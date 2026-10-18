Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Ankara su kesintisi 18-19 Ekim (Çamlıdere, Yenimahalle) ASKİ planlı kesinti

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Ankara su kesintisi 18-19 Ekim (Çamlıdere, Yenimahalle) ASKİ planlı kesinti
Başlık ResmiAnkara su kesintisi 18-19 Ekim (Çamlıdere, Yenimahalle)

Ankara’da 18-19 Ekim 2026 tarihlerinde yaşanan su kesintileri, etkilenen mahallelerde yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan bilgilere göre, Çamlıdere ilçesinde içme suyu hattına yönelik bağlantı çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanırken Yenimahalle’de ise boru arızası nedeniyle su akışı geçici olarak durduruldu. İşte ASKİ Ankara su kesintisi 18-19 Ekim programı...

Kaydet
|

Ankara su kesintisi 18-19 Ekim programı ASKİ tarafından paylaşıldı. Çamlıdere’deki çalışmanın 19 Ekim Pazartesi günü tamamlanması planlanırken Yenimahalle’deki arıza için 18 Ekim Pazar günü öğleden sonra hedeflenen bir bitiş saati duyuruldu. İşte, Çamlıdere ve Yenimahalle ASKİ planlı kesinti listesi...

Ankara su kesintisi 18-19 Ekim (Çamlıdere, Yenimahalle) ASKİ planlı kesinti
Başlık ResmiAnkara su kesintisi 18-19 Ekim (Çamlıdere, Yenimahalle) ASKİ planlı kesinti

ANKARA SU KESİNTİSİ 18-19 EKİM

ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 17.10.2026 16:00:00
Tamir Tarihi: 19.10.2026 17:00:00
Detay: Örenköy Mahallesi Şebeke hattı yenileme çalışmaları kapsamında, içmesuyu hattı bağlantıları sebebiyle su kesintisi uygulanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Örenköy Mahallesi.

Ankara su kesintisi 18-19 Ekim (Çamlıdere, Yenimahalle) ASKİ planlı kesinti
Başlık ResmiAnkara su kesintisi 18-19 Ekim (Çamlıdere, Yenimahalle) ASKİ planlı kesinti


YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 18.10.2026 10:05:00
Tamir Tarihi: 18.10.2026 14:00:00
Detay: : Yenimahalle Turgut Özal Mahallesi 2550 sokak içerisinde oluşan Ø150 lik boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Turgut Özal Mahallesi 2550 sokak nature blokları ve civarı

İLGİLİ HABERLER
Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)
HABERLER
Bursa elektrik kesintisi 18-19-20-21 Ekim UEDAŞ (Osmangazi, Mudanya, Karacabey, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik)
İstanbul su kesintisi son dakika! 12 ilçede sular geldi mi? İSKİ’den güncel saat
HABERLER
İstanbul su kesintisi son dakika! 12 ilçede sular geldi mi? İSKİ’den güncel saat
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.