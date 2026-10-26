İSKİ su kesintisi 26 Ekim! İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek?
İSKİ su kesintisi 26 Ekim programı, İstanbul’un farklı ilçelerinde yaşayan vatandaşların gündeminde. Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Beyoğlu, Esenler, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sultanbeyli ve Üsküdar’da su kesintisi yaşanan bölgeler ile suların ne zaman geleceği araştırılıyor.
İstanbul’da 26 Ekim 2026 Pazartesi günü bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. İSKİ’nin güncel kesinti listesinde Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Beyoğlu, Esenler, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sultanbeyli ve Üsküdar için kesinti kayıtları yer alıyor. Vatandaşlar kendi mahallelerinde kesintinin hangi saatlerde sona ereceğini ve suyun ne zaman yeniden verileceğini takip ediyor.
İSKİ SU KESİNTİSİ 26 EKİM
ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ
Yavuz Türk Mah / Üsküdar
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
26.10.2026 10:47
Tahmini Bitiş
26.10.2026 16:00
FATİH SU KESİNTİSİ
Hoca Paşa Mah / Fatih
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
26.10.2026 13:00
Tahmini Bitiş
26.10.2026 16:00
MALTEPE SU KESİNTİSİ
Gülensu Mah., Zümrütevler Mah.
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
26.10.2026 12:12
Tahmini Bitiş
26.10.2026 15:00
ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ
Küçükbakkalköy Mah / Ataşehir
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
26.10.2026 10:51
Tahmini Bitiş
26.10.2026 14:00
ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ
Taşoluk Mah. / Arnavutköy
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
26.10.2026 10:08
Tahmini Bitiş
26.10.2026 15:00
BAĞCILAR SU KESİNTİSİ
Etkilenen Bölge
Mahmutbey Mah / Bağcılar
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
26.10.2026 11:35
Tahmini Bitiş
26.10.2026 14:00
BEYOĞLU SU KESİNTİSİ
Sütlüce Mah., Örnektepe Mah.
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
26.10.2026 10:00
Tahmini Bitiş
26.10.2026 13:30
ESENLER SU KESİNTİSİ
Tuna Mah / Esenler
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
26.10.2026 11:36
Tahmini Bitiş
26.10.2026 14:00
PENDİK SU KESİNTİSİ
Emirli Mah / Pendik
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
26.10.2026 11:00
Tahmini Bitiş
26.10.2026 16:00
SARIYER SU KESİNTİSİ
Demirciköy Mah., Kumköy.
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
26.10.2026 10:05
Tahmini Bitiş
26.10.2026 14:00
SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ
Mecidiye Mah / Sultanbeyli
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
26.10.2026 09:32
Tahmini Bitiş
26.10.2026 14:00