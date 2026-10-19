Gaziantep elektrik kesintisi 19-20-21 Ekim (Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, Oğuzeli, İslahiye, Yavuzeli, Araban, Nurdağı) Toroslar planlı kesinti
Gaziantep elektrik kesintisi 19-20-21 Ekim listesi vatandaşlar ile paylaşıldı. Toroslar Elektrik tarafından duyurulan planlı kesinti programı kapsamında Gaziantep'in Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, Oğuzeli, İslahiye, Yavuzeli, Araban ve Nurdağı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.
Gaziantep elektrik kesintisi 19-20-21 Ekim programı Toroslar Elektrik resmi web sitesi üzerinden açıklandı. Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Oğuzeli, Yavuzeli, Araban ve Nurdağı ilçelerinde farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri yapılacak. Çalışmala elektrik dağıtım şebekesinin iyileştirilmesi ve bakım faaliyetleri kapsamında bazı bölgelerde sabah 09.00’da başlayıp 17.00’ye kadar devam edecek.
GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ 19-20-21 EKİM
ARABAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİANTEP, ARABAN, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKKOÇ, GÖKÇEPAYAM, YAYLACIK
İSLAHİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİANTEP, İSLAHİYE, İlçesi'nde şu an 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.10.2026 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞAHMARAN
Bakım Çalışması
19.10.2026 09:45 - 17:45
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKINYOLU
Bakım Çalışması
19.10.2026 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 264 NOLU, 252 NOLU ÇIKMAZ, 167 NOLU, 258 NOLU, 183 NOLU, 270 NOLU, 182 NOLU, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, 185 NOLU, 166 NOLU ÇIKMAZ, KUŞ, 254 NOLU ÇIKMAZ, 257 NOLU, ŞEHİT RECEP ERSOY, 251 NOLU ÇIKMAZ, 180 NOLU, GENCOY, TAHAFFUZHANE, ZİYA GÖKALP, ŞEHİT FERRUZ KARAYİĞİT, GÜZELYURT, 173 NOLU, ESKİ MARAŞ, 181 NOLU, 188 NOLU, 271 NOLU, 260 NOLU, BARAZİ, 14004 NOLU, 259 NOLU, 165 NOLU, 13 KASIM, 174 NOLU, 176 NOLU, 177 NOLU, 253 NOLU, 171 NOLU, 164 NOLU
NİZİP ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİANTEP, NİZİP, İlçesi'nde planlanan 15 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.10.2026 09:30 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KALEKÖY
Bakım Çalışması
19.10.2026 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIZILİN
Bakım Çalışması
19.10.2026 13:30 - 15:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DOĞRULAR
Bakım Çalışması
19.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAŞ KÖPRÜ, KOCATEPE YOLU, KURBAN, BUĞDAY
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIZILİN
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DURAKLI
