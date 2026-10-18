Diyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim (Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani)
Diyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim programı DEDAŞ (Dicle Elektrik) tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. Bu hafta yapılacak planlı kesintiler ise Yenişehir, Sur, Silvan, Lice, Bağlar, Ergani, Kulp, Bismil, Çüngüş, Dicle, Çermik, Hani ilçelerinde meydana gelecek.
Diyarbakır elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim listesi duyuruldu. Dicle Elektrik’in planlı çalışma duyurularında Diyarbakır’ın Yenişehir, Sur, Kayapınar, Ergani, Silvan, Lice ve Kulp gibi ilçelerinde farklı tarih ve saat aralıklarını kapsayan kesintiler bulunuyor. Bazı bölgelerde çalışmalar sabah saatlerinde başlayıp akşamüstüne kadar sürerken bazı noktalarda daha kısa süreli elektrik kesintileri uygulanacak. İşte, DEDAŞ (Dicle Elektrik) planlı kesinti programı...
DİYARBAKIR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18-19-20 EKİM
YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Yenişehir YENİŞEHİR YENİŞEHİR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
GÜVENDERE|YÜKSEK|GÜVERCİNLİK|BAHÇELİEVLER|KESİKAĞAÇ|DÖKMETAŞ
İlan Tarihi: 09.10.2026 - 17:28
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:21KOK-249[GÜVENDERE ÇIKIŞI]H04 çıkışında OG Hat bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Yenişehir YENİŞEHİR YENİŞEHİR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ŞEHİTLİK
İlan Tarihi: 13.10.2026 - 19:11
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:3328312 NOLU ABONENİN SAYAÇ DEĞİŞİMİ İÇİN DSİ MAKİNA İKMAL KÖK HAYVAN PAZARI ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093498
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Yenişehir YENİŞEHİR YENİŞEHİR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YUKARI NASIRLAR|GÖZALAN|YAYTAŞ|BOZEK
İlan Tarihi: 13.10.2026 - 19:12
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 12:00
Bilgi:ABONENİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.NASIRLI KÖK BOZEK ÇIKIŞI
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Yenişehir YENİŞEHİR YENİŞEHİR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
GÜNDOĞURAN|OYALI|DERE|KAYA|TEPECİK|MEŞELER|AKALAN|DÖŞEMELER|SAĞLAM|KALECİK|SARMAŞIK|SELMAN|ILGIN|BAYSU|KONAK|KAZANLI|KALKAN|YATIR|BALABAN|SARICA|YENİŞEHİR|KALE|DÜZLÜK|BABALAR|BALIM|HANTEPE|SİVRİTEPE|BOZOBA|TAŞDAM|BOZEK
İlan Tarihi: 13.10.2026 - 19:14
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:30
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:Dilekçeye istinaden tehlike arz eden 1 adet Og direkte potans takılacak. F5 Eğil hattında drone tespiti noktalarına çalışma yapılacak
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Yenişehir YENİŞEHİR YENİŞEHİR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
DÖKMETAŞ
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 17:45
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:1619423 NOLU ABONENİN ABONE İPTALİ İÇİN ALTINDAĞ KÖK SİLVAN BETON ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093783
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Yenişehir YENİŞEHİR YENİŞEHİR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KESİKAĞAÇ|GÜZELKÖY|TANIŞIK|ESER|İLBAŞ|GÜVERCİNLİK
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 17:45
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3330597 NOLU NABONENİN OKUMASI İÇİN KESİKAĞAÇ KÖK KESİK AĞAÇ ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093779
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Yenişehir YENİŞEHİR YENİŞEHİR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YOLALTI
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:27
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-18391 Müşterek numaralı trafoda SDK çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Yenişehir YENİŞEHİR YENİŞEHİR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
AVCISUYU|TİŞO|ALANGÖR|GEYİKTEPE
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3327442 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN DİKENTEPE KÖK AVCISIYU ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093857
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Yenişehir YENİŞEHİR YENİŞEHİR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
SELAHATTİN EYYUBİ|MEVLANA HALİT|SEYRANTEPE SANAYİ|KOOPERATİFLER
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 18:07
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 14:00
Bilgi:SEYRANTEPE DM DEN BAHAR TUNCAY ÇIKIŞINDA ARIZA VE TEHLİKE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Yenişehir YENİŞEHİR YENİŞEHİR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YUKARI NASIRLAR|GÖZALAN|YAYTAŞ|BOZEK
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3332114 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN NASIRLI KÖK BOZEK ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093850
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Yenişehir YENİŞEHİR YENİŞEHİR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YÜKSEK|BOZEK|YAYTAŞ|OYALI|BAYSU|HANTEPE|ALPU|YUKARI NASIRLAR|BAŞİL|SANCAR|YATIR
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3331236 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN NASIRLI KÖK NASIRLI ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093849
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Yenişehir YENİŞEHİR YENİŞEHİR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YENİŞEHİR|CUMHURİYET|GÜRDOĞAN
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 18:12
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3331586 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN DİYARBAKIR2TM F5 TIP FAKÜLETSİ 1 ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10094044
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Yenişehir YENİŞEHİR YENİŞEHİR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
FETİH|YİĞİTÇAVUŞ|GÜRDOĞAN
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 18:12
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3331586 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN DİYARBAKIR2TM F6 TIP FAKÜLETSİ 2 ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10094043
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Yenişehir YENİŞEHİR YENİŞEHİR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ŞEHİTLİK
İlan Tarihi: 17.10.2026 - 13:32
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3328312 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN DSİ MAKİNE İKMAL KÖK HAYVAN PAZARI ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10094084
SUR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAHÇECİK|HACIOSMAN|KARTALTEPE
İlan Tarihi: 09.10.2026 - 17:28
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-11746[BAHÇECİK ÇIKIŞI]H05 çıkışında OG Hat bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAĞIVAR|ŞEHİTLİK|ÇARIKLI
İlan Tarihi: 09.10.2026 - 17:28
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:BAĞIVAR SAĞLIKOCAĞI KÖKTEN DEĞİRMEN ÇIKIŞI 21TR-01501 numaralı bina ve dahili trafolarda bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAĞIVAR
İlan Tarihi: 09.10.2026 - 17:28
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:BAĞIVAR SAĞLIK OCAĞI KÖKTEN BELEDİYE ÇIKIŞI 21TR-01607 numaralı bina ve dahili trafolarda bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MERMER|SAĞDIÇLI|KAVAKLIBAĞ
İlan Tarihi: 14.10.2026 - 18:27
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA MERMER KÖKTEN KOCAKÖY DM F-3 CIKIŞINDA OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093613
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÇELİKLİ|ARPADERESİ|SAĞDIÇLI|KAVAKLIBAĞ|MERMER|ÇAYTEPE
İlan Tarihi: 14.10.2026 - 18:27
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA MERMER KÖKTEN ARPADERESİ CIKIŞINDA OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093606
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAĞPINAR|YENİEVLER|YENİDOĞAN|TEZGEÇER|YEŞİLLİ|SARIYAZMA|KAPAKLIPINAR|BAHÇECİK|ÇATAKSU|DOĞU ÇANAKÇI
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 09:09
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:30
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:ABONENİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.BAĞPINAR KÖKTEN BAĞPINAR ÇIKIŞI
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÇELİKLİ|ARPADERESİ|SAĞDIÇLI|KAVAKLIBAĞ|MERMER|ÇAYTEPE|DÖKMETAŞ
İlan Tarihi: 28.09.2026 - 15:18
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 07:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 15:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA MERMER KÖKTEN ARPADERESİ CIKIŞINDA OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10092090
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MERMER|SAĞDIÇLI|KAVAKLIBAĞ
İlan Tarihi: 14.10.2026 - 18:28
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA MERMER KÖKTEN KOCAKÖY DM F-3 CIKIŞINDA OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093598
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KARAÇALI|KÜÇÜKKADI|KUŞLUKBAĞI|YEŞİLKÖY|PINARDÜZÜ|KARABAŞ|KUŞBURNU
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 17:45
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3301826 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN KUŞBURNU KÖK KARAÇALI ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093775
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KARAÇALI|YUKARIKILIÇTAŞI|YİĞİTÇAVUŞ|FETİH
