Bursa elektrik kesintisi 26-27-28-29-30 Ekim UEDAŞ programı çok sayıda mahalle ve sokağı kapsıyor. UEDAŞ’ın planlı çalışma programında Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Osmangazi ve Yenişehir ilçeleri için kesintiler yapılacağı duyuruldu.

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Bursa elektrik kesintisi 26-27-28-29-30 Ekim listesi UEDAŞ tarafından paylaşıldı. Bununla birlikte paylaşılan programda 31 Ekim, 1 Kasım ve 2 Kasım tarihlerine ilişkin kesintiler de yer duyuruldu. Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Karacabey, Harmancık, İnegöl, Gürsu, Yenişehir, Orhangazi, Kestel, İznik, Mudanya, Orhaneli, Gemlik, Osmangazi ilçelerinde yapılacak planlı kesintilerin saatleri de açıklandı.

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 26-27-28-29-30 EKİM UEDAŞ

Bursa elektrik kesintisi 26-27-28-29-30 Ekim (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Karacabey, Harmancık, İnegöl, Gürsu, Yenişehir, Orhangazi)

GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Ekim Salı

•⁠ ⁠09.30-17.00 | Kurşunlu Mahallesi: 1. Şahin, Bahçelievler 1, Bahçelievler 2, Bahçelievler 3, Çevre Yolu, Belediye, Sahil Yolu, İskele 1, Mareşal, Türk, Aksoy, Çardak, Ozan, Gökkuşağı, Nehir, 3. Yıldız, Kolukısa, 1. Demir, Baycan, 2. Değirmen, 1. Mercan, Kırlangıç, Dilek, Balıkçılar, 1. Güler, Süvari, Cami Çıkmazı, Işık Çıkmazı, Murat, Tahirbey, Yıldırım, Öğretmen Nedime Kartal, 2. Dilek, Fulya, 3. Pınar, 1. Şafak, Hatun Nine, Çamlıcalı, Aydoğdu, 1. Gazi, A. Önder, Yasemin, Sahil Çıkmazı, Yeşil Vadi, Selvi, Meşe, 2. Zafer, Aydoğan, Bayramyeri, Harbi, 2. Deniz, 4. Çamlık, Çamlı, Öztürk, 2. Dere, Fener, Tan, 2. Kanarya, Kaldırım, Anıl, 1. Yalı, Turan, 2. Nilüfer, Serap, Bahçelievler 4, Ortakent, 3. Çınar, Hasan Çavuş, Çam, 1. Dutluk, 1. Çamlık, Ülkü, 1. İkizler, Yalçın, İnci, Mimoza, Şenar, Aşiyan, Arslan, Çitlenbik, Güven 1, 2. Çiğdem, 1. Poyraz, 5. Bahar, Beyaz Yalı, Derya, 3. Kaya, 4. Martı, Oba, Kardelen, 2. Manolya, 1. Ay, Zeytin, Şahin, Yeşim, Öğretmen Fehmi Tuna, Yakuplar, 3. Gül, 2. Güneş, 1. Emek, Çağlar, A. Demirsar, 1. Fırın, Gülcan, 2. Ozan, 1. Can, 2. Şen, PTT, Orkide, 1. Akasya, 2. Gazi, 2. Defne, 2. Papatya, Yağmur, 1. Umut, Söğüt Çıkmazı, Bademli, 3. Bahar, Şahin Çıkmazı, 1. Özkan, Hülya, 2. Mercan, 3. Martı, Renk, 1. Derya, 1. Ünal, Çelen, 1. Ceylan, 2. Esen, 1. Aydın, 1. Yavuz, 1. Yakamoz, 1. Dar, Kardeşler, Dağyolu, Bakan, 3. Günaydın, Huzur, 2. Gül, Sevim, Lalelik, Doğan, Rüzgar, 1. Nergis, Ondört Evler Mevkii, 2. Hamam, Deniz, Uslular, 2. Park, 1. Bülbül, Görkem, Bahadır, Erguvan, 3. Kartal, Sezer, Sazlık, 3. Menekşe, Dutluk, Açelya, Nil, 3. Lale, Paşa, Bereket, Güller, 3. Irmak, Köşe, 2. Atatürk, Lale Çıkmazı, Bayram, Hoşgör, Site, 1. Karaca, Güleryüz, Kumbaz, 381, 512, 513, 514, 520, 527, 546, 555, 568, 601, 608, 612, 629, 633, 640, 648, 649, 654, 656, 660, 661, 666, 676, 711, 715, 720, 722 ve 723 Nolu sokaklar.

