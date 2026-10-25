Ankara elektrik kesintisi 26-27 Ekim! Başkent EDAŞ ilçe ilçe kesinti listesini açıkladı
Ankara elektrik kesintisi 26-27 Ekim 2026 tarihlerinde başkentte yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Başkent EDAŞ tarafından yürütülecek şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları kapsamında birçok ilçenin belirli cadde ve sokaklarında planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Sincan, Yenimahalle, Çankaya, Altındağ, Etimesgut ve Mamak başta olmak üzere farklı bölgelerde yaşayan vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor.
Ankara elektrik kesintisi 26-27 Ekim programında yer alan ilçeler ve çalışma saatleri belli oldu. Başkent EDAŞ'ın şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Sincan, Altındağ, Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı ve diğer ilçelerde belirli saatlerde elektrik hizmetine ara verilmesi planlanıyor. Kesintilerin süresi çalışma yapılacak bölgelere göre değişirken vatandaşlar, yaşadıkları mahalle ve sokakların programda bulunup bulunmadığını kontrol ediyor. İşte 26-27 Ekim Ankara elektrik kesintisi listesi ve elektriklerin yeniden verileceği saatler...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 26-27 EKİM
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.10.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYAŞ ANKARA YOLU, DUMLUPINAR, 4316, 4326, 4317, 4311, 4310, ŞEHİT HAKAN TURAN CADDESİ, 2803, 2801, 4327, 4330, 4328, ONUR KENT SİT., 4314, 4320, 4304, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, İMAM GAZALİ, YUKARI YURTÇU, 4467, AŞAĞI YURTÇU, AKDENIZ SITESI, 4321, 4493, 4466, 4471, 4325, KAMER, HUZUR KENT YAPI KOOPARATİFİ-, YAPRACIK 2.KÖY, TURKUAZ MAHALLESİ KUYUPINAR MEVKİİ, YAPRACIK 1.KÖY, 2800, 2802, 4346, 4368, S.S. AKDENİZKENT K.Y.K, 4470, 2804, 4313, GİRİŞİM 88 SİTESİ, YUNUS EMRE, 4339, 4494, 4462, FATİH, 4491, EVLİYA ÇELEBİ, SULTAN MAHMUT, 4365, GÖKÇEKÖY SİT., 4497, YAPRACIK MAH., 4482, ORHUN KÜMEEVLERİ, YAPRACIK, 4510
26.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜLBAHAR, İLBAY, HÜRRİYET., 71, HİCRET, HIZLI, GÜLSUYU, HAZAL, ŞEHİT HANİFİ GÜL, AHİ MESUD, GÜZELGAH, GÖNLÜBOL
26.10.2026 10:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖL, HÜRRİYET., GÖNLÜBOL, GÜLHANSI, GÜLKURUSU, GÜZELGAH, HAZAL, HÜR, İKİBİN, ŞEHİT HANİFİ GÜL, HALUK, HAKİ, GÜLSUYU, IŞIKLI, GÜMÜŞSUYU, GÜLBAHAR, HİCRET
26.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYAŞ ANKARA YOLU, YILDIRIM BEYAZIT, GÜR, DERGAH., AYAŞ_1, FIRAT., ATAK, KONUT, DİCLE, HATİPOĞLU, 911, RÜZGARLI, EYÜP SULTAN, 801, MEVLANA.., 912, HAKAN.
27.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ZAFER İÇYER, YAŞAR KEMAL, MİHRAP, NİSAN, METİN, ÖNCÜLER, MERAL, ORKUN, YAZ, MAHİR, MİS, SIRLI
27.10.2026 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADIGÜZEL, AHSEN, ASFALT, ASUDE., 398/1, AZİZ
27.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SARIOĞLU, DEĞİRMENDERE, ŞEHİT HİKMET DURSUN, AYTEKİN, VEYİSOĞLU, İSMAİLPAŞA, KAYALAR, HINCOĞLU, YANIK, CAMİİ, BULAMAÇ, İSMAİLOĞLU, BOĞAZLAR-EPSEMLER, SAHİL, ÇAVUŞOĞLU, SAHİL., ÇAVUŞ OĞLU, CABBAROĞLU, CELEPLER, ÇAĞATAY, AĞABEY, KAYAALTI, KÖSEALİ, YAĞMURLU, KIRIKOĞLU, GEMİCİOĞLU, MEZİTOĞLU, AŞKIN, YUSUFBAŞOĞLU, PAZARYOLU, -, ALİBEYOĞLU, TİRYAKİOĞLU, ALİFAKİ, TAYYİP ALTI, MERKEZ, BELEDİYE, ÇAKIL, FİDİKLER, MAHMUTOĞLU, MERKEZ KÜME EVLER, PAZARKESE, RAHMANOĞLU, DÜZ, SİYAMİOĞLU, ÇENGELOĞLU, SOFULAR, KAVACIK, GÜNDÜZ, GÜNAY, ALİ KÖSELER, ÇENDERİŞ, OVAÇAYI, EMİRLER, AFETEVLERİ, MEMİŞOĞLU, DAVUTOĞLU, TİNTİNOĞLU, KARAN, KURUKAVAK, KUREYÜPOĞLU, KARAGERİŞ, GÖKÇELER, TAHİRLER, MISIROĞLU, NAHTA
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ECEABAT, DUMLUPINAR, GEÇİT, GEÇİM
Bakım Çalışması
26.10.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MALAZGİRT, ALTINPARK, ERDA, ULUTAN, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, HARMAN
Bakım Çalışması
27.10.2026 17:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇEMBER
Bakım Çalışması
27.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1087, 1066, ŞEHİT ERTUĞRUL KOCAER, 1070, 1077, 1170
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1315_KÜMEEVLER_SILINECEK, İVEDİK, İVEDİK., 1493, SEDDÜLBAHİR, 1492, MELİH GÖKÇEK, ANADOLU, 1323, 1495, 1494
26.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3964, 3594, 3963, 3952, 3587, 3967, 3607, 3965, 3962, 3956, 3606, YAKACIK, 4028, 3966
26.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3586 (KIRANDAĞ MEVKİ ASKİ PN7 POMPA), KIRANDAĞ 2, YAKACIK, EMİN BİRLİK K.Y.KOP.
26.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3586 (KIRANDAĞ MEVKİ ASKİ PN7 POMPA), KIRANDAĞ K.Y.KOOP., YAKACIK., KIRANDAĞ MEVKİİ, KIRANDAĞ, YAKACIK, YEŞİL YAKACIK, 4119
27.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 95, İVEDİK, İSTİKLAL, ŞEHİT CEM ERSEVER, AŞIK ÇELEBİ, ŞEHİT RIFAT ÇELİK, 421, CENGİZ, ARASLAR, ARİF HİKMET, ÜMİT, AHMET HİKMET, BANKACILAR, DİLEK, 412, MELEK, 423, 101, DEREBOYU, 422, AHMET HAMDİ, AHMET REFİK
26.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak RAJİV GANDHİ, 1774, YENİ HUZUR SİTESİ, 1771, BATIKENT, 1771 KARBAK SİTESİ, 1793, 1769, 1799, 1771 TÜM EĞİTİMCİLER, BATI, 1773, 1768, 1772, 1801, CENGİZ AYTMATOV, 1796, 1710, 1777, 1767
26.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1798, 1799, 1785, BATI, 1777, 1773, 1781, ŞEHİT YILMAZ GÜNEŞ, 1783, 1780, 1793, 1714
AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ AKKAYA, FATİH SULTAN MEHMET_1, KÖROĞLU, ÇİĞDEM, SAVAŞLAR, OĞUZ, LALE_1, AHMET ÇAVUŞ, ŞEHİT AYHAN OĞUZ, PAMUK DEDE, ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY, MEHMET ÇAVUŞ, KOCA MUHTAR, SANCAKCILAR, MENEKŞE, ANKARA, YUNUS EMRE, İMAMOĞLU, BEĞBÖĞREK, OĞUZ KAAN, ÖKSÜZLER, GAZİ ALİ ÇAVUŞ, BARBAROS, SORGUN-, ALPERENLER, YAĞMUR BABA, SELE, KARAGÖZ, SEMERCİ, AHMET ONBAŞI, ATATÜRK..
