İzmir elektrik kesintisi 18-19 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

İzmir'de 18-19 Ekim 2026 tarihlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. GEDİZ Elektrik tarafından açıklanan programa göre Buca, Konak, Bornova, Bayraklı, Çiğli, Karşıyaka, Ödemiş ve birçok ilçede şebeke bakım, yenileme ve ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti var? İşte 18-19 Ekim İzmir elektrik kesintisi programı ve etkilenen mahalleler...

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İzmir'de 18-19 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinin detayları belli oldu. GEDİZ Elektrik tarafından yayımlanan programa göre şebeke bakım, yenileme, kapasite artışı ve ağaç kesimi çalışmaları kapsamında birçok ilçenin belirli mahalle ve sokaklarında elektrik kesintileri yaşanacak. Kesinti saatleri bölgelere göre farklılık gösterirken vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi bölgelerin çalışmalardan etkileneceğini araştırıyor.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18-19 EKİM

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

18.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3838556

Seyhan (643/1. Sk., 700. Sk., 700/1. Sk., 701. Sk., 703. Sk., 705. Sk., 707. Sk., 711/1. Sk., 711/2. Sk., 711/3. Sk., 713. Sk., 714. Sk., Aydın Hatboyu Cd.)

Planlandı

18.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3838564

Seyhan (625. Sk., 626. Sk., 626/2. Sk., 626/3. Sk., 629. Sk., 629/1. Sk., 629/11. Sk., 629/12. Sk., 629/2. Sk., 629/3. Sk., 629/4. Sk., 629/5. Sk., 629/6. Sk., 629/7. Sk., 629/8. Sk., 629/9. Sk., 653. Sk., 653/3. Sk.)

18.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3838567

Seyhan (700. Sk., 709. Sk., 711. Sk., 711/4. Sk., 722. Sk., 722/1. Sk., 722/2. Sk., 722/3. Sk., 722/4. Sk., 722/5. Sk., 722/6. Sk., 722/7. Sk., Aydın Hatboyu Cd.)

Planlandı

18.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3838570

Seyhan (619. Sk., 619/1. Sk., 620/1. Sk., 623. Sk., 623/1. Sk., 623/2. Sk., 629. Sk., 629/12. Sk., 629/3. Sk., 650. Sk., 650/3. Sk., 653. Sk., 653/1. Sk., 653/2. Sk., 655. Sk., 659/10. Sk.)

Planlandı

18.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3838572

Seyhan (641. Sk., 641/3. Sk., 641/4. Sk., 641/6. Sk., 642. Sk., 643. Sk., 643/1. Sk., 644. Sk., 645. Sk., 645/1. Sk., 645/2. Sk., 667. Sk., 667/1. Sk., 701. Sk., Aydın Hatboyu Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 18-19 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

18.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

OG Ayırıcı Arızası

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3842778

Çınarlı (Fatih Cd.)

Planlandı

18.10.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

OG Trafo Arızası

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3842794

Ege (1542. Sk., Taris Cd.)

Planlandı

19.10.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3843183

Ferahlı (3412. Sk., 3413. Sk., 3413/1. Sk., 3414. Sk., 3415. Sk., 3415/1. Sk., 3416. Sk., 3419. Sk., 3420. Sk., 3421. Sk., 3422. Sk., 3423. Sk., 3423/1. Sk., 3431. Sk., 3431/1. Sk., 3432. Sk., 3436. Sk., 3438. Sk., 3439. Sk., 3449. Sk., 3452. Sk., 3515. Sk., 3523. Sk., Ceylan Sk.), İsmet Paşa (3523. Sk.), Mehmet Akif (Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu), Ulubatlı (2758. Sk., 2762. Sk., 2763. Sk., 3414. Sk., 3430. Sk., 3449. Sk., Adalet Cd., Kılıç Reis Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 18-19 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

19.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3842709

Horozgediği (14. Cd., 19/13. Sk., 19/2. Sk., 19/9. Sk., Ada Küme Evleri, Çınar Küme Evleri, Egelim Küme Evleri, Gökmen Küme Evleri, Horozgediği Çeşme Küme Evleri, Horozgediği Fatih Küme Evleri, Horozgediği Karanfil Küme Evleri, Horozgediği Yıldız Küme Evleri, Sanayi Cd.)

