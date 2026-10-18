Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim programı UEDAŞ tarafından paylaşıldı. Uludağ Elektrik tarafından gerçekleştirilecek bakım, onarım, altyapı yenileme, trafo bakımı ve tesis çalışmaları nedeniyle Gemlik, Gürsu, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerinde belirli saatlerde enerji kesintisi yaşanması bekleniyor.

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Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim listesi Uludağ Elektrik tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik, Mustafakemalpaşa, İnegöl, Gürsu, Yenişehir, İznik, Orhangazi, Kestel ve Keles ilçelerinde yapılacak kesintilerin saatleri ve günleri de duyuruldu. İşte UEDAŞ planlı kesinti programı...

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18-19-20-21 EKİM UEDAŞ

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)

GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Ekim Pazar

•⁠ ⁠09.00-13.00 | Ata Mahallesi: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 137, 146 Nolu sokaklar ve Sanayi.

•⁠ ⁠09.00-13.00 | Ata SB Mahallesi.

•⁠ ⁠08.30-14.30 | Umurbey Mahallesi: Eski Orhangazi Yolu, 12, 14, 15 ve 11 Nolu sokaklar.

19 Ekim Pazartesi

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Cihatlı Mahallesi: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26 ve 29 Nolu sokaklar.

•⁠ ⁠09.00-15.30 | Hamidiye Mahallesi: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 Nolu sokaklar.

•⁠ ⁠09.00-12.00 | Umurbey Mahallesi: 2. Okul, Halilbey, Çıkmaz, Hüseyin Karpat, Hacı Etem Ağa, 1. Atatürk ve 2. Lale sokakları.

•⁠ ⁠09.00-12.00 | Umurbey Mahallesi: Kozalan ve Ahmet Dalibey.

•⁠ ⁠13.00-15.00 | Gençali Mahallesi: 528, 539, 540, 545 ve 640 Nolu sokaklar, Şahinler ve Köy Hizmetleri.

•⁠ ⁠09.00-12.00 | Cumhuriyet Mahallesi: Hastane, 388, 389, 393 ve 395 Nolu sokaklar.

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)



20 Ekim Salı

•⁠ ⁠09.00-13.00 | Haydariye Mahallesi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30 ve 31 Nolu sokaklar.

•⁠ ⁠09.00-13.00 | Küçükkumla Mahallesi: Haydariye Yolu.

•⁠ ⁠11.00-14.00 | Narlı Mahallesi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 Nolu sokaklar, Armutlu Yolu.

•⁠ ⁠09.30-12.00 | Adliye Mahallesi: 3 ve 9 Nolu sokaklar.

•⁠ ⁠13.00-15.00 | Gençali Mahallesi: 528, 539, 540, 545 ve 640 Nolu sokaklar, Şahinler ve Köy Hizmetleri.

21 Ekim Çarşamba

•⁠ ⁠09.00-13.00 | Ata Mahallesi: 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 113 ve 1 Nolu sokaklar.

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)

GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

19 Ekim Pazartesi

•⁠ ⁠12.00-13.00 | Yenidoğan Mahallesi: Ramiz Yiğit.

20 Ekim Salı

•⁠ ⁠09.00-14.00 | Yenidoğan Mahallesi: İncir.

•⁠ ⁠09.00-14.00 | Demetevler Mahallesi: B205, A120, A124, A100, B209, B110, B104, B230, A271, 275, B108, B202, Derindere, A122, A265, A255, B206, A246, B201, A128, B211, B207, B109, A228, B217, İsmetiye, A253, İsmet Paşa, B118, B203, A259, A111, A242, B113, Kurban Pazarı, B204, B221, B235, A248, A279, B101, B219, A238, A126, A240, A130, B115, B224, A269, B222, B106, B234, A257, A244, A263, A261, B105, B213, B114, A107, A267, B232, B103, B116, B226, B225, B215, B102, 281, B236, B112, 273 ve Şenlik.

•⁠ ⁠09.00-14.00 | İsabey Mahallesi: Işıklıhaye, 3. Dağı, 277, 275, İncesıhar, Boran, Kirazlık, Kayırılı, Havuzbaşı, Çınaraltı, Gürpınar, 5. Karadeniz, Karayel, 17. Yavuz.

•⁠ ⁠09.00-14.00 | Değirmenönü Mahallesi: Ankara Yolu.