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 17:45
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3303152 NOLU NABONENİN OKUMASI İÇİN KIRKKONAKLAR KÖK BÖLGE TRAFİK KÖK POLİS OKULU ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093773
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YUKARIKILIÇTAŞI
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:27
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-13543 Müşterek numaralı trafoda SDK çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
FETİH
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-16504[KIRKKONAKLAR VİLALAR ÇIKIŞI]H04 çıkışında OG Hat bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ESENBAĞ|KÖPRÜBAŞI|YEŞİLKÖY|KUŞBURNU
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3329136 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN KUŞBURNU KÖK KÖPRÜBAŞI ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093861
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
FETİH
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3331501 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN ZİRAİ ARAŞTIRMA 1 KÖK ZİRAİ ARAŞTIRMA ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093854
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAĞPINAR|YENİEVLER|YENİDOĞAN|TEZGEÇER|YEŞİLLİ|SARIYAZMA|KAPAKLIPINAR|BAHÇECİK|ÇATAKSU|DOĞU ÇANAKÇI
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 09:09
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:30
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:ABONENİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.BAĞPINAR KÖKTEN BAĞPINAR ÇIKIŞI
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÇELİKLİ|ARPADERESİ|SAĞDIÇLI|KAVAKLIBAĞ|MERMER|ÇAYTEPE|DÖKMETAŞ
İlan Tarihi: 28.09.2026 - 15:18
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 07:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 15:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA MERMER KÖKTEN ARPADERESİ CIKIŞINDA OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10092076
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MERMER|SAĞDIÇLI|KAVAKLIBAĞ
İlan Tarihi: 14.10.2026 - 18:21
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA MERMER KÖKTEN KOCAKÖY DM F-3 CIKIŞINDA OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093597
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÇARIKLI
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 17:45
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3302733 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN TR-14888 KÖK FABRİKALAR VE HAYVAN PAZARI ÇIKIŞI ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093781
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KUŞBURNU|SARIKAMIŞ|KÖŞK
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 17:45
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:1723620 NOLU ABONENİN ABONE İPTALİ İÇİN KUŞBURBU KÖK KUŞBURNU ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093774
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
GENCAN|SÜNGÜLER
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:27
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-17371[GENCAN ÇIKIŞI]H03 çıkışında OG Hat bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KARPUZLU|ÇARIKLI|KIRMASIRT
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:1724778 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN TR-14888 KÖK KARPUZLU ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093865
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BOSTANPINAR|MERMER|SOĞANLI|AĞAÇLIDERE|SAĞDIÇLI|KAVAKLIBAĞ|KOYUNGÜDEN|ARPADERESİ|BÜYÜKKADI|SİVRİTEPE|SARIKAMIŞ|ALİBARDAK|YARIMCA|KUMRUCAK|MERMERİ|YENİCE|DERVİŞHASAN|KARACAÖREN|ÇELİKLİ|TANIŞIK|ÇAYTEPE|FİDANLAR|ESENBAĞ|ÇUBUKLU|SÜNGÜLER
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3331809 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN TR-17371 KÖK F3 KOCAKÖY ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093856
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Sur SUR SUR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
SÜNGÜLER|SARIKAMIŞ|TANIŞIK|SİVRİTEPE
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:1730978 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN TR-17371 KÖK SARIKAMUŞ BEKAUS ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093855
SİLVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YENİŞEHİR
İlan Tarihi: 08.10.2026 - 19:02
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:ÖMER ZEYDİN KÖKTEN DAHİLİ TR ÇIKIŞINDA 21TR-16887 numaralı trafoda sdk/box/pano bakımı çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YENİŞEHİR
İlan Tarihi: 08.10.2026 - 19:02
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-16718 numaralı trafoda sdk/box/pano bakımı çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
CAMİİ
İlan Tarihi: 08.10.2026 - 19:02
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-14546 numaralı trafoda sdk/box/pano bakımı çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
CAMİİ
İlan Tarihi: 08.10.2026 - 19:02
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:BELEDİYE KÖKTEN DAHİLİ TR ÇIKIŞINDA 21TR-07232 numaralı trafoda sdk/box/pano bakımı çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÇİĞİL|ÇEVRİKSU|KIRAÇTEPE|YENİDOĞAN|AKÇELTİK
İlan Tarihi: 09.10.2026 - 17:28
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.Seviye Bakım Kapsamında Silvan Bölükçayır kökten Kanal Boyu Çıkışında Bulunan Yenidoğan ve Çevriksu Trafolarında Hat Bakım Çalışması Yapılacaktır. E-PROTOKOL ID: 10093029
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KONAK
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 08:35
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 01:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 02:30
Bilgi:SİLVAN ORTAOKULU KÖK 21TR-16607 TRAFODA ARMATÜR MONTAJI VE KABLO ÇEKİMİ YAPILACAK.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÇİĞİL|DÜZALAN|AKÇAYIR|SULAK|SAĞLIK|DURU|BEREKETLİ|EŞME|AKBAŞ|KARAMUS|YUVA
İlan Tarihi: 09.10.2026 - 17:28
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA BÖLÜKÇAYIR KÖKTEN ZORAVA ÇIKIŞINDA BULUNAN ZORAVA KÖYÜNDE BULUNAN TRAFODA HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093028
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
DOLAPDERE
İlan Tarihi: 13.10.2026 - 19:13
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-18724 numaralı trafoda ag hat bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
AKDERE
İlan Tarihi: 13.10.2026 - 19:14
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-07081 numaralı trafoda ag hat bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ERİKYAZI|KARACALAR|AŞAĞIVEYSİ|SULAK|BEYPINAR
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 08:35
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:30
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 12:30
Bilgi:AŞAĞIVEYSİ ÇIKIŞI, ERİKYAZI KÖYÜNDE OG DİREK DİKİMİ YAPILACAK.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAĞDERE|ALİBEY|SULUBAĞ|YEŞİLBAHÇE|KUMLUK|DARKÖPRÜ|ŞANLI|SARIBUĞDAY|KASIMLI|HEYBELİKONAK
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 15:30
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:2838100 NOLU ABONENİN OKUMA İÇİN BAROĞLU KÖK BAĞDERE ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093930
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÇİĞDEMLİ|DEMİRKUYU|KARAORMAN|BAŞBUĞ|KUMGÖLÜ|BABAKAYA|GÜRPINAR|TAŞPINAR|ORMANDIŞI|YAYIK|KAZANDAĞI|KAYADERE|ÜNAL|ARI|YÜKSEK|BOYUNLU|ALTINKUM
İlan Tarihi: 18.10.2026 - 12:07
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 12:15
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:Silvan TM F12'de 3.Şahısların Direk Dikiminden Dolayı Silvan Kesinti Yapılacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
SARIBUĞDAY|SUSUZ|YOLARASI|TEKEL|ÜÇBASAMAK|YUKARIVEYSİ|GÜNDÜZ|AŞAĞIVEYSİ|ESKİKÖY|YOLAÇ|GÖRMEZ|SULAK|YAZGI|GÜÇLÜ|BAŞIBÜYÜK|BEYPINAR|AKYOL|ÇARDAK|OTLUK|TOKLUCA|AĞARTI|DARKÖPRÜ|KARAHACI|BAYIRDÜZÜ|UMUR|ERİKYAZI|YENİŞEHİR|SELAHATTİN|KARACALAR|YÜKSEK
İlan Tarihi: 18.10.2026 - 12:07
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 12:15
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:Silvan TM F12'de 3.Şahısların Direk Dikiminden Dolayı Silvan TM F9 Hazro'da Kesinti Yapılacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÇEVRİKSU|YUVA|DÜZALAN|DURU|EŞME|ÇİĞİL|YEŞERDİ|AKÇAYIR|SAĞLIK|SULAK|AKDERE|KIRAÇTEPE|NOHUTTEPE|KARAMUS|YÜKSEK|GÜZDERESİ|BELLİBAHÇE|AKBAŞ|BEREKETLİ|YENİDOĞAN|AKÇELTİK
İlan Tarihi: 18.10.2026 - 12:07
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 12:15
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:Silvan TM F12'de 3.Şahısların Direk Dikiminden Dolayı Silvan TM F8 Köyler Yuva'da Kesinti Yapılacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
AKÇELTİK|YEŞİLKÖY|YENİKÖY|KIZLAL|BAHÇE|YÜKSEK|MALABADİ|BAŞDEĞİRMEN|ESKİOCAK|İNCESU|BACAK
İlan Tarihi: 18.10.2026 - 12:07
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 12:15
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:Silvan TM F12'de 3.Şahısların Direk Dikiminden Dolayı Silvan TM F7 DSİ'de Kesinti Yapılacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Silvan SİLVAN SİLVAN Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YÜKSEK|KONAK
İlan Tarihi: 18.10.2026 - 12:07
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 12:15
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:Silvan TM F12'de 3.Şahısların Direk Dikiminden Dolayı Silvan TM F11 Köyler'de Kesinti Yapılacaktır.