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAŞHANE, KESİK, GÜLLÜ, ÇİFTÇİ, GENÇLER, KALKAN, AKÇAKOCA, OYUCU, TABURLAR, DİK, FIRAT, KÜÇÜK, RÜZGARLI, TURAN, YENİ, ÇEKER, ŞEMİKLİ, KÜPELİ, ŞEN, YARIM, MUHTAR, İPEK, ALTIN, DOĞAN, ÜLFET, ÇİÇEKLER, TEKŞAN, DEPO GEÇİDİ, TUNÇ, YAYLA, İSTASYON, ŞEHİT AHMET AKITICI, KERZİN, CUMHURİYET, HAYAT, ARDA, ÖZER, ŞENGÜL, ASLI, TARIK, ÇAVDAR, GARİP, GİLAY, KEREM, OZAN, BULANIK, İNCİ, CAMBAZ, SEYMENLER, YILDIZ, BURÇ, GİRNE, TAŞBAŞ
Bakım Çalışması
20.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TABURLAR, AKÇAY, OYUCU, ŞEMİKLİ, ŞEN, YENİ CAMİİ, RÜZGARLI, BOZKURT ÇIKMAZI, TAŞHANE, ASKER MEHMET, ÇAKIR, ŞENER, SEVER, KIRIM
Bakım Çalışması
21.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SÖĞÜT, GAZİ, EZİCİ, ADİL, TURGUT, ŞEVKİ, ÇEVİK
Bakım Çalışması
20.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NARÇİÇEĞİ, ZEYNAL, İSLAHİYE, ŞEHİT HASAN BASRİ ÇEVİK, ŞEHİT MEHMET KAYA, ŞEHİT YAKUP PAK, ŞEHİT İSMAİL YAŞAR, ŞEHİT YAVUZ OĞUZ, AKSU, KANUNİ SULTAN SULEYMAN, KOZA, OĞUZELİ
Bakım Çalışması
21.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAHVE, MOLLA GÜRANİ, TURGUT
Bakım Çalışması
21.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BELKIS, ZEUGMA, ORHAN GAZİ, NAZLI, SEYİT HASAN, ULUS, SARAY, CEM
Bakım Çalışması
20.10.2026 14:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CEVDET SAN, GÜNGÖR, FİLİZ, SERKAN, ONUR, ÇİĞDEM, HABEŞ EFENDİ, MEHTAP
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MURADİYE, ERSAN, İREM, ÜMRAN, MÜHENDİSLER, MELEK, VUSLAT, FİLİZ, MİMAR, AKDENİZ, AKMEŞE, ŞEHİTLER, MUSTAFA KÖKMEN, KARAKUŞ, CEVDET SAN, ONUR, ZÜMRÜT, ÇİĞDEM, HABEŞ EFENDİ, GÜNGÖR, MEHTAP, SERKAN
NURDAĞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİANTEP, NURDAĞI, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖZLÜHÜYÜK
OĞUZELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİANTEP, OĞUZELİ, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİ ÇAKMAK, ADNAN MENDERES, 108 NOLU, 111 NOLU, 112 NOLU, 113 NOLU, 115 NOLU, 117 NOLU, 121 NOLU, 122 NOLU, 132 NOLU, 2034 NOLU, 2054 NOLU, 2055 NOLU, 2061 NOLU, BOZDAĞ, CEMİL MERİÇ, DİNÇLER, ERTUĞRULGAZİ, KAZIM KARABEKİR, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ORHAN GAZİ, SAKARYA, ŞAHİNLER, YAVUZLAR, YAZICIOĞLU
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OĞUZDÖNDÜ, FEVZİ ÇAKMAK, ENDER, ORHUN, MENDERES, ŞEHİT MEHMET AKSAN, ULUBATLI, SEYRANBAĞLAR, TÜRKMEN, AKDAĞ, EREN, DÜZ, AYDINLAR, YILMAZ, YILDIRIM, SEVGİ, DOĞAN, DAĞDEMİR, KILINÇOĞLU, BOZKIR, MEHMET DURDU HOCA, 143 NOLU, KARAYILAN
ŞAHİNBEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİANTEP, ŞAHİNBEY, İlçesi'nde planlanan 23 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
