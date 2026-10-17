Ankara elektrik kesintisi 18-19-20 Ekim! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara'da 18-19-20 Ekim 2026 tarihlerinde planlı elektrik kesintileri gündemde. Başkent EDAŞ'ın şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları kapsamında Çankaya, Yenimahalle, Altındağ, Ayaş ve Elmadağ başta olmak üzere çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesinti saatleri mahalle ve sokaklara göre değişirken vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi var? İşte 18-19-20 Ekim Ankara elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve güncel program...
Ankara'da 18-19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintileri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Başkent EDAŞ'ın yayımladığı kesinti kayıtlarında Çankaya, Yenimahalle, Altındağ, Ayaş, Çamlıdere ve Elmadağ gibi ilçelerin belirli mahalle ve sokaklarında çalışmalar bulunuyor. Elektrik kesintilerinin başlangıç ve bitiş saatleri bölgelere göre farklılık gösterirken vatandaşlar, enerji verilecek saatleri ve kesintiden etkilenecek adresleri araştırıyor.
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18-19-20 EKİM
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
18.10.2026 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 53
19.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
DOĞUKENT, YAKUPABDAL
19.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
BAĞLARBAŞI, 332., MEHMET ALİ ALTIN, 328, ŞEHİT OSMAN, 373, KARAŞAR, 329/1, GÜLLÜCE, KIRKAĞAÇ
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
19.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ÇEVRE YOLU, ADA, 4571, YAPRACIK MAH., ÇİÇEKTEPE, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, DUMLUPINAR, 4405, PİYALE PAŞA, 4396, 4407, 4394, 4397, 4403, 4404, 4556, ATABEY, 4566, 4572, 4406, 4399, 4574, 4569, İMAM GAZALİ, AŞAĞI YURTÇU, 4576, 4567, 4393, YUKARI YURTÇU, 4398
19.10.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
59, 58, 8, 734, 705, 698, 63, 732, 678, 700
19.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
BOSNA, KARTAL, HÜNKAR., KAYA, ŞEHİT FATİH TEZEL, AYAŞ, DERYA., SUSAM, ENDER., FIRAT.., ŞAHİN., ELMAS, ENGİN.
19.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
MELİH GÖKÇEK, 58.
19.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
460., DEPO, 467, 464, 458, 461., 462, 34.., 35.
19.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
310, 326, 311, 208, 313, 327, 332, 12, 330., 334., GEYLANİ, 335, 331, 328, 333, VURAL BAYLAN, 329
19.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ÖZGÜR., ORHAN GAZİ, 205., 13., 206., 136., 187, 207., 162, 311, 163, 158, 966, 315., 160, 157, 316, 314., 159, MELEK, 5, 310, 961, 972, 164, 155., 971, 317, 204, FATİH, VURAL BAYLAN
19.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
16, 195., 189, 200, 14, 202., 191, 198., 203, 194, 196., KASTAMONU, 12, 182, 192, 180, 179, 181, 201, 13., 199.
20.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ZİYA GÖKALP, YAPRAK., İSTİKLAL, 315., BAYRAK, 973, PAPATYA, 49, KEKLİK., KORKMAZ, ORHAN GAZİ
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
18.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
2086, 2028, ŞEHİT BURAK ABİKEBAHŞİ, 2091, 2091 AŞAĞI EMEK KONUT SİTESİ, 2030
18.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1940, 2067
18.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
2095, 2097
20.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1010, 854, 876/1, 1030, 1027, 1032, ŞEHİT HAKKI SÖZER, 1012, AKGÜVERCİN, KARAHÖYÜK, 1031, 1009
20.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1771, 1771 KARBAK SİTESİ, 1768, 1772
19.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1714, 1781, 1785, ŞEHİT YILMAZ GÜNEŞ, 1783, 1793
20.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
BATI, 1777, 1781, 1780, 1714
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