28 Ekim Çarşamba

•⁠ ⁠09.00-11.00 | Umurbey Mahallesi: Şahinpaşa, Bayraktar, 1. Atatürk, Ali Dede, Yavuz Selim, Tırnak, Tıknaz Tepe, Şehit Esat Akbaba, Köprübaşı, Niyazibey, 2. Lale, Kayalar, Ahmet Düşmez, Akköy, Kocatepe, Kanarya 1, Ertuğrul Bey, Öğrencikbeyi, Namık Gedik, Ahmet Dalibey, Reşide Bayar, Timurtaşpaşa, 2. Okul, Kenar, Halit Paşa, Ali Bolulu, Ahmet Şükrü Paşa, Mahzen, Abdullah Fehmi, Aytepe, Cami Çıkmazı, İbrahim Besli, Fevzi Çakmak, Mehmet Çelebi, Ademoğlu Çıkmazı, 1. İstiklal, Halilbey, 1. Çiğdem, Büyük Hoca, Celal Bayar, Fatin Rüştü Zorlu, Kozalan, Meydan, Softa Taşı, Rasattepe, Lala Şahin Paşa, Karanfil, 2. Dar, Mehmet Cırgan, 3. Cumhuriyet, Nergis, 2. Yeni, Tuncay Gürsoy, Yıldırım Beyazıt, Kılıç, Kazım Karabekir, Değirmenyolu, Akhisarlı, Yıldıray Özdemir, Mahmutağa, Cumhuriyet, İshak, Çamlık, C. Bayar, Babailyas, Çıkmaz, 1. İncirli, Hacı Nuri Selçik, Anıttepe, Polatkan, 2. Menekşe, 1. Umurbey, 1. Zafer, Musabey, Vezirbey, Osmangazi, Karayaka, Menderes, 11 Eylül, Taşkent, Hacı Ahmet, Bostanlık, Abdüllatif, Ziya Kaya, Çeşme Çıkmazı, Hüseyin Karpat, 1. Gelincik, 1. Orhangazi, 1. Badem, Çataloğlu, Beyler, 1. Sümbül, Ali Dede 1, Maya, 5. Park, 1. Çınar, Hacı Etem Ağa, Helvacıoğlu, Rıza Gülsün, 602, 10. Tepe, 5. Kayalar, 604, 606 ve 655 Nolu sokaklar.

Bursa elektrik kesintisi 26-27-28-29-30 Ekim (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Karacabey, Harmancık, İnegöl, Gürsu, Yenişehir, Orhangazi)

GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Ekim Pazartesi

•⁠ ⁠13.00-17.00 | Dışkaya Mahallesi: Hocalı, Yukarı Beşevler, Zeytinli, Çeşmeli, Bereket, Çıkmaz Aralık, Uluçınar, Mevlevi, Mektep, Çalı Çıkmazı, Çamlıca, Orman Çıkmazı, Yalı, Mehterlik, Bağlık, Aşağı Beşevler ve Bera sokakları.

•⁠ ⁠13.00-17.00 | Canbazlarköy Mahallesi: Sazlık Yolu.

•⁠ ⁠14.00-18.00 | Adaköy Mahallesi: Vurgun, Erzincan, Erdemler, Ateş, Emrah, İstasyon, Şambal, Çakan, Çıkmaz, Kanal Boyu, Buzhane, Şen, Kestel, Emir, Yalvaç, Talya, Bahçelievler ve Adil sokakları.

•⁠ ⁠14.00-18.00 | Zafer Mahallesi.

•⁠ ⁠14.00-18.00 | İstiklal Mahallesi: Millet ve Kestel sokakları.

27 Ekim Salı

•⁠ ⁠09.00-13.00 | Adaköy Mahallesi: Barış, Kıymet, Kanal Boyu, Ege, Recep Yazıcıoğlu ve Malazgirt sokakları.

•⁠ ⁠14.00-18.00 | Zafer Mahallesi: Dedeçınar.

28 Ekim Çarşamba

•⁠ ⁠11.00-12.00 | Kazım Karabekir Mahallesi: İstiklal, Kanarya, Ulaş, Güneş ve Hamam sokakları.

•⁠ ⁠11.00-12.00 | Zafer Mahallesi: Kazım Karabekir Caddesi.

Bursa elektrik kesintisi 26-27-28-29-30 Ekim (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Karacabey, Harmancık, İnegöl, Gürsu, Yenişehir, Orhangazi)

HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Ekim Salı

•⁠ ⁠10.00-18.00 | Bekdemirler Mahallesi: Bekdemirler.

•⁠ ⁠10.00-18.00 | Alutca Mahallesi: Alutca.

•⁠ ⁠10.00-18.00 | Gökçeler Mahallesi: Gökçeler Çınar.

•⁠ ⁠10.00-18.00 | İshaklar Mahallesi: İshaklar ve İshaklar/19 sokakları.

•⁠ ⁠10.00-18.00 | Kışmanlar Mahallesi: Kışmanlar, Kışmanlar/1 ve İshaklar sokakları.

•⁠ ⁠10.00-18.00 | Gedikören Mahallesi: Naccalar, Orta, Sipahiler ve Koçpınar Mezrası.

•⁠ ⁠10.00-18.00 | Kozluca Mahallesi: Kozluca.

•⁠ ⁠10.00-18.00 | Akpınar Mahallesi: Merkez ve Merkez/11 sokakları.

•⁠ ⁠10.00-18.00 | Kocapınar Mahallesi: Kocapınar.

•⁠ ⁠10.00-18.00 | Delicegüney Mahallesi: Delicegüney.

•⁠ ⁠10.00-18.00 | Kependere Mahallesi: Albay Çetin.

•⁠ ⁠10.00-18.00 | Dutluca Mahallesi: Koyak ve Dutluca Merkez.

•⁠ ⁠10.00-18.00 | Dedebalı Mahallesi: Gölcük, Maraşatlar ve Dedebalı Merkez.

•⁠ ⁠10.00-18.00 | Karaca Mahallesi: İshaklar.

•⁠ ⁠10.00-18.00 | Balatdanişment Mahallesi: Balatdanişment ve Balatdanişment/4 sokakları.

•⁠ ⁠10.00-18.00 | Ilıcaksu Mahallesi: Ilıcaksu.

Bursa elektrik kesintisi 26-27-28-29-30 Ekim (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Karacabey, Harmancık, İnegöl, Gürsu, Yenişehir, Orhangazi)

İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Ekim Pazartesi

•⁠ ⁠13.00-15.00 | Yeniceköy Mahallesi: 898, 899, 906, 907, 908, 913, Batı Trakya ve Karşıyaka sokakları.

•⁠ ⁠13.00-15.00 | Ertuğrulgazi Mahallesi: Seçkin, 1. Ihlamur, Olgun, Hediye, Narçiçeği, Beyazgül, Gürcan, Selin ve Kıymet sokakları.

27 Ekim Salı

•⁠ ⁠09.00-11.00 | Kemalpaşa Mahallesi: Doğu, Yeşim, 15 Temmuz, 1. Şark, Rüzgarlı, Ufuk ve Bilgili sokakları.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Babaoğlu Mahallesi: 2751, 2753, 2754 ve Babaoğlu sokakları.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Karahasanlar Mahallesi: 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710 ve Karahasanlar sokakları.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Sülüklügöl Mahallesi: 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, Sülüklügöl ve Sülüklügöl Karahasanlar sokakları.

28 Ekim Çarşamba

•⁠ ⁠09.00-15.00 | Çayyaka Mahallesi: 5074 ve 5088 Nolu sokaklar.

30 Ekim Cuma

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Babaoğlu Mahallesi: 2751, 2753, 2754 ve Babaoğlu sokakları.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Karahasanlar Mahallesi: 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710 ve Karahasanlar sokakları.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Sülüklügöl Mahallesi: 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, Sülüklügöl ve Sülüklügöl Karahasanlar sokakları.

31 Ekim Cumartesi

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Çayyaka Mahallesi: 5074 ve 5088 Nolu sokaklar.

1 Kasım Pazar

•⁠ ⁠09.00-12.00 | Yeniceköy Mahallesi: 610, 615, 621, 623, 628, 630, 631 ve Kemal Atatürk sokakları.

Bursa elektrik kesintisi 26-27-28-29-30 Ekim (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Karacabey, Harmancık, İnegöl, Gürsu, Yenişehir, Orhangazi)

İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Ekim Pazartesi

•⁠ ⁠10.00-17.00 | Boyalıca Mahallesi: Derman 2, Hoca Ahmet Yesevi, Sahil (Yalı), Doktor, Gül, Karanfil (Yalı), Sahil Yalı 1, Kuru, Sahil, Fatih Sultan Mehmet (Yalı) ve Çiçek 1 sokakları.

27 Ekim Salı

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Tacir Mahallesi: Tacir 1.

•⁠ ⁠10.00-14.00 | Hisardere Mahallesi: Hisardere.

Bursa elektrik kesintisi 26-27-28-29-30 Ekim (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Karacabey, Harmancık, İnegöl, Gürsu, Yenişehir, Orhangazi)

KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Ekim Salı

•⁠ ⁠09.00-10.30 | Ovaesemen Mahallesi.

•⁠ ⁠09.00-15.00 | Ballıkaya Mahallesi: Ballıkaya.

•⁠ ⁠09.00-15.00 | Muratlı Mahallesi: Muratlı.

•⁠ ⁠09.00-15.00 | Çamlıca Mahallesi: Çamlıca.

•⁠ ⁠09.00-15.00 | Çeşnigir Mahallesi: Çeşnigir.

•⁠ ⁠09.00-15.00 | Orhaniye Mahallesi.

•⁠ ⁠09.00-15.00 | Ekinli Mahallesi: Ekinli.

•⁠ ⁠09.00-15.00 | Karakoca Mahallesi.

•⁠ ⁠09.00-15.00 | İnkaya Mahallesi: Çavuş.

•⁠ ⁠09.00-15.00 | Taşpınar Mahallesi: Taşpınar.

•⁠ ⁠09.00-15.00 | Hürriyet Mahallesi: Hürriyet.

•⁠ ⁠10.00-11.00 | Çavuş Mahallesi: Danişment.

•⁠ ⁠10.00-11.00 | Tophisar Mahallesi: Tophisar.

•⁠ ⁠10.00-11.00 | Danişment Mahallesi.

•⁠ ⁠10.00-11.00 | Dağkadı Mahallesi: Dağkadı.

•⁠ ⁠10.00-11.00 | Sultaniye Mahallesi: Sultaniye ve Akhisar sokakları.

•⁠ ⁠10.00-11.00 | İsmetpaşa Mahallesi.

•⁠ ⁠10.00-17.00 | Cambaz Mahallesi: Cambaz.

30 Ekim Cuma

•⁠ ⁠09.00-15.00 | Karakoca Mahallesi: Karakoca.

•⁠ ⁠09.00-15.00 | Yenikaraağaç Mahallesi.

31 Ekim Cumartesi

•⁠ ⁠09.30-17.30 | Yolağzı Mahallesi.

•⁠ ⁠09.30-17.30 | Bakırköy Mahallesi.

Bursa elektrik kesintisi 26-27-28-29-30 Ekim (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Karacabey, Harmancık, İnegöl, Gürsu, Yenişehir, Orhangazi)

KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Ekim Salı

•⁠ ⁠10.00-11.00 | Kale Mahallesi: Sarıyer, Fethiye, Çay İçi ve Çayır sokakları.

•⁠ ⁠15.00-17.00 | Osmaniye Mahallesi: Dağ Yolu, Osmaniye Cami, Kurtuluş, Gizem, Osmaniye 1, Osmaniye 3, Osmaniye 4, Osmaniye 5, Osmaniye 8, Osmaniye 9, Osmaniye 10, Osmaniye 11 ve Osmaniye 12 sokakları.

30 Ekim Cuma

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Ümitalan Mahallesi: Buruncuk ve Karatepe sokakları.

31 Ekim Cumartesi

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Ümitalan Mahallesi: Akpınar, Aladağ, Haramidere, Batacık, Orman, Ümitalan Okul, Karadeniz, Kiremitlik ve Hasköy sokakları.

Bursa elektrik kesintisi 26-27-28-29-30 Ekim (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Karacabey, Harmancık, İnegöl, Gürsu, Yenişehir, Orhangazi)

MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Ekim Pazartesi

•⁠ ⁠10.00-18.00 | Mesudiye Mahallesi: Mesudiye 11, Mesudiye 16, Mesudiye 17, Mesudiye 18, Mesudiye 19, Mesudiye 20, Mesudiye 21, Mesudiye 22, Mesudiye 23, Mesudiye 24, Mesudiye 25, Mesudiye 26, Mesudiye 27, Mesudiye 28, Mesudiye 29, Mesudiye 30, Mesudiye 31, Mesudiye 32, Mesudiye 33, Mesudiye 34, Mesudiye 35, Mesudiye 36, Mesudiye 37, Mesudiye 38, Mesudiye 39, Mesudiye 40, Mesudiye 41, Mesudiye 42, Mesudiye 43, Mesudiye 44, Mesudiye 45, Mesudiye 46, Mesudiye 48, Mesudiye 51, Mesudiye 52, Mesudiye 53, Mesudiye 54, Mesudiye 55, Maşat Yalı ve S.Maşat sokakları.

