A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 22 Ekim A101'e bu hafta neler geliyor?

A101 aktüel ürünler kataloğu 22 Ekim 2026 Perşembe günü için yenilendi. Yeni haftanın Aldın Aldın afişlerinde elektronik cihazlardan küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden çocuk oyuncaklarına kadar birçok ürün dikkat çekiyor. Ev ihtiyaçlarına yönelik seçeneklerin yanı sıra otomotiv ürünleri, gıda çeşitleri ve kişisel bakım cihazları da alışveriş listelerinde yer alıyor. Özellikle televizyon, beyaz eşya, mutfak ekipmanları ve oyuncak fiyatları merak ediliyor. İşte yeni A101 aktüel ürünler ve fiyat listesi...

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A101'in 22 Ekim 2026 Perşembe gününden itibaren satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. Aldın Aldın kampanyasının yeni afişleriyle birlikte ev elektroniği, mutfak gereçleri, küçük ev aletleri, otomotiv aksesuarları ve oyuncak kategorilerindeki ürünler alışveriş yapmayı planlayan vatandaşların gündemine geldi. Yeni katalogda farklı bütçelere hitap eden seçenekler bulunurken büyük ev aletlerinden günlük kullanıma yönelik ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor.

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 22 Ekim A101e bu hafta neler geliyor?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 22 EKİM 2026

Onvo 55 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 21.999 TL

Onvo 50 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 18.499 TL

Samsung 58 İnç UHD Smart TV 31.999 TL

Samsung 50 İnç 4K Ultra Smart LED TV 23.999 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 22 Ekim A101e bu hafta neler geliyor?

RGB Bluetooth Astronot Hoparlör 499 TL

Philips 20 W Şarj Adaptörü 299 TL

Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 599 TL

20.000 mAh Kablolu Powerbank 799 TL

Philips Alkalin AA Kalem Pil 4'lü 62,50 TL

Philips Alkalin AAA İnce Pil 4'lü 62,50 TL

Akım Korumalı 3'lü Uzatma Kablosu 429 TL

Oto 12 V Akü Hızlı Şarj ve Onarım Cihazı 699 TL

Oto Portatif Çöp Kutusu 79,50 TL

21 Derece Antifrizli Cam Suyu 5 L 149 TL

30 Derece Antifrizli Cam Suyu 5 L 189 TL

37 Derece Radyatör Antifrizi 3 L 239 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 22 Ekim A101e bu hafta neler geliyor?

SEG No Frost Buzdolabı 481 L 31.999 TL

SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 17.999 TL

SEG 10 kg Çamaşır Makinesi 20.999 TL

Homend Stand Mikser 5.499 TL

Pierre Cardin Çelik Kettle 1,8 L 799 TL

Pierre Cardin Multi Blender Seti 1.999 TL

Kiwi Yavaş Sıkım Sebze Meyve Presi 2.799 TL

Pierre Cardin Saç Düzleştirici 599 TL

Saç Maşası 549 TL

Homend Şarjlı Dikey Süpürge 4.999 TL

Kiwi Seyahat Ütüsü 699 TL

Boyun Masaj Aleti 1.199 TL

Dijital Baskül 399 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 22 Ekim A101e bu hafta neler geliyor?

Volta VT7 Pro Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 179.990 TL

Volta VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 84.990 TL

Volta RS3 Neo 50 CC Benzinli Moped 44.990 TL

Volta VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 33.990 TL

Volta VM2 Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 22 Ekim A101e bu hafta neler geliyor?