Bakım Çalışması
26.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAYRAK, MİMARSİNAN-, VATAN, ERGENEKON, KARAGÖL, SANCAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BEYPAZARI, GÜNEYCE, PERİLİ, MAREŞAL, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, ÖZAL
Bakım Çalışması
BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ZİYA GÖKALP AFŞAR, YAYLA AFŞAR, BEŞEVLER, CAMİ, AVNİ AKYOL, TORUNOĞLU, 201, ABDİ İPEKÇİ, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ALPARSLAN TÜRKEŞ, 5, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, CUMHURİYET KÜME, ÇİĞDEMLİ, CUMHURİYET AFŞAR, DADALOĞLU, ADNAN KAHVECİ, YENİKÖY, 19 MAYIS AFŞAR, KOÇYAYLA, YÜCELLER, ATATÜRK.., YAYLALIÖZÜ, SOFULAR, 203, 207, 212, 220, 219, 222, ABAZLI, SANAYİ, ATATÜRK., 204, 217, BAHÇELİ
Bakım Çalışması
26.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHRİBAN, BÜYÜKCAMİLİ
Bakım Çalışması
27.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TURGUT ALTINOK, SARIHÜYÜK, ABAZLI, YENİYAPANŞEYHLİ 1, SUYUGÜZEL, ÇİĞDEMLİ, ÇATALÖREN
Bakım Çalışması
26.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DAĞ EVLERİ, ATATÜRK...., BEYNAM, KALE BOĞAZI
26.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖSELİ, ERGİN YAYLASI, AKKOYUNLU, AŞIKOĞLU
27.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖSELİ, ÇATALÇEŞME, ABAZLI, 2, TOLKÖY, ANKARA, 1, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, ANKARA HAFTASONU EVLERİ ŞENTEPE
27.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TOLKÖY
26.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAYLA TEPEKÖY, 19 MAYIS, TEPEKÖY, KÜÇÜKCAMİLİ, ÖCALLAR
Bakım Çalışması
26.10.2026 15:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİPINAR, BEYNAM ÇİFTLİGİ, BEYNAM, KALE BOĞAZI, OĞULBEY, DAĞ EVLERİ
Bakım Çalışması
27.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AVNİ AKYOL, 1, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİGİ, BEYNAM KONAKLARI, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, 136, ATATÜRK...., DAĞ EVLERİ, KALE BOĞAZI, BEYNAM, SERHAT EVLERİ, BAHÇELİEVLER, YENİPINAR
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ECEABAT, DUMLUPINAR, GEÇİT, GEÇİM
27.10.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ZEYTİNDALI, IŞIKYOLU, ŞİMŞEK, GÜVENLİK
Bakım Çalışması
27.10.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, KARANFİL, OLGUNLAR
Bakım Çalışması
27.10.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARANFİL
27.10.2026 09:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 448, ŞEHİT ORHAN DAĞ, YENİKÖY
27.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AVNİ AKYOL, 1, TOHUMLAR, BEYNAM ÇİFTLİGİ, BEYNAM KONAKLARI, BEYNAMÇIFTLIK MEVKII, 136, ATATÜRK...., DAĞ EVLERİ, KALE BOĞAZI, BEYNAM, SERHAT EVLERİ, BAHÇELİEVLER, YENİPINAR
26.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, 3648
27.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜNDÖNÜMÜ, ALİ KUŞÇU