•⁠ ⁠09.00-14.00 | Şirinevler Mahallesi: Ankara Yolu, E112, Dolak, 3. Derebaşı, Destek, 2. Yemenli, Deveci ve Kumluova.

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)

İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Ekim Pazar

•⁠ ⁠13.00-15.00 | Yeni Mahallesi: Lavanta, Pınar, Birey, Sancak, Seçil, Kazım Karabekir ve Gülfüdan sokakları.

19 Ekim Pazartesi

•⁠ ⁠06.00-08.00 | Süleymaniye Mahallesi: Desen, Donuji Vakıf, 6 Eylül, Özülük ve Gençler sokakları.

•⁠ ⁠06.00-08.00 | Sinanbey Mahallesi.

•⁠ ⁠06.00-08.00 | Osmaniye Mahallesi: 1. sokak.

•⁠ ⁠09.00-11.00 | Akhisar Mahallesi: Koza ve Şentepe sokakları.

•⁠ ⁠09.00-11.00 | Mesudiye Mahallesi: 1. Mercan, Gümüş, Hızır, Gazis İsmail Topçu, Gülistan ve 1. Sarmaşık sokakları.

•⁠ ⁠10.15-18.15 | Hocaköy Mahallesi: 5652, 5653, 5682, 5669, 5685, 5657, 5668, 5671, 5684, 5676, 5672, 5683, 5681, 5677, 5660, 5658, 5685, 5674, 5670, 5664, 5673, 5686, 5679, 5665 ve 5680 Nolu sokaklar; Sarıpınar Yolu, Hocaköy Merkez, Hocaköy Doğanyurdu, Hocaköy Cami, Hocaköy Çeltikçi ve Hocaköy Dere Yanı.

•⁠ ⁠10.15-18.15 | Kemalpaşa Mahallesi.

20 Ekim Salı

•⁠ ⁠09.30-15.30 | Yenişehir ilçesi, Marmaracık Mahallesi: Marmaracık ve Eski Marmaracık.

•⁠ ⁠09.30-15.30 | Sungurpaşa Mahallesi.

•⁠ ⁠09.30-15.30 | Kestel ilçesi, Soğuksu Mahallesi.

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)

İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

19 Ekim Pazartesi

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Tacir Mahallesi: Tacir/4, Tacir/2 ve Tacir/1.

•⁠ ⁠10.00-18.00 | Elmalı Mahallesi.

20 Ekim Salı

•⁠ ⁠10.00-13.00 | Selçuk Mahallesi: Rauf Denktaş Caddesi.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Tacir Mahallesi: Tacir/1.

21 Ekim Çarşamba

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Tacir Mahallesi: Tacir/2, Tacir/1 ve Tacir/4.

22 Ekim Perşembe

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Tacir Mahallesi: Tacir/1.

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)

KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

19 Ekim Pazartesi

•⁠ ⁠11.00-15.00 | Runguşpaşa Mahallesi: Faruk Katırcı, 133, İrfan Ülkeler, 119, Runguşpaşa, 121, Yüksel Arda, 14 Eylül ve Ortaokul.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Dağkadı Mahallesi.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Okçular Mahallesi.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Şahmelek Mahallesi.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Yeşildere Mahallesi.

•⁠ ⁠13.00-14.00 | Doğla Mahallesi.

•⁠ ⁠13.00-14.00 | Kıranlar Mahallesi.

•⁠ ⁠13.00-14.00 | Mecidiye Mahallesi.

•⁠ ⁠13.00-14.00 | Fevzipaşa Mahallesi.

•⁠ ⁠13.00-14.00 | Dağkadı Mahallesi.

•⁠ ⁠13.00-14.00 | Karasu Mahallesi.

•⁠ ⁠13.00-14.00 | Şahinköy Mahallesi.

•⁠ ⁠13.00-14.00 | Güngörmez Mahallesi.

•⁠ ⁠13.00-14.00 | Örencik Mahallesi.

•⁠ ⁠13.00-14.00 | Göleçik Mahallesi.

•⁠ ⁠13.00-14.00 | Dağesemen Mahallesi.

•⁠ ⁠13.00-14.00 | Küçükkaraağaç Mahallesi.

•⁠ ⁠13.00-14.00 | Gönü Mahallesi.

•⁠ ⁠13.00-14.00 | Arız Mahallesi.

•⁠ ⁠13.00-14.00 | Sultaniye Mahallesi.

•⁠ ⁠13.00-14.00 | Hotanlı Mahallesi.

