Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

İSKİ su kesintisi 26 Ekim! İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İSKİ su kesintisi 26 Ekim! İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek?
Başlık ResmiİSKİ su kesintisi 26 Ekim! İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek?

İSKİ su kesintisi 26 Ekim programı, İstanbul’un farklı ilçelerinde yaşayan vatandaşların gündeminde. Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Beyoğlu, Esenler, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sultanbeyli ve Üsküdar’da su kesintisi yaşanan bölgeler ile suların ne zaman geleceği araştırılıyor.

Kaydet
|
İrem Özcan
İREM ÖZCAN

İstanbul’da 26 Ekim 2026 Pazartesi günü bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. İSKİ’nin güncel kesinti listesinde Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Beyoğlu, Esenler, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sultanbeyli ve Üsküdar için kesinti kayıtları yer alıyor. Vatandaşlar kendi mahallelerinde kesintinin hangi saatlerde sona ereceğini ve suyun ne zaman yeniden verileceğini takip ediyor.

İSKİ SU KESİNTİSİ 26 EKİM

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Yavuz Türk Mah / Üsküdar
Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
26.10.2026 10:47
Tahmini Bitiş
26.10.2026 16:00

FATİH SU KESİNTİSİ

Hoca Paşa Mah / Fatih
Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
26.10.2026 13:00
Tahmini Bitiş
26.10.2026 16:00

MALTEPE SU KESİNTİSİ

Gülensu Mah., Zümrütevler Mah.
Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
26.10.2026 12:12
Tahmini Bitiş
26.10.2026 15:00

ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

Küçükbakkalköy Mah / Ataşehir
Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
26.10.2026 10:51
Tahmini Bitiş
26.10.2026 14:00

İSKİ su kesintisi 26 Ekim! İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek?
Başlık ResmiİSKİ su kesintisi 26 Ekim! İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek?

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ

Taşoluk Mah. / Arnavutköy
Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
26.10.2026 10:08
Tahmini Bitiş
26.10.2026 15:00

BAĞCILAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Bölge

Mahmutbey Mah / Bağcılar
Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
26.10.2026 11:35
Tahmini Bitiş
26.10.2026 14:00

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

Sütlüce Mah., Örnektepe Mah.

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
26.10.2026 10:00
Tahmini Bitiş
26.10.2026 13:30

ESENLER SU KESİNTİSİ

Tuna Mah / Esenler
Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
26.10.2026 11:36
Tahmini Bitiş
26.10.2026 14:00

PENDİK SU KESİNTİSİ

Emirli Mah / Pendik
Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
26.10.2026 11:00
Tahmini Bitiş
26.10.2026 16:00

SARIYER SU KESİNTİSİ

Demirciköy Mah., Kumköy.
Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
26.10.2026 10:05
Tahmini Bitiş
26.10.2026 14:00

SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ

Mecidiye Mah / Sultanbeyli
Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
26.10.2026 09:32
Tahmini Bitiş
26.10.2026 14:00

İLGİLİ HABERLER
Ankara elektrik kesintisi 26-27 Ekim! Başkent EDAŞ ilçe ilçe kesinti listesini açıkladı
HABERLER
Ankara elektrik kesintisi 26-27 Ekim! Başkent EDAŞ ilçe ilçe kesinti listesini açıkladı
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.