İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ekim programı vatandaşların gündeminde yer aldı. GDZ Elektrik tarafından yürütülen bakım, onarım ve şebeke çalışmaları nedeniyle Konak, Urla, Buca, Bergama, Bornova, Gaziemir, Aliağa, Bayındır, Ödemiş, Torbalı, Çeşme, Foça, Kiraz, Karşıyaka, Kınık, Beydağ, Menderes, Çiğli, Karabağlar, Karaburun, Kemalpaşa, Selçuk, Güzelbahçe, Dikili, Seferihisar ilçelerinde planlı kesinti uygulanacak. İşte İzmir Gediz Elektrik kesinti programı 20, 21 Ekim 2026...

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İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ekim planlı çalışma programı GDZ Elektrik tarafından paylaşıldı. Konak, Urla, Buca, Bergama, Bornova ve Gaziemir başta olmak üzere Aliağa, Bayındır, Ödemiş, Torbalı, Çeşme, Foça, Kiraz, Karşıyaka, Kınık, Beydağ, Menderes, Çiğli, Karabağlar, Karaburun, Kemalpaşa, Selçuk, Güzelbahçe, Dikili ve Seferihisar ilçelerinde yapılan planlı kesintiler sebebi ile bazı bölgelerde farklı saatlerde elektrikler olmayacak. İşte, Gediz Elektrik kesinti programı 20, 21 Ekim 2026...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 20-21 EKİM GZD ELEKTRİK

İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ekim GZD Elektrik (Konak, Urla, Buca, Bergama, Bornova, Gaziemir, Aliağa, Bayındır, Ödemiş, Torbalı, Çeşme)

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3842691

Samurlu (24/13. Sk., 24/18. Sk., Dere Sk., Köyiçi Sk., Samurlu Çamlık Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.)

Planlandı

21.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3842697

Samurlu (24/1. Sk., Cennet Sk., Dere Sk., Eser Sk., Mazıtepe Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.)

Planlandı

20.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3844446

Horozgediği

Planlandı

20.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3844449

Horozgediği

Planlandı

20.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3844458

Kültür (677, 698. Sk., 699. Sk., 701. Sk., 703. Sk., 704. Sk., 723. Sk., Çamlık Cd.), Kurtuluş (669. Sk., 670. Küme Evleri, 674. Sk., 675. Sk., 676. Sk., 677, 678. Sk., 680. Sk., 683. Sk., 686. Sk., 687. Sk., 688. Sk., 689. Sk., 692. Sk., Çamlık Cd., Güzelhisar Cd., TUNA)

İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ekim GZD Elektrik (Konak, Urla, Buca, Bergama, Bornova, Gaziemir, Aliağa, Bayındır, Ödemiş, Torbalı, Çeşme)

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3842736

Çamlıbel (Çamlıbel Sk., Karşı Sk., Köy Yolu, Mezarlık Sk., Ortaca Sk.), Fırınlı, Hacı İbrahim (Alankıyı Köy Yolu Cd.), Hatay (Alankıyı Köy Yolu Cd.), Karahalilli (Karahalilli Küme Evleri, Karahalilli Yolu), Kızılcaağaç (Alankıyı Köy Yolu Cd., Kızılcaağaç Küme Evleri, Otuzbirler Küme Evleri), Söğütören (Çamlıbel Köy Yolu Küme Evleri, Köy İçi Sk., Söğütören Köyü İç Yolu)

Planlandı

20.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3842992

Cumhuriyet, Yeşilova (Canlı İstasyon Cd., Göl Çıkmazı Sk., Gönül Sk., Mıstak Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)

Planlandı

21.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3843018

Yeşilova (Orta Sk.)

Planlandı

21.10.2026

09:30 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3843108

Hasköy (2. Çıkmaz Sk., 4. Çıkmaz Sk., 5. Çıkmaz Sk., 6. Çıkmaz Sk., Gazeteci Hasan Tahsin Sk., Hasköy Cami Sk., Mehmet Akif Ersoy Sk., Şehit Erdem Erkaçtı Sk., Şehit İbrahim Erince Cd., Şehit Kemal Hatipoğlu Sk., Vali Kazım Dirik Cd.)

Planlandı

20.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3844370

Kızılkeçili (Darıyüzü Sk., Kızılkeçili Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ekim GZD Elektrik (Konak, Urla, Buca, Bergama, Bornova, Gaziemir, Aliağa, Bayındır, Ödemiş, Torbalı, Çeşme)



BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.10.2026

10:01 - 12:00

Çalışma Nedeni:

OG Kesici Arızası

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3838809

Kurtuluş, Yukarıkırıklar

Planlandı

20.10.2026

13:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3839931

Alhatlı (Alhatlı Merkez Küme Evleri), Alibeyli (Alibeyli Köyü İç Yolu, Göçbeyli Yolu), Aşağıılgındere (Aşağıılgındere Köyü İç Yolu), Ayaskent (1801. Sk., 4. Sk., 5. Sk., Araplar Sk., Ayaşkent Atatürk Sk., Ayaspaşa Cd., Aziziye Köyü, Bağlar Cd. 1. Sk., Bergama Fevzi Paşa Cd., Cami 3. Sk., Çevik Cd., Dere Cd. 3. Sk., Derin Sk., Düğün Salonu Sk., Eğitim Cd., Eğitmen Sk., Esenlik Cd., Gazi Halil İbrahim Tulu Sk., Gazi İsmail Sönmez Sk., Gazi Mehmet Şahin Sk., Göçbeyli Yolu, Hacı Arap Sk., Hürriyet Cd., İnönü Cd., Kardelen Sk., Kurtuluş Cd., Menderes Sk., Okul Cd. 4. Sk., Sancak Sk., Şehit Cengiz Topel Cd., Şehit Hamit Demirdöven Sk., Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Cd., Şehit Sami Gülen Cd., Ulu Önder Cd., Üzeyir İnce Sk., Yeni Cd. 5. Sk., Yeni Cd. 7. Sk., Zağnos Cd.), Aziziye (Ayaspaşa Cd., Aziziye Sk., İnönü Cd., Şehit Cengiz Topel Cd.), Bölcek (Acet Sk., Akdeniz Cd., Altın Sk., Anıl Sk., Aralık Sk., Ardıç Sk., Arifler Sk., Bahçeler Sk., Başkomutan Atatürk Cd., Bayrak Sk., Belediye Cd., Bilge Cd., Çarşı Sk., Ceren Sk., Çetinkaya Sk., Ceviz Sk., Çivi Kuyu Cd., Cömertler Sk., Cuma Sk., Demet Sk., Destan Cd., Dinçler Sk., Edip Sk., Eylem Sk., Filiz Sk., Garaj Cd., Göçbeyli Yolu, Hacı Ağa Sk., Hatipler Sk., Ihlamur Sk., İstiklal Cd., Kahramanlar Cd., Kanarya Sk., Kara İncir Sk., Karadeniz Sk., Karaman Sk., Karıncalı Sk., Kırcalar Sk., Koca İmam Sk., Koza Sk., Küçük Sk., Kumluk Cd., Kumru Sk., Levent Cd., Meşe Sk., Mithat Öz Cd., Oğuz Sk., Önder Cd., Ortakuyu Sk., Ortaokul Cd., Özkaya Sk., Rahmi Köken Sk., Şafak Cd., Şahin Sk., Sakarya Cd., Saygın Cd., Selçuk Çıkmazı Sk., Selin Sk., Tekin Sk., Tuncanlar Sk., Turabey Sk., Üstün Sk., Yapıcı Cd., Yapılar Sk.), Çamoba (Çamoba Köyü İç Yolu), Doğancı, Durmuşlar (Durmuşlar Küme Evleri, Hacıveliler Küme Evleri, Koca Oba Küme Evleri), Göçbeyli (1. Sanayi Sitesi Sk., 29 Ekim Cd., Akbaba Sk., Alhatlı Cd., Arapalanı Meydanı, Arslanlar Sk., Aşçılar Sk., Aslı Sk., Aydınlar Sk., Badem Sk., Bahçıvan Sk., Bergama Cd., Biçer Sk., Bigalı Sk., Bölcek Cd., Çakıl Sk., Çakırlar Sk., Çalışkan Sk., Cami Çk. Sk., Can Sk., Canbazlar Sk., Ceylan Sk., Dallık Cd., Dayılar Sk., Devrim Sk., Doğan Sk., Döşeme Sk., Dostluk Cd., Gani Sk., Göçbeyli Yolu, Görkem Sk., Gümüş Sk., Güney Sk., Hastane Sk., Horoz Sk., Hurşit Sk., Hüseyin Acar Cd., Hüseyin Demir Cd., İmam Ali Sk., Kadife Kafe Sk., Karacan Sk., Karagöz Sk., Karahan Sk., Karalar Sk., Kartal Sk., Kazım Dirik Cd., Kemaller Sk., Kiraz Sk., Kocapınar Sk., Köy İçi Yol, Kozluca Cd., Küçük Pınar Sk., Kumlukaya Sk., Kumru Kaya Sk., Mescit Cd., Mezarlık Cd., Mine Sk., Mısırlı Sk., Mümin Sk., Nar Sk., Nazlı Sk., Nergis Sk., Özkan Sk., Palalar Sk., Palamut Sk., Pamukçu Sk., Pehlivanlar Sk., Rahmi Bey Sk., Sağlık Sk., Şakir Sk., Savaş Sk., Şelale Sk., Selvi Sk., Şeref Sk., Sezen Sk., Solaklar Sk., Sucu Tarlası Sk., Susam Sk., Tahir Sk., Taşlık Sk., Uygar Sk., Vatan Sk., Yakut Sk., Yıldırım Sk., Yılmazlar Sk., Yunus Sk., Zümrüt Sk.), Göçbeyli Kaplan (Kaplanköy Köyü İç Yolu), Ilgıncaber (Ilgıncaber Küme Evleri), Kadıköy (Göçbeyli Yolu, Kadıköy Köyü İç Yolu), Kozluca (Kozluca Köyü İç Yolu, Kozluca Merkez Küme Evleri), Muratlar (Muratlar Köyü İç Yolu), Paşaköy, Sarıcalar (Sarıcalar Köyü İç Yolu), Yalnızdam (Yalnızdam Köyü İç Yolu), Yeniler (Yeniler Merkez Küme Evleri), Zağnoz (Zağnoz Merkez Küme Evleri)

Planlandı

20.10.2026

09:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3843393

Bozköy

Planlandı

20.10.2026

11:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3843406

Aşağıkırıklar, Tekkedere, Yenikent (Çiftlik Küme Evleri), Zeytindağ

Planlandı

21.10.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3843417

Bölcek (Ortaokul Cd.), Kadıköy (Kadıköy Köyü İç Yolu)

Planlandı

21.10.2026

14:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3843420

Bölcek (Göçbeyli Yolu)

Planlandı

21.10.2026

15:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3843426

Bölcek (Göçbeyli Yolu), Göçbeyli

İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ekim GZD Elektrik (Konak, Urla, Buca, Bergama, Bornova, Gaziemir, Aliağa, Bayındır, Ödemiş, Torbalı, Çeşme)



BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışma Nedeni:

OG Ayırıcı Arızası

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3843221

Gökdere (Gökdere Cd.)

Planlandı

20.10.2026

12:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3844120

Egemenlik (6148. Sk., 6149. Sk., 6150. Sk., 6151. Sk., 6152. Sk.)

Planlandı

20.10.2026

09:30 - 12:30

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ İrtibat ve Yeni Hat Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3844408

Doğanlar (1401. Sk., 1404. Sk., 1409. Sk.)

Planlandı

20.10.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3844434

Barbaros (5233. Sk.), Rafet Paşa (5149. Sk., 5151. Sk., Burak Reis Cd.)

Planlandı

20.10.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3844439

Barbaros (5216. Sk., 5232. Sk., 5233. Sk., 5234. Sk., Burak Reis Cd.), Rafet Paşa (Burak Reis Cd.)

Planlandı

21.10.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3844465

İnönü (733. Sk., 735. Sk., 736. Sk., 737. Sk., 738. Sk., 739. Sk., 741. Sk., 744. Sk., 759. Sk., 761. Sk., 763/2. Sk., 764. Sk., 764/1. Sk., 764/2. Sk., 771. Sk., 772/1. Sk., 773/1. Sk., 784. Sk., 785. Sk., Park İçi Yolu, Şehit Mustafa Cd.)

Planlandı

21.10.2026

02:00 - 02:30

Çalışma Nedeni:

OG Fider Açması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3844522

Çamkule (2510. Sk., 2511. Sk., 2590. Sk., 4691. Sk., 4693. Sk., 4695. Sk., 4697. Sk., 4699. Sk., 4701. Sk., 4701/1. Sk., 4702. Sk., 4703. Sk., 4704. Sk., 4706. Sk., 4707. Sk., 4708. Sk., 4709. Sk., 4710. Sk., 4712. Sk., 4713. Sk., 4713/1. Sk., 4713/2. Sk., 4713/3. Sk., 4713/4. Sk., 4713/5. Sk., 4713/6. Sk., 4713/7. Sk., 4713/8. Sk., 4713/9. Sk., 4714. Sk., 4716. Sk., 4718. Sk., 4720. Sk., 4722. Sk., 4724. Sk., 4726. Sk., 4728. Sk., 4730. Sk., 4730/1. Sk., 4730/2. Sk., Adem Yavuz Cd., Fevzi Paşa Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ekim GZD Elektrik (Konak, Urla, Buca, Bergama, Bornova, Gaziemir, Aliağa, Bayındır, Ödemiş, Torbalı, Çeşme)

ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.10.2026

02:00 - 05:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3844090

Germiyan

Planlandı

21.10.2026

02:00 - 03:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3844166

Germiyan

Planlandı

20.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3844196

Sakarya (3119. Sk., 3120. Sk.)

Planlandı

21.10.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3844217

Yalı (6000. Sk., 6294. Sk., 6295. Sk., 6296. Sk., 6297. Sk., 6299. Sk., 6300. Sk., 6302. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ekim GZD Elektrik (Konak, Urla, Buca, Bergama, Bornova, Gaziemir, Aliağa, Bayındır, Ödemiş, Torbalı, Çeşme)



DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.10.2026

11:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3843406

Çandarlı, Demirtaş

İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ekim GZD Elektrik (Konak, Urla, Buca, Bergama, Bornova, Gaziemir, Aliağa, Bayındır, Ödemiş, Torbalı, Çeşme)

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3839559

Fatih (Yıldırım Beyazıt Cd.), Fevzi Çakmak (A. Nayap Dinçer Cd., Ağı Çiçeği Sk., Akar Sk., Akman Sk., Ali Stair Cd., Alim Avşar Sk., Aslan Sk., Atay Sk., Atmaca Çıkmazı Sk., Avcı Çıkmazı Sk., Ayça Sk., Aycan Sk., Balcı Hafız Sk., Begonya Sk., Beyaz Orkide Sk., Bilge Sk., Çamlık Sk., Can Sk., Cengiz Topel Cd., Çiçek Sk., Cumhuriyet Cd., Dalya Sk., Değirmendere Cd., Değişim Sk., Dere Sk., Doğan Sk., Efsane Sk., Engin Sk., Fesleğen Sk., Fidan Sk., Gelincik Sk., Girne Cd., Gül Sk., Gülbahar Sk., Gülhatmi Sk., Güliz Sk., Güneş Cd., Güzin Sk., Has Sk., İsmet İnönü Blv., Itır Sk., İzmir Cd., Kahveci Sk., Kalkan Sk., Kanarya Sk., Kanber Sk., Kaptan Sk., Karanfil Sk., Kardelen Sk., Kırlar Sk., Küçükkaya Sk., Kurtuluş Cd., Leylak Sk., Manolya Sk., Meltem Sk., Menekşe Sk., Merkez Cd., Mesut Sk., Mimoza Sk., Mine Sk., Nergis Sk., Nilüfer Sk., Orkun Sk., Papatya Sk., Pelikan Sk., Pelin Sk., Pesen Sk., Pınar Sk., Portakal Sk., Rüya Sk., Sabuncu Sk., Salkım Sk., Semerci Sk., Soğuksu Sk., Soylu Sk., Subaş Sk., Tabar Sk., Yasemin Sk., Yavez Sk., Yavuz Sk., Yıldırım Beyazıt Cd., Yıldırım Sk., Yıldız Sk., Yılmaz Sk., Yonca Sk., Yunus Sk., Zambak Sk., Zeytin Dalı Sk., Ziya Garip Sk.), Mustafa Kemal Atatürk (Açelya Sk., Akgün Sk., Ali Yeğen Sk., Anıl Sk., Avşar Sk., Benel Sk., Çiğdem Sk., Çınar Sk., Gezener Sk., Hacı Mehmet Sk., Işın Sk., İzmir Cd., Kaşıkcı Sk., Kaynar Sk., Kazdağlı Sk., Kolçakoğlu Sk., Mehmetçik Cd., Merkez Cd., Öksüz Cd., Okul Sk., Ölçer Sk., Onur Sk., Rıhtım Sk., Savran Sk., Şirin Sk., Stadyum Sk., Talih Sk., Toros Sk., Ulusoy Sk., Zaman Sk., Zeki Sk.)