LİCE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Lice LİCE LİCE Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BİRLİK|ERGİN|ŞENLİK|YUKARITURALI
İlan Tarihi: 05.10.2026 - 08:20
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA LİCE İLÇESİ ERGİN KÖKTEN BİRLİK ŞENLİK ÇIKIŞINDA BULUNAN ENH HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10092529
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Lice LİCE LİCE Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YAMAÇLI|KIRALAN|ÇEPER|DERNEK
İlan Tarihi: 13.10.2026 - 09:07
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA LİCE İLÇESİ ÇEPER KÖKTEN YAMAÇLI ÇIKIŞINDA BULUNAN YAMAÇLI VE DERNEK ACI MEŞE KÖYÜ TR HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093394
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Lice LİCE LİCE Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BİRLİK|ERGİN|ŞENLİK|YUKARITURALI
İlan Tarihi: 05.10.2026 - 08:20
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA LİCE İLÇESİ ERGİN KÖKTEN BİRLİK ŞENLİK ÇIKIŞINDA BULUNAN ENH HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10092530
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Lice LİCE LİCE Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YAMAÇLI|KIRALAN|ÇEPER|DERNEK
İlan Tarihi: 13.10.2026 - 09:07
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA LİCE İLÇESİ ÇEPER KÖKTEN YAMAÇLI ÇIKIŞINDA BULUNAN YAMAÇLI VE DERNEK ACI MEŞE KÖYÜ TR HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093393
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Lice LİCE LİCE Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÜÇDAMLAR|ZÜMRÜT|GÜLDİKEN|YORULMAZ|BAHARLAR|ÇAĞLAYAN|KILIÇLI|KIYI|KARPUZLU|KIPÇAK
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 08:35
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:Planlı Kesinti (Kıpçak Kök ile Üçdamlar Kök arasında direk dikimi ve iletken çekimi dolayısıyla enerji kesintisine ihtiyaç vardır.) E-PROTOKOL ID: 10093823
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Lice LİCE LİCE Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BİRLİK|ERGİN|ŞENLİK|YUKARITURALI
İlan Tarihi: 05.10.2026 - 08:20
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA LİCE İLÇESİ ERGİN KÖKTEN BİRLİK ŞENLİK ÇIKIŞINDA BULUNAN ENH HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10092528
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Lice LİCE LİCE Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YAMAÇLI|KIRALAN|ÇEPER|DERNEK
İlan Tarihi: 13.10.2026 - 09:07
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA LİCE İLÇESİ ÇEPER KÖKTEN YAMAÇLI ÇIKIŞINDA BULUNAN YAMAÇLI VE DERNEK ACI MEŞE KÖYÜ TR HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093390
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Lice LİCE LİCE Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ZÜMRÜT|KIPÇAK
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 08:35
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:Planlı Kesinti (Kıpçak Kök ile Mutlu Çıkışı arasında direk dikimi ve iletken çekimi dolayısıyla enerji kesintisine ihtiyaç vardır.) E-PROTOKOL ID: 10093816
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Lice LİCE LİCE Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
CAMİKEBİR|MURADİYE|KARAHASAN
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:27
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 12:00
Bilgi:İŞLETME BİRİMİ OKUMA ÇALIŞMASI YAPILACAGINDAN DOLAYI TOPCU KÖKTEN ALAY YİBO ÇIKIŞI KESİNTİ YAPILACAK
KULP ELEKTRİK KESİNTİSİ
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kulp KULP KULP Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KARABULAK
İlan Tarihi: 12.10.2026 - 10:21
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA KULP İLÇESİ KARABULAK KÖKTEN KARABULAK ÇIKIŞINDA AG OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093245
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kulp KULP KULP Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MERKEZ YENİ|TURGUT ÖZAL|YEŞİLKÖY|TEPECİK
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 09:28
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 15:30
Bilgi:YİBO KÖKTEN TEKEL KÖK ÇIKIŞINDA DRONE İLE TESPİT EDİLEN ARIZALAR YAPILACAK.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kulp KULP KULP Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KARABULAK
İlan Tarihi: 12.10.2026 - 10:21
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA KULP İLÇESİ KARABULAK KÖKTEN KARABULAK ÇIKIŞINDA AG OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093238
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kulp KULP KULP Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÖZBEK|AĞAÇLI|İSLAMKÖY|DOLUN|AKDORUK|KAYNAK|NARLICA
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 11:02
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:2723062 NOLU ABONENİN GENEL KONTROL İÇİN AĞAÇLI KÖK ÖZBEK AĞAÇLI ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093713
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kulp KULP KULP Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
TEPECİK|KARABULAK|ALACA|AĞAÇKORUR|YAYLAK
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 10:32
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA KULP KARABULAK KÖKTEN PANAK ÇIKIŞINDA BULUNAN 21TR-12273 NOLU TRAFODA HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093825
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kulp KULP KULP Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YEŞİLKÖY|TEPECİK|MERKEZ YENİ
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 18:07
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 15:30
Bilgi:TEKEL KÖK TEPECİK ÇIKIŞINDA DRONE İLE TESPİT EDİLEN ARIZALAR YAPILACAK
KOCAKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kocaköy KOCAKÖY KOCAKÖY Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KOKULUPINAR|GÖKÇEN|GÖZEBAŞI
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 10:40
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:30
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:30
Bilgi:Planlı Kesinti (Üçyol Kök ile Gökçen çıkışı arasında direk dikimi ve iletken çekimi dolayısıyla enerji kesintisine ihtiyaç vardır.) E-PROTOKOL ID: 10093710
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kocaköy KOCAKÖY KOCAKÖY Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ARKBAŞI|BOZBAĞLAR|TEPECİK|ERYOLU|SUÇIKTI|GÜNALAN|KAYA|HACI REŞİT|KOKULUPINAR|KIRMATAŞ|GÖKÇEN
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 10:40
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:30
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:30
Bilgi:Planlı Kesinti (Kocaköy Kök ile Tepecik çıkışı arasında direk dikimi ve iletken çekimi dolayısıyla enerji kesintisine ihtiyaç vardır.) E-PROTOKOL ID: 10093709
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kocaköy KOCAKÖY KOCAKÖY Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KOKULUPINAR|GÖKÇEN|GÖZEBAŞI
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 10:40
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:30
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:30
Bilgi:Planlı Kesinti (Üçyol Kök ile Gökçen çıkışı arasında direk dikimi ve iletken çekimi dolayısıyla enerji kesintisine ihtiyaç vardır.) E-PROTOKOL ID: 10093706
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kocaköy KOCAKÖY KOCAKÖY Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ŞAKLAT
İlan Tarihi: 17.10.2026 - 13:30
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 10:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 13:30
Bilgi:kocaköy dm yazı şaklat çıkışı şaklat köyü yayvan yolu tr 21tr 17554 ag hat onarımı ve aydınlatma faz devreye alma çalışması yapılacak 10:00-13.30
KAYAPINAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
CÜCÜK|CANKATRAN
İlan Tarihi: 30.09.2026 - 09:01
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA CANKATRAN KÖKTEN CÜCÜK CIKIŞINDA OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10092218
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÇÖLGÜZELİ|BAĞCILAR|BARIŞ
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 09:00
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 12:00
Bilgi:ilk abonelik kapsamında Gözeli DM'den Serap Güzeli Çıkışından enerji kesilecek. E-PROTOKOL ID: 10093694
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
CUMHURİYET|YOLBOYU PİRİNÇLİK
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 14:44
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 12:00
Bilgi:İlk abonelik kapsamında Yolboyu DM'den Yolboyu çıkışından enerji kesilecek. E-PROTOKOL ID: 10093737
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAĞCILAR|BARIŞ|ÇÖLGÜZELİ
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:21-DM4[ERDEM ÇIKŞI]H05 çıkışında OG Hat bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
GÜLEÇOBA|TABAN|COŞKUN|DOĞANKÖY|KALDIRIM|YENİÖZERLİ|HARMANARDI|KIRKPINAR|HATİPOĞLU|SULTANTEPE|ESENTEPE|SAĞKULAK|YOLBOYU PİRİNÇLİK
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:21-DM3[DURULMUŞ KÖK ÇIKIŞI]H17 çıkışında OG Hat bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
CÜCÜK|CANKATRAN
İlan Tarihi: 30.09.2026 - 09:01
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA CANKATRAN KÖKTEN CÜCÜK CIKIŞINDA OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10092222
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YOLBOYU PİRİNÇLİK|ALANKOZ|KILIÇKAYA|KARACADAĞ|KIRKKOYUN|EKİNCE|OĞLAKLI|KARAHANKÖY|TOPRAKTAŞ|KABAHIDIR
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 17:45
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:1796737 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN KÜPBAŞI-DM KARAHAN KÖK ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093778
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
UYANDIK|GÖZEGÖL|GÖZALAN|SARIYATAK|PETEK|CANKATRAN|CÜCÜK
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 17:45
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:1878838 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN CANKATRAN KÖK UYANDI ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093777
