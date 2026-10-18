Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Diyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Diyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)
Başlık ResmiDiyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim

Diyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim programı DEDAŞ (Dicle Elektrik) tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. Bu hafta yapılacak planlı kesintiler ise Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani ilçelerinde meydana gelecek.

Kaydet
|

Diyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim listesi duyuruldu. Dicle Elektrik’in planlı çalışma duyurularında Diyarbakır’ın Yenişehir, Sur, Kayapınar, Ergani, Silvan, Lice ve Kulp gibi ilçelerinde farklı tarih ve saat aralıklarını kapsayan kesintiler bulunuyor. Bazı bölgelerde çalışmalar sabah saatlerinde başlayıp akşamüstüne kadar sürerken bazı noktalarda daha kısa süreli elektrik kesintileri uygulanacak. İşte, DEDAŞ (Dicle Elektrik) planlı kesinti programı...

DİYARBAKIR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18-19-20 EKİM

Diyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)
Başlık ResmiDiyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)

YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Yenişehir YENİŞEHİR YENİŞEHİR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
GÜVENDERE|YÜKSEK|GÜVERCİNLİK|BAHÇELİEVLER|KESİKAĞAÇ|DÖKMETAŞ

İlan Tarihi: 09.10.2026 - 17:28
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:21KOK-249[GÜVENDERE ÇIKIŞI]H04 çıkışında OG Hat bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Yenişehir YENİŞEHİR YENİŞEHİR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ŞEHİTLİK

İlan Tarihi: 13.10.2026 - 19:11
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:3328312 NOLU ABONENİN SAYAÇ DEĞİŞİMİ İÇİN DSİ MAKİNA İKMAL KÖK HAYVAN PAZARI ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093498

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Yenişehir YENİŞEHİR YENİŞEHİR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YUKARI NASIRLAR|GÖZALAN|YAYTAŞ|BOZEK

İlan Tarihi: 13.10.2026 - 19:12
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 12:00
Bilgi:ABONENİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.NASIRLI KÖK BOZEK ÇIKIŞI

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Yenişehir YENİŞEHİR YENİŞEHİR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
GÜNDOĞURAN|OYALI|DERE|KAYA|TEPECİK|MEŞELER|AKALAN|DÖŞEMELER|SAĞLAM|KALECİK|SARMAŞIK|SELMAN|ILGIN|BAYSU|KONAK|KAZANLI|KALKAN|YATIR|BALABAN|SARICA|YENİŞEHİR|KALE|DÜZLÜK|BABALAR|BALIM|HANTEPE|SİVRİTEPE|BOZOBA|TAŞDAM|BOZEK

İlan Tarihi: 13.10.2026 - 19:14
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:30
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:Dilekçeye istinaden tehlike arz eden 1 adet Og direkte potans takılacak. F5 Eğil hattında drone tespiti noktalarına çalışma yapılacak


Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Yenişehir YENİŞEHİR YENİŞEHİR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
DÖKMETAŞ

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 17:45
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:1619423 NOLU ABONENİN ABONE İPTALİ İÇİN ALTINDAĞ KÖK SİLVAN BETON ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093783

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Yenişehir YENİŞEHİR YENİŞEHİR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KESİKAĞAÇ|GÜZELKÖY|TANIŞIK|ESER|İLBAŞ|GÜVERCİNLİK

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 17:45
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3330597 NOLU NABONENİN OKUMASI İÇİN KESİKAĞAÇ KÖK KESİK AĞAÇ ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093779

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Yenişehir YENİŞEHİR YENİŞEHİR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YOLALTI

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:27
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-18391 Müşterek numaralı trafoda SDK çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Yenişehir YENİŞEHİR YENİŞEHİR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
AVCISUYU|TİŞO|ALANGÖR|GEYİKTEPE

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3327442 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN DİKENTEPE KÖK AVCISIYU ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093857

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Yenişehir YENİŞEHİR YENİŞEHİR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
SELAHATTİN EYYUBİ|MEVLANA HALİT|SEYRANTEPE SANAYİ|KOOPERATİFLER

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 18:07
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 14:00
Bilgi:SEYRANTEPE DM DEN BAHAR TUNCAY ÇIKIŞINDA ARIZA VE TEHLİKE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Yenişehir YENİŞEHİR YENİŞEHİR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YUKARI NASIRLAR|GÖZALAN|YAYTAŞ|BOZEK

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3332114 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN NASIRLI KÖK BOZEK ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093850

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Yenişehir YENİŞEHİR YENİŞEHİR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YÜKSEK|BOZEK|YAYTAŞ|OYALI|BAYSU|HANTEPE|ALPU|YUKARI NASIRLAR|BAŞİL|SANCAR|YATIR

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3331236 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN NASIRLI KÖK NASIRLI ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093849

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Yenişehir YENİŞEHİR YENİŞEHİR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YENİŞEHİR|CUMHURİYET|GÜRDOĞAN

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 18:12
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3331586 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN DİYARBAKIR2TM F5 TIP FAKÜLETSİ 1 ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10094044

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Yenişehir YENİŞEHİR YENİŞEHİR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
FETİH|YİĞİTÇAVUŞ|GÜRDOĞAN

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 18:12
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3331586 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN DİYARBAKIR2TM F6 TIP FAKÜLETSİ 2 ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10094043

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Yenişehir YENİŞEHİR YENİŞEHİR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ŞEHİTLİK

İlan Tarihi: 17.10.2026 - 13:32
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3328312 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN DSİ MAKİNE İKMAL KÖK HAYVAN PAZARI ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10094084

Diyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)
Başlık ResmiDiyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)

SUR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAHÇECİK|HACIOSMAN|KARTALTEPE

İlan Tarihi: 09.10.2026 - 17:28
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-11746[BAHÇECİK ÇIKIŞI]H05 çıkışında OG Hat bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAĞIVAR|ŞEHİTLİK|ÇARIKLI

İlan Tarihi: 09.10.2026 - 17:28
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:BAĞIVAR SAĞLIKOCAĞI KÖKTEN DEĞİRMEN ÇIKIŞI 21TR-01501 numaralı bina ve dahili trafolarda bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAĞIVAR

İlan Tarihi: 09.10.2026 - 17:28
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:BAĞIVAR SAĞLIK OCAĞI KÖKTEN BELEDİYE ÇIKIŞI 21TR-01607 numaralı bina ve dahili trafolarda bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MERMER|SAĞDIÇLI|KAVAKLIBAĞ

İlan Tarihi: 14.10.2026 - 18:27
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA MERMER KÖKTEN KOCAKÖY DM F-3 CIKIŞINDA OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093613

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÇELİKLİ|ARPADERESİ|SAĞDIÇLI|KAVAKLIBAĞ|MERMER|ÇAYTEPE

İlan Tarihi: 14.10.2026 - 18:27
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA MERMER KÖKTEN ARPADERESİ CIKIŞINDA OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093606

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAĞPINAR|YENİEVLER|YENİDOĞAN|TEZGEÇER|YEŞİLLİ|SARIYAZMA|KAPAKLIPINAR|BAHÇECİK|ÇATAKSU|DOĞU ÇANAKÇI

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 09:09
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:30
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:ABONENİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.BAĞPINAR KÖKTEN BAĞPINAR ÇIKIŞI

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÇELİKLİ|ARPADERESİ|SAĞDIÇLI|KAVAKLIBAĞ|MERMER|ÇAYTEPE|DÖKMETAŞ

İlan Tarihi: 28.09.2026 - 15:18
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 07:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 15:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA MERMER KÖKTEN ARPADERESİ CIKIŞINDA OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10092090

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MERMER|SAĞDIÇLI|KAVAKLIBAĞ

İlan Tarihi: 14.10.2026 - 18:28
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA MERMER KÖKTEN KOCAKÖY DM F-3 CIKIŞINDA OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093598

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KARAÇALI|KÜÇÜKKADI|KUŞLUKBAĞI|YEŞİLKÖY|PINARDÜZÜ|KARABAŞ|KUŞBURNU

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 17:45
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3301826 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN KUŞBURNU KÖK KARAÇALI ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093775

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KARAÇALI|YUKARIKILIÇTAŞI|YİĞİTÇAVUŞ|FETİH

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 17:45
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3303152 NOLU NABONENİN OKUMASI İÇİN KIRKKONAKLAR KÖK BÖLGE TRAFİK KÖK POLİS OKULU ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093773

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YUKARIKILIÇTAŞI

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:27
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-13543 Müşterek numaralı trafoda SDK çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
FETİH

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-16504[KIRKKONAKLAR VİLALAR ÇIKIŞI]H04 çıkışında OG Hat bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ESENBAĞ|KÖPRÜBAŞI|YEŞİLKÖY|KUŞBURNU

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3329136 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN KUŞBURNU KÖK KÖPRÜBAŞI ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093861

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
FETİH

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3331501 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN ZİRAİ ARAŞTIRMA 1 KÖK ZİRAİ ARAŞTIRMA ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093854

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAĞPINAR|YENİEVLER|YENİDOĞAN|TEZGEÇER|YEŞİLLİ|SARIYAZMA|KAPAKLIPINAR|BAHÇECİK|ÇATAKSU|DOĞU ÇANAKÇI

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 09:09
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:30
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:ABONENİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.BAĞPINAR KÖKTEN BAĞPINAR ÇIKIŞI

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÇELİKLİ|ARPADERESİ|SAĞDIÇLI|KAVAKLIBAĞ|MERMER|ÇAYTEPE|DÖKMETAŞ

İlan Tarihi: 28.09.2026 - 15:18
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 07:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 15:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA MERMER KÖKTEN ARPADERESİ CIKIŞINDA OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10092076

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MERMER|SAĞDIÇLI|KAVAKLIBAĞ

İlan Tarihi: 14.10.2026 - 18:21
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA MERMER KÖKTEN KOCAKÖY DM F-3 CIKIŞINDA OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093597

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÇARIKLI

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 17:45
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3302733 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN TR-14888 KÖK FABRİKALAR VE HAYVAN PAZARI ÇIKIŞI ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093781

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KUŞBURNU|SARIKAMIŞ|KÖŞK

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 17:45
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:1723620 NOLU ABONENİN ABONE İPTALİ İÇİN KUŞBURBU KÖK KUŞBURNU ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093774

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
GENCAN|SÜNGÜLER

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:27
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-17371[GENCAN ÇIKIŞI]H03 çıkışında OG Hat bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KARPUZLU|ÇARIKLI|KIRMASIRT

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:1724778 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN TR-14888 KÖK KARPUZLU ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093865

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BOSTANPINAR|MERMER|SOĞANLI|AĞAÇLIDERE|SAĞDIÇLI|KAVAKLIBAĞ|KOYUNGÜDEN|ARPADERESİ|BÜYÜKKADI|SİVRİTEPE|SARIKAMIŞ|ALİBARDAK|YARIMCA|KUMRUCAK|MERMERİ|YENİCE|DERVİŞHASAN|KARACAÖREN|ÇELİKLİ|TANIŞIK|ÇAYTEPE|FİDANLAR|ESENBAĞ|ÇUBUKLU|SÜNGÜLER

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3331809 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN TR-17371 KÖK F3 KOCAKÖY ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093856

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
SÜNGÜLER|SARIKAMIŞ|TANIŞIK|SİVRİTEPE

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:1730978 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN TR-17371 KÖK SARIKAMUŞ BEKAUS ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093855

Diyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)
Başlık ResmiDiyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)


SİLVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YENİŞEHİR

İlan Tarihi: 08.10.2026 - 19:02
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:ÖMER ZEYDİN KÖKTEN DAHİLİ TR ÇIKIŞINDA 21TR-16887 numaralı trafoda sdk/box/pano bakımı çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YENİŞEHİR

İlan Tarihi: 08.10.2026 - 19:02
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-16718 numaralı trafoda sdk/box/pano bakımı çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
CAMİİ

İlan Tarihi: 08.10.2026 - 19:02
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-14546 numaralı trafoda sdk/box/pano bakımı çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
CAMİİ

İlan Tarihi: 08.10.2026 - 19:02
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:BELEDİYE KÖKTEN DAHİLİ TR ÇIKIŞINDA 21TR-07232 numaralı trafoda sdk/box/pano bakımı çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÇİĞİL|ÇEVRİKSU|KIRAÇTEPE|YENİDOĞAN|AKÇELTİK

İlan Tarihi: 09.10.2026 - 17:28
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.Seviye Bakım Kapsamında Silvan Bölükçayır kökten Kanal Boyu Çıkışında Bulunan Yenidoğan ve Çevriksu Trafolarında Hat Bakım Çalışması Yapılacaktır. E-PROTOKOL ID: 10093029

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KONAK

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 08:35
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 01:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 02:30
Bilgi:SİLVAN ORTAOKULU KÖK 21TR-16607 TRAFODA ARMATÜR MONTAJI VE KABLO ÇEKİMİ YAPILACAK.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÇİĞİL|DÜZALAN|AKÇAYIR|SULAK|SAĞLIK|DURU|BEREKETLİ|EŞME|AKBAŞ|KARAMUS|YUVA

İlan Tarihi: 09.10.2026 - 17:28
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA BÖLÜKÇAYIR KÖKTEN ZORAVA ÇIKIŞINDA BULUNAN ZORAVA KÖYÜNDE BULUNAN TRAFODA HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093028

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
DOLAPDERE

İlan Tarihi: 13.10.2026 - 19:13
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-18724 numaralı trafoda ag hat bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
AKDERE

İlan Tarihi: 13.10.2026 - 19:14
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-07081 numaralı trafoda ag hat bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ERİKYAZI|KARACALAR|AŞAĞIVEYSİ|SULAK|BEYPINAR

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 08:35
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:30
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 12:30
Bilgi:AŞAĞIVEYSİ ÇIKIŞI, ERİKYAZI KÖYÜNDE OG DİREK DİKİMİ YAPILACAK.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAĞDERE|ALİBEY|SULUBAĞ|YEŞİLBAHÇE|KUMLUK|DARKÖPRÜ|ŞANLI|SARIBUĞDAY|KASIMLI|HEYBELİKONAK

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 15:30
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:2838100 NOLU ABONENİN OKUMA İÇİN BAROĞLU KÖK BAĞDERE ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093930

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÇİĞDEMLİ|DEMİRKUYU|KARAORMAN|BAŞBUĞ|KUMGÖLÜ|BABAKAYA|GÜRPINAR|TAŞPINAR|ORMANDIŞI|YAYIK|KAZANDAĞI|KAYADERE|ÜNAL|ARI|YÜKSEK|BOYUNLU|ALTINKUM

İlan Tarihi: 18.10.2026 - 12:07
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 12:15
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:Silvan TM F12'de 3.Şahısların Direk Dikiminden Dolayı Silvan Kesinti Yapılacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
SARIBUĞDAY|SUSUZ|YOLARASI|TEKEL|ÜÇBASAMAK|YUKARIVEYSİ|GÜNDÜZ|AŞAĞIVEYSİ|ESKİKÖY|YOLAÇ|GÖRMEZ|SULAK|YAZGI|GÜÇLÜ|BAŞIBÜYÜK|BEYPINAR|AKYOL|ÇARDAK|OTLUK|TOKLUCA|AĞARTI|DARKÖPRÜ|KARAHACI|BAYIRDÜZÜ|UMUR|ERİKYAZI|YENİŞEHİR|SELAHATTİN|KARACALAR|YÜKSEK

İlan Tarihi: 18.10.2026 - 12:07
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 12:15
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:Silvan TM F12'de 3.Şahısların Direk Dikiminden Dolayı Silvan TM F9 Hazro'da Kesinti Yapılacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÇEVRİKSU|YUVA|DÜZALAN|DURU|EŞME|ÇİĞİL|YEŞERDİ|AKÇAYIR|SAĞLIK|SULAK|AKDERE|KIRAÇTEPE|NOHUTTEPE|KARAMUS|YÜKSEK|GÜZDERESİ|BELLİBAHÇE|AKBAŞ|BEREKETLİ|YENİDOĞAN|AKÇELTİK

İlan Tarihi: 18.10.2026 - 12:07
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 12:15
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:Silvan TM F12'de 3.Şahısların Direk Dikiminden Dolayı Silvan TM F8 Köyler Yuva'da Kesinti Yapılacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
AKÇELTİK|YEŞİLKÖY|YENİKÖY|KIZLAL|BAHÇE|YÜKSEK|MALABADİ|BAŞDEĞİRMEN|ESKİOCAK|İNCESU|BACAK

İlan Tarihi: 18.10.2026 - 12:07
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 12:15
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:Silvan TM F12'de 3.Şahısların Direk Dikiminden Dolayı Silvan TM F7 DSİ'de Kesinti Yapılacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YÜKSEK|KONAK

İlan Tarihi: 18.10.2026 - 12:07
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 12:15
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:Silvan TM F12'de 3.Şahısların Direk Dikiminden Dolayı Silvan TM F11 Köyler'de Kesinti Yapılacaktır.

Diyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)
Başlık ResmiDiyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)

LİCE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Lice LİCE LİCE Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BİRLİK|ERGİN|ŞENLİK|YUKARITURALI

İlan Tarihi: 05.10.2026 - 08:20
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA LİCE İLÇESİ ERGİN KÖKTEN BİRLİK ŞENLİK ÇIKIŞINDA BULUNAN ENH HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10092529

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Lice LİCE LİCE Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YAMAÇLI|KIRALAN|ÇEPER|DERNEK

İlan Tarihi: 13.10.2026 - 09:07
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA LİCE İLÇESİ ÇEPER KÖKTEN YAMAÇLI ÇIKIŞINDA BULUNAN YAMAÇLI VE DERNEK ACI MEŞE KÖYÜ TR HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093394

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Lice LİCE LİCE Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BİRLİK|ERGİN|ŞENLİK|YUKARITURALI

İlan Tarihi: 05.10.2026 - 08:20
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA LİCE İLÇESİ ERGİN KÖKTEN BİRLİK ŞENLİK ÇIKIŞINDA BULUNAN ENH HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10092530

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Lice LİCE LİCE Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YAMAÇLI|KIRALAN|ÇEPER|DERNEK

İlan Tarihi: 13.10.2026 - 09:07
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA LİCE İLÇESİ ÇEPER KÖKTEN YAMAÇLI ÇIKIŞINDA BULUNAN YAMAÇLI VE DERNEK ACI MEŞE KÖYÜ TR HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093393

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Lice LİCE LİCE Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÜÇDAMLAR|ZÜMRÜT|GÜLDİKEN|YORULMAZ|BAHARLAR|ÇAĞLAYAN|KILIÇLI|KIYI|KARPUZLU|KIPÇAK

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 08:35
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:Planlı Kesinti (Kıpçak Kök ile Üçdamlar Kök arasında direk dikimi ve iletken çekimi dolayısıyla enerji kesintisine ihtiyaç vardır.) E-PROTOKOL ID: 10093823

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Lice LİCE LİCE Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BİRLİK|ERGİN|ŞENLİK|YUKARITURALI

İlan Tarihi: 05.10.2026 - 08:20
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA LİCE İLÇESİ ERGİN KÖKTEN BİRLİK ŞENLİK ÇIKIŞINDA BULUNAN ENH HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10092528

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Lice LİCE LİCE Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YAMAÇLI|KIRALAN|ÇEPER|DERNEK

İlan Tarihi: 13.10.2026 - 09:07
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA LİCE İLÇESİ ÇEPER KÖKTEN YAMAÇLI ÇIKIŞINDA BULUNAN YAMAÇLI VE DERNEK ACI MEŞE KÖYÜ TR HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093390

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Lice LİCE LİCE Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ZÜMRÜT|KIPÇAK

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 08:35
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:Planlı Kesinti (Kıpçak Kök ile Mutlu Çıkışı arasında direk dikimi ve iletken çekimi dolayısıyla enerji kesintisine ihtiyaç vardır.) E-PROTOKOL ID: 10093816

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Lice LİCE LİCE Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
CAMİKEBİR|MURADİYE|KARAHASAN

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:27
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 12:00
Bilgi:İŞLETME BİRİMİ OKUMA ÇALIŞMASI YAPILACAGINDAN DOLAYI TOPCU KÖKTEN ALAY YİBO ÇIKIŞI KESİNTİ YAPILACAK

Diyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)
Başlık ResmiDiyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)


KULP ELEKTRİK KESİNTİSİ

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kulp KULP KULP Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KARABULAK

İlan Tarihi: 12.10.2026 - 10:21
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA KULP İLÇESİ KARABULAK KÖKTEN KARABULAK ÇIKIŞINDA AG OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093245

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kulp KULP KULP Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MERKEZ YENİ|TURGUT ÖZAL|YEŞİLKÖY|TEPECİK

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 09:28
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 15:30
Bilgi:YİBO KÖKTEN TEKEL KÖK ÇIKIŞINDA DRONE İLE TESPİT EDİLEN ARIZALAR YAPILACAK.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kulp KULP KULP Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KARABULAK

İlan Tarihi: 12.10.2026 - 10:21
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA KULP İLÇESİ KARABULAK KÖKTEN KARABULAK ÇIKIŞINDA AG OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093238

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kulp KULP KULP Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÖZBEK|AĞAÇLI|İSLAMKÖY|DOLUN|AKDORUK|KAYNAK|NARLICA

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 11:02
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:2723062 NOLU ABONENİN GENEL KONTROL İÇİN AĞAÇLI KÖK ÖZBEK AĞAÇLI ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093713

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kulp KULP KULP Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
TEPECİK|KARABULAK|ALACA|AĞAÇKORUR|YAYLAK

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 10:32
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA KULP KARABULAK KÖKTEN PANAK ÇIKIŞINDA BULUNAN 21TR-12273 NOLU TRAFODA HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093825

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kulp KULP KULP Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YEŞİLKÖY|TEPECİK|MERKEZ YENİ

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 18:07
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 15:30
Bilgi:TEKEL KÖK TEPECİK ÇIKIŞINDA DRONE İLE TESPİT EDİLEN ARIZALAR YAPILACAK

Diyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)
Başlık ResmiDiyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)

KOCAKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kocaköy KOCAKÖY KOCAKÖY Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KOKULUPINAR|GÖKÇEN|GÖZEBAŞI

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 10:40
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:30
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:30
Bilgi:Planlı Kesinti (Üçyol Kök ile Gökçen çıkışı arasında direk dikimi ve iletken çekimi dolayısıyla enerji kesintisine ihtiyaç vardır.) E-PROTOKOL ID: 10093710

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kocaköy KOCAKÖY KOCAKÖY Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ARKBAŞI|BOZBAĞLAR|TEPECİK|ERYOLU|SUÇIKTI|GÜNALAN|KAYA|HACI REŞİT|KOKULUPINAR|KIRMATAŞ|GÖKÇEN

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 10:40
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:30
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:30
Bilgi:Planlı Kesinti (Kocaköy Kök ile Tepecik çıkışı arasında direk dikimi ve iletken çekimi dolayısıyla enerji kesintisine ihtiyaç vardır.) E-PROTOKOL ID: 10093709

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kocaköy KOCAKÖY KOCAKÖY Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KOKULUPINAR|GÖKÇEN|GÖZEBAŞI

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 10:40
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:30
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:30
Bilgi:Planlı Kesinti (Üçyol Kök ile Gökçen çıkışı arasında direk dikimi ve iletken çekimi dolayısıyla enerji kesintisine ihtiyaç vardır.) E-PROTOKOL ID: 10093706

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kocaköy KOCAKÖY KOCAKÖY Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ŞAKLAT

İlan Tarihi: 17.10.2026 - 13:30
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 10:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 13:30
Bilgi:kocaköy dm yazı şaklat çıkışı şaklat köyü yayvan yolu tr 21tr 17554 ag hat onarımı ve aydınlatma faz devreye alma çalışması yapılacak 10:00-13.30

Diyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)
Başlık ResmiDiyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)


KAYAPINAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
CÜCÜK|CANKATRAN

İlan Tarihi: 30.09.2026 - 09:01
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA CANKATRAN KÖKTEN CÜCÜK CIKIŞINDA OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10092218

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÇÖLGÜZELİ|BAĞCILAR|BARIŞ

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 09:00
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 12:00
Bilgi:ilk abonelik kapsamında Gözeli DM'den Serap Güzeli Çıkışından enerji kesilecek. E-PROTOKOL ID: 10093694

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
CUMHURİYET|YOLBOYU PİRİNÇLİK

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 14:44
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 12:00
Bilgi:İlk abonelik kapsamında Yolboyu DM'den Yolboyu çıkışından enerji kesilecek. E-PROTOKOL ID: 10093737

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAĞCILAR|BARIŞ|ÇÖLGÜZELİ

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:21-DM4[ERDEM ÇIKŞI]H05 çıkışında OG Hat bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
GÜLEÇOBA|TABAN|COŞKUN|DOĞANKÖY|KALDIRIM|YENİÖZERLİ|HARMANARDI|KIRKPINAR|HATİPOĞLU|SULTANTEPE|ESENTEPE|SAĞKULAK|YOLBOYU PİRİNÇLİK

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:21-DM3[DURULMUŞ KÖK ÇIKIŞI]H17 çıkışında OG Hat bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
CÜCÜK|CANKATRAN

İlan Tarihi: 30.09.2026 - 09:01
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA CANKATRAN KÖKTEN CÜCÜK CIKIŞINDA OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10092222