Planlandı

21.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3839563

Kozbeyli (Barbaros Cd., Kıvılcım Kemal Anadol Sk., Kozbeyli Köyü Küme Evleri, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ)

Planlandı

21.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3839629

Fatih (Beyaz Sk., Gökçen Sk., GÖKÇEN SK., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)

Planlandı

21.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3839630

Fevzi Çakmak

İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ekim GZD Elektrik (Konak, Urla, Buca, Bergama, Bornova, Gaziemir, Aliağa, Bayındır, Ödemiş, Torbalı, Çeşme)

KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.10.2026

02:00 - 05:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3844090

Mordoğan (154. Sk., 156. Sk., 160. Sk., 161. Sk., 162. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 166. Sk., 167. Sk., 168. Sk., 169. Sk., 171. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 174. Sk., 175. Sk., 176. Sk., 177. Sk., 178. Sk., 179. Sk., 180. Sk., 181. Sk., 183. Sk., 184. Sk., 185. Sk., 186. Sk., 188. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 193. Sk., 194. Sk., 195. Sk., 196. Sk., 197. Sk., 198. Sk., 199. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 210. Sk., 212. Sk., 213. Sk., 214. Sk., 216. Sk., 217. Sk., 220. Sk., 221. Sk., 222. Sk., 223. Sk., 224. Sk., 226. Sk., 227. Sk., 228. Sk., 229. Sk., 230. Sk., 231. Sk., 232. Sk., 273. Sk., 278. Sk., 280. Sk., 282. Sk., 283. Sk., 284. Sk., 285. Sk., 286. Sk., 289. Sk., 293. Sk., 294. Sk., 295. Sk., 297. Sk., 298. Sk., 300. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 308. Sk., 309. Sk., 311. Sk., 312. Sk., 313. Sk., 314. Sk., 315. Sk., 318. Sk., 319. Sk., 320. Sk., 321. Sk., 322. Sk., 323. Sk., 324. Sk., 325. Sk., 326. Sk., 327. Sk., 328. Sk., 329. Sk., 330. Sk., 331. Sk., 332. Sk., 333. Sk., 334. Sk., 335. Sk., 336. Sk., 337. Sk., 340. Sk., 341. Sk., 342. Sk., 343. Sk., 344. Sk., 345. Sk., 346. Sk., 347. Sk., 348. Sk., 350. Sk., 352. Sk., 353. Sk., 354. Sk., 355. Sk., 356. Sk., 357. Sk., 358. Sk., 359. Sk., 360. Sk., 361. Sk., 362. Sk., 363. Sk., 364. Sk., 366. Sk., 367. Sk., 368. Sk., 369. Sk., 370. Sk., 371. Sk., 372. Sk., 373. Sk., 374. Sk., 375. Sk., 376. Sk., 378. Sk., 379. Sk., 380. Sk., 381. Sk., 382. Sk., 383. Sk., 384. Sk., 385. Sk., 386. Sk., 387. Sk., 388. Sk., 389. Sk., 394. Sk., 395. Sk., 398. Sk., 399. Sk., 400. Sk., 402. Sk., 404. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 412. Sk., 414. Sk., 415. Sk., 416. Sk., 418. Sk., 419. Sk., 420. Sk., 421. Sk., 422. Sk., 424. Sk., 426. Sk., 427. Sk., 428. Sk., 432. Sk., 435. Sk., 436. Sk., 438. Sk., 439. Sk., 440. Sk., 441. Sk., 443. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 448. Sk., 449. Sk., 450. Sk., 451. Sk., 452. Sk., 453. Sk., 456. Sk., 457. Sk., 458. Sk., 461. Sk., 462. Sk., 463. Sk., 464. Sk., 465. Sk., 467. Sk., 468. Sk., 470. Sk., 470/1. Sk., 472. Sk., 473. Sk., 474. Sk., 475. Sk., 476. Sk., 477. Sk., 478. Sk., 479. Sk., 480. Sk., 481. Sk., 482. Sk., 483. Sk., 485. Sk., 486. Sk., 487. Sk., 488. Sk., 491. Sk., 493. Sk., 507. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 515. Sk., 518. Sk., 520. Sk., 521. Sk., 522. Sk., 524. Sk., 526. Sk., 527. Sk., 530. Sk., 531. Sk., 536. Sk., 537. Sk., 538. Sk., 539. Sk., 540. Sk., 543. Sk., 544. Sk., 545. Sk., 546. Sk., 547. Sk., 548. Sk., 550. Sk., 551. Sk., 552. Sk., 553. Sk., 554. Sk., 555. Sk., 556. Sk., 557. Sk., 558. Sk., 563. Sk., 564. Sk., 565. Sk., 566. Sk., 567. Sk., 568. Sk., 569. Sk., 570. Sk., 571. Sk., 572. Sk., 573. Sk., 586. Sk., 588. Sk., 589. Sk., 590. Sk., 591. Sk., 592. Sk., 593. Sk., 594. Sk., 595. Sk., 596. Sk., 597. Sk., 600. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 607. Sk., 608. Sk., 610. Sk., 611. Sk., 612. Sk., 613. Sk., 614. Sk., 615. Sk., 616. Sk., 617. Sk., 618. Sk., 619. Sk., 620. Sk., 621. Sk., 622. Sk., 623. Sk., 624. Sk., 625. Sk., 629. Sk., 630. Sk., 633. Sk., 634. Sk., 635. Sk., 636. Sk., 637. Sk., 638. Sk., 641, Barbaros Cd., Çatalkaya Küme Evleri, Çileklidere Mevkii Küme Evleri, Dereboyu Cd., Fatih Cd., Fevzi Çakmak Cd., İÇ YOL, İnönü Cd., İntur Küme Evleri, isimsiz, İsmail Hakkı Süren Sk., İzmir 5. Sk., İzmir Cd., Kazım Karabekir Cd., Körfez Küme Evleri, Mordoğan Yat Limanı, Namık Kemal Cd., Nihat Şengül Sk., Nurettin Soyer Sk., Ortadoğulular Küme Evleri, Ortadoğulular Sitesi İç Yolu, Şehit Jandarma Komando Onabaşı Süleyman Aşkın Cd., Yalı Cd.)

Planlandı

21.10.2026

02:00 - 03:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3844166

Mordoğan (154. Sk., 156. Sk., 160. Sk., 161. Sk., 162. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 166. Sk., 167. Sk., 168. Sk., 169. Sk., 171. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 174. Sk., 175. Sk., 176. Sk., 177. Sk., 178. Sk., 179. Sk., 180. Sk., 181. Sk., 183. Sk., 184. Sk., 185. Sk., 186. Sk., 188. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 193. Sk., 194. Sk., 195. Sk., 196. Sk., 197. Sk., 198. Sk., 199. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 210. Sk., 212. Sk., 213. Sk., 214. Sk., 216. Sk., 217. Sk., 220. Sk., 221. Sk., 222. Sk., 223. Sk., 224. Sk., 226. Sk., 227. Sk., 228. Sk., 229. Sk., 230. Sk., 231. Sk., 232. Sk., 273. Sk., 278. Sk., 280. Sk., 282. Sk., 283. Sk., 284. Sk., 285. Sk., 286. Sk., 289. Sk., 293. Sk., 294. Sk., 295. Sk., 297. Sk., 298. Sk., 300. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 308. Sk., 309. Sk., 311. Sk., 312. Sk., 313. Sk., 314. Sk., 315. Sk., 318. Sk., 319. Sk., 320. Sk., 321. Sk., 322. Sk., 323. Sk., 324. Sk., 325. Sk., 326. Sk., 327. Sk., 328. Sk., 329. Sk., 330. Sk., 331. Sk., 332. Sk., 333. Sk., 334. Sk., 335. Sk., 336. Sk., 337. Sk., 340. Sk., 341. Sk., 342. Sk., 343. Sk., 344. Sk., 345. Sk., 346. Sk., 347. Sk., 348. Sk., 350. Sk., 352. Sk., 353. Sk., 354. Sk., 355. Sk., 356. Sk., 357. Sk., 358. Sk., 359. Sk., 360. Sk., 361. Sk., 362. Sk., 363. Sk., 364. Sk., 366. Sk., 367. Sk., 368. Sk., 369. Sk., 370. Sk., 371. Sk., 372. Sk., 373. Sk., 374. Sk., 375. Sk., 376. Sk., 378. Sk., 379. Sk., 380. Sk., 381. Sk., 382. Sk., 383. Sk., 384. Sk., 385. Sk., 386. Sk., 387. Sk., 388. Sk., 389. Sk., 394. Sk., 395. Sk., 398. Sk., 399. Sk., 400.

İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ekim GZD Elektrik (Konak, Urla, Buca, Bergama, Bornova, Gaziemir, Aliağa, Bayındır, Ödemiş, Torbalı, Çeşme)

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

OG Trafo Arızası

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3844499

Aksoy (1750. Sk., 1780. Sk., Halim Erker Sk., Hasan Tahsin Abakan Sk., Samim Kocagöz Parkı İçi Yolu)

Planlandı

21.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

OG Trafo Arızası

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3844540

Aksoy (1747. Sk., 1748. Sk., 1751. Sk., 1752. Sk., 1753. Sk., Halim Erker Sk., Haluk Besen Sk., Hasan Tahsin Abakan Sk.)

Planlandı

21.10.2026

03:00 - 03:30

Çalışma Nedeni:

OG Trafo Arızası

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3844624

Aksoy (1671. Sk., 1731. Sk., 1737. Sk., 1743. Sk., 1747. Sk., 1748. Sk., 1751. Sk., 1752. Sk., 1753. Sk., 1754. Sk., 1755. Sk., 1756. Sk., 1757. Sk., 1758. Sk., Fazıl Bey Cd., Halim Erker Sk., Haluk Besen Sk., Hasan Tahsin Abakan Sk., Yalı Blv.), Bostanlı (2007. Sk., 2009. Sk., 2011. Sk., DR. MEHMET ZİYAETTİN ERTEMER, Hüseyin Yurttaş Sk., Muharrem Candaş Sk., Nebil Susup Sk., Profesör Doktor Yusuf Vardar Sk., Şehit Kadir Turunç Sk.), Donanmacı (1671. Sk., 1704. Sk., 1728. Sk., 1729. Sk., 1730. Sk., 1731. Sk., 1733. Sk., 1734. Sk., 1735. Sk., 1736. Sk., 1737. Sk., 1739. Sk., 1740/1. Sk., 1743. Sk., 1743/1. Sk., Attila İlhan Sk., Çevik Ersin Temel Sk., Fazıl Bey Cd., Gurbet Çk., Park İçi Yolu, Sancar Maruflu Sk., Yalı Blv.)

İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ekim GZD Elektrik (Konak, Urla, Buca, Bergama, Bornova, Gaziemir, Aliağa, Bayındır, Ödemiş, Torbalı, Çeşme)

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3841090

Atatürk (10/1. Sk., 11. Sk., 11/1. Sk., 12. Sk., 13/1. Sk., 14. Sk., 16/1. Sk., 17/1. Sk., 19.Oca. Sk., 19/1. Sk., 20. Sk., 21.Oca. Sk., 21/1. Sk., 25.Şub. Sk., 25/1. Sk., 25/2. Sk., 25/3. Sk., 26/1. Sk., 30. Sk., 30/1. Sk., 31/1. Sk., 33. Sk., 36. Sk., 37/1. Sk., 4. Sk., 40/1. Sk., 41/1. Sk., 41/2. Sk., 42. Sk., 45. Sk., 46. Sk., 47. Sk., 47/1. Sk., 49. Sk., 50. Sk., 51. Sk., 52. Sk., 53. Sk., 53/1. Sk., 54. Sk., 54/1. Sk., 55. Sk., 55/1. Sk., 55/5. Sk., 56. Sk., 57. Sk., 58. Sk., 59. Sk., 6. Sk., 60/1. Sk., 61. Sk., 62/1. Sk., 63. Sk., 65. Sk., 66. Sk., 66/1. Sk., 67. Sk., 67/1. Sk., 68. Sk., 7. Sk., 8 Eylül 1. Çk., 8 Eylül 2. Çk., 8 Eylül Cd., 8/1. Sk., 84/9. Sk., 9 Eylül Cd., 9/1. Sk., Belediye Cd., Çam Sk., Dağevi Sk., Doktor F. Baycan Sk., Doktor Fikret Baycan Cd., Doktorlar Sk., Eylül Sk., Güz Sk., İzmir Cd., Kapaklıpınar Küme Evleri, Kapaklıpınar Küme Yolu, Karaçam Sk., Kızılçam Sk., Kozludere Küme Evleri, Merdivenli Sk., Orman 1. Çk. Sk., Orman 2. Çk., Orman 3. Çk. Sk., Orman Yolu Sk., Tepe Evler Sk., Tepeevler 1. Çıkmazı Sk., Tepeevler Yolu Sk.), Çınarköy (5001. Sk., 5002. Sk., 5003. Sk., 5004. Sk., 5009. Sk., 5009/2. Sk., 5010. Sk., 5011. Sk., 8 Eylül Cd., 9 Eylül Cd., Beypınarı Mevki Yolu Küme Evleri, Çınarköy Kırovası Küme Evleri, Eşrefi Rumi Cd., Kemal Paşa Çınarköy Cd., Madenaltı Mevki Yolu Küme Evleri, Şehit Jandarma Er Nadir Özkan Sk.), Kızılüzüm (5010. Sk., 5011. Sk., Kemalpaşa Kızılüzüm Cd., Kemalpaşa Kızılüzüm Kırovası Küme Evleri, Kızılüzüm Köy Yolu, Kızılüzüm Köyü Yolu, Şehit Ünal Sipahi Sk., Sulukır Mevki Yolu Küme Evleri), Mehmet Akif Ersoy (176. Sk., 177. Sk., 178. Sk., 180. Sk., 182. Sk., 210. Sk., 220. Sk., 229. Sk., 230. Sk., 231. Sk., 233. Sk., 233/1. Sk., 233/3. Sk., 233/4. Sk., 233/5. Sk., 233/6. Sk., 233/7, 234. Sk., 234/1. Sk., 235. Sk., 236. Sk., 238. Sk., 238/1. Sk., 239. Sk., 240. Sk., 241. Sk., 241/1. Sk., 241/2. Sk., 241/3. Sk., 241/4. Sk., 241/5. Sk., 242. Sk., 243. Sk., 244. Sk., 244/1. Sk., 244/2. Sk., 807. Sk., Atatürk Blv., Çayırlar Küme Evleri, Doktor Ali Karaman Cd., İnönü Cd., Kemalpaşa Cd., Kemalpaşa Torbalı Yolu, Kirazlı Cd., Meseretçioğlu Cd., Öğretmen Tahir Tunca Cd., Taşlıyol), Sekiz Eylül (102. Sk., 103/1. Sk., 124. Sk., 127. Sk., 133. Sk., 134. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 142. Sk., 143. Sk., 71. Sk., 72/1. Sk., 73. Sk., 74/1. Sk., 75. Sk., 76/1. Sk., 77/1. Sk., 79. Sk., 8 Eylül Cd., 80/1. Sk., 81/1. Sk., 82. Sk., 83/1. Sk., 84. Sk., 85. Sk., 88. Sk., 88/1. Sk., 88/2. Sk., 88/3. Sk., 89. Sk., 90/1. Sk., 96. Sk., 99. Sk., 99/1. Sk., Eşrefi Rumi Cd., Hoca Ahmet Yesevi Cd., İzmir Cd., Kirazlı Cd., Şehit Er Günay Sarı Cd., Şehit Er İsa Türkmen Cd.), Soğukpınar (245. Sk., 246. Sk., 246/2. Sk., 247. Sk., 248. Sk., 249. Sk., 250. Sk., 251. Sk., 252. Sk., 253. Sk., 254. Sk., 255. Sk., 256. Sk., 256/1. Sk., 256/2. Sk., 256/3. Sk., 256/4. Sk., 256/5. Sk., 256/6. Sk., 256/9. Sk., 257. Sk., 258. Sk., 258/1. Sk., 259. Sk., 259/1. Sk., 259/2. Sk., 259/3. Sk., 259/4. Sk., 259/5. Sk., 259/6. Sk., 259/7. Sk., 259/8. Sk., 262. Sk., 262/1. Sk., 263. Sk., 264. Sk., 266. Sk., 268. Sk., 271. Sk., 272. Sk., 276. Sk., 277. Sk., 278. Sk., 278/1. Sk., 278/2. Sk., 278/3. Sk., 278/4. Sk., 278/5. Sk., 278/6. Sk., 278/7. Sk., 280. Sk., 282. Sk., 283. Sk., 284. Sk., 285. Sk., 286. Sk., 288. Sk., 289. Sk., 292. Sk., 294. Sk., 296. Sk., 297. Sk., 297/1. Sk., 299. Sk., 300. Sk., 300/1. Sk., 302. Sk., 302/1. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 310. Sk., 310/1. Sk., 311. Sk., 313. Sk., 314. Sk., 315. Sk., 318. Sk., 318/1. Sk., 318/2. Çk. Sk., 319. Sk., 321. Sk., 322. Sk., 322/1. Sk., 324. Sk., 324/1. Sk., 324/2. Sk., 325. Sk., 326. Sk., 326/1. Sk., 329. Sk., 332. Sk., 332/1. Sk., 332/2. Sk., 335. Sk., 336. Sk., Armutlu Cd., Atatürk Blv., Belediye Cd., Çelebiyaka Küme Evleri, Çelebiyaka Mevki, Hükümet Cd., İnkılap Cd., İnönü Cd., İsmet İnönü Çk. Sk., Kemalpaşa Cd., Torbalı Cd., Türk Ocağı Cd., Vali Kazım Dirik Cd.)