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

19.10.2026

09:30 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3842736

Çamlıbel (Çamlıbel Sk., Karşı Sk., Köy Yolu, Mezarlık Sk., Ortaca Sk.), Fırınlı, Hacı İbrahim (Alankıyı Köy Yolu Cd.), Hatay (Alankıyı Köy Yolu Cd.), Karahalilli (Karahalilli Küme Evleri, Karahalilli Yolu), Kızılcaağaç (Alankıyı Köy Yolu Cd., Kızılcaağaç Küme Evleri, Otuzbirler Küme Evleri), Söğütören (Çamlıbel Köy Yolu Küme Evleri, Köy İçi Sk., Söğütören Köyü İç Yolu)

Planlandı

19.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3842987

Cumhuriyet, Yeşilova (Canlı İstasyon Cd., Göl Çıkmazı Sk., Gönül Sk., Konak Sk., Mıstak Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Paşa Çıkmazı Sk., Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 18-19 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

18.10.2026

10:30 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3838294

Maruflar

Planlandı

18.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3838307

Atmaca (1. Yeni Sk., 2. Yeni Sk., 3. Yeni Sk., 701. Sk., 704. Sk., 705. Sk., Akıncılar Cd., Çıban Dede Sk., Çulha Sk., Hacı İlyas Cd., Hacı İlyas Mescit Cd., Kışla Cd., Laleli Camii Sk., Müsella Bayırı Küme Evleri, Müsella Yolu Küme Evleri, Tiyelti Cd.), Ertuğrul (1. Bahçe Sk., 1. Gazhane Ar., 2. Bağlar Sk., 2. Gazhane Ar., Ahmet Kuduğ Çk., Ayaz Sk., Balaban Çıkmazı Sk., Çaltıcı Bahçe Cd., Cumhuriyet Cd., Deli Ahmet Çıkmazı Sk., Derman Sk., Ertuğrul Çıkmazı Sk., Eski Belediye Cd., Hatuniye Cd., İlke Sk., İsmet İnönü Cd., Kayhan Cd., Kaymakam Kemalbey Cd., Mektep Cd., Mustafa Yazıcı Cd., Narlı Sk., Sıra Evler Çıkmazı Sk.), Gazipaşa (Arifağa Çıkmazı Sk., Çatal Çıkmazı Sk., Doğancı Cd., Galenos Cd., Gazipaşa 1. Çıkmaz Sk.), Selçuk (Asklepion Otoparkı İçi Yolu, Müsella Bayırı Küme Evleri, Müsella Yolu Küme Evleri, Tiyelti Köyü Yolu, Uzunyol Üstü Aralığı Küme Evleri, Uzunyol Üstü Küme Evleri), Zafer (2. Sultan Sk., 623. Sk., 624. Sk., Akıncılar Cd., Atatürk Blv., Cezaevi Ar., Cumhuriyet Cd., Dikili Sultan Cd., Eski Akıncılar Sk., Eski Hastane Cd., Galenos Cd., Hastane Yokuşu, Kışla Yolu Sk., Koca Ahmet Sk., Selimiye Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 18-19 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

19.10.2026

15:00 - 15:30

Çalışma Nedeni:

OG Fider Açması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3843231

Gökdere (Gökdere Cd.)

Planlandı

19.10.2026

09:31 - 15:29

Çalışma Nedeni:

OG Ayırıcı Arızası

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3843236

Gökdere

İzmir elektrik kesintisi 18-19 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

İzmir elektrik kesintisi 18-19 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

19.10.2026

09:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3842812

Yalı (6209. Sk., 6217. Sk., 6220. Sk., 6221. Sk., 6223. Sk., 6226. Sk., 6243. Sk., 6244. Sk., 6245. Sk., 6246. Sk., 6247. Sk., 6248. Sk., 6250. Sk., 6348. Sk.)

DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

18.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Plansız Kesinti Müdahale

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3836386

İsmetpaşa (1. Sk., 1/1. Sk., 74. Sk., 76. Sk., 76/1. Sk., 8. Sk., 99. Sk., Atatürk Cd., Gül Sk.)