19.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
SAKARYA, KÖSRELİK, KÖSRELİK-, KÖSRELİK KÜME
19.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
BİLİNÇ, 27, ATIŞ, GEZİ, KURAM, CAMİÖNÜ, TANSEL, SELÇUKLU, GÜLGÜN, 28, LAVANTA, KARAELMAS
20.10.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ÇAKIR, KAFKAS, BAĞLUM, SAÇAK
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
18.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AĞRIDAĞI, BOZHÖYÜK, 1.TBMM
18.10.2026 23:00 - 01:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
303, DİL DEVRİMİ, 304, 310, 305, 2, 311, 301
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
19.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
BODURLAR, AHMETADİL, 1.OYUMİĞDE, ÖMERCİK, AKKUZULU
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KARACAKAYA
Bakım Çalışması
15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AHMETADİL, MEVLANA, KİLLİÖNÜ TOKİ, MEZBAHA
Bakım Çalışması
11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KARACAKAYA, HAYDAR
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
19.10.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
180., 178., 2202, 6., 1844, 1842, 1825, ANAYURT., 177_1, BUHARA, ŞEHIT SALIH EROĞLU., 176., POLATLAR, 174, 175_1, 1840, YAŞAMA SEVİNCİ, SARAYCIK., ÇİMŞİT., 1824, 1802, 1821, 1811, 1855, 1848, 3412, 1780, 4., ÇİMŞİT, 2., 1795, 1782, 1888, 1847, 1823, 1856, 1796, 1850, 1767, KESİKTAŞ, 1808, ZAFER İÇYER, 1820, 1851, 1803
20.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1748, 1048, 1132/1, 1107, 1076, 1131, 1109/1, 1070, 1077, 1135, ŞEHİT ERTUĞRUL KOCAER
20.10.2026 17:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1851, 1843, 1842
ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
19.10.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ESKİÇÖTE
19.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KÜÇÜKALİ
19.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
BODURLAR, AHMETADİL, 1.OYUMİĞDE, ÖMERCİK, AKKUZULU
AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
19.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ÇEVRE YOLU, ADA, 4571, YAPRACIK MAH., ÇİÇEKTEPE, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, DUMLUPINAR, 4405, PİYALE PAŞA, 4396, 4407, 4394, 4397, 4403, 4404, 4556, ATABEY, 4566, 4572, 4406, 4399, 4574, 4569, İMAM GAZALİ, AŞAĞI YURTÇU, 4576, 4567, 4393, YUKARI YURTÇU, 4398
20.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
PİRİREİS, 3.ÇUKURÖREN, 2.ÇUKURÖREN, ÖREN, KARAKÖY, YAĞMURDEDE,
BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
19.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AVNİ AKYOL, HIRABAŞOĞLU, PEVRUL KAVLAK, TARIM İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHIT SEMIH YILMAZ, KARABURUN, FEVZİ ÇAKMAK, EMRE GÜNGÖR, YURTALAN EROĞLU, HÜRRİYET, ADIGÜZEL, BÜYÜKBOYALIK, KARŞIYAKA SUYUGÜZEL, TATARHÜYÜK, SARIHÜYÜK, YUKARIHACIBEKİR, AŞAĞIHACIBEKİR, EĞRİBASAN, SUYUGÜZEL
20.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ANKARA.., ABAZLI, FATİH, NUMUNE VİLLALARI K.Y.KOP., AHİBOZ, MERKEZ MAHALLESİ, GÜNALAN
BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
19.10.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ŞEHİT HALİL KOÇAK, OĞUZ
19.10.2026 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
HACIKARA BOSTANLARI, ŞEHİT PİLOT ALİ BAŞMAKÇI, MADADIN
ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
18.10.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
YAZIKÖY, İNKÖY, KIŞLA, MERKEZ, BAŞARAZ, NECATİ GÜREL/1, HAFIZ AHMET EFENDİ/2, YUNUS EMRE, KIRIŞLAR, TAŞAĞIR, YERKUYU, AŞAĞIBOZAN, ARPAYERİ, ÇAY, MURAT HACI, ORTA, TÜRKÖZÜ, İSTANBUL, FIRIN, AŞAĞIMEYDAN, YUKARIMEYDAN, CANDERE, DÜZ, MÜLAYİM, SAZAK, DÖNAŞA, YUKARIBOZAN, BÜKCÜK, AKIN, SARAYCIK, BEYKÖY, BOZATLI, HAFIZ AHMET EFENDİ, KAZANCI, MÜLAYİM YENİCE, DANİŞMENT, CÖMERT, AŞAĞIDERE, YALAYCIK, KURMALAR, MUSAKÖY, SATILAR, HAFIZ AHMET EFENDİ/7, SEKİ, EKSİK, KALEKÖY, HACIHASAN, KISSENİR, BELSÖĞÜT, ONAÇ, SERÇELER
19.10.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
305, 299, 344, 303, BAHÇELİEVLER, 323, 301, 306, 343, 310, 346, 302, 307, KÜÇÜK ÇANKAYA 4, 308, 348, 345, 349
19.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ESENTEPE 1, 290, 283, UĞURLU., KIPÇAK, 297, GAZİ EMİR, 12, 273, MUZAFFER EKŞİ, KÜMEEVLER, KÜÇÜK ÇANKAYA 2, KÜÇÜK ÇANKAYA 1, KÜÇÜK ÇANKAYA 3, KÜÇÜK ÇANKAYA, KÜÇÜK ÇANKAYA 7, KÜÇÜK ÇANKAYA 6, KÜÇÜK ÇANKAYA 5, 294, 295
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
18.10.2026 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
3064, 3051, 3069, EVREN YAYINCILIK, 3062, 3065, KUMLUDERE, KARAOĞLAN, 3063, 3068, OĞULBEY
20.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
FECRİ EBCİOĞLU, ERCAN, SOĞULCAK, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP.,
19.10.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KOPARAN, 1653, 1842, 1662, 1663, YENİ BALLIKPINAR KOOP., 1670, 1666, 1660, IHLAMUR.., YILDIZ_1, 1669, ŞEHİT CÜNEYT KANDEMİR, 1667, 1668, 1671, BALLIKPINAR MAHALLESİ, BALLIKPINAR KÜME
Bakım Çalışması
19.10.2026 14:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAYMANA, DOSA, HÜDAVERDİ, SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1720, BALLIKPINAR MAHALLESİ, BALLIKPINAR KÜME, DOSA SİTESİ, 1730, ADALARARASI-, HACILAR, HACILAR KÜME, HACIHASAN., HACIHASAN, KARŞIYAKA MAHALLESİ
19.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
HASAN ŞİRİN, 4249, 4243, BAĞLAR, GAZİ., REYHAN, ŞEHİT GÜLTEKİN TEBER, 4251, 4241, TALİP TEBER, DEMİR, 4248, TAHİR ŞİMŞEK, BİLGEN, 1055, VAKIF, 4244, ÇORUM, 4245, FEVZİ ÇAKMAK
20.10.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
4513, 1180
20.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1180
20.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
3035, 1180
HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
18.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
YUKARISEBİL, KUTLUHAN
19.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
BÜNYAMİN ADACI, ARA, ÇEŞME, KIZILKOYUNLU, ATİLLA İÇLİ, ÇIKMAZ, DAĞ, YONCAHES, ŞEHİT ER ABDULLAH YILMAZ, CUMHURİYET, FAHRİ DALDAL, KARAHOCA, CAMİ, ATAKÖY, NİYAZİ SİREL, SICAK KUYU, KADİFE, FEVZİ PAŞA, NASUHUBEY, AÇELYA, MİNE, HÜDAVERDİ ÇETİNKAYA, ŞEHİT HÜSEYİN AVNİ ALPASLAN, YELDEĞİRMENİ, POLATLI YOLU, PERVANE, KOOPERATİF EVLERİ, Ş.P.ÇVŞ.KAVAS ATANUR AYTAÇ, TOPÇULAR, KAYALI, ŞEHİT ER HAKAN ÜNSAL, İSMAİL BAYRAM, GAZETECİ SELAHATTİN DUMAN, ANKARA, HALİL BALCI
KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
18.10.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
İNE
19.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
DUTÖZÜ
20.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
FEVZİ ÇAKMAK, AYDIN
19.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KILIÇLAR KÜME
KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
19.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
SALIN, KÖSELER
20.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
SARAYCIK
POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
19.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, MERKEZ, ERKEKSU, BAVLAZ, CEYLAN, ATASOY, AHLATLI, TEKKE, GİRMEÇ, ALAY MEVKİ, 2308, 2307, KARAKOYUNLU, 176, BACI., SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ, 2300, 2306, ANAYURT., B KÜMESİ AKKAYA, TEKKE KÜME, GÖKLER
20.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GEDİKLİ 12., GEDİKLİ KÜME, GEDİKLİ 81., GEDİKLİ, GEDİKLİ 80., GEDİKLİ 83., KARAHÖYÜK, GEDİKLİ 75., GEDİKLİ 82., GEDİKLİ 72., GEDİKLİ 94., GEDİKLİ 78., GEDİKLİ 49., GEDİKLİ 74.
09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ILICA ŞABANÖZÜ, AŞAĞI 2 ŞABANÖZÜ, KUZULUK ŞABANÖZÜ, ORTA ŞABANÖZÜ, YENİ ŞABANÖZÜ, KUŞLAR ŞABANÖZÜ, AŞAĞI 1 ŞABANÖZÜ, BEYLİK ŞABANÖZÜ
PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
19.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ÇİMEN, İLHAM, MESUT, KOCATEPE
20.10.2026 11:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AHİLER, BELEDİYE, FATİH, AYDOS.