Planlandı

21.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3842783

Mehmet Akif Ersoy (229. Sk., 231. Sk., 233. Sk., 233/1. Sk., 233/3. Sk., 233/4. Sk., 233/5. Sk., 233/6. Sk., 233/7, 235. Sk., 236. Sk., 238. Sk., 239. Sk., 240. Sk., 241/1. Sk., 241/3. Sk., 242. Sk., 243. Sk., 244. Sk., 244/1. Sk., 244/2. Sk., 807. Sk., Çayırlar Küme Evleri, Kirazlı Cd., Öğretmen Tahir Tunca Cd., Taşlıyol)

İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ekim GZD Elektrik (Konak, Urla, Buca, Bergama, Bornova, Gaziemir, Aliağa, Bayındır, Ödemiş, Torbalı, Çeşme)

KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.10.2026

13:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3839931

Cumalı, Fatih (Hacıyeri Küme Evleri), Osmaniye

Planlandı

20.10.2026

10:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Fiziki İrtibat

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3843314

Arpadere (Arkadaş Küme Evleri, Arpadere Köyü İç Yolu, Aşağıalan Küme Evleri, Burçak Küme Evleri, Gazi Atatürk Cd., Mezarlıküstü Küme Evleri, Siyrat Küme Evleri, Ulubey Küme Evleri), Bağalan (Bağalan Köyü İç Yolu, Çukur Sk., Kocatarla Küme Evleri, Şelale Sk., Üçarmut Küme Evleri, Yıldırım Sk.), Büyükoba (Büyükoba Köyü İç Yolu, Elmadere Yolu Küme Evleri, Kuşkaya Küme Evleri), Çaltı (Akdere Küme Evleri, Çaltı Yolu, Egemenlik Küme Evleri, Karşı Küme Evleri, Öğretmen Küme Evleri), Çanköy (Camialtı Sk., Çanköy Köyü İç Yolu, Çanköy Yolu, Meşe Sk., Orkide Sk., Orta Sk., Serin Kuyu Küme Evleri, Yaprak Sk.), Değirmencieli (Acıçeşme Sk., Arda Sk., Başkomutan Atatürk Cd., Çaltı Yolu, Değirmencieli Köyü İç Yolu, Molla Kasım Küme Evleri), Elmadere (Asmalı Küme Evleri, Elmadere Köyü İç Yolu, Gölcük Küme Evleri, Mera Küme Evleri, Seçkin Küme Evleri), Kalemköy (29 Ekim Cd., Kalemköy Köyü İç Yolu, Kalemköy Yolu, Okul Önü Sk., Papatya Sk., Toprak Sk.), Kınık OSB (Vali Kutlu Aktaş Cd.), Kocaömer (Avcı Sk., Bayır Sk., Çagri Sk., Camiyanı Sk., Çimen Sk., Dalgıç Sk., Değirmencieli Yolu, Dutluçeşme Sk., Geven Sk., Kocaömerli Köyü İç Yolu, Kuşçu Sk., Medeniyet Cd., Tuna Sk., Yağmur Sk.), Yaylaköy (Ardıç Sk., Çeşme Sk., Halman Küme Evleri, Kalemköy Yolu, Kardeş Sk., Keskin Sk., Kır Çiçeği Sk., Uygar Sk., Yayakent Köyü İç Yolu, Yaylaköy)

Planlandı

21.10.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3843417

Cumalı, Fatih (Hacıyeri Küme Evleri), Osmaniye

İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ekim GZD Elektrik (Konak, Urla, Buca, Bergama, Bornova, Gaziemir, Aliağa, Bayındır, Ödemiş, Torbalı, Çeşme)

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3844201

Olgunlar (Avgan Küme Evleri, Ceritler Küme Evleri, Karaismeller Küme Evleri), Örencik (Karaismeller Küme Evleri, Zeybekler Küme Evleri)

Planlandı

20.10.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3844205

Olgunlar (Avgan Küme Evleri), Örencik (Zeybekler Küme Evleri)

Planlandı

20.10.2026

10:30 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3844215

Örencik (Örencik Küme Evleri, Zeybekler Küme Evleri)

Planlandı

20.10.2026

10:50 - 18:50

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3844221

Karabulu (Karabulu Köyü İç Yolu), Örencik (Demirayaklar Küme Evleri, Karabulu Köyü İç Yolu, Zeybekler Küme Evleri), Taşlıyatak (Demirayaklar Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ekim GZD Elektrik (Konak, Urla, Buca, Bergama, Bornova, Gaziemir, Aliağa, Bayındır, Ödemiş, Torbalı, Çeşme)

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3843996

Alaşarlı (Alaşarlı Küme Evleri), Çaylı (Başarı Sk., Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Fidan Sk., Gizem Sk., Kerim 1. Çk., Kerim Sk., Koşuyolu 2. Çk., Koşuyolu Cd., Medeniyet 1. Çk. Sk., Medeniyet 2. Çk. Sk., Medeniyet Cd., Önder 2. Çk. Sk., Önder Sk., Özcan Sk.)

Planlandı

21.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3844007

Çaylı (Adnan Menderes Cd., Atakan Sk., Bayır Sk., Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Bilgin 1. Çk., Bilgin Sk., Çağlar Sk., Cansu Sk., Çınar 1. Çk. Sk., Çınar Sk., Eylül Sk., Eyüp Akın Sk., Ezgi Sk., Gözde Sk., Güniz Sk., Kiraz Sk., Medeniyet Cd., Mesire 1. Çk. Sk., Mesire Sk., Özgür Sk., Tepe Sk., Yaman Sk.), Kaymakçı (Denizli Ödemiş Yolu)

Planlandı

21.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3844011

Büyükavulcuk, Yolüstü

Planlandı

21.10.2026

09:15 - 10:15

Çalışma Nedeni:

Manevra

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3844252

Alaşarlı (Hacı İsa Küme Evleri), Çaylı (Karşıyaka Mevkii Küme Evleri), Emirli (Kız Mezarlığı Küme Evleri), Kızılcaavlu (Hacı İsa Sk.)

Planlandı

21.10.2026

16:45 - 17:45

Çalışma Nedeni:

Manevra

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3844269

Alaşarlı (Hacı İsa Küme Evleri), Çaylı (Karşıyaka Mevkii Küme Evleri), Emirli (Kız Mezarlığı Küme Evleri), Kızılcaavlu (Hacı İsa Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ekim GZD Elektrik (Konak, Urla, Buca, Bergama, Bornova, Gaziemir, Aliağa, Bayındır, Ödemiş, Torbalı, Çeşme)

SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

21.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3844185

Düzce (Azmak Mevki, Azmak Mevkii Küme Evleri, Değirmen Çıkmazı Sk., Dere Sk., Durmaz Çıkmazı Sk., DÜZCE, Hacı Ahmet Sk., Hereke Cd., Hürriyet Cd., Irmak Sk., Kaya Sk., Kızılcayer Küme Evleri, Kovukkavak Tepecik Yolu Küme Evleri, Kuşçu Sk., Lojman Cd., Torlak Küme Evleri, Yukarı Sk.), Turgut (Araplar Küme Evleri, Bozyer Küme Evleri, Cami Sk., Çiçek Sk., Çıkmaz Sk., Demokrasi Meydanı, Depo Sk., Ege Sk., Eğitim Sk., Gazi Paşa Sk., Pınar Sk., Tepe Sk., turgut, Yakıcılar Sk.), Ulamış (1430. Sk., 1430/1. Sk., 1430/3. Sk., 1432. Sk., 1432/5. Sk., Araplar Küme Evleri, Düzce Cd., Hürriyet Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ekim GZD Elektrik (Konak, Urla, Buca, Bergama, Bornova, Gaziemir, Aliağa, Bayındır, Ödemiş, Torbalı, Çeşme)

SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.10.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

SELÇUK / İZMİR Çalışma ID : 3844051

14 Mayıs (4010. Sk., 4029. Sk., 4030. Sk., 4031. Sk., 4033. Sk.)

Planlandı

21.10.2026

10:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SELÇUK / İZMİR Çalışma ID : 3844489

Atatürk (Çorak Mevkii Küme Evleri, Korudağ Mevkii Küme Evleri), Barutçu (Andon Boğazı Mevkii Küme Evleri, Civaşır Sk., Selçuk Yolu Sk.), Belevi, İsa Bey (2048. Sk., 2049. Sk., 2050. Sk., Andon Boğazı Mevkii Küme Evleri, Ayvalık Sıfatı Mevkii Küme Evleri, Bayrakçıkule Mevkii Küme Evleri, Korudağ Mevkii Küme Evleri, KUYUMCU, Kuyumcu Mevkii Küme Evleri, Şarapçı Kuyu Mevkii Sk., Selçuk-İzmir Yolu, Tarış Arkası Küme Evleri), Zafer (Pranga Mevkii Küme Evleri, Selçuk-İzmir Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ekim GZD Elektrik (Konak, Urla, Buca, Bergama, Bornova, Gaziemir, Aliağa, Bayındır, Ödemiş, Torbalı, Çeşme)

TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

21.10.2026

09:30 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3843108

Atalan, Bülbüldere (Yeniçiftlik Gümüş Sk.)

Planlandı

20.10.2026

09:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3844615

Cumhuriyet, Ertuğrul (3001. Sk., 3002. Sk., 3003. Sk., 3004. Sk., 3006. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3010. Sk., 3011. Sk., 3013. Sk., 3015. Sk., 3016. Sk., 3017. Sk., 3018. Sk., 3019. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk., 3023. Sk., 3024. Sk., 3028. Sk., 3030. Sk., 3034. Sk., 3055. Sk., 3057. Sk., 3059. Sk., 3064. Sk., 3066. Sk., 3067. Sk., 3068. Sk., 3070. Sk., 3072. Sk., 3074. Sk., 3075. Sk., 3077. Sk., 3078. Sk., 3089. Sk., 3091. Sk., 3101. Sk., 3109. Sk., 3117. Sk., Abdülbaki Aygün Sk., Abdülhamit Cd., Cumhuriyet Cd., Hükümet Cd., Kazım Dirik Cd., Kıbrıs Cd., Mithatpaşa Cd., Mustafa Korkmaz Cd., Necati Doğanoğlu Sk., Sadık İleri Blv., Şehit İlker Doğan Cd., Uğur Mumcu Blv.), Muratbey (3536. Sk., 3538. Sk., 3540. Sk., 3547. Sk., 3548. Sk., 3549. Sk., 3550. Sk., 3552. Sk., 3554. Sk., 3556. Sk., 3558. Sk., 3560. Sk., 3565. Sk., 3567. Sk., 3569. Sk., 3571. Sk., 3573. Sk., 3575. Sk., 3577. Sk., 3581. Sk., Doğan Bursalıoğlu Cd., Haluk Alpsü Blv.)

Planlandı

20.10.2026

10:01 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3844616

Ertuğrul (3028. Sk., 3030. Sk., 3067. Sk., 3075. Sk., 3077. Sk., 3078. Sk., 3089. Sk., 3091. Sk., 3117. Sk., Sadık İleri Blv., Şehit İlker Doğan Cd., Uğur Mumcu Blv.)

Planlandı

20.10.2026

13:01 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3844617

Cumhuriyet, Ertuğrul (3001. Sk., 3002. Sk., 3003. Sk., 3004. Sk., 3006. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3010. Sk., 3011. Sk., 3013. Sk., 3015. Sk., 3016. Sk., 3017. Sk., 3018. Sk., 3019. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk., 3023. Sk., 3024. Sk., 3028. Sk., 3030. Sk., 3034. Sk., 3055. Sk., 3057. Sk., 3059. Sk., 3064. Sk., 3066. Sk., 3067. Sk., 3068. Sk., 3070. Sk., 3072. Sk., 3074. Sk., 3075. Sk., 3077. Sk., 3078. Sk., 3089. Sk., 3091. Sk., 3101. Sk., 3109. Sk., 3117. Sk., Abdülbaki Aygün Sk., Abdülhamit Cd., Cumhuriyet Cd., Hükümet Cd., Kazım Dirik Cd., Kıbrıs Cd., Mithatpaşa Cd., Mustafa Korkmaz Cd., Necati Doğanoğlu Sk., Sadık İleri Blv., Şehit İlker Doğan Cd., Uğur Mumcu Blv.), Muratbey (3536. Sk., 3538. Sk., 3540. Sk., 3547. Sk., 3548. Sk., 3549. Sk., 3550. Sk., 3552. Sk., 3554. Sk., 3556. Sk., 3558. Sk., 3560. Sk., 3565. Sk., 3567. Sk., 3569. Sk., 3571. Sk., 3573. Sk., 3575. Sk., 3577. Sk., 3581. Sk., Doğan Bursalıoğlu Cd., Haluk Alpsü Blv.)

Planlandı

20.10.2026

14:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3844620

Gazi Mustafa Kemal (7703/2. Sk., Akat Sk., Bahçe Sk., Çamlı Yol Sk., Çimen Sk., Fatih Cd., Gazozcu Sk., Gelişim Sk., Giritli Sk., Hüdaver Köse Sk., Karabiber Sk., Mimar Sinan Cd., Sedir Sk., Taştepe Cd., Veskar Sk., Yaren Dede Sk., Yıldız Sk.), Karakuyu (Fatih Cd.), Ortaköy, Tepeköy, Yedi Eylül

İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ekim GZD Elektrik (Konak, Urla, Buca, Bergama, Bornova, Gaziemir, Aliağa, Bayındır, Ödemiş, Torbalı, Çeşme)

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.10.2026

02:00 - 05:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3844085

Altıntaş (Çaylak Sk., Dündarlı Küme Evleri), Camiatik (8002/1. Sk., Akik Sk., Dörtyol Sk., Kehribar Sk., Mestan Dayı Sk., Yabangülü Sk.), Demircili (10001. Sk., 10002. Sk., 10003. Sk., 10004. Sk., Ada Küme Evleri, Demircili Ada Mevkii Küme, Demircili Cd.), Gülbahçe, İçmeler (1001. Sk., 1009. Sk., 1011. Sk., 1013. Sk., 1017. Sk., 1019. Sk., 1021. Sk., 1023. Sk., 1025. Sk., 1027. Sk., 1029. Sk., 1029/1. Sk., 1029/2. Sk., 1029/3. Sk., 1032. Sk., 1048. Sk., 1048/1. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1052. Sk., 1056. Sk., 1060. Sk., 1064. Sk., 1091. Sk., 1091/1. Sk., 1093. Sk., 1093/1. Sk., 1093/2. Sk., 1093/3. Sk., 1114. Sk., 1116. Sk., 1146. Sk., 1146/1. Sk., 1146/2. Sk., 1146/3. Sk., 1146/4. Sk., 1146/5. Sk., 1148. Sk., 1152. Sk., 1171. Sk., 1171/2, Dündarlı Küme Evleri, İtokent Cd., Nuri Özbek Cd., Umut 1. Sk., Umut 2. Sk., Umut 3. Sk., Umut 5. Sk., Yağcılar Cd.), Kuşçular (8001. Sk., 8002. Sk., 8003. Sk., 8004. Sk., 8005. Sk., 8007. Sk., 8007/1. Sk., 8008. Sk., 8009. Sk., 8009/1. Sk., 8009/2. Sk., 8010. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8012/1. Sk., 8013. Sk., 8014. Sk., 8014/1. Sk., 8015. Sk., 8015/1. Sk., 8016. Sk., 8017. Sk., 8018. Sk., 8018/1. Sk., 8018/2. Sk., 8018/3. Sk., 8019. Sk., 8020. Sk., 8021. Sk., 8021/1. Sk., 8022. Sk., 8023. Sk., 8025. Sk., 8025/1. Sk., 8026. Sk., 8026/1. Sk., 8027. Sk., 8028. Sk., 8028/2. Sk., 8028/3. Sk., 8028/4. Sk., 8029. Sk., 8029/1, 8031. Sk., 8032. Sk., 8032/1. Sk., 8032/2. Sk., 8033. Sk., 8034. Sk., 8034/1. Sk., 8034/2. Sk., 8035. Sk., 8035/1. Sk., 8035/2. Sk., 8036. Sk., 8037. Sk., 8037/1. Sk., 8038. Sk., 8039. Sk., 8039/1. Sk., 8039/2. Sk., 8039/3. Sk., 8039/5. Sk., 8039/6. Sk., 8040. Sk., 8042. Sk., 8043. Sk., 8043/1. Sk., 8044. Sk., 8044/1. Sk., 8044/2. Sk., 8044/3. Sk., 8046. Sk., 8046/1. Sk., 8048. Sk., 8049. Sk., 8056. Sk., 8058/1. Sk., 8076/1. Sk., 8077/1. Sk., 8078. Sk., 8079. Sk., 8083. Sk., 8084. Sk., 8085. Sk., 8088. Sk., 8089. Sk., Ihlamur Sk., Karacasulu Ekolojik Tarım Ürünleri İçi Yolu, Kuşçular Cd., Mestan Dayı Sk.), Naipli, Özbek (6115. Sk.), Sıra (1173. Sk., 8001. Sk., 8001/2. Sk., Biberiye Sk., Hercai Sk., Mestan Dayı Sk., Sardunya Sk., Sıklamen Sk.), Torasan (615/1. Sk., 616. Sk., Pınardere Sk.), Yağcılar (9000. Sk., 9001. Sk., 9002. Sk., 9003. Sk., 9004. Sk., 9005. Sk., 9006. Sk., 9007. Sk., 9008. Sk., 9012. Sk., 9013. Sk., 9014. Sk., 9015. Sk., 9016. Sk., 9016/1. Sk., 9017. Sk., 9018. Sk., 9019. Sk., 9020. Sk., 9021. Sk., 9022. Sk., 9023. Sk., 9026. Sk., 9029. Sk., Altinköy 2. Sk., Altınköy 10. Sk., Altınköy 11. Sk., Altınköy 12. Sk., Altınköy 13. Sk., Altınköy 14. Sk., Altınköy 15. Sk., Altınköy 16. Sk., Altınköy 17. Sk., Altınköy 18. Sk., Altınköy 19. Sk., Altınköy 3. Sk., Altınköy 4. Sk., Altınköy 5. Sk., Altınköy 6. Sk., Altınköy 7. Sk., Altınköy Küme Evleri, Çesmeyani Küme Evleri, Yağcılar Köyü Cd.), Zeytinler