•⁠ ⁠13.00-14.00 | Kedikaya Mahallesi.

•⁠ ⁠13.00-14.00 | Canbalı Mahallesi: Kocaada Mevkii ve Mahrukatçılar.

•⁠ ⁠13.00-14.00 | Yolağzı Mahallesi.

•⁠ ⁠13.00-14.00 | Hüdavendigar Mahallesi.

•⁠ ⁠13.00-14.00 | Keşlik Mahallesi.

•⁠ ⁠09.00-11.00 | Sırabademler Mahallesi: 14 Eylül ve Şehit Kemal Köse.

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)

20 Ekim Salı

•⁠ ⁠09.00-11.00 | Ova Hamidiye Mahallesi: Hamidiye.

•⁠ ⁠09.00-11.00 | Yenisaribey Mahallesi.

•⁠ ⁠09.00-11.00 | Akhisar Mahallesi.

•⁠ ⁠09.00-11.00 | Ortasaribey Mahallesi: 874 ve 875.

•⁠ ⁠09.00-11.00 | Beylik Mahallesi.

•⁠ ⁠09.00-11.00 | Sultaniye Mahallesi.

•⁠ ⁠09.00-11.00 | Küçükkaraağaç Mahallesi.

•⁠ ⁠09.00-11.00 | Ovaesemen Mahallesi.

•⁠ ⁠09.00-11.00 | Sazlıca Mahallesi.

•⁠ ⁠09.00-11.00 | Eskisaribey Mahallesi.

•⁠ ⁠11.00-16.00 | Danişment Mahallesi.

•⁠ ⁠11.00-16.00 | Dağkadı Mahallesi.

•⁠ ⁠11.00-16.00 | Çavuş Mahallesi.

•⁠ ⁠11.00-16.00 | Akhisar Mahallesi.

•⁠ ⁠11.00-16.00 | Tophisar Mahallesi.

•⁠ ⁠11.00-16.00 | İsmetpaşa Mahallesi.

•⁠ ⁠11.00-16.00 | Sultaniye Mahallesi.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Esentepe Mahallesi: 188, 224, Kanarya, 226, 296, 194, 225 ve 159.

21 Ekim Çarşamba

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Yeşildere Mahallesi.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Esentepe Mahallesi: 224, 188, 296, 159, Kanarya ve 194.

22 Ekim Perşembe

•⁠ ⁠09.00-13.00 | Şahinköy Mahallesi.

•⁠ ⁠09.00-13.00 | Karasu Mahallesi.

•⁠ ⁠09.00-13.00 | Kıranlar Mahallesi.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Esentepe Mahallesi: 226.

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)

KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

21 Ekim Çarşamba

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Ertuğrulgazi Mahallesi: Turgutalp, Doğan, Serçe, Şahin, Eşenlik, Gülseven, Ertuğrulbey, Orhanbey, Mehmetçik, Yakup Çelebi, Uludağ, Alparslan Türkeş.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Cuma Mahallesi: Adnan Menderes, Dikkaldırım, Korkmaz, Hüdavendigar, Dede, Keskin Pınar, Tahir Hoca, Karakol, Ethem Yaman, Karacaova, Nesim, Hoca Ahmet Yasevi, Atatürk, Orhanbey.

•⁠ ⁠09.00-17.00 | Yenice Mahallesi: Bursa, Çalık, Tuğrulbey, Uzun, Katırcıoğlu, Orhanbey, Yemişen, Stadyum, Bursa/3.

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)

KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Ekim Pazar

•⁠ ⁠09.00-12.00 | Turanköy Mahallesi: Ankara, Kuğu, Turan ve Turanköy Zambak sokakları.

•⁠ ⁠09.00-12.00 | Erdoğan Mahallesi.

20 Ekim Salı

•⁠ ⁠09.30-15.30 | Soğuksu Mahallesi.

21 Ekim Çarşamba

•⁠ ⁠09.00-13.00 | Yeni Mahallesi: Karaca, Göksu, Bora, Şen, Doğu ve Ülkü sokakları.

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)

MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Ekim Pazar

10.00-17.00 | Işıklı Mahallesi: 23, 1, 13, 3, 10, 12, 17, 20, 4, 22, 7, 5, 8 Nolu sokaklar.

10.00-17.00 | Yeni Mahallesi: Işıklı Köy 506.

10.00-17.00 | Ömerbey Mahallesi: Işıklı Köy.