•⁠ ⁠10.00-18.00 | Eğerce Mahallesi: Eğerce 11. sokak.

27 Ekim Salı

•⁠ ⁠09.00-15.00 | Evciler Mahallesi: Evciler, Evciler 1, Evciler 3, Evciler 4, Evciler 5, Evciler 8, Evciler 9, Evciler 10 ve Evciler 11 sokakları.

Bursa elektrik kesintisi 26-27-28-29-30 Ekim (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Karacabey, Harmancık, İnegöl, Gürsu, Yenişehir, Orhangazi)

MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Ekim Pazartesi

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Güvem Mahallesi: Güvem.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Kösehoroz Mahallesi: Kösehoroz.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Gündoğdu Mahallesi: Gündoğdu.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Eskibalçık Mahallesi: Eskibalçık.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Sarımustafalar Mahallesi: Sarımustafalar.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Tırnova Mahallesi: Tırnova.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Devecikonağı Mahallesi: Devecikonağı.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Bük Mahallesi: Bük.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Soğucak Mahallesi: Soğucak.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Yoncaağaç Mahallesi: Yoncaağaç.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Çakallar Mahallesi: Çakallar.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Alpağut Mahallesi: Alpağut.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Fındıcak Mahallesi: Fındıcak.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Yaylaçayır Mahallesi: Yaylaçayır.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Yenice Mahallesi: Yenice.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Tatkavaklı Mahallesi: Vehbi Koç.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Demirdere Mahallesi: Demirdere.

27 Ekim Salı

•⁠ ⁠08.15-09.30 | Çeltikçi Mahallesi: Çeltikçi Lale, Çeltikçi Çerkez, Dut Çıkmazı, Turan, Ergin, Çeltikçi Kanalboyu, Çeltikçi Şehit Adnan Yıldız, Fikret Mutlu, Sanayi (Yeni), Usulu Çıkmazı, Çakırağa Çıkmazı, Yılmaz Anıl, Candan Çıkmazı, Özmez, Mutlu Çıkmazı, Batak, İzzet İnönü, Çeltikçi Şahin, İbrahim Şahin, Çeltikçi Yılmaz, Balkan, Gazi Baytekin Çıkmazı, İsmail Kocabaş, Sabri Uslu, Hafız Mehmet Çıkmazı, Halitpaşa, Veli Şaşmaz (Yeni), Dervişazmağı Mevkii, Karaca Çıkmazı, Çeltikçi Barış, Çakıcı, Erim Çıkmazı, Nadir Kocabaş Çıkmazı, Kocaali, Cevat Akgüneş, Çeltikçi Er, Bayram, Çeltikçi Çınar, Arabacı Çıkmazı, Çeltikçi Yıldız, Gündoğdu Çıkmazı, Çiftçiler Çıkmazı, Çeltikçi Balıkesir, Çeltikçi Papatya, Kanal, Zikri Pehlivan Çıkmazı, Çeltikçi Menekşe, Çeltikçi Sanayi, Sanayi, Galip Kazım, İbrahim Erdem, Macit, Mecit, Ceyhan, Arif Dede, Varyemezler Çıkmazı, Yokuş, Tar, Akaylar, Kayıkçılar Çıkmazı, Akkoyun, Çeltikçi Erdin Çıkmazı, Çeltikçi Erdem, Bıçkıcı Hasan, Çeltikçi Mustafakemalpaşa, Cinbağlar, Nazmi Karabulut, Arif Karadeniz, Veli Şaşmaz, Behçet Yaşarlar, Çeltikçi Çayır, Çeltikçi Cumhuriyet, Ahiler ve Reyhanlar Çıkmazı.

•⁠ ⁠08.15-09.30 | Koşuboğazı Mahallesi.

•⁠ ⁠08.15-09.30 | Durumtay Mahallesi: Durumtay.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Kösehoroz Mahallesi: Kösehoroz.

•⁠ ⁠09.30-17.00 | Çeltikçi Mahallesi: Dervişazmağı Mevkii.

•⁠ ⁠09.30-17.00 | Durumtay Mahallesi.

31 Ekim Cumartesi

•⁠ ⁠09.30-17.30 | Ormankadı Mahallesi: Ormankadı.