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
TALAYTEPE
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 17:45
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:1905851 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN POLAT MARKET ARKASI KÖK MEMURSEN TOKİ HAVAİ HAT ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093769
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
PEYAS
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:25
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-16133 Müşterek numaralı trafoda SDK çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
PEYAS
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:27
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-10020 Müşterek numaralı trafoda SDK çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BARIŞ
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:27
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:21-DM4[HALİS UN ÇIKIŞI]H02 çıkışında OG Hat bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
FIRAT
İlan Tarihi: 17.10.2026 - 13:31
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:TR-10 KÖKTEN AYKA ÇIKIŞINDA MEVCUT KÖK BİNALARINA HÜCRE MONTAJI İÇİN GÜVENLİK AMACIYLA KESİNTİ OLACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10094088
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BARIŞ|CÜCÜK
İlan Tarihi: 17.10.2026 - 14:47
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 12:00
Bilgi:DİYARBAKIR 4 TM DEN F-9 TOKİ AFET EVLER HATTINDA ARIZA VE TEHLİKE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER KAPSAMINDA HÜCRE DEĞİŞİMİNDEN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MEZOPOTAMYA
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 18:07
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 10:30
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 12:30
Bilgi:KAREYEL KÖKÜN DAHLİSİNDE ARIZA VE TEHLİKE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MEDYA
İlan Tarihi: 17.10.2026 - 14:47
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 12:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 15:00
Bilgi:SARAY MARKET KÖKTEN SILA KAHVESİ KARŞISI KÖK ÇIKIŞINDA ARIZA VE TEHLİKE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER KAPSAMINDA HÜCRE DEĞİŞİMİNDEN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
TALAYTEPE
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 18:07
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 13:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 14:00
Bilgi:21TR-14667 CBS NUMARALI KÖKÜN DAHİLİSİNDE ARIZA VE TEHLİKE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Kayapınar KAYAPINAR KAYAPINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
TALAYTEPE
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 18:07
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 14:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 15:00
Bilgi:21TR-16742 CBS NUMARALI KÖKTE ARIZA VE TEHLİKE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
HAZRO ELEKTRİK KESİNTİSİ
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hazro HAZRO HAZRO Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
GEDİKALAN|İNCEKAVAK|DADAŞ|UZUNARGIT
İlan Tarihi: 12.10.2026 - 11:39
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM İŞİ KAPSAMINDA HAZRO DM DADAŞ ÇIKIŞINDA BULUNAN 21TR-08077 21TR-08075 VE 21TR-08052 VE 21TR-15056 VE 21TR-16124 NOLU TR AG OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE İLETKEN CEKİMİ YAPILACAK YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093255
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hazro HAZRO HAZRO Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ORMANKAYA|ÇÖKEKSU|OYUKLU|KABAKAYA|BAHÇE|HÜRRİYET
İlan Tarihi: 14.10.2026 - 10:33
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:ormankaya çıkışı ormankaya köyünde müteahhit çalışması E-PROTOKOL ID: 10093539
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hazro HAZRO HAZRO Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ORMANKAYA|ÇÖKEKSU|OYUKLU|KABAKAYA|BAHÇE|HÜRRİYET
İlan Tarihi: 14.10.2026 - 10:33
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 07:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:ormankaya çıkışı ormankaya köyünde müteahhit çalışması E-PROTOKOL ID: 10093538
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hazro HAZRO HAZRO Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
GEDİKALAN|İNCEKAVAK|DADAŞ|UZUNARGIT
İlan Tarihi: 12.10.2026 - 11:39
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM İŞİ KAPSAMINDA HAZRO DM DADAŞ ÇIKIŞINDA BULUNAN 21TR-08077 21TR-08075 VE 21TR-08052 VE 21TR-15056 VE 21TR-16124 NOLU TR AG OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE İLETKEN CEKİMİ YAPILACAK YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093254
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hazro HAZRO HAZRO Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
GEDİKALAN|İNCEKAVAK|DADAŞ|UZUNARGIT
İlan Tarihi: 12.10.2026 - 11:39
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM İŞİ KAPSAMINDA HAZRO DM DADAŞ ÇIKIŞINDA BULUNAN 21TR-08077 21TR-08075 VE 21TR-08052 VE 21TR-15056 VE 21TR-16124 NOLU TR AG OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI VE İLETKEN CEKİMİ YAPILACAK YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093251
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hazro HAZRO HAZRO Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
VARINCA|SARIÇANAK|GEDİKALAN|UZUNARGIT
İlan Tarihi: 18.10.2026 - 11:45
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 12:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 14:00
Bilgi:Kurum ekibinin özel tr sayaç okuma çalışması için merkez dm den varınca çıkışında manevra yapılacak.
HANİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
TOPÇULAR|KALEDİBİ|KALABA|AKÇAYURT|YUKARITURALI|MERKEZ
İlan Tarihi: 05.10.2026 - 08:20
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA HANİ İLÇESİ SAĞLIK OCAĞI KÖKTEN TURALI KÖK ÇIKIŞINDA BULUNAN KALABA KÖYÜ 21TR-12781, 21TR-16290, 21TR-12570 VE 21TR-13979 AG OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10092522
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KIRIM
İlan Tarihi: 13.10.2026 - 19:12
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:3303725 NOLU ABONENİN PRİMER OKUMA İÇİN KOKİ KÖK SENKA MERMER ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093447
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÇARDAKLI|SERGEN
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 10:40
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:Planlı Kesinti (Çardaklı Kök ile Yukarı Çardaklı arasında direk dikimi ve iletken çekimi dolayısıyla enerji kesintisine ihtiyaç vardır.) E-PROTOKOL ID: 10093711
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ZİRVE
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 10:40
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 10:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 14:00
Bilgi:ZİRVE MAHALLESİNDE AG HAT GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK. KESİNTİ NOKTASI ORMAN KÖK DAHİLİ TR
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MERKEZ
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 10:32
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 17:30
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 18:10
Bilgi:MERKEZ MAHALLESİ ASOP BAKIMI YAPILACAK. KESİNTİ NOKTASI 2369583
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MERKEZ
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 10:32
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 18:30
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 19:10
Bilgi:MERKEZ MAHALLESİ PANO BAKIMI YAPILACAK KESİNTİ NOKTASI 2373688
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MERKEZ
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:56
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 22:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 22:20
Bilgi:MERKEZ MAHALLESİ TRAFO KADEME AYARI YAPILACAK. KESİNTİ NOKTASI HANİ DM DAHİLİTR
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÇARDAKLI|SERGEN
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 10:40
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:Planlı Kesinti (Çardaklı Kök ile Aşağı Çardaklı arasında direk dikimi ve iletken çekimi dolayısıyla enerji kesintisine ihtiyaç vardır.) E-PROTOKOL ID: 10093712
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
TOPÇULAR|KALEDİBİ|KALABA|AKÇAYURT|YUKARITURALI|MERKEZ
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 08:35
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA HANİ İLÇESİ SAĞLIK OCAĞI KÖKTEN TURALI KÖK ÇIKIŞINDA BULUNAN KALABA KÖYÜ 21TR-12781, 21TR-16290, 21TR-12570 VE 21TR-13979 AG OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093815
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
GÜRBÜZ|SÜSLÜ|SERGEN|OKURKÖY|VEZİRİ|ÇARDAKLI
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:25
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:PLANLI KESİNTİ ( GABAN KÖK - GÜRBÜZ ÇIKIŞINDA KET KAPSAMINDA YAPILACAK DEPLASE İŞLEMLERİ İÇİN OG KESİNTİ TALEP EDİLMEKTEDİR.) E-PROTOKOL ID: 10093887
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MERKEZ
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 17:40
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 18:10
Bilgi:MERKEZ MAHALLESİ ASOP PANO BAKIMI YAPILACAK. KESİNTİ NOKTASI 2369598
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MERKEZ
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 18:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 18:20
Bilgi:MERKEZ MAHALLESİ ASOP PANO BAKIMI YAPILACAK. KESİNTİ NOKTASI 2369599
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MERKEZ
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 18:20
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 18:40
Bilgi:MERKEZ MAHALLESİ PANO BAKIMI YAPILACAK. KESİNTİ NOKTASI 2369602
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÇARDAKLI|SERGEN
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 10:40
