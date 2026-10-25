nkara su kesintisi 25 Ekim 2026 Pazar günü vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yenimahalle, Gölbaşı, Altındağ ve Akyurt ilçelerinde içme suyu şebekelerinde meydana gelen arızalar nedeniyle bazı mahallelere su verilemiyor. ASKİ su kesintisi duyurularının ardından gözler suyun yeniden verileceği saatlere çevrildi.

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Ankara'da 25 Ekim Pazar günü farklı ilçelerde yaşanan su kesintileri nedeniyle ASKİ'nin güncel arıza kayıtları araştırılıyor. İçme suyu hatlarındaki sorunların giderilmesi için ekiplerin çalışmaları sürerken kesintiden etkilenen mahalleler ve tahmini bitiş saatleri açıklandı. Yenimahalle, Gölbaşı, Altındağ ve Akyurt'ta yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini öğrenmek için duyuruları takip ediyor. İşte 25 Ekim Ankara su kesintisi listesi ve ilçe ilçe açıklanan saatler...

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 25 Ekim 2026 Pazar günü sabah saatlerinde meydana gelen içme suyu hattı arızası nedeniyle Yuva Mahallesi'nin üst kotlarında su kesintisi uygulanıyor. Saat 08.35'te başlayan kesintinin, Yuva Mahallesi'nde devam eden ana iletim hattı imalat çalışmaları sırasında ortaya çıkan hasardan kaynaklandığı bildirildi. Çalışma esnasında 300 milimetre çapındaki düktil font içme suyu iletim hattında arıza meydana geldi.

ASKİ su kesintisi 25 Ekim! Ankara'da suların geleceği saat belli oldu

Yenimahalle'de kesintinin 25 Ekim Pazar günü saat 16.00'da sona ermesi öngörülüyor. Ekipler, içme suyu iletim hattındaki arızanın giderilmesi ve bölgeye yeniden su sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Gölbaşı ilçesinde 25 Ekim 2026 tarihinde Hacı Hasan Mahallesi'ndeki içme suyu şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle bazı bölgelere geçici olarak su verilemiyor. Saat 10.30'da başlayan kesintinin, 1436. Cadde üzerinde bulunan 160 milimetre çapındaki içme suyu hattındaki sorundan kaynaklandığı açıklandı. Şebeke hattındaki arızanın ardından bölgede onarım çalışmaları başlatılırken kesintinin Hacı Hasan ve Ballıkpınar mahallelerini etkilediği bildirildi. Gölbaşı'nda suların saat 14.00 itibarıyla yeniden verilmesi planlanıyor.

ASKİ su kesintisi 25 Ekim! Ankara'da suların geleceği saat belli oldu

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Altındağ ilçesinde 25 Ekim Pazar günü Hacı Bayram Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar sırasında içme suyu şebeke hattının zarar görmesi nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Saat 10.40'ta başlayan kesintinin, Yayık Sokak üzerinde gerçekleştirilen çalışma esnasında şebeke hattında meydana gelen hasardan kaynaklandığı belirtildi. Arızanın ardından su akışı durdurulurken bölgede onarım işlemlerine başlandı. Kesintiden Hacı Bayram Mahallesi'nin bir bölümü etkileniyor. Altındağ'da su kesintisinin saat 15.00'te sona ermesi bekleniyor.

ASKİ su kesintisi 25 Ekim! Ankara'da suların geleceği saat belli oldu

AKYURT SU KESİNTİSİ

Akyurt ilçesinde 25 Ekim 2026 Pazar günü içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle Yeşiltepe ve Galaba mahallelerinde su kesintisi uygulanıyor. Saat 10.10'da başlayan kesintinin, Yeşiltepe Mahallesi Uluçay Caddesi üzerinde bulunan içme suyu şebeke hattındaki sorundan kaynaklandığı açıklandı.

ASKİ su kesintisi 25 Ekim! Ankara'da suların geleceği saat belli oldu

Arızanın meydana gelmesinin ardından bölgede su akışı kesilirken kesintiden etkilenen mahallelerde onarım çalışmalarına başlandı. Akyurt'ta suların saat 13.30'da yeniden verilmesi planlanıyor.

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