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İstanbul su kesintisi son dakika! 12 ilçede sular geldi mi? İSKİ’den güncel saat

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İstanbul su kesintisi son dakika! 12 ilçede sular geldi mi? İSKİ’den güncel saat
Başlık Resmiİstanbul su kesintisi son dakika! 12 ilçede sular geldi mi? İSKİ’den güncel saat

İstanbul su kesintisi 15 Ekim’de bazı ilçelerde etkili olmaya devam ediyor. İSKİ arıza kayıtlarında tahmini bitiş saatlerinin geçmesinin ardından Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi ve Şişli’de suların gelip gelmediği araştırılıyor. İşte, İstanbul su kesintisi son durum

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İstanbul’da 14 Ekim akşamı başlayan su kesintilerinde gözler İSKİ’nin güncel arıza kayıtlarına çevrildi. Bazı bölgeler için verilen tahmini bitiş saatlerinin geride kalmasıyla 15 Ekim Perşembe günü için “İstanbul’da sular geldi mi?” ve “su kesintisi ne zaman bitecek?” soruları yeniden gündeme geldi.

15 EKİM İSTANBUL SU KESİNTİSİ

15 Ekim İstanbul su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi ve Şişli’de çalışmalar sürüyor. İSKİ su kesintisi kayıtlarında arızaların tahmini bitiş saatleri bölgeye göre değişirken bazı ilçelerde suların sabah saatlerinde yeniden verilmesi bekleniyor.

İstanbul su kesintisi son dakika! 12 ilçede sular geldi mi? İSKİ’den güncel saat
Başlık Resmiİstanbul su kesintisi son dakika! 12 ilçede sular geldi mi? İSKİ’den güncel saat

İstanbul’da suların ne zaman geleceği, arızanın bulunduğu ilçe ve mahalleye göre farklılık gösterebiliyor. İSKİ arıza sorgulama ekranında kesintinin başlangıç saati, etkilenen bölgeler ve tahmini bitiş zamanı ayrı ayrı yer alıyor.

İstanbul su kesintisi son dakika! 12 ilçede sular geldi mi? İSKİ’den güncel saat
Başlık Resmiİstanbul su kesintisi son dakika! 12 ilçede sular geldi mi? İSKİ’den güncel saat

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

15 Ekim İstanbul su kesintisi kapsamında kesintiden etkilenen ilçeler Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi ve Şişli olarak sıralandı. İSKİ’nin tahmini çalışma takvimine göre bu ilçelerde suyun kademeli şekilde 13.00 civarında yeniden verilmesi bekleniyor.

İstanbul su kesintisi son dakika! 12 ilçede sular geldi mi? İSKİ’den güncel saat
Başlık Resmiİstanbul su kesintisi son dakika! 12 ilçede sular geldi mi? İSKİ’den güncel saat

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul’daki su kesintilerinin güncel durumu İSKİ’nin arıza ve kesinti duyuruları üzerinden takip edilebiliyor. Sistemde arızanın başladığı tarih ve saat, etkilenen ilçe ve mahalleler ile tahmini bitiş saati bilgileri yer alıyor. Arıza süresince çalışma programında değişiklik yapılması halinde tahmini bitiş saati de güncellenebiliyor. Bölgenizdeki kesintinin tahmini bitiş saati ve kesinti nedenine İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

Editör : İREM ÖZCAN
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