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:Planlı Kesinti (Çardaklı Kök ile Yukarı Çardaklı arasında direk dikimi ve iletken çekimi dolayısıyla enerji kesintisine ihtiyaç vardır.) E-PROTOKOL ID: 10093704
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
TOPÇULAR|KALEDİBİ|KALABA|AKÇAYURT|YUKARITURALI|MERKEZ
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 08:35
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA HANİ İLÇESİ SAĞLIK OCAĞI KÖKTEN TURALI KÖK ÇIKIŞINDA BULUNAN KALABA KÖYÜ 21TR-12781, 21TR-16290, 21TR-12570 VE 21TR-13979 AG OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093811
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
GÜRBÜZ|SÜSLÜ|SERGEN|OKURKÖY|VEZİRİ|ÇARDAKLI
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:25
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:PLANLI KESİNTİ ( GABAN KÖK - GÜRBÜZ ÇIKIŞINDA KET KAPSAMINDA YAPILACAK DEPLASE İŞLEMLERİ İÇİN OG KESİNTİ TALEP EDİLMEKTEDİR.) E-PROTOKOL ID: 10093886
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MERKEZ
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:56
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 18:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 18:30
Bilgi:MERKEZ MAHALLESİ PANO BAKIMI YAPILACAK. KESİNTİ NOKTASI 2373707
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MERKEZ
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:57
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 18:30
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 19:00
Bilgi:MERKEZ MAHALLESİ PANO BAKIMI YAPILACAK. KESİNTİ NOKTASI 2373706
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MERKEZ
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:57
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 19:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 19:30
Bilgi:MERKEZ MAHALLESİ PANO BAKIMI YAPILACAK. KESİNTİ NOKTASI 2373708
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Hani HANİ HANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MERKEZ
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 15:13
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 19:30
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 20:00
Bilgi:MERKEZ MAHALLESİ PANO BAKIMI YAPILACAK. KESİNTİ NOKTASI 2373704
DİCLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Dicle DİCLE DİCLE Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BALTACI|KOCAALAN|ULUÇEŞME
İlan Tarihi: 13.10.2026 - 08:50
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:Planlı Kesinti (Kocaalan Kök ile Baltacı çıkışı arasında direk dikimi ve iletken çekimi dolayısıyla enerji kesintisine ihtiyaç vardır.) E-PROTOKOL ID: 10093384
ÇÜNGÜŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çüngüş ÇÜNGÜŞ ÇÜNGÜŞ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ORMANÇAYI|POLATUŞAĞI|SEFERUŞAĞI|ÇAYBAŞI|NORŞİN|YUKARIŞEYHLER
İlan Tarihi: 12.10.2026 - 09:36
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:ÇÜNGÜŞ SEFERUŞAĞI KÖKTEN ÇINARKÖY ÇIKIŞINDA BULUNAN 21TR-09036 NOLU TRAFODA DİREK DİKİMİ HAT BAKIMI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093230
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çüngüş ÇÜNGÜŞ ÇÜNGÜŞ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
SEFERUŞAĞI|NORŞİN
İlan Tarihi: 12.10.2026 - 17:54
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA SEFERUŞAĞI KÖKTEN SEFERUŞAĞI ÇIKIŞI AG-OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093360
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çüngüş ÇÜNGÜŞ ÇÜNGÜŞ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KARŞIYAKA|HOYA|İBİKKAYA
İlan Tarihi: 08.10.2026 - 19:02
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:30
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:30
Bilgi:ÇÜNGÜŞ MERKEZ KÖK ADLİYE ÇIKIŞI DİREK DİKİMİ VE ALPEK ÇEKİMİNDEN DOLAYI KESİNTİYE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR. E-PROTOKOL ID: 10092964
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çüngüş ÇÜNGÜŞ ÇÜNGÜŞ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
SEFERUŞAĞI|NORŞİN
İlan Tarihi: 12.10.2026 - 17:54
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA SEFERUŞAĞI KÖKTEN SEFERUŞAĞI ÇIKIŞI AG-OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093353
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çüngüş ÇÜNGÜŞ ÇÜNGÜŞ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KARŞIYAKA|CAMİİSUK|CAMİİ KEBİR
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 11:47
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:ÇÜNGÜŞ MERKEZ KÖK F6 ÇIKIŞI DİREK DİKİMİ VE ALPEK ÇEKİMİNDEN DOLAYI KESİNTİYE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR. E-PROTOKOL ID: 10093722
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çüngüş ÇÜNGÜŞ ÇÜNGÜŞ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KARŞIYAKA
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 11:47
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:MERKEZ KÖK DAHİLİ ÇIKIŞI DİREK DİKİMİ VE ALPEK ÇEKİMİNDEN DOLAYI KESİNTİYE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR. E-PROTOKOL ID: 10093718
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çüngüş ÇÜNGÜŞ ÇÜNGÜŞ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
SEFERUŞAĞI|NORŞİN
İlan Tarihi: 12.10.2026 - 17:54
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA SEFERUŞAĞI KÖKTEN SEFERUŞAĞI ÇIKIŞI AG-OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093351
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çüngüş ÇÜNGÜŞ ÇÜNGÜŞ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KARŞIYAKA|CAMİİSUK|CAMİİ KEBİR
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 11:47
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:ÇÜNGÜŞ MERKEZ KÖK F6 ÇIKIŞI DİREK DİKİMİ VE ALPEK ÇEKİMİNDEN DOLAYI KESİNTİYE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR. E-PROTOKOL ID: 10093721
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çüngüş ÇÜNGÜŞ ÇÜNGÜŞ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YAYGINKONAK
İlan Tarihi: 14.10.2026 - 18:22
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:30
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 15:00
Bilgi:21TR-14076 ALBAYRAK KÖK YAYGINKONAK ÇIKIŞINDA AĞAÇ BUDAMA VE SEHİM ALMA ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN SAAT ARALIĞINDA ENERJI KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
ÇINAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çınar ÇINAR ÇINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAĞIVAR|ÇARIKLI|ŞEHİTLİK|ŞÜKÜRLÜ
İlan Tarihi: 09.10.2026 - 17:28
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:21-DM13[TM2-F8 GİRİŞİ]H23 çıkışında OG Hat bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çınar ÇINAR ÇINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YAPRAKBAŞI|AŞAĞIKONAK|DÜZOVA|AKÇOMAK|ÇUKURBAŞI|ÖNCÜLÜ
İlan Tarihi: 13.10.2026 - 19:11
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:2016362 NOLU ABONENİN ABONE İPTALİ İÇİN AKÇOMAK KÖK AŞAĞI KONAK ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093497
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çınar ÇINAR ÇINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KUTLUK|BELENLİ|İNCİRTEPE|HASKÖY
İlan Tarihi: 13.10.2026 - 19:11
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:2016260 NOLU ABONENİN ABONE İPTALİ İÇİN KUTLUK KÖK AÇIKKUYU ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093496
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çınar ÇINAR ÇINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
OVABAĞ|KARASUNGUR|HALIÖREN|KARACADAĞ|ÇÖMÇELİ|DİŞLİBAŞAK|LEBLEBİTAŞ|İNANÖZ|SEVİNDİK
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 14:44
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 13:00
Bilgi:3. ŞAHIS KESİNTİ TALEBİNE İSTİNADEN OVABAĞ KÖK 3 DEN OVABAĞ ÇIKIŞINDA KESİNTİ YAŞANACAKTIR.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çınar ÇINAR ÇINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
EKİNVEREN|FATİH|YENİ|BAĞACIK
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 14:44
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 12:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 16:00
Bilgi:3 ŞAHIS KESİNTİ TALEBİNE İSTİNADEN BAĞACIK KÖKTEN İKİZORLUK ÇIKIŞINDA KESİNTİ YAŞANACAKTIR.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çınar ÇINAR ÇINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BÖLÜMLÜ|ÖNCÜLÜ
İlan Tarihi: 13.10.2026 - 19:14
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:GÜLER KÖKTEN BÖLÜMLÜ ÇIKIŞINDA 21TR-05626 numaralı trafoda bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır. NOT : BİSMİL BAKIM EKİBİNE AİT KESİNTİDİR.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çınar ÇINAR ÇINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
CUMHURİYET|GÖKTEPE|GÜRSES
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 18:04
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3328515 NOLU ABONENİN ISLAHAT İÇİN GÖKTEPE KÖK SULAMALAR ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093794
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çınar ÇINAR ÇINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KÜREKLİ|ORTAŞAR|KURUYAZI|HÖYÜKDİBİ
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:25
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:21KOK-031[SEYDEK KÜREKLİ ÇIKIŞI]H02 çıkışında OG Hat bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çınar ÇINAR ÇINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
İNCİRTEPE|AKÇOMAK|ÇUKURBAŞI|ŞEKERÖREN
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:25
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:21KOK-157[İNCİRTEPE ÇIKIŞI]H04 çıkışında OG Hat bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çınar ÇINAR ÇINAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BEŞPINAR|ALTINAKAR|ŞEKERÖREN|TEKKAYNAK|YENİ|BELENLİ|ŞÜKÜRLÜ|İNCİRTEPE|BAŞALAN
İlan Tarihi: 14.10.2026 - 18:22
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 15:00
Bilgi:ARIZA VE TEHLİKE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER KAPSAMINDA DİYARBAKIR TM 1 DEN F16 GELENSU ÇIKIŞINDA KESİNTİ YAŞANACAKTIR.
ÇERMİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çermik ÇERMİK ÇERMİK Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ORMANÇAYI|BALCILAR|POLATUŞAĞI|AYDINLI|SEFERUŞAĞI|ARPADERE|TÜRKMEN|NORŞİN|ÇAYBAŞI|ELİFUŞAĞI|YUKARIŞEYHLER
İlan Tarihi: 12.10.2026 - 17:54
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA ELİFUŞAĞI KÖKTEN AYDINLI ÇIKIŞINDA BULUNAN 21TR-12925 - 21TR-09023 NOLU TRAFODA OG-AG HAT ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093359
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çermik ÇERMİK ÇERMİK Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
AYNALI|PETEKKAYA|BADEMLİ|DEĞİRMENLİ
İlan Tarihi: 14.10.2026 - 18:21
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:30
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:30
Bilgi:BALIK SIRTI KOK PETEKKAYA CIKISI DİREK DİKİMİ VE ALPEK ÇEKİMİNDEN DOLAYI KESİNTİYE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR. E-PROTOKOL ID: 10093587
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çermik ÇERMİK ÇERMİK Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
TEPE
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 15:13
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 00:30
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 01:30
Bilgi:Aşevi kök dahili trf.yeni abone bağlantısı yapılacak çalışma sırasında kesinti yaşanacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çermik ÇERMİK ÇERMİK Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ORMANÇAYI|BALCILAR|POLATUŞAĞI|AYDINLI|SEFERUŞAĞI|ARPADERE|TÜRKMEN|NORŞİN|ÇAYBAŞI|ELİFUŞAĞI|YUKARIŞEYHLER
İlan Tarihi: 12.10.2026 - 17:54
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA ELİFUŞAĞI KÖKTEN AYDINLI ÇIKIŞINDA BULUNAN 21TR-12925 - 21TR-09023 NOLU TRAFODA OG-AG HAT ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093355
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çermik ÇERMİK ÇERMİK Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
SİNE
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 14:44
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:PLANLI KESİNTİ ( 21TR-15270 NOLU TRAFODAN KET KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER İÇİN AG KESİNTİ TALEP EDİLMEKTEDİR. AB:SELEHATTİN BALPETEK ) E-PROTOKOL ID: 10093735
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çermik ÇERMİK ÇERMİK Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
AYNALI|PETEKKAYA|BADEMLİ|DEĞİRMENLİ
İlan Tarihi: 14.10.2026 - 18:21
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:30
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:30
Bilgi:BALIK SIRTI KOK PETEKKAYA CIKISI DİREK DİKİMİ VE ALPEK ÇEKİMİNDEN DOLAYI KESİNTİYE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR. E-PROTOKOL ID: 10093588
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çermik ÇERMİK ÇERMİK Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
TOPLU|YİĞİTLER|BAŞARI|AŞAĞITAŞMALI|KIRMATEPE|İNCEHIDIR|ALAKOÇ|AKKOYUNLU|KARACAVİRAN|YEŞİLOVA|KONUKSEVER|BAYKAL|KALECİK|BAYIRBAĞI|GÖZEREK|KEKLİK
İlan Tarihi: 17.10.2026 - 14:47
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 17:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 19:00
Bilgi:Keklik mod. Konuksever kök çıkışı xlpe dış izolasyon kontrolü sağlanacak çalışma sırasında kesinti yaşanacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çermik ÇERMİK ÇERMİK Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ORMANÇAYI|BALCILAR|POLATUŞAĞI|AYDINLI|SEFERUŞAĞI|ARPADERE|TÜRKMEN|NORŞİN|ÇAYBAŞI|ELİFUŞAĞI|YUKARIŞEYHLER
İlan Tarihi: 12.10.2026 - 17:54
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA ELİFUŞAĞI KÖKTEN AYDINLI ÇIKIŞINDA BULUNAN 21TR-12925 - 21TR-09023 NOLU TRAFODA OG-AG HAT ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093356
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çermik ÇERMİK ÇERMİK Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
TEPE
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 18:07
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:PLANLI KESİNTİ ( 21TR - 08593 NOLU TRAFODAN KET KAPSAMINDA DİREK DİKİMLERİ İÇİN AG KESİNTİ TALEP EDİLMEKTEDİR. AB: MUHARREM KARA) E-PROTOKOL ID: 10093993
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Çermik ÇERMİK ÇERMİK Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KÖKSAL|ÇUKUR|SİNE|KÖMÜRCÜLER|HABURMAN|AKPINAR|YAYIKLI|KORUDAĞ|ESKİBAĞ|GENCELİ|BAHÇE|GÖKTEPE|ARMUTLU|KARAKAYA|PINARLI
İlan Tarihi: 17.10.2026 - 20:43
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 11:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 13:30
Bilgi:Sine kök Yayıklı mod.çıkışı Yayıklı mod.giriş hücre kontrolü yapılacak çalışma sırasında kesinti yaşanacaktır.
BİSMİL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÜÇTEPE|AMBAR
İlan Tarihi: 08.10.2026 - 19:02
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:AMBAR TR-1 KÖKTEN SULAMALAR ÇIKIŞINDA Og hat bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ALİBEY|BELLİ|BABAHAKİ|KARABÖRK|OFKÖY|KUMRULU|SEKİ|KARAÇÖLYA|KORUKÇU|KAMIŞLI|SAZLI|TİLKİLİK|KARAYİĞİT|YAMAÇKÖY|UĞRAK|UYANIK
İlan Tarihi: 14.10.2026 - 08:59
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA BİSMİL BELLİ KÖKTEN BELLİ ÇIKIŞINDA BULUNAN ENH HATTINDA OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093522
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
DORUK|YAZIR
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 16:51
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:92298144 TESİSAT NOLU ABONENİN PRİMER PANOSUNUN DEĞİŞİMİ İÇİN DORUK KÖK SELAMET ÇIKIŞINDA KESİNTİ YAŞANACAKTIR.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
FIRAT
İlan Tarihi: 13.10.2026 - 19:14
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:TR-22 KÖKTEN DİREK TİPİ TR ÇIKIŞINDA 21TR-06390 ve 21TR-06391 numaralı trafolarda bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ALİBEY|BELLİ|BABAHAKİ|KARABÖRK|OFKÖY|KUMRULU|SEKİ|KARAÇÖLYA|KORUKÇU|KAMIŞLI|SAZLI|TİLKİLİK|KARAYİĞİT|YAMAÇKÖY|UĞRAK|UYANIK
İlan Tarihi: 14.10.2026 - 08:59
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA BİSMİL BELLİ KÖKTEN BELLİ ÇIKIŞINDA BULUNAN ENH HATTINDA OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093525
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
DERBENT|TEPECİK|HİSARKAYA
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 16:51
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:92298156 TESİSAT NOLU ABONENİN PRİMER PANOSUNUN DEĞİŞİMİ İÇİN TEPECİK KÖK DERBENT ÇIKIŞINDA KESİNTİ YAŞANACAKTIR.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ŞENOCAK|MEYDANKÖY|SOYLU|ÇINARÖNÜ|KARAKÖY|İŞGÖREN|YAZIR|KIRKDİREK|İSAPINAR|TAŞLIK|DORUK|ÇATALTARLA|KOĞUK
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 17:36
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:OSOS SAHA OPR KAPSAMINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093758
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAHARLI|BAĞPINAR|YENİEVLER|YENİDOĞAN|TEZGEÇER|YEŞİLLİ|IŞIKLAR|SARIYAZMA|KENGERLİ|ESENBAĞ|KAPAKLIPINAR|ÇÖLAĞAN|KAĞITLI|BAHÇECİK|ÇATAKSU|KÖPRÜBAŞI|ÇUBUKLU|DOĞU ÇANAKÇI
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 17:45
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3300913 NOLU NABONENİN OKUMASI İÇİN KAĞITLI KÖK F15 ÇERMO ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093782
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KAĞITLI|BEYBULAK|HARMANLAR|KUMLUÇAT|MERMER|SAYARLAR|ÇUBUKLU|GÜLTEPE|KARAÇİMEN|ERYOLU|KAYAYOLU|ÇELİKLİ|ALABAL
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 16:13
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:PLANLI KESİNTİ ( KAĞITLI KÖK - ÇUBUKLU ÇIKIŞINDA KET KAPSAMINDA DİREK DİKİMİ İÇİN OG KESİNTİ TALEP EDİLMEKTEDİR. AB: FERDİ DORĞUN) E-PROTOKOL ID: 10093938
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KAZANCI|TÜRKMENHACI|MEYDANLIK|BÖLÜMLÜ|KARAPINAR
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 16:13
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3331533 NOLU ABONENİN GENEL KONTROL İÇİN KAZANCI KÖK KAZANCI ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093937
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KÖSELİ|OBALI|TÜRKMENHACI|ARALIK|KARAPINAR
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 16:13
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:30
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 16:30
Bilgi:HASTANE KÖKTEN BAŞAKŞEHİR KÖK ÇIKIŞINDA TESİS ÇALIŞMASINDAN DOLAY DİREK DİKİM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093939