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.10.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYAŞ ANKARA YOLU, DUMLUPINAR, 4316, 4326, 4317, 4311, 4310, ŞEHİT HAKAN TURAN CADDESİ, 2803, 2801, 4327, 4330, 4328, ONUR KENT SİT., 4314, 4320, 4304, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, İMAM GAZALİ, YUKARI YURTÇU, 4467, AŞAĞI YURTÇU, AKDENIZ SITESI, 4321, 4493, 4466, 4471, 4325, KAMER, HUZUR KENT YAPI KOOPARATİFİ-, YAPRACIK 2.KÖY, TURKUAZ MAHALLESİ KUYUPINAR MEVKİİ, YAPRACIK 1.KÖY, 2800, 2802, 4346, 4368, S.S. AKDENİZKENT K.Y.K, 4470, 2804, 4313, GİRİŞİM 88 SİTESİ, YUNUS EMRE, 4339, 4494, 4462, FATİH, 4491, EVLİYA ÇELEBİ, SULTAN MAHMUT, 4365, GÖKÇEKÖY SİT., 4497, YAPRACIK MAH., 4482, ORHUN KÜMEEVLERİ, YAPRACIK, 4510
26.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇEVRE YOLU, ADA, 4571, YAPRACIK MAH., ÇİÇEKTEPE, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, DUMLUPINAR, 4405, PİYALE PAŞA, 4396, 4407, 4394, 4397, 4403, 4404, 4556, ATABEY, 4566, 4572, 4406, 4399, 4574, 4569, İMAM GAZALİ, AŞAĞI YURTÇU, 4576, 4567, 4393, YUKARI YURTÇU, 4398
26.10.2026 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIZILELMA, ETİMESGUT, 1081, 1070, 1083, 1036, 1027, KAYI BOYU, 1034, 1085, 1037, BELPINARI, 1035, 1031
26.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLICA, 2720
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, KÖSRELİKKIZIĞI
BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜRAĞAÇ, YALNIZÇAM
Bakım Çalışması
26.10.2026 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak UŞAKĞÖL, UŞAKGÖL
Bakım Çalışması
27.10.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OYMAAĞAÇ
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ZİYA GÖKALP AFŞAR, YAYLA AFŞAR, BEŞEVLER, CAMİ, AVNİ AKYOL, TORUNOĞLU, 201, ABDİ İPEKÇİ, FATİH SULTAN MEHMET AFŞAR, ALPARSLAN TÜRKEŞ, 5, ÇİĞDEMLİ 33 AFET KONUTU, CUMHURİYET KÜME, ÇİĞDEMLİ, CUMHURİYET AFŞAR, DADALOĞLU, ADNAN KAHVECİ, YENİKÖY, 19 MAYIS AFŞAR, KOÇYAYLA, YÜCELLER, ATATÜRK.., YAYLALIÖZÜ, SOFULAR, 203, 207, 212, 220, 219, 222, ABAZLI, SANAYİ, ATATÜRK., 204, 217, BAHÇELİ
26.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAĞLIPINAR, OĞULBEY
26.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İLKE, SAKİN, AKSU, AHIRLIKUYU, FEVZİ ÇAKMAK, ECE, SAADET, EGE, SEYMEN, FATİH.., EKİN, ERKAL, CANDAN, BÜLTEN, VERİMLİ, BAŞAK, YEŞİLÇAM, SAĞLAM, DEĞERLİ, UÇAR, GÜZELYALI, DÜRÜST, YAZIBEYLİ, HEDEF
27.10.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1055
26.10.2026 15:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİPINAR, BEYNAM ÇİFTLİGİ, BEYNAM, KALE BOĞAZI, OĞULBEY, DAĞ EVLERİ
ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.10.2026 10:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAYLA BUĞRALAR
ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ AKKAYA, FATİH SULTAN MEHMET_1, KÖROĞLU, ÇİĞDEM, SAVAŞLAR, OĞUZ, LALE_1, AHMET ÇAVUŞ, ŞEHİT AYHAN OĞUZ, PAMUK DEDE, ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY, MEHMET ÇAVUŞ, KOCA MUHTAR, SANCAKCILAR, MENEKŞE, ANKARA, YUNUS EMRE, İMAMOĞLU, BEĞBÖĞREK, OĞUZ KAAN, ÖKSÜZLER, GAZİ ALİ ÇAVUŞ, BARBAROS, SORGUN-, ALPERENLER, YAĞMUR BABA, SELE, KARAGÖZ, SEMERCİ, AHMET ONBAŞI, ATATÜRK..