Planlandı

20.10.2026

02:00 - 05:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3844090

Balıklıova (13000. Sk., 13001. Sk., 13002. Sk., 13003. Sk., 13004. Sk., 13004/1. Sk., 13005. Sk., 13006. Sk., 13007. Sk., 13008. Sk., 13009. Sk., 13010. Sk., 13011. Sk., 13011/1. Sk., 13011/2. Sk., 13012. Sk., 13013. Sk., 13013/1. Sk., 13013/2. Sk., 13014. Sk., 13015. Sk., 13016. Sk., 13018. Sk., 13019. Sk., 13020. Sk., 13021. Sk., 13022. Sk., 13023. Sk., 13024. Sk., 13026. Sk., 13053. Sk., 13056. Sk., 13057. Sk., 13058. Sk., 13059, Balıklıova Cd., Tınaztepe Küme Evleri Yolu), Barbaros (7000. Sk., 7001. Sk., 7002. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7005. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7009. Sk., 7010. Sk., 7011. Sk., 7013. Sk., 7015. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7021. Sk., 7021/2. Sk., 7022. Sk., 7023. Sk., 7024. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7028. Sk., 7028/1. Sk., 7029. Sk., 7030. Sk., 7030/2. Sk., 7031/1. Sk., 7032. Sk., 7037. Sk., 7039. Sk., 7041. Sk., Barbaros Cd.), Birgi (7513. Sk.), Gülbahçe (12001. Sk., 12003. Sk., 12004. Sk., 12005. Sk., 12006. Sk., 12006/1. Sk., 12006/2. Sk., 12007. Sk., 12008. Sk., 12009. Sk., 12010. Sk., 12010/1. Sk., 12011. Sk., 12012. Sk., 12013. Sk., 12014. Sk., 12015. Sk., 12016. Sk., 12017. Sk., 12018. Sk., 12018/1. Sk., 12019. Sk., 12020. Sk., 12021. Sk., 12021/1. Sk., 12021/2. Sk., 12021/3. Sk., 12022. Sk., 12022/1. Sk., 12023. Sk., 12023/1. Sk., 12023/2. Sk., 12023/3. Sk., 12024. Sk., 12025. Sk., 12026. Sk., 12026/1. Sk., 12027. Sk., 12028. Sk., 12030. Sk., 12031. Sk., 12032. Sk., 12033. Sk., 12034. Sk., 12035. Sk., 12036. Sk., 12037. Sk., 12038. Sk., 12039. Sk., 12040. Sk., 12041. Sk., 12042. Sk., 12042/1. Sk., 12042/2. Sk., 12042/3. Sk., 12042/4. Sk., 12042/5. Sk., 12043. Sk., 12044. Sk., 12045. Sk., 12045/3. Sk., 12045/4. Sk., 12046. Sk., 12047. Sk., 12048. Sk., 12048/1. Sk., 12049. Sk., 12050. Sk., 12051. Sk., 12052. Sk., 12053. Sk., 12053/1. Sk., 12054. Sk., 12055. Sk., 12056. Sk., 12056/1. Sk., 12057. Sk., 12058. Sk., 12059. Sk., 12060. Sk., 12061. Sk., 12062. Sk., 12063. Sk., 12064. Sk., 12065. Sk., 12066. Sk., 12066/1. Sk., 12066/2. Sk., 12067. Sk., 12068. Sk., 12069. Sk., 12069/1. Sk., 12070. Sk., 12070/1. Sk., 12070/2. Sk., 12071. Sk., 12071/1. Sk., 12072. Sk., 12073. Sk., 12073/1. Sk., 12074. Sk., 12075. Sk., 12075/1. Sk., 12076. Sk., 12076/1. Sk., 12076/2. Sk., 12076/3. Sk., 12076/4. Sk., 12076/5. Sk., 12076/6. Sk., 12077. Sk., 12078. Sk., 12079. Sk., 12080. Sk., 12080/1. Sk., 12081. Sk., 12082. Sk., 12083. Sk., 12083/1. Sk., 12084. Sk., 12085. Sk., 12086. Sk., 12087. Sk., 12087/1. Sk., 12087/10. Sk., 12087/11, 12087/12, 12087/3. Sk., 12087/4. Sk., 12087/5. Sk., 12087/6. Sk., 12088. Sk., 12088/1. Sk., 12088/2. Sk., 12089. Sk., 12089/1. Sk., 12090. Sk., 12091. Sk., 12092. Sk., 12094. Sk., 12094/1. Sk., 12095. Sk., 12096/1. Sk., 12096/2. Sk., 12096/3. Sk., 12097. Sk., 12098. Sk., 12099. Sk., 12100. Sk., 12100/1. Sk., 12101. Sk., 12102. Sk., 12103. Sk., 12104. Sk., 12105. Sk., 12106. Sk., 12107. Sk., 12108. Sk., 12109. Sk., 12109/1. Sk., 12110. Sk., 12110/1. Sk., 12111. Sk., 12112. Sk., 12112/1. Sk., 12112/2. Sk., 12113. Sk., 12114. Sk., 12115. Sk., 12117. Sk., 12120. Sk., 12122. Sk., 12123. Sk., 12124. Sk., 12124/1, 12124/1. Sk., 12127. Sk., 12129. Sk., 12131. Sk., 12132. Sk., Gülbahçe Cd., Karapınar Cd., Site İç Yolu, Yeni Karaburun Yolu), Kadıovacık (9501. Sk., 9507/1. Sk., Çakıroğlu Sk., Eski Çınar Sk., Hurma Sk., Kemal Tuğrul Cd., Leylak Sk., Şebboy Sk., Tepe Sk., Vatan Sk.), Nohutalan (7800. Sk., 7802. Sk., 7803. Sk., Enginar Sk., Eroğlu Sk., Kavun Sk., Nohutalan Köyü İç Yolu, Öğretmen Sk.), Zeytinler (7609. Sk., 7612. Sk., 7613. Sk., Kızılkaya Küme Evleri, Köyaltı Küme Evleri, Tatar Sk.)

Planlandı

20.10.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3844133

Naipli, Ovacık, Yenice

Planlandı

20.10.2026

05:00 - 06:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3844138

Atatürk (2025. Sk., 2026. Sk., 2027. Sk., 2028. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 2031. Sk., 2040. Sk., 2041. Sk., 2042. Sk., 2043. Sk., 2048, 2142. Sk., 2157. Sk., 2158. Sk., 2159. Sk., 2160. Sk., 2161. Sk., 2168. Sk., 2169. Sk., 2170. Sk., 2170/1. Sk., 2174. Sk., 2175. Sk., 2176. Sk., 2177. Sk., 2178. Sk., 2178/2. Sk., 2178/3. Sk., 2179. Sk., 2180. Sk., 2181. Sk., 2183. Sk., 2184. Sk., 2185. Sk., 2186. Sk., 2187. Sk., 2188. Sk., 2189. Sk., 2190. Sk., 2191. Sk., 2192. Sk., 2193. Sk., 2194. Sk., 2195. Sk., 2196. Sk., 2197. Sk., 2198. Sk., 2199. Sk., 2200. Sk., 2202. Sk., 2203. Sk., 2204. Sk., 2205. Sk., 2209. Sk., 2211. Sk., 2212. Sk., 2213. Sk., 2214. Sk., 2216. Sk., 2217. Sk., 2219. Sk., 2220. Sk., 2221. Sk., 2223. Sk., 2224. Sk., 2225. Sk., 2226. Sk., 2227. Sk., 2228. Sk., 2233. Sk., 2235. Sk., 2236. Sk., Neyzen Tevfik Cd.), Çamlıçay (4160. Sk., 4215. Sk., 5155. Sk., 5155/1. Sk., 5155/2. Sk., 5162. Sk., 5164. Sk., 5166. Sk., 5168. Sk., 5172. Sk., 5176. Sk., 5178. Sk., 5182. Sk., 5184. Sk., 5185. Sk., 5186. Sk., 5187. Sk., 5189. Sk., 5190. Sk., 5190/1. Sk., 5192. Sk., 5193. Sk., 5194. Sk., 5194/1. Sk., 5195. Sk., 5196. Sk., 5196/1. Sk., 5196/3, 5197. Sk., 5198. Sk., 5199. Sk., 5200. Sk., 5202. Sk., 5204. Sk., 5206. Sk., 5207. Sk., 5207/2. Sk., 5208. Sk., 5209. Sk., 5210. Sk., 5212. Sk., 5213. Sk., 5214. Sk., 5215. Sk., 5216. Sk., 5217. Sk., 5218. Sk., 5219. Sk., 5220. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5222/1. Sk., 5222/2. Sk., 5222/3. Sk., 5223. Sk., 5224. Sk., 5225. Sk., 5226. Sk., 5229. Sk., 5231. Sk., 5233/1. Sk., 5235. Sk., 5239. Sk., 5241. Sk., 5243. Sk., 5247. Sk., 5298/1. Sk., İsmet İnönü Blv., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.), Kalabak (2240. Sk., 3001. Sk., 3002. Sk., 3002/1. Sk., 3002/2. Sk., 3003. Sk., 3005. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3011. Sk., 3012. Sk., 3013. Sk., 3016. Sk., 3016/1. Sk., 3017/1. Sk., 3019/2. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk., 3023. Sk., 3024. Sk., 3025. Sk., 3026. Sk., 3027. Sk., 3028. Sk., 3029. Sk., 3030. Sk., 3031. Sk., 3032. Sk., 3032/1. Sk., 3032/2. Sk., 3033. Sk., 3034. Sk., 3035. Sk., 3036. Sk., 3036/1. Sk., 3037. Sk., 3038. Sk., 3039. Sk., 3039/1. Sk., 3040. Sk., 3041. Sk., 3042. Sk., 3043. Sk., 3044. Sk., 3045. Sk., 3046. Sk., 3047. Sk., 3048. Sk., 3049. Sk., 3050. Sk., 3050/1. Sk., 3051. Sk., 3052. Sk., 3053. Sk., 3054. Sk., 3057. Sk., 3060. Sk., 3064. Sk., 3066. Sk., 3068. Sk., 3070. Sk., 3072. Sk., 3074. Sk., 3076. Sk., 3230. Sk., 3231. Sk., 3243. Sk., 3244. Sk., 3248/1. Sk., 3249. Sk., 3251. Sk., 3252. Sk., 3253. Sk., 3254. Sk., 3255. Sk., 3256. Sk., 3257. Sk., 3258. Sk., 3259. Sk., 3260. Sk., 3262. Sk., 3263. Sk., 3264. Sk., 3264/1. Sk., 3264/2. Sk., 3264/3. Sk., 3265. Sk., 3266. Sk., 3267. Sk., 3268. Sk., 3269. Sk., 3270. Sk., 3271. Sk., 3272. Sk., 3273. Sk., 3274. Sk., 3275. Sk., 3276. Sk., 3277. Sk., 3277/1. Sk., 3277/2. Sk., 3278. Sk., 3279. Sk., 3280. Sk., 3281. Sk., 3282. Sk., 3283. Sk., 3284. Sk., 3285. Sk., 3286. Sk., 3287. Sk., 3288. Sk., 3289. Sk., 3290. Sk., 3291. Sk., 3292. Sk., 3293. Sk., 3294. Sk., 3295. Sk., 3297. Sk., 3297/1. Sk., 3298. Sk., 3299. Sk., 3300. Sk., 3300/1. Sk., 3300/2. Sk., 3300/3. Sk., 3300/4. Sk., 3300/6. Sk., 3301. Sk., 3302. Sk., 3302/1. Sk., 3304. Sk., 3305. Sk., 3305/5. Sk., 3306. Sk., 3306/1. Sk., 3306/2. Sk., 3310. Sk., 3311. Sk., 3315. Sk., 3316. Sk., 3319. Sk., 3320. Sk., 3326. Sk., 3328. Sk., 3330. Sk., 3332. Sk., 3334. Sk., 3336. Sk., 3338. Sk., 3340. Sk., 3342. Sk., 3344. Sk., 3346. Sk., 3348. Sk., 3350. Sk., 3351. Sk., 3352. Sk., 3360. Sk., 3364, Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., İzmir-Çeşme Otoyolu, Kekliktepe Cd., Kocadağ Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Muammer Aksoy Cd., Mustafa Kemal Blv., Neyzen Tevfik Cd., Pakize Hanım Cd., Sefaköy Cd., Şehit Kemal Cd.), M. Fevzi Çakmak (3076. Sk., 4065. Sk., 4067. Sk., 4067/1. Sk., 4075. Sk., 4077. Sk., 4078. Sk., 4079. Sk., 4080. Sk., 4081. Sk., 4082. Sk., 4082/1. Sk., 4083. Sk., 4084. Sk., 4085. Sk., 4086. Sk., 4088. Sk., 4090. Sk., 4090/1. Sk., 4092. Sk., 4093. Sk., 4094. Sk., 4095. Sk., 4096. Sk., 4097. Sk., 4098. Sk., 4099. Sk., 4100. Sk., 4101. Sk., 4102. Sk., 4103. Sk., 4104. Sk., 4105. Sk., 4105/1. Sk., 4105/2. Sk., 4106. Sk., 4107. Sk., 4108. Sk., 4108/1. Sk., 4109. Sk., 4110. Sk., 4111. Sk., 4112. Sk., 4113. Sk., 4114. Sk., 4115. Sk., 4117. Sk., 4118. Sk., 4119. Sk., 4119/1. Sk., 4120. Sk., 4121. Sk., 4122. Sk., 4123. Sk., 4124. Sk., 4124/1. Sk., 4125. Sk., 4127. Sk., 4129. Sk., 4131. Sk., 4135. Sk., 4153. Sk., 4187. Sk., 4189. Sk., 4228/1. Sk., İsmet İnönü Blv., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Muammer Aksoy Cd., Mustafa Kemal Blv.), Şirinkent (3318. Sk., 4215. Sk., 4228. Sk., 4228/1. Sk., 4232. Sk., 4232/1. Sk., 4234. Sk., 4236. Sk., 4238. Sk., 4246. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., 4252. Sk., 4253. Sk., 4254. Sk., 4255. Sk., 4256. Sk., 4257. Sk., 4259. Sk., 4260. Sk., 4261. Sk., 4262. Sk., 4263. Sk., 4265. Sk., 4266. Sk., 4267. Sk., 4269. Sk., 4271. Sk., 4272. Sk., 4274. Sk., 4274/1. Sk., 4275. Sk., 4276. Sk., 4277. Sk., 4278. Sk., 4279. Sk., 4280. Sk., 4281. Sk., 4282. Sk., 4283. Sk., 4284. Sk., 4285. Sk., 4286. Sk., 4288. Sk., 4300. Sk., 4301. Sk., 4302. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4306. Sk., 4307. Sk., 4309. Sk., Muammer Aksoy Cd.), Yenice (2209. Sk., 2300. Sk., 2300/1. Sk., 2300/2. Sk., 3300/1. Sk., 3300/5. Sk., 3307. Sk., 3308/1. Sk., Akay Sk., Akça Sk., Akdeniz Sk., AKMEŞE, Bağcılar Sk., Begonya Sk., Çalık Sk., Cesur Sk., Funda Sk., Göksu Sk., İncirli Küme Evleri, İzmir-Çeşme Otoyolu, Karayel Sk., Kekliktepe Cd., Kıraç Sk., Lodos Sk., Manzara Cd., Ortanca Sk., Özgün Sk., Panaroma Sk., Sefaköy Cd., Şerifağa Kulesi Mevkii Küme Evleri, Yeşilalan Sk.), Zeytinalanı (4105. Sk., 4124. Sk., 4126. Sk., 4128. Sk., 4130. Sk., 4132. Sk., 4134. Sk., 4135. Sk., 4137. Sk., 4138. Sk., 4139. Sk., 4140. Sk., 4141. Sk., 4142. Sk., 4143. Sk., 4144. Sk., 4145. Sk., 4145/1. Sk., 4146. Sk., 4147. Sk., 4148. Sk., 4149. Sk., 4150. Sk., 4151. Sk., 4152. Sk., 4154. Sk., 4155. Sk., 4156. Sk., 4157. Sk., 4157/1. Sk., 4159. Sk., 4160. Sk., 4161. Sk., 4163. Sk., 4165. Sk., 4167. Sk., 4169. Sk., 4171. Sk., 4173. Sk., 4175. Sk., 4177. Sk., 4179. Sk., 4183. Sk., 4191. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., 4297. Sk., İsmet İnönü Blv., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Muammer Aksoy Cd., Mustafa Kemal Blv.)

