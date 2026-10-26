İSKİ su kesintisi 26 Ekim programı, İstanbul’un farklı ilçelerinde yaşayan vatandaşların gündeminde. Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Beyoğlu, Esenler, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sultanbeyli ve Üsküdar’da su kesintisi yaşanan bölgeler ile suların ne zaman geleceği araştırılıyor.

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İstanbul’da 26 Ekim 2026 Pazartesi günü bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. İSKİ’nin güncel kesinti listesinde Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Beyoğlu, Esenler, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Sultanbeyli ve Üsküdar için kesinti kayıtları yer alıyor. Vatandaşlar kendi mahallelerinde kesintinin hangi saatlerde sona ereceğini ve suyun ne zaman yeniden verileceğini takip ediyor.

İSKİ SU KESİNTİSİ 26 EKİM

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Yavuz Türk Mah / Üsküdar

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

26.10.2026 10:47

Tahmini Bitiş

26.10.2026 16:00

FATİH SU KESİNTİSİ

Hoca Paşa Mah / Fatih

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

26.10.2026 13:00

Tahmini Bitiş

26.10.2026 16:00

MALTEPE SU KESİNTİSİ

Gülensu Mah., Zümrütevler Mah.

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

26.10.2026 12:12

Tahmini Bitiş

26.10.2026 15:00

ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

Küçükbakkalköy Mah / Ataşehir

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

26.10.2026 10:51

Tahmini Bitiş

26.10.2026 14:00

İSKİ su kesintisi 26 Ekim! İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek?

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ

Taşoluk Mah. / Arnavutköy

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

26.10.2026 10:08

Tahmini Bitiş

26.10.2026 15:00

BAĞCILAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Bölge

Mahmutbey Mah / Bağcılar

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

26.10.2026 11:35

Tahmini Bitiş

26.10.2026 14:00

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

Sütlüce Mah., Örnektepe Mah.

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

26.10.2026 10:00

Tahmini Bitiş

26.10.2026 13:30

ESENLER SU KESİNTİSİ

Tuna Mah / Esenler

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

26.10.2026 11:36

Tahmini Bitiş

26.10.2026 14:00

PENDİK SU KESİNTİSİ

Emirli Mah / Pendik

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

26.10.2026 11:00

Tahmini Bitiş

26.10.2026 16:00

SARIYER SU KESİNTİSİ

Demirciköy Mah., Kumköy.

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

26.10.2026 10:05

Tahmini Bitiş

26.10.2026 14:00

SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ

Mecidiye Mah / Sultanbeyli

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

26.10.2026 09:32

Tahmini Bitiş

26.10.2026 14:00

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