12.00-13.00 | Bademli Mahallesi.

19 Ekim Pazartesi

10.00-11.00 | Tirilye Mahallesi: Kabrıstan, Karacabey.

13.00-14.00 | Bademli Mahallesi: 1053.

09.00-17.00 | Mesudiye Mahallesi: Mesudiye 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 54 ve 55 Nolu sokaklar; Maşat.

09.00-17.00 | Eğerce Mahallesi: Eğerce 11.

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)

20 Ekim Salı

09.00-13.00 | Çayönü Mahallesi: Çayönü 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 ve 16 Nolu sokaklar.

10.00-15.00 | Halitpaşa Mahallesi: İpek, 2. Rüzgârlı, Kumyaka ve 2. Liman.

14.00-17.00 | Yörükyenicesi Mahallesi: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21 ve 27 Nolu sokaklar.

09.00-17.00 | Mesudiye Mahallesi ve Eğerce Mahallesi için ayrıca 21 Ekim tarihli kesinti duyurusu bulunuyor.

21 Ekim Çarşamba

09.00-12.00 | Çağrışan Mahallesi: Mine, Lavanta, Eski Mudanya, 2161 ve 1. Karanfil.

13.00-17.00 | Çağrışan Mahallesi: Yağmur, Birsen, Suzan, 2. Güneş, Kocacınar ve Ali Durmaz.

13.00-17.00 | Bademli Mahallesi: 20.

09.00-15.00 | Tirilye Mahallesi: Tirilye 1, 2, 3, 5, 9, 12 ve 14; Karacabey.

09.00-17.00 | Mesudiye Mahallesi: Mesudiye 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 54 ve 55 Nolu sokaklar; Maşat.

09.00-17.00 | Eğerce Mahallesi: Eğerce 11.

15.30-17.00 | Tirilye Mahallesi: Servet, Zeytinlik, 3. Zeytin, Karacabey, Değirmenci, Taşlı, Kayar, Sadan ve Çamlıkahve.

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)

22 Ekim Perşembe

09.00-12.00 | Çağrışan Mahallesi: 3. Çiğdem, Atlas, 2151, Begonya, 2. Iğde, İğde, İlke, Nur, Nergis, 1. Defne, Takvim, Çağlayan, Eski Mudanya, Kurucupam, Ata, Işıltı, Orkide, Gürgen, Ay, 2002, 1. Karanfil, 2161, Hercai, 2015, Mine, Meşe, Tepe, 2025, Göksu, 2008, 1. Barbaros, Suzan, Lavanta, Buket, 2. Sümbül, Mudanya, Ali Durmaz, Salkım, Paşa, Gün, Hürriyet ve Vefa.

09.00-12.00 | Nilüferköy Mahallesi.

13.00-17.00 | Bademli Mahallesi: Şelale, 22, 26, 20, 28, 24, Sis ve Aydoğdu.

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)

24 Ekim Cumartesi

13.00-15.00 | Yalıçiftlik Mahallesi: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30 ve 32 Nolu sokaklar.

10.00-12.00 | Yalıçiftlik Mahallesi: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 ve 30 Nolu sokaklar.

10.00-12.00 | Çınarlı Mahallesi: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 16 Nolu sokaklar.

10.00-12.00 | Yaman Mahallesi: 1, 2, 3, 5, 6 ve 7 Nolu sokaklar.

10.00-12.00 | Orhaniye Mahallesi: Orhaniye 3.

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)

MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Ekim Pazar

•⁠ ⁠13.00-14.00: Tatkavaklı Mahallesi (Meşeli, Tatkavaklı Derecik sokakları)

•⁠ ⁠16.00-18.00: Yalıntaş, Hamidiye ve Yunus Emre mahalleleri

•⁠ ⁠12.00-18.00: Sincansarnıç Mahallesi (AG tesis çalışması)

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)



19 Ekim Pazartesi

•⁠ ⁠09.00-17.00: Uğurlupınar Mahallesi

•⁠ ⁠09.00-13.30: Orta Mahallesi (AG hat bakımı)

•⁠ ⁠09.30-17.30: Orta Mahallesi (Toprak Kümeler Koşuyolu Süzme Kanal Boyu)

•⁠ ⁠10.00-12.00: Uğurlupınar Mahallesi (AG tesis çalışması)

