şu an 15 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

30.10.2026 09:30 - 12:30

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARAYUSUFLU, ŞARIKLI

Bakım Çalışması

30.10.2026 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1263, ELİF SU ULUDAĞ, 16032, 16044, 16062, 16070, 16072, 16080, 16085, 16086, 16087, 16110, 16116, 16124, 16126, 16128, 16168, 16170, 16176, 16177, KARGAKEKEÇ

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERTUĞRULGAZİ, 18002 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MÜMİNLİ, 5153 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YÜREKLİ, 5542 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MUSTAFALAR, KOZAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MEHMET AKİF ERSOY, 34 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÖZTEPE, 4795 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YILDIRIM BEYAZIT, 480 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

MEHMET AKİF ERSOY, 52 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YILDIRIM BEYAZIT, 490 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Adana elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Çukurova, Ceyhan, Karataş, Karaisalı, Kozan)



SEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, SEYHAN, İlçesi'nde planlanan 35 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

30.10.2026 13:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 76008, 76010, 76012, 76016, 76020, 76034, BÜLENT ECEVİT

Bakım Çalışması

30.10.2026 14:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 76038, 76008, 76036, 76034

Bakım Çalışması

30.10.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 76060, 76064, 76066, 76070, 76072, 76074, 76076, 76077, 76078, 76080, BÜLENT ECEVİT

Bakım Çalışması

30.10.2026 13:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 76034, 76066, 76068, 76072, DR.SADIK AHMET

Bakım Çalışması

30.10.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BÜLENT ECEVİT, 76002

Bakım Çalışması

30.10.2026 16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BÜLENT ECEVİT, 76047, 76085

Bakım Çalışması

30.10.2026 16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 76026, 76034

Bakım Çalışması

30.10.2026 14:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 76048, 76050, 76054, 76060, 76066, BÜLENT ECEVİT

Bakım Çalışması

30.10.2026 14:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 92009, 92005, 92007, 92011, 92015

Bakım Çalışması

31.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 12002, 12004, 12006, 12008, 12010, 12012, 12020, 12023, 12024, 12025, 12026, 12027, 12028, 12029, 12030, 12031, 12032, 12033, 12035, 12036, 12039, 12041, 12042, 12043, 12044, 12045, 12046, 12047, 12048, 12049, 12050, 12051, 12056, 12058, 12060, 12061, 12062, 12063, 12064, 12066, 12068, 12069, 12070, 12071, 12073, 12074, 12075, 12076, 12077, 12078, 12079, 12080, 12081, 12082, 12083, 12084, 12085, 12087, 12089, 12090, 12091, 12092, 12093, 12094, 12095, 12096, 12097, 12098, 12099, 12100, 12101, 12102, 12103, 12104, 12105, 12108, 12109, 12110, 12112, 12114, 12115, 12116, 12117, 12118, 12120, 12121, 12122, 12124, 12125, 12126, 12127, 12129, 12130, 12131, 12132, 12134, 12135, 12136, 12138, 12139, 12140, 12141, 12142, 12143, 12144, 12145, 12146, 12148, 12149, 12150, 12151, 12152, 12154, 12155, 12156, 12157, 12158, 12159, 12160, 12161, 12162, 12164, 12166, 12167, 12168, 12170, 12171, 12172, 12173, 12174, 12176, 12177, 12178, 12179, 12180, 12181, 12182, 12183, 12184, 12186, 12189, 12190, 12193, 12194, 12196, 12198, 12200, 12202, 12204, 12206, 12208, 12210, 12212, 12220, 12230, 12232, 12234, 12236, 12238, 12240, 12244, 12246, 12254, 12258, 12260, 12263, 12266, 12267, 12269, 12298, 12302, 12304, 12310, 12312, 12314, 12316, 12318, 12324, 12349, 12406, 12410, 12411, 12420, 12421, 12422, 12423, 12424, 12427, 12435, 12442, 12454, 12463, AKKAPI, DAĞLIOĞLU, SETÜSTÜ, ŞIH CEMİL, 16148, ŞEHİT ASTEĞMEN KEMAL YÜZGEÇ, 7002-, 7004-, 7006, 7007-, ŞEHİTLER, 11002, 11003, 11004, 11006, 11008, 11009, 11010, 11011, 11012, 11013, 11014, 11015, 11016, 11018, 11019, 11023, 11024, 11026, 11028, 11036, 11038, 11043, 11045, 11055, 11063, 11084, 11091, 11093, 11095, 11099, 11101, 11103, 11105, 11106, 11108, 11109, 11111, 11116, 11118, 11123, 11124, 11125, 11126, 11127, 11128, 11129, 11130, 11132, 11138, 11139, 11146, 11148, 11150, 11152, 11154, 11156, 11171, 11173, 11183, 11187, 11189, 11191, 11193, 11195, 11197, 11199, 11201, 11203, 11209, 11211, 11213, 11215, 11217, 11219, 11221, 11223, 11225, 11227, 11229, 11231, 11233, 11235, 11237, 11337, MANİSALI ALİ BEY, ŞEHİT JANDARMA UZMAN ONBAŞI TURGAY ORHAN

Adana elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Çukurova, Ceyhan, Karataş, Karaisalı, Kozan)



TUFANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, TUFANBEYLİ, İlçesi'nde şu an 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇATALÇAM, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇATALÇAM, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 30.10.2026 12:14 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇATALÇAM, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 30.10.2026 12:14 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

CUMHURİYET, ESENTEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 30.10.2026 12:14 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BOZGÜNEY, ESENTEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 30.10.2026 12:14 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BOZGÜNEY, KAN ESENTEPE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 30.10.2026 12:14 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BOZGÜNEY, BOZGÜNEY İSTİKLAL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 30.10.2026 12:14 'da verilmesi planlanmaktadır.

Adana elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Çukurova, Ceyhan, Karataş, Karaisalı, Kozan)

YUMURTALIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, YUMURTALIK, İlçesi'nde şu an 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KALDIRIM, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUZUPINARI, Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUZUPINARI, TAHİRİYE Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUZUPINARI, ZEYNEPLİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KUZUPINARI, HACİMÜMİNLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ASMALI, HACİMÜMİNLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ASMALI, FORLAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ASMALI, GÖBEÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ASMALI, GÖBEÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUMURTALIK, GÖBEÖREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUMURTALIK, 95 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUMURTALIK, YUMURTALIK YUMURTALIK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Adana elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Çukurova, Ceyhan, Karataş, Karaisalı, Kozan)



YÜREĞİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, YÜREĞİR, İlçesi'nde planlanan 24 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

30.10.2026 11:30 - 12:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2977, 2734, 2704, ECZ. HAŞİM DALGIÇ, 2974, 2982, 2975, 2970, 2973, 2981

Bakım Çalışması

30.10.2026 15:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2970, 2986, 2996, 2999, 3000, 3003, 3019, 3020, 3021, 3022, 3121, ECZ. HAŞİM DALGIÇ

Bakım Çalışması

30.10.2026 13:00 - 14:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2970, 2971, 2972, 2974, 2977, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2987, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, ECZ. HAŞİM DALGIÇ

Bakım Çalışması

30.10.2026 17:00 - 18:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3036, 3060, 3063, 3064, 3068, 3069, 3070, 3078, 3083, 3087, ECZ. HAŞİM DALGIÇ

Bakım Çalışması

31.10.2026 11:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4335, 4337, 4340, 4343, 4345, 4353, 4355, 4359, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4376, 4377, 4378-, 4383-, 4384-, 4388-, 4390, 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4410, 4411, 4412, ŞEHİT ÖZKAN ALTINOK

Bakım Çalışması

31.10.2026 09:45 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, MENEKŞE

Bakım Çalışması

31.10.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2175, 2176, 2177, 2178, 2227, 2228

Bakım Çalışması

31.10.2026 09:15 - 10:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4335, 4336, 4337, 4338, 4355, 4356, 4357, 4358, 4361, 4388-, HASAN GÜRHANİ, MİTHAT ÖZSAN

Bakım Çalışması

31.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5495, 5507, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522, 5523, 5526, 5527, 5528, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5565, 5566, 5568, 5569, 5570, 5571, 5572, 5573, AYDINLAR, HAŞİM DALGIÇ, İNÖNÜ, KARATAŞ, KIYIBOYU_1, 5577, 5591, 5592, 5593, 5594, KIYIBOYU

Bakım Çalışması

31.10.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 26., 28., 29., 30 ., ABDİOĞLU_1, BARBAROS, FATİH_1, FEYZİ ÇAKMAK, FUAT CEBESOY, GAZİ PAŞA, İSMET PAŞA, KANUNİ_1, KARANFİL_1, KAZIM KARABEKİR_1, MEHMET AKİF ERSOY, MEHMET ÇELEBİ, MİMAR SİNAN, NAMIK KEMAL, OSMAN TUFAN PAŞA, YILDIRIM BEYAZIT, ZİYA GÖKALP

Bakım Çalışması

31.10.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 170_1, 4960, 5022, 5023, 5027, 5030, 5031, 5032, 5033

Bakım Çalışması

31.10.2026 09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İNCİRLİK

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