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YOLBOYU PİRİNÇLİK|ALANKOZ|KILIÇKAYA|KARACADAĞ|KIRKKOYUN|EKİNCE|OĞLAKLI|KARAHANKÖY|TOPRAKTAŞ|KABAHIDIR

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 17:45
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:1796737 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN KÜPBAŞI-DM KARAHAN KÖK ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093778

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
UYANDIK|GÖZEGÖL|GÖZALAN|SARIYATAK|PETEK|CANKATRAN|CÜCÜK

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 17:45
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:1878838 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN CANKATRAN KÖK UYANDI ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093777

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
TALAYTEPE

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 17:45
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:1905851 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN POLAT MARKET ARKASI KÖK MEMURSEN TOKİ HAVAİ HAT ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093769

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
PEYAS

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:25
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-16133 Müşterek numaralı trafoda SDK çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
PEYAS

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:27
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-10020 Müşterek numaralı trafoda SDK çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BARIŞ

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:27
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:21-DM4[HALİS UN ÇIKIŞI]H02 çıkışında OG Hat bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
FIRAT

İlan Tarihi: 17.10.2026 - 13:31
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:TR-10 KÖKTEN AYKA ÇIKIŞINDA MEVCUT KÖK BİNALARINA HÜCRE MONTAJI İÇİN GÜVENLİK AMACIYLA KESİNTİ OLACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10094088

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BARIŞ|CÜCÜK

İlan Tarihi: 17.10.2026 - 14:47
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 12:00
Bilgi:DİYARBAKIR 4 TM DEN F-9 TOKİ AFET EVLER HATTINDA ARIZA VE TEHLİKE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER KAPSAMINDA HÜCRE DEĞİŞİMİNDEN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MEZOPOTAMYA

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 18:07
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 10:30
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 12:30
Bilgi:KAREYEL KÖKÜN DAHLİSİNDE ARIZA VE TEHLİKE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MEDYA

İlan Tarihi: 17.10.2026 - 14:47
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 12:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 15:00
Bilgi:SARAY MARKET KÖKTEN SILA KAHVESİ KARŞISI KÖK ÇIKIŞINDA ARIZA VE TEHLİKE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER KAPSAMINDA HÜCRE DEĞİŞİMİNDEN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
TALAYTEPE

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 18:07
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 13:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 14:00
Bilgi:21TR-14667 CBS NUMARALI KÖKÜN DAHİLİSİNDE ARIZA VE TEHLİKE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
TALAYTEPE

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 18:07
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 14:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 15:00
Bilgi:21TR-16742 CBS NUMARALI KÖKTE ARIZA VE TEHLİKE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

Diyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)
Başlık ResmiDiyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)


HAZRO ELEKTRİK KESİNTİSİ

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hazro HAZRO HAZRO Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
GEDİKALAN|İNCEKAVAK|DADAŞ|UZUNARGIT

İlan Tarihi: 12.10.2026 - 11:39
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM İŞİ KAPSAMINDA HAZRO DM DADAŞ ÇIKIŞINDA BULUNAN 21TR-08077 21TR-08075 VE 21TR-08052 VE 21TR-15056 VE 21TR-16124 NOLU TR AG OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE İLETKEN CEKİMİ YAPILACAK YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093255

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hazro HAZRO HAZRO Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ORMANKAYA|ÇÖKEKSU|OYUKLU|KABAKAYA|BAHÇE|HÜRRİYET

İlan Tarihi: 14.10.2026 - 10:33
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:ormankaya çıkışı ormankaya köyünde müteahhit çalışması E-PROTOKOL ID: 10093539

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hazro HAZRO HAZRO Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ORMANKAYA|ÇÖKEKSU|OYUKLU|KABAKAYA|BAHÇE|HÜRRİYET

İlan Tarihi: 14.10.2026 - 10:33
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 07:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:ormankaya çıkışı ormankaya köyünde müteahhit çalışması E-PROTOKOL ID: 10093538

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hazro HAZRO HAZRO Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
GEDİKALAN|İNCEKAVAK|DADAŞ|UZUNARGIT

İlan Tarihi: 12.10.2026 - 11:39
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM İŞİ KAPSAMINDA HAZRO DM DADAŞ ÇIKIŞINDA BULUNAN 21TR-08077 21TR-08075 VE 21TR-08052 VE 21TR-15056 VE 21TR-16124 NOLU TR AG OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE İLETKEN CEKİMİ YAPILACAK YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093254

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hazro HAZRO HAZRO Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
GEDİKALAN|İNCEKAVAK|DADAŞ|UZUNARGIT

İlan Tarihi: 12.10.2026 - 11:39
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM İŞİ KAPSAMINDA HAZRO DM DADAŞ ÇIKIŞINDA BULUNAN 21TR-08077 21TR-08075 VE 21TR-08052 VE 21TR-15056 VE 21TR-16124 NOLU TR AG OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE İLETKEN CEKİMİ YAPILACAK YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093251

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hazro HAZRO HAZRO Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
VARINCA|SARIÇANAK|GEDİKALAN|UZUNARGIT

İlan Tarihi: 18.10.2026 - 11:45
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 12:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 14:00
Bilgi:Kurum ekibinin özel tr sayaç okuma çalışması için merkez dm den varınca çıkışında manevra yapılacak.

Diyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)
Başlık ResmiDiyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)

HANİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
TOPÇULAR|KALEDİBİ|KALABA|AKÇAYURT|YUKARITURALI|MERKEZ

İlan Tarihi: 05.10.2026 - 08:20
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA HANİ İLÇESİ SAĞLIK OCAĞI KÖKTEN TURALI KÖK ÇIKIŞINDA BULUNAN KALABA KÖYÜ 21TR-12781, 21TR-16290, 21TR-12570 VE 21TR-13979 AG OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10092522

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KIRIM

İlan Tarihi: 13.10.2026 - 19:12
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:3303725 NOLU ABONENİN PRİMER OKUMA İÇİN KOKİ KÖK SENKA MERMER ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093447

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÇARDAKLI|SERGEN

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 10:40
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:Planlı Kesinti (Çardaklı Kök ile Yukarı Çardaklı arasında direk dikimi ve iletken çekimi dolayısıyla enerji kesintisine ihtiyaç vardır.) E-PROTOKOL ID: 10093711

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ZİRVE

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 10:40
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 10:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 14:00
Bilgi:ZİRVE MAHALLESİNDE AG HAT GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK. KESİNTİ NOKTASI ORMAN KÖK DAHİLİ TR

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MERKEZ

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 10:32
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 17:30
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 18:10
Bilgi:MERKEZ MAHALLESİ ASOP BAKIMI YAPILACAK. KESİNTİ NOKTASI 2369583

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MERKEZ

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 10:32
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 18:30
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 19:10
Bilgi:MERKEZ MAHALLESİ PANO BAKIMI YAPILACAK KESİNTİ NOKTASI 2373688

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MERKEZ

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:56
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 22:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 22:20
Bilgi:MERKEZ MAHALLESİ TRAFO KADEME AYARI YAPILACAK. KESİNTİ NOKTASI HANİ DM DAHİLİTR

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÇARDAKLI|SERGEN

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 10:40
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:Planlı Kesinti (Çardaklı Kök ile Aşağı Çardaklı arasında direk dikimi ve iletken çekimi dolayısıyla enerji kesintisine ihtiyaç vardır.) E-PROTOKOL ID: 10093712

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
TOPÇULAR|KALEDİBİ|KALABA|AKÇAYURT|YUKARITURALI|MERKEZ

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 08:35
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA HANİ İLÇESİ SAĞLIK OCAĞI KÖKTEN TURALI KÖK ÇIKIŞINDA BULUNAN KALABA KÖYÜ 21TR-12781, 21TR-16290, 21TR-12570 VE 21TR-13979 AG OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093815

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
GÜRBÜZ|SÜSLÜ|SERGEN|OKURKÖY|VEZİRİ|ÇARDAKLI

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:25
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:PLANLI KESİNTİ ( GABAN KÖK - GÜRBÜZ ÇIKIŞINDA KET KAPSAMINDA YAPILACAK DEPLASE İŞLEMLERİ İÇİN OG KESİNTİ TALEP EDİLMEKTEDİR.) E-PROTOKOL ID: 10093887

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MERKEZ

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 17:40
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 18:10
Bilgi:MERKEZ MAHALLESİ ASOP PANO BAKIMI YAPILACAK. KESİNTİ NOKTASI 2369598

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MERKEZ

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 18:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 18:20
Bilgi:MERKEZ MAHALLESİ ASOP PANO BAKIMI YAPILACAK. KESİNTİ NOKTASI 2369599

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MERKEZ

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 18:20
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 18:40
Bilgi:MERKEZ MAHALLESİ PANO BAKIMI YAPILACAK. KESİNTİ NOKTASI 2369602

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÇARDAKLI|SERGEN

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 10:40
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:Planlı Kesinti (Çardaklı Kök ile Yukarı Çardaklı arasında direk dikimi ve iletken çekimi dolayısıyla enerji kesintisine ihtiyaç vardır.) E-PROTOKOL ID: 10093704

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
TOPÇULAR|KALEDİBİ|KALABA|AKÇAYURT|YUKARITURALI|MERKEZ

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 08:35
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA HANİ İLÇESİ SAĞLIK OCAĞI KÖKTEN TURALI KÖK ÇIKIŞINDA BULUNAN KALABA KÖYÜ 21TR-12781, 21TR-16290, 21TR-12570 VE 21TR-13979 AG OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093811

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
GÜRBÜZ|SÜSLÜ|SERGEN|OKURKÖY|VEZİRİ|ÇARDAKLI

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:25
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:PLANLI KESİNTİ ( GABAN KÖK - GÜRBÜZ ÇIKIŞINDA KET KAPSAMINDA YAPILACAK DEPLASE İŞLEMLERİ İÇİN OG KESİNTİ TALEP EDİLMEKTEDİR.) E-PROTOKOL ID: 10093886

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MERKEZ

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:56
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 18:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 18:30
Bilgi:MERKEZ MAHALLESİ PANO BAKIMI YAPILACAK. KESİNTİ NOKTASI 2373707

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MERKEZ

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:57
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 18:30
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 19:00
Bilgi:MERKEZ MAHALLESİ PANO BAKIMI YAPILACAK. KESİNTİ NOKTASI 2373706

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MERKEZ

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:57
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 19:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 19:30
Bilgi:MERKEZ MAHALLESİ PANO BAKIMI YAPILACAK. KESİNTİ NOKTASI 2373708

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MERKEZ

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 15:13
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 19:30
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 20:00
Bilgi:MERKEZ MAHALLESİ PANO BAKIMI YAPILACAK. KESİNTİ NOKTASI 2373704

Diyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)
Başlık ResmiDiyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)


DİCLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Dicle DİCLE DİCLE Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BALTACI|KOCAALAN|ULUÇEŞME

İlan Tarihi: 13.10.2026 - 08:50
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:Planlı Kesinti (Kocaalan Kök ile Baltacı çıkışı arasında direk dikimi ve iletken çekimi dolayısıyla enerji kesintisine ihtiyaç vardır.) E-PROTOKOL ID: 10093384

Diyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)
Başlık ResmiDiyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)

ÇÜNGÜŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çüngüş ÇÜNGÜŞ ÇÜNGÜŞ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ORMANÇAYI|POLATUŞAĞI|SEFERUŞAĞI|ÇAYBAŞI|NORŞİN|YUKARIŞEYHLER

İlan Tarihi: 12.10.2026 - 09:36
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:ÇÜNGÜŞ SEFERUŞAĞI KÖKTEN ÇINARKÖY ÇIKIŞINDA BULUNAN 21TR-09036 NOLU TRAFODA DİREK DİKİMİ HAT BAKIMI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093230

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çüngüş ÇÜNGÜŞ ÇÜNGÜŞ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
SEFERUŞAĞI|NORŞİN

İlan Tarihi: 12.10.2026 - 17:54
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA SEFERUŞAĞI KÖKTEN SEFERUŞAĞI ÇIKIŞI AG-OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093360

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çüngüş ÇÜNGÜŞ ÇÜNGÜŞ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KARŞIYAKA|HOYA|İBİKKAYA

İlan Tarihi: 08.10.2026 - 19:02
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:30
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:30
Bilgi:ÇÜNGÜŞ MERKEZ KÖK ADLİYE ÇIKIŞI DİREK DİKİMİ VE ALPEK ÇEKİMİNDEN DOLAYI KESİNTİYE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR. E-PROTOKOL ID: 10092964

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çüngüş ÇÜNGÜŞ ÇÜNGÜŞ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
SEFERUŞAĞI|NORŞİN

İlan Tarihi: 12.10.2026 - 17:54
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA SEFERUŞAĞI KÖKTEN SEFERUŞAĞI ÇIKIŞI AG-OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093353

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çüngüş ÇÜNGÜŞ ÇÜNGÜŞ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KARŞIYAKA|CAMİİSUK|CAMİİ KEBİR

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 11:47
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:ÇÜNGÜŞ MERKEZ KÖK F6 ÇIKIŞI DİREK DİKİMİ VE ALPEK ÇEKİMİNDEN DOLAYI KESİNTİYE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR. E-PROTOKOL ID: 10093722

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çüngüş ÇÜNGÜŞ ÇÜNGÜŞ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KARŞIYAKA

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 11:47
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:MERKEZ KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI DİREK DİKİMİ VE ALPEK ÇEKİMİNDEN DOLAYI KESİNTİYE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR. E-PROTOKOL ID: 10093718

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çüngüş ÇÜNGÜŞ ÇÜNGÜŞ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
SEFERUŞAĞI|NORŞİN

İlan Tarihi: 12.10.2026 - 17:54
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA SEFERUŞAĞI KÖKTEN SEFERUŞAĞI ÇIKIŞI AG-OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093351

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çüngüş ÇÜNGÜŞ ÇÜNGÜŞ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KARŞIYAKA|CAMİİSUK|CAMİİ KEBİR

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 11:47
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:ÇÜNGÜŞ MERKEZ KÖK F6 ÇIKIŞI DİREK DİKİMİ VE ALPEK ÇEKİMİNDEN DOLAYI KESİNTİYE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR. E-PROTOKOL ID: 10093721

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çüngüş ÇÜNGÜŞ ÇÜNGÜŞ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YAYGINKONAK

İlan Tarihi: 14.10.2026 - 18:22
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:30
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 15:00
Bilgi:21TR-14076 ALBAYRAK KÖK YAYGINKONAK ÇIKIŞINDA AĞAÇ BUDAMA VE SEHİM ALMA ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN SAAT ARALIĞINDA ENERJI KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

Diyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)
Başlık ResmiDiyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)


ÇINAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çınar ÇINAR ÇINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAĞIVAR|ÇARIKLI|ŞEHİTLİK|ŞÜKÜRLÜ

İlan Tarihi: 09.10.2026 - 17:28
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:21-DM13[TM2-F8 GİRİŞİ]H23 çıkışında OG Hat bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çınar ÇINAR ÇINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YAPRAKBAŞI|AŞAĞIKONAK|DÜZOVA|AKÇOMAK|ÇUKURBAŞI|ÖNCÜLÜ

İlan Tarihi: 13.10.2026 - 19:11
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:2016362 NOLU ABONENİN ABONE İPTALİ İÇİN AKÇOMAK KÖK AŞAĞI KONAK ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093497

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çınar ÇINAR ÇINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KUTLUK|BELENLİ|İNCİRTEPE|HASKÖY

İlan Tarihi: 13.10.2026 - 19:11
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:2016260 NOLU ABONENİN ABONE İPTALİ İÇİN KUTLUK KÖK AÇIKKUYU ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093496

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çınar ÇINAR ÇINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
OVABAĞ|KARASUNGUR|HALIÖREN|KARACADAĞ|ÇÖMÇELİ|DİŞLİBAŞAK|LEBLEBİTAŞ|İNANÖZ|SEVİNDİK

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 14:44
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 13:00
Bilgi:3. ŞAHIS KESİNTİ TALEBİNE İSTİNADEN OVABAĞ KÖK 3 DEN OVABAĞ ÇIKIŞINDA KESİNTİ YAŞANACAKTIR.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çınar ÇINAR ÇINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
EKİNVEREN|FATİH|YENİ|BAĞACIK

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 14:44
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 12:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 16:00
Bilgi:3 ŞAHIS KESİNTİ TALEBİNE İSTİNADEN BAĞACIK KÖKTEN İKİZORLUK ÇIKIŞINDA KESİNTİ YAŞANACAKTIR.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çınar ÇINAR ÇINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BÖLÜMLÜ|ÖNCÜLÜ

İlan Tarihi: 13.10.2026 - 19:14
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:GÜLER KÖKTEN BÖLÜMLÜ ÇIKIŞINDA 21TR-05626 numaralı trafoda bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır. NOT : BİSMİL BAKIM EKİBİNE AİT KESİNTİDİR.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çınar ÇINAR ÇINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
CUMHURİYET|GÖKTEPE|GÜRSES

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 18:04
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3328515 NOLU ABONENİN ISLAHAT İÇİN GÖKTEPE KÖK SULAMALAR ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093794

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çınar ÇINAR ÇINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KÜREKLİ|ORTAŞAR|KURUYAZI|HÖYÜKDİBİ

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:25
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:21KOK-031[SEYDEK KÜREKLİ ÇIKIŞI]H02 çıkışında OG Hat bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çınar ÇINAR ÇINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
İNCİRTEPE|AKÇOMAK|ÇUKURBAŞI|ŞEKERÖREN

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:25
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:21KOK-157[İNCİRTEPE ÇIKIŞI]H04 çıkışında OG Hat bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çınar ÇINAR ÇINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BEŞPINAR|ALTINAKAR|ŞEKERÖREN|TEKKAYNAK|YENİ|BELENLİ|ŞÜKÜRLÜ|İNCİRTEPE|BAŞALAN

İlan Tarihi: 14.10.2026 - 18:22
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 15:00
Bilgi:ARIZA VE TEHLİKE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER KAPSAMINDA DİYARBAKIR TM 1 DEN F16 GELENSU ÇIKIŞINDA KESİNTİ YAŞANACAKTIR.

Diyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)
Başlık ResmiDiyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)


ÇERMİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çermik ÇERMİK ÇERMİK Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ORMANÇAYI|BALCILAR|POLATUŞAĞI|AYDINLI|SEFERUŞAĞI|ARPADERE|TÜRKMEN|NORŞİN|ÇAYBAŞI|ELİFUŞAĞI|YUKARIŞEYHLER

İlan Tarihi: 12.10.2026 - 17:54
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA ELİFUŞAĞI KÖKTEN AYDINLI ÇIKIŞINDA BULUNAN 21TR-12925 - 21TR-09023 NOLU TRAFODA OG-AG HAT ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093359

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çermik ÇERMİK ÇERMİK Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
AYNALI|PETEKKAYA|BADEMLİ|DEĞİRMENLİ

İlan Tarihi: 14.10.2026 - 18:21
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:30
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:30
Bilgi:BALIK SIRTI KOK PETEKKAYA CIKISI DİREK DİKİMİ VE ALPEK ÇEKİMİNDEN DOLAYI KESİNTİYE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR. E-PROTOKOL ID: 10093587

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çermik ÇERMİK ÇERMİK Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
TEPE

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 15:13
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 00:30
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 01:30
Bilgi:Aşevi kök dahili trf.yeni abone bağlantısı yapılacak çalışma sırasında kesinti yaşanacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çermik ÇERMİK ÇERMİK Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ORMANÇAYI|BALCILAR|POLATUŞAĞI|AYDINLI|SEFERUŞAĞI|ARPADERE|TÜRKMEN|NORŞİN|ÇAYBAŞI|ELİFUŞAĞI|YUKARIŞEYHLER

İlan Tarihi: 12.10.2026 - 17:54
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA ELİFUŞAĞI KÖKTEN AYDINLI ÇIKIŞINDA BULUNAN 21TR-12925 - 21TR-09023 NOLU TRAFODA OG-AG HAT ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093355

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çermik ÇERMİK ÇERMİK Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
SİNE

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 14:44
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:PLANLI KESİNTİ ( 21TR-15270 NOLU TRAFODAN KET KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER İÇİN AG KESİNTİ TALEP EDİLMEKTEDİR. AB:SELEHATTİN BALPETEK ) E-PROTOKOL ID: 10093735

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çermik ÇERMİK ÇERMİK Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
AYNALI|PETEKKAYA|BADEMLİ|DEĞİRMENLİ

İlan Tarihi: 14.10.2026 - 18:21
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:30
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:30
Bilgi:BALIK SIRTI KOK PETEKKAYA CIKISI DİREK DİKİMİ VE ALPEK ÇEKİMİNDEN DOLAYI KESİNTİYE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR. E-PROTOKOL ID: 10093588

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çermik ÇERMİK ÇERMİK Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
TOPLU|YİĞİTLER|BAŞARI|AŞAĞITAŞMALI|KIRMATEPE|İNCEHIDIR|ALAKOÇ|AKKOYUNLU|KARACAVİRAN|YEŞİLOVA|KONUKSEVER|BAYKAL|KALECİK|BAYIRBAĞI|GÖZEREK|KEKLİK

İlan Tarihi: 17.10.2026 - 14:47
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 17:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 19:00
Bilgi:Keklik mod. Konuksever kök çıkışı xlpe dış izolasyon kontrolü sağlanacak çalışma sırasında kesinti yaşanacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çermik ÇERMİK ÇERMİK Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ORMANÇAYI|BALCILAR|POLATUŞAĞI|AYDINLI|SEFERUŞAĞI|ARPADERE|TÜRKMEN|NORŞİN|ÇAYBAŞI|ELİFUŞAĞI|YUKARIŞEYHLER

İlan Tarihi: 12.10.2026 - 17:54
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA ELİFUŞAĞI KÖKTEN AYDINLI ÇIKIŞINDA BULUNAN 21TR-12925 - 21TR-09023 NOLU TRAFODA OG-AG HAT ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093356

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çermik ÇERMİK ÇERMİK Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
TEPE

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 18:07
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:PLANLI KESİNTİ ( 21TR - 08593 NOLU TRAFODAN KET KAPSAMINDA DİREK DİKİMLERİ İÇİN AG KESİNTİ TALEP EDİLMEKTEDİR. AB: MUHARREM KARA) E-PROTOKOL ID: 10093993

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çermik ÇERMİK ÇERMİK Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KÖKSAL|ÇUKUR|SİNE|KÖMÜRCÜLER|HABURMAN|AKPINAR|YAYIKLI|KORUDAĞ|ESKİBAĞ|GENCELİ|BAHÇE|GÖKTEPE|ARMUTLU|KARAKAYA|PINARLI

İlan Tarihi: 17.10.2026 - 20:43
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 11:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 13:30
Bilgi:Sine kök Yayıklı mod.çıkışı Yayıklı mod.giriş hücre kontrolü yapılacak çalışma sırasında kesinti yaşanacaktır.

Diyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)
Başlık ResmiDiyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)

BİSMİL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÜÇTEPE|AMBAR

İlan Tarihi: 08.10.2026 - 19:02
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:AMBAR TR-1 KÖKTEN SULAMALAR ÇIKIŞINDA Og hat bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ALİBEY|BELLİ|BABAHAKİ|KARABÖRK|OFKÖY|KUMRULU|SEKİ|KARAÇÖLYA|KORUKÇU|KAMIŞLI|SAZLI|TİLKİLİK|KARAYİĞİT|YAMAÇKÖY|UĞRAK|UYANIK

İlan Tarihi: 14.10.2026 - 08:59
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA BİSMİL BELLİ KÖKTEN BELLİ ÇIKIŞINDA BULUNAN ENH HATTINDA OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093522

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
DORUK|YAZIR

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 16:51
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:92298144 TESİSAT NOLU ABONENİN PRİMER PANOSUNUN DEĞİŞİMİ İÇİN DORUK KÖK SELAMET ÇIKIŞINDA KESİNTİ YAŞANACAKTIR.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
FIRAT

İlan Tarihi: 13.10.2026 - 19:14
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:TR-22 KÖKTEN DİREK TİPİ TR ÇIKIŞINDA 21TR-06390 ve 21TR-06391 numaralı trafolarda bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ALİBEY|BELLİ|BABAHAKİ|KARABÖRK|OFKÖY|KUMRULU|SEKİ|KARAÇÖLYA|KORUKÇU|KAMIŞLI|SAZLI|TİLKİLİK|KARAYİĞİT|YAMAÇKÖY|UĞRAK|UYANIK

İlan Tarihi: 14.10.2026 - 08:59
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA BİSMİL BELLİ KÖKTEN BELLİ ÇIKIŞINDA BULUNAN ENH HATTINDA OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093525

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
DERBENT|TEPECİK|HİSARKAYA

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 16:51
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:92298156 TESİSAT NOLU ABONENİN PRİMER PANOSUNUN DEĞİŞİMİ İÇİN TEPECİK KÖK DERBENT ÇIKIŞINDA KESİNTİ YAŞANACAKTIR.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ŞENOCAK|MEYDANKÖY|SOYLU|ÇINARÖNÜ|KARAKÖY|İŞGÖREN|YAZIR|KIRKDİREK|İSAPINAR|TAŞLIK|DORUK|ÇATALTARLA|KOĞUK

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 17:36
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:OSOS SAHA OPR KAPSAMINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093758

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAHARLI|BAĞPINAR|YENİEVLER|YENİDOĞAN|TEZGEÇER|YEŞİLLİ|IŞIKLAR|SARIYAZMA|KENGERLİ|ESENBAĞ|KAPAKLIPINAR|ÇÖLAĞAN|KAĞITLI|BAHÇECİK|ÇATAKSU|KÖPRÜBAŞI|ÇUBUKLU|DOĞU ÇANAKÇI

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 17:45
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3300913 NOLU NABONENİN OKUMASI İÇİN KAĞITLI KÖK F15 ÇERMO ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093782

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KAĞITLI|BEYBULAK|HARMANLAR|KUMLUÇAT|MERMER|SAYARLAR|ÇUBUKLU|GÜLTEPE|KARAÇİMEN|ERYOLU|KAYAYOLU|ÇELİKLİ|ALABAL

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 16:13
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:PLANLI KESİNTİ ( KAĞITLI KÖK - ÇUBUKLU ÇIKIŞINDA KET KAPSAMINDA DİREK DİKİMİ İÇİN OG KESİNTİ TALEP EDİLMEKTEDİR. AB: FERDİ DORĞUN) E-PROTOKOL ID: 10093938

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KAZANCI|TÜRKMENHACI|MEYDANLIK|BÖLÜMLÜ|KARAPINAR

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 16:13
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3331533 NOLU ABONENİN GENEL KONTROL İÇİN KAZANCI KÖK KAZANCI ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093937

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KÖSELİ|OBALI|TÜRKMENHACI|ARALIK|KARAPINAR

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 16:13
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:30
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 16:30
Bilgi:HASTANE KÖKTEN BAŞAKŞEHİR KÖK ÇIKIŞINDA TESİS ÇALIŞMASINDAN DOLAY DİREK DİKİM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093939

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YUKARIDOLAY|SERÇELER|KARAÇÖLYA|BAHÇE|OFKÖY|YUKARIHARIM|AŞAĞIDOLAY|ÇAKILTAŞI|AKÇAY|ULUTÜRK|KORUKÇU

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 10:32
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 11:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 12:30
Bilgi:BELLE KÖK OF ÇIKIŞ HÜCRESİNİN KESİCİ ARIZASININ GİDERİLMESİ İÇİN KESİCİ BİRİMİNE KESİNTİ YAPILACAKTIR.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ALİBEY|BELLİ|BABAHAKİ|KARABÖRK|OFKÖY|KUMRULU|SEKİ|KARAÇÖLYA|KORUKÇU|KAMIŞLI|SAZLI|TİLKİLİK|KARAYİĞİT|YAMAÇKÖY|UĞRAK|UYANIK

İlan Tarihi: 14.10.2026 - 08:59
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA BİSMİL BELLİ KÖKTEN BELLİ ÇIKIŞINDA BULUNAN ENH HATTINDA OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093518

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KAĞITLI|BEYBULAK|HARMANLAR|KUMLUÇAT|MERMER|SAYARLAR|ÇUBUKLU|GÜLTEPE|KARAÇİMEN|ERYOLU|KAYAYOLU|ÇELİKLİ|ALABAL

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 17:45
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3330191 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN KAĞITLI KÖK ÇUBUKLU ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093776

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
TEPECİK|HARMANLI|SOYLU|DORUK

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 16:51
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:92298479 TESİSAT NOLU ABONENİN PRİMER PANOSUNUN DEĞİŞİMİ İÇİN TEPECİK KÖK TEPECİK ÇIKIŞINDA KESİNTİ YAŞANACAKTIR.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KÖSELİ|OBALI|TÜRKMENHACI|ARALIK|KARAPINAR

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 18:07
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:30
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 16:30
Bilgi:HASTANE KÖKTEN BAŞAKŞEHİR KÖK ÇIKIŞINDA TESİS ÇALIŞMASINDAN DOLAY DİREK DİKİM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093996

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
AKPINAR|ALTIOK|FATİH

İlan Tarihi: 17.10.2026 - 20:43
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 10:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 15:00
Bilgi:ARIZA VE TEHLİKE ÖNLEYİCİ FALİYETLER KAPSAMINDA TR 16/E(21TR-06405)'DE AG DAĞITIM PANO KAİDE ONARIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN SAAT ARALIKLARINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.(TR 16 KÖK/DİREK TİPİ TR ÇIKIŞI)

Diyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)
Başlık ResmiDiyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)


ERGANİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
SANAYİ|DİCLE|ADNAN MENDERES

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 18:07
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 01:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 03:00
Bilgi:sezai karakoç kök siteler çıkışı marka 21 karşısı tr orta refüj tmş değişiminnden dolayı enerji kesintisi yapıalcaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
AŞAĞIBİTİKÇİ|İNCEHIDIR|GİRAYLAR|KAVAKLI|AKÇOBAN|YUKARIBİTİKÇİ

İlan Tarihi: 12.10.2026 - 17:09
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3. SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA İNCEHIDIR KÖKTEN BOSTANEK ÇIKIŞINDA BULUNAN OG HATTA DİREK DİKİMİ VE OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093310

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ŞÖLEN|GÖZEKAYA|DERİNGÖZE

İlan Tarihi: 13.10.2026 - 19:12
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:ŞÖLEN KÖKTEN ŞÖLEN ÇIKIŞI KESİLEREK GÖZEKAYADA TESİS ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093442

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
FATİH|KEMALİYE|KEMERTAŞ|SARAY|AZİZİYE|FEVZİ ÇAKMAK

İlan Tarihi: 14.10.2026 - 08:59
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:30
Bilgi:ERGANİ DM F3 KESİLİP YATRIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093514

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YAPRAKLI|KORTAŞ|ORTAAĞAÇ

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 08:35
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-17133[KORTAŞ ÇIKIŞI]H01 Çıkışında OG Hat Bakım Çalışması Olacağından Belirtilen Tarih Ve Saat Aralığında Enerji Kesintisi Olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YAMAÇLAR

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 08:35
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-04330 Numaralı Trafoda AG Hat Bakım Çalışması Olacağından Belirtilen Tarih Ve Saat Aralığında Enerji Kesintisi Olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KÖMÜRTAŞ|SANAYİ|BAGÜR|CAFERAN|ŞİRİNEVLER

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:27
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 11:00
Bilgi:dedaş kök metroloji kök çıkışı dağıtım birimleri çalışmasından dolayı enerji kesintisi yapılacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ŞÖLEN|YAKACIK|GÖZEKAYA|BAHÇEKÖY|GÖLBAŞI|ÇAVLI|KORUKÖY|BAHŞİLAR|YUKARIHAYDAN|CÖMERT|BADEMLİ|GÜNDOĞURAN|DERİNGÖZE|DİCLE|ALTAYKÖY|KIRKKUYU|GÜRÜNLÜ

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:27
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 11:00
Bilgi:Kıralan kök eski dicle hattı çıkışı dağıtım birimleri çalışacağından dolayı enerji kesintisi yapıalcaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
AZİZİYE|KEMALİYE|SARAY|KEMERTAŞ

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:56
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:hükümet konağı kök çarşı çıkışı kesilerek tesis müteahhit çalışması yapılacaktır E-PROTOKOL ID: 10093911

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ADNAN MENDERES|NAMIK KEMAL|FATİH|FEVZİ ÇAKMAK|KEMALİYE

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:56
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:BEKİR ARAL KÖK DİCLE KÖK ÇIKIŞI KESİLEREK TESİS ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093908

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
NAMIK KEMAL|KEMALİYE|FEVZİ ÇAKMAK|ADNAN MENDERES

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:56
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:2 Nolu sağlık ocağı kök Demirci ali çıkışı kesilerek tesis müteahhit çalışması yapılacaktır E-PROTOKOL ID: 10093899

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
GÖZLÜ|GÜNEŞTEPE|DOĞANKÖY|OLGUN|BUZLUCA|AKÇAKALE|BEREKETLİ|AZIKLI|KEKLİK

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:56
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3. SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA BEREKETLİ KÖKTEN UZUNAĞAÇ ÇIKIŞINDA BULUNAN AG OG HATTA DİREK DİKİMİ VE AG OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093898

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
SANAYİ|BAGÜR|KÖMÜRTAŞ|CAFERAN

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:56
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3235918 NOLU ABONENİN SAYAÇ DEĞİŞİMİ İÇİN GÜZELCE KÖK SEYİT MELİK ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093894

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
SELMANKÖY|KAYAN|AKÇAKALE|GÖKİÇİ|KOCAALİ

İlan Tarihi: 09.10.2026 - 10:13
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:selman kök kayan çıkışı 2432596 nolu tesisatta og okuması yapılacağından dolayı belirtilen bölgelerde enerji kesintisi yaşanacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KAVAKLI|ALİTAŞI|DEMİRLİ

İlan Tarihi: 09.10.2026 - 10:13
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:06
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:demirli kök kavaklı çıkışı 2432705 nolu tesisatta og okuması yapılacağından dolayı belirtilen bölgelerde enerji kesintisi yaşanacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAGÜR|İSTASYON|YAYVANTEPE|ŞİRİNEVLER

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:38
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 13:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 16:00
Bilgi:dedaş kök şeyhhatip çıkışı dağıtım birimleri çalışmasındand olayı enerji kesintisi yapıalcktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YOLBULAN|ÇAYIRDERE|DAĞARASI|KESENTAŞ|ZİYARET

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:27
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 14:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:yolbulan kök yolbulan çıkışı dağıtım birimleri çalışmasından dolayı enerji kesintisi yapılacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
AŞAĞIBİTİKÇİ|İNCEHIDIR|GİRAYLAR|KAVAKLI|AKÇOBAN|YUKARIBİTİKÇİ

İlan Tarihi: 12.10.2026 - 17:09
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3. SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA İNCEHIDIR KÖKTEN BOSTANEK ÇIKIŞINDA BULUNAN OG HATTA DİREK DİKİMİ VE OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093323

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
SELMANKÖY|KAYAN|AKÇAKALE|GÖKİÇİ|KOCAALİ

İlan Tarihi: 12.10.2026 - 17:09
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3. SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA SELMAN KÖKTEN KAYAN ÇIKIŞINDA BULUNAN OG HATTA DİREK DİKİMİ VE OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093316

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YAMAÇLAR|OTLUCA|ZİYARET

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 15:53
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 16:00
Bilgi:yolbulan kök yamaçlar çıkışı otluca köyü mevki yamuk og direği düzeltimi için enerji kesintisi yapılacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KÖMÜRTAŞ|KARŞIBAĞLAR|ÖZBİLEK|YAKACIK|BAGÜR

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 08:35
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:21KOK-113[KÖMÜRTAŞ ÇIKIŞI]H03 Çıkışında OG Hat Bakım Çalışması Olacağından Belirtilen Tarih Ve Saat Aralığında Enerji Kesintisi Olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KAVAKLI

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 08:35
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-04206 Numaralı Trafoda AG Hat Bakım Çalışması Olacağından Belirtilen Tarih Ve Saat Aralığında Enerji Kesintisi Olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ADNAN MENDERES|NAMIK KEMAL|FATİH|FEVZİ ÇAKMAK|KEMALİYE

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:56
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:BEKİR ARAL KÖK DİCLE KÖK ÇIKIŞI KESİLEREK TESİS ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093920

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
NAMIK KEMAL|KEMALİYE|FEVZİ ÇAKMAK|ADNAN MENDERES

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:56
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:2 Nolu sağlık ocağı kök Demirci ali çıkışı kesilerek tesis müteahhit çalışması yapılacaktır E-PROTOKOL ID: 10093915

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
AZİZİYE|KEMALİYE|SARAY|KEMERTAŞ

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:56
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:hükümet konağı kök çarşı çıkışı kesilerek tesis müteahhit çalışması yapılacaktır E-PROTOKOL ID: 10093912

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
GÖZLÜ|GÜNEŞTEPE|DOĞANKÖY|OLGUN|BUZLUCA|AKÇAKALE|BEREKETLİ|AZIKLI|KEKLİK

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:56
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3. SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA BEREKETLİ KÖKTEN UZUNAĞAÇ ÇIKIŞINDA BULUNAN AG OG HATTA DİREK DİKİMİ VE AG OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093902

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
FATİH|KEMALİYE|KEMERTAŞ|SARAY|AZİZİYE|FEVZİ ÇAKMAK

İlan Tarihi: 14.10.2026 - 08:59
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:30
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:30
Bilgi:ERGANİ DM F3 KESİLİP MÜTEAHİT ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093510

Diyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)
Başlık ResmiDiyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)

BAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAĞCILAR

İlan Tarihi: 09.10.2026 - 17:28
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-16038 Müşterek numaralı trafoda SDK çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAĞCILAR

İlan Tarihi: 09.10.2026 - 17:28
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-16008 Müşterek numaralı trafoda SDK çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÖZDEMİR|ALİPINAR|ÇARIKLI|KÖRHAT

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 10:32
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 10:35
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 18:00
Bilgi:Primer Pano Montajı için Alay DM'den Eski Çarıklı Tekel Çıkışında Kesinti Yapılacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAĞCILAR

İlan Tarihi: 14.10.2026 - 18:21
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 14:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 18:00
Bilgi:AVEA-1 KÖKTE RÖLE OTOMASYON EKİPLERİNİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MURADİYE|KAYNARTEPE

İlan Tarihi: 14.10.2026 - 18:22
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 12:00
Bilgi:OFİS DM DEN GÜRSEL ÇIKIŞINDA 3.ŞAHIŞ BAZ İSTANYON ÇALIŞMASINDAN ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KAYNARTEPE|5 NİSAN|MEVLANA HALİT|SELAHATTİN EYYUBİ

İlan Tarihi: 15.10.2026 - 08:59
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 13:00
Bilgi:BATIKENT KÖKTEN ORTAOKUL 1 ÇIKIŞINDA ARIZA VE TEHLİKE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER KAPSAMINDA AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACATIR.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAĞCILAR

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:27
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-15550 KÖKTEN YENİHAL İÇİ ÇIKIŞI 21TR-15733 numaralı bina ve dahili trafolarda bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
SELAHATTİN EYYUBİ

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:27
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-00503 KÖKTEN YAŞAR DÜĞÜN SALONU ÇIKIŞI 21TR-00496 numaralı bina ve dahili trafolarda bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAĞCILAR|YENİKÖY

İlan Tarihi: 17.10.2026 - 13:30
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 13:35
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 18:30
Bilgi:ŞAHİN SİTESİ ARKASI KÖKTE RÖLE OTOMASYON ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YUNUS EMRE|5 NİSAN

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:27
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:ÇELTİK KÖKTEN HACI HÜSEYİN AKYOL ÇIKIŞI 21TR-00535 numaralı bina ve dahili trafolarda bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YUNUS EMRE|ÇARIKLI|ALİPINAR|KÖRHAT|ÖZDEMİR|YENİKÖY

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:27
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:İSKANEVLERİ DMDEN BURHANNETİN YILDIZ KÖK ÇIKIŞI 21TR-00667 numaralı bina ve dahili trafolarda bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
OVABAĞ|KARAÇEVRE|KARASUNGUR|HALIÖREN|KARACADAĞ|ÇÖMÇELİ|BENEKLİTAŞ|DİŞLİBAŞAK|YEŞİLBAĞ|LEBLEBİTAŞ|SEVİNDİK|İNANÖZ|SIRIMKESER

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:27
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:21KOK-020[OVABAĞ ÇIKIŞI]H01 çıkışında OG Hat bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YEŞİLDALLI|BAĞCILAR

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3329080 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN DEMETEVLER KÖK YEMİŞDALLI KÖY ÇIKIŞI ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093859

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAĞCILAR

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3303819 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN DEMETEVLER KÖK ZANA TAKSİ YANI KÖK HAVAİ HATÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093853

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KOOPERATİFLER|MEVLANA HALİT|SELAHATTİN EYYUBİ

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:27
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 15:00
Bilgi:BATIKENT KÖKTEN OFİS ÇIKIŞINDA ARIZA VE TEHLİKE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER KAPSAMINDA AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MEVLANA HALİT

İlan Tarihi: 16.10.2026 - 18:07
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 10:00
Bilgi:TANYA SİTEİ KÖKÜN DAHİLİSİNDE ARIZA VE TEHLİKE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAĞCILAR

İlan Tarihi: 17.10.2026 - 13:30
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 10:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 16:00
Bilgi:TR-4 NEWROZ KÖKTE RÖLE OTOMASYON ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

İLGİLİ HABERLER
Ankara su kesintisi 18-19 Ekim (Çamlıdere, Yenimahalle) ASKİ planlı kesinti
HABERLER
Ankara su kesintisi 18-19 Ekim (Çamlıdere, Yenimahalle) ASKİ planlı kesinti
Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)
HABERLER
Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.