•⁠ ⁠09.30-17.30 | Yamanlı Mahallesi: Yamanlı, Bakırköy, Şehit Ali Özel, Yaman ve Yamanlı Çevre Yolu sokakları.

•⁠ ⁠09.30-17.30 | Tepecik Mahallesi: Tepecik Mezarlık, Tepecik Çeltikçi, Eyüp Çavuş, Tepecik Değirmen, Meriç, Tepecik Meriç, Tepecik Aydoğdu, Veysi Şener, Tepecik Karacabey, Tepecik Çerkez, Mimar Sinan, Şehit Recep Düzgün, Çağan, Çeliker, Tepecik Çınar, Tepecik Elmalı, Dayıoğlu, Tepecik Sanayi, Tepecik Panayır, Şaban Arıcı, Tepecik Mustafakemalpaşa, Tepecik Bahçeli, Santral, Dereyolu, Belediye, İsmail Hakkı Tunç, Tepecik Çavuş, Şehit Nuran Gürol, Tepecik Özen, Ölmez, Tepecik Özgün, Adem Gelen, Tepecik Karaca, Çorapçı, Algan, Kooperatif, Tepecik Cumhuriyet, Uçar, Tepecik Tuna, Azar, Binay, Hüseyin Zengin, Ulus, Eminağa, Tepecik Bursa, Korkut, Tepecik Ceylan, Bulsu, Tepecik İstiklal, Gülen, Hacıbaba, Mehmet Tunca ve Kadirusta sokakları.

•⁠ ⁠09.30-17.30 | Ovaazatlı Mahallesi: Ovaazatlı Er, Ovaazatlı Tepecik, Ovaazatlı, Memiş, Korucu Halil, İsa Mehmet, Dokuz Kavaklar Mevkii, Korucu Ethem, Çakıroğlu, Kavaklıkuyu, Cindi Mehmet (Yeni), Yunus, Kahveci, Cinci Mehmet, Bilgiç, Seymen, Abbasoğlu, Köse Halil, Sakin, Ovaazatlı Gazi, İbiş, Radyo, Mazlum, Ovaazatlı Koru, Pirenli, Böcekçi, Gümüş Hasan, Sayıtoğlu, Hal (Orta), Ata Evler, Ovaazatlı Konuk, Maci, Bostancı, Çiğdem ve Çiğdem Çıkmazı sokakları.

•⁠ ⁠09.30-17.30 | Yeşilova Mahallesi: Yeşilova Kuyu, Durmuş, Sarnıç, Kutlu, Altın, Ordu, Yeşilova Atatürk, Çay, Atatürk, Bayar, Sevinç, Pomak, Tamış, Toklu, Türker, Yeşilova Aydoğdu, Çelik, Başkan, Uslu, Curlan, Yeşilova Cumhuriyet, Günay, Saydam, Genç, Yeşilova Mezarlık, Yeşilova Kanal, İnan, Narin, Emre, Yeşilova Çağlar, Kayıkçı, Koyuncu, Uğur, Yeşilova Ormankadı, Yeşilova Konuk, Yeşilova Güven, Kahraman, Kaya, Sülün, Ürün, Atak, Demirtaş, Yeşilova Bandırma ve Şencan sokakları.

•⁠ ⁠09.30-17.30 | Yavelli Mahallesi: Yavelli.

•⁠ ⁠09.30-17.30 | Doğancı Mahallesi: Doğancı.

•⁠ ⁠09.30-17.30 | Kumkadı Mahallesi: Kumkadı.

•⁠ ⁠09.30-17.30 | Atariye Mahallesi: Kaldırım Başı Mevkii.

Bursa elektrik kesintisi 26-27-28-29-30 Ekim (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Karacabey, Harmancık, İnegöl, Gürsu, Yenişehir, Orhangazi)

NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Ekim Salı

•⁠ ⁠09.00-12.00 | Gümüştepe Mahallesi: Fevzi Çakmak, Misi, Değirmen (210), Nilüfer (210), İpekyolu, Bursa Orhaneli Yolu, Dere (210), Adil Kayaoğlu, Bahar (210), Bardakçı, Karşıyaka (210), Türkmen, Bilim (210), Pınar, Maksem, Solmaz, Sarp, Bayramyeri ve Sultan sokakları.