19.10.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 149001 NOLU, 149002 NOLU, 149003 NOLU, 149004 NOLU, 149005 NOLU, 149006 NOLU, 149007 NOLU, 149008 NOLU, 149009 NOLU, 149010 NOLU, 149100 NOLU, AKBAYIR, SIRASÖGÜT, 146001 NOLU, 146002 NOLU, 146003 NOLU, 146004 NOLU, 146005 NOLU, 146006 NOLU, 146007 NOLU, BEKİŞLİ, 144001 NOLU, 144002 NOLU, 144004 NOLU, 144005 NOLU, 144006 NOLU, 144008 NOLU, BELENKÖY, ŞEHİT YUSUF DOĞAN, 147003 NOLU, 147004 NOLU, 147005 NOLU, ÇEVRELİ, 148001 NOLU, 148002 NOLU, 148003 NOLU, 148004 NOLU, 148005 NOLU, ÇUBUKDİKEN, 145002 NOLU, 145004 NOLU, 145005 NOLU, ORTAKLAR, 142001 NOLU, 142003 NOLU, 142004 NOLU, 142005 NOLU, 142006 NOLU, 142007 NOLU, 142008 NOLU, 142009 NOLU, 142010 NOLU, 142012 NOLU, 142013 NOLU, 142014 NOLU, 142017 NOLU, 142018 NOLU, 142019 NOLU, 142024 NOLU, SARIKAYA, 150001 NOLU, 150002 NOLU, 150003 NOLU, 150004 NOLU, 150005 NOLU, 150008 NOLU, 150102 NOLU, 151001 NOLU, HACIARSLAN, TİYEKLİ
Bakım Çalışması
19.10.2026 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
Bakım Çalışması
19.10.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 35004, 35004 NOLU, 35005 NOLU, 35008, 35009, 35010, 35014, 35025, 35071, 35072, 35073, 35074, 35075, 35076, 35077, 126001 NOLU, 126002 NOLU, 126003 NOLU, 126004 NOLU, 126005, 126005 NOLU, 126006 NOLU, 126007 NOLU, 126008 NOLU, 126009 NOLU, 126010 NOLU, 126011 NOLU, 126012 NOLU, 126013 NOLU, 126014 NOLU, 126015 NOLU, 126017 NOLU, 126019, 126022, 126025, 126025 NOLU, 126080, 126207 NOLU, KÜME EVLER MEVKİİ, ÖĞÜMSÖĞÜT, ÖĞÜMSÖĞÜT KÜME EVLER, 149054, 149064, 149067, 149070 NOLU, 149071, 149073, 149075, 149080, 149093, 149121, PROF DR. İLBER ORTAYLI, SANCAKTEPE, YESEMEK, 122001 NOLU, 122002 NOLU, 122003 NOLU, 122005 NOLU, 122007 NOLU, 122008 NOLU, 122009 NOLU, 122010 NOLU, 122011 NOLU, 122012 NOLU, 55 NOLU, BAYRAM PINARI, DENİZBAĞ, ŞEHİT RAMAZAN ARI, ULUYOL, 121001 NOLU, 121002 NOLU, 121005 NOLU, 121006 NOLU, 121007 NOLU, 121008 NOLU, 121010 NOLU, 121011 NOLU, 121012 NOLU, 121013 NOLU, 121014 NOLU, 121015 NOLU, 121016 NOLU, 121017 NOLU, 121018 NOLU, 121019 NOLU, 121020 NOLU, 121021 NOLU, 121022 NOLU, 121023 NOLU, 121024 NOLU, 121025 NOLU, 121026 NOLU, 121027 NOLU, 121028 NOLU, 121029 NOLU, 121030 NOLU, 121031 NOLU, 121032 NOLU, 121034 NOLU, 121035 NOLU, 121036 NOLU, 121037 NOLU, 121038 NOLU, 121039 NOLU, 121040 NOLU, 121041 NOLU, 121042 NOLU, 121045 NOLU, 121046 NOLU, 121047 NOLU, 121048 NOLU, 121049 NOLU, 121050 NOLU, 121051 NOLU, 121052 NOLU, 121053 NOLU, 121057 NOLU, 121060 NOLU, 121064 NOLU, 121065 NOLU, 121067 NOLU ÇIKMAZ, 121069 NOLU, 121070 NOLU, 121072 NOLU, 121102 NOLU, 121109 NOLU, 121114 NOLU, 121122 NOLU, 121134 NOLU, 121135 NOLU, 121143 NOLU, 121144 NOLU, 121150 NOLU, 121152 NOLU, 121154 NOLU, 121155 NOLU, 121157 NOLU, 121173 NOLU, 121174 NOLU, 121177 NOLU, 121208 NOLU, 121226 NOLU, 121400 NOLU, 121758 NOLU, 121765 NOLU, 121766 NOLU, 121767 NOLU, 121770 NOLU, 121773 NOLU, 121782 NOLU, 121787 NOLU, ARPADAĞ, GÖLET İÇİ, LEBENCİ, ÖGÜM SÖGÜT YOLU, 137025 NOLU
