Antalya elektrik kesintisi 20, 21, 22, 23 Ekim programı AEDAŞ tarafından paylaşıldı. Antalya’da uygulanması planlanan elektrik kesintileri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yayımlanan kesinti programında Serik, Konyaaltı, Kumluca, Alanya, Manavgat, Muratpaşa, Gazipaşa, Kemer, Kaş, Demre ve diğer bazı ilçelerde bakım, yatırım, deplase ve farklı saha çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacak.

Kaydet a- | +A

Antalya elektrik kesintisi 20, 21, 22, 23 Ekim listesi AEDAŞ tarafından duyuruldu. 20 Ekim Salı günü Akseki, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Gazipaşa, Kaş, Kemer, Konyaaltı, Kepez, Korkuteli ve Kumluca için kesintiler yapılıyor. 21 Ekim Çarşamba günü Alanya, Döşemealtı, Finike, Kemer ve Konyaaltı gibi ilçelerde çalışmaların devam etmesi planlanıyor. 22 Ekim Perşembe ve 23 Ekim Cuma günlerinde ise Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Kaş, Kemer, Kepez, Döşemealtı ve diğer bazı bölgelerde farklı saat aralıklarında kesintiler öngörülüyor. İşte AEDAŞ planlı kesinti programı...

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 20, 21, 22, 23 EKİM AEDAŞ

Antalya elektrik kesintisi 20, 21, 22, 23 Ekim AEDAŞ (Serik, Konyaaltı, Kumluca, Alanya, Manavgat, Muratpaşa, Gazipaşa, Kemer, Kaş, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gündoğmuş, Akseki, Korkuteli)

AKSEKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-20 09:00:00 - 12:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,İBRADI,MERKEZ ORMANA,MERKEZ ORMANA Mah.,MERKEZ ÜRÜNLÜ,MERKEZ ÜRÜNLÜ Mah. bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 20, 21, 22, 23 Ekim AEDAŞ (Serik, Konyaaltı, Kumluca, Alanya, Manavgat, Muratpaşa, Gazipaşa, Kemer, Kaş, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gündoğmuş, Akseki, Korkuteli)

ALANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-20 09:00:00 - 14:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ MAHMUTLAR KUMRU,MERKEZ MAHMUTLAR Mah. 131 NOLU Sk.,MERKEZ MAHMUTLAR Mah. 137 NOLU Sk. bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ ÇIPLAKLI 3004,MERKEZ ÇIPLAKLI 3009,MERKEZ ÇIPLAKLI Mah. 3012 Sk.,MERKEZ ÇIPLAKLI Mah. 70116 Sk. bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ BÜYÜKHASBAHÇE 336,MERKEZ BÜYÜKHASBAHÇE Mah. 330 Sk.,MERKEZ BÜYÜKHASBAHÇE Mah. BAĞCI,MERKEZ FIĞLA 331,MERKEZ FIĞLA HACIKADİRLER,MERKEZ FIĞLA Mah. 335 Sk.,MERKEZ FIĞLA Mah. BAĞCI Cd bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ BÜYÜKHASBAHÇE Mah. DEPO Sk.,MERKEZ FIĞLA CİKCİLLİ,MERKEZ FIĞLA DEPO,MERKEZ FIĞLA Mah. 330 Sk.,MERKEZ FIĞLA Mah. CİKCİLLİ Cd bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ ÇIPLAKLI 3004,MERKEZ ÇIPLAKLI 3009,MERKEZ ÇIPLAKLI Mah. 3012 Sk.,MERKEZ ÇIPLAKLI Mah. 70116 Sk. bölgelerinde 21/10/2026 09:00:00 - 21/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:00:00 - 12:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ KESTEL ESENTEPE,MERKEZ KESTEL HASTEPE,MERKEZ KESTEL Mah. ESENTEPE Sk.,MERKEZ KESTEL Mah. KARŞIYAKA Sk. bölgelerinde 22/10/2026 09:00:00 - 22/10/2026 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ ASMACA Mah. TEPE_2 Sk.,MERKEZ DEĞİRMENDERE Mah. DEĞİRMENDERE,MERKEZ DEĞİRMENDERE Mah. TAŞATAN,MERKEZ OBA Mah. ALKON K.Ev.,MERKEZ OBA Mah. TAŞATAN Cd,MERKEZ OBA TAŞATAN,MERKEZ OBA ŞAHİNKAYA,MERKEZ ÇIPLAKLI 2008,MERKEZ ÇIPLAKLI 2009,MERKEZ ÇIPLAKLI Mah. 2009 Sk.,MERKEZ ÇIPLAKLI Mah. 70219 Sk. bölgelerinde 22/10/2026 09:00:00 - 22/10/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ BADEMAĞACI,MERKEZ BADEMAĞACI Mah.,MERKEZ DEĞİRMENDERE Mah.,MERKEZ OBA DEĞİRMENDERE,MERKEZ OBA KADIPINARI,MERKEZ OBA Mah. ASMACALILAR Sk.,MERKEZ OBA Mah. GÖKTAŞ Sk.,MERKEZ OBAALACAMİ,MERKEZ OBAALACAMİ Mah.,MERKEZ ÇIPLAKLI 2007,MERKEZ ÇIPLAKLI Mah. 70319 Sk.,MERKEZ ÇIPLAKLI Mah. ATATÜRK Cd bölgelerinde 22/10/2026 09:00:00 - 22/10/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ KIZLAR PINARI DİNEK,MERKEZ KIZLAR PINARI Mah. PAPATYA Sk.,MERKEZ KIZLAR PINARI YENİ ACUN bölgelerinde 22/10/2026 09:00:00 - 22/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,KOCAVELİLER ÇAMLICA Mah.,MERKEZ ÇAMLICA DEREKÖY,MERKEZ ÇAMLICA KÖSELİ AKDÜŞLÜ,MERKEZ ÇAMLICA Mah. DEREKÖY Sk.,MERKEZ ÇAMLICA Mah. KÖSELİ AKDÜŞLÜ Sk. bölgelerinde 22/10/2026 09:00:00 - 22/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ ÇIPLAKLI 1009 bölgelerinde 22/10/2026 09:00:00 - 22/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:30:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ MAHMUTLAR -,MERKEZ İMAMLI Mah. KOZARASI-GÖDÜRE,MERKEZ ŞIHLAR Mah. SÜLÜKLÜ YAYLASI,MERKEZ ŞIHLAR Mah. ŞIHLAR YAYLASI bölgelerinde 22/10/2026 09:30:00 - 22/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ KESTEL KARA KOYAK SK.,MERKEZ YAYLALI,MERKEZ YAYLALI Mah. bölgelerinde 22/10/2026 09:00:00 - 22/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-10-23 09:00:00 - 15:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ CUMHURİYET BERGAMUT,MERKEZ CUMHURİYET Mah. ARDINÇ Sk.,MERKEZ CUMHURİYET Mah. MUZ Sk.,MERKEZ CUMHURİYET PAYAM,MERKEZ CİKCİLLİ Mah. 223 Sk.,MERKEZ CİKCİLLİ Mah. AZAKOĞLU Cd bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-23 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ KIZLAR PINARI METEOROLOJİ,MERKEZ KIZLAR PINARI Mah. ANAHTAR ÇIKMAZI Sk.,MERKEZ KIZLAR PINARI Mah. METEOROLOJİ Sk.,MERKEZ KIZLAR PINARI TÜRKMENBAŞI,MERKEZ SARAY DAMLATAŞ SAHİL,MERKEZ SARAY TÜRKMENBAŞI bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-23 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,KOCAVELİLER ÇAMLICA Mah.,MERKEZ ÇAMLICA DEREKÖY,MERKEZ ÇAMLICA KÖSELİ AKDÜŞLÜ,MERKEZ ÇAMLICA Mah. DEREKÖY Sk.,MERKEZ ÇAMLICA Mah. KÖSELİ AKDÜŞLÜ Sk. bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-23 09:30:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ MAHMUTLAR -,MERKEZ İMAMLI Mah. KOZARASI-GÖDÜRE,MERKEZ ŞIHLAR Mah. SÜLÜKLÜ YAYLASI,MERKEZ ŞIHLAR Mah. ŞIHLAR YAYLASI bölgelerinde 23/10/2026 09:30:00 - 23/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 20, 21, 22, 23 Ekim AEDAŞ (Serik, Konyaaltı, Kumluca, Alanya, Manavgat, Muratpaşa, Gazipaşa, Kemer, Kaş, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gündoğmuş, Akseki, Korkuteli)



DEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-20 09:00:00 - 12:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DEMRE,MERKEZ BEYMELEK Mah. BEYMELEK/1,MERKEZ BEYMELEK Mah. DEĞİRMEN Sk.,MERKEZ BEYMELEK SIFAT,MERKEZ BEYMELEK TÜFEKÇİ bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DEMRE,MERKEZ KARABUCAK,MERKEZ KARABUCAK Mah.,MERKEZ KARABUCAK Mah.,MERKEZ Karabucak Mah.,MERKEZ MERKEZ BUCAK SK.,MERKEZ MERKEZ OZENLER SK. bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 12:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DEMRE,MERKEZ BÜYÜKKUM KARAOĞLAN,MERKEZ BÜYÜKKUM MEZARLIK ÇIKMAZI,MERKEZ BÜYÜKKUM Mah. KARAOĞLAN Sk. bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 20, 21, 22, 23 Ekim AEDAŞ (Serik, Konyaaltı, Kumluca, Alanya, Manavgat, Muratpaşa, Gazipaşa, Kemer, Kaş, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gündoğmuş, Akseki, Korkuteli)

DÖŞEMEALTI ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ KOVANLIK Mah. ÇETİNCE Sk.,MERKEZ KOVANLIK ÇETİNCE bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ KOVANLIK Mah. 3324,MERKEZ KOVANLIK Mah. OVAKÖY Sk.,MERKEZ KOVANLIK OVAKÖY bölgelerinde 21/10/2026 09:00:00 - 21/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ KOVANLIK Mah. ÇETİNCE Sk.,MERKEZ KOVANLIK ÇETİNCE bölgelerinde 22/10/2026 09:00:00 - 22/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 20, 21, 22, 23 Ekim AEDAŞ (Serik, Konyaaltı, Kumluca, Alanya, Manavgat, Muratpaşa, Gazipaşa, Kemer, Kaş, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gündoğmuş, Akseki, Korkuteli)

ELMALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ELMALI,MERKEZ KIŞLA KÖY İÇİ Sk. bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ GÖMBE Mah. 106.SOKAK Sk.,MERKEZ KIZILAĞAÇ BERİYAKA bölgelerinde 22/10/2026 09:00:00 - 22/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 20, 21, 22, 23 Ekim AEDAŞ (Serik, Konyaaltı, Kumluca, Alanya, Manavgat, Muratpaşa, Gazipaşa, Kemer, Kaş, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gündoğmuş, Akseki, Korkuteli)

FİNİKE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-21 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,FİNİKE,MERKEZ TURUNÇOVA İĞNECİLİK bölgelerinde 21/10/2026 09:00:00 - 21/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,FİNİKE,MERKEZ TURUNÇOVA ADNAN MENDERES (DAĞDİBİ),MERKEZ TURUNÇOVA Mah. AKKAVAK Sk.,MERKEZ TURUNÇOVA Mah. ÇAYİÇİ Sk.,MERKEZ TURUNÇOVA ÇAYİÇİ,TURUNÇOVA Mah. DALKAVAK Sk. TURUNÇOVA Mah. DALKAVAK Sk. bölgelerinde 21/10/2026 09:00:00 - 21/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 20, 21, 22, 23 Ekim AEDAŞ (Serik, Konyaaltı, Kumluca, Alanya, Manavgat, Muratpaşa, Gazipaşa, Kemer, Kaş, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gündoğmuş, Akseki, Korkuteli)



GAZİPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ AYDIN,MERKEZ BEYOBASI GOKCEIN CD.,MERKEZ BEYOBASI Mah. 17005.,MERKEZ BEYOBASI Mah. ZAFER 10,MERKEZ BEYOBASI SIRT SK.,MERKEZ GAZİ,MERKEZ KORUBAŞI CANAVARCIK,MERKEZ KORUBAŞI Mah. CANAVARCIK (KORUBAŞI MÜCAVİR) Sk.,MERKEZ KORUBAŞI Mah. CANAVARCIK Sk.,MERKEZ MERKEZ HAL SK.,MERKEZ MERKEZ ZAFER CD.,MERKEZ YENİ,MERKEZ İSTİKLAL,MERKEZ İSTİKLAL Mah. bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ KAHYALAR SANAYİ K.Ev. bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ İSTİKLAL Mah. İSTİKLAL bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ BEYOBASI Mah. ŞEHİT AHMET Sk.,MERKEZ GAZİ Mah. 13005.,MERKEZ GAZİ Mah. SIRT Sk.,MERKEZ GAZİ SIRT bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-10-22 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ AYDIN DEREKISLA,MERKEZ BEYREBUCAK,MERKEZ KORUBAŞI,MERKEZ KÜÇÜKLÜ GÖKÇELER,MERKEZ KÜÇÜKLÜ Mah. GÖKÇELER Sk.,MERKEZ KÜÇÜKLÜ Mah. ÇAKMAK Sk.,MERKEZ KÜÇÜKLÜ ÇAKMAK,MERKEZ MUZKENT,MERKEZ ZEYTİNADA,MERKEZ ÇOBANLAR bölgelerinde 22/10/2026 09:00:00 - 22/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ YAKACIK,MERKEZ YAKACIK Mah. bölgelerinde 22/10/2026 09:00:00 - 22/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-23 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ AYDINCIK,MERKEZ AYDINCIK Mah.,MERKEZ KAHYALAR GÜL,MERKEZ KAHYALAR Mah. ALİ RIZA BÜYÜKAKÇA Cd,MERKEZ KAHYALAR Mah. HOCA AHMET YESEVİ Cd,MERKEZ KAHYALAR SARIAĞAÇ,MERKEZ KÜÇÜKLÜ BALCILAR,MERKEZ KÜÇÜKLÜ Mah. BALCILAR Sk.,MERKEZ KÜÇÜKLÜ Mah. SARIYER Sk.,MERKEZ KÜÇÜKLÜ YÖREME,MERKEZ ÇAKMAK Mah. MÜHÜLER,MERKEZ ÇAKMAK Mah. MÜHÜLER Sk.,MERKEZ ÇAKMAK MÜHÜLER,MERKEZ ÇALIPINAR,MERKEZ ÇAMLICA Mah. KAMAN/5,MERKEZ ÇÖRÜŞ ARMUTALANI,MERKEZ ÇÖRÜŞ MERKEZ,MERKEZ ÇÖRÜŞ Mah. ÇÖRÜŞ MERKEZ Sk.,MERKEZ ÇÖRÜŞ Mah. ÇÖRÜŞ MERKEZ/1 Sk.,MERKEZ ÖZNURTEPE,MERKEZ İNCEĞİZ bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-23 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ YAKACIK,MERKEZ YAKACIK Mah. bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 20, 21, 22, 23 Ekim AEDAŞ (Serik, Konyaaltı, Kumluca, Alanya, Manavgat, Muratpaşa, Gazipaşa, Kemer, Kaş, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gündoğmuş, Akseki, Korkuteli)



GÜNDOĞMUŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-22 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GÜNDOĞMUŞ,MERKEZ ÇAYIRÖZÜ,MERKEZ ÇAYIRÖZÜ Mah. bölgelerinde 22/10/2026 09:00:00 - 22/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-23 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GÜNDOĞMUŞ,MERKEZ ÇAYIRÖZÜ,MERKEZ ÇAYIRÖZÜ Mah. bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 20, 21, 22, 23 Ekim AEDAŞ (Serik, Konyaaltı, Kumluca, Alanya, Manavgat, Muratpaşa, Gazipaşa, Kemer, Kaş, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gündoğmuş, Akseki, Korkuteli)



KAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ AĞULLU 0 ADA 200 PARSEL,MERKEZ AĞULLU ANBARLAR bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 08:30:00 - 15:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,BURGULUBOĞAZI ÇAVDIR,MERKEZ ÇAVDIR Mah. MERKEZ Sk. 159 ADA 223 PARSEL bölgelerinde 22/10/2026 08:30:00 - 22/10/2026 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-23 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,BURGULUBOĞAZI ÇAVDIR,DOĞULAR KINIK,MERKEZ KINIK ASAGI SK.,MERKEZ KINIK Mah. UZUNLAR ÇIKMAZI Sk.,MERKEZ KINIK Mah. ŞEHİTLER Cd,MERKEZ KINIK ŞEHİTLER,MERKEZ ÇAVDIR ASAGI,MERKEZ ÇAVDIR ASAGI SK.,MERKEZ ÇAVDIR Mah. ASAGI Sk.,MERKEZ ÇAVDIR Mah. MERKEZ Sk. 159 ADA 223 PARSEL bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-23 08:30:00 - 15:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,KÖYİÇİ SAHİL ÇAVDIR 289 ADA 5 PARSEL,KÖYİÇİ SAHİL ÇAVDIR 303 ADA 43 PARSEL,KÖYİÇİ ÇAVDIR 150 ADA 250 PARSEL,MANGIR SAHİL AKLAR,MERKEZ AKLAR,MERKEZ AKLAR Mah.,MERKEZ KINIK DİNEK BUĞRALAR,MERKEZ KINIK Mah. DİNEK BUĞRALAR K.Ev.,MERKEZ KINIK Mah. DİNEK KARACALAR K.Ev.,MERKEZ PALAMUT,MERKEZ PALAMUT Mah.,MERKEZ ÇAVDIR Mah. MERKEZ Sk. 303 ADA 58 PARSEL bölgelerinde 23/10/2026 08:30:00 - 23/10/2026 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 20, 21, 22, 23 Ekim AEDAŞ (Serik, Konyaaltı, Kumluca, Alanya, Manavgat, Muratpaşa, Gazipaşa, Kemer, Kaş, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gündoğmuş, Akseki, Korkuteli)

KEMER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEMER,MERKEZ KİRİŞ Mah. DOMAŞA K.Ev.,MERKEZ KİRİŞ Mah. KİRİŞ Cd,MERKEZ KİRİŞ SAHİL,MERKEZ KİRİŞ ÇALIŞ,MERKEZ MERKEZ 100 SK.,MERKEZ MERKEZ Mah. SAHİL GEZİ YOLU Sk.,MERKEZ MERKEZ SAHİL CAD bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEMER,MERKEZ CAMYUVA 3157 sokak,MERKEZ ÇAMYUVA 5103,MERKEZ ÇAMYUVA HAYITLIGÖL,MERKEZ ÇAMYUVA Mah. 5103 Sk.,MERKEZ ÇAMYUVA Mah. GIRANYURT K.Ev. bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEMER,MERKEZ KİRİŞ 2,MERKEZ KİRİŞ KİRİŞ,MERKEZ KİRİŞ MAH.,MERKEZ KİRİŞ Mah. 4 Sk.,MERKEZ KİRİŞ Mah. ADİLE NAŞİT Cd,MERKEZ MERKEZ KIRIS CD. bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEMER,MERKEZ TEKİROVA KUMLUCA YOL MEVKI,MERKEZ TEKİROVA Mah. YARIKPINAR MEVKİİ Cd,MERKEZ TEKİROVA YARIKPINAR MEVKİİ,MERKEZ ULUPINAR,MERKEZ ULUPINAR MAH.,MERKEZ ULUPINAR Mah. bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEMER,MERKEZ BEYCİK,MERKEZ BEYCİK MAH.,MERKEZ BEYCİK Mah.,MERKEZ TEKİROVA,MERKEZ TEKİROVA Mah.,MERKEZ ULUPINAR DAĞDİBİ,MERKEZ ULUPINAR MERKEZ,MERKEZ ULUPINAR Mah. DAĞDİBİ Sk.,MERKEZ ULUPINAR Mah. MERKEZ Sk.,MERKEZ YENİ Mah. 437 Sk. bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-10-21 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEMER,MERKEZ CAMYUVA 3157 sokak,MERKEZ ÇAMYUVA 5103,MERKEZ ÇAMYUVA HAYITLIGÖL,MERKEZ ÇAMYUVA Mah. 5103 Sk.,MERKEZ ÇAMYUVA Mah. GIRANYURT K.Ev. bölgelerinde 21/10/2026 09:00:00 - 21/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-10-22 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEMER,MERKEZ MERKEZ DENİZ,MERKEZ MERKEZ Mah. 142 Sk.,MERKEZ MERKEZ Mah. DENİZ Cd,MERKEZ MERKEZ YALI bölgelerinde 22/10/2026 09:00:00 - 22/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEMER,MERKEZ GÖYNÜK İNCE ÖZÜ KİREMİTÇİLER bölgelerinde 22/10/2026 09:00:00 - 22/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 20, 21, 22, 23 Ekim AEDAŞ (Serik, Konyaaltı, Kumluca, Alanya, Manavgat, Muratpaşa, Gazipaşa, Kemer, Kaş, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gündoğmuş, Akseki, Korkuteli)