•⁠ ⁠09.00-15.00 | Görükle Mahallesi: Kışlalar, Yılmaz (490), Önder (490), Eğitim, Üçoluk, Koru (490), Pelin (490), Bahriye Üçok, Kamelya, Kardelen, Ebuk, Menekşe (490), Hafra, Üniversite, Avşa (490) ve Safran (490) sokakları.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Dumlupınar Mahallesi: Fidan (500), Gürçay, Ada (500), Emek (500), Seyran (500), Erdem (500), Yukarı Harmanlık, Fevzi Çakmak, Akın (500), Bergen, Çağdaş ve Çetin Emeç (500) sokakları.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Görükle Mahallesi: Kartal (490) ve Selvi (490) sokakları.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Kurtuluş Mahallesi: 10. (510), 11. (510), 4. (510), Halide Edip Adıvar, 2. (510), Rüzgar (510), Hastane, 6. (510), Ulus, 14. (510), 12. (510) ve Mimar Sinan (510) sokakları.

•⁠ ⁠10.00-12.00 | Gümüştepe Mahallesi: Harmanlar (210) sokak.

•⁠ ⁠10.00-15.00 | Dağyenice Mahallesi: 12. (400), 8. (400), 1. (400), 11. (400), 15. (400), 17. (400), 4002, 13. (400), 10. (400), 27. (400), 22. (400), 7. (400) ve 16. (400) sokaklar.

•⁠ ⁠11.00-12.00 | Başköy Mahallesi: 19. (650) sokak.

•⁠ ⁠13.00-17.00 | Balkan Mahallesi.

•⁠ ⁠13.00-17.30 | Karaman Mahallesi: Gürbüzler, Keklik, Körfez (170), Sancak, Çakıcı, Serçe (170), Karşı, Odunluk, Gültekin (170), Bayındır (170), Kerem (170), Nilüfer ve Kiraz (170) sokakları.

•⁠ ⁠15.00-17.30 | Dumlupınar Mahallesi: Gelibolu, Yosun, Selçuk (500), Ihlamur (500), Tercan, Kıvılcım, Kızılırmak, Datça, Vaya, Kileli, Evren (500), Kumcu, Efes ve Manavgat (500) sokakları.

28 Ekim Çarşamba

•⁠ ⁠09.30-17.30 | Fethiye Mahallesi: Pazar (240), Sakin, Küçük (240), Kocasinan, Fener, Turan (240), Fileci, Hüzün, Elmadağ ve Akdağlar sokakları.

•⁠ ⁠10.00-11.00 | Görükle Mahallesi: Pelin (490) sokak.

•⁠ ⁠10.00-11.45 | Yolçatı Mahallesi.

29 Ekim Perşembe

•⁠ ⁠09.00-10.00 | Yolçatı Mahallesi: 4. (330) sokak.

•⁠ ⁠10.00-11.00 | Dumlupınar Mahallesi: Kale (500) sokak.

•⁠ ⁠10.30-11.30 | Yolçatı Mahallesi: Atatürk (330) ve Akasya (100) sokakları.

30 Ekim Cuma

•⁠ ⁠10.00-11.00 | Ayvaköy Mahallesi: Elmalı Bahçe.

•⁠ ⁠12.00-13.00 | Kayapa Mahallesi: Necip Fazıl.

1 Kasım Pazar

•⁠ ⁠09.00-10.00 | Üçevler Mahallesi: 24. (220) sokak.

•⁠ ⁠19.00-20.00 | Üçevler Mahallesi: 24. (220) sokak.

2 Kasım Pazartesi

•⁠ ⁠09.00-11.00 | Kayapa Mahallesi: 172. (530), 175. (530) ve 173. (530) sokaklar.

•⁠ ⁠11.30-12.00 | Ürünlü Mahallesi: Üstler, Ünal (480), Bereket (480), Ürünlü, Uludere ve Ülfet sokakları.

•⁠ ⁠14.00-15.30 | Alaaddinbey Mahallesi: 14. (400), Taşlıpare, Abdurrahmanpaşa, İslamoğlu, Akarsu (380), Acem (100) ve Tekinel sokakları.

•⁠ ⁠16.00-17.30 | Doğanköy Mahallesi: Şahin (320), Gümüş (320), Burcu (320), Gül (320), Çimen (320), Sümbül (120), Karanfil (220) ve Lale (220) sokakları.

Bursa elektrik kesintisi 26-27-28-29-30 Ekim (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Karacabey, Harmancık, İnegöl, Gürsu, Yenişehir, Orhangazi)

ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Ekim Pazartesi

•⁠ ⁠10.00-18.00 | Firuz Mahallesi: Firuz.

•⁠ ⁠10.00-18.00 | Karası Mahallesi: Karası ve Karası/7 sokakları.