Bakım Çalışması
19.10.2026 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 90022 NOLU, 90024 NOLU, 90026 NOLU, 90027 NOLU, 90028 NOLU, 90032 NOLU, 90033 NOLU, 90066 NOLU, 90107 NOLU, 90117 NOLU, 90121 NOLU, 90132 NOLU, 90134 NOLU, 90136 NOLU, 90138 NOLU, 90201 NOLU, 90204 NOLU, 90205 NOLU, 90206 NOLU, 90207 NOLU, 90208 NOLU, 90209 NOLU, 90210 NOLU, 90211 NOLU, 90212 NOLU, 90213 NOLU, 90214 NOLU, 90218 NOLU, 90220 NOLU, 90221 NOLU, 90222 NOLU, 90224 NOLU, 90252 NOLU, ŞEHİT MEHMET ALİ ÇAP
Bakım Çalışması
19.10.2026 10:00 - 18:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 90101 NOLU, 90103 NOLU, 90104 NOLU, 90107 NOLU, 90115 NOLU, 90117 NOLU, 90119 NOLU, 90121 NOLU, 90123 NOLU, 90126 NOLU, 90127 NOLU, 90138 NOLU, 90213 NOLU, 90217 NOLU
Bakım Çalışması
19.10.2026 09:30 - 17:30
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 58011 NOLU, TAHİR SACIR, ÇADIRLI, ŞEHİT ŞABAN KAR, 58016 NOLU, 58017 NOLU, 58010 NOLU, HAKİ ABDURRAHMAN BEY, 58015 NOLU, BABA MUSTAFA, BALİOĞLU, 58012 NOLU, ŞEHİT YENER ASLAN
Bakım Çalışması
19.10.2026 10:00 - 18:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 22005 NOLU, TEĞMEN HURŞİT, ÇAMURCU, AYŞE BACI CAMİİ, BOZAĞA, BALİOĞLU, KARA ÇOMAK BABA, KOÇ, MEHMET NUHOĞLU, ŞAM ŞEYHİ, YUŞA, SÜLEYMAN ŞAH
Bakım Çalışması
19.10.2026 11:00 - 19:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 22002 NOLU, ŞEYH İSA, YUŞA, BAL ALİ, MÜFTÜ HACI ARİF ÇIKMAZ
Bakım Çalışması
19.10.2026 10:30 - 18:30
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAL ALİ, ŞEHİT MEHMET BOZAN, ALİ ERTUNA, LAMİ PAŞA, ÖZDEMİRBEY, ŞEHİT HANİFİ ÖZPEKMEZCİ, YÜZBAŞI FUAT, BEKÇİ ABBAS, CENGİZ HOCA, EMİNÖNÜ, KARA YUSUF, KARABABA, KENT, ŞAM ŞEYHİ, ŞEHİT JANDARMA ÜSTEĞMEN MUSTAFA HAKAN ÖZCAN, ŞEYH İSA, TAHİR SACIR, VANLI TAHİR, YUF BABA, SAÇAKLI
Bakım Çalışması
19.10.2026 11:30 - 19:30
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BALİOĞLU, ŞEHİT JANDARMA ÜSTEĞMEN MUSTAFA HAKAN ÖZCAN
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 105001 NOLU, 105002 NOLU, 105003 NOLU, 105004 NOLU, 105005 NOLU, 105006 NOLU, 105007 NOLU, 105008 NOLU, 105009 NOLU, 105010 NOLU, 105011 NOLU, 105012 NOLU, 105013 NOLU, 105014 NOLU, 105015 NOLU, 105016 NOLU, 105017 NOLU, 105018 NOLU, 105019 NOLU, 105020 NOLU, 105021 NOLU, 105022 NOLU, 105023 NOLU, 105035 NOLU, HALEP
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 100003 NOLU, 100004 NOLU, 100005 NOLU, 100006 NOLU, 100008 NOLU, 100009 NOLU, 100010 NOLU, 100011 NOLU, 177 NOLU, 96050 NOLU, 96140 NOLU, HASİP DÜRRİ, 97006 NOLU, ŞANLIDERE, 94004 NOLU, 94005 NOLU, 94011 NOLU
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 197001 NOLU, 197086 NOLU, 197087 NOLU, 197091 NOLU, 197096 NOLU, 197097 NOLU, 197099 NOLU
Bakım Çalışması
20.10.2026 13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 104038 NOLU, 192004 NOLU, 192005 NOLU, 192006 NOLU, 192009 NOLU, 192091 NOLU, 192327 NOLU, 192329 NOLU, 192330 NOLU, 192331 NOLU, 192332 NOLU, 192334 NOLU, ONKOLOJİ, 118105 NOLU, 102212 NOLU
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALPARSLAN TÜRKEŞ, 80008 NOLU, 80018 NOLU, 80019 NOLU, 80022 NOLU, 80024 NOLU, 80028 NOLU, 80029 NOLU, 80031 NOLU, 80032 NOLU, 80033 NOLU, ABDULKADİR AKSU, HÜYÜK, 148033, 148063, 148078, 148082, 148089, 148104 NOLU, 148105 NOLU, 148117 NOLU, 148119, 148144, 148148 NOLU, 148149, 148150 NOLU, 148151, 148153, 148154 NOLU, 148155 NOLU, 148166, 148168 NOLU, 148169 NOLU, 148170 NOLU, 148173 NOLU, 148178 NOLU, 148180, 148182, 148184 NOLU, 148186, 148187, 148188, 148190, 148300, ABDULKADİR YÜKSEL, DAVUT GÜL, KUVEYT BULVARI, Ş. FETHİ SEKİN, TALAT ÇAĞDAŞ, ZEUGMA, 56040, 56044, 56045, 56051, 56053, 56055, 56057, 56061, 56062, 56090 NOLU, 56091, NACİ TOPÇUOĞLU
Bakım Çalışması
20.10.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKBULUT YOLU, 93062 NOLU, 93063 NOLU, 93064 NOLU, 93065 NOLU, 93070 NOLU, 93076 NOLU, 93080 NOLU, 93081 NOLU, 93082 NOLU, 93083 NOLU, 93084 NOLU, 93102 NOLU, 93123 NOLU, 93125 NOLU, 93126 NOLU, 93127 NOLU, 93263 NOLU
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 33005 NOLU, 33017 NOLU, 33022 NOLU, 33023 NOLU, 33034 NOLU, 33035 NOLU, 33036 NOLU, 33038 NOLU, 33042 NOLU, 33043 NOLU, 33044 NOLU, İBRAHİM TEVFİK KUTLAR, KOCA OĞLAN, 47042 NOLU, 47043 NOLU, YOL AĞASI
Bakım Çalışması
21.10.2026 13:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 130001 NOLU, GEÇİT, GÖLET YOLU, GÜNEŞ, KESER, KIRAÇ YOLU, KIZILKAYA, MEHMET AKİF ERSOY, PINAR, YAŞAR, 126094 NOLU, YEŞİLPINAR
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 93077 NOLU, 93078 NOLU, 93079 NOLU, 93080 NOLU, 93085 NOLU, 93086 NOLU, 93087 NOLU, 93088 NOLU, 93089 NOLU, 93090 NOLU, 93091 NOLU, 93092 NOLU, 93094 NOLU, 93096 NOLU, 93102 NOLU, 93105 NOLU, 93111 NOLU, 93112 NOLU, 93115 NOLU, 93124 NOLU, 93127 NOLU, 93128 NOLU
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 33012 NOLU, 33013 NOLU, 33014 NOLU, 33016 NOLU, 33021 NOLU, 33022 NOLU, 33023 NOLU, 33024 NOLU, 33025 NOLU, 33026 NOLU, 33027 NOLU, 33028 NOLU, 33029 NOLU, 33034 NOLU, 33039 NOLU, 33040 NOLU, 33041 NOLU, İBRAHİM TEVFİK KUTLAR, SU YOLU, 87200 NOLU, 90014 NOLU, TÜFEKÇİ YUSUF, 1. SANAYİ, 47003 NOLU
Bakım Çalışması
20.10.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 33003 NOLU, 33004 NOLU, 33006 NOLU, 33008 NOLU, 33010 NOLU, 33011 NOLU, 33013 NOLU, 33017 NOLU, 33018 NOLU, 33019 NOLU, 33033 NOLU, İBRAHİM TEVFİK KUTLAR, TEVFİK HOCA, TÜFEKÇİ YUSUF, MEHMET TEVFİK HOCA, 34007 NOLU, 34011 NOLU ÇIKMAZ, MEHDİ EFENDİ
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 109400 NOLU, 74 NOLU, ACAR DEĞİRMEN