Planlandı

19.10.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3843047

Çandarlı (1101. Sk., 213. Sk., 214. Sk., 215. Sk., 216. Sk., 217. Sk., 229/1. Sk., Bergama Asfaltı Cd., Çandarlı Dikili Yolu, Karet Sk., Konunç 27. Sk., Mavikent 1. Sk., Mavikent 10. Sk., Mavikent 11. Sk., Mavikent 12. Sk., Mavikent 13. Sk., Mavikent 16. Sk., Mavikent 17. Sk., Mavikent 19. Sk., Mavikent 20. Sk., Mavikent 22. Sk., Mavikent 25. Sk., Mavikent 27. Sk., Mavikent 29. Sk., Mavikent 30. Sk., Mavikent 31. Sk., Mavikent 32. Sk., Mavikent 35. Sk., Mavikent 36. Sk., Mavikent 37. Sk., Mavikent 38. Sk., Mavikent 39. Sk., Mavikent 4. Sk., Mavikent 40. Sk., Mavikent 41. Sk., Mavikent 43. Sk., Mavikent 45. Sk., Mavikent 46. Sk., Mavikent 47. Sk., Mavikent 48. Sk., Mavikent 5. Sk., Mavikent 50. Sk., Mavikent 51. Sk., Mavikent 52. Sk., Mavikent 53. Sk., Mavikent 54. Sk., Mavikent 55. Sk., Mavikent 59. Sk., Mavikent 6. Sk., Mavikent 60. Sk., Mavikent 62. Sk., Mavikent 63. Sk., Mavikent 64. Sk., Mavikent 65. Sk., Mavikent 66. Sk., Mavikent 67. Sk., Mavikent 68. Sk., Mavikent 69. Sk., Mavikent 7. Sk., Mavikent 70. Sk., Mavikent 71. Sk., Mavikent 72. Sk., Mavikent 73. Sk., Mavikent 74. Sk., Mavikent 75. Sk., Mavikent 76. Sk., Mavikent 77. Sk., Mavikent 78. Sk., Mavikent 79. Sk., Mavikent 8. Sk., Mavikent 80. Sk., Mavikent 81. Sk., Mavikent 82. Sk., Mavikent 84. Sk., Mavikent 85. Sk., Mavikent 86. Sk., Mavikent 9. Sk., Tuzla Sk.), Deliktaş (Deliktaş 1. Sk., Deliktaş 10. Sk., Deliktaş 10/1. Sk., Deliktaş 11. Sk., Deliktaş 12. Sk., Deliktaş 13. Sk., Deliktaş 14. Sk., Deliktaş 15. Sk., Deliktaş 16 Sk., Deliktaş 16/1. Sk., Deliktaş 17. Sk., Deliktaş 17/1. Sk., Deliktaş 18. Sk., Deliktaş 18/1. Sk., Deliktaş 2. Sk., Deliktaş 3. Sk., Deliktaş 4. Sk., Deliktaş 5. Sk., Deliktaş 6. Sk., Deliktaş 7. Sk., Deliktaş 8. Sk., Deliktaş 9. Sk., Deliktaş Cumhuriyet Cd., Deliktaş İstiklal Cd., Deliktaş Kurtuluş Cd., Deliktaş Polis Ali Demirel Sk., Deliktaş Şehit Mesut Sever Cd., Deliktaş Vatan Cd., Şehit Mesut Sever Cd.), Demirtaş (Çandarlı Dikili Yolu, Demirtaş Göçmen Sk., Göçmen 1. Sk., Göçmen 2. Sk., Göçmen 3. Sk., Göçmen 4. Sk., Göçmen 5. Sk., Göçmen 6. Sk., Göçmen 7. Sk.), Yaylayurt (Yaylayurt 1. Sk., Yaylayurt 2. Sk., Yaylayurt 3. Sk., Yaylayurt 4. Sk., Yaylayurt 5. Sk., Yaylayurt Cumhuriyet Cd.)

