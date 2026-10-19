Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Ekim planlı kesinti programı duyuruldu. Toroslar Elektrik tarafından yürütülen şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları kapsamında 19, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde kentin farklı noktalarında enerji kesintileri yapılacak. Seyhan ve Yüreğir başta olmak üzere Ceyhan, Sarıçam, Kozan, Karataş, Çukurova, Aladağ, Feke, Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçelerinde belirli saatlerde elektrik verilemeyecek. Adana'da elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek merak edilirken kesinti yapılacak mahalleler de araştırılıyor.

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Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Ekim programı Toroslar Elektrik tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. Yüreğir, Seyhan, Ceyhan, Kozan, Sarıçam, Karataş, Yumurtalık, Çukurova, Aladağ, Feke, Karaisalı, Saimbeyli ilçelerinde planlı kesinti yapılacağı bildirildi. Bazı noktalarda kısa süreli kesintiler planlanırken bazı mahalle ve sokaklarda çalışmaların gün boyunca devam etmesi öngörülüyor.

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 19-20-21 EKİM TOROSLAR

Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Ekim Toroslar (Yüreğir, Seyhan, Ceyhan, Kozan, Sarıçam, Karataş, Yumurtalık, Çukurova, Aladağ, Feke, Karaisalı, Saimbeyli)

ALADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, ALADAĞ, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

20.10.2026 09:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 177, 178, 199, 348, 359, AYTAC DURAK, ŞİMŞİR DERESİ

Bakım Çalışması

21.10.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÖKEZ

Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Ekim Toroslar (Yüreğir, Seyhan, Ceyhan, Kozan, Sarıçam, Karataş, Yumurtalık, Çukurova, Aladağ, Feke, Karaisalı, Saimbeyli)



CEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, CEYHAN, İlçesi'nde planlanan 10 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

19.10.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 41040, 41140, 41142, 41143, 41144, 41146, 41148, 41149, 41150, 41151, 41152, 41153, 41155, ALPARSLAN TÜRKEŞ_1, ARİF HİKMET AYDIN, FATİH SULTAN MEHMET, ORHAN GAZİ, YILDIRIM BEYAZIT (LEVENTOĞLU)

Bakım Çalışması

19.10.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 7701, 7702, 7703, SELİMİYE_1

Bakım Çalışması

20.10.2026 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ADNAN MENDERES, BURHANLIOĞLU, HACI MEHMET EFENDİ, İSTASYON, ÖĞRETMEN ABDULKADİR ÜNLÜ, ŞEHİT GALİP GÜÇLÜOĞLU, ŞEHİT PİLOT TEĞMEN KAYA KÖKER

Bakım Çalışması

20.10.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3502, 3507, 3509, DORUK ALPARSLAN TÜRKEŞ

Bakım Çalışması

20.10.2026 14:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 205, 206, AHMET KABAKLI, İBRAHİM METE, İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU, SÜLEYMAN YILMAZ, YASİN MANGA

Bakım Çalışması

20.10.2026 09:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 228, AHMET KABAKLI, BERENDİ, FEVZİ ÇAKMAK, GÖKTÜRK, HALİDE EDİP ADIVAR, 244, 284, İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU

Bakım Çalışması

21.10.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 209, 211, 212, 213, 214, 215, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 282, A.NİHAT ASYA, BERENDİ, FEVZİ ÇAKMAK, HALİDE EDİP ADIVAR, İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU, NECİP FAZIL KISAKÜREK, 278

Bakım Çalışması

20.10.2026 10:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHMET YESEVİ, EROL GÜNGÖR, İBRAHİM METE, MİMAR SİNAN, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PEYAMİ SAFA, YASİN MANGA, ZEKİ KORKMAZ, ÖNKUZU, SÜLEYMAN YILMAZ

Bakım Çalışması

21.10.2026 10:00 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İBRAHİM METE, AHMET KABAKLI, SÜLEYMAN YILMAZ, YASİN MANGA

Bakım Çalışması

21.10.2026 12:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 207, 208, 209, 210, 211, 218, 219, 225, İBRAHİM METE, İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PEYAMİ SAFA, SÜLEYMAN YILMAZ, YASİN MANGA

Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Ekim Toroslar (Yüreğir, Seyhan, Ceyhan, Kozan, Sarıçam, Karataş, Yumurtalık, Çukurova, Aladağ, Feke, Karaisalı, Saimbeyli)

ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, ÇUKUROVA, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

19.10.2026 15:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 90016, 90009

Bakım Çalışması

21.10.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 129202, 90050, ARİF NİHAT ASYA, 1, LİMON ÇİÇEĞİ, TAPANTEPE, MERKEZ_7, 90001, 90003, 90005, 90007, 90009, 90012, 90013, 90015, 90017, 90018, 90019, 90020, 90021, 90025, 90027, 90029, 90031, 90033, 90037, 90041, 90051, 90053, 90055, 90056, 90117, 90121, 90123, 90127, 90131, 90133, 90135, 90137, 90143, 90149, 90153, 90286, 90290, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, ŞEHİT GÖKHAN ARIK, YESIL VADI VILLALARI

Bakım Çalışması

21.10.2026 10:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 85141

Bakım Çalışması

20.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 122012, 122013, 122014, 122015, 122016, 122017, 122018, 122019, 122020, 122021, 122022, 122023, 122024, 122025, 122026, 122027, 122028, 122029, 122030, HASTANE, KARAİSALI, 121009, 121010, 121011, 124001, AYZEK, ÇATALAN, KÜTÜKLÜ, NAİPLER, STADYUM, HACI OSMAN, 121001, 121002, 121003, 121004, 121005, 121006, 121007, 121008

Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Ekim Toroslar (Yüreğir, Seyhan, Ceyhan, Kozan, Sarıçam, Karataş, Yumurtalık, Çukurova, Aladağ, Feke, Karaisalı, Saimbeyli)



FEKE ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, FEKE, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

20.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CEVİZLİ KOL, ÇONDU/MERKEZ, HÜMETLER, KARATAŞ, MANSURLU MERKEZ, BARAK, ÇOKÇA, KURUKOYAK, ŞAHMURATLI MERKEZ

Bakım Çalışması

20.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÖRBEYAZ MERKEZ, ORTAKÖY, TAHTA KÖPRÜ

Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Ekim Toroslar (Yüreğir, Seyhan, Ceyhan, Kozan, Sarıçam, Karataş, Yumurtalık, Çukurova, Aladağ, Feke, Karaisalı, Saimbeyli)



KARAİSALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, KARAİSALI, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

19.10.2026 13:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ERKEĞİN

Bakım Çalışması

21.10.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HAYTALI

Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Ekim Toroslar (Yüreğir, Seyhan, Ceyhan, Kozan, Sarıçam, Karataş, Yumurtalık, Çukurova, Aladağ, Feke, Karaisalı, Saimbeyli)



KARATAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, KARATAŞ, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

19.10.2026 11:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YASSIVEREN

Bakım Çalışması

20.10.2026 14:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 420, 63, ORMAN

Bakım Çalışması

20.10.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 115, 117, 118, 119, 145, 146, 150, 386, ATATÜRK, 1, 371, 401, 72, 74, HASAN ARPAK

Bakım Çalışması

21.10.2026 10:00 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KİREMİTLİ

Bakım Çalışması

21.10.2026 11:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YÜZBAŞI

Bakım Çalışması

20.10.2026 11:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HASAN ARPAK

Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Ekim Toroslar (Yüreğir, Seyhan, Ceyhan, Kozan, Sarıçam, Karataş, Yumurtalık, Çukurova, Aladağ, Feke, Karaisalı, Saimbeyli)



KOZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, KOZAN, İlçesi'nde planlanan 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

19.10.2026 13:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUYUBELİ MERKEZ, DEREBAŞI, KARAKÖSELER

Bakım Çalışması

20.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÖLLER GOCAGÜL, GÖLLER ÇATAL GÖL, GÖLLER YENİ KUYU

Bakım Çalışması

21.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÖLLER ÇATAL GÖL, GÖLLER GOCAGÜL, GÖLLER SARINÇKUYU, GÖLLER TAHTALI MEZAR, GÖLLER YENİ KUYU, AKGÖLET, AYVACIK MERKEZ, ÇAPARLAR