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 93085 NOLU, 93087 NOLU, 93088 NOLU, 93090 NOLU, 93091 NOLU, 93092 NOLU, 93094 NOLU, 93096 NOLU, 93105 NOLU, 93111 NOLU, 93112 NOLU, 93115 NOLU, 93127 NOLU, 93128 NOLU
Bakım Çalışması
21.10.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 93070 NOLU, 93091 NOLU, 93092 NOLU, 93093 NOLU, 93094 NOLU, 93095 NOLU, 93117 NOLU, 93118 NOLU, 93127 NOLU, 93131 NOLU, 93132 NOLU, 93133 NOLU, 93134 NOLU, 93135 NOLU, 93136 NOLU, 93139 NOLU, 93142 NOLU, 93144 NOLU
Bakım Çalışması
21.10.2026 10:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT MEHMET GEZELGE, 93087 NOLU, 93092 NOLU, 93093 NOLU, 93094 NOLU, 93095 NOLU, 93105 NOLU, 93114 NOLU, 93118 NOLU, 93128 NOLU, 93129 NOLU
ŞEHİTKAMİL ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİANTEP, ŞEHİTKAMİL, İlçesi'nde planlanan 12 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
19.10.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALİ NADİ ÜNLER, MİLLİ EGEMENLİK, ZÜBEYDE HANIM, 52070, MONA ROZA, 58015 NOLU, 58031 NOLU, BAHRİYE ÜÇOK, DOKTOR NİLÜFER ÖZYURT, GÜLSEREN SÖZMEN, KÜLTÜR, MERAL FARUK DAİ, PATPAT NURU, SERMİN OCAK, SÜHEYLA TAHAOĞLU, YUNUS EMRE, 24012, 61011 NOLU, 61012, 61013 NOLU, 61014 NOLU, 61015 NOLU, 61016 NOLU, 61022 NOLU, 61023 NOLU, 61030 NOLU, 61033, 61035, 61036, 61037, 61038, 61041, 61042, 61043, 61044 NOLU, 61045, 61047, 61049, 61050, ARILLI M.ALİ ÇAVUŞ, BARLAS, BATTAL BEY, GÜCEYLİOĞLU, IBRAHIM ATAY, KARACAOĞLAN, KILIÇ ALİ, LÜTFÜ AKCAN, M.ÖMER ARPACIOĞLU, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK., MEHMET ALİ ATACAN, MILLI EGEMENLIK, NAKIB ALİ, ÖMER ASIM AKSOY, ŞAKİR SABRİ, ŞEHİT HANDAN KESİKMİNARE, ŞEHİT RIFAT FİL
Bakım Çalışması
19.10.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12001 NOLU, 12002 NOLU, 12003 NOLU, 12004 NOLU, 12005 NOLU, 12006 NOLU, 12007 NOLU, 12008 NOLU, 12009 NOLU, 12010 NOLU, 12011 NOLU, 12012 NOLU, 12013 NOLU, 12014 NOLU, 12015 NOLU, 12016 NOLU, 12017 NOLU, 12018 NOLU, 12019 NOLU, 12020 NOLU, 12021 NOLU, 12022 NOLU, 12023 NOLU, 12024 NOLU, 12025 NOLU, 12026 NOLU, 12027 NOLU, 12028 NOLU, 12029 NOLU, 12030 NOLU, 12031 NOLU, 12032 NOLU, 12033 NOLU, 12035, 12035 NOLU, 12040, 12041 NOLU, 12042 NOLU, KÜME EVLER MEVKİİ, 88015, 94004 NOLU
Bakım Çalışması
19.10.2026 09:00 - 17:00
Çalışmalar Devam Ediyor
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 35004, 35004 NOLU, 35005 NOLU, 35008, 35009, 35010, 35014, 35025, 35071, 35072, 35073, 35074, 35075, 35076, 35077, 126001 NOLU, 126002 NOLU, 126003 NOLU, 126004 NOLU, 126005, 126005 NOLU, 126006 NOLU, 126007 NOLU, 126008 NOLU, 126009 NOLU, 126010 NOLU, 126011 NOLU, 126012 NOLU, 126013 NOLU, 126014 NOLU, 126015 NOLU, 126017 NOLU, 126019, 126022, 126025, 126025 NOLU, 126080, 126207 NOLU, KÜME EVLER MEVKİİ, ÖĞÜMSÖĞÜT, ÖĞÜMSÖĞÜT KÜME EVLER, 149054, 149064, 149067, 149070 NOLU, 149071, 149073, 149075, 149080, 149093, 149121, PROF DR. İLBER ORTAYLI, SANCAKTEPE, YESEMEK, 122001 NOLU, 122002 NOLU, 122003 NOLU, 122005 NOLU, 122007 NOLU, 122008 NOLU, 122009 NOLU, 122010 NOLU, 122011 NOLU, 122012 NOLU, 55 NOLU, BAYRAM PINARI, DENİZBAĞ, ŞEHİT RAMAZAN ARI, ULUYOL, 121001 NOLU, 121002 NOLU, 121005 NOLU, 121006 NOLU, 121007 NOLU, 121008 NOLU, 121010 NOLU, 121011 NOLU, 121012 NOLU, 121013 NOLU, 121014 NOLU, 121015 NOLU, 121016 NOLU, 121017 NOLU, 121018 NOLU, 121019 NOLU, 121020 NOLU, 121021 NOLU, 121022 NOLU, 121023 NOLU, 121024 NOLU, 121025 NOLU, 121026 NOLU, 121027 NOLU, 121028 NOLU, 121029 NOLU, 121030 NOLU, 121031 NOLU, 121032 NOLU, 121034 NOLU, 121035 NOLU, 121036 NOLU, 121037 NOLU, 121038 NOLU, 121039 NOLU, 121040 NOLU, 121041 NOLU, 121042 NOLU, 121045 NOLU, 121046 NOLU, 121047 NOLU, 121048 NOLU, 121049 NOLU, 121050 NOLU, 121051 NOLU, 121052 NOLU, 121053 NOLU, 121057 NOLU, 121060 NOLU, 121064 NOLU, 121065 NOLU, 121067 NOLU ÇIKMAZ, 121069 NOLU, 121070 NOLU, 121072 NOLU, 121102 NOLU, 121109 NOLU, 121114 NOLU, 121122 NOLU, 121134 NOLU, 121135 NOLU, 121143 NOLU, 121144 NOLU, 121150 NOLU, 121152 NOLU, 121154 NOLU, 121155 NOLU, 121157 NOLU, 121173 NOLU, 121174 NOLU, 121177 NOLU, 121208 NOLU, 121226 NOLU, 121400 NOLU, 121758 NOLU, 121765 NOLU, 121766 NOLU, 121767 NOLU, 121770 NOLU, 121773 NOLU, 121782 NOLU, 121787 NOLU, ARPADAĞ, GÖLET İÇİ, LEBENCİ, ÖGÜM SÖGÜT YOLU, 137025 NOLU
20.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 08015 NOLU, 08037 NOLU, 08038 NOLU, 08044 NOLU, 08045 NOLU, 08046, 08048 NOLU, 08051 NOLU, 08052 NOLU, 08053, 08054 NOLU, 08055 NOLU, 08064 NOLU, 08066, 08066 NOLU, 08088, 08090, 08092, 08095, 08096, 08097, 08100, 08101, 08103, 08107, 08110 NOLU, 08116, 08120 NOLU, AHMET ZİYLAN, 06009 NOLU, 06014, 06019 NOLU, 06032 NOLU, 06034 NOLU, 06037, 06039 NOLU, 06042 NOLU, 06043 NOLU, 06044, 06045 NOLU, 06046 NOLU, 06048 NOLU, 06054 NOLU, 06055 NOLU, 06056, 06062, 06063, 06091 NOLU, 06092, 06093 NOLU, 06096 NOLU, 06110, 06111, 06112, 06113, Ş.SERDAL ŞAKIR, 27096, 60115 NOLU
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 15030 NOLU, 15039 NOLU, 15040 NOLU, 15058 NOLU, 15059 NOLU, 15060 NOLU, 15061 NOLU, 15062 NOLU, 15065 NOLU, 15066 NOLU
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 61014 NOLU, 61016 NOLU, 61022 NOLU, 61026 NOLU, 61055, ARILLI M.ALİ ÇAVUŞ, BARLAS, KILIÇ ALİ, M.ÖMER ARPACIOĞLU, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK., NAKIB ALİ, Ş.SAMET KARSLI, ŞEHİT HÜSEYİN SERDAR SAKAR, ŞEHİT MUSTAFA BOZKURT
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALPARSLAN TÜRKEŞ, 80008 NOLU, 80018 NOLU, 80019 NOLU, 80022 NOLU, 80024 NOLU, 80028 NOLU, 80029 NOLU, 80031 NOLU, 80032 NOLU, 80033 NOLU, ABDULKADİR AKSU, HÜYÜK, 148033, 148063, 148078, 148082, 148089, 148104 NOLU, 148105 NOLU, 148117 NOLU, 148119, 148144, 148148 NOLU, 148149, 148150 NOLU, 148151, 148153, 148154 NOLU, 148155 NOLU, 148166, 148168 NOLU, 148169 NOLU, 148170 NOLU, 148173 NOLU, 148178 NOLU, 148180, 148182, 148184 NOLU, 148186, 148187, 148188, 148190, 148300, ABDULKADİR YÜKSEL, DAVUT GÜL, KUVEYT BULVARI, Ş. FETHİ SEKİN, TALAT ÇAĞDAŞ, ZEUGMA, 56040, 56044, 56045, 56051, 56053, 56055, 56057, 56061, 56062, 56090 NOLU, 56091, NACİ TOPÇUOĞLU
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 08090, 73131 NOLU, 73085 NOLU, 73119 NOLU, 73132 NOLU, 73115 NOLU, 73127 NOLU, 73113 NOLU, 73135 NOLU, 73087 NOLU, 73147 NOLU, 73084 NOLU, 73142 NOLU, 73088 NOLU, 73121 NOLU, 73133 NOLU, 73137 NOLU, 73134 NOLU, 73090 NOLU, 73010 NOLU, 73136 NOLU, 73075 NOLU, 73091 NOLU, 73117 NOLU, 73146 NOLU, 73076 NOLU
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 114001 NOLU, 114002 NOLU, 114003 NOLU, 114004 NOLU, 114005 NOLU, 114006 NOLU, 114007 NOLU, 114008 NOLU, 114009 NOLU, 114010 NOLU, 114011 NOLU, 114012 NOLU, GÜNGÜRGE, YAVUZELİ YOLU, 46001 NOLU, 46002 NOLU, 46003 NOLU, 46004 NOLU, 46005 NOLU, 46006 NOLU, 46007, 46010, KARASAKAL, 47011 NOLU
Bakım Çalışması
21.10.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 147052, 147055, 147057, 147058, 147062
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 147199 NOLU, 147040 NOLU
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 98001, AKÇAGÖZE KÜME EVLER, 87001 NOLU, 87004 NOLU, 87005 NOLU, 87006 NOLU, 87007 NOLU, 87008 NOLU, 87013 NOLU, 87015 NOLU, 87017 NOLU, 87019 NOLU, 87021 NOLU, 87025 NOLU, 87027 NOLU, 87028 NOLU, 87054, 87080, 87178, 87215, ÇAMLIK, İSTİKLAL, KAHRAMANMARAŞ, KÜME EVLER MEVKİİ, NESİMİ, 100001 NOLU, 110009 NOLU, 110019 NOLU, 88001 NOLU, 88002 NOLU, 88003 NOLU, 88004 NOLU, 88005 NOLU, 88006 NOLU, 88007 NOLU, 88008 NOLU, 88009, 88010, 88011, 88012, 88013, 88017, 88020, ERİKLİ KÜMEEVLER, 89024 NOLU, GÖKSÜNCÜK KÜME EVLER, ŞEHİT MEHMET CÜCÜK, 115001 NOLU, 115002 NOLU, 115003 NOLU, 115004 NOLU, 115005 NOLU, 115006 NOLU, 115007 NOLU, 115008 NOLU, 115009 NOLU, 115011 NOLU, 115013, İNCESU, KÜME EVLER SK, 91006 NOLU, 118110, 93052 NOLU, TAŞLICA KÜME EVLER, 135005 NOLU, 140045, 140067
YAVUZELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
GAZİANTEP, YAVUZELİ, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
20.10.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 133 NOLU, 142 NOLU, 162 NOLU, 18 NOLU, GAZİANTEP, MUSTAFA KEMAL, YENİ GAZİANTEP ARABAN
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 15 NOLU, 2 NOLU, 3 NOLU, 4 NOLU, 5 NOLU, 6 NOLU, ARABAN, DEĞİRMEN, GAZİANTEP, KAYACIK, KURTULUŞ, LOJMANLAR, MALİYECİLER, P.T.T, ŞAKİRKABAKOĞLU, ŞEHİT İBRAHİM KOÇ, TAŞ, TEPE, TURGUT ÖZAL, YENİ GAZİANTEP ARABAN, YÜKSEK
Bakım Çalışması
20.10.2026 11:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 165 NOLU, 166 NOLU, GÜLPINAR, ŞENLİKÇE, YÖRELİ KÖYÜ