Planlandı

21.10.2026

05:00 - 06:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3844142

Altıntaş (2. Başak Sk., 3. Başak Sk., Ahmet Besim Uyal Cd., Altıntaş Sk., Asmalı Sk., Avcar Sk., Avuçalan Sk., Bahar Sk., Bayko Sk., Berk Sk., Bozkurt Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Dündar Sk., Dündarlı Küme Evleri, Esen Sk., Gülgün Sk., Kırlangıç Sk., Lale Sk., Manolya Sk., Mavice Sk., Mavigök Sk., Pelin Sk., Sakız Sk., Şen Sk., Sümbül Sk., Yasemin Sk., Zafer Cd.), Atatürk (2019. Sk., 2019/10. Sk., 2019/3. Sk., 2019/4. Sk., 2019/5. Sk., 2019/6. Sk., 2019/7. Sk., 2019/9. Sk., 2020. Sk., 2021. Sk., 2022. Sk., 2023. Sk., 2024. Sk., 2024/1. Sk., 2024/2. Sk., 2024/3. Sk., 2024/4. Sk., 2024/5. Sk., 2024/6. Sk., 2024/7. Sk., 2025. Sk., 2025/1. Sk., 2026. Sk., 2027. Sk., 2030. Sk., 2030/1. Sk., 2031. Sk., 2036. Sk., 2037. Sk., 2038. Sk., 2039. Sk., 2042. Sk., 2134. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk., 2139. Sk., 2140. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2143. Sk., 2144. Sk., 2145. Sk., 2146. Sk., 2147. Sk., 2148. Sk., 2148/1. Sk., 2148/2. Sk., 2149. Sk., 2150. Sk., 2151. Sk., 2152. Sk., 2153. Sk., 2155. Sk., 2155/1. Sk., 2156. Sk., 2156/1. Sk., 2167. Sk., 2171. Sk., 2172. Sk., 2172/1. Sk., 2175. Sk., 2177. Sk., 2178. Sk., 2178/1. Sk., 2178/2. Sk., 2179. Sk., 2179/1. Sk., 2179/2. Sk., 2189. Sk., 2200. Sk., 2204. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2209. Sk., 2210. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2217. Sk., 2219. Sk., 2222. Sk., 2222/1. Sk., 2222/2. Sk., 2222/3. Sk., 2222/5. Sk., 2229. Sk., 2232. Sk., 2236. Sk., 2237. Sk., 2239. Sk., 2240. Sk., 2296. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Neyzen Tevfik Cd.), Camiatik (Dörtyol Sk., Mestan Dayı Sk.), Denizli (100. Sk., 101. Sk., 102. Sk., 103. Sk., 104. Sk., 105. Sk., 106. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 109. Sk., 110. Sk., 111. Sk., 112. Sk., 113. Sk., 114. Sk., 115. Sk., 117. Sk., 118. Sk., 119. Sk., 120. Sk., 120/1. Sk., 121. Sk., 124. Sk., 125. Sk., 126. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 129. Sk., 133. Sk., 133/1. Sk., 134. Sk., 135. Sk., 136. Sk., 140. Sk., 142. Sk., 143. Sk., 145. Sk., 145/1. Sk., 16. Sk., 16/3, 16/4. Sk., 40. Sk., 41. Sk., 42. Sk., 43. Sk., 44. Sk., 47. Sk., 48. Sk., 49/1. Sk., 50. Sk., 51. Sk., 52. Sk., 54. Sk., 54/1. Sk., 55. Sk., 55/1. Sk., 56. Sk., 59. Sk., 61. Sk., 62. Sk., 63. Sk., 66. Sk., 67. Sk., 68. Sk., 69. Sk., 71. Sk., 72. Sk., 73. Sk., 74. Sk., 77. Sk., 79. Sk., 80. Sk., 81. Sk., 82. Sk., 84. Sk., 85. Sk., 86. Sk., 88. Sk., 89. Sk., 90. Sk., 91. Sk., 92. Sk., 93. Sk., 94. Sk., 95. Sk., 96. Sk., 97. Sk., 98. Sk., 99. Sk., Harbiye Cd., Mehmet Ali Aygüven Cd., Sarı Evler Site Yolu, Yalı Cd.), Gülbahçe (İçmeler Cd.), Güvendik (116. Sk., 126. Sk., 131/1. Sk., 132. Sk., 132/1. Sk., 133. Sk., 136. Sk., 137. Sk., 138. Sk., 139. Sk., 141. Sk., 141/1. Sk., 144. Sk., 145. Sk., 146. Sk., 147. Sk., 148. Sk., 149. Sk., 150. Sk., 151. Sk., 152. Sk., 153. Sk., 154. Sk., 155. Sk., 156. Sk., 157. Sk., 158. Sk., 159. Sk., 160. Sk., 161. Sk., 162. Sk., 163. Sk., 164. Sk., 166. Sk., 177. Sk., 184. Sk., 191. Sk., 193. Sk., 194. Sk., 199. Sk., 199/1. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 212. Sk., 213. Sk., 214. Sk., 215. Sk., 215/1. Sk., 216. Sk., 216/1. Sk., 218. Sk., 219. Sk., 220. Sk., 236. Sk., 237. Sk., 261/2. Sk., Güvendik Okul Cd., Güvendik Ören Cd., Harbiye Cd., Mavi Plaj Cd., Mehmet Ali Aygüven Cd., Yalı Cd.), Hacı İsa, İçmeler (1000. Sk., 1001. Sk., 1002/1. Sk., 1005. Sk., 1007. Sk., 1008. Sk., 1012. Sk., 1012/1. Sk., 1014. Sk., 1018. Sk., 1019. Sk., 1019/1. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1026. Sk., 1029. Sk., 1029/4. Sk., 1029/5. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., 1037. Sk., 1038. Sk., 1040. Sk., 1041. Sk., 1042. Sk., 1044. Sk., 1045. Sk., 1046. Sk., 1047. Sk., 1048. Sk., 1048/1. Sk., 1051. Sk., 1053. Sk., 1055. Sk., 1056/1. Sk., 1058. Sk., 1059. Sk., 1061. Sk., 1062. Sk., 1063. Sk., 1064. Sk., 1065. Sk., 1068. Sk., 1069. Sk., 1070. Sk., 1071. Sk., 1072. Sk., 1073. Sk., 1074. Sk., 1075. Sk., 1076. Sk., 1077. Sk., 1078. Sk., 1079. Sk., 1080. Sk., 1082. Sk., 1084. Sk., 1085. Sk., 1086. Sk., 1087. Sk., 1087/1. Sk., 1087/2. Sk., 1087/3. Sk., 1088. Sk., 1090. Sk., 1092. Sk., 1098. Sk., 1106. Sk., 1107. Sk., 1114. Sk., 1122/1. Sk., 1128. Sk., 1130. Sk., 1132. Sk., 1134. Sk., 1136. Sk., 1138. Sk., 1142. Sk., 1144. Sk., 1151. Sk., 1153. Sk., 1154. Sk., 1155. Sk., 1157. Sk., 1158. Sk., 1159. Sk., 1160. Sk., 1162. Sk., 1163. Sk., 1163/1. Sk., 1163/2. Sk., 1167. Sk., 1180. Sk., 1181. Sk., 1182. Sk., 1189. Sk., Bafi K-9 Köpek Çiftliği, Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Eski Urla-İzmir Yolu Cd., Göçmen Cd., İçmeler Cd., İtokent Cd., Nuri Özbek Cd., Tekke Cd.), İskele (2001. Sk., 2002. Sk., 2003. Sk., 2004. Sk., 2005. Sk., 2007. Sk., 2009. Sk., 2010. Sk., 2011. Sk., 2012. Sk., 2013. Sk., 2016. Sk., 2018. Sk., 2018/1. Sk., 2018/10. Sk., 2018/11. Sk., 2018/12. Sk., 2018/2. Sk., 2018/4. Sk., 2018/6. Sk., 2018/7. Sk., 2018/8. Sk., 2018/9. Sk., 2019. Sk., 2019/8. Sk., 2034. Sk., 2035. Sk., 2036. Sk., 2053. Sk., 2053/1. Sk., 2054. Sk., 2055. Sk., 2056. Sk., 2057. Sk., 2059. Sk., 2060. Sk., 2062. Sk., 2063. Sk., 2064. Sk., 2065. Sk., 2066. Sk., 2067. Sk., 2067/1. Sk., 2068. Sk., 2069. Sk., 2070. Sk., 2073. Sk., 2074. Sk., 2077. Sk., 2080. Sk., 2081. Sk., 2082. Sk., 2083. Sk., 2084. Sk., 2085. Sk., 2086. Sk., 2087. Sk., 2088. Sk., 2090. Sk., 2091. Sk., 2092. Sk., 2092/1. Sk., 2093. Sk., 2094. Sk., 2095. Sk., 2098. Sk., 2099. Sk., 2099/1. Sk., 2100. Sk., 2101. Sk., 2105. Sk., 2106. Sk., 2107. Sk., 2108. Sk., 2109. Sk., 2110. Sk., 2110/1. Sk., 2110/2. Sk., 2110/4. Sk., 2112. Sk., 2114. Sk., 2115. Sk., 2120. Sk., 2121. Sk., 2121/1. Sk., 2121/2. Sk., 2121/3. Sk., 2121/4. Sk., 2121/5. Sk., 2121/7. Sk., 2122. Sk., 2124. Sk., 2126. Sk., 2129. Sk., 2132. Sk., 2132/1. Sk., 2163. Sk., 2164. Sk., 2165. Sk., 2166. Sk., 2166/2. Sk., 2166/3. Sk., 2222/5. Sk., 2242. Sk., 2242/1. Sk., Bebek Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., İskele Cd., Mithatpaşa Cd., Neyzen Tevfik Cd., Şehit Piyade Murat Aslantürk Cd., Yorgo Seferis Sk.), Kalabak (2240. Sk., 2296. Sk., 3230. Sk., 3239. Sk., 3242. Sk., 3247. Sk., 3248. Sk., 3249/1. Sk., 3300. Sk., 3302. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Neyzen Tevfik Cd.), Özbek (6111, 6114. Sk., 6116. Sk.), Rüstem (2018. Sk., 2018/14. Sk., 2018/9. Sk., 2110/6. Sk., Ates Sk., Ayışığı Sk., Bademci Sk., Bal Sk., Balaban Sk., Bebek Sk., Bilgi Sk., Bilim Sk., Çağdaş Sk., Çam Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Çiçek Sk., Demirel Sk., Duru Sk., Erdoğan Ker Cd., Güleç Sk., Gümüş Sk., Güzel Sk., İrem Sk., Işık Sk., Jandarma Sk., Karlı Sk., Kızılhamam Sk., Mutlu Sk., Özbekyolu Cd., Pelit Sk., Pınarlı Sk., Sakin Sk., Sefa Sk., Sıra Değirmenler Sk., Üç Ahırlar Sk., Üzüm Sk., Yıldıztepe Sk.), Sıra (Avcar Sk., Bahar Sk., Çuha Sk., Günebakan Sk., Hercai Sk., Kasımpatı Sk., Kişniş Sk., Menekşe Sk., Mestan Dayı Sk., Nergis Sk., Papatya Sk., Radika Sk., Sümbül Sk., Volkan Sk., Zambak Sk.), Torasan (500. Sk., 501. Sk., 502. Sk., 504. Sk., 505. Sk., 506. Sk., 507. Sk., 508. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 512. Sk., 514. Sk., 515. Sk., 516. Sk., 517. Sk., 518. Sk., 519. Sk., 521. Sk., 522. Sk., 523. Sk., 524. Sk., 525. Sk., 526. Sk., 527. Sk., 528. Sk., 529. Sk., 531. Sk., 534. Sk., 536. Sk., 538. Sk., 540. Sk., 542. Sk., 543. Sk., 544. Sk., 545. Sk., 548. Sk., 550. Sk., 551. Sk., 554. Sk., 555. Sk., 558. Sk., 559. Sk., 560. Sk., 563. Sk., 564. Sk., 566. Sk., 569. Sk., 570. Sk., 571. Sk., 571/1. Sk., 572. Sk., 575. Sk., 576. Sk., 577. Sk., 582. Sk., 585. Sk., 586. Sk., 587. Sk., 588. Sk., 589. Sk., 590. Sk., 591. Sk., 592. Sk., 593. Sk., 594. Sk., 595. Sk., 596. Sk., 597. Sk., 598. Sk., 599. Sk., 600. Sk., 601. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 607. Sk., 610. Sk., 622. Sk., 623. Sk., 623/1. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Kemal Ertan Cd., Özbekyolu Cd., Pınardere Sk., Sakarya Sk.), Yaka (2. Çay Sk., Altıntaş Sk., Aşağı Fabrika Sk., Beşik Sk., Çardak Sk., Çay Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Dumlupınar Sk., Dündar Sk., Gökçen Sk., Gülgün Sk., Gülnar Sk., Gündoğdu Sk., Hendek Sk., Işık Sk., Karaalan Sk., Şehit Yüzbaşı Kemal Sk., Şirinnar Sk., Sıra Değirmenler Sk., Yeşiltepe Sk., Yıldıztepe Sk.), Yenice (2246. Sk., 2300. Sk., 2301. Sk., 3247. Sk., 3302. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Doktor Mustafa Reşit Aydın Cd., İncirli Küme Evleri), Yenikent (75. Yıl Cumhuriyet Cd., Balık Sk., Deniz Sk., Derya Sk., Hasan Tümerk Cd.)

Planlandı

21.10.2026

05:00 - 06:30

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3844147

Altıntaş (1. Başak Sk., 2. Şen Sk., 6. Göçmen Sk., 7. Göçmen Sk., Akış Sk., Dut Sk., Şen Sk., Zafer Cd.), Camiatik (Ara Sk., Arasta Sk., Dere Sk., Itır Sk., Malgaca Pazarı Sk., Mustafa Kemal Paşa Cd., Tatar Camii Sk., Zafer Cd.), Denizli (10. Sk., 103. Sk., 11. Sk., 12. Sk., 123. Sk., 13. Sk., 14. Sk., 15. Sk., 19/1. Sk., 20. Sk., 20/2. Sk., 21. Sk., 23. Sk., 24. Sk., 25/1. Sk., 262. Sk., 29. Sk., 3. Sk., 30. Sk., 31. Sk., 33. Sk., 35. Sk., 38. Sk., 38/1. Sk., 44. Sk., 46. Sk., 48. Sk., 49. Sk., 5. Sk., 53. Sk., 54. Sk., 55. Sk., 57. Sk., 60. Sk., 62. Sk., 64. Sk., 64/1. Sk., 65. Sk., 67. Sk., 73. Sk., 75. Sk., 79. Sk., 8. Sk., 83. Sk., 83/1. Sk., 85. Sk., 89. Sk., 9. Sk., Denizli Cd., Güvendik Cd., Harbiye Cd., Kocadere Cd., Mehmet Ali Aygüven Cd., Yalı Cd.), Güvendik (1 Sk., 132/1. Sk., 141. Sk., 158. Sk., 160. Sk., 168. Sk., 169. Sk., 170. Sk., 171. Sk., 171/1. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 174. Sk., 175. Sk., 176. Sk., 177. Sk., 178. Sk., 179. Sk., 180. Sk., 182. Sk., 183. Sk., 184. Sk., 185. Sk., 186. Sk., 187. Sk., 189. Sk., 190. Sk., 191. Sk., 194. Sk., 195. Sk., 196. Sk., 197. Sk., 198. Sk., 200. Sk., 200/1. Sk., 201. Sk., 202. Sk., 203. Sk., 204. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 210. Sk., 212. Sk., 216/1. Sk., 223. Sk., 224. Sk., 224/1. Sk., 225. Sk., 225/1. Sk., 226. Sk., 227. Sk., 228. Sk., 229. Sk., 232. Sk., 233. Sk., 234. Sk., 239. Sk., 240. Sk., 241. Sk., 242. Sk., 242/1. Sk., 243/1. Sk., 243/2. Sk., 244. Sk., 247. Sk., 248. Sk., 251. Sk., 252. Sk., 253. Sk., 254. Sk., 255. Sk., 257. Sk., 259. Sk., 260. Sk., 261. Sk., 261/1. Sk., 262. Sk., Askeri Lojman Yolu Cd., Güvendik Cd., Güvendik Ören Cd., Harbiye Cd., Mavi Plaj Cd., Mehmet Ali Aygüven Cd., Yalı Cd.), Hacı İsa (2. Pazar Yeri Sk., 75. Yıl Cumhuriyet Cd., Balkış Sk., Bilgin Sk., Bülent Baratalı Blv., Cami Sk., Cansu Sk., Çelen Sk., Cırman Tepe Sk., Demirciler Sk., Duygu Sk., Ece Sk., Erdoğan Ker Cd., Erkan Sk., Hamam Sk., Irmak Sk., Kanarya Sk., Kaya Sk., Küçük Hamam Sk., Kumlu Sk., Mumcu Sk., Narince Sk., Necati Cumalı Cd., Özlem Sk., Pazaryeri Sk., Polen Sk., Sevinç Sk., Turunç Sk., Ülke Sk., Ülkü Sk., Yavuz Sk., Yeni Otopark Sk., Zafer Cd., Zeytin Sk.), İskele (2018/11. Sk., 2018/13. Sk., 2018/2. Sk., 2019/8. Sk., 2222/5. Sk., 2222/6. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Mithatpaşa Cd.), Naipli (Kar Sk., Sargın Sk.), Rüstem (Demirci Sk., Erdoğan Ker Cd.), Sıra (2. Üç Evler Sk., Atay Sk., Dörtyol Sk., Soğanlı Sk., Üç Çeşmeler Sk., Uzun Sk.), Yaka (2. Çay Sk., 6. Göçmen Sk., Adalet Sk., Allı Turna Sk., Avcılar Sk., Aydınlar Sk., Bademci Sk., Bülbül Sk., Çay Sk., Derya Sk., Dikmen Sk., Elvan Sk., Erdoğan Ker Cd., Esentepe Sk., Ezgi Sk., General Fahrettin Sk., Gökçen Sk., Gül Sk., Gülnar Sk., Gündoğdu Sk., Gür Sk., Hendek Sk., Hükümet Sk., Hürriyet Sk., Ilgaz Sk., Ilıca Sk., Işık Sk., Kapalı Pazar Alanı, Karaalan Sk., Kır Sk., Kumru Sk., Martı Sk., Meltem Sk., Mercan Sk., Mine Sk., Musavat Sk., Öykü Sk., Pina Sk., Salkım Söğüt Sk., Sarı Turna Sk., Sarmaşık Sk., Saydam Sk., Şehit Yüzbaşı Kemal Sk., Selen Sk., Şen Sk., Serçe Sk., Şirinnar Sk., Sıra Değirmenler Sk., Sülün Sk., Sümer Sk., Suna Sk., Sungur Sk., Tan Sk., Telli Turna Sk., Ufuk Sk., Urla Otogarı, Yakamoz Sk., Yeşilmişik Sk., Yeşiltepe Sk., Yıldız Sk., Zafer Cd.), Yelaltı (12 Eylül Sk., 75. Yıl Cumhuriyet Cd., Abraş Sk., Açkı Sk., Akpınar Sk., Argın Sk., Atlas Sk., Avni Erdoğan Cd., Balerin Sk., Bellek Sk., Böğürtlen Sk., Buket Sk., Bulut Sk., Çamlık Sk., Çilingir Çeşme Sk., Çınar Sk., Elmas Sk., Gediz Sk., Gökmen Sk., Goncagül Sk., Gürgen Sk., Hacı Memiş Sk., İnceoğlu Sk., Kamanlı Mevkii Küme Evleri, Kamanlı Sk., Kapan Camii Sk., Karanfil Sk., Kırcalı Sk., Kısmet Sk., Kıvırcık Sk., Kültür Sk., Kütük Minare Sk., Mehtap Sk., Mezbaha Sk., Mustafa Kemal Paşa Cd., Nur Dikmen Cd., Pamuk Sk., Park Sk., Pırlanta Sk., Şafak Sk., Samur Sk., Sargın Sk., Sarıgül Sk., Şimşek Sk., Süleyman Efendi Sk., Tayfun Sk., Tireli Sk., Topaltı Sk., Tümer Sk., Üç Değirmenler Sk., Uğur Sk., Uzun Döşeme Sk., Yeni Sk., Yeniyol Sk., Yıldız Park Sk., Yudum Sk., Yunus Sk., Zümrüt Sk.), Yeni (Adalet Sk., Arsalı Sk., Atay Sk., Çay Sk., Demirciler Sk., Dere Sk., Filiz Sk., General Fahrettin Sk., Gür Sk., Kır Sk., Necati Cumalı Cd., Uzun Sk., Zafer Cd.), Yenikent (2. Cd., 75. Yıl Cumhuriyet Cd., Ali Ünsalan Cd., Altınözü Sk., Bizim Sk., Ceren Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Ceylan Sk., Dalya Sk., Ekinkent Sitesi, Emek Sk., Gelincik Sk., Gizem Sk., Gökkuşağı Sk., Gönenç Sk., Güvercin Sk., Hakkı Ural Cd., Hasan Tümerk Cd., Hüseyin Zeren Cd., İmbat Sk., İnci Kent, İnci Sk., Kardelen Sk., Kilimli Sk., Kırmızı Sk., Kolyoz Sk., Levent Sk., Lila Sk., Mavi Sk., Mavigöl Sk., Mimoza Sk., Mustafa Ertekin Cd., Nilüfer Sk., Nur Dikmen Cd., Öğretmenler Sk., Orkide Sk., Özgür Sk., Piyan Gç., Pınar Sk., Ruhi Gürsoy Cd., Şahin Sk., Samanyolu Sk., Şamdan Sk., Sarı Zeybek Sk., Sezen Sk., Tavşanlı Sk., Temel Sk., Turuncu Sk., Uygar Sk., Yağmur Sk., Yeşil Sk., Yüce Sk., Yüzbaşı Sabri Sk., Zeytin Gç.)

