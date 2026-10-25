25 Ekim BİM aktüel kataloğu satışta! Bugün BİM'e neler geldi?

25 Ekim BİM aktüel kataloğu, hafta sonu alışverişi yapmayı planlayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. BİM'in 25 Ekim 2026 Pazar günü için yayımlanan aktüel ürünler listesinde elektronik eşyalardan ısıtıcılara, oyuncaklardan hobi malzemelerine kadar farklı kategorilerde ürünler bulunuyor. Ekim ayının son haftasında satışa sunulan ürünlerin fiyatları ve özellikleri merak edilirken özellikle televizyon, elektrikli ısıtıcı, kamp termosu ve balıkçılık ekipmanları dikkat çekiyor. Peki, bugün BİM'e neler geldi, 25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte güncel fiyat listesi...

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BİM 25 Ekim 2026 Pazar aktüel ürünler kataloğu satışa çıktı. Katalogda ev elektroniği, küçük ev aletleri, ısınma ürünleri, oyuncaklar ve çeşitli hobi ekipmanları yer alıyor. Soğuk havaların yaklaşmasıyla elektrikli ısıtıcı seçenekleri öne çıkarken farklı ekran boyutlarına sahip televizyon modelleri de alışveriş listelerine giriyor. Katalogda ayrıca resim ve seramik boyama setleri, olta takımları ve çocuklara yönelik oyun ürünleri bulunuyor.

25 Ekim BİM aktüel kataloğu satışta! Bugün BİMe neler geldi?

25 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

11 Dilim Yağlı Radyatör Isıtıcı: 3.190 TL

Çift Yönlü Şömine Isıtıcı: 1.590 TL

Fanlı Isıtıcı: 749 TL

Fanlı Konvektör Isıtıcı HC-2948: 2.250 TL

Dikey Isıtıcı: 2.190 TL

Mini Quartz Isıtıcı: 749 TL

25 Ekim BİM aktüel kataloğu satışta! Bugün BİMe neler geldi?

Kamp Termosu 1,5 L: 1.790 TL

Kamp Termosu 2 L: 1.990 TL

Piccolo Mondi Dinozora Dönüşen Robot: 219 TL

Redka Şut ve Gol Oyunu: 259 TL

MGS Sök Tak Oyuncak Araba: 179 TL

Oyuncak Metal Burunlu Tır: 279 TL

Bileklik Yapım Setleri: 109 TL

Piccolo Mondi Oyuncak Org: 699 TL

Piccolo Mondi Ahşap Kedi Puzzle Birleştirme Oyunu: 249 TL

Kitap Görünümlü Saklama Kutusu: 99 TL

Acayip İnsanlar Oyun Kartları: 109 TL

Bul ve Çevir Hafıza Oyunu: 189 TL

Sevimli Oyuncak Bebek: 139 TL

Çek Bırak Metal Arabalar: 99 TL

Tekli Oyun Hamuru: 35 TL

Hikaye Kitapları: 55 TL

Çevir Bak Hareketli Kitaplar: 159 TL

3 Bölmeli Ahşap Ayakkabılık: 1.690 TL

25 Ekim BİM aktüel kataloğu satışta! Bugün BİMe neler geldi?

Sahte Balık Kaşık: 179 TL

Sahte Balık Çeşitleri: 69 TL

Sahte Balık Klipsi 10'lu: 69 TL

Fırdöndü 10'lu: 69 TL

Döner Kanatlı Sahte Balık: 99 TL

Sahte Balık: 119 TL

Silikon Sahte Kurbağa: 89 TL

Silikon Sahte Balık 2'li: 149 TL

Sahte Balık: 129 TL

Sahte Balık: 139 TL

Klipsli Olta Zili 5'li: 69 TL

Olta Ucu Işığı: 89 TL

Silikon Sahte Balık 5'li: 99 TL

Sahte Balık Kaşık Çeşitleri: 159 TL

Silikon Sahte Kurt Yem: 89 TL

Silikon Sahte Yem 10'lu: 79 TL

Silikon Sahte Kurt Yem 10'lu: 89 TL

Zokalı Silikon Sahte Yem: 79 TL

Silikon Sahte Karides: 95 TL

Skirt Zoka: 119 TL

Zoka 5'li: 109 TL

Jig Head 3'lü: 59 TL

Zoka: 99 TL

25 Ekim BİM aktüel kataloğu satışta! Bugün BİMe neler geldi?

TCL 55 İnç 4K QLED HDR Google TV 55T61C: 27.500 TL

Dijitsu 65 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV 65DQ40000: 28.500 TL

Dijitsu 32 İnç HD Google TV DG27000: 7.900 TL

Havit ANC Katlanabilir Kulaküstü Kulaklık H692BT PRO: 1.290 TL

Aukes Işıldak 30 Led: 499 TL

Aukes Tüy Toplama Cihazı Mini Pilli: 149 TL

House Tüy Toplama Cihazı Şarjlı HP47: 249 TL

Nature Love Hava Nemlendirici: 499 TL

Forever Alevli Şömine Lambası: 399 TL

Proware Yüksek Hızlı Hava Üfleyici: 999 TL

Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak: 999 TL

Kumtel Baharat Öğütücü: 399 TL

Ampul 12W 3'lü: 99 TL

25 Ekim BİM aktüel kataloğu satışta! Bugün BİMe neler geldi?

Articolo Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem: 279 TL

Vintage Makas Seti: 249 TL

Tuval: 99 TL

Eğlenceli Tuval ve Taş Sanatı Seti: 279 TL

Kristal Taşlı Tablo Yapım Seti: 459 TL

Kristal Taşlı Tablo Yapım Seti: 249 TL

Şövale ve Tuval Seti: 199 TL

Pul Şekilli Delgeç: 249 TL

Hobi Pens Seti: 449 TL

Ahşap Manken Adam: 249 TL

Fırça Seti: 249 TL

Koli Bandı: 29 TL

Seramik Vazo Boyama Seti: 599 TL

Seramik Vazo Boyama Seti: 399 TL

Seramik Boyama Seti: 349 TL

Köpük Hamur: 39 TL

Damga/Mühür Seti: 279 TL

Renkli/Desenli Bant Seti: 109 TL

Sıcak Silikon Tabancası: 349 TL

25 Ekim BİM aktüel kataloğu satışta! Bugün BİMe neler geldi?

North Pacific Hobi Olta Takımı: 899 TL

İcemax Hobi ve Balıkçı Çantası: 259 TL

Olta Sehpası: 399 TL

Karbon Olta Kamışı: 1.250 TL

Karbon Olta Kamışı: 1.690 TL

Olta Misinası: 179 TL

Monofilament Misina: 139 TL

Olta Makarası: 1.790 TL

Olta Makarası: 1.890 TL

Işıldak: 199 TL

Balıkçı Kancası 20'li: 59 TL

Balıkçı Makası: 69 TL

Kafa Lambası: 129 TL

Balık Pulu Temizleyici: 99 TL

Fosfor Çubuğu 10'lu: 69 TL

Balık Kavrama Aparatı: 89 TL

Yem Bağlama İpi 2'li: 129 TL

Balıkçı Pensesi: 219 TL

Organizer Kutu: 149 TL

Balıkçı Çakısı: 149 TL

Balıkçı Bıçağı: 199 TL

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