•⁠ ⁠12.00-18.00: Sincansarnıç Mahallesi

•⁠ ⁠13.00-14.00: Orta, Doğla, Kıranlar, Mecidiye, Fevzipaşa, Dağkadı, Karasu, Şahinköy, Güngörmez, Örencik, Göleçik, Dağesemen, Küçükarağaç, Gönü, Arız, Sultaniye, Hotanlı, Kedikaya, Canbalı, Yolağzı, Hüdavendigar ve Keşlik mahalleleri

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)



20 Ekim Salı

•⁠ ⁠09.00-17.00: Sincansarnıç Mahallesi (OG tesis çalışması)

21 Ekim Çarşamba

•⁠ ⁠09.00-17.00: Barış, Adalet ve Tatkavaklı mahalleleri (OG tesis çalışması)

22 Ekim Perşembe

•⁠ ⁠09.00-17.00: Demirdere ve Tatkavaklı mahalleleri (OG tesis çalışması)

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)

NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Ekim Pazar

•⁠ ⁠10.00-12.00: Başköy – OG hat bakımı.

•⁠ ⁠10.00-14.00: Demirci, Çalı – Ağaç kesimi.

•⁠ ⁠13.00-18.00: Çalı, Yaylacık – Ağaç kesimi.

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)



19 Ekim Pazartesi

•⁠ ⁠09.00-14.00: Karaman – Sokak aydınlatma tesisi.

•⁠ ⁠09.00-17.00: İhsaniye, Ürünlü, Tahtalı – OG tesis çalışması.

•⁠ ⁠09.00-17.00: İhsaniye – AG tesis çalışması.

•⁠ ⁠10.00-14.00: İhsaniye – AG tesis çalışması.

•⁠ ⁠10.00-11.00: Kültür – Abone bağlama.

•⁠ ⁠12.00-13.00: Gümüştepe – Abone bağlama.

•⁠ ⁠14.00-17.30: Karaman – Sokak aydınlatma tesisi.

•⁠ ⁠17.00-18.00: 30 Ağustos Zafer, Çalı, Yaylacık – Abone bağlama.

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)



20 Ekim Salı

•⁠ ⁠09.00-11.00: 30 Ağustos Zafer – Trafo bakımı.

•⁠ ⁠09.00-12.00: Yüzüncüyıl – SDK deplase.

•⁠ ⁠09.00-17.00: Karaman, Esentepe, İhsaniye – Sokak aydınlatma tesisi.

•⁠ ⁠11.30-13.00: Tahtalı – Trafo bakımı.

•⁠ ⁠13.00-17.00: Yüzüncüyıl – SDK deplase.

•⁠ ⁠14.00-16.00: Doğanköy – Trafo bakımı.

•⁠ ⁠16.30-17.30: Hasanağa – Abone bağlama.

•⁠ ⁠17.00-18.00: Çalı, Yaylacık – Abone bağlama.

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)



21 Ekim Çarşamba

•⁠ ⁠09.00-13.00: Balat – SDK deplase.

•⁠ ⁠09.00-14.00: 23 Nisan, Ertuğrul – OG fiziki irtibat.

•⁠ ⁠09.00-14.00: İhsaniye, Esentepe – Sokak aydınlatma tesisi.

•⁠ ⁠09.00-14.00: İhsaniye – AG tesis çalışması.

•⁠ ⁠09.00-14.00: Esentepe – Sokak aydınlatma tesisi.

•⁠ ⁠09.00-17.00: İhsaniye – Sokak aydınlatma tesisi.

•⁠ ⁠14.00-16.00: Balat – SDK deplase.

•⁠ ⁠14.00-17.00: Esentepe – Sokak aydınlatma tesisi.

•⁠ ⁠14.00-17.30: Esentepe, İhsaniye – Sokak aydınlatma tesisi.

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)



22 Ekim Perşembe

•⁠ ⁠09.00-12.00: Görükle, Dumlupınar – Ağaç kesimi.

•⁠ ⁠09.00-12.00: 19 Mayıs – SDK deplase.

•⁠ ⁠13.00-15.00: Görükle – Ağaç kesimi.

•⁠ ⁠13.00-16.00: 19 Mayıs – SDK deplase.

•⁠ ⁠15.00-17.30: Görükle – Ağaç kesimi.

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)



23 Ekim Cuma

•⁠ ⁠09.00-12.00: Görükle – Ağaç kesimi.

•⁠ ⁠13.00-15.00: Görükle – Ağaç kesimi.