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YUKARIDOLAY|SERÇELER|KARAÇÖLYA|BAHÇE|OFKÖY|YUKARIHARIM|AŞAĞIDOLAY|ÇAKILTAŞI|AKÇAY|ULUTÜRK|KORUKÇU
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 10:32
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 11:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 12:30
Bilgi:BELLE KÖK OF ÇIKIŞ HÜCRESİNİN KESİCİ ARIZASININ GİDERİLMESİ İÇİN KESİCİ BİRİMİNE KESİNTİ YAPILACAKTIR.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ALİBEY|BELLİ|BABAHAKİ|KARABÖRK|OFKÖY|KUMRULU|SEKİ|KARAÇÖLYA|KORUKÇU|KAMIŞLI|SAZLI|TİLKİLİK|KARAYİĞİT|YAMAÇKÖY|UĞRAK|UYANIK
İlan Tarihi: 14.10.2026 - 08:59
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3.SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA BİSMİL BELLİ KÖKTEN BELLİ ÇIKIŞINDA BULUNAN ENH HATTINDA OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093518
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KAĞITLI|BEYBULAK|HARMANLAR|KUMLUÇAT|MERMER|SAYARLAR|ÇUBUKLU|GÜLTEPE|KARAÇİMEN|ERYOLU|KAYAYOLU|ÇELİKLİ|ALABAL
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 17:45
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3330191 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN KAĞITLI KÖK ÇUBUKLU ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093776
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
TEPECİK|HARMANLI|SOYLU|DORUK
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 16:51
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:92298479 TESİSAT NOLU ABONENİN PRİMER PANOSUNUN DEĞİŞİMİ İÇİN TEPECİK KÖK TEPECİK ÇIKIŞINDA KESİNTİ YAŞANACAKTIR.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KÖSELİ|OBALI|TÜRKMENHACI|ARALIK|KARAPINAR
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 18:07
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:30
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 16:30
Bilgi:HASTANE KÖKTEN BAŞAKŞEHİR KÖK ÇIKIŞINDA TESİS ÇALIŞMASINDAN DOLAY DİREK DİKİM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093996
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bismil BİSMİL BİSMİL Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
AKPINAR|ALTIOK|FATİH
İlan Tarihi: 17.10.2026 - 20:43
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 10:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 15:00
Bilgi:ARIZA VE TEHLİKE ÖNLEYİCİ FALİYETLER KAPSAMINDA TR 16/E(21TR-06405)'DE AG DAĞITIM PANO KAİDE ONARIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN SAAT ARALIKLARINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.(TR 16 KÖK/DİREK TİPİ TR ÇIKIŞI)
ERGANİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
SANAYİ|DİCLE|ADNAN MENDERES
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 18:07
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 01:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 03:00
Bilgi:sezai karakoç kök siteler çıkışı marka 21 karşısı tr orta refüj tmş değişiminnden dolayı enerji kesintisi yapıalcaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
AŞAĞIBİTİKÇİ|İNCEHIDIR|GİRAYLAR|KAVAKLI|AKÇOBAN|YUKARIBİTİKÇİ
İlan Tarihi: 12.10.2026 - 17:09
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3. SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA İNCEHIDIR KÖKTEN BOSTANEK ÇIKIŞINDA BULUNAN OG HATTA DİREK DİKİMİ VE OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093310
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ŞÖLEN|GÖZEKAYA|DERİNGÖZE
İlan Tarihi: 13.10.2026 - 19:12
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:ŞÖLEN KÖKTEN ŞÖLEN ÇIKIŞI KESİLEREK GÖZEKAYADA TESİS ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093442
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
FATİH|KEMALİYE|KEMERTAŞ|SARAY|AZİZİYE|FEVZİ ÇAKMAK
İlan Tarihi: 14.10.2026 - 08:59
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:30
Bilgi:ERGANİ DM F3 KESİLİP YATRIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093514
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YAPRAKLI|KORTAŞ|ORTAAĞAÇ
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 08:35
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-17133[KORTAŞ ÇIKIŞI]H01 Çıkışında OG Hat Bakım Çalışması Olacağından Belirtilen Tarih Ve Saat Aralığında Enerji Kesintisi Olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YAMAÇLAR
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 08:35
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-04330 Numaralı Trafoda AG Hat Bakım Çalışması Olacağından Belirtilen Tarih Ve Saat Aralığında Enerji Kesintisi Olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KÖMÜRTAŞ|SANAYİ|BAGÜR|CAFERAN|ŞİRİNEVLER
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:27
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 11:00
Bilgi:dedaş kök metroloji kök çıkışı dağıtım birimleri çalışmasından dolayı enerji kesintisi yapılacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ŞÖLEN|YAKACIK|GÖZEKAYA|BAHÇEKÖY|GÖLBAŞI|ÇAVLI|KORUKÖY|BAHŞİLAR|YUKARIHAYDAN|CÖMERT|BADEMLİ|GÜNDOĞURAN|DERİNGÖZE|DİCLE|ALTAYKÖY|KIRKKUYU|GÜRÜNLÜ
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:27
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 11:00
Bilgi:Kıralan kök eski dicle hattı çıkışı dağıtım birimleri çalışacağından dolayı enerji kesintisi yapıalcaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
AZİZİYE|KEMALİYE|SARAY|KEMERTAŞ
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:56
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:hükümet konağı kök çarşı çıkışı kesilerek tesis müteahhit çalışması yapılacaktır E-PROTOKOL ID: 10093911
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ADNAN MENDERES|NAMIK KEMAL|FATİH|FEVZİ ÇAKMAK|KEMALİYE
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:56
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:BEKİR ARAL KÖK DİCLE KÖK ÇIKIŞI KESİLEREK TESİS ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093908
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
NAMIK KEMAL|KEMALİYE|FEVZİ ÇAKMAK|ADNAN MENDERES
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:56
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:2 Nolu sağlık ocağı kök Demirci ali çıkışı kesilerek tesis müteahhit çalışması yapılacaktır E-PROTOKOL ID: 10093899
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
GÖZLÜ|GÜNEŞTEPE|DOĞANKÖY|OLGUN|BUZLUCA|AKÇAKALE|BEREKETLİ|AZIKLI|KEKLİK
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:56
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3. SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA BEREKETLİ KÖKTEN UZUNAĞAÇ ÇIKIŞINDA BULUNAN AG OG HATTA DİREK DİKİMİ VE AG OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093898
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
SANAYİ|BAGÜR|KÖMÜRTAŞ|CAFERAN
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:56
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:3235918 NOLU ABONENİN SAYAÇ DEĞİŞİMİ İÇİN GÜZELCE KÖK SEYİT MELİK ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093894
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
SELMANKÖY|KAYAN|AKÇAKALE|GÖKİÇİ|KOCAALİ
İlan Tarihi: 09.10.2026 - 10:13
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:selman kök kayan çıkışı 2432596 nolu tesisatta og okuması yapılacağından dolayı belirtilen bölgelerde enerji kesintisi yaşanacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KAVAKLI|ALİTAŞI|DEMİRLİ
İlan Tarihi: 09.10.2026 - 10:13
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:06
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:demirli kök kavaklı çıkışı 2432705 nolu tesisatta og okuması yapılacağından dolayı belirtilen bölgelerde enerji kesintisi yaşanacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAGÜR|İSTASYON|YAYVANTEPE|ŞİRİNEVLER
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:38
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 13:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 16:00
Bilgi:dedaş kök şeyhhatip çıkışı dağıtım birimleri çalışmasındand olayı enerji kesintisi yapıalcktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YOLBULAN|ÇAYIRDERE|DAĞARASI|KESENTAŞ|ZİYARET
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:27
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 14:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:yolbulan kök yolbulan çıkışı dağıtım birimleri çalışmasından dolayı enerji kesintisi yapılacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
