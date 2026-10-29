Antalya su kesintisi 30 Ekim programı ASAT tarafından duyuruldu. Cuma günü Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ilçelerinde gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları nedeniyle çok sayıda mahallede su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanması bekleniyor. ASAT tarafından yapılan duyuruya göre Konyaaltı Hürriyet Caddesi'ndeki Karayolları Katlı Kavşak çalışmaları kapsamında Duraliler 1 Ana İsale Hattı'nda boru bağlantı işlemleri yapılacak. Vatandaşlar ise ''Antalya'da sular saat kaçta gelecek?'' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, 30 Ekim ASAT planlı kesinti listesi...

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Antalya su kesintisi 30 Ekim listesi ASAT tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. Konyaaltı, Kepez, Muratpaşa ve Aksu ilçelerindeki çok sayıda yerleşim alanının etkilenebileceği bildirilirken ana isale hattındaki çalışmalar nedeniyle su kesintisinin belirtilen bölgelerin dışına da yayılabileceği belirtildi. Peki, Antalya'da sular saat kaçta gelecek?

ANTALYA SU KESİNTİSİ 30 EKİM ASAT

Antalya su kesintisi 30 Ekim! ASAT (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu) planlı kesinti

KONYAALTI SU KESİNTİSİ

Tarih: 30 Ekim 2026 Cuma

Saat: 06.00-24.00

Kesinti nedeni: Duraliler 1 Ana İsale Hattı'nda boru bağlantı çalışması

Etkilenen bölgeler: Bahtılı'nın bir kısmı, Aşağıkaraman, Mollayusuf'un Villalar Bölgesi, Siteler, Akdeniz Üniversitesi ve Pınarbaşı.



KEPEZ SU KESİNTİSİ

Tarih: 30 Ekim 2026 Cuma

Saat: 06.00-24.00

Kesinti nedeni: Duraliler 1 Ana İsale Hattı'nda yürütülecek boru bağlantı çalışması

Etkilenen bölge: Duraliler.

Antalya su kesintisi 30 Ekim! ASAT (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu) planlı kesinti

MURATPAŞA SU KESİNTİSİ

Tarih: 30 Ekim 2026 Cuma

Saat: 06.00-24.00

Kesinti nedeni: Ana isale hattındaki boru bağlantı çalışması

Etkilenen bölgeler: Bayındır, Meltem, Bahçelievler, Deniz, Varlık, Altındağ, Kışla, Kızılsaray, Elmalı, Tahılpazarı, Balbey, Selçuk, Barbaros, Kılıçarslan, Haşimişcan, Sinan, Zerdalilik, Gençlik, Demircikara, Yeşilbahçe, Şirinyalı, Fener, Çağlayan ve Güzeloba.



AKSU SU KESİNTİSİ

Tarih: 30 Ekim 2026 Cuma

Saat: 06.00-24.00

Kesinti nedeni: Duraliler 1 Ana İsale Hattı'ndaki bağlantı çalışmaları nedeniyle su temininde yaşanabilecek aksamalar

Etkilenen bölgeler: Kemerağzı, Kundu ve Kundu Oteller Bölgesi.

Antalya su kesintisi 30 Ekim! ASAT (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu) planlı kesinti

ANTALYA'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK, ASAT SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Antalya su kesintisi 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 06.00'da başlayacak. Altyapı çalışmalarının aynı gün saat 24.00'e kadar devam etmesi planlanıyor. Bu süreçte bazı bölgelerde su tamamen kesilebilirken bazı mahallelerde şebeke basıncının düşmesi nedeniyle suya erişimde sorun yaşanabileceği bildirildi.

Vatandaşların gün boyu sürmesi beklenen kesintilere karşı tedbirli olması öneriliyor.

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