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

18.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3839521

Fatih (Anafartalar Cd., Atılgan Sk., Bahadır Sk., Barışçı Sk., Çağlar Sk., Çağlayan Sk., Demet Sk., Dicle Sk., Doğa Sk., Doruk Sk., Fırat Sk., Fırtına Sk., Hilmi Sk., Ilgın Sk., Işık Sk., Kandemir Cd., Karaca Sk., Kartal Sk., Kiraz Sk., Kızılırmak Sk., Kuşlu Sk., Melis Sk., Nur Sk., Ok Sk., Oruç Reis Cd., Papağan Sk., Parıltı Sk., Rüzgar Sk., Sakarya Sk., Toprak Sk., Uslu Sk., Venüs Sk., Yabangülü Sk., Yardım Sk., Yeşilırmak Cd., Yıldırım Beyazıt Cd.), Fevzi Çakmak (Ağı Çiçeği Sk., Akar Sk., Ali Stair Cd., Berik Sk., Çağrı Sk., Cengiz Topel Cd., Değirmendere Cd., Değirmentepe Mevkii Kümesi Küme Evleri, Demir Sk., Doğan Çingil Sk., Ebru Sk., Efsane Sk., Filiz Sk., Gonca Sk., Gönül Sk., Hilal Sk., İnönü Sk., İzmir Cd., Kavaklı Sk., Kırlangıç Sk., Kırlar Sk., Köknar Sk., Lodos Sk., Mimoza Sk., Nilüfer Sk., Oruç Reis Cd., Osman Gazi Cd., Pamuk Sk., Pembe Sk., Pesen Sk., Portakal Sk., Sardunya Sk., Şelale Sk., Sıcakdere Cd., Soğuksu Sk., Susam Sk., Tabar Sk., Tomurcuk Sk., Uslu Sk., Yasemin Sk., Yeşil Sk., Yıldırım Beyazıt Cd., Yonca Sk., Yüzon Bıçak Sk., Zeytin Dalı Sk., Zümrüt Sk.), Mustafa Kemal Atatürk (Atik Sk., Boşluk Sk., Cevher Sk., Ceyhan Sk., Çim Sk., Dönmez Sk., Eğlence Sk., Festival Cd., İzmir Cd., Mehmetçik Cd., Mor Sk., Öksüz Cd., Oruç Reis Cd., Rıhtım Sk., Sadullah Sever Cd., Zaman Sk., Zeki Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 18-19 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

18.10.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3842664

İskele (1291. Sk., 2100. Sk., 2111. Sk., 2112. Sk., 2115. Sk., 2116. Sk., 2117. Sk., 2118. Sk., 2119. Sk., 2120. Sk., 2148. Sk., 2154. Sk., 2155. Sk., 2157. Sk., 2165. Sk., 2173. Sk., 2174. Sk., 2175. Sk., 2176. Sk., 2177. Sk., 2178. Sk., 2180. Sk., 2192. Sk., 2203. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2220. Sk., 2224. Sk., 2230. Sk., 2237, 2247. Sk., 2250. Sk., 2250/1. Sk., 2252. Sk., 2253. Sk., 2254. Sk., 2255. Sk., 2256. Sk., 2259. Sk., 2298. Sk., Ada Sk., Akasya Sk., Aslanburnu Cd., Bambu Sk., Bodrum Cd., Burgaz Cd., Çitlembik Sk., Çınar Sk., Çınaraltı Sk., Değirmen Sk., Deliklitaş Cd., Deniz 2 Sk., Deniz 5 Sk., Deniz Sk., Emniyet Cd., Fehim Aytekin Cd., Fener Sk., Fesleğen Sk., Gül Sk., Harmanyeri 1. Sk., Harmanyeri 2. Sk., Harmanyeri 5. Sk., Harmanyeri Sk., Hisarcık Sk., Hükümet Konağı Cd., Ihlamur Sk., İskele Cd., İsmet Kırant Sk., Karaburun Cd., Karayer Cd., Kubilay Sk., Kuyucak Cd., Leylak Sk., Mine Sk., Okul Sk., Orkide Sk., Oruç Reis Sk., Papatya Sk., Pelit Sk., Piri Reis Sk., Pirnar Sk., Radika Sk., Seyranyüzü Cd., Siesta 102. Sk., Siesta 103. Sk., Siesta 104 Sk., Siesta 105. Sk., Turgutreis Sk., Yasemin Sk., Zambak Sk.), Merkez (1196. Sk., 1197. Sk., 1200. Sk., 1201. Sk., 1202. Sk., 1203. Sk., 1204. Sk., 1205. Sk., 1206. Sk., 1207. Sk., 1207/1. Sk., 1208. Sk., 1211, 1215. Sk., 1216. Sk., 1222. Sk., 1223. Sk., 1226. Sk., 1227. Sk., 1230. Sk., 1231. Sk., 1232. Sk., 1236. Sk., 1237. Sk., 1238. Sk., 1239. Sk., 1240. Sk., 1241. Sk., 1243. Sk., 1246. Sk., 1250. Sk., 1252. Sk., 1254. Sk., 1255. Sk., 1262. Sk., 1264. Sk., 1291. Sk., 1292. Sk., 1318. Sk., 2100. Sk., 2168. Sk., Çayıriçi Sk., Emniyet Cd., Kuyucak Cd., Poyraz 1012. Sk., Poyraz 1021. Sk., Poyraz 1023. Sk., Poyraz Sk., Seyranyüzü Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 18-19 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

19.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3841049

Sekiz Eylül (100/9. Sk., 110/1. Sk., 116. Sk., 134/1. Sk., 134/2. Sk., Kırovası Küme Evleri, Küplücealtı Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 18-19 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

18.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3842715

Avunduruk (Avunduruk Küme Evleri, Avunduruk Mahallesi İç Yol, YEŞİLOVA), Haliller (Davulcular Küme Evleri, Yesilova Küme Evleri), Umurcalı (Gölcük Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Umurcalı Küme Evleri), Yeniköy (Avunduruk Koyu İç Yolu, Avunduruk Mahallesi İç Yol, Çınarlı Küme Evleri, Gölcük Küme Evleri, Kırlıova Küme Evleri, Uluçay Küme Evleri, Yeni Köy Mahallesi İç Yol, Yeniköy Merkez Sk., Yenıkoy Koyu İç Yolu), Yenişehir (Doğa Sk., İşmeci Sk., Kocaova Küme Evleri, Umurcalı Küme Evleri, Yenişehir Küme Evleri)

Planlandı

19.10.2026

09:40 - 17:40

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3842789

Haliller (Haliller Küme Evleri, Yesilova Küme Evleri)

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

18.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3839873

29 Ekim (10001. Sk., 10004. Sk., 10006. Sk., 10007. Sk., 10008. Sk., 10010. Sk., 10011. Sk., 10012/2. Sk., 10013. Sk., 10014. Sk., 10015. Sk., 10018. Sk., 10019. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Ova Küme Evleri), 9 Eylül (Çanakkale Asfaltı Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 18-19 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

18.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3842230

Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri), Çağlayan (30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri), Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri), Gölcük (1. Gonca Çk., 1. Köprülü Çk. Sk., 1. Özgürlük Çk., 2. Gonca Çk., 2. Köprülü Çk. Sk., 2. Özgürlük Çk., 3. Gonca Çk., Acet Sk., Arap Sk., Avcı Sk., Bağımsızlık Cd., Barış Cd., Başöğretmen Atatürk Cd., Çakıcı Sk., Çiğdem Sk., Cihan Sk., Esenlik Cd., Fabrikalar Sk., Gonca Sk., Güleryüz Sk., Gündüz Sk., Gürgen Sk., Han Sk., Havuz Sk., İncili Sk., İzmir Cd., Kardeş Sk., Kavurgan Sk., Köprülü Cd., Kuran Kursu Sk., Mazi Sk., Melisa Sk., Memba Sk., Mustafa Yiyen Cd., Nazar Sk., Nil Sk., Özgürlük Cd., Rüzgar Sk., Sarınç Sk., Saygın Sk., Seçkin 1. Çk., Seçkin Sk., Tarıkçı Sk., Uysal Sk., Yaz Çk. Sk., Yener Cd., Yurtsever Sk., Zeytinli Sk., Zincirli Çk. Sk.), Mursallı (Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Cd., Mursallı Küme Evleri), Oğuzlar (Bağımsızlık Cd., Oğuzlar Küme Evleri, Oğuzlar Yolu)

19.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3843095

Kayaköy, Sekiköy, Yusufdere (Tek Bıçak Küme Evleri, Yusufdere Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 18-19 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

18.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3843272

Büyükkale (4253. Sk., 4254. Sk., 4255. Sk., 4258. Sk., 4264. Sk., 4265. Sk., Belevi Yolu Cd., Büyükkale Cumhuriyet Sk., Büyükkale Hastane Sk., Büyükkale Köyü İç Yolu, Büyükkale Okul Sk., Kale Sk., Kerimoğlu Sk., Yakamoz Sk.), Küçükkale (Yeşil Kent Yol Altı Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 18-19 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

18.10.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3843259

Bahçelievler

İzmir elektrik kesintisi 18-19 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

19.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3841293

Gülbahçe (12076. Sk., 12076/1. Sk., 12076/2. Sk., 12076/3. Sk., 12076/4. Sk., 12076/5. Sk., 12076/6. Sk.)

Planlandı

19.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3841301

Kalabak (3031. Sk., 3032/1. Sk., 3032/2. Sk., 3033. Sk., 3034. Sk., 3035. Sk., 3036. Sk., 3036/1. Sk., 3037. Sk., 3038. Sk., 3039. Sk., 3039/1. Sk., 3040. Sk., 3041. Sk., 3042. Sk., 3044. Sk., 3046. Sk., 3048. Sk., 3050. Sk., 3050/1. Sk., 3052. Sk., 3054. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.)

İzmir elektrik kesintisi 18-19 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

19.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3842979

Çukuraltı (2067. Sk., 2069. Sk., 2071. Sk., 2073. Sk., 2075. Sk., 2077. Sk., 2079. Sk., 2081. Sk., 2083. Sk., 2084. Sk., 2085. Sk., 2086. Sk., 2087. Sk., 2089. Sk., 2092. Sk., 2093. Sk., 2094. Sk., 2095. Sk., 2097. Sk., 2099. Sk., 2101. Sk., 2102. Sk., 2103. Sk., 2105/1. Sk., 2106. Sk., 2107. Sk., 2108. Sk., 2109. Sk., 2110. Sk., 2111. Sk., 2111/1. Sk., 2112. Sk., 2113. Sk., 2114. Sk., 2114/1. Sk., 2115. Sk., 2116. Sk., 2117. Sk., 2118. Sk., 2119. Sk., 2120. Sk., 2121. Sk., 2122. Sk., 2123. Sk., 2124. Sk., 2125. Sk., 2126. Sk., 2127. Sk., 2128. Sk., 2129. Sk., 2130. Sk., 2131. Sk., 2131/1. Sk., 2132. Sk., 2134. Sk., 2138. Sk., 2142. Sk., 2144. Sk., 2146. Sk., 2150. Sk., 2152. Sk., 2152/1. Sk., 2154. Sk., 2158. Sk., 2160. Sk., 2162. Sk., 2164. Sk., 2166. Sk., 2168. Sk., 2170. Sk., 2176. Sk., 2178. Sk., 2180. Sk., 2182. Sk., 2184. Sk., 2185. Sk., 2186. Sk., 2188. Sk., 2236. Sk., Arif Sinan Cd., Çukuraltı Sevgi Yolu Sk., Efetur Cd., Mustafa Kemal Paşa Blv., Site İci Yol)

İzmir elektrik kesintisi 18-19 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

19.10.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3843073

Çetin Emeç (Barış Manço Sk., Barış Sk., Dere Sk., Düşünür Sk., Duygu Sk., Fethi Bey Sk., Güneş Sk., Hasan Tahsin Sk., İsmail Hakkı Sk., İsmail Paşa Sk., K. Süleyman Sk., Mahmut Şevket Paşa Sk., Mimar Kemalettin Sk., Mücahitler Sk., Nazım Sk., Özgürlük Sk., Profesör Doktor Aykut Barka Sk., Selvi Sk., Sevdiye Sk., Şükrü Kanatlı Sk., Tanju Okan Sk., Uğur Mumcu Cd.), Eğitim (Destan Sk., Nazım Sk., Nesir Sk., Şiir Sk., Şükrü Tunar Sk.)

ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

19.10.2026

09:30 - 14:30

Çalışma Nedeni:

OG Trafo Arızası

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3842917

Esentepe (8836. Sk.), İzkent (8836. Sk., 8837. Sk., 8838. Sk.)

Planlandı

19.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

OG Fider Açması

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3843126

Cumhuriyet (9002. Sk., 9023. Sk., 9600. Sk.), Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk (2. Küme, 9 Eylül Cd., 9002. Sk., 9004. Sk., 9010. Sk., 9019. Sk., 9019/1. Sk., 9021. Sk., 9023. Sk., 9503/2. Sk., 9503/4. Sk., 9508. Sk., 9510/10. Sk., Gazi Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 18-19 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

19.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3842911

Mansuroğlu (Ankara Cd., Dumlupınar Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 18-19 Ekim! GEDİZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

Planlandı

18.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3843033

Postacılar (1847/28. Sk., 7465. Sk., 7467. Sk., 7610. Sk., 7610/1. Sk., 7610/2. Sk.), Soğukkuyu (1847/16. Sk., 1847/21. Sk., 1847/22. Sk., 7465. Sk., Girne Blv.)

Planlandı

18.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3843040

Soğukkuyu (1847. Sk., 7274. Sk., 7275. Sk., 7276. Sk., 7277. Sk., 7278. Sk., 7279. Sk., 7280. Sk., Akın Kıvanç Sk., Barış Cd.)

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