27.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARGIN, KARGIN KÜME
POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEŞKÖPRÜ, YUKARI KOCAHACILI, AŞAĞI KOCAHACILI
27.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MICIKOĞLU
27.10.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIRANHARMANI MEVSİMLİK İŞÇİLER, YASSIHÜYÜK MEVSİMLİK İŞÇİLER, YÖRÜK BEYLİKKÖPRÜ, KIRANHARMANI, ACIBAŞI
26.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EVLİYAFAKI, BATI KISIM, GÜNDOĞAN
ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞIKAMIŞLI, ILICA, ŞAHİNLER MEVKİİ, YUKARIKAMIŞLI
26.10.2026 11:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLDERE, BARBAROS, ÜÇEVLER, PİRELİ-, YENİŞIH MEVKİ, YENİMAHALLE, GENSIRTI KARADERE-, KOVACA, TAŞPINAR
GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ AKKAYA, FATİH SULTAN MEHMET_1, KÖROĞLU, ÇİĞDEM, SAVAŞLAR, OĞUZ, LALE_1, AHMET ÇAVUŞ, ŞEHİT AYHAN OĞUZ, PAMUK DEDE, ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY, MEHMET ÇAVUŞ, KOCA MUHTAR, SANCAKCILAR, MENEKŞE, ANKARA, YUNUS EMRE, İMAMOĞLU, BEĞBÖĞREK, OĞUZ KAAN, ÖKSÜZLER, GAZİ ALİ ÇAVUŞ, BARBAROS, SORGUN-, ALPERENLER, YAĞMUR BABA, SELE, KARAGÖZ, SEMERCİ, AHMET ONBAŞI, ATATÜRK..
26.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAYRAK, MİMARSİNAN-, VATAN, ERGENEKON, KARAGÖL, SANCAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BEYPAZARI, GÜNEYCE, PERİLİ, MAREŞAL, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, ÖZAL
HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EVLİYAFAKI, BATI KISIM, GÜNDOĞAN
26.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İLKE, SAKİN, AKSU, AHIRLIKUYU, FEVZİ ÇAKMAK, ECE, SAADET, EGE, SEYMEN, FATİH.., EKİN, ERKAL, CANDAN, BÜLTEN, VERİMLİ, BAŞAK, YEŞİLÇAM, SAĞLAM, DEĞERLİ, UÇAR, GÜZELYALI, DÜRÜST, YAZIBEYLİ, HEDEF
KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DUTÖZÜ
26.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KILIÇLAR KÜME, ALPAGUT
26.10.2026 10:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİ ÇAKMAK, AYDIN
KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SARAYCIK
27.10.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak UĞURLU, ÜÇBAŞ, AKDOĞAN
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.10.2026 09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1140, 551, 577
27.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YATIKMUSLUK
27.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1539/5
26.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1486, 1489, 1476, 1479, 1480, 1482, 1517, 1525/1, 1766, 1456, 1483, 1519, 1518, KAYAŞ, 1520, 1484, 1478, 1477
26.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1561, 1562, BAHRİYELİ, 1563, 1564, 1560
26.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT YAVER TURAN
PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
26.10.2026 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SALTUK BUĞRA, 564, 578, 432, CUMHURİYET_2, 580, 414, ÖNCÜ, REYHAN, BOZKURT, METEHAN., ŞADİ, 416, 552, 415, 574, 569, 584, SAYGINLAR, 418, 565, GÜMÜŞOLUK, 417, 420, HACI BAYRAM VELİ.., SEÇKİN, SAYAR, 560, 558, TALAS., RAMAZAN, 554, 551, SANAT, 413, 419, 421, 575, 557, RECAİ
26.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACI BAYRAM VELİ..
26.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUZGUN_1, TAVAS, SEDEF., YILDIZ.., GÜRGEN, ESENLER, CENGİZ TOPEL, YÜKSELEN, GAZEL, CENGAVER, KAFİLE, YILDIZ, KESEN, BAHAR, SAĞLAM