25 Ekim BİM aktüel kataloğu satışta! Bugün BİM'e neler geldi?
25 Ekim BİM aktüel kataloğu, hafta sonu alışverişi yapmayı planlayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. BİM'in 25 Ekim 2026 Pazar günü için yayımlanan aktüel ürünler listesinde elektronik eşyalardan ısıtıcılara, oyuncaklardan hobi malzemelerine kadar farklı kategorilerde ürünler bulunuyor. Ekim ayının son haftasında satışa sunulan ürünlerin fiyatları ve özellikleri merak edilirken özellikle televizyon, elektrikli ısıtıcı, kamp termosu ve balıkçılık ekipmanları dikkat çekiyor. Peki, bugün BİM'e neler geldi, 25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte güncel fiyat listesi...
BİM 25 Ekim 2026 Pazar aktüel ürünler kataloğu satışa çıktı. Katalogda ev elektroniği, küçük ev aletleri, ısınma ürünleri, oyuncaklar ve çeşitli hobi ekipmanları yer alıyor. Soğuk havaların yaklaşmasıyla elektrikli ısıtıcı seçenekleri öne çıkarken farklı ekran boyutlarına sahip televizyon modelleri de alışveriş listelerine giriyor. Katalogda ayrıca resim ve seramik boyama setleri, olta takımları ve çocuklara yönelik oyun ürünleri bulunuyor.
25 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
11 Dilim Yağlı Radyatör Isıtıcı: 3.190 TL
Çift Yönlü Şömine Isıtıcı: 1.590 TL
Fanlı Isıtıcı: 749 TL
Fanlı Konvektör Isıtıcı HC-2948: 2.250 TL
Dikey Isıtıcı: 2.190 TL
Mini Quartz Isıtıcı: 749 TL
Kamp Termosu 1,5 L: 1.790 TL
Kamp Termosu 2 L: 1.990 TL
Piccolo Mondi Dinozora Dönüşen Robot: 219 TL
Redka Şut ve Gol Oyunu: 259 TL
MGS Sök Tak Oyuncak Araba: 179 TL
Oyuncak Metal Burunlu Tır: 279 TL
Bileklik Yapım Setleri: 109 TL
Piccolo Mondi Oyuncak Org: 699 TL
Piccolo Mondi Ahşap Kedi Puzzle Birleştirme Oyunu: 249 TL
Kitap Görünümlü Saklama Kutusu: 99 TL
Acayip İnsanlar Oyun Kartları: 109 TL
Bul ve Çevir Hafıza Oyunu: 189 TL
Sevimli Oyuncak Bebek: 139 TL
Çek Bırak Metal Arabalar: 99 TL
Tekli Oyun Hamuru: 35 TL
Hikaye Kitapları: 55 TL
Çevir Bak Hareketli Kitaplar: 159 TL
3 Bölmeli Ahşap Ayakkabılık: 1.690 TL
Sahte Balık Kaşık: 179 TL
Sahte Balık Çeşitleri: 69 TL
Sahte Balık Klipsi 10'lu: 69 TL
Fırdöndü 10'lu: 69 TL
Döner Kanatlı Sahte Balık: 99 TL
Sahte Balık: 119 TL
Silikon Sahte Kurbağa: 89 TL
Silikon Sahte Balık 2'li: 149 TL
Sahte Balık: 129 TL
Sahte Balık: 139 TL
Klipsli Olta Zili 5'li: 69 TL
Olta Ucu Işığı: 89 TL
Silikon Sahte Balık 5'li: 99 TL
Sahte Balık Kaşık Çeşitleri: 159 TL
Silikon Sahte Kurt Yem: 89 TL
Silikon Sahte Yem 10'lu: 79 TL
Silikon Sahte Kurt Yem 10'lu: 89 TL
Zokalı Silikon Sahte Yem: 79 TL
Silikon Sahte Karides: 95 TL
Skirt Zoka: 119 TL
Zoka 5'li: 109 TL
Jig Head 3'lü: 59 TL
Zoka: 99 TL
TCL 55 İnç 4K QLED HDR Google TV 55T61C: 27.500 TL
Dijitsu 65 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV 65DQ40000: 28.500 TL
Dijitsu 32 İnç HD Google TV DG27000: 7.900 TL
Havit ANC Katlanabilir Kulaküstü Kulaklık H692BT PRO: 1.290 TL
Aukes Işıldak 30 Led: 499 TL
Aukes Tüy Toplama Cihazı Mini Pilli: 149 TL
House Tüy Toplama Cihazı Şarjlı HP47: 249 TL
Nature Love Hava Nemlendirici: 499 TL
Forever Alevli Şömine Lambası: 399 TL
Proware Yüksek Hızlı Hava Üfleyici: 999 TL
Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak: 999 TL
Kumtel Baharat Öğütücü: 399 TL
Ampul 12W 3'lü: 99 TL
Articolo Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem: 279 TL
Vintage Makas Seti: 249 TL
Tuval: 99 TL
Eğlenceli Tuval ve Taş Sanatı Seti: 279 TL
Kristal Taşlı Tablo Yapım Seti: 459 TL
Kristal Taşlı Tablo Yapım Seti: 249 TL
Şövale ve Tuval Seti: 199 TL
Pul Şekilli Delgeç: 249 TL
Hobi Pens Seti: 449 TL
Ahşap Manken Adam: 249 TL
Fırça Seti: 249 TL
Koli Bandı: 29 TL
Seramik Vazo Boyama Seti: 599 TL
Seramik Vazo Boyama Seti: 399 TL
Seramik Boyama Seti: 349 TL
Köpük Hamur: 39 TL
Damga/Mühür Seti: 279 TL
Renkli/Desenli Bant Seti: 109 TL
Sıcak Silikon Tabancası: 349 TL
North Pacific Hobi Olta Takımı: 899 TL
İcemax Hobi ve Balıkçı Çantası: 259 TL
Olta Sehpası: 399 TL
Karbon Olta Kamışı: 1.250 TL
Karbon Olta Kamışı: 1.690 TL
Olta Misinası: 179 TL
Monofilament Misina: 139 TL
Olta Makarası: 1.790 TL
Olta Makarası: 1.890 TL
Işıldak: 199 TL
Balıkçı Kancası 20'li: 59 TL
Balıkçı Makası: 69 TL
Kafa Lambası: 129 TL
Balık Pulu Temizleyici: 99 TL
Fosfor Çubuğu 10'lu: 69 TL
Balık Kavrama Aparatı: 89 TL
Yem Bağlama İpi 2'li: 129 TL
Balıkçı Pensesi: 219 TL
Organizer Kutu: 149 TL
Balıkçı Çakısı: 149 TL
Balıkçı Bıçağı: 199 TL