•⁠ ⁠15.00-17.30: Görükle – Ağaç kesimi.

24 Ekim Cumartesi

•⁠ ⁠09.00-12.00: Görükle – Ağaç kesimi.

•⁠ ⁠13.00-17.00: Görükle – Ağaç kesimi.

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)

ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Ekim Salı

•⁠ ⁠09.00-17.00: Muradiye – AG hat bakımı.

•⁠ ⁠09.00-17.00: Fatih – AG hat bakımı.

•⁠ ⁠09.00-17.00: Muradiye – AG hat bakımı.

21 Ekim Çarşamba

•⁠ ⁠10.00-13.00: Yeniköy – OG fiziki irtibat çalışması.

22 Ekim Perşembe

•⁠ ⁠09.00-17.00: Hürriyet – OG tesis çalışması.

23 Ekim Cuma

•⁠ ⁠09.00-17.00: Fatih, Örnekköy, Muradiye, Yenigürle ve Akharem – OG tesis çalışması.

25 Ekim Pazar

•⁠ ⁠09.30-13.30: Muradiye – OG hat bakımı.

•⁠ ⁠09.30-13.30: Fatih – OG hat bakımı.

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)

OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

19 Ekim Pazartesi

•⁠ ⁠08.30-16.30: Emek Adnan Menderes – Çetin, Ersin, Özen, Bayram, Arda, 1. Arda, Gül, Çetin, Fırat, Okul, Tuna, Vatan, Uludağ, Şen, Güngören, Gökyüzü, Aşır, Taşkaya, Ondokuzmayıs, Hasırcı, Burak, Ulu, Hami̇tler, Sevinç.

•⁠ ⁠08.30-16.30: Geçit – Sanayi, Güzel.

•⁠ ⁠09.00-13.00: Çekirge – 1. Çamlıca, Yüzbaşı Rüştü Dinçer, Eren, Kadıköşkü, Kartal, Uygun, Saray.

•⁠ ⁠14.30-17.30: Demirtaş Sakarya – Çam 2, Kıran, Çam 1, Kirantepe.

•⁠ ⁠14.30-17.30: Demirtaş Barbaros.

•⁠ ⁠11.00-13.00: İsmetiye – 574, 375, 3. İnan, 567, İnci Çıkmazı, 2. İkbal, 377, 2. İdil, İstasyon, 7. İnci, Tepecik, İlbey, 568, İmece, 2. İhtiyar, Cumba.

•⁠ ⁠10.00-11.00: Kültür – 75. Yıl Cumhuriyet.

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)



20 Ekim Salı

•⁠ ⁠08.30-12.00: Güneştepe – 2. Emirdağ, 16. Yılmaz, 23. Çeşme, Ceren, 10. Güney, 3. Doğa, 692, Cihan, 14. Çınar, Cömert, Yaman, 691, 8. Taner.

•⁠ ⁠08.30-12.00: Yunuseli – Kavaklıdere, 232, 5. Cenk, Akdemir, 4. Çeltik, 802, Dizdar, Yürekli, 4. Aktaş, 648, 9. Huzur, 9. Güçlü, 8. Güngör, 6. Akarsu, 5. Ümit, 9. Uzun, 3. Sever, 5. Derman, 8. Oğuz, 2. Oba, 4. Kerem, Yaman, 4. Tunce, 2. Çekirge, 8. Kumru.

•⁠ ⁠08.30-12.00: Yunuseli – 4. Aktaş, 220, 9. Huzur, Yaman, 13. Aksaya, Uzun, 10. Çetin, 2. Eşen, 8. Gülşen, Şht. Göksu Şafak Şahin, Karanfil Çıkmazı, 2. Vahit.

•⁠ ⁠08.30-16.30: Çağlayan – 1. Harmanlar.

•⁠ ⁠13.00-16.30: Nilüferköy – Esentepe, Dede, 14. Gümüş, Nilüfer İnönü, 17. Bayır, Yeşil, 2. Mimarsinan.

•⁠ ⁠08.30-12.00: Yunuseli – 657, 658, 6. Çamlı, Somuncu Baba, Şht. Topçu Er Yusuf Önder, Yeditepe, 1. Hoşnut, 1. Efsane, 809, 660, Şht. Göksu Şafak Şahin, 810, 649, Taşköprü, 656, Samet, 655.

•⁠ ⁠09.00-11.00: 30 Ağustos Zafer – 39, Yavuz Sultan Selim, 52, İbrahim Ünal.