KONYAALTI ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ AYANOĞLU 1823,MERKEZ AYANOĞLU DÜDEN,MERKEZ AYANOĞLU Mah. 1811 Sk.,MERKEZ AYANOĞLU Mah. 1815 Sk.,MERKEZ GAZİ 6607,MERKEZ GAZİ 6608,MERKEZ GAZİ Mah. 6593 Sk.,MERKEZ GAZİ Mah. 6598 Sk.,MERKEZ HABİBLER 5561,MERKEZ HABİBLER DÜDEN,MERKEZ HABİBLER Mah. 5550 Sk.,MERKEZ HABİBLER Mah. 5564 Sk.,MERKEZ ŞELALE 7200,MERKEZ ŞELALE Mah. 7201 Sk.,MERKEZ ŞELALE Mah. 7202 Sk.,MERKEZ ŞELALE ŞEHİT MUSA ÖZKAN bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 00:30:00 - 07:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ SARISU 169,MERKEZ SARISU Mah. 164 Sk. bölgelerinde 20/10/2026 00:30:00 - 20/10/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 00:30:00 - 07:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ SARISU Mah. 159 Sk.,MERKEZ SARISU Mah. 160 Sk. bölgelerinde 20/10/2026 00:30:00 - 20/10/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 00:30:00 - 07:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ SARISU Mah. 121 Sk.,MERKEZ SARISU Mah. 163 Sk. bölgelerinde 20/10/2026 00:30:00 - 20/10/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 00:30:00 - 07:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ SARISU 153,MERKEZ SARISU 160,MERKEZ SARISU Mah. 155 Sk.,MERKEZ SARISU Mah. 161 Sk. bölgelerinde 20/10/2026 00:30:00 - 20/10/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 00:30:00 - 07:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ SARISU 159,MERKEZ SARISU 162,MERKEZ SARISU Mah. 162 Sk. bölgelerinde 20/10/2026 00:30:00 - 20/10/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 00:30:00 - 07:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ SARISU Mah. 147 Sk.,MERKEZ SARISU Mah. 148 Sk. bölgelerinde 20/10/2026 00:30:00 - 20/10/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 00:30:00 - 07:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ SARISU Mah. 150 Sk.,MERKEZ SARISU Mah. 153 Sk. bölgelerinde 20/10/2026 00:30:00 - 20/10/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 00:30:00 - 07:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ SARISU Mah. SARISU CD.,MERKEZ SARISU Mah. SARISU Cd,MERKEZ SARISU SARISU bölgelerinde 20/10/2026 00:30:00 - 20/10/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 00:30:00 - 07:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ SARISU 135,MERKEZ SARISU Mah. KIZLAR KUCAĞI MEVKİİ bölgelerinde 20/10/2026 00:30:00 - 20/10/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 00:30:00 - 07:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ SARISU 138,MERKEZ SARISU 139,MERKEZ SARISU Mah. 135 Sk.,MERKEZ SARISU Mah. 139 Sk. bölgelerinde 20/10/2026 00:30:00 - 20/10/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 00:30:00 - 07:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ SARISU 141,MERKEZ SARISU Mah. 122 Sk.,MERKEZ SARISU Mah. 144 Sk. bölgelerinde 20/10/2026 00:30:00 - 20/10/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 00:30:00 - 07:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ SARISU 141,MERKEZ SARISU Mah. 138 Sk.,MERKEZ SARISU Mah. SARISU Cd,MERKEZ SARISU SARISU bölgelerinde 20/10/2026 00:30:00 - 20/10/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 02:00:00 - 03:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ DÜDENBAŞI,MERKEZ DÜDENBAŞI Mah.,MERKEZ EMEK,MERKEZ GÜNEŞ 6021,MERKEZ GÜNEŞ 6022,MERKEZ GÜNEŞ Mah. 6022 Sk.,MERKEZ GÜNEŞ Mah. 6027 Sk.,MERKEZ KARŞIYAKA 3910,MERKEZ KARŞIYAKA 3929,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. 3906 Sk.,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. 3938 Sk.,MERKEZ TEOMANPAŞA,MERKEZ TEOMANPAŞA Mah.;ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ KIZILARIK 2757,MERKEZ KIZILARIK 2824,MERKEZ KIZILARIK MAH.,MERKEZ KIZILARIK Mah. 2803 Sk.,MERKEZ KIZILARIK Mah. 2824 Sk.,MERKEZ KONUKSEVER 786,MERKEZ KONUKSEVER KIZILIRMAK,MERKEZ KONUKSEVER Mah. 781 Sk.,MERKEZ KONUKSEVER Mah. GAZİ Blv bölgelerinde 20/10/2026 02:00:00 - 20/10/2026 03:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-10-21 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ GÜRSU 381,MERKEZ GÜRSU 382,MERKEZ GÜRSU Mah. 372 Sk.,MERKEZ GÜRSU Mah. ANADOLU Cd bölgelerinde 21/10/2026 09:00:00 - 21/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ GÜRSU 350,MERKEZ GÜRSU Mah. 351 Sk. bölgelerinde 21/10/2026 09:00:00 - 21/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-10-22 09:00:00 - 12:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ KEPEZ 5070 bölgelerinde 22/10/2026 09:00:00 - 22/10/2026 12:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN Mah. ALARA Sk.,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN Mah. ANTALYA Cd,MERKEZ ALTINOVA ORTA 3 NOLU,MERKEZ ALTINOVA ORTA GÜÇLÜ,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. 103 NOLU,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. GÜÇLÜ Sk.,MERKEZ ALTINOVA SİNAN ANTALYA,MERKEZ ALTINOVA SİNAN ARAPLAR,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. OKUL Sk.,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. ÇAKMAKLAR Sk. bölgelerinde 22/10/2026 09:00:00 - 22/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN Mah. SAHİL Sk.,MERKEZ ALTINOVA ORTA 3 NOLU,MERKEZ ALTINOVA ORTA GÜÇLÜ,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. 103 NOLU,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. GÜÇLÜ Sk. bölgelerinde 22/10/2026 09:00:00 - 22/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA ORTA DAĞ,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. DAĞ Sk.,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. ÖZEN Sk.,MERKEZ ALTINOVA ORTA ÖZEN,MERKEZ ALTINOVA SİNAN 5 NOLU,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. 104 NOLU,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. 5 NOLU Sk. bölgelerinde 22/10/2026 09:00:00 - 22/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN Mah. HEDEF,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN ÇINAR,MERKEZ ALTINOVA ORTA 1 NOLU,MERKEZ ALTINOVA ORTA 2 NOLU,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. 1 NOLU Sk.,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. ATASEVER bölgelerinde 22/10/2026 09:00:00 - 22/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ KARAMAN Mah. KOZDAĞI K.Ev.;ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ DOYRAN,MERKEZ DOYRAN DAĞ Mah. 2344 Sk.,MERKEZ DOYRAN Mah.,MERKEZ GEYİKBAYIRI,MERKEZ GEYİKBAYIRI MAH. 3682 SK.,MERKEZ GEYİKBAYIRI Mah.,MERKEZ ÇAĞLARCA,MERKEZ ÇİTDİBİ Mah. TUFA YAYLASI Sk.;ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ GÜZLE,MERKEZ GÜZLE Mah. bölgelerinde 22/10/2026 09:30:00 - 22/10/2026 16:30:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-10-23 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN Mah. SAHİL Sk.,MERKEZ ALTINOVA ORTA 3 NOLU,MERKEZ ALTINOVA ORTA GÜÇLÜ,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. 103 NOLU,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. GÜÇLÜ Sk. bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-23 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA ORTA DAĞ,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. DAĞ Sk.,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. ÖZEN Sk.,MERKEZ ALTINOVA ORTA ÖZEN,MERKEZ ALTINOVA SİNAN 5 NOLU,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. 104 NOLU,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. 5 NOLU Sk. bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-23 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN Mah. HEDEF,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN ÇINAR,MERKEZ ALTINOVA ORTA 1 NOLU,MERKEZ ALTINOVA ORTA 2 NOLU,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. 1 NOLU Sk.,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. ATASEVER bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-23 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA SİNAN HANIMELİ,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. HANIMELİ Sk.,MERKEZ ALTINOVA SİNAN ÇAKMAKLAR bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 16:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-23 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ GÜZLE Mah. GÜZLE Sk. bölgelerinde 23/10/2026 09:30:00 - 23/10/2026 16:30:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 20, 21, 22, 23 Ekim AEDAŞ (Serik, Konyaaltı, Kumluca, Alanya, Manavgat, Muratpaşa, Gazipaşa, Kemer, Kaş, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gündoğmuş, Akseki, Korkuteli)



KORKUTELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ BAYATBADEMLERİ GEDİK ARKASI,MERKEZ BAYATBADEMLERİ Mah. 7505 Sk. bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 20, 21, 22, 23 Ekim AEDAŞ (Serik, Konyaaltı, Kumluca, Alanya, Manavgat, Muratpaşa, Gazipaşa, Kemer, Kaş, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gündoğmuş, Akseki, Korkuteli)

KUMLUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ BAĞLIK HUSEYIN KURSUNLU CD.,MERKEZ MAVİKENT AKTAŞ,MERKEZ MAVİKENT Mah. AKTAŞ Cd,MERKEZ MAVİKENT Mah. MEŞELİ (YENİCE) Cd,MERKEZ MAVİKENT YALI,MERKEZ YENİ Mah. AYDINLAR Sk. bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ SARIKAVAK YEMİŞLİ DERE bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ ALTINEL,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ BALÇIKLI,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ Mah. ALTINEL Sk.,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ Mah. ARMUTLUYAKA Sk.,MERKEZ SARIKAVAK Mah. SARIKEÇİLİ Sk. bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. AKKUYU SK.,MERKEZ KASAPÇAYIRI,MERKEZ KASAPÇAYIRI Mah.,MERKEZ MERKEZ,MERKEZ MERKEZ MİLLİ EĞEMENLİK,MERKEZ NARENCİYE AKKUYU,MERKEZ NARENCİYE Mah.,MERKEZ NARENCİYE MİLLİ EĞEMENLİK,MERKEZ SARIKAVAK,MERKEZ SARIKAVAK Mah. AKPINAR Sk.,MERKEZ SARIKAVAK Mah. SARIKAVAK Cd bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ KASAPÇAYIRI KANUNİ,MERKEZ KASAPÇAYIRI Mah. 1001,MERKEZ KASAPÇAYIRI Mah. KANUNİ Sk. bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-10-21 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ Mah. ALTINEL Sk.,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ Mah. BALÇIKLI Cd,MERKEZ SARIKAVAK Mah. BALÇIKLI Cd,MERKEZ SARIKAVAK Mah. Cd,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ Mah. 127 ADA / 228 PARSEL,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ Mah. ÇAYIR Sk.,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ ÇAYIR bölgelerinde 21/10/2026 09:00:00 - 21/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ MERKEZ HALİL ÇIVGIN,MERKEZ MERKEZ ÖZDEMİR bölgelerinde 21/10/2026 09:00:00 - 21/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ BAĞLIK Mah. 615 Sk.,MERKEZ BAĞLIK Mah. 701 Sk.,MERKEZ MERKEZ CUMHURİYET,MERKEZ MERKEZ KİREMİTHANE,MERKEZ MERKEZ Mah. CUMHURİYET Cd,MERKEZ MERKEZ Mah. YUVA Sk. bölgelerinde 21/10/2026 09:00:00 - 21/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ NARENCİYE DEĞİRMEN,MERKEZ NARENCİYE PARK bölgelerinde 21/10/2026 09:00:00 - 21/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ Mah. ÖZDALAMAN Sk.,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ OKUL,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ ÖZDALAMAN bölgelerinde 21/10/2026 09:00:00 - 21/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ KASAPÇAYIRI BALÇIKLI-MEZARLIK,MERKEZ MERKEZ MEZBAHANE,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ Mah. MEZBAHANE Sk. bölgelerinde 21/10/2026 09:00:00 - 21/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ Mah. YENİ Sk. bölgelerinde 21/10/2026 09:00:00 - 21/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ KASAPÇAYIRI ANLAK bölgelerinde 21/10/2026 09:00:00 - 21/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ HASANAĞA KÖYÜ,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ Mah. HASANAĞA KÖYÜ K.Ev.,MERKEZ MERKEZ SALUR BOĞAZI,MERKEZ TEMEL EĞİTİM,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ Mah. HALI SAHA Sk.,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ SPOR bölgelerinde 21/10/2026 09:00:00 - 21/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ ESKİCAMİ KİREMİTHANE,MERKEZ ESKİCAMİ Mah. 802 Sk.,MERKEZ ESKİCAMİ Mah. ZEYBEKLER Sk.,MERKEZ ESKİCAMİ ZEYBEKLER,MERKEZ MERKEZ Mah. KİREMİTHANE Sk.,MERKEZ MERKEZ ORMAN YOLU,MERKEZ MERKEZ ÇARŞI İÇİ Cd bölgelerinde 21/10/2026 09:00:00 - 21/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ KASAPÇAYIRI DEMİRCİ TEPESİ,MERKEZ KASAPÇAYIRI GÖKKUŞAĞI,MERKEZ KASAPÇAYIRI Mah. DEMİRCİ TEPESİ Sk. bölgelerinde 21/10/2026 09:00:00 - 21/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ BAĞLIK Mah. 615 Sk.,MERKEZ BAĞLIK Mah. 701 Sk.,MERKEZ ESKİCAMİ,MERKEZ ESKİCAMİ Mah.,MERKEZ KASAPÇAYIRI BALÇIKLI-MEZARLIK,MERKEZ MERKEZ,MERKEZ MERKEZ Mah.,MERKEZ NARENCİYE DEMİRCİLER,MERKEZ NARENCİYE MENEKŞE,MERKEZ NARENCİYE Mah. DEĞİRMEN Sk.,MERKEZ NARENCİYE Mah. MENEKŞE Sk.,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ Mah. MEZBAHANE Sk. bölgelerinde 21/10/2026 09:00:00 - 21/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ BAĞLIK,MERKEZ BAĞLIK Mah.,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ Mah. YENİ Sk.,MERKEZ HACIVELİLER DINGIL,MERKEZ HACIVELİLER Mah. YILDIRIMLAR,MERKEZ HACIVELİLER Mah. ÇÜRÜKİÇİ Sk.,MERKEZ HACIVELİLER ÇÜRÜKİÇİ,MERKEZ KARŞIYAKA,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. 5.,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. 50. YIL Cd,MERKEZ KUM BARBAROS,MERKEZ KUM BEYLİK KUMU,MERKEZ MERKEZ GÖDENE,MERKEZ MERKEZ HALİL ÇIVGIN,MERKEZ MERKEZ Mah. GÖDENE Cd,MERKEZ MERKEZ Mah. ZAMBAK Sk.,MERKEZ MEYDAN,MERKEZ YENİ bölgelerinde 22/10/2026 09:00:00 - 22/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. 906 Sk.,MERKEZ MERKEZ EVRAN,MERKEZ NARENCİYE ADNAN MENDERES,MERKEZ NARENCİYE Mah. 3. Cd,MERKEZ NARENCİYE Mah. EVRAN Sk. bölgelerinde 22/10/2026 09:00:00 - 22/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ BEYKONAK ALİ PEHLİVAN,MERKEZ BEYKONAK Mah. ALİ PEHLİVAN Sk.,MERKEZ BEYKONAK Mah. DENİZYOLU Cd,MERKEZ BEYKONAK SİTELER bölgelerinde 22/10/2026 09:00:00 - 22/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ BEYKONAK DENİZ OBALARI,MERKEZ BEYKONAK Mah. SAHİLYOLU Cd,MERKEZ BEYKONAK Mah. SİTELER Sk.,MERKEZ BEYKONAK SAHİLYOLU bölgelerinde 22/10/2026 09:00:00 - 22/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ BEYKONAK Mah. 2 NOLU K.Ev.,MERKEZ BEYKONAK Mah. SPOR Sk.,MERKEZ BEYKONAK SPOR bölgelerinde 22/10/2026 09:00:00 - 22/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-23 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ MAVİKENT ATATÜRK,MERKEZ MAVİKENT Mah. ATATÜRK Cd,MERKEZ MAVİKENT Mah. RAMAZAN ABACI Cd,MERKEZ MAVİKENT RAMAZAN ABACI bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-23 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ CUMHURİYET DÖĞÜŞ,MERKEZ CUMHURİYET Mah.,MERKEZ CUMHURİYET ÇAMLIDAĞ,MERKEZ SARICASU Mah. HACIHÜSEYİNLER Sk.,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ Mah. ATATÜRK Cd,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ Mah. ÖZDALAMAN Sk. bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-23 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ Mah. TOPTAŞ Sk.,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ TOPTAŞ,SARICASU Mah. bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-23 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ HACIVELİLER Mah. ŞIH Sk. bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 20, 21, 22, 23 Ekim AEDAŞ (Serik, Konyaaltı, Kumluca, Alanya, Manavgat, Muratpaşa, Gazipaşa, Kemer, Kaş, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gündoğmuş, Akseki, Korkuteli)

MANAVGAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-20 13:00:00 - 14:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ KARAÖZ Mah. CİCİYERİ Sk.,MERKEZ KARAÖZ Mah. Sk. bölgelerinde 20/10/2026 13:00:00 - 20/10/2026 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 10:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ BAHÇELİEVLER 5003,MERKEZ BAHÇELİEVLER 5005,MERKEZ BAHÇELİEVLER Mah. 5001 Sk.,MERKEZ BAHÇELİEVLER Mah. 5003 Sk. bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ TAŞAĞIL KANALYOLU (HACIHATİP),MERKEZ TAŞAĞIL Mah. TAŞAĞIL Mah. bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ SİDE 1584,MERKEZ SİDE 1593,MERKEZ SİDE Mah. 1589 Sk.,MERKEZ SİDE Mah. 1590 Sk. bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 10:00:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ OKURCALAR Mah. 1058 Sk.,MERKEZ OKURCALAR Mah. PÜRENLİ;ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ BOZTEPE,MERKEZ KARAKAYA,MERKEZ KARAKAYA Mah.,MERKEZ ODAÖNÜ,MERKEZ YALÇIDİBİ bölgelerinde 20/10/2026 10:00:00 - 20/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK 9005,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK 9007,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK Mah. 9009 Sk.,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK Mah. 9011 Sk.,MERKEZ SARILAR 3125,MERKEZ SARILAR 3126,MERKEZ SARILAR Mah. 3125 Sk.,MERKEZ SARILAR Mah. MEZBAHA KÜMESİ K.Ev.,MERKEZ ÇAĞLAYAN Mah. SÜRÜCÜ BELENİ KÜME EVLERİ K.Ev.,MERKEZ ÇAĞLAYAN SÜRÜCÜ BELENİ KÜME EVLERİ bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 06:30:00 - 09:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ SORGUN Mah. 8230 Sk.,MERKEZ SORGUN Mah. 8234,MERKEZ SİDE 508,MERKEZ SİDE 513,MERKEZ SİDE Mah. 513 Sk.,MERKEZ SİDE Mah. LİMAN Cd bölgelerinde 20/10/2026 06:30:00 - 20/10/2026 09:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 06:30:00 - 09:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ DOLBAZLAR,MERKEZ EVRENLERYAVŞI,MERKEZ HATİPLER Mah. 227 Sk.,MERKEZ ILICA 11,MERKEZ ILICA 12,MERKEZ ILICA Mah. 8 Sk.,MERKEZ ILICA Mah. SAHİL (ILICA) Cd,MERKEZ SARILAR,MERKEZ SARILAR Mah.,MERKEZ SİDE Mah. 656 Sk.,MERKEZ Y.PAZARCI Mah. 4001 Sk.,MERKEZ YENİKÖY Mah. Sk.,MERKEZ ŞİŞELER bölgelerinde 20/10/2026 06:30:00 - 20/10/2026 09:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-10-22 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ KIZILOT Mah. SAHİL K.Ev. bölgelerinde 22/10/2026 09:00:00 - 22/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ KIZILOT SAHİL bölgelerinde 22/10/2026 09:00:00 - 22/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 10:00:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ OKURCALAR Mah. 1058 Sk.,MERKEZ OKURCALAR Mah. PÜRENLİ;ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ BOZTEPE,MERKEZ KARAKAYA,MERKEZ KARAKAYA Mah.,MERKEZ ODAÖNÜ,MERKEZ YALÇIDİBİ bölgelerinde 22/10/2026 10:00:00 - 22/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-10-23 10:00:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ OKURCALAR Mah. 1058 Sk.,MERKEZ OKURCALAR Mah. PÜRENLİ;ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ BOZTEPE,MERKEZ KARAKAYA,MERKEZ KARAKAYA Mah.,MERKEZ ODAÖNÜ,MERKEZ YALÇIDİBİ bölgelerinde 23/10/2026 10:00:00 - 23/10/2026 16:30:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-23 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ DOLBAZLAR,MERKEZ EVRENLERYAVŞI,MERKEZ EVRENLERYAVŞI Mah.,MERKEZ SARILAR 1097,MERKEZ SARILAR 1105,MERKEZ SARILAR Mah. 1051 Sk.,MERKEZ SARILAR Mah. 1081 Sk.,MERKEZ SIRTKÖY,MERKEZ YENİKÖY Mah. Sk.,MERKEZ ŞİŞELER bölgelerinde 23/10/2026 09:00:00 - 23/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 20, 21, 22, 23 Ekim AEDAŞ (Serik, Konyaaltı, Kumluca, Alanya, Manavgat, Muratpaşa, Gazipaşa, Kemer, Kaş, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gündoğmuş, Akseki, Korkuteli)



MURATPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ KIZILARIK 2772,MERKEZ KIZILARIK 2815,MERKEZ KIZILARIK Mah. 2773 Sk.,MERKEZ KIZILARIK Mah. 2825 Sk.,MERKEZ YENIGUN 2772 SK.,MERKEZ YESILDERE,MERKEZ YEŞİLDERE,MERKEZ YEŞİLDERE Mah.,YEŞİLDERE bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ GEBIZLI 1121 SK.,MERKEZ GEBİZLİ 1112,MERKEZ GEBİZLİ 1121,MERKEZ GEBİZLİ Mah. 1112 Sk.,MERKEZ GEBİZLİ Mah. AŞIK VEYSEL Cd,MERKEZ KIZILARIK 2835,MERKEZ KIZILARIK 2837 SK.,MERKEZ KIZILARIK Mah. 2784 Sk.,MERKEZ KIZILARIK Mah. 2837 Sk.,MERKEZ YEŞİLDERE 1168,MERKEZ YEŞİLDERE AŞIK VEYSEL,MERKEZ YEŞİLDERE Mah. 2851 Sk.,MERKEZ YEŞİLDERE Mah. AŞIK VEYSEL Cd bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ DOĞUYAKA 1197,MERKEZ DOĞUYAKA 1198,MERKEZ MEHMETÇİK 1227,MERKEZ MEHMETÇİK 1230,MERKEZ MEHMETÇİK Mah. 1229 Sk. bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ DOĞUYAKA 1210 SK.,MERKEZ DOĞUYAKA 1217 SK.,MERKEZ MEHMETÇİK 1231,MERKEZ TOPÇULAR 1022,MERKEZ TOPÇULAR 1025,MERKEZ TOPÇULAR Mah. 1022 Sk. bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ MEHMETÇİK 1232,MERKEZ MEHMETÇİK KAHRAMANLAR CD.,MERKEZ MEHMETÇİK Mah. 1232 Sk.,MERKEZ TOPÇULAR 1020,MERKEZ TOPÇULAR 1023 bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ MEHMETÇİK 1234,MERKEZ MEHMETÇİK ASPENDOS BLV.,MERKEZ MEHMETÇİK Mah. 1234 Sk.,MERKEZ MEHMETÇİK Mah. ASPENDOS Blv bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ TOPÇULAR 1017,MERKEZ TOPÇULAR 1019,MERKEZ TOPÇULAR Mah. 1017 Sk. bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ DOĞUYAKA 1193,MERKEZ DOĞUYAKA 1201,MERKEZ DOĞUYAKA Mah. 1193 Sk.,MERKEZ GEBIZLI ASIK VEYSEL CD.,MERKEZ GEBİZLİ 1123,MERKEZ GEBİZLİ Mah. 1123 Sk.,MERKEZ GEBİZLİ Mah. 1126 Sk. bölgelerinde 20/10/2026 09:00:00 - 20/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



2026-10-21 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,GÜZELOLUK,MERKEZ FENER 1979/1,MERKEZ GÜZELOLUK 1820,MERKEZ GÜZELOLUK 1830,MERKEZ GÜZELOLUK Mah. 1822 Sk.,MERKEZ GÜZELOLUK Mah. 1824 Sk.,MERKEZ ZÜMRÜTOVA 1906,MERKEZ ZÜMRÜTOVA Mah.,MERKEZ ZÜMRÜTOVA YALI bölgelerinde 21/10/2026 09:00:00 - 21/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ FENER 1971/1 bölgelerinde 21/10/2026 09:00:00 - 21/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ FENER 1977,MERKEZ FENER 1981,MERKEZ FENER Mah. 1981 Sk. bölgelerinde 21/10/2026 09:00:00 - 21/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ FENER 1907,MERKEZ FENER 1907/1,MERKEZ FENER Mah. 1907 Sk.,MERKEZ FENER Mah. 1907/1 Sk.,MERKEZ ŞİRİNYALI 1536 bölgelerinde 21/10/2026 09:00:00 - 21/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ ERMENEK ASMALI,MERKEZ ERMENEK Mah. ASMALI Sk.,MERKEZ ERMENEK Mah. ÇAM Sk.,MERKEZ ERMENEK ÇAM,MERKEZ GÜZELBAĞ 2682,MERKEZ GÜZELBAĞ ASMALI,MERKEZ GÜZELBAĞ MAH.,MERKEZ GÜZELBAĞ Mah.,MERKEZ GÜZELOBA 2212,MERKEZ GÜZELOBA 2222,MERKEZ GÜZELOBA Mah. 2213 Sk.,MERKEZ GÜZELOBA Mah. 2224 Sk. bölgelerinde 22/10/2026 09:00:00 - 22/10/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 20, 21, 22, 23 Ekim AEDAŞ (Serik, Konyaaltı, Kumluca, Alanya, Manavgat, Muratpaşa, Gazipaşa, Kemer, Kaş, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gündoğmuş, Akseki, Korkuteli)



SERİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-10-20 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,. .105 ADA 5 PARSEL,MERKEZ AKBAŞ,MERKEZ AKBAŞ Mah.,MERKEZ BUCAKKÖY,MERKEZ BUCAKKÖY Mah.,MERKEZ DENİZTEPESİ Mah. DENİZTEPESİ_40,MERKEZ DENİZTEPESİ Mah. ŞEREF Sk.,MERKEZ KARATAŞ,MERKEZ SARIABALI ACARLAR,MERKEZ SARIABALI Mah. ACARLAR Sk. bölgelerinde 20/10/2026 09:30:00 - 20/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 10:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ YUKARIKOCAYATAK Mah. POYRAZLI KÜMESİ K.Ev. bölgelerinde 20/10/2026 10:00:00 - 20/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 10:00:00 - 17:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ YUKARIKOCAYATAK Mah. POYRAZLI KÜMESİ K.Ev.,MERKEZ YUKARIKOCAYATAK POYRAZLI KÜMESİ bölgelerinde 20/10/2026 10:00:00 - 20/10/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ AKÇAPINAR Mah. AKÇAPINAR 16,MERKEZ AKÇAPINAR Mah. SARIKAVAK,MERKEZ HACIOSMANLAR SARIKAVAK bölgelerinde 20/10/2026 09:30:00 - 20/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-20 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ ETLER Mah. ETLER 15 bölgelerinde 20/10/2026 09:30:00 - 20/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ HACIOSMANLAR MERKEZ,MERKEZ HACIOSMANLAR Mah. ARAPLAR YALNIZ MEZAR Sk.,MERKEZ HACIOSMANLAR Mah. MERKEZ Sk. bölgelerinde 21/10/2026 09:30:00 - 21/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,. .105 ADA 5 PARSEL,MERKEZ AKBAŞ,MERKEZ AKBAŞ Mah.,MERKEZ BUCAKKÖY,MERKEZ BUCAKKÖY Mah.,MERKEZ DENİZTEPESİ Mah. DENİZTEPESİ_40,MERKEZ DENİZTEPESİ Mah. ŞEREF Sk.,MERKEZ KARATAŞ,MERKEZ SARIABALI ACARLAR,MERKEZ SARIABALI Mah. ACARLAR Sk. bölgelerinde 21/10/2026 09:30:00 - 21/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ ETLER Mah. ETLER 15 bölgelerinde 21/10/2026 09:30:00 - 21/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ ABDURRAHMANLAR,MERKEZ BERENDİ Mah. BERENDİ 1,MERKEZ BERENDİ Mah. BERENDİ Sk.,MERKEZ GEBİZ,MERKEZ KAYABURNU Mah. ESKİYÜRÜK MERKEZ,MERKEZ TÖNGÜŞLÜ,MERKEZ YEŞİLYURT KUSLAR SK.,MERKEZ YEŞİLYURT MERKEZ,MERKEZ YEŞİLYURT Mah. MERKEZ Sk.,MERKEZ YEŞİLYURT Mah. YEŞİLYURT 11,MERKEZ YUKARIKOCAYATAK AZAPLAR KÜMESİ,MERKEZ YUKARIKOCAYATAK Mah. AZAPLAR KÜMESİ K.Ev.,MERKEZ YUKARIKOCAYATAK Mah. YUKARIKOCAYATAK 3,MERKEZ ÇANAKÇI Mah. ÇANAKÇI 1,MERKEZ ÇANDIR,MERKEZ ŞATIRLI bölgelerinde 21/10/2026 09:30:00 - 21/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ ÇAKALLIK;ANTALYA,SERİK,. ..,. .143 ada 4 parsel,MERKEZ AŞAĞIKOCAYATAK,MERKEZ BURMAHANCI,MERKEZ BİLGİNLER HOPALAR,MERKEZ BİLGİNLER Mah. BİLGİNLER 16,MERKEZ KOZAĞACI,MERKEZ YUKARIKOCAYATAK,MERKEZ YUKARIKOCAYATAK Mah.,MERKEZ ÇANDIR Mah. AŞAĞIÇATMA 1,MERKEZ ÇANDIR Mah. OSMAN BEY ÇIKMAZI Sk.,MERKEZ ŞATIRLI Mah. ŞATIRLI 16,MERKEZ ŞATIRLI Mah. ŞATIRLI 16 Sk. bölgelerinde 21/10/2026 09:30:00 - 21/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,KUNDU,KUNDU Mah.,MERKEZ KUMKÖY Mah. 34020,MERKEZ KUMKÖY Mah. KADRİYE CD.,MERKEZ KUNDU,MERKEZ KUNDU Mah.;ANTALYA,SERİK,MERKEZ BELEK 105,MERKEZ BELEK 125,MERKEZ DİKMEN,MERKEZ DİKMEN Mah.,MERKEZ KADRİYE DENİZ,MERKEZ KADRİYE Mah. 290 Sk.,MERKEZ KADRİYE Mah. ÇAMLIK Cd,MERKEZ KADRİYE PAŞA KEMERİ (YENİ),MERKEZ KADRİYE ÇAMLIK Mah.,MERKEZ KAYABURNU ANTALYA MANAVGAT YOLU,MERKEZ ÇAKALLIK,MERKEZ ÇAKALLIK Mah. bölgelerinde 21/10/2026 09:30:00 - 21/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ KUNDU Mah. 33003 Sk.,MERKEZ KUNDU Mah. 33006;ANTALYA,SERİK,MERKEZ KADRİYE BEŞGÖZ bölgelerinde 21/10/2026 09:30:00 - 21/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,KADRİYE Mah. 136 SK. KADRİYE Mah. 136 SK.,MERKEZ KADRİYE 120,MERKEZ KADRİYE 122,MERKEZ KADRİYE Mah. 130 Sk.,MERKEZ KADRİYE Mah. 134 Sk. bölgelerinde 21/10/2026 09:30:00 - 21/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ BELEK 19,MERKEZ BELEK Mah. HÜRRİYET Cd,MERKEZ BELEK Mah. YUNUS EMRE Cd,MERKEZ BELEK YUNUS EMRE,MERKEZ KADRİYE 144,MERKEZ KADRİYE 146,MERKEZ KADRİYE Mah. 68 Sk.,MERKEZ KADRİYE Mah. Sk. bölgelerinde 21/10/2026 09:30:00 - 21/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ BOĞAZKENT 56,MERKEZ BOĞAZKENT Mah.,MERKEZ BOĞAZKENT NİLÜFER,MERKEZ GEBİZ FATİH bölgelerinde 21/10/2026 09:30:00 - 21/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ BELEK Mah. 104 Sk.,MERKEZ BOĞAZKENT 60,MERKEZ BOĞAZKENT Mah. ALPASLAN Cd,MERKEZ BOĞAZKENT Mah. MİMAR SİNAN Cd,MERKEZ BOĞAZKENT MİMAR SİNAN bölgelerinde 21/10/2026 09:30:00 - 21/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-21 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ MERKEZ 2041,MERKEZ MERKEZ DUMLUPINAR Cd,MERKEZ MERKEZ Mah. 2002 Sk.,MERKEZ MERKEZ Mah. 2041 Sk. bölgelerinde 21/10/2026 09:30:00 - 21/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ AKÇAPINAR,MERKEZ AKÇAPINAR Mah. bölgelerinde 22/10/2026 09:30:00 - 22/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ BERENDİ,MERKEZ BERENDİ Mah. BERENDİ 1,MERKEZ BERENDİ Mah. BERENDİ Sk.,MERKEZ BÜĞÜŞ,MERKEZ ETLER HAPILLAR,MERKEZ ETLER Mah. ETLER 1,MERKEZ ETLER Mah. HAPILLAR Sk.,MERKEZ PINARCIK,MERKEZ YANKÖY,MERKEZ ZIRLANKAYA bölgelerinde 22/10/2026 09:30:00 - 22/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ ETLER Mah. ETLER 15 bölgelerinde 22/10/2026 09:30:00 - 22/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ KADRİYE ISKELE CD.,MERKEZ KADRİYE Mah. TAŞLI BURUN Cd,MERKEZ KADRİYE TAŞLI BURUN bölgelerinde 22/10/2026 09:30:00 - 22/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ BELEK 01,MERKEZ BELEK Mah. 82 Sk.,MERKEZ BELEK Mah. YUNUS EMRE Cd,MERKEZ BELEK YUNUS EMRE,MERKEZ EMİNCELER Mah. EMİNCELER 7,MERKEZ KADRİYE Mah. 23 Sk.,MERKEZ KADRİYE Mah. 68 Sk.,MERKEZ KADRİYE SÜLEYMAN DEMİREL,MERKEZ KADRİYE TURGUT ÖZAL bölgelerinde 22/10/2026 09:30:00 - 22/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,. . bölgelerinde 22/10/2026 09:30:00 - 22/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ KADRİYE ISKELE CD.,MERKEZ KADRİYE Mah. TAŞLI BURUN Cd,MERKEZ KADRİYE TAŞLI BURUN bölgelerinde 22/10/2026 09:30:00 - 22/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ KADRİYE KUMLUK bölgelerinde 22/10/2026 09:30:00 - 22/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ BELEK İSKELE (ÇAMLIK) bölgelerinde 22/10/2026 09:30:00 - 22/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ BELEK CUMHURİYET bölgelerinde 22/10/2026 09:30:00 - 22/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-22 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ BELEK,MERKEZ BELEK Mah. bölgelerinde 22/10/2026 09:30:00 - 22/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-23 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ ÇANDIR ATATÜRK,MERKEZ ÇANDIR BAYAR,MERKEZ ÇANDIR Mah. ATATÜRK Cd,MERKEZ ÇANDIR Mah. KARINCALI Sk.,ÇANDIR Mah. ÇANDIR Mah.,ÇANDIR ÇANDIR Mah. bölgelerinde 23/10/2026 09:30:00 - 23/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-10-23 09:30:00 - 16:30:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,KÖKEZ Mah.,MERKEZ BELPINAR Mah. 6043 Sk.,MERKEZ BELPINAR Mah. 6049 Sk.,MERKEZ CUMHURİYET 5077,MERKEZ CUMHURİYET HÜRRİYET,MERKEZ CUMHURİYET Mah. 5087 Sk.,MERKEZ CUMHURİYET Mah. HÜRRİYET Cd,MERKEZ YENİ,MERKEZ YENİ Mah.,YENİ Mah. bölgelerinde 23/10/2026 09:30:00 - 23/10/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala