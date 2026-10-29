Antalya elektrik kesintisi 30-31 Ekim programı vatandaşlarla paylaşıldı. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından paylaşılan kesinti programına göre bakım, yatırım, şebeke yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle belirlenen bölgelerde elektrik verilemeyecek. Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Kaş, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik'te farklı saat aralıklarında kesintiler planlanıyor. İşte AEDAŞ planlı kesinti programı...

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Antalya elektrik kesintisi 30-31 Ekim tarihlerinde Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Kaş, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik'te ilçelerinde uygulanacak. AEDAŞ resmi duyurusunda yer alan kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra sona erecek. Bazı bölgelerde ise çalışma saatleri farklılık gösterecek. Peki, Antalya'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 30-31 EKİM

Antalya elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Serik, Alanya, Kumluca, Kaş, Konyaaltı, Manavgat, Aksu, Gazipaşa, Muratpaşa, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Akseki, Finike, Korkuteli)

AKSEKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-30 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSEKİ,MERKEZ YARPUZ,MERKEZ YARPUZ Mah. bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSEKİ,MERKEZ MENTEŞBEY,MERKEZ MENTEŞBEY Mah.,MERKEZ MİNARELİ,MERKEZ MİNARELİ Mah. bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Serik, Alanya, Kumluca, Kaş, Konyaaltı, Manavgat, Aksu, Gazipaşa, Muratpaşa, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Akseki, Finike, Korkuteli)

AKSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-30 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ KURŞUNLU MADENLER,MERKEZ KURŞUNLU Mah. MADENLER Sk.,MERKEZ KURŞUNLU Mah. YAZIR Sk.,MERKEZ TOPALLI Mah. 17021,MERKEZ TOPALLI Mah. 17022 bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ ALAYLI Mah. HASAN TAHSİN,MERKEZ DUMANLAR,MERKEZ DUMANLAR Mah.,MERKEZ GÖKDERE,MERKEZ GÖKDERE Mah.,MERKEZ MURTUNA 70,MERKEZ MURTUNA 83,MERKEZ MURTUNA Mah. 10 Sk.,MERKEZ MURTUNA Mah. 70 Sk.,MERKEZ SOLAK,MERKEZ YURTPINAR 151,MERKEZ YURTPINAR 152,MERKEZ YURTPINAR Mah.,MERKEZ YURTPINAR Mah. 8129 Sk. bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ SOLAK Mah. HASAN TAHSİN Cd bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ GÜZELOBA Mah.,MERKEZ KEMERAĞZI Mah. 32046 Sk.,MERKEZ KEMERAĞZI Mah. 32048;ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ GÜZELOBA 2418,MERKEZ GÜZELOBA 2425,MERKEZ GÜZELOBA MH.,MERKEZ GÜZELOBA Mah. 2373 Sk. bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Serik, Alanya, Kumluca, Kaş, Konyaaltı, Manavgat, Aksu, Gazipaşa, Muratpaşa, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Akseki, Finike, Korkuteli)

ALANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-30 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ MAHMUTLAR -,MERKEZ İMAMLI Mah. KOZARASI-GÖDÜRE,MERKEZ ŞIHLAR Mah. SÜLÜKLÜ YAYLASI,MERKEZ ŞIHLAR Mah. ŞIHLAR YAYLASI bölgelerinde 30/10/2026 09:30:00 - 30/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-30 09:45:00 - 13:45:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ KESTEL KARA KOYAK SK.,MERKEZ YAYLALI,MERKEZ YAYLALI Mah. bölgelerinde 30/10/2026 09:45:00 - 30/10/2026 13:45:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-30 10:00:00 - 12:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ AKDAM Mah. .,MERKEZ AKDAM Mah. MERKEZ 12 Sk.,MERKEZ AVSALLAR ÇİLLER,MERKEZ TÜRKLER BİLALLER,MERKEZ TÜRKLER Mah.,MERKEZ TÜRKLER İNÖNÜ bölgelerinde 30/10/2026 10:00:00 - 30/10/2026 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-30 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,KOCAVELİLER ÇAMLICA Mah.,MERKEZ FAKIRCALI HOPURLU,MERKEZ FAKIRCALI KUZLATAN,MERKEZ FAKIRCALI Mah. HOPURLU Sk.,MERKEZ FAKIRCALI Mah. KUZLATAN Sk.,MERKEZ ÇAMLICA,MERKEZ ÇAMLICA Mah. bölgelerinde 30/10/2026 09:30:00 - 30/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-30 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ EMİŞBELENİ ÇETİN,MERKEZ KONAKLI GÖLTAŞ,MERKEZ KONAKLI KANAL,MERKEZ KONAKLI Mah. GÖLTAŞ Sk.,MERKEZ KONAKLI Mah. KANAL Sk.,MERKEZ PAYALLAR Mah. 14152 Sk.,MERKEZ PAYALLAR Mah. SANAYİİ Cd,MERKEZ PAYALLAR SANAYİİ,MERKEZ PAYALLAR TÜRBE bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-30 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ PAYALLAR KÖSEOĞLU bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ MAHMUTLAR -,MERKEZ İMAMLI Mah. KOZARASI-GÖDÜRE,MERKEZ ŞIHLAR Mah. SÜLÜKLÜ YAYLASI,MERKEZ ŞIHLAR Mah. ŞIHLAR YAYLASI bölgelerinde 31/10/2026 09:30:00 - 31/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,KOCAVELİLER ÇAMLICA Mah.,MERKEZ FAKIRCALI HOPURLU,MERKEZ FAKIRCALI KUZLATAN,MERKEZ FAKIRCALI Mah. HOPURLU Sk.,MERKEZ FAKIRCALI Mah. KUZLATAN Sk.,MERKEZ ÇAMLICA,MERKEZ ÇAMLICA Mah. bölgelerinde 31/10/2026 09:30:00 - 31/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Serik, Alanya, Kumluca, Kaş, Konyaaltı, Manavgat, Aksu, Gazipaşa, Muratpaşa, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Akseki, Finike, Korkuteli)

DEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-30 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DEMRE,MERKEZ BÜYÜKKUM Mah. CENGİZLER ÇIKMAZI Sk.,MERKEZ BÜYÜKKUM Mah. SARISU Cd,MERKEZ BÜYÜKKUM SARISU,MERKEZ BÜYÜKKUM İLKOKUL,MERKEZ KÜÇÜKKUM KANAL ÇIKMAZI,MERKEZ KÜÇÜKKUM Mah. KANAL ÇIKMAZI Sk.,MERKEZ KÜÇÜKKUM Mah. SARISU Cd,MERKEZ MERKEZ SARISU CD. bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-30 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DEMRE,MERKEZ KÜÇÜKKUM FİNİKE,MERKEZ KÜÇÜKKUM KÖSELER ÇIKMAZI,MERKEZ KÜÇÜKKUM Mah. .,MERKEZ KÜÇÜKKUM Mah. FİNİKE Cd bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DEMRE,MERKEZ BÜYÜKKUM CUMHURIYET 1. SK.,MERKEZ BÜYÜKKUM Mah. STADYUM KÜME EVLER K.Ev.,MERKEZ BÜYÜKKUM Mah. STADYUM KÜME EVLER/1,MERKEZ BÜYÜKKUM STADYUM KÜME EVLER,MERKEZ GÖKYAZI ATATÜRK,MERKEZ GÖKYAZI Mah. ATATÜRK Cd,MERKEZ GÖKYAZI Mah. KARAMUSAOĞLU K.Ev.,MERKEZ GÖKYAZI MÜZE,MERKEZ KARABUCAK KÜPELİLER ÇIKMAZI,MERKEZ KARABUCAK Mah. MEMİCİ ÇIKMAZI Sk. bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Serik, Alanya, Kumluca, Kaş, Konyaaltı, Manavgat, Aksu, Gazipaşa, Muratpaşa, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Akseki, Finike, Korkuteli)

DÖŞEMEALTI ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-30 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ YENİKÖY 493,MERKEZ YENİKÖY 573,MERKEZ YENİKÖY Mah. 483,MERKEZ YENİKÖY Mah. 493 Sk. bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-30 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ BAŞKÖY,MERKEZ BAŞKÖY Mah. PELİT Sk.,MERKEZ BAŞKÖY Mah. YAKAMOZ Sk.,MERKEZ ODABAŞI Mah. 9745 Sk. bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ ALTINKALE Mah. 4537 Sk.,MERKEZ ALTINKALE Mah. GAZİ HÜSNÜ İNCE Cd,MERKEZ DÜZLERÇAMI,MERKEZ DÜZLERÇAMI Mah.,MERKEZ KARAMAN,MERKEZ KARAMAN Mah.,MERKEZ OREN,MERKEZ YALINLI 6292,MERKEZ YALINLI 6295,MERKEZ YALINLI Mah. 6290 Sk.,MERKEZ YALINLI Mah. 6295 Sk.,MERKEZ YENİKÖY Mah. 4632 SOKAK NO 5 ÖNÜ TT BOX,MERKEZ YEŞİLBAYIR ATATÜRK,MERKEZ YEŞİLBAYIR ERSİN TARANOĞLU,MERKEZ YEŞİLBAYIR Mah. ATATÜRK Cd,MERKEZ YEŞİLBAYIR Mah. ERSİN TARANOĞLU Cd bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Serik, Alanya, Kumluca, Kaş, Konyaaltı, Manavgat, Aksu, Gazipaşa, Muratpaşa, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Akseki, Finike, Korkuteli)

ELMALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-30 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni OG Tesisi

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ELMALI,MERKEZ HACIYUSUFLAR,MERKEZ HACIYUSUFLAR Mah. bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni OG Tesisi

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ELMALI,MERKEZ DEREKÖY,MERKEZ ESKİHİSAR KINALI,MERKEZ HACIYUSUFLAR,MERKEZ MACUN,MERKEZ MACUN Mah.,MERKEZ YÖRENLER bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Serik, Alanya, Kumluca, Kaş, Konyaaltı, Manavgat, Aksu, Gazipaşa, Muratpaşa, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Akseki, Finike, Korkuteli)



FİNİKE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-31 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,FİNİKE,MERKEZ ESKİ 524 SK.,MERKEZ ESKİ Mah. 101 Sk.,MERKEZ ESKİ Mah. 116 Sk.,MERKEZ SAHİLKENT 541 SK.,MERKEZ YENİ,MERKEZ YENİ Mah.,MERKEZ İSKELE Mah. 403 Sk.,MERKEZ İSKELE Mah. 430 Sk. bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Serik, Alanya, Kumluca, Kaş, Konyaaltı, Manavgat, Aksu, Gazipaşa, Muratpaşa, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Akseki, Finike, Korkuteli)



GAZİPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-30 09:00:00 - 13:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ GÖÇÜK,MERKEZ GÜNEYKÖY,MERKEZ MUZKENT GÖÇÜK SK.,MERKEZ YAKACIK,MERKEZ ZEYTİNADA,MERKEZ ZEYTİNADA Mah. bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-30 12:00:00 - 18:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ EKMEL 1.KÜME,MERKEZ EKMEL HACI HASAN,MERKEZ EKMEL Mah. .,MERKEZ EKMEL Mah. 1.KÜME K.Ev.,MERKEZ HASDERE Mah. HASDERE MERKEZ,MERKEZ HASDERE Mah. KÖPENLİ VE ÇATALHARMAN Sk.,MERKEZ MACAR,MERKEZ MACAR Mah. bölgelerinde 30/10/2026 12:00:00 - 30/10/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:00:00 - 13:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ AYDIN,MERKEZ BEYOBASI GOKCEIN CD.,MERKEZ BEYOBASI Mah. 17005.,MERKEZ BEYOBASI Mah. ZAFER 10,MERKEZ BEYOBASI SIRT SK.,MERKEZ GAZİ,MERKEZ KORUBAŞI CANAVARCIK,MERKEZ KORUBAŞI Mah. CANAVARCIK (KORUBAŞI MÜCAVİR) Sk.,MERKEZ KORUBAŞI Mah. CANAVARCIK Sk.,MERKEZ MERKEZ HAL SK.,MERKEZ MERKEZ ZAFER CD.,MERKEZ YENİ,MERKEZ İSTİKLAL,MERKEZ İSTİKLAL Mah. bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ GAZİ BÜLENT ECEVİT,MERKEZ GAZİ Mah. BÜLENT ECEVİT Cd,MERKEZ GAZİ Mah. ZEYTİNLİK Cd,MERKEZ GAZİ ZEYTİNLİK,MERKEZ İSTİKLAL Mah. 12005. bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ YAKACIK,MERKEZ YAKACIK Mah. bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Serik, Alanya, Kumluca, Kaş, Konyaaltı, Manavgat, Aksu, Gazipaşa, Muratpaşa, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Akseki, Finike, Korkuteli)

KAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-30 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,AKÇABELEN İSLAMLAR,KAYADİBİ İSLAMLAR,KESET İSLAMLAR,KOZAĞAÇ ÜZÜMLÜ,KÖYİÇİ İSLAMLAR,LAPAZ ÜZÜMLÜ,MERKEZ ÜZÜMLÜ KOZAĞAÇ,MERKEZ ÜZÜMLÜ Mah. LAPAZ Sk.,MERKEZ ÜZÜMLÜ Mah. YARIMDAM Sk.,MERKEZ ÜZÜMLÜ YARIMDAM,MERKEZ İSLAMLAR Mah. SÜNNET Sk.,MERKEZ İSLAMLAR Mah. İSLAMLAR Sk.,MERKEZ İSLAMLAR ÖZ,MERKEZ İSLAMLAR İSLAMLAR,PINARBAŞI İSLAMLAR,YARIMDAM ÜZÜMLÜ,ÖZMUARI İSLAMLAR bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-30 08:30:00 - 15:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,KOCAGÖL SAHİL ÇAVDIR bölgelerinde 30/10/2026 08:30:00 - 30/10/2026 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-30 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,AKBEL İSLAMLAR 18 ADA 16 PARSEL,AKBEL İSLAMLAR 22 ADA 7 PARSEL bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-30 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ GÖKÇEÖREN GOKSEKI SK.,MERKEZ GÖKÇEÖREN MERKEZ,MERKEZ GÖKÇEÖREN Mah. MERKEZ Sk.,MERKEZ GÖKÇEÖREN Mah. İZNE Sk.,MERKEZ YENİKÖY,MERKEZ YENİKÖY Mah. bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 08:30:00 - 15:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ KINIK Mah. ULUS Sk. bölgelerinde 31/10/2026 08:30:00 - 31/10/2026 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ ÜZÜMLÜ SENİR,MERKEZ İSLAMLAR Mah. 101 ADA 18 PARSEL,MERKEZ İSLAMLAR Mah. İSLAMLAR Sk. 101 ADA 86 PARSEL,SENİR ÜZÜMLÜ,İNÖNÜ İSLAMLAR bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ YEŞİLKÖY FETHIYE YOLU UZERI,MERKEZ YEŞİLKÖY KARAKİTAPLAR,MERKEZ YEŞİLKÖY Mah. GÜL Sk.,MERKEZ YEŞİLKÖY Mah. KARAKİTAPLAR Sk. bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ AĞULLU 0 ADA 207 PARSEL,MERKEZ AĞULLU Mah. 0 ADA 201 PARSEL,MERKEZ AĞULLU Mah. 0 ADA 207 PARSEL,MERKEZ DERE,MERKEZ DERE Mah.,MERKEZ PINARBAŞI,MERKEZ PINARBAŞI Mah. bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Serik, Alanya, Kumluca, Kaş, Konyaaltı, Manavgat, Aksu, Gazipaşa, Muratpaşa, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Akseki, Finike, Korkuteli)

KONYAALTI ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-30 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ ZÜMRÜT ANDIZLI bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-30 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ÇANKAYA Mah. 6396,MERKEZ ÇANKAYA Mah. 6402 Sk. bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-30 10:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ DOYRAN Mah. 2460 Sk.,MERKEZ DOYRAN Mah. SAKLIKENT Cd bölgelerinde 30/10/2026 10:00:00 - 30/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-30 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ AYDINLIK DEPO,MERKEZ AYDINLIK Mah. DEPO Sk.,MERKEZ AYDINLIK Mah. YASEMİN Sk.,MERKEZ AYDINLIK YASEMİN bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ ZÜMRÜT FATİH,MERKEZ ZÜMRÜT MEVLANA,MERKEZ ZÜMRÜT Mah. FATİH Cd,MERKEZ ZÜMRÜT Mah. SÜMBÜL Sk.,MERKEZ ÇAKIRLAR MEVLANA,MERKEZ ÇAKIRLAR Mah. MEVLANA Cd bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ KURUÇAY ULUÖNDER ATATÜRK,MERKEZ ZÜMRÜT Mah. ULUÖNDER ATATÜRK Cd,MERKEZ ZÜMRÜT ULUÖNDER ATATÜRK bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ AYDINLIK GİRNE,MERKEZ AYDINLIK Mah. GİRNE Cd,MERKEZ AYDINLIK Mah. YAVUZ SELİM Cd,MERKEZ AYDINLIK YAVUZ SELİM,MERKEZ KURUÇAY,MERKEZ KURUÇAY Mah.,MERKEZ ÇAKIRLAR Mah. MENEKŞE Sk.,MERKEZ ÇAKIRLAR Mah. YAVUZ SELİM Cd,MERKEZ ÇAKIRLAR YAVUZ SELİM,MERKEZ ÇAKIRLAR ZİRAAT bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ SİTELER 1360,MERKEZ SİTELER Mah. 1362 Sk.,MERKEZ SİTELER Mah. UNCALI Cd,MERKEZ SİTELER ÜNİVERSİTE,MERKEZ UNCALI Mah. 1240 Sk.,MERKEZ UNCALI Mah. 1245 Sk.,MERKEZ UNCALI ÇAMLIK,MERKEZ UNCALI ÜNİVERSİTE bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,KÜTÜKÇÜ,MERKEZ KÜTÜKÇÜ 2973,MERKEZ KÜTÜKÇÜ 2977,MERKEZ KÜTÜKÇÜ Mah. 2964 Sk.,MERKEZ KÜTÜKÇÜ Mah. 2977 Sk. bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Serik, Alanya, Kumluca, Kaş, Konyaaltı, Manavgat, Aksu, Gazipaşa, Muratpaşa, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Akseki, Finike, Korkuteli)

KORKUTELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-30 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ ÇAYKENARI KULLAR bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-10-31 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / İletken Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ GÜZLE Mah. 30501 Sk. bölgelerinde 31/10/2026 09:30:00 - 31/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Serik, Alanya, Kumluca, Kaş, Konyaaltı, Manavgat, Aksu, Gazipaşa, Muratpaşa, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Akseki, Finike, Korkuteli)

KUMLUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-30 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Manevra Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ ADRASAN Mah. 201 Sk.,MERKEZ BAĞLIK,MERKEZ GÖLCÜK Mah. ÇAYIR Sk.,MERKEZ GÖLCÜK ÇAYIR,MERKEZ HACIVELİLER DINGIL,MERKEZ HACIVELİLER Mah. YILDIRIMLAR,MERKEZ HACIVELİLER Mah. ÇÜRÜKİÇİ Sk.,MERKEZ HACIVELİLER ÇÜRÜKİÇİ,MERKEZ KARŞIYAKA,MERKEZ KASAPÇAYIRI BALÇIKLI-MEZARLIK,MERKEZ KUM BARBAROS,MERKEZ KUM BEYLİK KUMU,MERKEZ MERKEZ,MERKEZ MEYDAN,MERKEZ NARENCİYE DEMİRCİLER,MERKEZ NARENCİYE MENEKŞE,MERKEZ NARENCİYE Mah. DEĞİRMEN Sk.,MERKEZ NARENCİYE Mah. MENEKŞE Sk.,MERKEZ SARICASU Mah. HACIHÜSEYİNLER Sk.,MERKEZ SARIKAVAK Mah. BALÇIKLI Cd,MERKEZ SARIKAVAK Mah. Cd,MERKEZ YENİ,MERKEZ YEŞİLKÖY GÜCER,MERKEZ YEŞİLKÖY Mah. GÜCER Sk. bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-30 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Manevra Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ ADRASAN,MERKEZ ADRASAN Mah.,MERKEZ BAĞLIK HUSEYIN KURSUNLU CD.,MERKEZ BAĞLIK Mah. .,MERKEZ BEYKONAK,MERKEZ CUMHURİYET Mah. 1402,MERKEZ GÖKSU Mah. 110.,MERKEZ GÖKSU Mah. TEKİNLER Sk.,MERKEZ GÖKSU TEKİNLER,MERKEZ GÖKSU YENİ KOCAKESİK,MERKEZ KARŞIYAKA BEYKONAK-MAVİKENT,MERKEZ KARŞIYAKA CAMİİKIRIĞI,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. 412 Sk.,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. 906 Sk.,MERKEZ KUM Mah. CAMİİKIRIĞI Cd,MERKEZ KUM Mah. DENİZ SK.,MERKEZ MAVİKENT,MERKEZ MERKEZ EVRAN,MERKEZ MERKEZ MİLLİ EĞEMENLİK,MERKEZ SARICASU,MERKEZ SARIKAVAK Mah. AKPINAR Sk.,MERKEZ SARIKAVAK Mah. SARIKAVAK Cd,MERKEZ YENİ Mah. DINGIL Sk.,MERKEZ YENİ Mah. ILICA Sk.,MERKEZ ÇAYİÇİ GICIP,MERKEZ ÇAYİÇİ Mah. SARIAĞAÇ Sk.,MERKEZ ÇAYİÇİ SARIAĞAÇ bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ DUYGU,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ GÜNEY YILDIZ,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ Mah. GÜNEY YILDIZ Sk.,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ Mah. OKUL Sk. bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ Mah. ALTINEL Sk.,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ Mah. BALÇIKLI Cd,MERKEZ SARIKAVAK Mah. BALÇIKLI Cd,MERKEZ SARIKAVAK Mah. Cd,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ Mah. 127 ADA / 228 PARSEL,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ Mah. ÇAYIR Sk.,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ ÇAYIR bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ BAĞLIK Mah. KİREMİTHANE bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 16:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Serik, Alanya, Kumluca, Kaş, Konyaaltı, Manavgat, Aksu, Gazipaşa, Muratpaşa, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Akseki, Finike, Korkuteli)

MANAVGAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-30 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK 9005,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK 9007,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK Mah. 9009 Sk.,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK Mah. 9011 Sk. bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,KALEMLER Mah. KALEMLER Mah.,MERKEZ EVRENSEKİ Mah. SEKİ K.Ev.,MERKEZ EVRENSEKİ Mah. YAPARLAR K.Ev.,MERKEZ EVRENSEKİ SEKİ,MERKEZ EVRENSEKİ YAPARLAR,MERKEZ HATİPLER 137,MERKEZ HATİPLER Mah. 168 Sk.,MERKEZ ILICA 137,MERKEZ ILICA 208,MERKEZ ILICA Mah.,MERKEZ KALEMLER,MERKEZ KALEMLER Mah.,MERKEZ ÇOLAKLI DELİİMAMLI,MERKEZ ÇOLAKLI Mah. DELİİMAMLI K.Ev.,MERKEZ ÇOLAKLI Mah. Sk. bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ EVRENSEKİ EVREN,MERKEZ EVRENSEKİ KÖMÜRCÜLER,MERKEZ EVRENSEKİ Mah. EVREN K.Ev.,MERKEZ EVRENSEKİ Mah. KÖMÜRCÜLER K.Ev.,MERKEZ ÇOLAKLI,MERKEZ ÇOLAKLI Mah. 2104 Sk.,MERKEZ ÇOLAKLI Mah. ÇEVRE YOLU Blv,ÇOLAKLI Mah. ÇOLAKLI Mah. bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK 9005,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK 9007,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK Mah. 9009 Sk.,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK Mah. 9011 Sk. bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ AHMETLER,MERKEZ DEMİRCİLER BAHÇELİEVLER,MERKEZ DEMİRCİLER Mah. BAHÇELİEVLER Sk.,MERKEZ GEBECE,MERKEZ GENÇLER,MERKEZ HACIİSALI,MERKEZ HOCALI Mah. YARBAYŞI Sk.,MERKEZ HOCALI YARBAYŞI,MERKEZ UZUNKALE,MERKEZ UZUNLAR Mah. UZUNLAR Mah. bölgelerinde 31/10/2026 09:30:00 - 31/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ KIZILAĞAÇ,MERKEZ KIZILAĞAÇ Mah. bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Serik, Alanya, Kumluca, Kaş, Konyaaltı, Manavgat, Aksu, Gazipaşa, Muratpaşa, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Akseki, Finike, Korkuteli)



MURATPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-30 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ ERMENEK 13 NOLU,MERKEZ ERMENEK Mah. 58 NOLU,MERKEZ ERMENEK Mah. 58 NOLU Sk. bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ GÜZELBAĞ MAH.,MERKEZ GÜZELBAĞ Mah. EBRU Sk.,MERKEZ GÜZELBAĞ Mah. ÇINARLI Sk.,MERKEZ GÜZELBAĞ ZEYBEK,MERKEZ GÜZELBAĞ ÇINARLI bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ GÜZELOLUK 1819,MERKEZ GÜZELOLUK 1883,MERKEZ GÜZELOLUK Mah. .,MERKEZ GÜZELOLUK Mah. 1819 Sk. bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ GÜZELOLUK 1883 SK.,MERKEZ GÜZELOLUK Mah. 1764 Sk.,MERKEZ GÜZELOLUK Mah. 1812 Sk.,MERKEZ KIRCAMİ 1767,MERKEZ KIRCAMİ GÖLLER,MERKEZ KIRCAMİ Mah. GÖLLER Cd bölgelerinde 31/10/2026 09:00:00 - 31/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 30-31 Ekim (Serik, Alanya, Kumluca, Kaş, Konyaaltı, Manavgat, Aksu, Gazipaşa, Muratpaşa, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Akseki, Finike, Korkuteli)



SERİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-30 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ BELPINAR CUMHURİYET,MERKEZ BELPINAR Mah. BELPINAR 4,MERKEZ BELPINAR Mah. CUMHURİYET KÖKEZ,MERKEZ KÖKEZ 3238,MERKEZ KÖKEZ 3240,MERKEZ KÖKEZ Mah. 3233 Sk.,MERKEZ KÖKEZ Mah. 3238 Sk. bölgelerinde 30/10/2026 09:30:00 - 30/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-30 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ BERENDİ,MERKEZ BERENDİ Mah. BERENDİ 1,MERKEZ BERENDİ Mah. BERENDİ Sk.,MERKEZ BÜĞÜŞ,MERKEZ ETLER HAPILLAR,MERKEZ ETLER Mah. ETLER 1,MERKEZ ETLER Mah. HAPILLAR Sk.,MERKEZ PINARCIK,MERKEZ YANKÖY,MERKEZ ZIRLANKAYA bölgelerinde 30/10/2026 09:30:00 - 30/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-30 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ ABDURRAHMANLAR,MERKEZ BERENDİ Mah. BERENDİ 1,MERKEZ BERENDİ Mah. BERENDİ Sk.,MERKEZ ESKİYÜRÜK,MERKEZ ETLER HAPILLAR,MERKEZ ETLER Mah. ETLER 1,MERKEZ ETLER Mah. HAPILLAR Sk.,MERKEZ GEBİZ,MERKEZ KAYABURNU Mah. ESKİYÜRÜK MERKEZ,MERKEZ TÖNGÜŞLÜ,MERKEZ YUKARIKOCAYATAK AZAPLAR KÜMESİ,MERKEZ YUKARIKOCAYATAK Mah. AZAPLAR KÜMESİ K.Ev.,MERKEZ YUKARIKOCAYATAK Mah. YUKARIKOCAYATAK 3,MERKEZ ÇANAKÇI Mah. ÇANAKÇI 1,MERKEZ ŞATIRLI bölgelerinde 30/10/2026 09:00:00 - 30/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-30 09:15:00 - 16:15:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ ORTA Mah.,MERKEZ ORTA 1292,MERKEZ ORTA Mah. 1292 Sk.,MERKEZ ORTA Mah. 1293 Sk. bölgelerinde 30/10/2026 09:15:00 - 30/10/2026 16:15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-30 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ BELEK 105,MERKEZ KADRİYE 115,MERKEZ KADRİYE CELAL BAYAR,MERKEZ KADRİYE Mah. 115 Sk.,MERKEZ KADRİYE Mah. 117 Sk. bölgelerinde 30/10/2026 09:30:00 - 30/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-30 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Güvenlik/Tedbir Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ AŞAĞIÇATMA,MERKEZ AŞAĞIÇATMA Mah.,MERKEZ CUMALI,MERKEZ CUMALI Mah. FEVZİ ÇAKMAK Sk.,MERKEZ CUMALI Mah. GAZİLER Sk.,MERKEZ EMİNCELER,MERKEZ EMİNCELER Mah. EMİNCELER 22,MERKEZ EMİNCELER Mah. EMİNCELER 29,MERKEZ MERKEZ 2177,MERKEZ MERKEZ 2180,MERKEZ MERKEZ Mah. 2178 Sk.,MERKEZ MERKEZ Mah. 2188 Sk.,MERKEZ ORTA 1285,MERKEZ ORTA 1286,MERKEZ ORTA Mah. CUMALI 47 Sk.,MERKEZ ORTA Mah. CUMALI 64,MERKEZ ÇANDIR Mah. CANKARA Sk.,MERKEZ ÇANDIR Mah. ÇANDIR 35 bölgelerinde 30/10/2026 09:30:00 - 30/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Güvenlik/Tedbir Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 02:00:00 - 06:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ ABDURRAHMANLAR,MERKEZ BERENDİ Mah. BERENDİ 1,MERKEZ BERENDİ Mah. BERENDİ Sk.,MERKEZ GEBİZ,MERKEZ KAYABURNU Mah. ESKİYÜRÜK MERKEZ,MERKEZ TÖNGÜŞLÜ,MERKEZ YEŞİLYURT KUSLAR SK.,MERKEZ YEŞİLYURT MERKEZ,MERKEZ YEŞİLYURT Mah. MERKEZ Sk.,MERKEZ YEŞİLYURT Mah. YEŞİLYURT 11,MERKEZ YUKARIKOCAYATAK AZAPLAR KÜMESİ,MERKEZ YUKARIKOCAYATAK Mah. AZAPLAR KÜMESİ K.Ev.,MERKEZ YUKARIKOCAYATAK Mah. YUKARIKOCAYATAK 3,MERKEZ ÇANAKÇI Mah. ÇANAKÇI 1,MERKEZ ÇANDIR,MERKEZ ŞATIRLI bölgelerinde 31/10/2026 02:00:00 - 31/10/2026 06:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 02:00:00 - 06:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ ÇAKALLIK;ANTALYA,SERİK,. ..,. .143 ada 4 parsel,MERKEZ AKBAŞ GÜCÜKLER,MERKEZ AKBAŞ Mah. AKBAŞ 31,MERKEZ AKBAŞ Mah. GÜCÜKLER Sk.,MERKEZ AŞAĞIKOCAYATAK,MERKEZ BURMAHANCI,MERKEZ BİLGİNLER HOPALAR,MERKEZ BİLGİNLER Mah. BİLGİNLER 16,MERKEZ CUMALI Mah. 8013,MERKEZ CUMALI Mah. ATATÜRK Sk.,MERKEZ KOZAĞACI,MERKEZ YUKARIKOCAYATAK,MERKEZ YUKARIKOCAYATAK Mah.,MERKEZ ÇANDIR Mah. AŞAĞIÇATMA 1,MERKEZ ÇANDIR Mah. OSMAN BEY ÇIKMAZI Sk.,MERKEZ ŞATIRLI Mah. ŞATIRLI 16,MERKEZ ŞATIRLI Mah. ŞATIRLI 16 Sk. bölgelerinde 31/10/2026 02:00:00 - 31/10/2026 06:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 02:00:00 - 06:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,KUNDU,KUNDU Mah.,MERKEZ KUMKÖY Mah. 34020,MERKEZ KUMKÖY Mah. KADRİYE CD.,MERKEZ KUNDU,MERKEZ KUNDU Mah.;ANTALYA,SERİK,MERKEZ BELEK 105,MERKEZ BELEK 125,MERKEZ DİKMEN,MERKEZ KADRİYE,MERKEZ KADRİYE Mah.,MERKEZ KAYABURNU ANTALYA MANAVGAT YOLU,MERKEZ ÇAKALLIK,MERKEZ ÇAKALLIK Mah. bölgelerinde 31/10/2026 02:00:00 - 31/10/2026 06:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 02:00:00 - 06:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ KUNDU Mah. 33003 Sk.,MERKEZ KUNDU Mah. 33006;ANTALYA,SERİK,MERKEZ KADRİYE BEŞGÖZ,MERKEZ KADRİYE CANADA,MERKEZ KADRİYE Mah. CANADA Cd,MERKEZ KADRİYE Mah. KÖMÜR İSKELESİ (YENİ) Cd bölgelerinde 31/10/2026 02:00:00 - 31/10/2026 06:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 02:00:00 - 06:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ AKÇAALAN 4237,MERKEZ BELPINAR Mah. BELPINAR 14,MERKEZ BURMAHANCI Mah. BURMAHANCI 10,MERKEZ CUMALI,MERKEZ GEBİZ 1251,MERKEZ GEBİZ 1253,MERKEZ GEBİZ Mah. 35 Sk.,MERKEZ KÖKEZ BURMAHANCI,MERKEZ KÖKEZ Mah. 3146 Sk.,MERKEZ KÖKEZ Mah. YAZIR Cd,MERKEZ KÖKEZ YAZIR,MERKEZ MERKEZ,MERKEZ MERKEZ Mah.,MERKEZ ORTA,MERKEZ ORTA Mah.,MERKEZ ÇANDIR Mah. CANKARA Sk.,MERKEZ ÇANDIR Mah. ÇANDIR 35 bölgelerinde 31/10/2026 02:00:00 - 31/10/2026 06:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-31 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ ÇANDIR ATATÜRK,MERKEZ ÇANDIR BAYAR,MERKEZ ÇANDIR Mah. ATATÜRK Cd,MERKEZ ÇANDIR Mah. KARINCALI Sk.,ÇANDIR Mah. ÇANDIR Mah.,ÇANDIR ÇANDIR Mah. bölgelerinde 31/10/2026 09:30:00 - 31/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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