Planlandı

21.10.2026

02:00 - 03:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3844161

Altıntaş (Çaylak Sk., Dündarlı Küme Evleri), Camiatik (8002/1. Sk., Akik Sk., Dörtyol Sk., Kehribar Sk., Mestan Dayı Sk., Yabangülü Sk.), Demircili (10001. Sk., 10002. Sk., 10003. Sk., 10004. Sk., Ada Küme Evleri, Demircili Ada Mevkii Küme, Demircili Cd.), Gülbahçe, İçmeler (1001. Sk., 1009. Sk., 1011. Sk., 1013. Sk., 1017. Sk., 1019. Sk., 1021. Sk., 1023. Sk., 1025. Sk., 1027. Sk., 1029. Sk., 1029/1. Sk., 1029/2. Sk., 1029/3. Sk., 1032. Sk., 1048. Sk., 1048/1. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1052. Sk., 1056. Sk., 1060. Sk., 1064. Sk., 1091. Sk., 1091/1. Sk., 1093. Sk., 1093/1. Sk., 1093/2. Sk., 1093/3. Sk., 1114. Sk., 1116. Sk., 1146. Sk., 1146/1. Sk., 1146/2. Sk., 1146/3. Sk., 1146/4. Sk., 1146/5. Sk., 1148. Sk., 1152. Sk., 1171. Sk., 1171/2, Dündarlı Küme Evleri, İtokent Cd., Nuri Özbek Cd., Umut 1. Sk., Umut 2. Sk., Umut 3. Sk., Umut 5. Sk., Yağcılar Cd.), Kuşçular (8001. Sk., 8002. Sk., 8003. Sk., 8004. Sk., 8005. Sk., 8007. Sk., 8007/1. Sk., 8008. Sk., 8009. Sk., 8009/1. Sk., 8009/2. Sk., 8010. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8012/1. Sk., 8013. Sk., 8014. Sk., 8014/1. Sk., 8015. Sk., 8015/1. Sk., 8016. Sk., 8017. Sk., 8018. Sk., 8018/1. Sk., 8018/2. Sk., 8018/3. Sk., 8019. Sk., 8020. Sk., 8021. Sk., 8021/1. Sk., 8022. Sk., 8023. Sk., 8025. Sk., 8025/1. Sk., 8026. Sk., 8026/1. Sk., 8027. Sk., 8028. Sk., 8028/2. Sk., 8028/3. Sk., 8028/4. Sk., 8029. Sk., 8029/1, 8031. Sk., 8032. Sk., 8032/1. Sk., 8032/2. Sk., 8033. Sk., 8034. Sk., 8034/1. Sk., 8034/2. Sk., 8035. Sk., 8035/1. Sk., 8035/2. Sk., 8036. Sk., 8037. Sk., 8037/1. Sk., 8038. Sk., 8039. Sk., 8039/1. Sk., 8039/2. Sk., 8039/3. Sk., 8039/5. Sk., 8039/6. Sk., 8040. Sk., 8042. Sk., 8043. Sk., 8043/1. Sk., 8044. Sk., 8044/1. Sk., 8044/2. Sk., 8044/3. Sk., 8046. Sk., 8046/1. Sk., 8048. Sk., 8049. Sk., 8056. Sk., 8058/1. Sk., 8076/1. Sk., 8077/1. Sk., 8078. Sk., 8079. Sk., 8083. Sk., 8084. Sk., 8085. Sk., 8088. Sk., 8089. Sk., Ihlamur Sk., Karacasulu Ekolojik Tarım Ürünleri İçi Yolu, Kuşçular Cd., Mestan Dayı Sk.), Naipli, Özbek (6115. Sk.), Sıra (1173. Sk., 8001. Sk., 8001/2. Sk., Biberiye Sk., Hercai Sk., Mestan Dayı Sk., Sardunya Sk., Sıklamen Sk.), Torasan (615/1. Sk., 616. Sk., Pınardere Sk.), Yağcılar (9000. Sk., 9001. Sk., 9002. Sk., 9003. Sk., 9004. Sk., 9005. Sk., 9006. Sk., 9007. Sk., 9008. Sk., 9012. Sk., 9013. Sk., 9014. Sk., 9015. Sk., 9016. Sk., 9016/1. Sk., 9017. Sk., 9018. Sk., 9019. Sk., 9020. Sk., 9021. Sk., 9022. Sk., 9023. Sk., 9026. Sk., 9029. Sk., Altinköy 2. Sk., Altınköy 10. Sk., Altınköy 11. Sk., Altınköy 12. Sk., Altınköy 13. Sk., Altınköy 14. Sk., Altınköy 15. Sk., Altınköy 16. Sk., Altınköy 17. Sk., Altınköy 18. Sk., Altınköy 19. Sk., Altınköy 3. Sk., Altınköy 4. Sk., Altınköy 5. Sk., Altınköy 6. Sk., Altınköy 7. Sk., Altınköy Küme Evleri, Çesmeyani Küme Evleri, Yağcılar Köyü Cd.), Zeytinler

Planlandı

21.10.2026

02:00 - 03:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3844166

Balıklıova (13000. Sk., 13001. Sk., 13002. Sk., 13003. Sk., 13004. Sk., 13004/1. Sk., 13005. Sk., 13006. Sk., 13007. Sk., 13008. Sk., 13009. Sk., 13010. Sk., 13011. Sk., 13011/1. Sk., 13011/2. Sk., 13012. Sk., 13013. Sk., 13013/1. Sk., 13013/2. Sk., 13014. Sk., 13015. Sk., 13016. Sk., 13018. Sk., 13019. Sk., 13020. Sk., 13021. Sk., 13022. Sk., 13023. Sk., 13024. Sk., 13026. Sk., 13053. Sk., 13056. Sk., 13057. Sk., 13058. Sk., 13059, Balıklıova Cd., Tınaztepe Küme Evleri Yolu), Barbaros (7000. Sk., 7001. Sk., 7002. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7005. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7009. Sk., 7010. Sk., 7011. Sk., 7013. Sk., 7015. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7021. Sk., 7021/2. Sk., 7022. Sk., 7023. Sk., 7024. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7028. Sk., 7028/1. Sk., 7029. Sk., 7030. Sk., 7030/2. Sk., 7031/1. Sk., 7032. Sk., 7037. Sk., 7039. Sk., 7041. Sk., Barbaros Cd.), Birgi (7513. Sk.), Gülbahçe (12001. Sk., 12003. Sk., 12004. Sk., 12005. Sk., 12006. Sk., 12006/1. Sk., 12006/2. Sk., 12007. Sk., 12008. Sk., 12009. Sk., 12010. Sk., 12010/1. Sk., 12011. Sk., 12012. Sk., 12013. Sk., 12014. Sk., 12015. Sk., 12016. Sk., 12017. Sk., 12018. Sk., 12018/1. Sk., 12019. Sk., 12020. Sk., 12021. Sk., 12021/1. Sk., 12021/2. Sk., 12021/3. Sk., 12022. Sk., 12022/1. Sk., 12023. Sk., 12023/1. Sk., 12023/2. Sk., 12023/3. Sk., 12024. Sk., 12025. Sk., 12026. Sk., 12026/1. Sk., 12027. Sk., 12028. Sk., 12030. Sk., 12031. Sk., 12032. Sk., 12033. Sk., 12034. Sk., 12035. Sk., 12036. Sk., 12037. Sk., 12038. Sk., 12039. Sk., 12040. Sk., 12041. Sk., 12042. Sk., 12042/1. Sk., 12042/2. Sk., 12042/3. Sk., 12042/4. Sk., 12042/5. Sk., 12043. Sk., 12044. Sk., 12045. Sk., 12045/3. Sk., 12045/4. Sk., 12046. Sk., 12047. Sk., 12048. Sk., 12048/1. Sk., 12049. Sk., 12050. Sk., 12051. Sk., 12052. Sk., 12053. Sk., 12053/1. Sk., 12054. Sk., 12055. Sk., 12056. Sk., 12056/1. Sk., 12057. Sk., 12058. Sk., 12059. Sk., 12060. Sk., 12061. Sk., 12062. Sk., 12063. Sk., 12064. Sk., 12065. Sk., 12066. Sk., 12066/1. Sk., 12066/2. Sk., 12067. Sk., 12068. Sk., 12069. Sk., 12069/1. Sk., 12070. Sk., 12070/1. Sk., 12070/2. Sk., 12071. Sk., 12071/1. Sk., 12072. Sk., 12073. Sk., 12073/1. Sk., 12074. Sk., 12075. Sk., 12075/1. Sk., 12076. Sk., 12076/1. Sk., 12076/2. Sk., 12076/3. Sk., 12076/4. Sk., 12076/5. Sk., 12076/6. Sk., 12077. Sk., 12078. Sk., 12079. Sk., 12080. Sk., 12080/1. Sk., 12081. Sk., 12082. Sk., 12083. Sk., 12083/1. Sk., 12084. Sk., 12085. Sk., 12086. Sk., 12087. Sk., 12087/1. Sk., 12087/10. Sk., 12087/11, 12087/12, 12087/3. Sk., 12087/4. Sk., 12087/5. Sk., 12087/6. Sk., 12088. Sk., 12088/1. Sk., 12088/2. Sk., 12089. Sk., 12089/1. Sk., 12090. Sk., 12091. Sk., 12092. Sk., 12094. Sk., 12094/1. Sk., 12095. Sk., 12096/1. Sk., 12096/2. Sk., 12096/3. Sk., 12097. Sk., 12098. Sk., 12099. Sk., 12100. Sk., 12100/1. Sk., 12101. Sk., 12102. Sk., 12103. Sk., 12104. Sk., 12105. Sk., 12106. Sk., 12107. Sk., 12108. Sk., 12109. Sk., 12109/1. Sk., 12110. Sk., 12110/1. Sk., 12111. Sk., 12112. Sk., 12112/1. Sk., 12112/2. Sk., 12113. Sk., 12114. Sk., 12115. Sk., 12117. Sk., 12120. Sk., 12122. Sk., 12123. Sk., 12124. Sk., 12124/1, 12124/1. Sk., 12127. Sk., 12129. Sk., 12131. Sk., 12132. Sk., Gülbahçe Cd., Karapınar Cd., Site İç Yolu, Yeni Karaburun Yolu), Kadıovacık (9501. Sk., 9507/1. Sk., Çakıroğlu Sk., Eski Çınar Sk., Hurma Sk., Kemal Tuğrul Cd., Leylak Sk., Şebboy Sk., Tepe Sk., Vatan Sk.), Nohutalan (7800. Sk., 7802. Sk., 7803. Sk., Enginar Sk., Eroğlu Sk., Kavun Sk., Nohutalan Köyü İç Yolu, Öğretmen Sk.), Zeytinler (7609. Sk., 7612. Sk., 7613. Sk., Kızılkaya Küme Evleri, Köyaltı Küme Evleri, Tatar Sk.)

Planlandı

21.10.2026

03:00 - 04:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3844171

Atatürk (2025. Sk., 2026. Sk., 2027. Sk., 2028. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 2031. Sk., 2040. Sk., 2041. Sk., 2042. Sk., 2043. Sk., 2048, 2142. Sk., 2157. Sk., 2158. Sk., 2159. Sk., 2160. Sk., 2161. Sk., 2168. Sk., 2169. Sk., 2170. Sk., 2170/1. Sk., 2174. Sk., 2175. Sk., 2176. Sk., 2177. Sk., 2178. Sk., 2178/2. Sk., 2178/3. Sk., 2179. Sk., 2180. Sk., 2181. Sk., 2183. Sk., 2184. Sk., 2185. Sk., 2186. Sk., 2187. Sk., 2188. Sk., 2189. Sk., 2190. Sk., 2191. Sk., 2192. Sk., 2193. Sk., 2194. Sk., 2195. Sk., 2196. Sk., 2197. Sk., 2198. Sk., 2199. Sk., 2200. Sk., 2202. Sk., 2203. Sk., 2204. Sk., 2205. Sk., 2209. Sk., 2211. Sk., 2212. Sk., 2213. Sk., 2214. Sk., 2216. Sk., 2217. Sk., 2219. Sk., 2220. Sk., 2221. Sk., 2223. Sk., 2224. Sk., 2225. Sk., 2226. Sk., 2227. Sk., 2228. Sk., 2233. Sk., 2235. Sk., 2236. Sk., Neyzen Tevfik Cd.), Çamlıçay (4160. Sk., 4215. Sk., 5155. Sk., 5155/1. Sk., 5155/2. Sk., 5162. Sk., 5164. Sk., 5166. Sk., 5168. Sk., 5172. Sk., 5176. Sk., 5178. Sk., 5187. Sk., 5189. Sk., 5190. Sk., 5190/1. Sk., 5193. Sk., 5194. Sk., 5194/1. Sk., 5196. Sk., 5196/1. Sk., 5196/3, 5198. Sk., 5200. Sk., 5202. Sk., 5204. Sk., 5206. Sk., 5208. Sk., 5210. Sk., 5212. Sk., 5213. Sk., 5214. Sk., 5215. Sk., 5216. Sk., 5217. Sk., 5218. Sk., 5219. Sk., 5220. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5222/1. Sk., 5222/2. Sk., 5222/3. Sk., 5223. Sk., 5224. Sk., 5225. Sk., 5226. Sk., 5229. Sk., 5231. Sk., 5233/1. Sk., 5235. Sk., 5239. Sk., 5241. Sk., 5243. Sk., 5247. Sk., 5298/1. Sk., İsmet İnönü Blv., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.), Kalabak (2240. Sk., 3001. Sk., 3002. Sk., 3002/1. Sk., 3002/2. Sk., 3003. Sk., 3005. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3011. Sk., 3012. Sk., 3013. Sk., 3016. Sk., 3016/1. Sk., 3017/1. Sk., 3019/2. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk., 3023. Sk., 3024. Sk., 3025. Sk., 3026. Sk., 3027. Sk., 3028. Sk., 3029. Sk., 3030. Sk., 3031. Sk., 3032. Sk., 3032/1. Sk., 3032/2. Sk., 3033. Sk., 3034. Sk., 3035. Sk., 3036. Sk., 3036/1. Sk., 3037. Sk., 3038. Sk., 3039. Sk., 3039/1. Sk., 3040. Sk., 3041. Sk., 3042. Sk., 3043. Sk., 3044. Sk., 3045. Sk., 3046. Sk., 3047. Sk., 3048. Sk., 3049. Sk., 3050. Sk., 3050/1. Sk., 3051. Sk., 3052. Sk., 3053. Sk., 3054. Sk., 3057. Sk., 3060. Sk., 3064. Sk., 3066. Sk., 3068. Sk., 3070. Sk., 3072. Sk., 3074. Sk., 3076. Sk., 3230. Sk., 3231. Sk., 3243. Sk., 3244. Sk., 3248/1. Sk., 3249. Sk., 3251. Sk., 3252. Sk., 3253. Sk., 3254. Sk., 3255. Sk., 3256. Sk., 3257. Sk., 3258. Sk., 3259. Sk., 3260. Sk., 3262. Sk., 3263. Sk., 3264. Sk., 3264/1. Sk., 3264/2. Sk., 3264/3. Sk., 3265. Sk., 3266. Sk., 3267. Sk., 3268. Sk., 3269. Sk., 3270. Sk., 3271. Sk., 3272. Sk., 3273. Sk., 3274. Sk., 3275. Sk., 3276. Sk., 3277. Sk., 3277/1. Sk., 3277/2. Sk., 3278. Sk., 3279. Sk., 3280. Sk., 3281. Sk., 3282. Sk., 3283. Sk., 3284. Sk., 3285. Sk., 3286. Sk., 3287. Sk., 3288. Sk., 3289. Sk., 3290. Sk., 3291. Sk., 3292. Sk., 3293. Sk., 3294. Sk., 3295. Sk., 3297. Sk., 3297/1. Sk., 3298. Sk., 3299. Sk., 3300. Sk., 3300/1. Sk., 3300/2. Sk., 3300/3. Sk., 3300/4. Sk., 3300/6. Sk., 3301. Sk., 3302. Sk., 3302/1. Sk., 3304. Sk., 3305. Sk., 3305/5. Sk., 3306. Sk., 3306/1. Sk., 3306/2. Sk., 3310. Sk., 3311. Sk., 3315. Sk., 3316. Sk., 3319. Sk., 3320. Sk., 3326. Sk., 3328. Sk., 3330. Sk., 3332. Sk., 3334. Sk., 3336. Sk., 3338. Sk., 3340. Sk., 3342. Sk., 3344. Sk., 3346. Sk., 3348. Sk., 3350. Sk., 3351. Sk., 3352. Sk., 3360. Sk., 3364, Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., İzmir-Çeşme Otoyolu, Kekliktepe Cd., Kocadağ Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Muammer Aksoy Cd., Mustafa Kemal Blv., Neyzen Tevfik Cd., Pakize Hanım Cd., Sefaköy Cd., Şehit Kemal Cd.), M. Fevzi Çakmak (3076. Sk., 4065. Sk., 4067. Sk., 4067/1. Sk., 4075. Sk., 4077. Sk., 4078. Sk., 4079. Sk., 4080. Sk., 4081. Sk., 4082. Sk., 4082/1. Sk., 4083. Sk., 4084. Sk., 4085. Sk., 4086. Sk., 4088. Sk., 4090. Sk., 4090/1. Sk., 4092. Sk., 4093. Sk., 4094. Sk., 4095. Sk., 4096. Sk., 4097. Sk., 4098. Sk., 4099. Sk., 4100. Sk., 4101. Sk., 4102. Sk., 4103. Sk., 4104. Sk., 4105. Sk., 4105/1. Sk., 4105/2. Sk., 4106. Sk., 4107. Sk., 4108. Sk., 4108/1. Sk., 4109. Sk., 4110. Sk., 4111. Sk., 4112. Sk., 4113. Sk., 4114. Sk., 4115. Sk., 4117. Sk., 4118. Sk., 4119. Sk., 4119/1. Sk., 4120. Sk., 4121. Sk., 4122. Sk., 4123. Sk., 4124. Sk., 4124/1. Sk., 4125. Sk., 4127. Sk., 4129. Sk., 4131. Sk., 4135. Sk., 4153. Sk., 4187. Sk., 4189. Sk., 4228/1. Sk., İsmet İnönü Blv., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Muammer Aksoy Cd., Mustafa Kemal Blv.), Şirinkent (3318. Sk., 4215. Sk., 4228. Sk., 4228/1. Sk., 4232. Sk., 4232/1. Sk., 4234. Sk., 4236. Sk., 4238. Sk., 4246. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., 4252. Sk., 4253. Sk., 4254. Sk., 4255. Sk., 4256. Sk., 4257. Sk., 4259. Sk., 4260. Sk., 4261. Sk., 4262. Sk., 4263. Sk., 4265. Sk., 4266. Sk., 4267. Sk., 4269. Sk., 4271. Sk., 4272. Sk., 4274. Sk., 4274/1. Sk., 4275. Sk., 4276. Sk., 4277. Sk., 4278. Sk., 4279. Sk., 4280. Sk., 4281. Sk., 4282. Sk., 4283. Sk., 4284. Sk., 4285. Sk., 4286. Sk., 4288. Sk., 4300. Sk., 4301. Sk., 4302. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4306. Sk., 4307. Sk., 4309. Sk., Muammer Aksoy Cd.), Yenice (2209. Sk., 2300. Sk., 2300/1. Sk., 2300/2. Sk., 3300/1. Sk., 3300/5. Sk., 3307. Sk., 3308/1. Sk., Akay Sk., Akça Sk., Akdeniz Sk., AKMEŞE, Bağcılar Sk., Begonya Sk., Çalık Sk., Cesur Sk., Funda Sk., Göksu Sk., İncirli Küme Evleri, İzmir-Çeşme Otoyolu, Karayel Sk., Kekliktepe Cd., Kıraç Sk., Lodos Sk., Manzara Cd., Ortanca Sk., Özgün Sk., Panaroma Sk., Sefaköy Cd., Şerifağa Kulesi Mevkii Küme Evleri, Yeşilalan Sk.), Zeytinalanı (4105. Sk., 4124. Sk., 4126. Sk., 4128. Sk., 4130. Sk., 4132. Sk., 4134. Sk., 4135. Sk., 4137. Sk., 4138. Sk., 4139. Sk., 4140. Sk., 4141. Sk., 4142. Sk., 4143. Sk., 4144. Sk., 4145. Sk., 4145/1. Sk., 4146. Sk., 4147. Sk., 4148. Sk., 4149. Sk., 4150. Sk., 4151. Sk., 4152. Sk., 4154. Sk., 4155. Sk., 4156. Sk., 4157. Sk., 4157/1. Sk., 4159. Sk., 4160. Sk., 4161. Sk., 4163. Sk., 4165. Sk., 4167. Sk., 4169. Sk., 4171. Sk., 4173. Sk., 4175. Sk., 4177. Sk., 4179. Sk., 4183. Sk., 4191. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., 4297. Sk., İsmet İnönü Blv., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Muammer Aksoy Cd., Mustafa Kemal Blv.)

Planlandı

21.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3844185

Kuşçular

Planlandı

20.10.2026

10:15 - 17:45

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3844422

İskele (2018. Sk., 2018/8. Sk., 2110/2. Sk., 2110/4. Sk.)

Planlandı

20.10.2026

10:00 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3844430

İskele (2012. Sk., 2105. Sk., 2106. Sk., 2107. Sk., 2108. Sk., 2109. Sk., 2110. Sk., 2120. Sk., 2121. Sk., 2121/1. Sk., 2121/2. Sk., 2126. Sk., Mithatpaşa Cd., Neyzen Tevfik Cd.)

Planlandı

20.10.2026

09:30 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3844588

Çamlıçay (5198. Sk., 5200. Sk., 5202. Sk., 5204. Sk., 5206. Sk., 5208. Sk., 5210. Sk., 5229. Sk., 5235. Sk., 5239. Sk., 5243. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.)

Planlandı

20.10.2026

09:15 - 15:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3844592

Çamlıçay (4215. Sk., 5190. Sk., 5190/1. Sk., 5194. Sk., 5194/1. Sk., 5198. Sk., 5200. Sk., 5202. Sk., 5208. Sk., 5210. Sk., 5212. Sk., 5213. Sk., 5235. Sk., 5241. Sk., İsmet İnönü Blv.)

İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ekim GZD Elektrik (Konak, Urla, Buca, Bergama, Bornova, Gaziemir, Aliağa, Bayındır, Ödemiş, Torbalı, Çeşme)



BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

21.10.2026

09:15 - 10:15

Çalışma Nedeni:

Manevra

BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3844252

Alakeçili (Emek Küme Evleri), Halıköy (Damla Küme Evleri, Ova Sk.), Yağcılar (Güven Sk., Rüzgar Sk.), Yukarıtosunlar (Güven Sk., Yukarıtosunlar Koyü İç Yolu)

Planlandı

21.10.2026

09:15 - 17:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3844259

Alakeçili (Emek Küme Evleri), Halıköy (Damla Küme Evleri, Ova Sk.), Yağcılar (Güven Sk., Rüzgar Sk.), Yukarıtosunlar (Güven Sk.)

Planlandı

21.10.2026

16:45 - 17:45

Çalışma Nedeni:

Manevra

BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3844269

Alakeçili (Emek Küme Evleri), Halıköy (Damla Küme Evleri, Ova Sk.), Yağcılar (Güven Sk., Rüzgar Sk.), Yukarıtosunlar (Güven Sk., Yukarıtosunlar Koyü İç Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ekim GZD Elektrik (Konak, Urla, Buca, Bergama, Bornova, Gaziemir, Aliağa, Bayındır, Ödemiş, Torbalı, Çeşme)

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3839304

Barış (299. Sk., 302. Sk., 337. Sk., 366/1. Sk., Menderes Cd.), Vali Rahmi Bey (298. Sk., 302. Sk., 317. Sk., 319. Sk., Menderes Cd.)

Planlandı

20.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3839305

Barış (333. Sk., 349. Sk., 351/1. Sk., 366. Sk., 366/2. Sk., 366/3. Sk., 366/4. Sk., Adnan Kahveci Cd.), Yiğitler (349. Sk., 351. Sk., 366. Sk., Adnan Kahveci Cd., Fevzi Çakmak Cd.)

Planlandı

20.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3839310

Buca Koop. (200/17. Sk., 200/18. Sk., 200/19. Sk., 200/20. Sk.), Yıldız (200/15. Sk., 200/16. Sk., 200/17. Sk., 242/10. Sk., 242/11. Sk., 242/12. Sk., 242/22. Sk., 242/24. Sk., 242/25. Sk.)

Planlandı

20.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3839319

Ufuk (906. Sk., 907. Sk., 909. Sk., 910. Sk., 910/1. Sk., 910/2. Sk., 912. Sk., 912/2. Sk., 913. Sk., 913/1. Sk., 914. Sk., 914/1. Sk., 915. Sk., 916/1. Sk., 918/1. Sk.)

Planlandı

20.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3839321

Ufuk (1001. Sk., 1003. Sk., 889. Sk., 893. Sk., 894. Sk., 895. Sk., 898. Sk., 900. Sk., 903. Sk., 906. Sk., 907. Sk., 907/5. Sk., 914. Sk., 916. Sk., 918. Sk., Ceylan Sk., Fevzi Çakmak Cd.)

Planlandı

20.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3839323

Çamlık (850. Sk., 851/1. Sk., 852. Sk., 855/1. Sk., 863. Sk., 871. Sk., Fevzi Çakmak Cd.), Dicle (862. Sk., 864. Sk., 866. Sk., 868. Sk., 869. Sk., 877. Sk., Fevzi Çakmak Cd.), Ufuk (848/2. Sk., 848/3. Sk., 860. Sk., 862. Sk., 864. Sk., 868. Sk., 868/1. Sk., 868/2. Sk., 869. Sk., 870/3. Sk., 871. Sk., 883. Sk., Fevzi Çakmak Cd.)

Planlandı

20.10.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3844016

Kuruçeşme (205. Sk., 205/2. Sk., 205/20. Sk., 205/27. Sk., 205/3. Sk., 205/37. Sk., 205/39. Sk., 205/51. Sk.)

Planlandı

21.10.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3844075

Çağdaş (Ali Şir Nevai Cd.), Karanfil (1106. Sk., 1107. Sk., 1108. Sk., 1110. Sk., 1111. Sk., Ali Şir Nevai Cd.)

Planlandı

21.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3844275

Atatürk (202/18. Sk., 202/33. Sk., 202/35. Sk., 202/36. Sk., 202/37. Sk., 204. Sk., 204/1. Sk., 204/11. Sk., 204/13. Sk., 204/14. Sk., 204/15. Sk., 204/16. Sk., 204/17. Sk., 204/2. Sk., 204/21. Sk., 204/22. Sk., 204/27. Sk., 204/29. Sk., 204/3. Sk., 204/37. Sk., 204/4. Sk., 204/5. Sk., 206/13. Sk., 63/6. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd.), Yıldız (Hoca Ahmet Yesevi Cd.)

Planlandı

21.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3844278

Adatepe (61. Sk., 62. Sk., 62/1. Sk., 62/2. Sk., 62/3. Sk., 62/4. Sk., 63. Sk., Erdem Cd.), Atatürk (204/10. Sk., 204/18. Sk., 204/23. Sk., 204/24. Sk., 204/26. Sk., 204/28. Sk., 63. Sk., 63/1. Sk., 63/7. Sk.)

Planlandı

21.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3844284

Adatepe (DEÜ Kaynaklar Yerleşkesi Otobüs Son Durağı), Kuruçeşme (201/2. Sk., 201/4. Sk., 202. Sk., 202/3. Sk., 202/5. Sk., 202/50. Sk., 203/31. Sk., 203/52. Sk., Doğuş Cd., Hacı Bektaş Veli Sk.)

Planlandı

21.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3844288

Atatürk (202/27. Sk., 202/28. Sk., 202/30. Sk., 202/31. Sk., 202/32. Sk., 202/33. Sk., 202/37. Sk., 202/40. Sk., 202/53. Sk., 202/61. Sk., 206/13. Sk.)

Planlandı

21.10.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3844290

Kuruçeşme (201/1. Sk., 201/3. Sk., 202. Sk., 202/3. Sk., 202/5. Sk., 202/50. Sk., 203/30. Sk., 203/51. Sk., 203/52. Sk., Hacı Bektaş Veli Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd.)

Planlandı

21.10.2026

02:00 - 02:30

Çalışma Nedeni:

OG Trafo Arızası

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3844554

Ufuk (2763. Sk., 905. Sk., 915. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ekim GZD Elektrik (Konak, Urla, Buca, Bergama, Bornova, Gaziemir, Aliağa, Bayındır, Ödemiş, Torbalı, Çeşme)

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.10.2026

01:00 - 05:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3844210

Umurbey

Planlandı

20.10.2026

00:00 - 00:30

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3844223

Çınarlı, Halkapınar, Umurbey (Liman Cd.)

Planlandı

20.10.2026

01:00 - 05:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3844230

Umurbey (Liman Cd.)

Planlandı

20.10.2026

01:00 - 05:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3844234

Alsancak (1456. Sk., 1464. Sk., 1465. Sk., 1466. Sk., 1467. Sk., 1469. Sk., 1471. Sk., 1474. Sk., 1479. Sk., 1485. Sk., Kıbrıs Şehitleri Cd., Yüzbaşı Şerafettin Bey Sk.)

Planlandı

20.10.2026

00:00 - 00:30

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3844237

Alsancak (1440. Sk., 1456. Sk., 1488. Sk., Talatpaşa Blv.), Kültür (1382. Sk., 1388. Sk., Doktor Mustafa Enver Bey Cd., İtalya Sk., Meksika Sk., Mustafa Münir Birsel Sk., Plevne Blv., Şehit Nevres Blv., Şevket Özçelik Sk., Talatpaşa Blv., Ümran Baradan Sk., Vasıf Çınar Blv., Zuhal Yorgancıoğlu Sk.)

Planlandı

20.10.2026

00:00 - 00:30

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3844256

Kültür

Planlandı

20.10.2026

05:00 - 05:30

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3844388

Çınarlı, Halkapınar, Umurbey (Liman Cd.)

Planlandı

20.10.2026

05:00 - 05:30

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3844392

Alsancak (1440. Sk., 1456. Sk., 1488. Sk., Talatpaşa Blv.), Kültür (1382. Sk., 1388. Sk., Doktor Mustafa Enver Bey Cd., İtalya Sk., Meksika Sk., Mustafa Münir Birsel Sk., Plevne Blv., Şehit Nevres Blv., Şevket Özçelik Sk., Talatpaşa Blv., Ümran Baradan Sk., Vasıf Çınar Blv., Zuhal Yorgancıoğlu Sk.)

Planlandı

20.10.2026

05:00 - 05:30

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3844393

Kültür

Planlandı

20.10.2026

06:00 - 07:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3844438

Altıntaş (304. Sk., 340. Sk., 341. Sk., 342. Sk., 343. Sk., 346. Sk., 347. Sk., 348. Sk., 349. Sk., 352. Sk., 361. Sk., 362. Sk., 363. Sk., 363/1. Sk., 364. Sk., 365. Sk., 366. Sk., 367. Sk., 368. Sk., 369. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd., İnönü Cd., Kazım Karabekir Meydanı), Atilla (348. Sk., 349. Sk., 464. Sk., 474. Sk., 475. Sk., 481. Sk., Eşrefpaşa Cd., İnönü Cd.), Barbaros (332. Sk., 333. Sk., 334. Sk., 335. Sk., 337. Sk., 340. Sk., 341. Sk., 342. Sk., 343. Sk., 344. Sk., 345. Sk., 348. Sk., 349. Sk., 350. Sk., 350/1. Sk., 350/2. Sk., 351. Sk., 352. Sk., 353. Sk., 354. Sk., Avukat Selim Hakmen Sk., Halil Rıfat Paşa Cd., Mithatpaşa Cd.), Çahabey (334. Sk., 377. Sk., 380. Sk., 382. Sk., 384. Sk., 385. Sk., 386. Sk., 387. Sk., 388. Sk., 391. Sk., 394. Sk., 396. Sk., 397. Sk., 398. Sk., 399. Sk., 400. Sk.), Fatih (384. Sk., 397. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 409. Sk., 414. Sk., 415. Sk., 417. Sk., Birleşmiş Milletler Cd., Halil Rıfat Paşa Cd., İnönü Cd.), Güneş (826. Sk., 921. Sk., Eşrefpaşa Cd.), Güngör (349. Sk., 350. Sk., 376. Sk., 377. Sk., 378. Sk., 379. Sk., 380. Sk., 381. Sk., 382. Sk., 383. Sk., 386. Sk., 387. Sk., 394. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd., İnönü Cd.), Güzelyurt (Eşrefpaşa Cd.), Kahraman Mescit (841. Sk.), Kestelli (834. Sk., 924. Sk., Eşrefpaşa Cd., Kestelli Cd.), Kılıç Reis (300. Sk., 304. Sk., 356. Sk., İnönü Cd., Şehit Kemal Keser Sk., Şükrü Saraçoğlu Cd.), Kocatepe (559/1. Sk., 561. Sk., 562. Sk., 563. Sk., 564. Sk., 565. Sk., 566. Sk., 567. Sk., 568. Sk., 569. Sk., 570. Sk., 571. Sk., 572. Sk., Eşrefpaşa Cd.), Konak (846. Sk., 848. Sk., 858. Sk., Anafartalar Cd., Cumhuriyet Blv., Milli Kütüphane Cd.), Mecidiye (334. Sk., 351. Sk., 353. Sk., 377. Sk., 391. Sk., 392. Sk., 393. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd.), Sakarya (822. Sk., 825. Sk., 826. Sk., Eşrefpaşa Cd., Eşrefpaşa Cd. 1. Çk.), Şehit Nedim Tuğaltay (840. Sk., 841. Sk., 843. Sk., Eşrefpaşa Cd.), Selçuk (648. Sk.), Tan (774. Sk., 838. Sk., 840. Sk., Eşrefpaşa Cd., Kestelli Cd.), Tınaztepe (565. Sk., 568. Sk., 637. Sk., 639. Sk., 640. Sk., 641. Sk., 642. Sk., 643. Sk., 644. Sk., 648. Sk., Eşrefpaşa Cd., Rakım Elkutlu 1. Çık Cd., Rakım Elkutlu 2. Çık Cd., Rakım Elkutlu Cd.), Tuzcu (742. Sk., 756. Sk., 762. Sk., 764. Sk., 765. Sk., 766. Sk., 767. Sk., 768. Sk., 769. Sk., 770. Sk., 771. Sk., 772. Sk., 773. Sk., 774. Sk., Eşrefpaşa Cd.), Ülkü (774. Sk., 827. Sk., 834. Sk., Eşrefpaşa Cd.), Yeşiltepe (334. Sk., 377. Sk., 391. Sk., 394. Sk., 398. Sk., 399. Sk., 400. Sk., 401. Sk., 402. Sk., 403. Sk., 404. Sk., 404/1. Sk., Birleşmiş Milletler Cd., Ege Üniversitesi AKM, Halil Rıfat Paşa Cd., Mithatpaşa Cd., Park İçi Yolu)

Planlandı

20.10.2026

06:00 - 07:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3844441

Akın Simav (185. Sk., 186. Sk., 187. Sk., 249. Sk., 266. Sk., 267. Sk., 268. Sk., 268/1. Sk., 269. Sk., 270. Sk., 272. Sk., 273. Sk., 274. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd., Mithatpaşa Cd., Mustafa Kemal Sahil Blv., Şehit Nihatbey Cd.), Altıntaş (304. Sk.), Barbaros (304. Sk., 305. Sk., 331. Sk., 332. Sk., 333. Sk., 335. Sk., 338. Sk., 339. Sk., 340. Sk., 345. Sk., 346. Sk., 347. Sk., 350. Sk., 350/2. Sk., 350/3. Sk., 357. Sk., 358. Sk., 360. Sk., Avukat Selim Hakmen Sk., Halil Rıfat Paşa Cd., Mithatpaşa Cd., Şehit Nihatbey Cd., Zeki Müren Park İçi Yolu), Fevzi Paşa (452. Sk., 846. Sk., 847/1. Sk., Öğretmen Sk.), Kemal Reis (249. Sk., 271. Sk., 274. Sk., 279. Sk., 280. Sk., 281. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd.), Kılıç Reis (249. Sk., 280. Sk., 281. Sk., 304. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 310. Sk., 312. Sk., 314. Sk., 315. Sk., 316. Sk., 317. Sk., 318. Sk., 319. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd., Mevlüt Kaplan Sk., Şehit Kemal Keser Sk.), Konak (452. Sk., 846. Sk., 853. Sk., 854. Sk., 855. Sk., 856. Sk., 858. Sk., 861. Sk., 863. Sk., 864. Sk., 865. Sk., 871. Sk., 892. Sk., 902. Sk., 904. Sk., 905. Sk., 906. Sk., 907. Sk., 909. Sk., 910. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd., Milli Kütüphane Cd., Mithatpaşa Cd., Mücibur Rahman Sk., Öğretmen Sk.), Mithatpaşa (185. Sk., 186. Sk., 187. Sk., 192. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd., Mithatpaşa Cd., Mustafa Kemal Sahil Blv., Şehit Nihatbey Cd.), Turgut Reis (249. Sk., 270/1. Sk., 301. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 309. Sk., 310. Sk., 311. Sk., 313. Sk., 316. Sk., Dario Moreno Sk., Halil Rıfat Paşa Cd., Mithatpaşa Cd., Mustafa Kemal Sahil Blv., Şehit Kemal Keser Sk., Şehit Nihatbey Cd.), Yeşiltepe (334/2. Sk., Mithatpaşa Cd., Otobüs Durakları)

Planlandı

21.10.2026

02:00 - 02:30

Çalışma Nedeni:

OG Fider Açması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3844522

Atamer (2581. Sk., 2583. Sk., 2583/1. Sk., 2589. Sk., 2590. Sk., 2591. Sk., 2592. Sk., 2593. Sk., 2594. Sk., 2595. Sk., 2596. Sk., 2597. Sk., 2602. Sk., 2603. Sk., 2604. Sk., 2605. Sk., 2606. Sk., 2608. Sk., 2609. Sk., 2609/1. Sk., 2610. Sk., 2611. Sk., 2612. Sk., 2613. Sk., 2614. Sk., 2614/1. Sk., Arı Cd., Çamlık Cd.), Çınartepe (2618. Sk., 2620. Sk., 2624. Sk., 2625. Sk., 2626. Sk., 2627. Sk., 2627/1. Sk., 2628. Sk., Çamlık Cd., Dicle Cd.), Mehmet Akif (Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu), Millet (2535. Sk., 2536. Sk., 2537. Sk., 2543. Sk., 2543/1. Sk., 2544. Sk., 2547. Sk., 2558. Sk., 2559. Sk., 2563. Sk., 2565. Sk., 2567. Sk., 2571. Sk., 2572. Sk., 2573. Sk., 2574. Sk., 2575. Sk., 2576. Sk., 2584. Sk., 2589. Sk.), Murat (2442. Sk., 2510. Sk., 2511. Sk., 2512. Sk., 2514. Sk., 2515. Sk., 2516. Sk., 2517. Sk., 2517/1. Sk., 2518. Sk., 2519. Sk., 2520. Sk., 2521. Sk., 2523. Sk., 2524. Sk., 2525. Sk., 2526. Sk., 2589. Sk., 2589/1. Sk., 2589/2. Sk., 2590. Sk., 2590/2. Sk., 2598. Sk., 2599. Sk., 2777. Sk., Adem Yavuz Cd.)

Planlandı

21.10.2026

02:00 - 02:30

Çalışma Nedeni:

OG Ayırıcı Arızası

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3844530

26 Ağustos (2368. Sk., 2369. Sk., 2370. Sk., 2371. Sk., 2372. Sk., 2373. Sk., 2373/1. Sk., 2374. Sk., 2375. Sk., 2376. Sk., 3478. Sk., Barbaros Hayrettin Paşa Cd., Emirler Cd., Levent Cd., Osman Paşa Cd.), Boğaziçi (2208/5. Sk., 2208/6. Sk., 2208/7. Sk., 2208/8. Sk., 2210. Sk., 2340. Sk., 2341. Sk., 2343/3. Sk., 2344. Sk., 2345. Sk., 3473. Sk., 3478. Sk., Boğaziçi Cd., Levent Cd.), Cengiz Topel (1186. Sk., 1186/1. Sk., 1186/10. Sk., 1186/11. Sk., 1186/2. Sk., 1186/3. Sk., 1186/4. Sk., 1186/5. Sk., 1186/6. Sk., 1186/7. Sk., 1186/8. Sk., 1186/9. Sk., Gaziler Cd.), Huzur (Boğaziçi Cd.), Levent (2346. Sk., 2354. Sk., 2355. Sk., 2357. Sk., 3465. Sk., 3474. Sk., 3474/1. Sk., 3476. Sk., 3477. Sk., 3478. Sk., Barbaros Hayrettin Paşa Cd., Levent Cd.), Mersinli (1201. Sk., Gaziler Cd.), Yavuz Selim (19 Mayıs Cd., 2371. Sk., 2377. Sk., 2378. Sk., Boğaziçi Cd., Emirler Cd., Piri Reis Cd.), Zeybek (2399. Sk., 2399/1. Sk., 2400. Sk., 2401. Sk., Boğaziçi Cd., Piri Reis Cd.)

Planlandı

21.10.2026

02:00 - 02:30

Çalışma Nedeni:

OG Trafo Arızası

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3844549

Ferahlı (3433. Sk., 3436. Sk., 3437. Sk., 3438. Sk., 3440. Sk., 3451. Sk., 3452. Sk., 3454. Sk., 3515. Sk.)

Planlandı

21.10.2026

02:00 - 02:30

Çalışma Nedeni:

OG Trafo Arızası

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3844554

Mehmet Akif (Celal Yılmaz Parkı İçi Yolu), Ulubatlı (2740. Sk., 2740/1. Sk., 2753. Sk., 2754. Sk., 2755. Sk., 2756. Sk., 2757. Sk., 2758. Sk., 2762. Sk., 2763. Sk., 3430. Sk., 3449. Sk., Adalet Cd., Kılıç Reis Cd.)

Planlandı

21.10.2026

02:00 - 02:30

Çalışma Nedeni:

OG Trafo Arızası

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3844556

Ferahlı (3419. Sk., 3420. Sk., 3422. Sk., 3423. Sk., 3423/1. Sk., 3439. Sk., 3523. Sk.), İsmet Paşa (3523. Sk., 3533. Sk., 3534. Sk., 3623. Sk., 3676. Sk., 3677. Sk., 3678. Sk., 3679. Sk., 3680. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ekim GZD Elektrik (Konak, Urla, Buca, Bergama, Bornova, Gaziemir, Aliağa, Bayındır, Ödemiş, Torbalı, Çeşme)

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

21.10.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3844258

Çukuraltı (2034. Sk., 2068. Sk., 2072. Sk., Mustafa Kemal Paşa Blv.)

Planlandı

21.10.2026

11:00 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3844287

Çukuraltı (2025. Sk., 2027. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 2032. Sk., 2033. Sk., 2034. Sk., 2034/1. Sk., 2036. Sk., 2039. Sk., 2040. Sk., 2042. Sk., 2044. Sk., 2053. Sk., Mustafa Kemal Paşa Blv., Sevgi Yolu Sk.)

Planlandı

20.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3844425

Develi, Küner (7803. Sk., 7804. Sk., 7806. Sk., 7808. Sk., 7809. Sk., 7810. Sk., 7810/1. Sk., 7811. Sk., 7812. Sk., 7813. Sk., 7814. Sk., 7815. Sk., 7816. Sk., 7817. Sk., 7818. Sk., 7820. Sk., 7821. Sk., 7822. Sk., 7823. Sk., 7824. Sk., 7825. Sk., 7826. Sk., 7827. Sk., 7828. Sk., 7828/1. Sk., 7829. Sk., 7830. Sk., 7833. Sk., 7834. Sk., 7835. Sk., 7836. Sk., Küner Küme Evleri, Menderes Gümüldür Cd.), Şaşal (Şaşal Köyü İç Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ekim GZD Elektrik (Konak, Urla, Buca, Bergama, Bornova, Gaziemir, Aliağa, Bayındır, Ödemiş, Torbalı, Çeşme)

ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.10.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3843310

Aydınlıkevler (6782. Sk., 6786. Sk., 6787. Sk., 6787/1. Sk., 6788. Sk., 6789. Sk., 6790. Sk., 6791. Sk., 6793. Sk.)

Planlandı

20.10.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3843315

Aydınlıkevler (6793. Sk., 6794. Sk., 6794/5. Sk., 6795. Sk., 6796. Sk., 6796/1. Sk., 6797. Sk., 6797/1. Sk., 6798. Sk., 6799. Sk.)

Planlandı

20.10.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3843320

Aydınlıkevler (6779. Sk., 6782. Sk., 6783. Sk., 6784. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ekim GZD Elektrik (Konak, Urla, Buca, Bergama, Bornova, Gaziemir, Aliağa, Bayındır, Ödemiş, Torbalı, Çeşme)



GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3843251

Gazi (15. Sk., 16. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19. Sk.)

Planlandı

20.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3843284

Gazi (14. Sk., 16. Sk., 16/1. Sk., 19. Sk., 20. Sk., 21. Sk., Hasan Güven Cd., Millet Cd.), Irmak (19. Sk., 21/1. Sk., Hasan Güven Cd.)

Planlandı

21.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3844222

Dokuz Eylül (315. Sk., 316. Sk., 316/1. Sk., 316/2. Sk., 316/3. Sk., 316/4. Sk., 317. Sk., 317/1. Sk., 318. Sk., 318/1. Sk., 318/2. Sk., 319. Sk., 319/1. Sk., 319/2. Sk., 319/3. Sk., 319/4. Sk., 319/5. Sk., 320. Sk., 320/1. Sk., 321. Sk.)

Planlandı

21.10.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3844239

Dokuz Eylül (302. Sk., 309. Sk., Havacılar Cd., Önder Cd.)

Planlandı

21.10.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3844251

Gazi (28/24. Sk., 28/25. Sk., Hasan Güven Cd., Refik Cesur Cd.), Irmak (28/24. Sk., 38/2. Sk., 38/4. Sk., 38/8. Sk., 97. Sk., 98. Sk., 99. Sk., 99/2. Sk., 99/4. Sk., Hasan Güven Cd.)

Planlandı

20.10.2026

10:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3844268

Gazi (26. Sk., 27. Sk., 28/1. Sk., 28/10. Sk., 28/11. Sk., 28/2. Sk., 28/25. Sk., 28/29. Sk., 28/3. Sk., 28/4. Sk., 28/5. Sk., 28/6. Sk., 28/8. Sk., 28/9. Sk., Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Cd., Hasan Güven Cd., Kemal Reis Cd.), Irmak (97. Sk., 98. Sk., 99. Sk., Hasan Güven Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ekim GZD Elektrik (Konak, Urla, Buca, Bergama, Bornova, Gaziemir, Aliağa, Bayındır, Ödemiş, Torbalı, Çeşme)



GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

20.10.2026

05:00 - 06:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3844138

Yelki

Planlandı

21.10.2026

03:00 - 04:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3844171

Yelki

İzmir elektrik kesintisi 20-21 Ekim GZD Elektrik (Konak, Urla, Buca, Bergama, Bornova, Gaziemir, Aliağa, Bayındır, Ödemiş, Torbalı, Çeşme)

KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

21.10.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3844308

Devrim (3749. Sk., 3753. Sk., 3753/1. Sk., 3753/10. Sk., 3753/11. Sk., 3753/12. Sk., 3753/13. Sk., 3753/14. Sk., 3753/15. Sk., 3753/2. Sk., 3753/21. Sk., 3753/24. Sk., 3753/25. Sk., 3753/26. Sk., 3753/3. Sk., 3753/4. Sk., 3753/5. Sk., 3753/7. Sk., 3753/8. Sk., 3753/9. Sk., 3754. Sk., 3754/1. Sk., 3756. Sk., 3758. Sk., 3759. Sk., 3759/1. Sk., Eski İzmir Cd.), Özgür (3911. Sk., 3911/3. Sk., 3915. Sk., 3916. Sk., 3918/1. Sk., 3918/3. Sk., 3919. Sk., 3919/1. Sk., 3919/2. Sk., 3920. Sk., 3923/1. Sk., Eski İzmir Cd.)

Planlandı

21.10.2026

11:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3844310

Yurdoğlu (3946/2. Sk., 3946/8. Sk.), Yüzbaşı Şerafettin (3915. Sk., 3930. Sk., 3932. Sk., 3933. Sk., 3934. Sk., 3935. Sk., 3940. Sk., 3951. Sk., 3951/1. Sk., 3952. Sk., 3953. Sk., 3954. Sk., 3955. Sk., 3955/1. Sk., 3956. Sk., 3956/1. Sk., 3957. Sk., 3958. Sk., 3959. Sk., 3960. Sk., 3960/1. Sk., 3960/2. Sk.)

Planlandı

21.10.2026

14:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3844313

Devrim (3741. Sk., 3742. Sk., 3743. Sk., 3744. Sk., 3745. Sk., 3746. Sk., 3747. Sk., 3749. Sk., 3750. Sk., 3751. Sk., 3756. Sk., Eski İzmir Cd.), Özgür (3931. Sk., 3932. Sk., Eski İzmir Cd.), Yurdoğlu (3959. Sk., Eski İzmir Cd.), Yüzbaşı Şerafettin (3951. Sk., 3952. Sk., 3953. Sk., Eski İzmir Cd.)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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