Bakım Çalışması

20.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÖRBEYAZ MERKEZ, ORTAKÖY, TAHTA KÖPRÜ

Bakım Çalışması

20.10.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUYULUK MERKEZ, AŞAĞI KAYHAN, YASSIÇALI MERKEZ, YUKARI KAYHAN

Bakım Çalışması

21.10.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DURMUŞLU, DURMUŞLU MERKEZ, FERHATLI MERKEZ, FERHATTEPESİ, AYICIK, GÖNÜCEK, KÜTÜKLER

Bakım Çalışması

21.10.2026 13:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FEKE, ŞEHİT HAMİT BİLİCİ

Bakım Çalışması

21.10.2026 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DURMUŞLU, DURMUŞLU MERKEZ

Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Ekim Toroslar (Yüreğir, Seyhan, Ceyhan, Kozan, Sarıçam, Karataş, Yumurtalık, Çukurova, Aladağ, Feke, Karaisalı, Saimbeyli)



SAİMBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, SAİMBEYLİ, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

21.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÖLLER ÇATAL GÖL, GÖLLER GOCAGÜL, GÖLLER SARINÇKUYU, GÖLLER TAHTALI MEZAR, GÖLLER YENİ KUYU, AKGÖLET, AYVACIK MERKEZ, ÇAPARLAR

Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Ekim Toroslar (Yüreğir, Seyhan, Ceyhan, Kozan, Sarıçam, Karataş, Yumurtalık, Çukurova, Aladağ, Feke, Karaisalı, Saimbeyli)

SARIÇAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, SARIÇAM, İlçesi'nde planlanan 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

20.10.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5597, 5632, 5634, 5635, 5640, 5641, 5642, 5643, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5828, 5830, 5831, 5832, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838, 5839, 5840, 5844, 5846, 5848, 5849, 5851, 5853, 5855, 5857, 5858, 5860, 5864, 5865, 5866, 5867, 5868, 5870, 5871, 5872, 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5879, 5880, 5881, 5887, 5888, 5889, 5891, 5892, 5893, 5894, 5901, 5935, 6536

Bakım Çalışması

20.10.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2420, 3708, 3713, 3714, 3720, 3722, 3724, 3725, 3866, BURUK, KARANFİL, KOZAN, KILIÇLI, MEZRA, MEZRA1ÜST, MEZRA2 ÜST

Bakım Çalışması

20.10.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1074, 1135, 1150, 1151, 1152, 1158, 1159, 1167, 1168, 1171, 1174, 1175, 1177, 1178, 1179, 1183, 1187, 1197, 1199, 1200, 1201

Bakım Çalışması

20.10.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3586, 3609, 3614, 3615, 3619, 3620, 3621, 3673, İREM, KOZAN, 3707, 3712, 3722, 3727, 3932, FATİH SULTAN MEHMET

Bakım Çalışması

21.10.2026 10:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HAKKIBEYLİ

Bakım Çalışması

21.10.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HOCALLI, FIRIN YIKIĞI

Bakım Çalışması

21.10.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 640, 639, 638, 636, ELİF SU ULUDAĞ, 619, 622, 623

Bakım Çalışması

21.10.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3001, 3042, DİLEK ATLIĞ, KOZAN, 597, 603, 604, 605, 608, 609, 610, 611, 612, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 622, 624, 637, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 652, 653, 654, 655, 656, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 666, 840, 881, 913, ELİF SU ULUDAĞ, M.FEVZİ ÇAKMAK, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2823, 2824, 2825, 2826, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2859, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2871, 2874, 2883, 2903, 2944, AHMET SARIKAYA, HATİCE YAVUZ, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, SOFULU

Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Ekim Toroslar (Yüreğir, Seyhan, Ceyhan, Kozan, Sarıçam, Karataş, Yumurtalık, Çukurova, Aladağ, Feke, Karaisalı, Saimbeyli)



SEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, SEYHAN, İlçesi'nde planlanan 21 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

19.10.2026 14:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 17027, 17033, 17043, 17049, 17051, 17053, 17055, 17057, EMİNAĞA, ÜMMÜGÜLSÜM CAMİİ, 18027, 18040, ŞEHİT UZM. ÇVŞ.SAMET ÖZKAN

Bakım Çalışması

19.10.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 17114

Bakım Çalışması

19.10.2026 13:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 17112, 17114

Bakım Çalışması

19.10.2026 16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 12001, ŞIH CEMİL, 16006, 16008, 16012, 16018, 16024, 16026, 16028, 16082, BEY, 14200, HAVUZLUBAHÇE, ŞEHİT KOMANDO BİNBAŞI MEHMET DUMAN, 15052, 15054, 15056, 15060, 15066, 15068

Bakım Çalışması

20.10.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 29006, 29010, 29011, 29012, 29014, 29015, 29016, ALİDEDE, SARIYAKUP, 22004, 22005, 22009, 22010, 22011, 22012, 22013, 22014, 22015, 22016, 22017, METRO GÜZERGAHI, YEŞİLAY, ALİ MÜNİF YEGENAĞA, ULUCAMİİ, ULUS, 23001, 23002, 23003, 23004, 23005, 23006, 23007, 23008, 23012, 23013, 23014, 23015, 23017, 23018, 23019, 23020, 23021, 23022, 23023, 23024, 23025, 23026, 23027, 23029, 23031, 23032, 23034, 23036, 23038, 23039, 23040, 23041, 23042, 23043, 23044, 23046, 23048, 23050, 23051, TÜRKOCAĞI, 24002, 24004, 24005

Bakım Çalışması

20.10.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 68070, 68063, ŞEHİT YÜZBAŞI BÜLENT ANGIN, 68085, 68073, 68068, 68046, 68072, 68045, 68071, NURSULTAN NAZARBAYEV

Bakım Çalışması

20.10.2026 09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 44148, 44268, 44330, 44342, 43030, 43148, 43150, 43152, 43154, OVA

Bakım Çalışması

20.10.2026 14:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 45129

Bakım Çalışması

20.10.2026 16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 44116, 44136, 44340, 44128, 44120, 44160, 44126, 44124

Bakım Çalışması

21.10.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 7002-, 7005, 7008, 7010, 7012, 7013, 7014, 7015, 7017, 7018, 7019, 7021, 7023, 7025, 7027, 7029, 7033, SETÜSTÜ, ŞEHİTLER

Bakım Çalışması

20.10.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 44001, 44002, 44004, 44008, 44010, 44020, 44026, 44042, 44048, 44089, 44091, 44095, 44200, 44202, 44204, 44212, 44214, 44216, 44218, 44220, 44222, 44224, 44226, 44228, 44230, 44232, 44234, 44236

Bakım Çalışması

20.10.2026 13:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 45001, 45003, 45005, 45007, 45009, 45011, 45013, ŞAKİRPAŞA, 44002, 44006, 44008, 44118, 44210, 44216

Bakım Çalışması

21.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 72005, 72011, 72031, 72039, 72040, 72041, 72042, 72043, 72045, 72046, 72047, 72048, 72050, 72051, 72052, 72053, 72054, 72055, 72056, 72057, 72058, 72059, 72060, 72061, 72062, 72063, 72064, 72065, 72066, 72067, 72068, 72069, 72070, 72071, 72072, 72076, 72096, 72098, 72099, 72100, 72101, 72102, 72106, 72107, 72108, 72109, 72110, 72111, 72112, 72200, 72201, 72202, 72203, 72204, 72205, 72206, 72207, 72208, 72209, ALPARSLAN TÜRKEŞ, MÜCAHİTLER

Bakım Çalışması

20.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 73004, 73006, 73008, 73010, 73012, 73014, 73016, 73018, 73022, 73034, 73040, 73117, 73149, 73153, 73155, 73157, 73159, 73161, 73165, 73171, 73173, MÜCAHİTLER, ŞEHİT KADİR GENÇ

Bakım Çalışması

21.10.2026 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 12001, ŞIH CEMİL, 16006, 16008, 16012, 16018, 16024, 16026, 16028, 16082, BEY, 14200, HAVUZLUBAHÇE, ŞEHİT KOMANDO BİNBAŞI MEHMET DUMAN, 15052, 15054, 15056, 15060, 15066, 15068

Bakım Çalışması

20.10.2026 10:15 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 73026, 73028, 73030, 73040, 73042, 73044, 73046, 73047, 73048, 73050, 73052, 73054, 73056, 73058, 73060, 73064, 73068, 73070, 73072, 73074, 73076, 73078, 73130, 73134, 73138, 73140, 73165, MÜCAHİTLER, ŞEHİT KADİR GENÇ

Bakım Çalışması

20.10.2026 11:00 - 18:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 73119, 73111, 73113, 73068, 73036, ŞEHİT KADİR GENÇ, 73040

Bakım Çalışması

20.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 70014, 70016, 70018, 70020, 70022, 70026, 70066, 70076, 70078, 70080, 70082, 70280, 70282, 70284, 70286, 70290, 70332, 70334, 70338, 70340, 70344, 70346, 70348, 70350, ABDİ İPEKÇİ

Bakım Çalışması

21.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 86042, 86044, 86050, 86052, 86054, 86056, 86058, 86062, 86064, 86068, 86070, 86072, 86078, 86080, 86084, ALİ ÇÖĞÜR, 87010, 87026, 87030, 87034, 87036, 87038, 87040, 87042, 87044, 87046, 87048, 87066, 87068, 87071, 87078, 87080

Bakım Çalışması

21.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 13084, 13164, 13168, 13186, 13188, 13196, 13197, 13198, 13200, 13202, 13204, 13206, 13208, 13210, 13212, 13214, 13216, 13218, 13220, 13222, 13224, 13226, 13228, 13230, 13232, 13234, 13236, 13238, 13240, 13242, 13244, 13246, 13248, 13250, 13252, 13254, 13256, 13258, 13260, 13262, 13264, 13266, 13268, 13270, 13272, 13274, 13276, 13278, 13280, 13282, 13284, 13286, 13288, 13290, 13292, 13294, 13296, 13298, 13300, 13302, 13338, 13340, 13342, 13344, 13346, 13348, 13350, 13352, 13354, 13356, 13358, 13360, 13362, 13364, 13366, 13368, 13370, 13372, 13374, 13376, 13378, 13380, 13382, 13384, 13388, 13390, 13392, 13398, 13402, 13404, 13414, 13416, 13424, 13426, 13428, 13432, 13438, 13440, 13444, 13446, 13448, 13450, 13460, 13462, 13464, 13466, 13468, 13470, 13474, 13476, 13480, 13482, 13484, 13486, 13488, 13518, 13530, 13532, 13542, 13560, 13562, 13564, 13566, 13568, OBALAR

Bakım Çalışması

21.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 91018, 92001, 92002, 92003, 92005, 92006, 92007, 92008, 92009, 92010, 92011, 92012, 92015, SINIR, 91011

Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Ekim Toroslar (Yüreğir, Seyhan, Ceyhan, Kozan, Sarıçam, Karataş, Yumurtalık, Çukurova, Aladağ, Feke, Karaisalı, Saimbeyli)



YUMURTALIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, YUMURTALIK, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

20.10.2026 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 24000, 24025, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, ZEYTİNBELİ

Bakım Çalışması

21.10.2026 09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HACİMÜMİNLER

Bakım Çalışması

21.10.2026 14:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 8006, 8010, 8020, ALTIN, ATATÜRK, BAHAR, BEYAZ, ÇAM, DÖNMEZ, ESENTEPE, FULYA, GÜVEN, GÜVERCİN, KELTEPE, KURTULUŞ YEŞİLKÖY, MEŞE, SÜMER, YAMAÇ, YAPRAK, YENİ

Bakım Çalışması

20.10.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 6047, 6048, 6052, 6053, 6059, 6060, ALPARSLAN TÜRKEŞ, HÜRRİYET KEMALPAŞA, KARACAOĞLAN, NECİP ASIM, ŞAH İSMAİL, ŞEHİT JANDARMA MUSTAFA GÜNEY

Bakım Çalışması

21.10.2026 11:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ZEYNEPLİ

Bakım Çalışması

21.10.2026 16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 8043, AYHAN ZEYNEP TEKİNBÖRÜ, KADİFE, LAVANTA, MENEKŞE YEŞİLKÖY, OKUL, PALAMUT, PAPATYA, SÜMBÜL, YASEMİN

Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Ekim Toroslar (Yüreğir, Seyhan, Ceyhan, Kozan, Sarıçam, Karataş, Yumurtalık, Çukurova, Aladağ, Feke, Karaisalı, Saimbeyli)



YÜREĞİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, YÜREĞİR, İlçesi'nde planlanan 24 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

19.10.2026 17:15 - 18:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3838, 3827, 3822, 3819, 3820, 3823, 3834

Bakım Çalışması

19.10.2026 13:00 - 14:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3715, ŞEHİT J.ER.MUSTAFA GÖKSAL, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816

Bakım Çalışması

19.10.2026 15:45 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3815, 3816, 3817, 3820, 3822, 3823, 3824, ŞEHİT J.ER.MUSTAFA GÖKSAL, 3715, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877

Bakım Çalışması

19.10.2026 14:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5008, 5009, 5011, 5012, 5014, 5019, 5020, TUZLA YOLU

Bakım Çalışması

19.10.2026 14:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3823, 3824, 3826, 3828, 3829, 3830, ŞEHİT J.ER.MUSTAFA GÖKSAL, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3869, 3878

Bakım Çalışması

19.10.2026 11:00 - 12:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3816, 3812, 3819, 3811, 3810

Bakım Çalışması

19.10.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 161_2, 163_1, 5011, 5052, 5054, 5057, 5058, 5059, 5060, 5062, 5063, TUZLA YOLU

Bakım Çalışması

20.10.2026 01:00 - 03:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 337, 356, 361, 362, 363, 364, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 386, 391, 392, 393, 395, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 415, 416, 419, 420, 430, 431, 465, 466, 467, 468, AKDENİZ, KARATAŞ, 1295, 178, 179, 182, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 197, 198, 199, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 228, 229, 231, 233, 234, 235, 237, 238, 240, 250, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 270, 271, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 295, 296, 297, HASAN TUĞAL, ŞERAFETTİN TUĞAL, 113, 118, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 131/1, 131/2, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 147, 148, 149, 16, 17, 21, 23, 26, 27, 31, 33, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 66, 68, 70_1, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90

Bakım Çalışması

20.10.2026 01:30 - 03:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1020, 1021, 1023, 1026, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1042, 1047, 1049, 1050, 1051, 1053, 1056, 1057, 1059, 1060, 1062, 1066, 1067, 1069, 1070, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1082, 1083, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1128, 1135, 1136, 1137, 1138, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1147, 1148, 1149, 1151, 1152, 1153, 1154, 1156, 1166, 962, HUZUR, 334, 338, 345, 366, 369, 375, 376, 377, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 406, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 419, 420, 423, 424, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 434, 435, 438, 440, 442, 444, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 470, 471, 473, 474, 475, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 495, 496, 498, 500, 501, 502, 505, AKDENİZ, KARATAŞ, 878, 895, 896, 900, 901, 902, 904, 905, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 914, 917, 918, 919, 936, SÜLEYMAN VAHİT, ŞEHİT JANDARMA ER KADİR GÖRGÜLÜ, 1275, 1276, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 571, 572, 573, 581, 1169, 1170, 1171, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215-, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, İBRAHİM TATLISES, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1242, 1243, 1244, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1255, 1257, 1259, 1260, 1263, 1270, 1273, 1274, 920, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1539, 1540, 1545, 1548, 1550, 1554, 1555, 1556, 1558, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1571, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1651, 1661, 1663, 1665, 1667, 1668, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1695, 1696-, 1697, 1699, AKASYA_1, AYÇİÇEĞİ, BAHAR, BAHAR_1, GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ, 1584, 1586, 1587, 1589, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1600, 1601, 1603, 1604, 1606, 1607, 1608, 1609, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, SÜMBÜL, 1735, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1752, 1753, 649, 565, 568, 569, 570, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1426, 1428, 1429, 1431, 1432, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1445, 1447, 1452, 538, 540, 541, 543, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 506, 507, 509, 510, 512, 514, 516, 517, 518, 521, 522, 523, 524, 526, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 222, 233, 250, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 176, 177, 187, 191, 192, 1510, 1511, 1512, 1513, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1325, 1326, 1327, 1328-, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1454, 1455, 1459, 1478, 1479, 1482, 1483, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1506, 1507, 1387, 1388, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, ŞEHİT POLİS AHMET ORUÇ VE MEHMET ORUÇ

Bakım Çalışması

21.10.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5712

Bakım Çalışması

20.10.2026 10:15 - 11:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2619, 2620, 2621, 2624, 2629, 2630, 2632, DADALOĞLU, ECZ. HAŞİM DALGIÇ, KOZAN

Bakım Çalışması

20.10.2026 16:45 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2557, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2590, LALE, 2536, 2545, 2546, 2549, 2556

Bakım Çalışması

20.10.2026 11:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2600, KOZAN, 2606, 2602, 2599, 2593, 2592, 2594, 2596, 2597, 2601, 2604, 2595

Bakım Çalışması

20.10.2026 09:00 - 10:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2619, 2620, 2630, 2631, 2632, 2633, 2635, 2636, 2639, DADALOĞLU, ECZ. HAŞİM DALGIÇ

Bakım Çalışması

20.10.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1975, 1975/1-, 1976, 1978, 1979, 1980, 1980/1, 1980\2, 1981/1, 1981/2, 1984, 2067/2, LEVENT

Bakım Çalışması

20.10.2026 12:45 - 14:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2568, 2570, 2571, 2591, 2605, 2606, 2607, 2610, 2611, 2612, KOZAN, MUSTAFA KEMAL PAŞA_1

Bakım Çalışması

20.10.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 664, 673, 674, 675, 676, 680, 681, 682, 688, 689, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 715, 721, 722, 723, 789, 792, 793, 794, 795, 797, 798, 820, 822, 823, 824, ÇUKUROVA, GÜLBEY KARATAŞ, SÜLEYMAN VAHİT, 825, 829

Bakım Çalışması

20.10.2026 15:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2557, 2575, 2576, 2577, 2583, 2584, 2588, 2589, 2590, 2591, LALE, ŞEHİT JAN.ER.MUSTAFA GÖKSAL

Bakım Çalışması

21.10.2026 14:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5688, 5698, 5700, 5705, KARATAŞ

Bakım Çalışması

21.10.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1531, 1550, 1516, 1582, 1522, 1539, 1536, 1530, 1512, 1528, 1517, 1540, 1548

Bakım Çalışması

21.10.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak .KANAL-4, 5894, 5916, 5916., FEVZİ ÇAKMAK_2, KAYARLI, KIYIBOYU, ŞEYH MURAT., VATAN

Bakım Çalışması

21.10.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4971, 4972, 4975, 4976, 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4984, 4985, 4987, 4988, KANAL 1, KANAL_1, 4815, 4821, 4822, 4824, 4825, 4826, KENAN EVREN, TURGUT ÖZAL, YEDİ EVLER, 170_1, 185, 4960, 5022, 5023, 5027, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 4856., 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4929, 4930, 4931, 4933, 4934, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4947, 4948, ATATÜRK_4, FEVZİ ÇAKMAK_1, 4857, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4893, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4905, 4906, 4907, 4908, İSMET İNÖNÜ_1, 161_1, 186_1, 187_1, 188_1, 189_1, 190_1, 191_1, 4777, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 4853, 4856, 99_1, 4953, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4963, 4964, 4969

Bakım Çalışması

20.10.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2761, 2785, 2762, 2763, 2760, 2801

Bakım Çalışması

20.10.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2741, 2752, 2753, 2755, 2756, 2761, 2762, 2763, 2764, 2774, 2776, 2780, 2785, 2786

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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