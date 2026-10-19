BİM aktüel 20-21-23 Ekim kataloğu güncellendi! BİM'de bu hafta neler var?
BİM aktüel 20-21-23 Ekim 2026 katalogları alışveriş yapmayı planlayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yeni haftanın afişlerinde temel gıda ürünlerinden mutfak gereçlerine, ev tekstilinden kışlık giyim ürünlerine kadar birçok seçenek dikkat çekiyor. Zeytinyağı, ayçiçek yağı, çikolata çeşitleri, Tefal tencere ve tava modelleri ile ev ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin fiyatları merak ediliyor. İşte 20-21-23 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
BİM'in ekim ayının üçüncü haftasına özel hazırladığı yeni aktüel ürünler katalogları yayımlandı. 20 Ekim Salı, 21 Ekim Çarşamba ve 23 Ekim Cuma günleri için duyurulan afişlerde farklı kategorilerde ürünler bulunuyor. Haftanın önerileri kapsamında gıda ürünleri öne çıkarken cuma kataloğunda mutfak ekipmanları, kışlık kıyafetler ve ev tekstili ürünleri dikkat çekiyor.
BİM 20 EKİM 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Kakaolu Fındık Kreması 400 g 69 TL
Ülker Fındık Rüyası 40,5 g 19,50 TL
Yumuşak Şeker 140 g 35 TL
Kitkat F1 Figürlü Sütlü Çikolata 6x11 g 79 TL
Fındık Dolgulu Beyaz Çikolata Kaplamalı Bisküvi 105 g 149 TL
Kakao Kaplamalı Pişmaniye 200 g 99 TL
Sade Çekme Helva 240 g 89 TL
Sade ve Kakaolu Pişmaniye 150 g 59 TL
Çekme Helva Çeşitleri 240 g 99 TL
Fındık Kremalı Gofret 2x22 g 58 TL
Fındık Kaplamalı Kakao Kremalı Gofret 30,1 g 35 TL
Çifte Kavrulmuş Pötibör Bisküvi 800 g 89 TL
Antep Fıstıklı Dido Nut 35 g 42 TL
Bütün Kajulu Kare Çikolata 100 g 79 TL
Alsan Riviera Zeytinyağı 5 L 899 TL
Kırlangıç Ayçiçek Yağı 5 L 449 TL
Baldo Pirinç 5 kg 369 TL
Bulgur Çeşitleri 1 kg 38 TL
Tagliatelle Makarna 400 g 69 TL
Makarna Çeşitleri 500 g 19,75 TL
Tam Buğdaylı Tortilla Lavaş 360 g 39 TL
Makarna Sosu Çeşitleri 37,50 TL
Makarna Sosu Çeşitleri 49,50 TL
Kakaolu Mısır Gevreği 2x700 g 189 TL
Kakao Kremalı Mini Kruvasan 185 g 85 TL
Paket Margarin 4x250 g 109 TL
Krem Şanti ve Puding Şekeri Seti 69 TL
Keten Tohumu 10x8 g 24 TL
Çiya Tohumu 10x8 g 35 TL
SEK %0,5 Yağlı Süt 1 L 42,50 TL
Kadayıf Topu Çeşitleri 350 g 165 TL
Acılı Soğan Halka 450 g 62 TL
Kriket Patates 1000 g 125 TL
Pizza Tost 200 g 79,50 TL
Dondurulmuş Tatlı Nutella 230 g 399 TL
Pınar %2,5 Yağlı Süt 1 L 65 TL
Zeytinyağlı Otlu Piliç Füme 150 g 49 TL
Hindi Fıstıklı Salam 2x50 g 39 TL
Çıtır Tavuk Bonfile 320 g 129 TL
Piliç Sarma 1000 g 99 TL
Banvit Soslu Piliç Kanat 1000 g 219 TL
BİM 21 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Keysmart No Frost Buzdolabı KEY 490 NFS 35.450 TL
Keysmart No Frost Buzdolabı KEY 300 NFE 22.900 TL
Keysmart Buzdolabı KEY 330 STE 19.900 TL
Keysmart 7 kg Çamaşır Makinesi KEY 712 CM 17.900 TL
Keysmart 8 kg Çamaşır Makinesi KEY 810 CM 19.900 TL
Keysmart 9 kg Çamaşır Makinesi KEY 910 CM 20.900 TL
Keysmart 9 kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 90 KM 17.900 TL
Keysmart 8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 80 KM 15.900 TL
Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BMS 17.900 TL
Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BM 15.900 TL
Kiwi Cam Temizleme Robotu KWC 7131 3.750 TL
Hampton 3 Kapaklı Gardırop 5.990 TL
Çekmeceli TV Sehpası 4.290 TL
3 Kapaklı Gardırop 4.750 TL
4 Kapaklı Tek Çekmeceli Kahve Köşesi 4.990 TL
Çamaşır Makinesi Dolabı 2.990 TL
Sürgü Tablalı Çamaşır ve Kurutma Makinesi Dolabı 3.590 TL
Tefal Karnıyarık Tencere 26 cm 1.690 TL
Tefal Tava 32 cm 1.050 TL
Tefal Sahan 22 cm 999 TL
Tefal Düdüklü Tencere 6 L 5.400 TL
Tefal Renkli Bıçak Seti 499 TL
Meyve Sebze Bıçağı 2'li 89 TL
Bıçak Bileyici 299 TL
Gravürlü Cam Su Bardağı 3'lü 159 TL
Gravürlü Ayaklı Cam Kase 3'lü 129 TL
English Home Porselen Kahve Fincan Takımı 2'li 239 TL
Siyah Kapaklı Borosilikat Demlik 900 ml 219 TL
Renkli Mottolu Kupa 99 TL
Desenli Yuvarlak Kase 20 cm 89 TL
Akasya Kesme Tahtası Sunumluk 179 TL
Desenli Saklama Kabı 3,6 L 89 TL
Şeffaf Kapaklı Saklama Kabı Seti 3'lü 249 TL
Ören Bayan Favori Yumak 3'lü 129 TL
Ören Bayan Trend Cake Yumak 200 g 129 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 199 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 279 TL
Mutfak Halısı 2'li 169 TL
Bambu Banyo Paspası 449 TL
Kurulama Bezi 2'li 65 TL
Masa Örtüsü 139 TL
Erkek Eşofman Altı 219 TL
Kadın Eşofman Altı 219 TL
Erkek Kapüşonlu Sweatshirt 299 TL
Kadın Kapüşonlu Sweatshirt 299 TL
Kadın Yarım Fermuarlı Sweatshirt 599 TL
Kadın Pantolon 479 TL
Spor Çanta 579 TL
Kesik Parmak Polar Eldiven 119 TL
Su İticili Kar Eldiveni 179 TL
Polar Eldiven 119 TL
Polar Bere 99 TL
Polarlı Bere 149 TL
Polar Balaklava 119 TL
Polar Boyunluklu Bere 99 TL
Erkek Balıkçı Çizme 429 TL
Erkek Havlu Bel Boxer 99 TL
Penti Kadın Külotlu Çorap 89 TL
Kadın Soket Çorap 5'li 99 TL