Çelik Derin Tencere 10,5 L 999 TL

6 Parça Çelik Sahan Seti 1.699 TL

Mini Metal Servis Gereçleri 139 TL

Bambu Kapaklı Borosilikat Baharatlık 370 ml 69,50 TL

Desenli Cam Kavanoz 1 L 59,50 TL

Sunumluk Tepsi 2'li 99,50 TL

Metal Çerezlik 4'lü 99,50 TL

Kristal Çerezlik 39,50 TL

Metal Süzgeç 25 cm 299 TL

Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 119 TL

4 Parça Boncuklu Çay Fincanı Seti 199 TL

English Home Cam Kesim Panosu 139 TL

Aynalı Sunum Tepsisi 159 TL

Dekorlu Rimli Su Bardağı 2'li 129 TL

Borosilikat Bardak Kase 3'lü 199 TL

Cam Kavanoz 300 cc 14 TL

Peluş Kılıflı Cam Matara 750 ml 149 TL

Kelebekli Mini Sunumluk 2'li 99,50 TL

2 Katlı Metal Stantlı Seramik Sunumluk 469 TL

Kapaklı Oval Sunumluk 129 TL

Kahvaltılık Saklama Kabı 400 ml 34,50 TL

Kare Kase 4,5 L 99,50 TL

Yuvarlak Saklama Kabı 3'lü 99,50 TL

Metal Ekmek Sepeti 199 TL

Lunch Box 1,1 L 149 TL

Kilitli Saklama Kabı 3'lü 229 TL

Temizlik Fırçası Çeşitleri 29,50 TL

Mikrofiberli El Mopu 189 TL

2 Çekmeceli Organizer 129 TL

Çok Amaçlı Bölmeli Düzenleyici Kutu 149 TL

4 Bölmeli Organizer 49,50 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 22 Ekim A101e bu hafta neler geliyor?

Kartopu Aksoft Yumak 3'lü 139 TL

Kartopu Kristal Yumak 3'lü 139 TL

Kartopu Bebe Benekli Yumak 2'li 119 TL

Kartopu Yumurcak Yumak 3'lü 199 TL

Kartopu Flora Yumak 3'lü 139 TL

Büyük İplik Seti 10 Makaralı 79,50 TL

Dikiş İpi 2'li 119 TL

Kutulu Mezura 1,5 m 19,50 TL

Nakış Makası 39,50 TL

Elastik Saplı Tığ Seti 5'li 119 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 22 Ekim A101e bu hafta neler geliyor?

30 Bölmeli Ahşap Oyuncak Araba Rafı 279 TL

Hot Wheels Yıl Dönümü Serisi Temalı Arabalar 149 TL

Oyuncak Eğlenceli Ördekler 469 TL

Oyuncak 80 Parça Yol Seti 549 TL

Ahşap Oyun Çadırı 799 TL

Oyuncak İş Kamyonları 349 TL

Su Kalemli Kitaplar 119 TL

Oyuncak Köpek Balığı Asansörlü Fırlatma Rampası 319 TL

Ayyıldız Balon 4'lü 29,50 TL

Oyuncak Kinetik Kum İnşaat Seti 249 TL

Barbie Chelsea Seyahat Macerası 399 TL

Oyuncak 3 Katlı Güzellik Seti 299 TL

Kes Boya Yapıştır Kitapları 89,50 TL

Lisanslı My First Puzzle 99,50 TL

1000 Parça Puzzle 99,50 TL

Oyuncak Basketbol Seti 89,50 TL

Plastik Kumbara 39,50 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 22 Ekim A101e bu hafta neler geliyor?

Hello Kitty Hediyeli Lolipop 8 g 99 TL

Prenses Yumurta Çikolata 20 g 23,50 TL

Bebeto Meyve Sulu Yumuşak Şeker 80 g 29,50 TL

Ülker Yupo Metre Karpuz Aromalı Yumuşak Şekerleme 50 g 19,50 TL

Akide Şekeri 180 g 45 TL

Dolgulu Çikolata 100 g 75 TL

Dolgulu Çikolata Çeşitleri 100 g 69,50 TL

Antep Fıstığı Krokan Dolgulu Çikolata 100 g 105 TL

Ülker Dankek Magma Mini Karamelli Kek 210 g 67,50 TL

Kayısılı Milföy Bisküvi 125 g 99 TL

McVities Karadutlu Beyaz Çikolatalı Bisküvi 84,5 g 42,50 TL

Kinder Bueno Dark Bitter Çikolata 43 g 35 TL

Antep Fıstığı Aromalı Krema Dolgulu Kek 40 g 12,50 TL

Yaban Mersini Kaplamalı Kek 40 g 12 TL

Pirinç Patlaklı Çikolatalı Gofret 30 g 20 TL

Kakaolu Fındık Kreması 40 g 17,50 TL

Gofret Çeşitleri 30 g 8,50 TL

Çikolata Kaplı Yüksek Protein Bar 40 g 59,50 TL

Kraker Çeşitleri 100 g 18,50 Tl

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