•⁠ ⁠08.30-16.30: Emek Adnan Menderes – Çetin, Ersin, Özen, Bayram, Arda, 1. Arda, Gül, Çetin, Fırat, Okul, Tuna, Vatan, Uludağ, Şen, Güngören, Gökyüzü.

•⁠ ⁠13.00-16.30: Nilüferköy – Esentepe, Dede, 14. Gümüş, Nilüfer İnönü, 17. Bayır, Yeşil, 2. Mimarsinan.

•⁠ ⁠08.30-12.00: Yunuseli – 4. Aktaş, 220, 9. Huzur, Yaman, 13. Aksaya, Uzun, 10. Çetin, 2. Eşen, 8. Gülşen, Şht. Göksu Şafak Şahin, Karanfil Çıkmazı, 2. Vahit.

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)



21 Ekim Çarşamba

•⁠ ⁠09.00-11.00: Namık Kemal – 7. Çağlayan, Eski Gemlik Yolu, 13. Akın, Adem, Hacıosman, 9. Güven, Selim Dede, 7. Başaran, Ersöz.

•⁠ ⁠09.00-11.00: Gülbahçe – 2. Merve, Eski Gemlik Yolu.

•⁠ ⁠14.30-17.00: Gülbahçe – 2. Leylak, 3. Sarmaşık, Şht. Onb. Cemil Vardar, 2. Bahçe, 10. Çiçek, 2. Gamze, 2. Kavak, 1. Şimşir, 4. Sayduk, 4. Vatan, 2. Ömeroğlu, Gürgen, Eski Gemlik Yolu, 6. Güney, 8. Bahçe Vardar, 5. Çalışkan, 6. Gonca, 6. Çelik, 8. Güzel.

•⁠ ⁠14.30-17.00: Namık Kemal – 13. Şahin, Liman, 2. Önder, 15. Menekşe, 4. Sevgi, Eski Gemlik Yolu, Erdinç.

•⁠ ⁠09.00-11.00: Namık Kemal – 7. Çağlayan, Eski Gemlik Yolu, 13. Akın, Adem, Hacıosman, 9. Güven, Selim Dede, 7. Başaran, Ersöz.

22 Ekim Perşembe

•⁠ ⁠09.00-13.00: Çağlayan – Melike, Kerem, 1. Harmanlar, 4. Çağrı, 26. Okul, 4. Bademli.

•⁠ ⁠09.00-12.30: Alaşarköy – 1. Alaşar.

•⁠ ⁠14.00-17.30: Soğukkuyu – Fakülte, 3. Varlık, 6. Savaş.

•⁠ ⁠09.00-12.00: Çağrışan (Mudanya) – Eski Mudanya, Kuruçam, Ata, Hürriyet, Nergis, Güven, 2161, Hercai, 3. Çiğdem, Atlas, 2015, Mine, Vefa, Göksu, Salkım, Paşa, Gün, 2151, Begonya, 2. Iğde, Ali Durmaz, Işıltı, Orkide, 1. Defne, Ay, 2002, Çağlayan, Mudanya, İlke, Meşe, Takvim, 1. Barbaros, Suzan, Tepe, 2025, 2008, Lavanta, Buket, 2. Sümbül, 1. Karanfil.

•⁠ ⁠15.00-17.30: Panayır – 603.

•⁠ ⁠09.00-12.00: Güneştepe – 2. Emirdağ, 16. Yılmaz, 23. Çeşme, Ceren, 10. Güney, 3. Doğa, 692, Cihan, 14. Çınar, Cömert, Yaman, 691, 8. Taner.

23 Ekim Cuma

•⁠ ⁠09.30-16.30: Yunuseli – 2. Yokuş, Yetiş.

22 Ekim Perşembe

•⁠ ⁠09.00-12.30: Alaşarköy – 1. Alaşar.

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)

YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

19 Ekim Pazartesi

•⁠ ⁠09.00-11.00: Kurtuluş Mahallesi – Seher Sokak.

•⁠ ⁠09.00-11.00: Yenigün Mahallesi – Orhan, Dost, İznik, Destan sokakları.

•⁠ ⁠11.00-13.00: Karaaamca Mahallesi – Karaaamca Sokak.

•⁠ ⁠11.00-13.00: Orhaniye Mahallesi – Orhaniye Sokak.

•⁠ ⁠11.00-13.00: Akçapınar Mahallesi.

