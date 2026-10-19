BİM aktüel 20-21-23 Ekim kataloğu güncellendi! BİM'de bu hafta neler var?

BİM aktüel 20-21-23 Ekim 2026 katalogları alışveriş yapmayı planlayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yeni haftanın afişlerinde temel gıda ürünlerinden mutfak gereçlerine, ev tekstilinden kışlık giyim ürünlerine kadar birçok seçenek dikkat çekiyor. Zeytinyağı, ayçiçek yağı, çikolata çeşitleri, Tefal tencere ve tava modelleri ile ev ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin fiyatları merak ediliyor. İşte 20-21-23 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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BİM'in ekim ayının üçüncü haftasına özel hazırladığı yeni aktüel ürünler katalogları yayımlandı. 20 Ekim Salı, 21 Ekim Çarşamba ve 23 Ekim Cuma günleri için duyurulan afişlerde farklı kategorilerde ürünler bulunuyor. Haftanın önerileri kapsamında gıda ürünleri öne çıkarken cuma kataloğunda mutfak ekipmanları, kışlık kıyafetler ve ev tekstili ürünleri dikkat çekiyor.

BİM aktüel 20-21-23 Ekim kataloğu güncellendi! BİMde bu hafta neler var?

BİM 20 EKİM 2026 AKTÜEL KATALOĞU

Kakaolu Fındık Kreması 400 g 69 TL

Ülker Fındık Rüyası 40,5 g 19,50 TL

Yumuşak Şeker 140 g 35 TL

Kitkat F1 Figürlü Sütlü Çikolata 6x11 g 79 TL

BİM aktüel 20-21-23 Ekim kataloğu güncellendi! BİMde bu hafta neler var?

Fındık Dolgulu Beyaz Çikolata Kaplamalı Bisküvi 105 g 149 TL

Kakao Kaplamalı Pişmaniye 200 g 99 TL

Sade Çekme Helva 240 g 89 TL

Sade ve Kakaolu Pişmaniye 150 g 59 TL

Çekme Helva Çeşitleri 240 g 99 TL

Fındık Kremalı Gofret 2x22 g 58 TL

Fındık Kaplamalı Kakao Kremalı Gofret 30,1 g 35 TL

Çifte Kavrulmuş Pötibör Bisküvi 800 g 89 TL

Antep Fıstıklı Dido Nut 35 g 42 TL

Bütün Kajulu Kare Çikolata 100 g 79 TL

BİM aktüel 20-21-23 Ekim kataloğu güncellendi! BİMde bu hafta neler var?

Alsan Riviera Zeytinyağı 5 L 899 TL

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 5 L 449 TL

Baldo Pirinç 5 kg 369 TL

Bulgur Çeşitleri 1 kg 38 TL

Tagliatelle Makarna 400 g 69 TL

Makarna Çeşitleri 500 g 19,75 TL

Tam Buğdaylı Tortilla Lavaş 360 g 39 TL

Makarna Sosu Çeşitleri 37,50 TL

Makarna Sosu Çeşitleri 49,50 TL

Kakaolu Mısır Gevreği 2x700 g 189 TL

Kakao Kremalı Mini Kruvasan 185 g 85 TL

Paket Margarin 4x250 g 109 TL

Krem Şanti ve Puding Şekeri Seti 69 TL

Keten Tohumu 10x8 g 24 TL

Çiya Tohumu 10x8 g 35 TL

BİM aktüel 20-21-23 Ekim kataloğu güncellendi! BİMde bu hafta neler var?

SEK %0,5 Yağlı Süt 1 L 42,50 TL

Kadayıf Topu Çeşitleri 350 g 165 TL

Acılı Soğan Halka 450 g 62 TL

Kriket Patates 1000 g 125 TL

Pizza Tost 200 g 79,50 TL

Dondurulmuş Tatlı Nutella 230 g 399 TL

Pınar %2,5 Yağlı Süt 1 L 65 TL

Zeytinyağlı Otlu Piliç Füme 150 g 49 TL

Hindi Fıstıklı Salam 2x50 g 39 TL

Çıtır Tavuk Bonfile 320 g 129 TL

Piliç Sarma 1000 g 99 TL

Banvit Soslu Piliç Kanat 1000 g 219 TL

BİM aktüel 20-21-23 Ekim kataloğu güncellendi! BİMde bu hafta neler var?