AŞAĞIBİTİKÇİ|İNCEHIDIR|GİRAYLAR|KAVAKLI|AKÇOBAN|YUKARIBİTİKÇİ
İlan Tarihi: 12.10.2026 - 17:09
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3. SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA İNCEHIDIR KÖKTEN BOSTANEK ÇIKIŞINDA BULUNAN OG HATTA DİREK DİKİMİ VE OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093323
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
SELMANKÖY|KAYAN|AKÇAKALE|GÖKİÇİ|KOCAALİ
İlan Tarihi: 12.10.2026 - 17:09
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3. SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA SELMAN KÖKTEN KAYAN ÇIKIŞINDA BULUNAN OG HATTA DİREK DİKİMİ VE OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093316
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YAMAÇLAR|OTLUCA|ZİYARET
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 15:53
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 16:00
Bilgi:yolbulan kök yamaçlar çıkışı otluca köyü mevki yamuk og direği düzeltimi için enerji kesintisi yapılacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KÖMÜRTAŞ|KARŞIBAĞLAR|ÖZBİLEK|YAKACIK|BAGÜR
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 08:35
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:21KOK-113[KÖMÜRTAŞ ÇIKIŞI]H03 Çıkışında OG Hat Bakım Çalışması Olacağından Belirtilen Tarih Ve Saat Aralığında Enerji Kesintisi Olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KAVAKLI
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 08:35
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-04206 Numaralı Trafoda AG Hat Bakım Çalışması Olacağından Belirtilen Tarih Ve Saat Aralığında Enerji Kesintisi Olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ADNAN MENDERES|NAMIK KEMAL|FATİH|FEVZİ ÇAKMAK|KEMALİYE
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:56
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:BEKİR ARAL KÖK DİCLE KÖK ÇIKIŞI KESİLEREK TESİS ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10093920
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
NAMIK KEMAL|KEMALİYE|FEVZİ ÇAKMAK|ADNAN MENDERES
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:56
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:2 Nolu sağlık ocağı kök Demirci ali çıkışı kesilerek tesis müteahhit çalışması yapılacaktır E-PROTOKOL ID: 10093915
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
AZİZİYE|KEMALİYE|SARAY|KEMERTAŞ
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:56
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:hükümet konağı kök çarşı çıkışı kesilerek tesis müteahhit çalışması yapılacaktır E-PROTOKOL ID: 10093912
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
GÖZLÜ|GÜNEŞTEPE|DOĞANKÖY|OLGUN|BUZLUCA|AKÇAKALE|BEREKETLİ|AZIKLI|KEKLİK
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:56
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3. SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA BEREKETLİ KÖKTEN UZUNAĞAÇ ÇIKIŞINDA BULUNAN AG OG HATTA DİREK DİKİMİ VE AG OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093902
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Ergani ERGANİ ERGANİ Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
FATİH|KEMALİYE|KEMERTAŞ|SARAY|AZİZİYE|FEVZİ ÇAKMAK
İlan Tarihi: 14.10.2026 - 08:59
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:30
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:30
Bilgi:ERGANİ DM F3 KESİLİP MÜTEAHİT ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093510
BAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAĞCILAR
İlan Tarihi: 09.10.2026 - 17:28
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-16038 Müşterek numaralı trafoda SDK çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAĞCILAR
İlan Tarihi: 09.10.2026 - 17:28
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-16008 Müşterek numaralı trafoda SDK çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
ÖZDEMİR|ALİPINAR|ÇARIKLI|KÖRHAT
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 10:32
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 10:35
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 18:00
Bilgi:Primer Pano Montajı için Alay DM'den Eski Çarıklı Tekel Çıkışında Kesinti Yapılacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAĞCILAR
İlan Tarihi: 14.10.2026 - 18:21
Kesinti Başlangıç : 18.10.2026 - 14:00
Kesinti Bitiş : 18.10.2026 - 18:00
Bilgi:AVEA-1 KÖKTE RÖLE OTOMASYON EKİPLERİNİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MURADİYE|KAYNARTEPE
İlan Tarihi: 14.10.2026 - 18:22
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 12:00
Bilgi:OFİS DM DEN GÜRSEL ÇIKIŞINDA 3.ŞAHIŞ BAZ İSTANYON ÇALIŞMASINDAN ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KAYNARTEPE|5 NİSAN|MEVLANA HALİT|SELAHATTİN EYYUBİ
İlan Tarihi: 15.10.2026 - 08:59
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 13:00
Bilgi:BATIKENT KÖKTEN ORTAOKUL 1 ÇIKIŞINDA ARIZA VE TEHLİKE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER KAPSAMINDA AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACATIR.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAĞCILAR
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:27
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-15550 KÖKTEN YENİHAL İÇİ ÇIKIŞI 21TR-15733 numaralı bina ve dahili trafolarda bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
SELAHATTİN EYYUBİ
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:27
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 17:00
Bilgi:21TR-00503 KÖKTEN YAŞAR DÜĞÜN SALONU ÇIKIŞI 21TR-00496 numaralı bina ve dahili trafolarda bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAĞCILAR|YENİKÖY
İlan Tarihi: 17.10.2026 - 13:30
Kesinti Başlangıç : 19.10.2026 - 13:35
Kesinti Bitiş : 19.10.2026 - 18:30
Bilgi:ŞAHİN SİTESİ ARKASI KÖKTE RÖLE OTOMASYON ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YUNUS EMRE|5 NİSAN
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:27
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:ÇELTİK KÖKTEN HACI HÜSEYİN AKYOL ÇIKIŞI 21TR-00535 numaralı bina ve dahili trafolarda bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YUNUS EMRE|ÇARIKLI|ALİPINAR|KÖRHAT|ÖZDEMİR|YENİKÖY
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:27
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:İSKANEVLERİ DMDEN BURHANNETİN YILDIZ KÖK ÇIKIŞI 21TR-00667 numaralı bina ve dahili trafolarda bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
OVABAĞ|KARAÇEVRE|KARASUNGUR|HALIÖREN|KARACADAĞ|ÇÖMÇELİ|BENEKLİTAŞ|DİŞLİBAŞAK|YEŞİLBAĞ|LEBLEBİTAŞ|SEVİNDİK|İNANÖZ|SIRIMKESER
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:27
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:21KOK-020[OVABAĞ ÇIKIŞI]H01 çıkışında OG Hat bakım çalışması olacağından belirtilen tarih ve saat aralığında enerji kesintisi olacaktır.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
YEŞİLDALLI|BAĞCILAR
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3329080 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN DEMETEVLER KÖK YEMİŞDALLI KÖY ÇIKIŞI ÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093859
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAĞCILAR
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 13:28
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 17:00
Bilgi:3303819 NOLU ABONENİN OKUMASI İÇİN DEMETEVLER KÖK ZANA TAKSİ YANI KÖK HAVAİ HATÇIKIŞINDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10093853
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
KOOPERATİFLER|MEVLANA HALİT|SELAHATTİN EYYUBİ
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 14:27
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 15:00
Bilgi:BATIKENT KÖKTEN OFİS ÇIKIŞINDA ARIZA VE TEHLİKE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER KAPSAMINDA AĞAÇ BUDAMA ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
MEVLANA HALİT
İlan Tarihi: 16.10.2026 - 18:07
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 09:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 10:00
Bilgi:TANYA SİTEİ KÖKÜN DAHİLİSİNDE ARIZA VE TEHLİKE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Diyarbakır İl Müdürlüğü
İl İlçe Bucak Köy Cadde/Sk
Diyarbakır Bağlar BAĞLAR BAĞLAR Bulunamadi Bulunamadi
Açık Adres
BAĞCILAR
İlan Tarihi: 17.10.2026 - 13:30
Kesinti Başlangıç : 20.10.2026 - 10:00
Kesinti Bitiş : 20.10.2026 - 16:00
Bilgi:TR-4 NEWROZ KÖKTE RÖLE OTOMASYON ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.