İZSU su kesintisi 21-22-23 Ekim (Bornova, Menemen, Bayraklı, Konak, Karabağlar, Dikili, Kemalpaşa, Menderes)
İZSU tarafından paylaşılan bilgilere göre 21 Ekim Çarşamba günü Bornova, Menemen, Bayraklı, Konak, Karabağlar, Dikili, Kemalpaşa ve Menderes'te çeşitli arızalar ve çalışmalar nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin bazı mahallelerde birkaç saat sürmesi beklenirken Bornova’daki planlı bakım çalışmasının 22 Ekim akşamından 23 Ekim sabahına kadar devam etmesi öngörülüyor. İşte İZSU su kesintisi 21-22-23 Ekim programı...
İzmir su kesintisi 21-22-23 Ekim listesi İZSU tarafından duyuruldu. İzmir’de yaşayan vatandaşlar yaşanan kesintilerin ardından ''İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?'' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, İZSU su kesintisi programı...
İZSU SU KESİNTİSİ 21-22-23 EKİM
BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
• Tarih: 21 Ekim 2026
• Saat: 11.18-16.18
• Kesinti süresi: Yaklaşık 5 saat
• Etkilenen mahalleler: Çay, Çiçek, Muhittin Erener, R. Şevket İnce
• Kesinti nedeni: Ana boru arızası
• Açıklama: 2124/8 Sokak No: 10 adresindeki ana boru arızası nedeniyle belirtilen mahallelerde su kesintisi yaşanacaktır.
BORNOVA SU KESİNTİSİ
• Tarih: 21 Ekim 2026
• Saat: 14.12-16.12
• Kesinti süresi: Yaklaşık 2 saat
• Etkilenen mahalleler: Meriç, Merkez, Serintepe, Zafer
• Kesinti nedeni: Başka kurumun şebekeye zarar vermesi
• Açıklama: Kıvanç Caddesi No: 42 adresinde Gediz Elektrik çalışması sırasında su şebekesinde meydana gelen hasar nedeniyle kesinti yaşanmaktadır.
• Tarih: 21 Ekim 2026
• Saat: 12.00-14.00
• Kesinti süresi: Yaklaşık 2 saat
• Etkilenen mahalle: Yakaköy
• Kesinti nedeni: Bağlantı çalışması
• Açıklama: Bornova Yakaköy Mahallesi’nde, cadde içerisindeki Yakaköy İçme Suyu Deposu’nda gerçekleştirilen ana boru bağlantı çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.
• Başlangıç: 22 Ekim 2026 Perşembe, saat 20.00
• Bitiş: 23 Ekim 2026 Cuma, saat 07.00
• Tahmini süre: Yaklaşık 11 saat
• Etkilenen mahalleler: İnönü, Atatürk, Kızılay, Evka 4, Eğridere
• Çalışma türü: Revizyon çalışması
• Açıklama: Bornova ilçesine hizmet veren içme suyu pompa istasyonunda yürütülecek revizyon çalışması nedeniyle belirtilen mahallelerde planlı su kesintisi yapılacaktır.
DİKİLİ su kesintisi
• Tarih: 21 Ekim 2026
• Saat: 14.45-16.45
• Kesinti süresi: Yaklaşık 2 saat
• Etkilenen mahalle: Yahşibey
• Kesinti nedeni: Ana boru arızası
• Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle Yahşibey Mahallesi’nde su kesintisi yaşanacaktır.
KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
• Tarih: 21 Ekim 2026
• Saat: 13.23-16.23
• Kesinti süresi: Yaklaşık 3 saat
• Etkilenen mahalleler: Ali Fuat Cebesoy, Cennetçeşme, Yurdoğlu, Yüzbaşı Şerafettin
• Kesinti nedeni: Ana boru arızası
• Açıklama: 3988 Sokak No: 67 adresindeki ana boru arızası nedeniyle belirtilen mahallelerde su kesintisi uygulanmaktadır.
KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
• Tarih: 21 Ekim 2026
• Saat: 12.58-14.03
• Kesinti süresi: Yaklaşık 1 saat
• Etkilenen mahalleler: Mehmet Akif Ersoy, Sekiz Eylül
• Kesinti nedeni: Ana boru arızası
• Açıklama: Bağlantı çalışması ve müteahhit çalışmasıyla ilişkilendirilen arıza nedeniyle belirtilen mahallelerde su kesintisi yaşanmaktadır.
KONAK SU KESİNTİSİ
• Tarih: 21 Ekim 2026
• Saat: 10.47-15.47
• Kesinti süresi: Yaklaşık 5 saat
• Etkilenen mahalleler: Anadolu, Çınartepe, Millet, Murat
• Etkilenebilecek diğer bölge: Çamkule
• Kesinti nedeni: Ana boru arızası
• Açıklama: Hızır Reis Caddesi No: 63 adresindeki ana boru arızası nedeniyle belirtilen mahallelerde su kesintisi yaşanacaktır. Çamkule Mahallesi'nin de kesintiden etkilenebileceği bildirilmiştir.
MENDERES SU KESİNTİSİ
• Tarih: 21 Ekim 2026
• Saat: 14.50-16.50
• Kesinti süresi: Yaklaşık 2 saat
• Etkilenen mahalle: Mithatpaşa
• Kesinti nedeni: Ana boru arızası
• Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle Mithatpaşa Mahallesi’nde su kesintisi uygulanmaktadır.
MENEMEN SU KESİNTİSİ
• Tarih: 21 Ekim 2026
• Saat: 10.31-13.31
• Kesinti süresi: Yaklaşık 3 saat
• Etkilenen mahalleler: Ahıhıdır, Esatpaşa, Gaybi, İsmet İnönü, Kasımpaşa, Kazımpaşa, Mermerli, Tülbentli, Uğur Mumcu, Yahşelli
• Kesinti nedeni: Elektrik arızası
• Açıklama: GDZ Elektrik kaynaklı arıza nedeniyle belirtilen mahallelerde su kesintisi yaşanmaktadır.
• Tarih: 21 Ekim 2026
• Saat: 10.00-12.00
• Kesinti süresi: Yaklaşık 2 saat
• Etkilenen mahalleler: Çavuş, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, Süzbeyli, Villakent, 85. Yıl Cumhuriyet
• Kesinti nedeni: Elektrik arızası
• Açıklama: GDZ Elektrik kaynaklı arıza nedeniyle belirtilen mahallelerde su kesintisi uygulanmaktadır.