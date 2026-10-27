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Bursa su kesintisi 28 Ekim BUSKİ planlı kesinti (Karacabey, Orhangazi, Nilüfer)

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Bursa su kesintisi 28 Ekim BUSKİ planlı kesinti (Karacabey, Orhangazi, Nilüfer)
Başlık ResmiBursa su kesintisi 28 Ekim BUSKİ "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Bursa su kesintisi 28 Ekim BUSKİ planlı kesinti programı duyuruldu. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından paylaşılan bilgilere göre Karacabey, Nilüfer ve Orhangazi ilçelerindeki bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

BUSKİ'nin açıkladığı programa göre Bursa'da 28 Ekim Çarşamba günü Karacabey, Nilüfer ve Orhangazi ilçelerindeki belirli bölgelerde su kesintisi uygulanacak. Kesintilerin nedenleri ve tahmini bitiş saatleri ise ilçelere göre değişiklik gösteriyor. İşte, Bursa su kesintisi 28 Ekim BUSKİ planlı kesinti programı...

BURSA SU KESİNTİSİ 28 EKİM BUSKİ

Bursa su kesintisi 28 Ekim BUSKİ planlı kesinti (Karacabey, Orhangazi, Nilüfer)
Başlık ResmiBursa su kesintisi 28 Ekim BUSKİ planlı kesinti (Karacabey, Orhangazi, Nilüfer)

KARACABEY SU KESİNTİSİ
BAYRAMDERE
Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/10/2026 12:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/10/2026 12:00

Kesim Tarihi: 27/10/2026 12:00

Açıklama: Karacabey İlçesi Bayramdere Mahallesi Yeniköy mevkiinde su alma yapısındaki bulanıklık nedeniyle 27 Ekim 2026 tarihinde Salı günü saat 12:00 itibariyle su kesintisi uygulanacaktır. Sular bulanıklık giderildiği zaman verilebileceği için saat bilgisi yoktur.

Bursa su kesintisi 28 Ekim BUSKİ planlı kesinti (Karacabey, Orhangazi, Nilüfer)
Başlık ResmiBursa su kesintisi 28 Ekim BUSKİ planlı kesinti (Karacabey, Orhangazi, Nilüfer)



GÖLECİK
Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/10/2026 13:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/10/2026 13:00

Kesim Tarihi: 27/10/2026 13:00

Açıklama: Karacabey İlçesi Gölecik, Şahin, Karasu, Fevzipaşa, Hotanlı, Küçükkaraağaç, Yenisarıbey, Ortasarıbey, Eskisarıbey, Akhisar, İsmetpaşa ve Sazlıca Mahallelerinde su alma yapısındaki bulanıklık nedeniyle 27 Ekim 2026 tarihinde Salı günü saat 13:00 itibariyle su kesintisi uygulanacaktır. Sular bulanıklık giderildiği zaman verilebileceği için saat bilgisi yoktur.

Bursa su kesintisi 28 Ekim BUSKİ planlı kesinti (Karacabey, Orhangazi, Nilüfer)
Başlık ResmiBursa su kesintisi 28 Ekim BUSKİ planlı kesinti (Karacabey, Orhangazi, Nilüfer)

NİLÜFER SU KESİNTİSİ
KAYAPA
Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/10/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/10/2026 18:00

Kesim Tarihi: 28/10/2026 09:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icme Suyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi Kayapa Mahallesi ve civarinda 28.10.2026 tarihinde 09:00 - 18:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir.

Bursa su kesintisi 28 Ekim BUSKİ planlı kesinti (Karacabey, Orhangazi, Nilüfer)
Başlık ResmiBursa su kesintisi 28 Ekim BUSKİ planlı kesinti (Karacabey, Orhangazi, Nilüfer)

ORHANGAZİ SU KESİNTİSİ
YENİKÖY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/10/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/10/2026 18:00

Kesim Tarihi: 28/10/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Orhangazi İlçesi Yeniköy Mahallesi Çalılık ve Gölpark Villaları Mevkii'nde, 28.10.2026 tarihinde 09:00 ? 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

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