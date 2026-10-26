İzmir'de 26 Ekim 2026 Pazartesi günü meydana gelen arızalar ve şebeke çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan kesinti programına göre Aliağa, Bayraklı, Bergama, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Seferihisar, Urla, Çiğli ve Ödemiş'te belirli mahalleler kesintilerden etkilenecek.İşte, İzmir su kesintisi 26 Ekim programı...

Kaydet a- | +A

İzmir su kesintisi 26 Ekim programında İZSU tarafından 10 ilçede planlı kesinti yapılacak. Aliağa, Bergama, Karaburun, Seferihisar, Urla ve Ödemiş'te ana boru arızaları nedeniyle kesintiler yaşanırken Bayraklı'da yangın hidrantı, Karşıyaka'da branşman arızası bildirildi. Karabağlar'da şebeke yenileme çalışması, Çiğli'de ise pompa istasyonunu etkileyen elektrik arızası nedeniyle bazı bölgelerde sular kesilecek. Peki, İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İZMİR SU KESİNTİSİ 26 EKİM İZSU PLANLI KESİNTİ PROGRAMI

İzmir su kesintisi 26 Ekim! İZSU planlı kesinti (Aliağa, Karabağlar, Bergama, Karaburun, Seferihisar, Bayraklı, Çiğli, Urla, Ödemiş, Karşıyaka)

ALİAĞA SU KESİNTİSİ

B.HAYRETTİN PAŞA, FATİH, MİMAR SİNAN 26.10.2026 saat 07:07 ile 11:07 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE 4 SAAT SU KESİNTİSİ GİRİLMİŞTİR.



BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

MANAVKUYU, MANSUROĞLU 26.10.2026 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Yangın Hidrantı BAYRAKLI MANAVKUYU MAHALLESİ 274 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN YANGIN HİDRANTI NEDENİYLE 10:35 İLE 12:35 ARASI İKİ SAAT SU KESİNTİSİ OLACAKTIR.



BERGAMA SU KESİNTİSİ

FATİH 26.10.2026 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.



KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ

CENNETOĞLU 26.10.2026 saat 10:05 ile 14:05 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Şebeke Yenileme/Döşeme 5699--20 ÖNÜ



KARABURUN SU KESİNTİSİ

İSKELE 26.10.2026 saat 10:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası İSKELE MAHALLESİ KUYUCAK CADDESİN'DE ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.



KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ

CUMHURİYET, İNÖNÜ 26.10.2026 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 6605 sokak no 9 adresinde oluşan arıza sebebi ile su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.



SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

AKARCA, TEPECİK 26.10.2026 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 1552 sokaktaki Anaboru arızası nedeniyle bölgeye sular verilememektedir.



URLA SU KESİNTİSİ

İÇMELER 26.10.2026 saat 10:51 ile 12:51 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI PINARDERE CİVARI SULAR KESİLECEKTİR.



ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ

ATATÜRK, ESENTEPE, İZKENT 26.10.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası POMPA İSTASYONUNDA YAŞANAN ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE BÖLGEYE SU VERİLEMİYOR.



ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

EMİRLİ 26.10.2026 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ EMİRLİ MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala