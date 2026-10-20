Ankara’da 20 Ekim 2026 Salı günü meydana gelen içme suyu hattı arızaları ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar “Ankara’da sular ne zaman gelecek?'' araştırırken ASKİ su kesintisi 20 Ekim programı paylaşıldı.

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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan bilgilere göre Yenimahalle ve Çankaya’da boru hattındaki arızalar nedeniyle ekipler çalışma yürütürken Haymana’da yeni su depolarının devreye alınması için işlem yapılıyor. Peki, Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte, ASKİ su kesintisi 20 Ekim planlı kesinti listesi...

ASKİ su kesintisi 20 Ekim! Ankara planlı su kesintisi (Çankaya, Yenimahalle, Haymana)

ASKİ SU KESİNTİSİ 20 EKİM (ÇANKAYA, YENİMAHALLE, HAYMANA)

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 20.10.2026 09:30:00

Tamir Tarihi: 20.10.2026 18:00:00

Detay: Macun mahallesi Batı Bulvarı içerisinde oluşan PEØ110 luk boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Macun mahallesi Batı Bulvarı Öz Ankara Toptancılar Sitesi

ASKİ su kesintisi 20 Ekim! Ankara planlı su kesintisi (Çankaya, Yenimahalle, Haymana)



ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 20.10.2026 10:00:00

Tamir Tarihi: 20.10.2026 18:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Konutkent mahallesi 3017 Sokak üzerinde 150’lik içme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. 20 Ekim 2026 saat- 10.00 ile 20 Ekim 2026 saat- 18.00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Konutkent mahallesi tamamı

ASKİ su kesintisi 20 Ekim! Ankara planlı su kesintisi (Çankaya, Yenimahalle, Haymana)



HAYMANA SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 20.10.2026 11:30:00

Tamir Tarihi: 20.10.2026 20:30:00

Detay: Değerli Abonelerimiz; Haymana ilçesinde yeni depoların devreye alınması çalışmaları nedeniyle, 20.10.2026 tarihinde 11.30 - 20.30 saatleri arasında su kesintisi yaşanabilecektir. Etkilenecek Mahalleler: • Yeni Mahalle • Seyran Mahallesi • Kayabaşı Mahallesi • Çaldağ Mahallesi • Medrese Mahallesi Yeni depoların devreye alınması ve suyun yeniden iletilmesi için ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz. Bilgilerinize sunarız.

Etkilenen Yerler: seyran mahalle yeni mahalle kayabaşı mahalle medrese mahalle çaldağ mahalle

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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