•⁠ ⁠11.00-13.00: Akbıyık Mahallesi – Akbıyık Sokak.

•⁠ ⁠11.00-13.00: Çiçeközü Mahallesi – Çiçeközü Sokak.

•⁠ ⁠11.00-13.00: Osmaniye Mahallesi – Osmaniye Sokak.

•⁠ ⁠11.00-13.00: Söylemiş Mahallesi.

•⁠ ⁠11.00-13.00: Yazılı Mahallesi – Yazılı Sokak.

•⁠ ⁠11.00-13.00: Yarhisar Mahallesi – Yarhisar Sokak.

•⁠ ⁠11.00-17.00: Yenigün Mahallesi – Dost ve İznik sokakları.

20 Ekim Salı

•⁠ ⁠09.30-15.30: Marmaracık Mahallesi – Eski Marmaracık ve Marmaracık sokakları.

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)

YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Ekim Pazar

•⁠ ⁠09.00-17.00: Kazım Karabekir, Samanlı mahalleleri – AG pano değişimi ve kesici değişimi.

•⁠ ⁠01.00-02.00: Teferrüç, Yenimahalle, Mollaarap ve Namazgah mahalleleri – OG manevra için kesinti.

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)



19 Ekim Pazartesi

•⁠ ⁠09.00-17.00: Şükraniye, Sinandede mahalleleri – OG tesis çalışması.

•⁠ ⁠09.00-10.00: Ertuğrulgazi Mahallesi – Trafo bakımı.

•⁠ ⁠10.00-11.00: Ertuğrulgazi Mahallesi – Trafo bakımı.

•⁠ ⁠11.00-12.00: Ertuğrulgazi Mahallesi – Trafo bakımı.

•⁠ ⁠13.00-14.00: Güllük, Selçukbey mahalleleri – Trafo bakımı.

•⁠ ⁠14.00-15.00: Ertuğrulgazi, Kaplıkaya mahalleleri – Trafo bakımı.

•⁠ ⁠15.00-16.00: Kaplıkaya Mahallesi – Trafo bakımı.

•⁠ ⁠16.00-17.00: Kaplıkaya Mahallesi – Trafo bakımı.

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)



20 Ekim Salı

•⁠ ⁠09.00-10.00: Maltepe, Zümrüt Evler, Yeşilyayla mahalleleri – Trafo bakımı.

•⁠ ⁠09.00-14.00: Değirmenönü, İsabey, Şirinevler, Demetevler mahalleleri – Kesici değişimi.

•⁠ ⁠09.00-14.00: Emir Sultan Mahallesi – SDK değişimi.

•⁠ ⁠10.00-11.00: Maltepe, Akçağlayan, Zümrüt Evler, Değirmenlikızık mahalleleri – Trafo bakımı.

•⁠ ⁠11.00-12.00: Maltepe, Yeşilyayla mahalleleri – Trafo bakımı.

•⁠ ⁠13.00-14.00: Siteler Mahallesi – Trafo bakımı.

•⁠ ⁠14.00-15.00: Ortab ağlar Mahallesi – Trafo bakımı.

•⁠ ⁠15.00-16.00: Güllük, Arabayatağı, Ortab ağlar mahalleleri – Trafo bakımı.

•⁠ ⁠16.00-17.00: Ortab ağlar Mahallesi – Trafo bakımı.

Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)



21 Ekim Çarşamba

•⁠ ⁠09.00-10.00: Selçukbey Mahallesi – Trafo bakımı.

•⁠ ⁠09.30-17.30: Mehmet Akif Ersoy, Sinandede mahalleleri – AG tesis çalışması.

•⁠ ⁠10.00-11.00: Selçukbey Mahallesi – Trafo bakımı.

•⁠ ⁠11.00-12.00: Selçukbey Mahallesi – Trafo bakımı.

•⁠ ⁠13.00-14.00: 152 Evler Mahallesi – Trafo bakımı.

•⁠ ⁠13.00-18.00: Ortab ağlar Mahallesi – SDK değişimi.

•⁠ ⁠14.00-15.00: Beyazıt, Eğitim, Baruthane mahalleleri – Trafo bakımı.

•⁠ ⁠15.00-16.00: Eğitim Mahallesi – Trafo bakımı.

•⁠ ⁠16.00-17.00: Hocataşkın, Yeşil, Meydancık mahalleleri – Trafo bakımı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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