BİM 21 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Keysmart No Frost Buzdolabı KEY 490 NFS 35.450 TL

Keysmart No Frost Buzdolabı KEY 300 NFE 22.900 TL

Keysmart Buzdolabı KEY 330 STE 19.900 TL

Keysmart 7 kg Çamaşır Makinesi KEY 712 CM 17.900 TL

Keysmart 8 kg Çamaşır Makinesi KEY 810 CM 19.900 TL

Keysmart 9 kg Çamaşır Makinesi KEY 910 CM 20.900 TL

Keysmart 9 kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 90 KM 17.900 TL

Keysmart 8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 80 KM 15.900 TL

Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BMS 17.900 TL

Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BM 15.900 TL

Kiwi Cam Temizleme Robotu KWC 7131 3.750 TL

Hampton 3 Kapaklı Gardırop 5.990 TL

Çekmeceli TV Sehpası 4.290 TL

3 Kapaklı Gardırop 4.750 TL

4 Kapaklı Tek Çekmeceli Kahve Köşesi 4.990 TL

Çamaşır Makinesi Dolabı 2.990 TL

Sürgü Tablalı Çamaşır ve Kurutma Makinesi Dolabı 3.590 TL

BİM aktüel 20-21-23 Ekim kataloğu güncellendi! BİMde bu hafta neler var?

Tefal Karnıyarık Tencere 26 cm 1.690 TL

Tefal Tava 32 cm 1.050 TL

Tefal Sahan 22 cm 999 TL

Tefal Düdüklü Tencere 6 L 5.400 TL

Tefal Renkli Bıçak Seti 499 TL

Meyve Sebze Bıçağı 2'li 89 TL

Bıçak Bileyici 299 TL

Gravürlü Cam Su Bardağı 3'lü 159 TL

Gravürlü Ayaklı Cam Kase 3'lü 129 TL

English Home Porselen Kahve Fincan Takımı 2'li 239 TL

Siyah Kapaklı Borosilikat Demlik 900 ml 219 TL

Renkli Mottolu Kupa 99 TL

Desenli Yuvarlak Kase 20 cm 89 TL

Akasya Kesme Tahtası Sunumluk 179 TL

Desenli Saklama Kabı 3,6 L 89 TL

Şeffaf Kapaklı Saklama Kabı Seti 3'lü 249 TL

BİM aktüel 20-21-23 Ekim kataloğu güncellendi! BİMde bu hafta neler var?

Ören Bayan Favori Yumak 3'lü 129 TL

Ören Bayan Trend Cake Yumak 200 g 129 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 199 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 279 TL

Mutfak Halısı 2'li 169 TL

Bambu Banyo Paspası 449 TL

Kurulama Bezi 2'li 65 TL

Masa Örtüsü 139 TL

Erkek Eşofman Altı 219 TL

Kadın Eşofman Altı 219 TL

Erkek Kapüşonlu Sweatshirt 299 TL

Kadın Kapüşonlu Sweatshirt 299 TL

Kadın Yarım Fermuarlı Sweatshirt 599 TL

Kadın Pantolon 479 TL

Spor Çanta 579 TL

Kesik Parmak Polar Eldiven 119 TL

Su İticili Kar Eldiveni 179 TL

Polar Eldiven 119 TL

Polar Bere 99 TL

Polarlı Bere 149 TL

Polar Balaklava 119 TL

Polar Boyunluklu Bere 99 TL

Erkek Balıkçı Çizme 429 TL

Erkek Havlu Bel Boxer 99 TL

Penti Kadın Külotlu Çorap 89 TL

Kadın Soket Çorap 5'li 99 TL

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