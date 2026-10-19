İSKİ su kesintisi 19 Ekim! İstanbul'da (Sancaktepe, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli) su kesintisi

İstanbul'da 19 Ekim 2026 Pazartesi günü yaşanan su kesintileri vatandaşların gündeminde yer alıyor. İSKİ su kesintisi sorgulama ekranında Sancaktepe, Beşiktaş, Kadıköy, Pendik, Şişli ve Beyoğlu ilçelerindeki kesintiler araştırılıyor. Su kesintilerinin nedenleri ve tahmini bitiş saatleri merak edilirken gözler İSKİ'nin güncel duyurularına çevrildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek, hangi mahallelerde kesinti var? İşte 19 Ekim İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı...

Kaydet a- | +A

İstanbul'da 19 Ekim Pazartesi günü su kesintisi yaşanan bölgeler ve suların yeniden verileceği saatler araştırılıyor. Sancaktepe, Beşiktaş, Kadıköy, Pendik, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, bulundukları mahallelerdeki güncel kesinti durumunu öğrenmek için İSKİ'nin duyurularını takip ediyor. Kesintilerin nedenleri, etkilenen mahalleler ve tahmini tamamlanma saatleri bölgelere göre farklılık gösterebiliyor. Suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, İSKİ arıza ve kesinti sorgulama ekranına yöneliyor.

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ 19 EKİM

Sancaktepe su kesintisi:

Etkilenen Bölge

Atatürk Mah., İnönü Mah.

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

19.10.2026 12:55

Tahmini Bitiş

19.10.2026 17:00

Beşiktaş su kesintisi:

Etkilenen Bölge: Levazım Mah

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

19.10.2026 11:40

Tahmini Bitiş

19.10.2026 14:00

Beyoğlu su kesintisi:

Şehit Muhtar Mah, Kocatepe

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

19.10.2026 12:54

Tahmini Bitiş

19.10.2026 15:00

Şişli su kesintisi:

Fulya Mah

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

19.10.2026 11:06

Tahmini Bitiş

19.10.2026 14:00

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala