Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Ekim Toroslar (Yüreğir, Seyhan, Ceyhan, Kozan, Sarıçam, Karataş, Yumurtalık, Çukurova, Aladağ, Feke, Karaisalı, Saimbeyli)
Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Ekim planlı kesinti programı duyuruldu. Toroslar Elektrik tarafından yürütülen şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları kapsamında 19, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde kentin farklı noktalarında enerji kesintileri yapılacak. Seyhan ve Yüreğir başta olmak üzere Ceyhan, Sarıçam, Kozan, Karataş, Çukurova, Aladağ, Feke, Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçelerinde belirli saatlerde elektrik verilemeyecek. Adana'da elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek merak edilirken kesinti yapılacak mahalleler de araştırılıyor.
Adana elektrik kesintisi 19-20-21 Ekim programı Toroslar Elektrik tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. Yüreğir, Seyhan, Ceyhan, Kozan, Sarıçam, Karataş, Yumurtalık, Çukurova, Aladağ, Feke, Karaisalı, Saimbeyli ilçelerinde planlı kesinti yapılacağı bildirildi. Bazı noktalarda kısa süreli kesintiler planlanırken bazı mahalle ve sokaklarda çalışmaların gün boyunca devam etmesi öngörülüyor.
ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 19-20-21 EKİM TOROSLAR
ALADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, ALADAĞ, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 177, 178, 199, 348, 359, AYTAC DURAK, ŞİMŞİR DERESİ
Bakım Çalışması
21.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖKEZ
CEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, CEYHAN, İlçesi'nde planlanan 10 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 41040, 41140, 41142, 41143, 41144, 41146, 41148, 41149, 41150, 41151, 41152, 41153, 41155, ALPARSLAN TÜRKEŞ_1, ARİF HİKMET AYDIN, FATİH SULTAN MEHMET, ORHAN GAZİ, YILDIRIM BEYAZIT (LEVENTOĞLU)
Bakım Çalışması
19.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 7701, 7702, 7703, SELİMİYE_1
Bakım Çalışması
20.10.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADNAN MENDERES, BURHANLIOĞLU, HACI MEHMET EFENDİ, İSTASYON, ÖĞRETMEN ABDULKADİR ÜNLÜ, ŞEHİT GALİP GÜÇLÜOĞLU, ŞEHİT PİLOT TEĞMEN KAYA KÖKER
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3502, 3507, 3509, DORUK ALPARSLAN TÜRKEŞ
Bakım Çalışması
20.10.2026 14:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 205, 206, AHMET KABAKLI, İBRAHİM METE, İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU, SÜLEYMAN YILMAZ, YASİN MANGA
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 228, AHMET KABAKLI, BERENDİ, FEVZİ ÇAKMAK, GÖKTÜRK, HALİDE EDİP ADIVAR, 244, 284, İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 209, 211, 212, 213, 214, 215, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 282, A.NİHAT ASYA, BERENDİ, FEVZİ ÇAKMAK, HALİDE EDİP ADIVAR, İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU, NECİP FAZIL KISAKÜREK, 278
Bakım Çalışması
20.10.2026 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMET YESEVİ, EROL GÜNGÖR, İBRAHİM METE, MİMAR SİNAN, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PEYAMİ SAFA, YASİN MANGA, ZEKİ KORKMAZ, ÖNKUZU, SÜLEYMAN YILMAZ
Bakım Çalışması
21.10.2026 10:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İBRAHİM METE, AHMET KABAKLI, SÜLEYMAN YILMAZ, YASİN MANGA
Bakım Çalışması
21.10.2026 12:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 207, 208, 209, 210, 211, 218, 219, 225, İBRAHİM METE, İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PEYAMİ SAFA, SÜLEYMAN YILMAZ, YASİN MANGA
ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, ÇUKUROVA, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.10.2026 15:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 90016, 90009
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 129202, 90050, ARİF NİHAT ASYA, 1, LİMON ÇİÇEĞİ, TAPANTEPE, MERKEZ_7, 90001, 90003, 90005, 90007, 90009, 90012, 90013, 90015, 90017, 90018, 90019, 90020, 90021, 90025, 90027, 90029, 90031, 90033, 90037, 90041, 90051, 90053, 90055, 90056, 90117, 90121, 90123, 90127, 90131, 90133, 90135, 90137, 90143, 90149, 90153, 90286, 90290, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, ŞEHİT GÖKHAN ARIK, YESIL VADI VILLALARI
Bakım Çalışması
21.10.2026 10:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 85141
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 122012, 122013, 122014, 122015, 122016, 122017, 122018, 122019, 122020, 122021, 122022, 122023, 122024, 122025, 122026, 122027, 122028, 122029, 122030, HASTANE, KARAİSALI, 121009, 121010, 121011, 124001, AYZEK, ÇATALAN, KÜTÜKLÜ, NAİPLER, STADYUM, HACI OSMAN, 121001, 121002, 121003, 121004, 121005, 121006, 121007, 121008
FEKE ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, FEKE, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CEVİZLİ KOL, ÇONDU/MERKEZ, HÜMETLER, KARATAŞ, MANSURLU MERKEZ, BARAK, ÇOKÇA, KURUKOYAK, ŞAHMURATLI MERKEZ
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖRBEYAZ MERKEZ, ORTAKÖY, TAHTA KÖPRÜ
KARAİSALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, KARAİSALI, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.10.2026 13:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ERKEĞİN
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAYTALI
KARATAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, KARATAŞ, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.10.2026 11:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YASSIVEREN
Bakım Çalışması
20.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 420, 63, ORMAN
Bakım Çalışması
20.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 115, 117, 118, 119, 145, 146, 150, 386, ATATÜRK, 1, 371, 401, 72, 74, HASAN ARPAK
Bakım Çalışması
21.10.2026 10:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KİREMİTLİ
Bakım Çalışması
21.10.2026 11:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YÜZBAŞI
Bakım Çalışması
20.10.2026 11:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HASAN ARPAK
KOZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, KOZAN, İlçesi'nde planlanan 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.10.2026 13:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUYUBELİ MERKEZ, DEREBAŞI, KARAKÖSELER
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖLLER GOCAGÜL, GÖLLER ÇATAL GÖL, GÖLLER YENİ KUYU
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖLLER ÇATAL GÖL, GÖLLER GOCAGÜL, GÖLLER SARINÇKUYU, GÖLLER TAHTALI MEZAR, GÖLLER YENİ KUYU, AKGÖLET, AYVACIK MERKEZ, ÇAPARLAR
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖRBEYAZ MERKEZ, ORTAKÖY, TAHTA KÖPRÜ
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUYULUK MERKEZ, AŞAĞI KAYHAN, YASSIÇALI MERKEZ, YUKARI KAYHAN
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DURMUŞLU, DURMUŞLU MERKEZ, FERHATLI MERKEZ, FERHATTEPESİ, AYICIK, GÖNÜCEK, KÜTÜKLER
Bakım Çalışması
21.10.2026 13:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FEKE, ŞEHİT HAMİT BİLİCİ
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DURMUŞLU, DURMUŞLU MERKEZ
SAİMBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, SAİMBEYLİ, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖLLER ÇATAL GÖL, GÖLLER GOCAGÜL, GÖLLER SARINÇKUYU, GÖLLER TAHTALI MEZAR, GÖLLER YENİ KUYU, AKGÖLET, AYVACIK MERKEZ, ÇAPARLAR
SARIÇAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, SARIÇAM, İlçesi'nde planlanan 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5597, 5632, 5634, 5635, 5640, 5641, 5642, 5643, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5828, 5830, 5831, 5832, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838, 5839, 5840, 5844, 5846, 5848, 5849, 5851, 5853, 5855, 5857, 5858, 5860, 5864, 5865, 5866, 5867, 5868, 5870, 5871, 5872, 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5879, 5880, 5881, 5887, 5888, 5889, 5891, 5892, 5893, 5894, 5901, 5935, 6536
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2420, 3708, 3713, 3714, 3720, 3722, 3724, 3725, 3866, BURUK, KARANFİL, KOZAN, KILIÇLI, MEZRA, MEZRA1ÜST, MEZRA2 ÜST
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1074, 1135, 1150, 1151, 1152, 1158, 1159, 1167, 1168, 1171, 1174, 1175, 1177, 1178, 1179, 1183, 1187, 1197, 1199, 1200, 1201
Bakım Çalışması
20.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3586, 3609, 3614, 3615, 3619, 3620, 3621, 3673, İREM, KOZAN, 3707, 3712, 3722, 3727, 3932, FATİH SULTAN MEHMET
Bakım Çalışması
21.10.2026 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAKKIBEYLİ
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HOCALLI, FIRIN YIKIĞI
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 640, 639, 638, 636, ELİF SU ULUDAĞ, 619, 622, 623
Bakım Çalışması
21.10.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3001, 3042, DİLEK ATLIĞ, KOZAN, 597, 603, 604, 605, 608, 609, 610, 611, 612, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 622, 624, 637, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 652, 653, 654, 655, 656, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 666, 840, 881, 913, ELİF SU ULUDAĞ, M.FEVZİ ÇAKMAK, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2823, 2824, 2825, 2826, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2859, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2871, 2874, 2883, 2903, 2944, AHMET SARIKAYA, HATİCE YAVUZ, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, SOFULU
SEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, SEYHAN, İlçesi'nde planlanan 21 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.10.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 17027, 17033, 17043, 17049, 17051, 17053, 17055, 17057, EMİNAĞA, ÜMMÜGÜLSÜM CAMİİ, 18027, 18040, ŞEHİT UZM. ÇVŞ.SAMET ÖZKAN
Bakım Çalışması
19.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 17114
Bakım Çalışması
19.10.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 17112, 17114
Bakım Çalışması
19.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12001, ŞIH CEMİL, 16006, 16008, 16012, 16018, 16024, 16026, 16028, 16082, BEY, 14200, HAVUZLUBAHÇE, ŞEHİT KOMANDO BİNBAŞI MEHMET DUMAN, 15052, 15054, 15056, 15060, 15066, 15068
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 29006, 29010, 29011, 29012, 29014, 29015, 29016, ALİDEDE, SARIYAKUP, 22004, 22005, 22009, 22010, 22011, 22012, 22013, 22014, 22015, 22016, 22017, METRO GÜZERGAHI, YEŞİLAY, ALİ MÜNİF YEGENAĞA, ULUCAMİİ, ULUS, 23001, 23002, 23003, 23004, 23005, 23006, 23007, 23008, 23012, 23013, 23014, 23015, 23017, 23018, 23019, 23020, 23021, 23022, 23023, 23024, 23025, 23026, 23027, 23029, 23031, 23032, 23034, 23036, 23038, 23039, 23040, 23041, 23042, 23043, 23044, 23046, 23048, 23050, 23051, TÜRKOCAĞI, 24002, 24004, 24005
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 68070, 68063, ŞEHİT YÜZBAŞI BÜLENT ANGIN, 68085, 68073, 68068, 68046, 68072, 68045, 68071, NURSULTAN NAZARBAYEV
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 44148, 44268, 44330, 44342, 43030, 43148, 43150, 43152, 43154, OVA
Bakım Çalışması
20.10.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 45129
Bakım Çalışması
20.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 44116, 44136, 44340, 44128, 44120, 44160, 44126, 44124
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 7002-, 7005, 7008, 7010, 7012, 7013, 7014, 7015, 7017, 7018, 7019, 7021, 7023, 7025, 7027, 7029, 7033, SETÜSTÜ, ŞEHİTLER
Bakım Çalışması
20.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 44001, 44002, 44004, 44008, 44010, 44020, 44026, 44042, 44048, 44089, 44091, 44095, 44200, 44202, 44204, 44212, 44214, 44216, 44218, 44220, 44222, 44224, 44226, 44228, 44230, 44232, 44234, 44236
Bakım Çalışması
20.10.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 45001, 45003, 45005, 45007, 45009, 45011, 45013, ŞAKİRPAŞA, 44002, 44006, 44008, 44118, 44210, 44216
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 72005, 72011, 72031, 72039, 72040, 72041, 72042, 72043, 72045, 72046, 72047, 72048, 72050, 72051, 72052, 72053, 72054, 72055, 72056, 72057, 72058, 72059, 72060, 72061, 72062, 72063, 72064, 72065, 72066, 72067, 72068, 72069, 72070, 72071, 72072, 72076, 72096, 72098, 72099, 72100, 72101, 72102, 72106, 72107, 72108, 72109, 72110, 72111, 72112, 72200, 72201, 72202, 72203, 72204, 72205, 72206, 72207, 72208, 72209, ALPARSLAN TÜRKEŞ, MÜCAHİTLER
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 73004, 73006, 73008, 73010, 73012, 73014, 73016, 73018, 73022, 73034, 73040, 73117, 73149, 73153, 73155, 73157, 73159, 73161, 73165, 73171, 73173, MÜCAHİTLER, ŞEHİT KADİR GENÇ
Bakım Çalışması
21.10.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12001, ŞIH CEMİL, 16006, 16008, 16012, 16018, 16024, 16026, 16028, 16082, BEY, 14200, HAVUZLUBAHÇE, ŞEHİT KOMANDO BİNBAŞI MEHMET DUMAN, 15052, 15054, 15056, 15060, 15066, 15068
Bakım Çalışması
20.10.2026 10:15 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 73026, 73028, 73030, 73040, 73042, 73044, 73046, 73047, 73048, 73050, 73052, 73054, 73056, 73058, 73060, 73064, 73068, 73070, 73072, 73074, 73076, 73078, 73130, 73134, 73138, 73140, 73165, MÜCAHİTLER, ŞEHİT KADİR GENÇ
Bakım Çalışması
20.10.2026 11:00 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 73119, 73111, 73113, 73068, 73036, ŞEHİT KADİR GENÇ, 73040
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 70014, 70016, 70018, 70020, 70022, 70026, 70066, 70076, 70078, 70080, 70082, 70280, 70282, 70284, 70286, 70290, 70332, 70334, 70338, 70340, 70344, 70346, 70348, 70350, ABDİ İPEKÇİ
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 86042, 86044, 86050, 86052, 86054, 86056, 86058, 86062, 86064, 86068, 86070, 86072, 86078, 86080, 86084, ALİ ÇÖĞÜR, 87010, 87026, 87030, 87034, 87036, 87038, 87040, 87042, 87044, 87046, 87048, 87066, 87068, 87071, 87078, 87080
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 13084, 13164, 13168, 13186, 13188, 13196, 13197, 13198, 13200, 13202, 13204, 13206, 13208, 13210, 13212, 13214, 13216, 13218, 13220, 13222, 13224, 13226, 13228, 13230, 13232, 13234, 13236, 13238, 13240, 13242, 13244, 13246, 13248, 13250, 13252, 13254, 13256, 13258, 13260, 13262, 13264, 13266, 13268, 13270, 13272, 13274, 13276, 13278, 13280, 13282, 13284, 13286, 13288, 13290, 13292, 13294, 13296, 13298, 13300, 13302, 13338, 13340, 13342, 13344, 13346, 13348, 13350, 13352, 13354, 13356, 13358, 13360, 13362, 13364, 13366, 13368, 13370, 13372, 13374, 13376, 13378, 13380, 13382, 13384, 13388, 13390, 13392, 13398, 13402, 13404, 13414, 13416, 13424, 13426, 13428, 13432, 13438, 13440, 13444, 13446, 13448, 13450, 13460, 13462, 13464, 13466, 13468, 13470, 13474, 13476, 13480, 13482, 13484, 13486, 13488, 13518, 13530, 13532, 13542, 13560, 13562, 13564, 13566, 13568, OBALAR
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 91018, 92001, 92002, 92003, 92005, 92006, 92007, 92008, 92009, 92010, 92011, 92012, 92015, SINIR, 91011
YUMURTALIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, YUMURTALIK, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
20.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 24000, 24025, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, ZEYTİNBELİ
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACİMÜMİNLER
Bakım Çalışması
21.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 8006, 8010, 8020, ALTIN, ATATÜRK, BAHAR, BEYAZ, ÇAM, DÖNMEZ, ESENTEPE, FULYA, GÜVEN, GÜVERCİN, KELTEPE, KURTULUŞ YEŞİLKÖY, MEŞE, SÜMER, YAMAÇ, YAPRAK, YENİ
Bakım Çalışması
20.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6047, 6048, 6052, 6053, 6059, 6060, ALPARSLAN TÜRKEŞ, HÜRRİYET KEMALPAŞA, KARACAOĞLAN, NECİP ASIM, ŞAH İSMAİL, ŞEHİT JANDARMA MUSTAFA GÜNEY
Bakım Çalışması
21.10.2026 11:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ZEYNEPLİ
Bakım Çalışması
21.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 8043, AYHAN ZEYNEP TEKİNBÖRÜ, KADİFE, LAVANTA, MENEKŞE YEŞİLKÖY, OKUL, PALAMUT, PAPATYA, SÜMBÜL, YASEMİN
YÜREĞİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, YÜREĞİR, İlçesi'nde planlanan 24 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
19.10.2026 17:15 - 18:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3838, 3827, 3822, 3819, 3820, 3823, 3834
Bakım Çalışması
19.10.2026 13:00 - 14:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3715, ŞEHİT J.ER.MUSTAFA GÖKSAL, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816
Bakım Çalışması
19.10.2026 15:45 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3815, 3816, 3817, 3820, 3822, 3823, 3824, ŞEHİT J.ER.MUSTAFA GÖKSAL, 3715, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877
Bakım Çalışması
19.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5008, 5009, 5011, 5012, 5014, 5019, 5020, TUZLA YOLU
Bakım Çalışması
19.10.2026 14:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3823, 3824, 3826, 3828, 3829, 3830, ŞEHİT J.ER.MUSTAFA GÖKSAL, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3869, 3878
Bakım Çalışması
19.10.2026 11:00 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3816, 3812, 3819, 3811, 3810
Bakım Çalışması
19.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 161_2, 163_1, 5011, 5052, 5054, 5057, 5058, 5059, 5060, 5062, 5063, TUZLA YOLU
Bakım Çalışması
20.10.2026 01:00 - 03:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 337, 356, 361, 362, 363, 364, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 386, 391, 392, 393, 395, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 415, 416, 419, 420, 430, 431, 465, 466, 467, 468, AKDENİZ, KARATAŞ, 1295, 178, 179, 182, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 197, 198, 199, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 228, 229, 231, 233, 234, 235, 237, 238, 240, 250, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 270, 271, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 295, 296, 297, HASAN TUĞAL, ŞERAFETTİN TUĞAL, 113, 118, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 131/1, 131/2, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 147, 148, 149, 16, 17, 21, 23, 26, 27, 31, 33, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 66, 68, 70_1, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90
Bakım Çalışması
20.10.2026 01:30 - 03:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1020, 1021, 1023, 1026, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1042, 1047, 1049, 1050, 1051, 1053, 1056, 1057, 1059, 1060, 1062, 1066, 1067, 1069, 1070, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1082, 1083, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1128, 1135, 1136, 1137, 1138, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1147, 1148, 1149, 1151, 1152, 1153, 1154, 1156, 1166, 962, HUZUR, 334, 338, 345, 366, 369, 375, 376, 377, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 406, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 419, 420, 423, 424, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 434, 435, 438, 440, 442, 444, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 470, 471, 473, 474, 475, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 495, 496, 498, 500, 501, 502, 505, AKDENİZ, KARATAŞ, 878, 895, 896, 900, 901, 902, 904, 905, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 914, 917, 918, 919, 936, SÜLEYMAN VAHİT, ŞEHİT JANDARMA ER KADİR GÖRGÜLÜ, 1275, 1276, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 571, 572, 573, 581, 1169, 1170, 1171, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215-, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, İBRAHİM TATLISES, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1242, 1243, 1244, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1255, 1257, 1259, 1260, 1263, 1270, 1273, 1274, 920, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1539, 1540, 1545, 1548, 1550, 1554, 1555, 1556, 1558, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1571, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1651, 1661, 1663, 1665, 1667, 1668, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1695, 1696-, 1697, 1699, AKASYA_1, AYÇİÇEĞİ, BAHAR, BAHAR_1, GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ, 1584, 1586, 1587, 1589, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1600, 1601, 1603, 1604, 1606, 1607, 1608, 1609, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, SÜMBÜL, 1735, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1752, 1753, 649, 565, 568, 569, 570, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1426, 1428, 1429, 1431, 1432, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1445, 1447, 1452, 538, 540, 541, 543, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 506, 507, 509, 510, 512, 514, 516, 517, 518, 521, 522, 523, 524, 526, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 222, 233, 250, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 176, 177, 187, 191, 192, 1510, 1511, 1512, 1513, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1325, 1326, 1327, 1328-, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1454, 1455, 1459, 1478, 1479, 1482, 1483, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1506, 1507, 1387, 1388, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, ŞEHİT POLİS AHMET ORUÇ VE MEHMET ORUÇ
Bakım Çalışması
21.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5712
Bakım Çalışması
20.10.2026 10:15 - 11:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2619, 2620, 2621, 2624, 2629, 2630, 2632, DADALOĞLU, ECZ. HAŞİM DALGIÇ, KOZAN
Bakım Çalışması
20.10.2026 16:45 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2557, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2590, LALE, 2536, 2545, 2546, 2549, 2556
Bakım Çalışması
20.10.2026 11:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2600, KOZAN, 2606, 2602, 2599, 2593, 2592, 2594, 2596, 2597, 2601, 2604, 2595
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2619, 2620, 2630, 2631, 2632, 2633, 2635, 2636, 2639, DADALOĞLU, ECZ. HAŞİM DALGIÇ
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1975, 1975/1-, 1976, 1978, 1979, 1980, 1980/1, 1980\2, 1981/1, 1981/2, 1984, 2067/2, LEVENT
Bakım Çalışması
20.10.2026 12:45 - 14:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2568, 2570, 2571, 2591, 2605, 2606, 2607, 2610, 2611, 2612, KOZAN, MUSTAFA KEMAL PAŞA_1
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 664, 673, 674, 675, 676, 680, 681, 682, 688, 689, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 715, 721, 722, 723, 789, 792, 793, 794, 795, 797, 798, 820, 822, 823, 824, ÇUKUROVA, GÜLBEY KARATAŞ, SÜLEYMAN VAHİT, 825, 829
Bakım Çalışması
20.10.2026 15:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2557, 2575, 2576, 2577, 2583, 2584, 2588, 2589, 2590, 2591, LALE, ŞEHİT JAN.ER.MUSTAFA GÖKSAL
Bakım Çalışması
21.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5688, 5698, 5700, 5705, KARATAŞ
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1531, 1550, 1516, 1582, 1522, 1539, 1536, 1530, 1512, 1528, 1517, 1540, 1548
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak .KANAL-4, 5894, 5916, 5916., FEVZİ ÇAKMAK_2, KAYARLI, KIYIBOYU, ŞEYH MURAT., VATAN
Bakım Çalışması
21.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4971, 4972, 4975, 4976, 4977, 4978, 4979, 4980, 4981, 4984, 4985, 4987, 4988, KANAL 1, KANAL_1, 4815, 4821, 4822, 4824, 4825, 4826, KENAN EVREN, TURGUT ÖZAL, YEDİ EVLER, 170_1, 185, 4960, 5022, 5023, 5027, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 4856., 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4929, 4930, 4931, 4933, 4934, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4947, 4948, ATATÜRK_4, FEVZİ ÇAKMAK_1, 4857, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4893, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4905, 4906, 4907, 4908, İSMET İNÖNÜ_1, 161_1, 186_1, 187_1, 188_1, 189_1, 190_1, 191_1, 4777, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 4853, 4856, 99_1, 4953, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4963, 4964, 4969
Bakım Çalışması
20.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2761, 2785, 2762, 2763, 2760, 2801
Bakım Çalışması
20.10.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2741, 2752, 2753, 2755, 2756, 2761, 2762, 2763, 2764, 2774, 2776, 2780, 2785, 2786