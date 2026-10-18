Ankara’da 18-19 Ekim 2026 tarihlerinde yaşanan su kesintileri, etkilenen mahallelerde yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan bilgilere göre, Çamlıdere ilçesinde içme suyu hattına yönelik bağlantı çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanırken Yenimahalle’de ise boru arızası nedeniyle su akışı geçici olarak durduruldu. İşte ASKİ Ankara su kesintisi 18-19 Ekim programı...

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Ankara su kesintisi 18-19 Ekim programı ASKİ tarafından paylaşıldı. Çamlıdere’deki çalışmanın 19 Ekim Pazartesi günü tamamlanması planlanırken Yenimahalle’deki arıza için 18 Ekim Pazar günü öğleden sonra hedeflenen bir bitiş saati duyuruldu. İşte, Çamlıdere ve Yenimahalle ASKİ planlı kesinti listesi...

Ankara su kesintisi 18-19 Ekim (Çamlıdere, Yenimahalle) ASKİ planlı kesinti

ANKARA SU KESİNTİSİ 18-19 EKİM

ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 17.10.2026 16:00:00

Tamir Tarihi: 19.10.2026 17:00:00

Detay: Örenköy Mahallesi Şebeke hattı yenileme çalışmaları kapsamında, içmesuyu hattı bağlantıları sebebiyle su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Örenköy Mahallesi.

Ankara su kesintisi 18-19 Ekim (Çamlıdere, Yenimahalle) ASKİ planlı kesinti



YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 18.10.2026 10:05:00

Tamir Tarihi: 18.10.2026 14:00:00

Detay: : Yenimahalle Turgut Özal Mahallesi 2550 sokak içerisinde oluşan Ø150 lik boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Turgut Özal Mahallesi 2550 sokak nature blokları ve civarı

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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