•⁠ ⁠10.00-18.00 | Dağgüney Mahallesi: Dağgüney.

Bursa elektrik kesintisi 26-27-28-29-30 Ekim (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Karacabey, Harmancık, İnegöl, Gürsu, Yenişehir, Orhangazi)

ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Ekim Salı

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Arapzade Mahallesi: Hacı Mühettin, Papatya, Santral Yolu, Santral, Şahin Tepesi, Fevzipaşa, Orhangazi Yalova Yolu, Şahin Tepesi 3 Nolu, Santral Yolu 10 Nolu, Zeytin, Siteler, Mektep, Yeniyol, Cami Çıkmazı, Karadeniz ve Cumhuriyet Caddesi sokakları.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Camikebir Mahallesi: Santral Yolu, Mektep ve Cami sokakları.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Hürriyet Mahallesi: Söğüt Pınarı, Cumhuriyet, Bursa Yalova Yolu, Stad Yolu, Sümerbank Yolu ve Kiremithane sokakları.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Tekke Mahallesi: Tekke, Hamzalı ve Bursa Yalova Yolu sokakları.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Muradiye Mahallesi: Muradiye, Yalova Caddesi ve Kanal Boyu sokakları.

Bursa elektrik kesintisi 26-27-28-29-30 Ekim (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Karacabey, Harmancık, İnegöl, Gürsu, Yenişehir, Orhangazi)

OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Ekim Salı

•⁠ ⁠09.30-17.00 | Gündoğdu Mahallesi: Gündoğdu Cumhuriyet, Gündoğdu İstiklal, 24. Okul ve 681 Nolu sokaklar.

Bursa elektrik kesintisi 26-27-28-29-30 Ekim (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Karacabey, Harmancık, İnegöl, Gürsu, Yenişehir, Orhangazi)

YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

26 Ekim Pazartesi

•⁠ ⁠10.00-18.00 | Yolören Mahallesi: Yolören.

•⁠ ⁠15.00-17.00 | Karacaahmet Mahallesi: Karacaahmet.

•⁠ ⁠15.00-17.00 | Ayaz Mahallesi.

27 Ekim Salı

•⁠ ⁠10.00-18.00 | Yolören Mahallesi: Yolören.

28 Ekim Çarşamba

•⁠ ⁠10.00-16.00 | Yolören Mahallesi: Yolören.

30 Ekim Cuma

•⁠ ⁠10.00-18.00 | Yolören Mahallesi: Yolören.

Bursa elektrik kesintisi 26-27-28-29-30 Ekim (Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Karacabey, Harmancık, İnegöl, Gürsu, Yenişehir, Orhangazi)

YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

28 Ekim Çarşamba

•⁠ ⁠09.00-13.00 | Piremir Mahallesi: Ceylan, Serçe, Gülçay, Sedef, Çamlıdere, Tüpçü, 6. Sevinç, Arıcı ve Zümrüt sokakları.

•⁠ ⁠09.00-13.00 | Zümrütevler Mahallesi: Çağlayan, 5. Sevimli ve Çakmak sokakları.

•⁠ ⁠09.00-13.00 | Şükraniye Mahallesi: Erguvan.

•⁠ ⁠11.00-12.00 | Değirmenlikızık Mahallesi: Dolan, 5. Akasya, 1. Gündüz, Yetişkin, Durak, 3. Dal, 1. Değer, Delta, Deste, Barış, 5. Mutlu, 1. Mimar ve 2. Mercan sokakları.

•⁠ ⁠11.00-12.00 | Maltepe Mahallesi: Yetişkin, Mecit, 5. Çiçek, 3. Neşe, 2. Mine, 1. Mekan, Mete, Mesut, Kayaköprü, Kumaşçılar, 2. Kudret, 2. Kervan ve Kocadere sokakları.

1 Kasım Pazar

•⁠ ⁠08.00-12.00 | Kazım Karabekir Mahallesi: 2. Kalem, Kalem, 2. Gönen, 2. Akide, Kılışlı, 2. Dağ, 2. Kibar, Muhsin Yazıcıoğlu ve 4. Akın sokakları.

•⁠ ⁠12.00-17.00 | Yunusemre Mahallesi: Erciyes, 2. Karpuzcu, Kiracı, Vazo, Yeniyadigar, Seren, 5. Yücel, Kalfalar, Kezban, Başpelit, Kıymet, 2. Polat, 4. Papatya, Piyade, 1. Mutlu, Çakmak ve 1. Türbe sokakları.

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